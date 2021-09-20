上週，我開始跟大家分享依尼翠：黯夜獵蹤裡個別牌張的設計故事，今天還有更多要告訴你們。

死靈奇才盧德維 // 盧德維巨作歐拉格

翻面 翻面

盧德維和基沙與基拉夫有類似的故事。他的名字出現在原版依尼翠的一張牌[autocard]盧德維的實驗對象[/autocard]上，但並沒有在環境裡獲得一張牌。玩家說他們想要有一張，於是我們終於在指揮官（2016 年版）裡製作了一張盧德維牌。

[card]盧德維的實驗對象[/card][card mvid="420654"]死靈鍊金術士盧德維[/card]

大家對那張牌的反應不慍不火，所以我們決定要透過這次回到依尼翠的機會再做另一個嘗試。值得一提的是從一開始，這個位置就是一個雙面牌的位置。

邦維維安（正面，版本 #1）

{一}{黑}

生物～吸血鬼

2/1

白晝/黑夜（於此牌進戰場時，如果當前既非白晝也非黑夜，則成為白晝）

繫命

{二}{黑}：～牌名～得 +2/+2 直到回合結束。[受詛咒的隱士]

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受詛咒的隱士（背面，版本 #1)

生物～吸血鬼

2/1

錯亂

在你的維持開始時，你抽一張牌且失去1點生命。 [邦維維安]

這個位置一開始是使用晝形/夜形的純黑吸血鬼（在洞察設計時我們稱其為白晝/黑夜）。這是個有趣的設計：正面有加血的異能，而背面則是用生命來換取抽牌。

屍體收集者（正面，版本 #2)

{一}{黑}

生物～人類/邪術師

2/3

每當～牌名～進戰場或攻擊時，目標玩家磨三張牌。在每個結束步驟開始時，如果所有墳墓場中有二十張或以上的牌，則轉化～牌名～。 [怪誕拼合怪]

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怪誕拼合怪（背面，版本 #2）

生物～殭屍

於此生物轉化為～牌名～時，從墳墓場裡放逐三張生物牌。～牌名～成為第一張被放逐生物的複製品，除了其力量等同於第二個被放逐的生物，及防禦力等於第三個被放逐的生物。[屍體收集者]

第二個版本被從吸血鬼改為殭屍/邪術師，並賦予了一個全新的機制。正面能幫助你填墳，並附有墳場門檻作為轉化的條件。背面能製作一個由你墳墓場中三張生物牌所合併而成的殭屍。

瘋狂科學家盧德維（正面，版本 #3）

{藍}{黑}

傳奇生物～人類/魔法師

2/3

每當～牌名～進戰場或攻擊時，目標玩家磨三張牌。在每個結束步驟開始時，如果所有墳墓場中有二十張或以上的牌，則轉化～牌名～。 [盧德維的怪物]

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盧德維的怪物（背面，版本 #3）

生物～殭屍

於此生物轉化為～牌名～時，從墳墓場裡放逐三張生物牌。～牌名～成為第一張被放逐生物的複製品，除了其力量等同於第二個被放逐的生物，及防禦力等於第三個被放逐的生物。 [瘋狂科學家盧德維]

到這裡為止，系列設計團隊都很喜歡這個設計，但也了解到盧德維比他們現在檔案裡的那張牌更適合這個位置，於是把盧德維從原本單面牌的位置移到了這個雙面牌的位置上。這也是為什麼另一個位置（我上週提到的那個）被改為純黑且成為了基沙。

死靈幻視師盧德維博士（正面，版本 #4）

{藍}{黑}

傳奇生物～人類/魔法師

2/3

每當死靈幻視師盧德維博士進戰場或攻擊時，目標玩家磨兩張牌。

{三}{藍}{黑}：你可以從墳墓場裡放逐三張生物牌。若你如此做，則轉化死靈幻視師盧德維博士。只能於巫術時機起動。[盧德維愚行殘品]

//

盧德維愚行殘品（背面， 版本 #4)

生物～殭屍

於此生物轉化為～牌名～，它成為第一張被放逐牌的複製品，除了其力量等同於那些牌中的另一張，防禦力等於第三張，並額外獲得殭屍此類別。[死靈幻視師盧德維博士]

下個版本保留了背面（雖然用了另一個模板），但把從墳墓場放逐三張生物的部分移到了正面。為了強化這點，系列設計團隊把轉化的條件從一個觸發式異能改為需要魔法力的起動式異能。正面磨牌的張數也從三張被降為兩張。

最終版本做了幾個改動：把磨牌的張數降到一—張數持續調降使我認為這是對局設計的決定。另外轉化的費用被從原本的恰好三張改為放逐任意數量，並透過起動費用中的 X 來監管。接著背面改為力量/防禦力為 4/4 加上每額外放逐一張生物牌就 +1/+1，以讓背面的生物感覺更加有趣。

我希望盧德維博士的成品能為大家在遊戲中帶來很多樂趣。

明光鬥士席嘉妲

席嘉妲第一次亮相是和她的姐妹布魯娜和姬瑟拉一起出現在艾維欣重臨。由於闇影依尼翠環境中的事件，席嘉妲成為三人中唯一的倖存者（雖然她的另一個姐妹莉艾莎已經回歸—在上週的文章中有提到）。席嘉妲在故事裡扮演很重要的角色，所以我們知道得在系列裡給她一張牌。在開始之前，前面兩個版本是長這樣的：

[card mvid="240033"]蒼鷺天使席嘉妲[/card][card]蒼鷺風華席嘉妲[/card]

這兩張牌上她都扮演了保護人類的角色，所以我們希望延續下去。作為天使，顯然她會飛行，且前兩個版本都讓她使用了辟邪。兩個版本體型都偏大：4/5 和 5/5。我們的第一個版本長這樣：

大天使席嘉妲（版本 #1）

{四}{綠}{白}

傳奇生物～天使

5/6

飛行

{一}{綠}{白}：由你操控的生物得 +1/+1直到回合結束。.

每當一個由你操控的生物成為對手所操控咒語或異能的目標時，派出 X 個 1/1 的白色人類衍生生物，X 為該生物的力量。

第一個版本是六費 5/6 能加大你操控的生物，並能讓你獲得很多 1/1 人類的衍生生物。那充滿風味但大家並不興奮。

大天使席嘉妲（版本 #2）

{三}{綠}{白}

傳奇生物～天使

4/5

飛行，咒語甲2

由你所操控的其他生物具有咒語甲1。

橫置 X 由你所操控的未橫置生物：你可以施放一個總魔法力費用為 X 的咒語，且不需支付其魔法力費用。只可以於你能施放巫術的時機下起動此異能。

下個版本把施放費用做得較低，體型也配合縮小。為了捕捉之前版本上辟邪的風味，這個版本獲得了守護（當時還稱為咒語甲）並能適用到你所有其他生物上。她接著獲得了一個很帥氣的異能，讓你能橫置生物來從手中施放咒語。我想那是因為召集機制在瑟雷尼亞中被用過了兩次。

大天使席嘉妲（版本 #3）

{一}{綠}{白}

傳奇生物～天使

3/4

飛行

{綠}{白}：把目標由你操控的人類生物移回手上。若你如此做，在～牌名～上放置一個 +1/+1 指示物。他獲得辟邪異能直到回合結束。

再下一個版本把這張牌做得更加好鬥以捕捉她在故事裡的性格（在她身邊的人都碰到了一些不好的事情，而她想確保不會有任何她在意的人受到傷害），現在只需要三點魔法力就可以施放。雖然魔法力費用減少了兩點，體型卻只縮小了 1/1。起動式異能除了能讓她持續變大之外，還能保護人類和她自己。

大天使席嘉妲（版本 #4）

{二}{綠}{白}

傳奇生物～天使

4/3

飛行

由你操控的其他生物得 +1/+1.

節慶 — 只要你操控三個或更多力量各不相同的生物，每當一個由你操控的永久物被由對手所操控的咒語或異能消滅或造成傷害時，消滅至多一個由該玩家所操控的目標非地永久物。

這個版本又一次改變了魔法力費用和數值，不過這一次是往上調。她會加大生物並獲得了人類的關鍵字異能—現在稱為鳩集，不過當時叫做節慶。為了強調她好鬥的天性，鳩集異能讓她可以消滅非地永久物。

大天使席嘉妲（版本 #5）

{一}{綠}{綠}{白}

傳奇生物～天使

4/4

飛行，警戒，踐踏

由你操控的人類生物得 +1/+1。

節慶 — 在你的維持開始時，只要你操控三個或更多力量各不相同的生物，你可以從你的牌庫中搜尋一張人類生物牌，展示該牌，將它置於你手上，然後將你的牌庫洗牌。

她的魔法力費用從 {二}{綠}{白} 改為 {一}{綠}{綠}{白}，讓體型得以從 4/3 變成 4/4，並獲得警戒和踐踏，使她同時具有三個關鍵字異能：一個是白色而不是綠色（飛行），一個是綠色而不是白色（踐踏），最後一個則同時是綠色也是白色（警戒）。她加大生物的異能現在只適用於人類，鳩集異能不再是消滅的效應（那放在白綠上有點奇怪）而改成了搜尋人類的導師異能。

最終版本和這個版本十分接近。魔法力費用從 {一}{綠}{綠}{白} 改成 {一}{綠}{白}{白} 並失去警戒，而鳩集異能讓她僅能檢視牌庫頂的五張牌而非搜尋整個牌庫。

最後一個改變屬於 R&D 近年做出其中一個大變動的一部分：製作更多「衝動」（檢視牌庫頂 X 張牌找出特定東西）的效應而非直接導師（搜尋整個牌庫找任意一張牌）。這個變動背後的原因是導師鼓勵你在套牌裡放一個東西並保證你永遠都會找到同樣的，而衝動鼓勵你在套牌裡放進更廣泛的內容（這需要多樣性）並隨機你在每次使用時能獲得的東西。我們認為後者能帶來更好的對局進程。

流漿王斯羅咕

斯羅咕是依尼翠：黯夜獵蹤裡一個全新的傳奇生物，也是魔法風雲會歷史上第八隻傳奇流漿。作為流漿的支持者，我想帶大家看看這張牌的多個版本將會很有趣。

知識管理者捷列娃（版本 #1）

{一}{藍}{黑}{紅}

傳奇生物～吸血鬼

4/1

飛行，威懾

每當～牌名～攻擊時，你可以從放逐區施放一個具有返照異能的咒語，且不需支付其魔法力費用。

這個位置一開始是屬於捷列娃，依尼翠的吸血鬼/魔法師，第一次亮相是在指揮官（2013 年版）裡。這張牌是藍黑紅是因為那是她第一張牌的顏色，當時她屬於一個三色循環的一部分。沒有多久，系列設計團隊就決定他們不想在主系列中放進任何三色牌，所以這張牌就被改到藍綠的位置。（沒錯，我其實也不確定為什麼藍黑紅的牌會變成藍綠，但我猜應該是在移除了三色循環後，他們加入了雙色的循環，而藍綠最後填上了這個位置。）

靈性體質（版本 #2）

{三}{綠}{藍}

傳奇生物～流漿

6/6

踐踏

當～牌名～進戰場時，磨六張牌。

每當～牌名～對任一玩家造成戰鬥傷害時，你可以從墳墓場施放一張具有返照異能的牌，且不需支付其魔法力費用。

在決定這張牌是藍綠後，系列設計團隊很快就了解這張張牌應該是傳奇流漿。這使他們把這張牌做得更大，並改變了所用的關鍵字。不過他們保留了在第一個版本上很酷的核心概念，讓你能免費從墳墓場施放一張具有返照異能的牌。他們也把攻擊時的觸發改為破壞觸發（對任一對手造成戰鬥傷害），並給了它「進戰場」的觸發來幫助你把返照牌弄進墳墓場。

溼滑體（版本 #3）

{三}{綠}{藍}

傳奇生物～流漿

6/6

踐踏

當～牌名～進戰場時，磨六張牌。

每當～牌名～對任一玩家造成戰鬥傷害時，目標在你墳墓場裡具有返照異能的巫術或瞬間咒語獲得返照{零}直到回合結束。

這個版本基本上和上個版本相同，只是有一個新的名字以及修正了套版，但我認為它夠酷所以依然想跟大家分享。

溼滑體（版本 #4）

{二}{綠}{藍}

傳奇生物～流漿

4/4

敏捷，踐踏

每當一個生物對任一對手造成戰鬥傷害時，你可以磨兩張牌。

每當一張地牌從任何區域置入你的墳墓場時，在～牌名～上放置一個 +1/+1 指示物且你獲得 1 點生命。

{綠}{藍}：把你墳墓場裡任意數量的目標牌以隨機順序放置於你的牌庫底。

這張牌被徹頭徹尾地改變，讓我不得不認為在對局測試中發現那個異能會帶來問題（讓你能免費使用東西的異能往往都會）。新的版本表現了更多流漿的風味—流漿通常會隨著時間長大，所以這個版本有會放置 +1/+1 指示物的觸發式異能。它接著獲得了可以幫助變大的破壞異能，而起動式異能能保護讓你不會意外被自己的觸發式異能搞死。這隻生物接著獲得敏捷—那跟破壞異能有很好的互動，費用被調低且體型被縮小了一點。

最終版本保留了變大的元素，但移除了加強的方法，因為大家都相信系列裡的其他牌能完成這點。他們接著加上了兩個異能來讓它成為一隻更好的生物。第一個異能讓你可以用反召喚的方式在對手試圖要消滅它時保護它，第二個異能則幫助你有更多能讓它再次變大的資源。這個生物的費用被調降以利用彈回手異能的組合技，體型也跟著縮小。

怖狼首領托瓦拉 // 午夜災禍托瓦拉

翻面 翻面

原版依尼翠環境中並沒有傳奇狼人，指揮官當時也還沒扮演如現在般那麼重要的角色，且我們也沒想要製作一張。玩家持續告訴我們他們想要一張傳奇狼人，所以在異月傳奇裡，我們製作了[autocard]展爪的烏力奇[/autocard]。

[card]展爪的烏力奇[/card]

問題在於我們雖然製作了一張可以作為不錯指揮官的傳奇狼人，卻沒有製作為了成為狼人套牌指揮官的傳奇狼人，這使得許多玩家對烏力奇並不滿意。

好吧，事不過三。這次我們知道了要特別設計一張領導狼人套牌的傳奇狼人。托瓦拉是過去曾被提及但從未獲得自己牌張的狼人。依尼翠：黯夜獵蹤可以改變這點。第一個版本的托瓦拉是長這樣的：

鮮血吟誦托瓦拉（正面， 版本 #1）

{一}{黑}{紅}{綠}

傳奇生物～人類/狼人

4/4

白晝/黑夜（當你施放這張牌時，若沒有白晝/黑夜衍生物，則派出一個。它從白晝那面開始。）

{四}{綠}：檢視你的牌庫頂五張牌。你可以從中把一張狼人牌放進戰場。把剩餘的牌以隨機順序置於你的牌庫底。

//

鮮血狼嚎托瓦拉（背面， 版本 #1）

傳奇生物～狼人

5/5

～牌名～和由你所操控的其他狼人具有敏捷，繫命與踐踏。

托瓦拉的第一次嘗試把他做成三色生物，這也是捷列娃當時所在的那個三色循環。依尼翠：黯夜獵蹤帶來了黑色狼人（如上週所提到的），所以想法是製作一個可以利用全部狼人的傳奇生物（除了白色及藍色以外）。正面能幫你獲得更多狼人，而背面能以提供分屬三個顏色異能的方式來把它們變得更好：敏捷（紅色），繫命（黑色）和踐踏（綠色）。

鮮血吟誦托瓦拉（版本 #2）

{一}{紅}{綠}

傳奇生物～人類/狼人

3/3

夜落 –（於此進戰場時，如果沒有白晝/黑夜的追蹤牌，則派出一張）每當另一個狼人於你的操控下進戰場時，抽一張牌。[鮮血狼嚎托瓦拉]

//

鮮血狼嚎托瓦拉（版本 #2）

傳奇生物～狼人

5/5

夜落 –每當此生物轉化為～牌名～時，轉化所有由你所操控且未轉化的狼人。只要當前是黑夜，由你所操控的狼人進戰場時為已轉化，且無法成為未轉化。你能將狼人視同具有閃現異能地來施放。每當另一個狼人在你的操控下進戰場時，抽一張牌。[鮮血吟誦托瓦拉]

在三色循環被移除後，托瓦拉變成了紅綠—那正是狼人主要的顏色，正面從能加強狼人變為獎勵狼人。我們希望把它作為一張強牌，而抽牌已經被證明是一個很好的獎勵。

背面則有一點奇怪。寫了許多的文字，但內容基本上就和夜形一致。我想是因為那時他們當時還在調整晝形/夜形究竟可以做什麼，所以把所有的內容都清楚地寫了出來。除此之外，它給了狼人閃現並保留了另外一面抽牌面向的內容。

鮮血吟誦托瓦拉（版本 #3）

{一}{紅}{綠}

傳奇生物～人類/狼人

3/3

晝形 –（如果主動玩家於他們的回合沒有施放咒語，於下個回合開始時成為黑夜）每當一個由你所操控的狼或狼人對任一玩家或鵬洛客造成戰鬥傷害時，抽一張牌。在你的維持開始時，若你操控另一隻狼或狼人，則當前成為黑夜。接著轉化任意數量由你所操控的人類/狼人。[長夜托瓦拉]

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長夜托瓦拉（版本 #3）

傳奇生物～狼人

5/4

夜形–（如果主動玩家於他們的回合施放或以上的咒語，於下個回合開始時成為白晝）每當一個由你所操控的狼或狼人對任一玩家或鵬洛客造成戰鬥傷害時，抽一張牌。

{二}{紅}{綠}：目標由你所操控的狼或狼人得 +X/+X 且獲得踐踏異能直到回合結束，X 為由你所操控狼和狼人的數量。[鮮血吟誦托瓦拉]

在使用狼人時抽一張牌最後被證明過強，所以他們把它改成了破壞異能。同時也加進了第二個轉化的觸發，讓黑夜時可以派出很多狼人。我很確定加上這點是因為在指揮官的對局裡，你很難空一個回合都不施放咒語。背面配合改為破壞異能的更動，獲得一個能加大你的狼和狼人的起動式異能。

最終版本在正面所做唯一的更動，是從需要兩個狼人被改為需要三個狼人才能轉化。背面改了兩個地方：其一，X 現在由魔法力值定義，而不再是狼和狼人的數量；其次，它現在只會加大力量，後者的改動是基於對局測試的結果。我們發現加大防禦力很大程度提高了一張牌的強度，且增加了一定數量的盤面複雜度，這也是為什麼我們通常都只加大力量的原因。

太陽升起

我們今天來到了故事的尾聲，希望大家都喜歡。一如往常，我很想知道你們對於這篇文章、任何談到的牌或依尼翠：黯夜獵蹤本身的看法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來跟我一起看看在依尼翠：黯夜獵蹤的郵件專欄裡，我們會回答哪些跟這個系列有關的問題。

在那之前，希望你永遠享受嚎叫的喜悅。