部族 形容詞：在乎特定的生物類別 部族套牌通常會圍繞一種生物類別構組，其中包含了數種可以加強所有該類別生物的牌張，或是根據你所操控的該生物數量而加強的牌（像是威嚴獰貓和獸群君王）。

現在是指揮官（2017版）預覽週！這次的預覽週和之前的會不太一樣。指揮官（2017版）具有四種不同的套牌，而每種都有自己的部族（即在乎某種特定的生物類別）主題。我們這週會從週一到週四每天都著重在一個不同的部族上，而該部族則會和我們的四副指揮官（2017版）套牌之一做出連結。今天是貓咪日，所以讓我們來慶祝指揮官（2017版）的第一副套牌：「Feline Ferocity」。

身為魔法風雲會的歷史學家，我認為我應該利用這個機會來寫篇貓在這遊戲裡的歷史。我答應你們在結束之前會秀兩張新的多色傳奇貓給你們看。聽起來不錯吧？那就讓我們開始吧！

貓的簡短歷史

第一版

這遊戲一開始只有一隻貓。這隻：

Savannah Lions。事實上它當時甚至也不是貓。它的生物類別是獅子。在當時，將生物類別合併來支援部族套牌的想法還沒出現。獅子就是獅子。草原雄獅要到十二年後的第九版才會成為貓。它會以獅子的類別重印四次。

傳承

貓的下一次出現要等到一年後的魔法風雲會第一個大擴充系列。不過，這系列卻引進了人形貓的概念到魔法風雲會之中。貓人之前在幻想文學裡面就已經存在了。我不太確定它們的來源，但它們在20世紀初期的報章漫畫上就出現了，比如說像是在飛俠哥登的漫畫裡。

傳承有這兩張牌：

Cat Warriors是第一張魔法風雲會於技術上有貓生物類別的牌，但這純粹是因為生物類別符合它的名字，而不是要將叢林貓標示為貓。Jedit Ojanen不是貓，因為它是個傳奇生物（傳承引進了這個概念），而當時所有傳奇生物的生物類別都只是傳奇而已。我認為傑迪是在2007年的生物類別大更新時正式成為貓的。

冰雪時代

這系列有魔法風雲會的第四隻貓，Sabretooth Tiger，但它的類別是老虎而不是貓。這裡沒什麼創新。對於那些喜歡超冷門機智問答的人來說，Sabretooth Tiger這張牌裡的「Sabretooth」拼法和魔法風雲會裡目前的其他六張「sabertooth」（Sabertooth Alley Cat、Sabertooth Cobra、Sabertooth Nishoba、Sabertooth Outrider、Sabertooth Wyvern，和Temur Sabertooth）並不一樣。雖然它並不是不同牌張上拼法不一樣的唯一字（我就是在說你，sylex），但這種事情的發生機率並不高。

海市蜃樓環境

從這裡開始，我會開始談論整個環境而不是單一的系列，因為海市蜃樓是第一個引進環境這個大概念的系列。（我們後來將同盟設定為冰雪時代的一部分，但它們的設計並不像海市蜃樓和憧憬一樣是可以互相搭配的。）

這裡是環境裡面的所有貓：（八個生物和一個會生貓衍生物的）

海市蜃樓：Mtenda Lion（獅子）、Purraj of Urborg（傳奇）、Stalking Tiger（老虎）、Urborg Panther（夜潛魔）、Uktabi Wildcats（野貓）以及Waiting in the Weeds

憧憬：Jamuraan Lion（獅子）King Cheetah（獵豹），和Panther Warriors（貓戰士）

非洲啟發的環境果然是第一個會大量推出貓的環境。我們這時還沒有使用貓這個共通的生物類別。 Uktabi Wildcats是野貓而Panther Warriors則是貓戰士，所以你可以看到我們是往該方向前進的沒錯。Purraj of Urborg是第二個傳奇貓（同樣地先以傳奇推出，並在之後勘誤為貓）。雖然她扮演的只是小角色，但她在海市蜃樓的故事中還算是有戲份，讓她成為故事裡的第一個貓角色，同時也是第一個出現在牌上的貓角色。

一些重要的奇聞趣事：King Cheetah是最早的幾張，也是第一張擁有閃現的綠色牌（這關鍵字要一直到時間漩渦才會出現）。 Stalking Tiger引進了「潛行」異能（「不能被一個以上的生物阻擋」，一個我們還沒定為關鍵字卻常用的異能。然後Urborg Panther是在規則敘述中提到另一張牌名的最早牌之一。（不是第一張－這殊榮是屬於傳承裡的一些牌的。）Waiting in the Weeds本來生的是松鼠衍生物，但插畫家誤解了插畫敘述所以在插畫中畫了貓，因此我們更動了這張牌讓它生的是貓衍生物。

入門版

永恆賽制 名詞。永恆賽制（指的是特選和薪傳）包含了魔法風雲會歷史裡的所有系列。

入門版是我們第一次嘗試推出的介紹性補充包產品。因為如此，所以它被大大地簡化，所以牌張上並沒有生物類別。這系列推出了三張新的貓牌（Elite Cat Warrior、Jungle Lion，和Raging Cougar）並且以新圖重印了兩張（Panther Warriors和Stalking Tiger）。三張非重印的新牌在入門版成為永恆賽制的一部分時正式成為貓了。

暴風雨環境

我身為設計的第一個環境並沒有太多貓－只有暴風雨的Canyon Wildcat以及出瑞斯記的 貓戰士米麗。不過，這兩者在歷史上都很重要。Canyon Wildcat是我們決定將所有的叢林貓都改為貓的時刻。米麗則是我們第一次讓貓生物成為故事的重要角色之一。米麗是晴空號的成員之一，並且是主角傑拉爾德卡帕軒最好的朋友。她之後會在出瑞斯記的故事中被寇維克斯所殺。另外，米麗在技術上也是個貓戰士，因為她的類別雖然只寫了傳奇，但她的規則敘述有特別提到她是個貓戰士。這是個我們當時和生物類別一起使用的訣竅。

入門版第二代

第二個入門版系列只有一隻貓，Lynx，但它已經有貓這個生物類別了。

克撒傳環境

這環境裡只有克撒傳裡面有貓，而且只有四隻（洞穴虎、谷瑪、撲擊獵豹，和鐵線貓）。撲擊獵豹後來會在一副叫做小綠快的套牌中發光發熱。鐵線貓會是第一個貓神器生物。不過它當時也不是貓，因為之前的神器生物是沒有生物類別的。它會在之後被勘誤成貓。

入門版三國志

第三和最後一個入門版系列有四隻新的貓（Hunting Cheetah、Slashing Tiger、Trained Cheetah，和Zodiac Tiger）以及一個重印（Stalking Tiger）。古怪的是，雖然普通的魔法風雲會 已經開始將叢林貓歸類為貓，但這產品還是使用了獵豹和老虎。我不太確定為何是這樣。這些牌在入門版成為永恆賽制的一部分時也被勘誤成貓了。

Starter 1999

如果你喜歡冷門的機智問答，那哪一隻貓是原本在非補充包介紹產品中推出的？答案是Pride of Lions，也是Starter 1999裡推出的一些既新又簡單的牌張之一。Starter 1999是我們另一次嘗試的介紹產品，而且是非隨機化的作法。（所有的牌張都裝在一個盒子裡，並附上一本小冊子教你怎麼玩。）

瑪凱迪亞環境

瑪凱迪亞環境只推出了五隻新的貓，即瑪凱迪亞的六足豹后和野生六足豹，以及預言的彩華獅、彩華山貓，和熔燼貓。這五隻貓的生物類別都是貓。有趣的是，六足豹后並不是貓生物類別，因為它是個反抗軍機制需要的反抗軍（它可以搜尋牌庫找反抗軍出來），然後我們在當時又只給每個生物限制一個生物類別。它會在生物類別大更新時勘誤。

大戰役環境

大戰役環境推出了八隻新貓：

大戰役：裝甲守護者（守護者）、角獵豹（貓）、貴族豹（貓）、 劍齒尼索巴 （野獸），和疤痕豹（貓）

時空轉移：疾行獵豹（貓）

啟示錄：魍魎野貓（貓）和魂魅山貓（貓）

大戰役會引進尼索巴這種新型的人形貓。兩張牌上的尼索巴，裝甲守護者和劍齒尼索巴原本都不是貓而是守護者和野獸。我們後來決定所有的人形貓都應該也是貓。

奧德賽環境

奧德賽環境推出了六隻新貓，其中只有一隻一開始的標示不是貓而已。

奧德賽：帕笛可火焰貓（貓）、蠻荒火焰貓（貓），和躍虎（貓）

絕境：狂亂火焰貓（貓）

神譴：幽魅尼索巴（野獸精靈）和幽魅虎（貓精靈）

其中三隻是火焰貓，即用火做成的貓。火焰貓之後會被勘誤成元素貓。你們可以看到我們開始實驗貓和其他生物類別做創意上的交叉。幽魅生物是精靈加上他們變成精靈之前的生物類別。和大戰役一樣，尼索巴後來也會被勘誤成貓。

石破天驚環境

石破天驚環境只有五隻新貓，但卻有一些第一次出現的東西：

石破天驚：迅猛火焰貓（貓）、臟腑妖貓（貓殭屍）、獅面泰坦賈瑞司（貓巨人）

萬馬千軍：克洛薩勃餓獸（貓野獸）

劫運降臨：烏牙山獅（貓野獸）

臟腑妖貓是第一隻貓殭屍，同時也是第一隻家貓（非叢林貓）。好吧，魔法風雲會的第一隻正常貓是個不死族，但我們總得從哪個地方開始嘛。克洛薩勃餓獸和烏牙山獅是第一個被印成貓野獸的牌張。然後我相信賈瑞司的受歡迎程度讓我們設計了鵬洛客的金鬃阿耶尼。

秘羅地環境

秘羅地環境對貓很好。它除了有十三隻新貓之外也推出了獅族，即魔法風雲會版本的貓戰士。

秘羅地：獅族高僧 （貓僧侶）、獅穴守衛（貓士兵）、獅族長老 （貓僧侶）、獅族空獵者（貓騎士）、幼獅空獵者（貓騎士）、巡防空獵者（貓騎士），和塔吉納鍛劍兵（貓士兵）

玄鐵：獅族戰巫師（貓魔法師）和獅族獵戶（貓士兵）

五色曙光：獅族扈從（貓士兵）、金獅王洛夏（貓士兵傳奇）、遊掠空獵者（貓騎士），和偵衛空獵者（貓騎士）

領主 名詞。一個可以常時加強特定生物類別的生物 這名稱是從第一版的亞特蘭提斯領主而來的。

獅族和種族/職業的生物類別構造都是在秘羅地第一次出現的。這個改變讓我們可以開始將貓做為種族並且結合各式各樣的職業類別。我們第一次得到了貓僧侶、貓騎士、貓士兵，和貓魔法師。五色曙光也有金獅王洛夏，我們的第一個貓部族領主，而且還是個傳奇。這並不是最簡單的部族牌（因為需要拉夏配戴武具），但它還是讓貓部族套牌成形了。

拉尼卡環境

拉尼卡環境只加了兩隻新貓：拉尼卡公會城的劍齒流浪貓和紛爭的雲獅群。我認為雲獅群是第一個牌面上寫出元素貓的牌。

驟霜

驟霜只有一隻貓：另一隻尼索巴，極地尼索巴，也是第一個被標示為貓的尼索巴。

時間漩渦環境

時間漩渦環境推出了七隻新貓：

時間漩渦：傑迪的重裝兵（貓士兵）

時空混沌：依法瓦的傑迪歐亞奈（傳奇生物 – 貓戰士領主）、受詛咒的米麗（傳奇生物 – 吸血鬼貓），和 白鬃獅（貓）

預知未來：六戰群之刃（貓反抗軍）、拿卡地戰群（貓戰士），和塞特之虎（貓）

其中兩隻貓是傳奇生物的重新想像。依法瓦的傑迪歐亞奈想像他如果沒有「捨棄他部族的森林」會如何。米麗則是探索如果寇維克斯沒有殺掉她而是將她變成吸血鬼的話會怎樣。這就導致了第一個貓吸血鬼。六戰群之刃是第一張印成貓反抗軍的牌。拿卡地戰群在時間漩渦環境輪抽裡則是真正超級強力的牌。

洛溫/闇影荒原環境

洛溫/闇影荒原環境對愛貓人來說很苛刻，只推出了一隻新貓－暮光的Spirit of the Hearth。不過這環境最大的貢獻就是推出了金鬃阿耶尼（他第一張的鵬洛客牌出自於洛溫）。雖然從遊玩方面來看並不是隻貓，但阿耶尼是第一個，也是目前唯一的一個貓鵬洛客。

阿拉若斷片 環境

阿拉若斷片環境補上了洛溫/闇影荒原環境的量，推出了十一隻新貓和阿耶尼的另一個版本：

阿拉若斷片：Ajani Vengeant（鵬洛客）、Qasali Ambusher（貓戰士）、Undead Leotau（殭屍貓），和Wild Nacatl（貓戰士）

聚流：Nacatl Hunt-Pride（貓戰士）、Nacatl Outlander （貓斥候）、Nacatl Savage（貓戰士），和Wild Leotau（貓）

阿拉若新生：Grizzled Leotau（貓）、Leonin Armorguard（貓士兵）、Marisi's Twinclaws（貓戰士），和Qasali Pridemage（貓魔法師）

阿拉若斷片環境推出了阿耶尼的家鄉世界納雅。（當時的阿拉若被分裂為五個獨特的斷片，而納雅就是其中之一。）我們在這裡會碰到阿耶尼的部族拿卡地，以及更野性的貓，座獅。

魔法風雲會2010

第一個推出新牌張的核心系列－不算第一版增刷的話－有兩隻新貓，而兩隻都很單純： Mist Leopard和Silvercoat Lion。

贊迪卡 環境

贊迪卡環境只推出了五隻新貓：

贊迪卡：晶角獸君王 （貓野獸）、Scythe Tiger（貓）、Steppe Lynx（貓），和Stonework Puma（神器生物– 貓伙伴）

天地醒轉：Loam Lion（貓）

對貓沒什麼幫助，但Steppe Lynx可是個在競爭套牌中出現的生物。

魔法風雲會2011

魔法風雲會2011只推出了一隻新貓，即阿耶尼的群伴。這張牌是設計來搭配在這系列中重印的金鬃阿耶尼。

秘羅地創痕環境

回到秘羅地表示獅族要回來了。這帶來了九隻新貓（其中之一是個神器生物而不是獅族）。

秘羅地創痕：高僧隨從（貓僧侶）、攝政獅王肯芭（傳奇生物 – 貓僧侶）、肯芭空護衛（貓騎士）、獅族仲裁者（貓僧侶），和日矛獵戶（貓士兵）

圍攻秘羅地：肯芭軍團兵（貓士兵）和獅族遺寶護衛 （貓僧侶）

新非瑞克西亞：喪心獅族（貓士兵）和斬擊豹（神器生物 – 貓）

這環境給愛貓族最大的好處就是攝政獅王肯芭，貓指揮官的新選擇。雖然她不像拉夏可以加強貓，但她很擅長派出貓衍生物。另外，由於她和拉夏都需要武具使得她兩搭配良好。

魔法風雲會2012

只加了一隻新貓－獅群守護者，應該是第一個貓修行僧。

依尼翠 環境

依尼翠環境只有兩隻貓－黑影籠罩的黑貓和聖堂貓－但是它們卻引進了很重要的東西：正常、活著的家貓。魔法風雲會這些年來設計了很多叢林貓和貓戰士，但是除了石破天驚的一隻貓殭屍之外，我們從來沒有做過普通的貓。觀眾超愛它們。黑貓或聖堂貓都不怎麼強力，但卻備受喜愛。

魔法風雲會2013

這系列推出了新的阿耶尼獅群喚師阿耶尼，而他的大絕則會派出許多貓（他會根據你的生命總值派出等量的2/2白色貓衍生物）。它同時也推出了三隻可以在主題上可以和阿耶尼搭配的新貓：阿耶尼暉擊僧、守護雄獅，和獅群治療師。

再訪拉尼卡環境

這環境裡的每一系列都推出了一隻新貓：馴良獰貓（再訪拉尼卡）、查利奇虎（兵臨古城），和瓦礫區瑪卡獸（巨龍迷城）。這些都是叢林貓也沒什麼記憶點。

魔法風雲會2014

魔法風雲會2014推出了兩隻新貓：像獅群喚師阿耶尼一樣會派出衍生物的阿耶尼的精衛，以及另外一隻透露瑞格沙這個世界的元素瑞格沙火焰貓。（在魔法風雲會：起源中，我們發現瑞格沙是茜卓點燃火花時造訪的第一個世界。）

Holiday Card 2013

我們每年冬天都會推出一張銀邊的節慶牌。我們在2013年推出了第一和唯一的一張貓節慶牌。這張牌是海市蜃樓的Stalking Tiger（上述）加上機飛第二版機制的Booster Tutor結合而成的詼諧模仿牌。

塞洛斯環境

創意團隊想讓阿耶尼成為塞洛斯故事的一部分，所以他們決定在這世界加入一種獅族來幫他更容易融合進來。這環境推出了九隻新貓和一個新的阿耶尼：

塞洛斯：絨毛獅（貓）、獅族佈陷手（貓士兵），和倪勒婭的密使（結界生物 – 貓）

天神創生：俄瑞恣獅王布黎瑪（傳奇生物 – 貓士兵）、俄瑞恣太陽嚮導（貓修行僧），和布里瑪先鋒（貓士兵）

尼茲之旅：英雄明師阿耶尼（鵬洛客）、反逆獅族 （貓修行僧）、俄瑞恣迅爪兵（貓戰士），和忒特摩斯高階僧侶（貓僧侶）

倪勒婭的密使是史上第一隻結界貓。布黎瑪是另一隻新的傳奇貓，也擅於派出貓衍生生物。

魔法風雲會2015

魔法風雲會2015又推出了新的阿耶尼堅定的阿耶尼和一隻新貓冰霜山貓。

指揮官（2014版）

這產品只有一隻貓，但卻是個很炫的貓－Jazal Goldmane，也就是阿耶尼死去的兄長。賈佐很明顯是設計成強力的指揮官，也和其他的白色貓牌張能良好搭配。

韃契可汗 環境

韃契可汗環境只推出了五隻新貓。

韃契可汗：送終羅剎 （貓惡魔）和羅剎元老（貓惡魔）

龍命殊途：鐵木爾劍齒虎（貓）

韃契龍王：伏擊猛猁（貓野獸）和召墓羅剎（貓惡魔）

它引進了一種新的貓羅煞，生物類別為貓惡魔。

魔法風雲會：起源

這系列只推出了一隻新貓－啟化苦修士。

再戰贊迪卡環境

這環境只出現了兩隻新貓：晶角幼獸和鐮刃豹，兩者都出自於第一個系列。

指揮官（2015版）

這產品推出了史上第一個貓幻影Illusory Ambusher，以及第二個貓斥候Oreskos Explorer。

詭局：王權爭霸

Pyretic Hunter是這個產品中唯一的新貓。

卡拉德許 環境

這環境推出了六隻新貓和兩個新的阿耶尼。

卡拉德許：長牙幼獸（貓）、水濱虎（貓），和 狡詐貓猴（貓猴）

乙太之亂：剛毅阿耶尼（鵬洛客）、英勇衛士阿耶尼 （鵬洛客套牌的鵬洛客）、乙太流獵豹（貓）、護衛晶角獸（貓野獸）、靈巧貓猴（貓猴）

卡拉德許也引進了貓猴這種生物類別。它同時也有護衛晶角獸，第一個在任何賽制被禁的貓。

阿芒凱 環境

阿芒凱推出了十隻新貓：

阿芒凱：雅貓（貓）、祀徒旅伴（貓）、撲擊捷豹（貓）、覓食蛇豹（貓蛇）、威嚴獰貓（貓）、聖貓（貓），和亡者守衛（神器生物 – 貓）

幻滅時刻：佩飾撲擊貓（貓）、野性遊掠者（貓），和獸群君王（貓）

更重要的是，它加入了史上第二隻貓領主（威嚴獰貓）以及第一隻不用額外條件就能加強你的貓的領主。它同時也創造了更多的普通貓給玩家。我們在依尼翠環境時就看到家貓的受歡迎程度，所以就在等看看普通貓在哪個地方會比較合理。在我們徹底研究了埃及風味之後，我們發現貓在這裡非常地適合。埃及古人非常鍾愛貓。埃及風味同時也讓我們能引進貓蛇。

這個大推貓部族的結果就是玩家要求我們設計一個白綠的傳奇貓。

指揮官（2017版）

而這就導致了我今天的預覽牌。我沒有辦法給你們看全部的新貓牌（我知道至少有兩位數以上），但我可以給你看兩隻新的白綠傳奇貓。

第一個是我最鍾愛的角色之一。

點擊展示 米麗是我為晴空號傳記共同創造的角色之一。我設計了她出現在出瑞斯記的原來傳奇版本以及她在時空混沌裡出現的另一個現實的版本。不過這新的米麗則是由Gavin Verhey和他的設計團隊所創造的。她是設計來給你們不同的指揮官用的。她除了是白綠之外同時還能在你創建貓大軍的時候保護你。

下一個則是貓部族的傳奇貓。

點擊展示 Arahbo使用全新的威儀異能，可以在每回合時變巨術你的一隻貓，不管你的指揮官是在戰場上或是指揮官區裡都可以。然後，Arahbo除了可以加倍你貓的大小（一次一隻）之外還給予它們踐踏來確保傷害的輸出。對於那些一直要求要白綠貓部族指揮官的人，請好好享受吧。

喵密已透露

我今天的時間就這樣了。我希望你們喜歡這個魔法風雲會的貓歷史，以及我的兩張預覽牌。我很想聽聽你們關於這篇專欄（這種歷史專欄你們會想多看還是少看？）和指揮官（2017版）產品的回饋。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，或是Instagram）聯絡我。

請在下週回來看看你是否得到它了。

直到下次，希望養貓不會太困難。