上週，我們開始聊到核心系列2019的牌。由於還沒講完，今天我帶了更多牌回來。

長生不死莉蓮娜

莉蓮娜透過惡魔契約的故事線來到核心系列2019，這發生在大融合之後，莉蓮娜又一次開始變老並與波拉斯和四個惡魔簽訂契約來換取青春永駐及永生。鵬洛客莉蓮娜的核心特性是死靈術士的能力。

我們決定把這張牌做成殭屍的 部族鵬洛客，一個可以繞著構築出一副殭屍套牌的東西。這代表三個異能都會獎勵你有很多殭屍。第一個能力有創意地解決了許多問題。首先，這張牌要跟殭屍連結，但你想確保它有比生殭屍更多的功能。第二，大絕招想要殭屍牌在你的墳墓場裡，有加號異能的幫助能確保在開大絕時更有影響力。

磨自己牌庫讓這張牌能加強大絕的同時，也以另一種方式在意殭屍牌。除此之外，這讓這張牌有了另一個效應：在磨到殭屍時觸發吸兩點血。第二個異能讓莉蓮娜利用殭屍去完成另一個重要的效應—消滅生物。你有越多殭屍，這個異能就越強。最後一個是華麗地跟殭屍連結的異能，讓莉蓮娜做一些跟她其他大絕有點不一樣的事。值得一提的是大絕的費用比她起始的忠誠值來得低，代表這是少數幾張能讓你在施放時就使用三個異能中任意一個的鵬洛客。

莉蓮娜的契約

一個在R&D之間爭論的事情是，要把魔法風雲會的系列當作科學還是藝術。我傾向藝術，而這張牌展示了其原因。設計魔法風雲會牌時的目標，是做些玩家會想用並享受使用的東西。有時只是做一張功能好用且強力的牌，但並非每張牌都能成為某顏色一定會出現在套牌裡的東西。其他解決方法是製作特定能在其他賽制發光發熱的牌，可能是限制賽、多人賽或各式的老賽制。

然而有些時候，製作一張讓玩家喜歡牌的關鍵可能不是那麼理性，你得透過讓他們開心的方式找到一些能發光發熱的面向。可能是幽默的方向，也可以用比較特別的方式進行，或是捕捉到機制和風味的完美契合點。我喜歡莉蓮娜的契約的原因是它使用了一個其中一個主要角色的故事焦點，並找到一個設計上美麗的交集來完成它。

黑色常會製作支付生命抽牌的效應，而我們常用與惡勢力簽訂契約來給予它風味，讓我們從用這當作一個表現莉蓮娜惡魔契約的方法開始。因為它是稀有牌，我們得以做抽很多牌的效應，在這裡是四張（另外四這個數字並不是巧合），也加了一些敘述來補上前後背景。如果你戰場上有四個惡魔就可以贏得對局，代表著那四個與莉蓮娜簽訂契約的惡魔（柯索非、棘澤邊、拉札柯和 貝贊洛）。全部加在一起讓這張牌就像是張包羅萬象的畫作。

擬形變幻

當時的我正在設計某個未來的系列，系列中有一個我十分滿意的設計。有一天當我進行核心系列2019的對局測試時看到草稿中有這張牌—帶著一個不同的名字。我在輪抽桌上大喊「不！」並揮舞著我的雙手。顯然許多人回過頭來問我怎麼了。我說：「他們比我早！」

如你所料，R&D的規則是較早的系列擁有牌張設計上的優先權。如果你為2020的秋季系列製作了一張牌，任何在2020秋季系列前的系列都可以先做那張牌。當然，如果那張牌是你系列正在做事情的關鍵，你們可以事先進行討論，但除了特殊情況之外，否則你將會失去那張牌。我知道我們的系列並非一定要有那張牌，所以它將會出現在核心系列2019當中。

因此，擬形變幻永遠會是離開的那張牌。這之前已經發生過很多很多次，所以也不是什麼值得意外的事情。我們只是為這張牌做了個很酷的風味上的調整，那在未來的系列中合理，但這裡卻不然。好吧。在這裡享受這張牌吧，它很有趣。我真的很喜歡他的概念—複製，這可以追溯到限量版（第一版）並使用了一個直觀的方式。直觀到當我們在做它的時候，才很意外地發現這從未被使用過。差一點點。

烈龍尼可波拉斯

翻面

在決定核心系列2019將會繞著波拉斯轉之後，系列設計的負責人Ethan Fleischer便說他會做一張像魔法風雲會：起源那樣的波拉斯雙面鵬洛客，一面是不顯眼的傳奇生物而另一面是鵬洛客。由於我們從未做過一個系列只有一張雙面牌，這有一些要完成的後勤工作，但每個人都認為這是正確的決定，於是便開始了解該如何進行。

正面需要反應波拉斯點燃火花前的樣貌，所以他們利用了傳承的版本並給了他一個棄牌的異能。為了讓牌張敘述不要太長，也不要讓你想把傳奇的尼可波拉斯留在戰場上太久，它們把棄牌的效應做成了「進戰場」效應。與在傳承中把它做成7/7不同，這是選擇把它做成一個費用較低、可以四費在遊戲前期叫出來的4/4飛兵。關於要如何把他翻面為鵬洛客這件事，我們討論了很多，但R&D最終決定把它做成起動式異能。

由於這張牌是系列的焦點，系列設計團隊決定給他鵬洛客的那面四個忠誠異能。第一個也是唯一一個加號異能讓你抽牌來利用尼可波拉斯的智慧和對知識的渴望；第二個異能讓你殺掉一隻生物或鵬洛客以表現他消滅的天性；第三個異能可以挖生物或鵬洛客，暗示了他在阿芒凱的作為。值得注意的是第一個異能是藍色，第二個是紅色而第三個是黑色。

大絕想要的是一些酷炫的東西，因為你得花很大努力才能到達那裡。我們不喜歡把「贏得對局」放在大絕上，但波拉斯的大絕已經非常接近了。這同時也利用了波拉斯為人所知摧毀他人心智的風味。大絕做成「目標玩家」而非直擊所有對手，因為在多人遊戲中一次打擊所有人有點太殘忍了。

夢魘飢渴

這是個很有趣的設計。目的是一張你會想跟加血牌配成組合技，用很少魔法力來除掉大生物的牌。問題在於如果這張牌只在有加血牌時才能運作，就會成為一張大多數時候卡死在手上的牌。所以，設計師做了些很酷的東西。他們植入了一個小小的效果讓這張牌不只可以獨自發揮功效，還可以連在一起來創造更大的效應。你瞧，自己本身基本上就是獲得1點生命並給一隻生物-1/-1。然而在施放第二張的時候，因為需要計入第一張所獲得的生命，它會讓你獲得1點生命並給生物-2/-2。我很喜歡這個設計的原因，在於要讓一張牌同時能獨立運作、彼此配合，且跟其他效應共同運作並非永遠都那麼容易，所以同樣身為設計師我對這感到驚艷。

華輝天使

這張牌的設計很有趣。它被設計為可以讓你用獲得5點或以上生命那些牌圍繞構築的主題牌。雖然是張秘稀，人們依然會把它放進限制賽，而在限制賽中獲得5點生命並不是件容易的事，所以設計師加了個方式讓這張牌可以獨力完成組合技。要怎麼把這放在3/3飛兵上？嗯，你可以直接讓他幫你加5點生命，但這有點太粗魯了。設計一部分有趣的地方就在於找到更有創意跟組織的方式去建構一個協同效應。這張牌上的解法是給天使+2/+2和繫命。這全部加起來感覺好多了，也更像是一張有凝聚力的牌。

炎血薩坎

薩坎有著鵬洛客中一個最狹窄的機制重點：龍。薩坎最早出現在贊迪卡的故事線上，當時波拉斯強迫薩坎為他做些事。故事中的這個事件讓薩坎抓狂，但這張牌代表了在那之前的薩坎。雖然由於我們通常把棄牌跟瘋狂的風味連結（甚至有個與棄牌配合良好的機制就叫瘋魔），第一個異能有點指向薩坎即將抓狂。這是唯一一個沒有與龍連結的異能，但坦白說，要讓薩坎的每個異能都使用「龍」這個字是很困難的，但他讓你抽牌來更快拿到龍牌，也帶到了第二個異能上。

第二個異能也是一個加號異能，因為我們希望你在任何可以的時候都使用它。這是一個可以用來施放龍的產魔法力異能。紅色並不常跨線去產生其他顏色的魔法力，但我們允許暫時生產魔法力的效果。大多數的龍都是紅色．但龍也是一個時常會做單色循環的經典生物類別。大絕不只是另一個放龍的大絕，也是薩坎做過的事。原版的Sarkhan Vol可以用6點忠誠值派出四隻4/4的龍。這張調高了一點，多一點忠誠值就可以派出四隻5/5的龍。

施咒羊蹄人

施咒羊蹄人的故事是從限量版（第一版）的這張牌開始的：

我相信紐杜雲咒術師是一張頂底設計的咒術師。結界想代表永恆的魔法咒語，所以Richard Garfield喜歡這個鼓勵套牌繞著結界構築小生物的想法。紐杜雲咒術師一開始印行的生物類別是咒術師，但之後被換成了魔法師並在最後則改成了人類/德魯伊。三年後在憧憬當中，我們製作了下一張咒術師：

Femeref Enchantress嘗試了另一種咒術師的樣貌：在意從戰場上被放進墳墓場的結界。由於廣域結界更難對付，這張牌把玩家推往利用那些可以犧牲自己的靈氣或結界的方向。由於在意結界離開戰場要比進戰場來的難上許多，再加上它是多色（選擇白綠是因為那是兩個在機制上跟結界連結的顏色）的特性允許了這張牌能更大（1/2而非0/2）且費用更低。下一個咒術師的嘗試是大概兩年後的克撒傳：

亞格斯咒術師基本上是紐杜雲咒術師的較佳版本，費用較低且有帷幕讓他更難被咒語去除。他是0/1而非0/2，但由於從不會攻擊或阻擋也不能被當作目標，1點的防禦力並非他最大的副作用。再下一次在石破天驚裡，我們做了一些不太一樣的嘗試：

我們將咒術師的風采自己做成了一張結界而不是生物。這讓它更難去除。更重要的是，這讓其他的這張牌也能觸發並抽牌。下一版是多年後在時空混沌裡的一張牌：

時空混沌是一個探索顏色派分配替代方案的系列（保留所有顏色的原理不變），它有過去曾存在魔法風雲會中被換到另一個顏色的時空轉移牌。台地咒術師是限量版（第一版）裡的紐杜雲咒術師 ，但從綠色轉移到了白色。這張牌之後出現在兩個核心系列、一個大師系列和一個指揮官系列（指揮官一直在找更多白色的抽牌）。在核心系列2019之前最近的一張咒術師來自尼茲之旅，他甚至不是一張咒術師。

花叢幻靈有星彩的機制，會在任何一張結界在你的操控下進到戰場時觸發。他是一張讓你抽牌的星彩牌。由於是一張結界生物，也讓你在接下來施放其他這張牌時抽牌。

接著來到了施咒羊蹄人。他跟其他牌一樣是德魯伊，但由於這張牌有創意地連上了塞洛斯，這張咒術師是個羊蹄人。他也被做成白綠以讓他能有更好費用/攻擊防禦力的比率。這也是第一張讓你在結界進戰場時抽牌的白綠咒術師。

所以這對這個異能的未來來說代表了什麼？我想它將會維持在綠色的基底，因為我們試著很小心處理這類給白色的抽牌，而結界並不足夠狹窄來證明讓白色自己抽牌是正確的，但我認為未來將可以看到更多的白綠咒術師。

神器大師泰茲瑞

泰茲瑞從卡拉德許的故事線來到了核心系列2019，所以我們為他做了一張捕捉那個瞬間的牌。即便我們並不知道所有的細節，泰茲瑞出現在卡拉德許與他和波拉斯的關係有直接的連結。泰茲瑞的特性是神器，他也是另一著有個狹窄機制重點的鵬洛客。

第一個異能是派出1/1飛行的撲翼機衍生生物，因為我們想要在機制上讓這與卡拉德許 的故事線互相呼應。鵬洛客缺少的背景敘述文字在我們製作核心系列2019這種每個鵬洛客都來自不同時間帶時格外困難。衍生生物通常提供了一個很好放牌的方法，因為許多衍生物都跟特定的時空有所連結，撲翼機正是一個很棒的例子。

第二的異能利用了藍色的核心能力—抽牌，但跟神器連結來更有泰茲瑞的感覺。第三個異能對泰茲瑞來說有點奇怪，因為比正常的還要更廣。大多數讓你從牌庫裡找東西的泰茲瑞牌都只是找神器，而這張則更廣泛被延伸到永久物而不是只有神器。原因是因為我們正嘗試在機制上傳達泰茲瑞現正控制的時空渡橋—卡拉德許故事最後一個重要的故事重點。

薇薇安瑞德

最後，我們來到了最後一張也是唯一一張新的鵬洛客—薇薇安。薇薇安也同樣代表了過去一個她與波拉斯交集的時間點，但那故事還未公開。她的出現是因為我們了解到純綠的鵬洛客有些短缺。賈路在他與莉蓮娜的戰鬥中受到詛咒成了黑綠，這讓妮莎成了純綠的代表（即便如此她依然有涉足第二色）。薇薇安來自我們想要一個新的純綠鵬洛客。創意團隊變出了很酷的外觀、能力套件和背景故事。要了解牌張的設計，我可以告訴你她是一名射手，而她的魔法箭能創造生物。

薇薇安的第一個異能代表了她與自然和動物的連結—讓你搜尋一張生物或地牌。第二個異能利用消滅的天性，以及她的弓與箭能消滅也可以創造東西的概念。我們讓她在回歸自然跟鉛直落下之間有所選擇，因為兩者都是利基解，而我們希望薇薇安的第二個異能能在許多對局中使用。她的大絕利用了與動物的關係。這幫助你把生物部隊變成強力的大軍來贏得對局。

薇薇安召現

這張咒語稍微更佳地展示了薇薇安的能力套件（對鵬洛客來說，要描述人物自身的同時並完成這點有點困難—好吧，除非他們的能力像茜卓一樣容易展示）。薇薇安的魔法箭會轉變為從她家時空來生物的靈魂版本。在插畫中，我們看到薇薇安的箭變成了巨大的老虎。這個異能機制上的代表方式是你將且會從牌庫頂的七張牌中得到一張生物，並把它放進戰場「攻擊」一個你所選擇的生物。

另一個大問題是這像是綠色會造成直接傷害的非生物咒語，而這是綠色所不常見的。允許這個的原因是因為它需要套牌中集結很多的生物來得以運作（只有一隻大生物並不實際，因為你只能檢視牌庫頂的七張牌；你需要更高的生物密度）。這也代表我們想嘗試去找到更多方法來給綠色控制生物的方法，但同時維持綠色依賴生物的特性。

該把牌移開了

這些就是我今天的內容，我希望你們喜歡我介紹核心系列2019的介紹。一如往常，我很想知道你們對於這篇文章、任何我談到的牌或核心系列2019整體的反饋。你可以寫email給我，或透過任何社群媒體帳號（推特、Tumblr、Google+和Instagram）與我聯繫。

下週回來我要來探索一個我一直在思考的遊戲設計新概念。

在那之前，希望核心系列2019創造許多屬於你自己的故事。