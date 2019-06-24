我在上週開始了 2020核心系列的預覽。雖然我談到了一些重點，但我還有更多。所以我今天就要談論這系列的所有循環，其中之一就是我今天的預覽牌（沒錯，五張預覽牌）。要注意的是這些循環裡的某些卡牌還沒有被預覽，所以會東缺西缺。

現在請坐好，繫上安全帶，我要帶你們去看看 2020核心系列的循環們了。

普通循環

十張的補血橫置地循環

核心系列的目標之一就是要確保標準賽需要的各種基本工具。包含一些普通的雙色地，這樣玩家如果沒有更高稀有度的雙色地時還是可以構組多色套牌。對於 2020核心系列來說，系列設計團隊選擇納入韃契可汗的補血橫置地。這些雙色地要橫置進場，並且會在進戰場時讓你獲得一點生命。

這些地的鄰色版本第一次是出現在原本的贊迪卡。我們已經做過了基本的橫置地了（即沒有其他任何異能，需要橫置進場的雙色地），而我們也發現我們能讓它們變得稍微強力一點。獲得一點生命感覺就是個有點用又單純的異能。韃契可汗重新命名了這些鄰色地（因為原本的地在名字裡有特定的贊迪卡地名），並加入了對色地來補滿完整的十張牌循環。

「在乎什麼」的咒語

這循環包含了我今天的預覽牌，所以讓我先展示再來談談它們吧。

這個五張牌的循環都會在乎你操控的其他同名牌。每種牌在乎的點都不太一樣，但都會鼓勵你在構組賽使用四張，或是在限制賽中輪抽越多張越好。它們是普通牌，所以這樣比較容易達成。這些牌的主題遠在第一版的時候就出現了。

這遊戲剛開始的時候是沒有牌張上限的，所以Richard Garfield就想設計一張鼓勵你使用越多張越好的卡牌。（沒錯，我相信如果這遊戲一開始就有四張限制的話，Plague Rats也會有那個「名為X的牌在套牌中的數量不受限制」的規則敘述。）Richard原本計畫這遊戲只會是個普通遊戲，而不是變成現在這個極受歡迎的樣子，所以這個套牌充滿了Plague Rats的點子原本只是做為換牌的挑戰而想出來的。

Plague Rats是張非常受歡迎的牌，並且在接下來的幾年內啟發了各種使用類似空間的設計（舉例來說，裂片妖就是瘟疫老鼠的直系血親）。由我設計、並由Plague Rats所啟發的卡牌之一就是暴風雨的Kindle，而它也將Plague Rats這個只在乎戰場上卡牌的點子推往了其他的地方。Kindle也影響了許多其他的設計，其中也包含了今天的一些預覽牌。

這循環的想法就是要給新玩家一個能追求的單純任務。在構組賽中，這張牌要你在套牌中放進四張。在輪抽中，它們也創造了一個簡單易懂的輪抽策略—盡你所能地輪抽這張牌。我希望你們也能在這些循環中找到樂趣。

非普通循環

具有反色保護的生物

反X保護是個源自於這遊戲起源的異能。在魔法風雲會大部分的生命裡它都是一個常青的機制，這表示它會出現在（幾乎）每個系列裡。在魔法風雲會：起源中，我們將它從常青機制改為非常青，這表示我們如果需要的話就能使用它，但卻不像常青機制那麼頻繁。

許多R&D的成員都認為我們太少使用反色保護了，並想要它更頻繁地出現。對局設計更是想要更多的反色保護，因為它是個平衡賽場趨勢的有效工具。2020核心系列的系列設計團隊實驗了類似的機制、但卻沒有那麼多複雜規則的保護（它們甚至嘗試使用「保護」但卻簡化了這個機制的運作方式），但最後還是決定直接使用反色保護。

反色保護在這個系列裡只出現在六張牌上，其中五張是一個生物循環（另一張則是白色的瞬間）。從技術上來說，這不是個非普通的循環，因為其中四張牌是非普通，最後一張（綠色的）則是稀有。我想它們一開始都是非普通，但綠色非普通生物的反色保護基於對局設計的原因被挪到稀有去了。這些生物都會有反它敵對一個顏色的保護，而這循環則會繞著顏色輪走，這樣每個顏色都有一個反該色保護的生物。

我不太確定反色保護的未來是怎樣，但它目前有兩條路可以走—可能是回到常青狀態，或者是非常青、但會更頻繁地出現在標準的系列裡。

剋色咒語

這是一個瞬間和巫術的循環，專門用來對付該顏色的兩個敵對色。（「剋色」是指那些設計用來傷害一或多個顏色的咒語的俚語。）要注意的是這些牌只能作用在敵對色上，表示它們是設計做為備牌使用的。核心系列喜歡「剋色牌」，因為它們能更好地解釋顏色之間的關係。我們很容易忘記在顏色輪上的顏色會和相鄰的兩個顏色友好，並且和對面的兩個顏色敵對這件事對於新玩家來說並不是一件很明顯的事情。魔法風雲會早期的剋色牌非常強大，但我們因為對局的理由緩和了不少。剋色牌也是一個用來教導新玩家要怎麼樣才能對應他們朋友套牌的工具。舉例來說，如果你一直輸給紅色套牌，那你可能想要包含一些對紅色特別有效的卡牌。反色保護在這方面也扮演了類似的角色。

金色的輪抽原型

Erik Lauer在進入R&D開始工作時所導進設計的創新之一就是金色的非普通輪抽原型卡牌。這些非普通的多色牌（通常是雙色）會大聲地傳遞這兩個顏色在輪抽中應該要做什麼。這裡的想法是，如果你前期就抽了這些牌，那它們就會引導你走向一條由系列中其他卡牌所強化的道路上。舉例來說，如同我上週所解釋的，2020核心系列裡白色和藍色的主軸就是飛行。在給你們一張白色或藍色、並特別提到飛行的卡牌之後，我們就能傳達白色和藍色的主題。2020核心系列為每個雙色組都設計了一個輪抽的原型，而這十張牌都能做為指路牌來幫助輪抽玩家。（若想知道更多關於這些輪抽主題到底是什麼的資訊，請查看我上週的專欄）。

有色神器

卡拉德許對於標準的嚴厲影響的結果之一就是讓R&D好好仔細地檢視了神器。從歷史上來看，幾乎每個專注在使用許多神器的系列都會造成對局設計的問題，並常常導致禁牌的發生。我們從市場設計中得知玩家非常喜愛神器，所以我們想要找出一個方法來繼續設計它們，並同時解決它們所產生的問題。在研究了這個問題之後，最明顯的解決方式就是使用顏色輪。由於一個破壞平衡的神器可以進入任何套牌，因此我們在神器上犯下的錯誤會比其他過強的卡牌造成更多的問題。

在開始設計更多的有色神器之後，我們就可以讓顏色輪更好做它的工作，並且開始限制哪些套牌可以使用那張特定的卡牌。神器通常都會有傾向特定顏色的風味，所以這風味的面向對我來說還好。最大的問題是神器闖入了結界的範圍，但我們決定這對於遊戲來說還是有益的，所以我們決定以創意來分辨兩者，而不是用機制的差異（不過還是有一些，像是結界不用橫置。）我們還是會製作一些普通魔法力的神器，只是我們會更強力推廣有色的神器而已。這表示普通魔法力的神器會比較偏向限制賽、休閒構組賽，或是做為特定用途的構組卡牌（即不能放進所有套牌的卡牌）。

因為這個決定，我們讓有色神器成為非常青（甚至有可能成為常青）。我們覺得核心系列是個包含它們的好地方，因為我們想要讓新玩家理解這就是個魔法風雲會會做的事。為了這麼做，2020核心系列的系列設計團隊設計了一個非普通的循環（三個武具和兩個非武具）。我們還設計了一個稀有的有色神器，也就是我上週預覽的茜卓的穩燄器。

稀有循環

對色占卜地（殿堂）

占卜地（或殿堂）第一次是出現在塞洛斯環境的三個系列中。它們都是要橫置進戰場的雙色地。但與其讓你獲得一點生命，它們讓你能占卜1。當這些地第一次出現時，玩家並沒有特別喜愛它們，但它們很快就出現在各種大小比賽中。

這些雙色地為何會出現在2020核心系列呢？雙色地不是由洞察設計或系列設計團隊決定，而是由對局設計定奪的。（唯一的例外就是當系列的機制會強烈地推往引人注目的雙色地機制的時候。）對局設計會檢視整體的標準環境，並推薦適合賽場中使用的的雙色地。由於現在很適合對色的雙色地循環，所以2020核心系列獲得了對色的占卜地。我認為占卜地被挑選的原因是它們和標準的賽場趨勢搭配良好。

地脈

地脈是個結界，效果是如果它在你的起始手牌裡的話，那你就可以將它放進戰場來開始遊戲。它們通常會有個保護性的全體效應。它們第一次是出現在十會盟（以及之後的魔法風雲會2011），並且是設計用來讓你應對前期的威脅，所以通常會放在備牌或是用來面對極端的賽場趨勢使用。地脈於2020核心系列中歸來，其中有三張重印兩張新牌。

至於為什麼它們新舊不一，答案是因為要設計地脈是很困難的一件事。它們的設計空間非常狹窄，所以當我們找到優秀的地脈設計時，我們通常會重複使用它們。

單色的傳奇代表生物

核心系列還喜歡推出我們的代表生物。我們在每個顏色的稀有或秘稀都會有一種使用該顏色關鍵屬性並大受歡迎的生物類別。白色的代表是天使、藍色是史芬斯、黑色是惡魔、紅色是龍，然後綠色則是多頭龍。2020核心系列為這五種代表生物製作了一組稀有的傳奇生物循環。每張牌的設計都要是奢華並且合乎該色的主題。我們想要讓較新的玩家（和較有經驗的玩家）能在初次見面時就能使用讓人興奮的代表性生物。我們將他們做成傳奇一方面是讓他們能做為指揮官使用，另外則是能更強化他們。我們的市場調查顯示一個角色會讓卡牌能更吸引大多數的玩家。

「雙重」卡牌

我不確定是否要包含這個循環。我們稱這個為「軟」循環，因為它蠻隱晦又不吸引目光，但我已經列出了這系列裡的所有循環了，所以我認為也應該要列出這個。這循環包含了所有會產生兩次效應的瞬間和巫術。在設計時，它們的名字裡都有「雙重」這個字（但我們在機飛版中已經使用過這個梗了）。在完成的產品中，它們都有個壓頭韻的名字和牽扯到兩個什麼東西的卡牌概念。

秘稀循環

驍騎

這是個元素騎士的生物循環，每者的費用都是2MMM（其中M為這張牌的顏色）。這些生物都有個常青的生物關鍵字、一個「進戰場」效應，以及一個死亡效應，這表示該生物在進戰場和進墳場時都會做點什麼事情。紅色的烈焰驍騎是我上週的預覽牌之一。這循環使用了我在第一部裡談到的「在乎元素」主題。身為騎士，他們和多明納里亞的騎士部族也有點關聯。

單色鵬洛客

另一個核心系列一定會出現的東西（至少自洛溫開始之後）就是單色的鵬洛客循環。我們在很長一段時間裡都在核心系列中推出同樣的卡牌，但我們開始混合他們，這裡指的是不只是使用不同的角色，而是開始設計全新的鵬洛客卡牌。茜卓必須要是紅色的代表，因為她是這系列的代表人物（而如同我上週所展現給你們看的，她也有三張不同的鵬洛客卡牌，除了普通的稀有度之外各一張）。我們決定讓沐燕靈代表藍色，因為她跟這系列的元素主題很搭（她具有操控大氣和水的元素力量）。我們決定讓莉蓮娜在火花之戰的事件之後休息一下，所以索霖就接下黑色鵬洛客的位置了。（雖然索霖是白黑的，但他絕對比較偏向黑色。）我們在綠色的選擇是妮莎和薇薇安，然後在最後選擇了薇薇安，因為她的戲份稍微少了點。

閂色指揮官

如同我上週解釋的，在2019核心系列使用了弧色傳奇（或斷片—即一個顏色加上它的兩個鄰色）的長老龍之後，2020核心系列決定製作一個閂色傳奇（閂的意思是一個顏色和它的兩個對色）的循環。這個生物循環基本上就是為了指揮官和爭鋒設計的。你們可以發現2019核心系列和2020核心系列有為核心系列塞進更多的傳奇生物，以及更高數量的多色卡牌。

更多核心

這些就是2020核心系列的全部循環了。希望在這兩週之後你們可以更清楚這系列裡面有什麼。如同以往，我很想聽聽你們的反饋，不管是關於今天的專欄，或是關於2020核心系列的任何事物。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr，和Instagram）來聯絡我。

請在下週回來看我分享2020核心系列的一些卡牌故事。

直到下次，希望你們在使用最讓你們覺得開心興奮的循環（或循環的一部分）時感到有趣。