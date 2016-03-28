依尼翠闇影預覽週已經結束，這表示我要開始個別牌張的故事了。這個系列有許多故事，所以我將這專欄分成兩部份。介紹就到此為止，讓我們開始吧。

變體研究員 / 完美形體

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我在我的預覽文章中提到我們在很早之前就知道雙面牌要回歸了。一個設計團隊中許多成員都想到的點子是要繼續述說在原本依尼翠環境中雙面牌上的故事。我們檢視了所有的選項，不過選擇看似非常明顯。我們想要繼續掘密師的故事。

對於那些不知道的人，我設計原本的掘密師的啟發是來自變蠅人這部電影，其中的科學家使用了不該使用的科技而變成了半人半蠅的怪物。由於魔法風雲會是個幻想遊戲，所以科學家變成了法師，而科技則變成了魔法。

掘密師原本是個1/1的人類法師，然後在轉化之後會變成會飛的3/2人類昆蟲。他觸碰了不該觸碰的力量，所以現在變成半人半蟲的樣子。依尼翠闇影再度造訪了我們這位人類昆蟲，而情況並沒有好轉。

在牌張正面－現在叫做變體研究員，然後和昆蟲變體（即掘密師的背面）擁有同樣的大小、異能，和類別－我們的巫師並沒有放棄尋找解決方法。遺憾的是，事情反而更糟了：他的實驗問題更大了，將他從人類昆蟲變為叫做完美形體的昆蟲驚懼獸。他已失去剩下的所有人性並離開了實驗室。

受詛巫婆 / 流布詛咒

Turn Over

女巫在恐懼類型中是個很重要的角色。殺掉一個女巫是不祥的，因為她們在死去時可能會詛咒你。依尼翠在仇心女巫這張牌上使用了這個比喻，即當她死去時你可以從你的牌庫中找出一張詛咒來結附到一個對手上。

我們回到了依尼翠，所以決定使用這比喻的新版本。如果女巫和詛咒的關聯更密切呢？我們的想法是將女巫放在雙面牌的前面，然後在女巫死後所造成的詛咒放在另外一面。之後的下一步就是要想辦法將兩面合在一起了。我們想到的答案是讓這女巫更容易死亡，也就是讓指定她為目標的任何咒語都減少一點費用。不過在死去的時候，她會將她持有的詛咒轉給對手。現在他們也會擁有和女巫一樣的詛咒。

另我離影

我對仿生妖效果和+1/+1指示物的喜愛是眾所皆知的。這也是為什麼我要很難過地說，就我記憶所及，這張牌並不是我做的。不過我很愛使用它就是了。當你的拷貝比原來的版本還要大一點的時候能做什麼事情對我來說是很有趣的。如果我記得沒錯的話，這張牌的測試名稱是「科學實驗」。

哀慟歸虛

自從再戰贊迪卡之後，我們更努力想透過牌張來述說故事。要這麼做的方法就是要確保故事中的關鍵時刻可以透過牌張展示。哀慟歸虛正是這種牌。在故事中，艾維欣已經瘋狂並且開始傷害依尼翠。傑斯發現艾維欣正是那個需要被阻止的瘋狂的起源。不幸的是，他完全不是艾維欣的對手。這時候索霖登場，要將他數個世紀之前的創作物歸返虛無。

這個我們想要捕捉的故事事件就是這張頂底設計的牌張的由來。我印象中它在設計時的名稱是「艾維欣歸返虛無」。我們將它設定為白黑來表示是索霖在施放這個咒語。白黑（和黑綠）是我們允許「放逐永久物」的雙色組合之一。我們微調了一點來避免炸地，並且加入了放逐來對抗使用墳場的花招。失去生命一來可以顯示這對索霖來說有多痛苦、二來則允許開發可以給這張牌更低的費用。

大天使艾維欣 / 淨罪天使艾維欣

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故事中重要的一部分是依尼翠曾經的守護者艾維欣已經陷入瘋狂，並開始傷害她曾經誓言要保護的人們。如果這是個普通的系列，那我們可能就只會做一張發狂後的艾維欣，但是我們有雙面牌，所以我們當然要表現她改變前後的兩種樣子。

在和故事設定的人們討論過後，我們決定的第一件事情就是艾維欣一開始會是個純白的生物，即我們上次看到她的時候的樣子，然後將她轉化為紅色生物來表示她巨大的改變。白色那邊的感覺需要像原來的艾維欣，表示她想要是一個保護者。我們給了她一個賦予所有生物不滅的進戰場異能來表現這個特色。我們給了她閃現（白色是閃現第三多的顏色）讓她可以偷襲你的對手並拯救你的世界。

但是如果你失去甚至只有一個生物，那艾維欣就會開始瘋狂，讓她轉化為淨罪天使艾維欣。為了展現她傷害了應該保護的事物，她轉化後的效果會對除了自己之外的所有生物和所有對手造成傷害。我們同時也將她變大了一點（從4/4變成6/5）來鼓勵機制上的轉化。不過這變化並不完全是好的，因為她會失去警戒。我們喜歡需要付出代價的轉變，而且這同時也很有風味。

在設計時，牌張的正面叫做艾維欣，而背面的瘋狂版本則是叫欣維艾，即倒過來寫的「艾維欣」。

雅琳珂德 / 月持雅琳

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在原本的依尼翠設計中，我們本來是有設計一個狼人的鵬洛客牌張的。它並不完全是這個設計，不過它同時也是紅色和綠色，而且也能控制自己在人類和狼人之間的轉化。那時候創意團隊比較想要述說賈路轉化的故事，也因此認為那是個比較適合配置雙面鵬洛客的時機。

有趣的是，創意團隊正是提議狼人鵬洛客在依尼翠闇影出現的人。設計團隊當然也沒問題。我們有一些東西想放在設計中：

它是雙面牌 －這毫無疑問，但我們要的並不是一個衛狼鵬洛客。

－這毫無疑問，但我們要的並不是一個衛狼鵬洛客。 我們想要轉化是這個鵬洛客可以控制的 －我們做的決定是不要把雅琳珂德連結到「狼人」的機制上。我們想要給她媒介，並感覺她能來回翻轉是很重要的。這表示兩面都要有一個能力可以轉化她。

－我們做的決定是不要把雅琳珂德連結到「狼人」的機制上。我們想要給她媒介，並感覺她能來回翻轉是很重要的。這表示兩面都要有一個能力可以轉化她。 我們想要她能在狼人套牌中運作－由於她是個鵬洛客而不是傳奇生物，她不會是個指揮官，不過我們還是確保她很適合狼人套牌。很多人問我們是否考慮過要給她那個「這可以是你的指揮官」敘述，而我的答案則是除了指揮官產品之外我們不會那麼做。

有了這些參數之後，雅琳珂德就誕生了。我們增加了狼衍生物，而我們也很喜歡這個設計。而這也是我們如何獲得狼人鵬洛客的由來。

艾維欣傳教士 / 月主會審判官

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想猜猜是什麼啟發了這張牌嗎？我給你們一個提示吧。是部電影。

知道的話點擊這裡。

點擊展示 答案是魔鬼剋星。是這樣的，你需要給他們裝備上質子包之後他們才能開始抓鬼。直到某人又讓鬼出來（也就是魔鬼剋星不在的時候，或者是當某個政治家說服市長關閉魔鬼剋星的儲存設施的時候）。有趣的是，依尼翠大概是最多牌張從電影裡獲得啟發的時空了。

血嗔吸血鬼和史頓襄舞會

創作回歸的一個大問題就是你想要重複多少第一次造訪時的機制。吸血鬼還是黑色和紅色。由於這些是瘋魔的顏色，這就表示我們需要改變吸血鬼這個部族。我們想要示意上次在依尼翠時吸血鬼的樣子，所以我們將這兩張牌放進系列，來對「斯立茲」這機制（對玩家造成戰鬥傷害時獲得一個+1/+1指示物）示意，而這也是原本依尼翠中吸血鬼的主要機制。

受桎月銀

這張牌是我們微調牌張來配合系列的良好例子。和平主義和逮捕是我們幾乎會放進所有系列的效果。除了不能攻擊和阻擋之外，這張牌同時也會阻止轉化。這最後一個敘述要到開發時才會出現，因為他們發現白色需要更多能堆墳的牌張。這同時也強化了牌張，因為它讓你能選擇想要克制的生物。

往生主教

我常常被問到的問題是白色的探查。抽牌不是白色的弱點之一嗎？的確是。探查大部分時間沒有衝突的原因和我們給白色抽一張牌的小招式是一樣的。白色被允許在施放咒語時不虧手牌，但是我們通常不會給白色手牌的增加。但是等等，往生主教讓你可以一直探查。這不是違反規則了嗎？

有一段時間我們對於「白色不能抽牌」這規則非常堅定。我們決定放鬆一點，不過只能在特定的區域裡面這麼做。是這樣的，白色沒有好抽牌咒語的原因是因為它是擁有所有答案的顏色：它是唯一可以解決所有類別牌張的顏色。為了不讓它太強力，我們讓白色不容易抽到牌（紅色也有有限的抽牌）。

不過在最近，我們開始讓白色抽點牌，而條件就是必須要非常專注在某些代表白色特色的牌張上。舉例來說，往生主教需要許多小生物來運作，所以為了要讓主教運作，你的套牌就需要一定數量的小生物，而不能都塞答案牌進去。

這樣可行嗎？我們不知道。這也是我為何稱呼它是個實驗的原因。我們有足夠的自信可以將這些牌印出來，不過我們還是會監督移除白色的安全網是否會造成任何問題。

召集血脈

這是個有趣的瘋魔啟動機。它是個需要棄牌，可以重複使用的效果。它同時讓你可以構組吸血鬼主題的瘋魔套牌，因為除了能產出吸血鬼衍生物之外還能啟動你的瘋魔牌，而許多瘋魔牌都是吸血鬼。

蠕爬異感

這張牌使用了一個來自磨（也就是將牌從你的牌庫放進墳墓場）的設計巧計。與其讓磨牌成為效果，我們讓它變成這個隨機狀態是否能產出一個效果。如果綠色只磨掉自己的牌會感覺很奇怪，但如果是磨牌看看是否能獲得衍生物就比較綠色了，這同時也讓牌張能進墳墓場。

恐懼蔓延

許多遊戲設計者喜歡做，但是卻執行困難的東西就是創造一個玩家讀取其他玩家的遊戲機制。虛張聲勢很有趣，但是我們也喜歡創造出強迫玩家猜出其他玩家想做什麼的遊戲狀態，讓玩家可以唬弄對手。我們這麼做曾經適得其反許多次（我就是在說你，Cursed Scroll）。這張牌背後的想法是，除了是啟動瘋魔的棄牌方式之外，我們還加入了失去3點生命的追加效果。我很好奇玩家對於這張牌的想法。

與魔共舞和魔鬼樂土

魔鬼樂土是這兩張牌中先做出來的。我相信它原本會生六個魔鬼衍生物，但後來發現這樣太多。我們將它改為五個，然後四個。我們在之後設計了與魔共舞，因為我們喜歡這些魔鬼衍生物，並決定要有更多牌能產出它們。

不屈護教軍、原陲教士，和屍鬼牧者幫手

返照是個很有趣的機制。它是原本依尼翠的一個關鍵部份。問題是當你回到一個世界的時候，你必須要留一些空間來做新東西，所以我們決定不做返照。不過這系列還是有個墳墓場的主題以及一些自磨，所以我們想要找出一些類似返照的設計空間。

一個這麼做的方式就是讓你墳墓場中的生物可以變成衍生物。白色可以得到精靈，而黑色則是殭屍。我們原本還有更多類似的牌。事實上，我們在設計時這幾乎是個副主題了，不過我們發現這系列只需要一點點這個，所以我們將它砍成只剩三張牌。

鑄石以告

這是另一張為了敘述故事而設計的頂底牌。是這樣的，娜希麗對於索霖非常生氣，所以造訪了他的家馬可夫莊園，並且對那裡的吸血鬼做了一些非常恐怖的事。我們可以在傑斯到那裡企圖解開依尼翠之謎的時候看到馬可夫莊園。我們需要一張牌來傳達娜希麗做了這件邪惡的事，然後傑斯接著調查了這件事。這張牌不能是掃台，因為我們在白色已經有張牌可以殺掉所有生物了。我們決定這張牌可以殺掉一個生物以及任何和它同名的生物，並給予生物的操控者一些機會來抵銷這些毀滅。讓這些機會變成探查則提供了一些不錯的風味。

匿跡拷問人 / 隱伏迷霧

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當我們在依尼翠環境中做出雙面牌時，我們寫下了能想到的所有怪物的比喻，而其中之一就是吸血鬼變成霧。另一個則是吸血鬼變成蝙蝠，而這比較廣為人知一點。當然，這就變成了原本依尼翠中的尖鳴蝙蝠和伏擊吸血鬼。

當我們回來時，我們決定可以使用「吸血鬼變成霧」的比喻。問題是我們要如何以機制來表現它。我們知道這個改變必須要是自願的，因為吸血鬼可以自由地轉換形體。我們也知道我們想要捕捉霧那種無法實際觸摸的感覺。於是它就得到了辟邪、不滅，以及「不能阻擋和被阻擋」。我們同時也認為霧必須要是個0/1，因為它在那個型態之下無法傷害任何東西。

接著我們發覺吸血鬼之所以會變成霧有兩個原因：為了拯救自己或是要不能被阻擋。一開始轉化只需要魔法力，但是在我們將瘋魔建進吸血鬼部族中之後，我們決定要變成霧的時候棄牌會是個好主意。我們將魔法力費用設低，這樣你通常就能利用剩下的魔法力來施放瘋魔咒語。我們給了隱伏迷霧攻擊觸發來讓它在未被阻擋並造成傷害之前變回4/4。

闇影落下

我今天的時間就這麼多了。由於我只進行到E，因此這表示我必須要下週才能結束。如同以往，我很想聽聽你們關於這個專欄和系列的回饋。你們可以寄電子郵件或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，或是Instagram聯絡我）。

請在下週回來看看第二部。

直到下次，希望你們可以在探索依尼翠闇影時感到有趣。