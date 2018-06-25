又是我談論個別牌張，以及敘述在製作核心系列2019新牌張時所做的各種設計決定的時候了。讓我們開始吧！

乙太盾神器師

如同我上週談到的，核心系列有多種優勢，而其中之一就是可以表現各種不同魔法風雲會時空的能力。能這麼做的好處是，你可以為古早之前推出的系列設計牌張。舉乙太盾神器師為例好了，這基本上就是張沒有出現在卡拉德許環境裡的卡拉德許牌。這是設計給系列中白藍原型（在乎神器）的牌。如果你前期就抽下這張牌，那它就會讓你更在乎神器生物，以及能派出神器衍生生物的牌張。和卡拉德許不同的是，它在這系列並不是個重要主題，但還是個會出現在白和藍色中的東西。

當然，這張牌可以進入任何在乎神器生物（或載具，因為它們會成為神器生物）的構組套牌裡。這張牌的種族是矮人神器師以符合卡拉德許的感覺，因為該種族正是卡拉德許上的技工師。這個窺視多重時空裡已知時空的方式正是讓核心系列和普通系列感覺非常不同的原因。

抗暴阿耶尼

核心系列2019的風味和大多數系列稍微不同。與其專注在目前的故事上，它要回顧以往，好讓我們理解尼可波拉斯的起源。為了這麼做，核心系列2019中的每個鵬洛客都是設定在過去，當這些角色和波拉斯互動的時候。阿耶尼的牌是從阿拉若斷片的故事中來的，當時他和波拉斯進行面對面對決。

在設計鵬洛客角色時最重要的目標之一就是要在製作有趣好玩的牌張時又不能背離該角色的本質。阿耶尼的魔法讓他要和其他人互動。他擅於招募、加強，和治癒同伴。他的魔法從來都不是要幫助自己，而是幫助他的隊友。

第一個異能是加強型的，而最理想的情況是能有兩個生物可以加強。它說「至多兩個」的原因是讓你可以在只有一個甚至沒有生物時，還是能獲得忠誠值。幾乎所有的阿耶尼鵬洛客牌張都有個加強異能。第二個異能是他之前沒用過的白色異能，能招募更多生物為你作戰的方法。這風味並不是復活，只是他會獲得一個類似他之前就擁有的同伴。體積較小是白色挖墳的限制。

他大絕設計的比較容易達成，會給你一個不會立刻贏得遊戲的徽記，但卻可以隨著時間加強讓你可以用數量踩過你的對手。這些生物是1/1具有繫命的貓，因為我認為這是要顯示他正在召集同類。做為核心系列2019主要的衍生物之一，這些衍生物除了符合阿耶尼的風味之外，也會以其他方法出現。徽記在回合結束觸發的原因是讓你可以在使用大絕的該回合就獲得好處。要能使用大絕已經要一些時間了，所以我們並不想讓玩家再等一回合才能獲利。

龍長老們

我們要在這系列回顧尼可波拉斯的過去，所以這就表示我們要回到波拉斯誕生（嗯，就遊戲而言）的地方，即龍長老（沒錯，就是這些傢伙啟發了指揮官賽制）。尼可波拉斯第一次出現於1994年暑期的傳承中（非瑞克西亞在更前一個系列的古文明之戰登場，擠掉尼可波拉斯成為魔法風雲會最古老的回歸惡人。如果米斯拉哪天起死回生的話，那他就可以破紀錄了）三色龍的循環。一旦我們知道核心系列2019和波拉斯有關，我們就先預定了龍長老的回歸。

尼可波拉斯會得到他自己特別的牌張，但我待會再分別談談。現在先讓我們來討論其他的龍長老吧。首先是智龍阿卡迪。阿卡迪謹慎富謀略。他是隻龍所以會飛，然後有警戒是因為他本性謹慎。他的兩個異能都是「在乎守軍」的效應。第一個會讓在你使用守軍時以抽牌來獎勵你，而第二個除了能讓守軍攻擊之外，還會使用防禦做為攻擊力，而這在傳統上都會比力量要高。我們有一陣子沒做過「守軍能攻擊」的牌張了，所以我們喜歡這副套牌能讓你保持防守，直到阿卡迪出現將那個防守變成攻擊。這挺有戰略性的。

鉻米恩的機制和這個角色在故事中的能力類似：變成人類。這裡的訣竅是，要如何讓龍變成人類是件有趣的事呢？通常玩家會想要從小生物變成大的。設計以兩種方法處理這個問題。第一，這張牌本身就要是個很酷的龍。它是個七費的7/7、有閃現，並且「不能被反擊」，讓你能以無法預防的方式偷襲對手。然後，化為人類的異能則是給予兩個東西：第一，無法被阻擋讓你可以在盤面爆滿的時候打出最後幾點傷害，而第二的辟邪則可以讓你回應殺牌。這異能不需要魔法力費用只須棄牌，所以要逮到鉻米恩不注意的時候是很難的。

派蒂墨司是最無情和直接的攻擊手，所以我們就設計她來符合這點。她所有的異能都是生物異能。她最大的用途就是當個非常優秀的攻擊者。飛行和踐踏讓她可以打穿防線，而警戒則能讓她在防守的時候還是能每回合造成傷害。我記得這張牌一開始還有辟邪，但這會讓對手太難處理，所以我們進行了微調，讓派蒂墨司在能造成傷害之前能受到保護。

瓦威提阿瑪迪是最混亂的，所以我們給了他一個類似這遊戲裡最混亂的機制之一的異能。當他攻擊時，他可以強迫其他每個玩家（這設計在多人遊戲中非常實用，這些龍都是－畢竟他們可是龍長老）將一個永久物在某些時候型態轉變成另一個永久物。玩家有時候可能會沒翻到永久物，等於直接失去一個永久物。

這些設計的目的除了可以在像是指揮官或是爭鋒等賽制中良好運作之外也是沃索斯能包含在他們的歷史或故事主題套牌中的有趣牌張。

靈異水手

我們利用核心系列可以做的事情之一，就是提供更多支援給標準內的系列，像是依夏蘭。人魚和吸血鬼在魔法風雲會蠻常見的，所以這些並不難放進系列裡。我們也找到方法可以擠幾隻恐龍進來。靈異水手是這系列的海盜之一，而我認為它也是個很聰明的設計。

我沒記錯的話，這張牌一開始的概念是個頂底的海盜鬼魂。徘徊不走的海盜亡魂常常會在海盜故事中出現，所以這看起來是個可以探索的有趣點。所以你要如何製作海盜精靈呢？首先，我們可以讓它無法被阻擋。在參考了幽影機制（從古早之前的暴風雨中出現）之後，R&D讓它只能被精靈阻擋。然後它又得到了一個起動式異能，讓它也能影響其他生物，使它們也無法被阻擋。

最後，為了讓這張牌有更好的魔法力費用 / 牌張比例，R&D決定給它一個負作用。什麼藍色的負作用在風味上非常適合精靈呢？幻影的負作用如何？這之前是用在黑色鬼魂上的「當此生物成為咒語的目標時，犧牲它」敘述（原本是從海市蜃樓的Skulking Ghost來的），我們後來將它們移到藍色的幻影上。在有人發現它並施放咒語之後，它就會因為本身沒有形體而消失殆盡。將這些全部結合起來你就得到了這個挺酷的頂底設計。

精鑽牝馬

在第一版中有下列這個非普通的神器循環：

每個都能於任何人施放特定顏色的咒語時讓你獲得一點生命。這循環的暱稱是「幸運符」（雖然我不知道為什麼）。這些牌張被證實為有點弱（雖然有些還是出現在早期的世界冠軍八強的套牌中），但還是非常受休閒玩家的歡迎。它們受歡迎的程度，讓它們直到第八版之前都還會出現在大部分的核心系列裡。

古文明之戰加入了在乎神器的版本。

在瑪凱迪亞中，我們試圖為幸運符設計替代品。

這個神器多一費，但卻可以讓你選擇想要的顏色。它要求你支付兩點魔法力，但卻可以讓你獲得兩點生命。我們的想法是，如果玩家喜歡它的話，那我們就可以用一張牌取代五張核心系列的牌，但這實驗的成果並不好。在額外費用和缺乏強力風味的情況之下，玩家並沒有買Jeweled Torque的帳。

在第九版中，我們終於決定要清理它們，所以設計了這個暱稱為「新幸運符」的循環：

它們費用多一但再也不需要你支付費用以獲得生命。我們的目標是要將這個循環在風味上連結每個顏色的指標性生物，但藍色和綠色還在尋找自己適當的指標（史芬斯和多頭龍要多年之後）。這些新的幸運符進入了核心系列，直到核心系列2012為止。

秘羅地創痕之後也會加入這循環的神器成員：

時間漩渦嘗試了類似Jeweled Torque的新幸運符：

Paradise Plume將橫置產一點任意魔法力的神器和幸運符（施放Paradise Plume時選擇一個顏色）結合。

而這裡就要提到我們最新的幸運符版本精鑽牝馬了。精鑽牝馬使用的是「一張牌而不是一個循環」的方法，讓你可以在施放時選擇顏色。然後為了多給它一點功能，我們第一次將幸運符做成生物。我很好奇玩家會如何對待這個概念。

巨太龍

我想先用個謎題開場。目前有多少張總魔法力費用為5，而其費用都是有色魔法力的牌呢？

黑山之威血爪

身為遊戲發言人（尤其是擁有一個部落格，讓任何人都可以輕易留言給我的發言人）的副作用之一就是，我會收到很多要求。其中一個常見的要求就是給沒有傳奇牌張的生物類別添加傳奇。目前獲得最多要求的生物類別就是熊。我之前提過我很遺憾沒發現韃契可汗中出現的熊主題，因為那會是個傳奇熊出現的好地方。現在我可以很高興地說，終於，我們有一張傳奇熊了。有趣的是，與其是個熊領主，血爪比較是個需要大生物做為套牌構組的主題。它讓你可以用較少的魔法力施放較大的生物，並且在血爪攻擊時灌大它們。我希望想要一個熊指揮官的各位都能在使用血爪時獲得樂趣。

飢渴多頭龍

身為一個魔法風雲會的牌張設計，我最喜歡做的事情之一就是找出已存在的異能並將它們合併成全新的牌張。飢渴多頭龍就是一個完美例子。這張牌有三個異能。第一個是基本的多頭龍異能：施放時支付X然後它就會帶著X個+1/+1指示物進戰場。這個異能曾出現在多個生物上，但現在已成為多頭龍的標準異能了。

第二個則是我們R&D稱為「潛行」的異能。它的第一次出現是在海市蜃樓的Stalking Tiger上，並已成為綠色的固定異能之一，通常會出現在較大的綠色生物上。第三個異能則是微調第一次出現於第一版，叫做Fungusaur生物上的異能。Fungusaur只會為每批受到的傷害獲得一個指示物，但飢渴多頭龍則是會為每一點傷害獲得一個指示物。

這些異能都曾以某種形式出現在綠色中，但卻從來沒有放在一起過。我們這裡得到的是酷炫的協力作用，其中這多頭龍會在受到傷害時變大，但它的潛行異能又會讓對手難以阻擋（只能派小生物來送死），確保它能持續成長。

煉獄報復

核心系列2019的任務之一就是要做些近代能用的牌，但卻又不會干擾到標準。這很麻煩，因為要讓一張牌在一個比標準大很多倍的賽制中突出的時候通常表示它在標準中也會非常強力。這裡的訣竅就是找出在近代中比較重要，但在標準中卻沒那麼有關係的地方。另外，為了讓這任務額外困難，這張牌要感覺適合出現在它的系列裡。它不需要是個完美搭配，但也不能完全不搭。

煉獄報復正是個命中所有這些目標的良好例子。首先，我們要如何讓它在近代中能用呢？找出一個近代的問題然後試圖解決它。那解決奧札奇，尤其那些較大的傳奇，如何呢？它們通常難以去除，而即使你真的殺掉了，它們也只會被洗進牌庫中，之後還是會被抽到。是否有低費的方式可以解決奧札奇，同時又不對標準造成連帶傷害呢？

讓我們先看看奧札奇的特色吧－它們是無色的。標準雖然有無色生物（神器生物），但我們通常不會在標準系列中推出太多神器生物。前一個具有大量神器生物的大系列是卡拉德許，而該系列也快要輪出了。在放逐生物的同時，它讓我們可以解決奧札奇最大的問題之一－也就是它們會持續回來。另外，這張牌還會加血，所以生物越大加的血就越多。這表示這張咒語在標準雖然還有點用，但卻也具有能處理近代問題的本質。

為了預防玩家沒發現這張牌是為了對付近代的奧札奇，創意團隊特地創造了能傳達這點的插畫和風味敘述。

路途的一半

我們今天沒時間了，但我還有許多沒談到的牌張，所以我們會在下週繼續。如同以往，我很想聽聽你們的回饋，不管是關於今天的專欄、我今天談到的牌張，或是關於核心系列2019。你們可以寫電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）聯絡我。

請在下週回來看看第二部。

直到下次，希望你們遊玩核心系列2019所獲得的樂趣和我們設計它的時候一樣多。