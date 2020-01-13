是時候來告訴大家塞洛斯冥途求生的卡牌設計故事了！準備好，我們要開始啦！

熔鍛錘煉的阿那克斯、第一屆伊洛安斯競技會、怒火昂揚、依呂夏女像柱、奈西安角蟲、狂奔騎行客和受鏈者守衛

設計一個系列的挑戰之一，是確保你有適合各種輪抽原型的機制主題，至於哪個顏色或哪個色組最後成為原型則依系列的主題而定。舉例來說，塞洛斯冥途求生有一個單色的重點—獻力，而那就為每個雙色組合提供了輪抽原型。

在了解每個輪抽原型分別可以做什麼之後，就可以開始檢視新機制和主題，並看它們分別放在哪個顏色當中最合理。新機制無法延伸至所有十個雙色的色組，所以你得要為剩下的雙色色組加入一些新的主題。通常我們會用的方式，是找到某個適用於一般魔法風雲會和系列的主題，以便輕易獲得一些卡牌。這個主題不會是關鍵字，因為那只是一些直觀上會在意某個東西的牌。上述這些牌就是很好的例子。

在塞洛斯冥途求生的補充包輪抽裡，紅色和綠色有「力量大於或等於 4」的主題，鼓勵你在戰場上有個更大的生物。這個主題裡的每張牌都有一個一般的功能，但會在你有一個力量大於或等於 4 的生物時有額外的價值。

鬥技場詐術師、伏夢蠍獅、惱人蓋美拉、螯刺獅魚和裂波魚駒

一個類似的非關鍵字異能出現在藍色及紅色上，寫著「每當你在對手的回合施放第一個咒語時」。藍色和紅色本質上是最在意咒語的顏色—藍色在所有顏色中有著最多咒語佔了 50%，而紅色其次佔了 47%。在意咒語的主題在藍色及紅色中很常見，但塞洛斯冥途求生的設計團隊想要稍微調整一下。藉由在意你的咒語在對手的回合施放，那把重點放到了瞬間上（藍色裡有八張而紅色裡有四張），以及帶有閃現的永久物（藍色裡有七張而紅色裡有兩張）。

安梭苛的抹消和泥沼之攫

這兩張牌的設計很好地展示了設計一個重結界系列所會碰到的挑戰。每當你製作一個「在意某個東西」的系列時，一開始便會碰到調整數字的問題。為了要讓主題在限制和構築上都有效，你得要增加你在意東西的卡牌數量。

對限制賽來說，這是我們稱為出現率的問題。出現率指的是某張牌出現的機率，也就是在一般補充包中一個東西有多常會出現。解決限制賽的重點在能安全處理下盡可能提高主題的出現率。出現率的問題通常會利用普通牌來解決，因為它們是構成一包補充包的主體。

對構築賽來說，這是我們稱為使用率的問題。你並不在乎多少牌有那樣的特質，也不在乎能用於賽場上的牌有多少擁有那樣的特質。舉例來說，如果你專注在主題中的一些最好的牌上，你可以有很低的出現率和很高的使用率；同樣的，如果系列的主題裡有很多牌，但沒有一張有構築賽的強度，你也可以有很高的出現率但很低的使用率。

有兩個主要的技巧可以用來解決出現率及使用率的問題。

第一個技巧是生物可以成為你想要的東西。生物是構成一副套牌的主體，而讓其中一些作為你需要的東西十分重要。如果你要製作一個神器系列？那就放進很多神器生物吧。這也是為什麼結界生物對於能讓塞洛斯的系列運作如此重要。但只有結界生物的話是不夠的。

第二個技巧是把一些你通常會有的空缺填進需要的東西。上面的兩張牌就是很好的例子。舉例來說，很多系列都會有一個能讓目標生物獲得 -3/-3 直到回合結束的黑色巫術或瞬間。在一個重結界的系列裡，這張牌最好是一張靈氣。你依然可以用它來除掉防禦力 3 的生物，但現在還可以觸發星彩牌並用撿結界的牌把它撿回來。泥沼之攫在完成這個空缺上一般可以完成東西的同時，還為你的結界主題提供了額外的價值。

安梭苛的抹消在設計上有些微妙，但藉由構築賽的優勢滿足了一些條件。假設你正試著為你的結界主題套牌多加一些藍色的牌，安梭苛的抹消本質上就是一張反擊咒語—只是它是一張結界而非瞬間。

在泥沼之攫和安梭苛的抹消上，咒語身為結界的價值來自與結界互動的那個部分。舉例來說，泥沼之攫現在可以把大生物永久地變小（除非結界被移除），這並非是巫術或瞬間在功能上所能完成的。同樣的，安梭苛的抹消並不僅只是阻止了一個咒語，而是防住了所有相同的咒語。

這兩張牌一類的設計讓設計團隊得以打造在意結界的系列。

虛實先知阿提理斯

如果你問我哪個系列有最多領先當下時空的想法，我會說同盟。這個系列充滿了很酷的個別牌張，以及過去從未出現過，且事後會在其他的設計中發現的東西。其中一個就是 R&D 稱為「分堆」的牌。

分堆指的是一張牌要玩家把一定張數的牌分成兩堆，而另一個玩家則可以選擇兩堆中的其中一堆，並用那堆牌完成某件事情。同盟的 Phyrexian Portal 是第一張使用分堆的牌，但絕非不是最後一張。大戰役把分堆作為一個只有六張牌的小主題，但其中一張牌把分堆推到大家視野之中：

Randy Buehler 當時剛開始在威世智的工作，而他的第一個系列就是開發大戰役。Bill Rose、Mike Elliott 和我都設計過分堆牌（我不記得我們是否是受到 Phyrexian Portal 啟發了），而 Randy 喜歡上了真偽莫辨。那是一張很棒的史派克牌，Randy 正是一名重度的史派克玩家。他很享受那張牌使用的方式，所以推了一下強度，而那張牌在印行的當下也成了一張很強的牌。

這張牌被廣泛地使用，且就和 Randy 一樣成為了史派克的心頭好。它在這幾年也啟發了許許多多的設計，這當中也包括了阿提理斯。這次阿提理斯所帶來的調整，是讓其中一堆改為面朝下，提供了可以虛張聲勢的可能。這是在市售系列當中我獲得最多樂趣牌張的其中之一。

鮮血求索客、塑夢祭師、終命火光、斯科福司戰領和墨癸斯的屠戮僧

在塞洛斯冥途求生設計中發生的一件事，是顏色議會討論了顏色牌以及和結界的互動。每當我們專注在一個特定主題上時，我們都會檢查顏色派來了解哪裡是可以讓各個顏色互動的地方。紅色是其中一個麻煩的顏色。紅色沒有辦法消滅結界，也沒辦法從牌庫中找出結界（到手上），更無法把結界從墳墓場移回戰場。它是和這個牌張類別有著最少聯繫的顏色。

這個問題在會議中被提了出來。紅色可以和結界產生什麼樣的火花？在經過了一些討論之後，我們找到了一個過去並沒有被任何顏色大力使用的空間—我們認為我們可以讓紅色犧牲結界。雖然紅色難以除掉對手的結界，但讓它擺脫自己的應該不是什麼大問題。我們尤其決定不要讓這出現在黑色上，因為我們喜歡在黑色中製作「與魔鬼簽訂契約」的結界，而不希望黑色有辦法太輕易地擺脫它。

一旦紅色有了這個能力，我們就可以讓它跟黑色搭配—那正是很能犧牲生物的顏色—這麼就誕生了一個可以用於輪抽中紅黑犧牲的原型。這並非我預期會很常在紅色中看到的東西，因為它需要一個有足夠結界的環境，不過它現在是紅色工具箱中的一個新工具了。

命運之手凱利斯

泰茲瑞作為鵬洛客的主題是在機制上在意神器，莎希莉和達雷迪作為鵬洛客的主題也是在機制上在意神器。卡恩是一個神器（雖然理論上來說在遊戲裡並非如此，因為鵬洛客蓋過了其他的特性）且同樣在意神器。娜希麗是一個在機制上在意其他武具的鵬洛客，而那是神器的一個副類別。戴克費登是一個會竊取神器的鵬洛客，泰菲力可以重置及帶回神器，艾紫培可以讓神器獲得不滅。多溫派出神器生物；鵬洛客跟神器間有著太多的重疊。

那結界呢？

泰菲力可以帶回結界，艾紫培可以讓它們獲得不滅。兩者也同樣可以適用於神器上。一直到指揮官（2018 年版）—不到兩年前，我們才獲得了第一張專注在在意結界上的鵬洛客。她的名字叫做 Estrid, the Masked。

在塞洛斯冥途求生裡，我們想要一個在意結界的鵬洛客。一開始的想法是 Estrid，因為那正是我們想要的，但創意團隊告訴我們她在風味上並不適合塞洛斯冥途求生的故事。所以我們沒有別的辦法，只能重新製作一個。

由於我們並不想要多於兩個顏色，顏色上的選擇便變得十分直觀—綠色及白色，這是兩個最專注於結界上的顏色。概念是所有跟這個鵬洛客有關的異能都會在意結界。第一個異能，加號的忠誠異能會產綠色和一點白色來幫助你抽到更多結界。只要專注在牌庫頂的少量牌，他著實鼓勵你使用一副重結界的套牌。

大決是第二個被設計出來的。有什麼很強的能力是跟結界有關的？回到天命之戰，我製作了一張名為充盈的強力結界主題牌。

克撒傳環境有一個結界的主題（是的，它完全被失去平衡的神器蓋過去了），所以我設計了充盈來作為結界的主題牌。它的表現不錯，而充盈有段時間也十分受歡迎。充盈看似是一個很適合作為大絕的效果。

如此一來剩下中間的那個異能，什麼是我們想要放在小型減號異能上的呢？一個可以處理戰場上威脅的東西。我們要怎麼在完成這件事的同時又專注在結界上呢？有沒有哪一個結界可以很好地完成我們希望它完成的事呢？有的，遺忘輪。

它第一次出現在洛溫，遺忘輪已經證明自己是白色很棒的萬能解。如果凱利斯可以把你的任何一個結界變成遺忘輪呢？這將能很好地在解決盤面威脅的同時仍很好地維持結界中心。

我很開心看到它們被放在一起，更開心的是看到結界終於得到了第二張鵬洛客。

走調吹笛手和悲哀神行客

除此之外，塞洛斯冥途求生將是第一個有兩張能派出山羊衍生生物牌（它們是 0/1 的白色生物）的系列。山羊的歷史很有趣，所以我將用這篇文章牌告訴你們這個故事。山羊第一次在早期的 魔法風雲會當中出現時是一個生物類別。

1995 年的冰雪時代中，有一張 1/1 山脈行者的 Mountain Goat。他多年後在三國志當中以 Zodiac Goat 之名再次出現。接著有許多年都沒有山羊。雖然在那段時間裡，我收到許多支持者要求更多山羊的來信，那維持了好一段時間，甚至我已經習慣了和其他的 R&D 成員開玩笑表示我們需要更多的山羊，因為我一直收到來自「羊男」的信（實際上我並不知道來信的是男是女，總之那名字留在了我的腦海中）。

在洛溫裡，我們製作了化形的機制。有些人認為製作這張牌將會很有趣：

由於 Mountain Goat 和 Zodiac Goat 的緣故，山羊確實是一個生物類別，所以 Goatnapper 能影響所有具有化形異能的生物。即便我認為這很有趣，我認為我們依然應該製作一隻山羊，否則我會收到很多郵件問為什麼有 Goatnapper 卻沒有山羊。（順帶一提，我確實收到了很多信。）最後 R&D 裡的其他人則覺得沒有山羊會比較有趣，而我雖然沒辦法在洛溫裡放進任何山羊，仍得以在環境裡之後的系列暮光中製作一張山羊牌。那張牌當時已經存在，是一張有著五彩（也就是一開始的獻力）且可以派出等同於你白色魔法力符號數量的 0/1 白色生物。它需要是某個東西，所以我選擇把它做成山羊。它留了下來，而 0/1 白色衍生生物開始變成山羊，出現在接下來許多包含塞洛斯冥途求生裡走調吹笛手和悲哀神行客在內的牌張上。羊男，我希望你滿意了。

破日死敵艾紫培

在一開始決定要回到塞洛斯的時候，我們並不知道該帶及不該帶什麼回來（那要等到探索設計和洞察設計時才會發生），但有件事情是確定的。我們知道有名鵬洛客將會出現在系列裡。回到塞洛斯代表我們終於又可以再次見到艾紫培。艾紫培是一名很熱門的鵬洛客，而她在原本塞洛斯環境中的死（抱歉劇透了）讓很多玩家難以接受。他們唯一期盼的是塞洛斯有地底世界，那讓我們有機會再次見到艾紫培。對我們來說，這代表我們得要製作一張艾紫培牌—她最好要很酷。

艾紫培在塞洛斯冥途求生裡的故事是關於她試圖逃脫地底世界。有沒有任何方法可以在她的牌上捕捉這件事？結果顯然是有的。最大的新機制是逸脱，而風味正是指逃離地底世界（在遊戲中則是墳墓場）。如果我們給艾紫培逸脫呢？那在風味上將無與倫比。一旦給了她逸脫，我們瞭解到她不需要給她任何加號的忠誠異能。逸脫機制可以讓她補滿她的忠誠值。

接著我們決定給她三個減號的忠誠異能，-1、-2 和 -3。這樣我們就可以給她三個有著不同強度的異能。系列設計和對局設計嘗試了一些不同的異能，全部都是之前艾紫培鵬洛客上有用過，或是白色的經典異能。最終，我們選擇了灌大生物、派出衍生物和獲得生命。希望那些迫切想看到她回歸的玩家會喜歡新的艾紫培牌（並幫助她逃離地底世界）。

伊洛安斯恩眷兵、卡拉美特拉的祝福、雅睿歐斯獵犬庫諾羅斯、奴僕復生、星辰加身、芳瑞卡的奠酒式、墨癸斯的刈魂客、風暴之怒和奇術師的傭獸

在預覽當中，我說到了我們在一個系列中並沒有足夠的空間來帶回所有十五個原版塞洛斯環境的神（好吧十四個，謝納戈斯已經死了），也談到了這個系列可以運用的數量，以及決定了我們可以在系列裡放進六個神—五個主要的神（赫利歐德、塔薩、厄睿柏斯、普羅烽斯和倪勒婭）、失去的紅綠神（克洛緹絲）以及一個作為買一盒贈卡出現（雅睿歐斯，由於他是死域的渡者，而系列正是造訪地底世界）。但我們不希望其他神被完全略過，所以確保了每位神都有出現在牌名或一部分的背景敘述上。有一些神—像是墨癸斯—就出現了多次。這樣能讓你知道所有的神依然在側，好吧除了謝納戈斯以外。他已經死了，所以沒有人再談論他了。

安福陵的暗賈

安福陵的暗賈是原版塞洛斯環境中的一張普通牌。他是最強力的一張獻力牌，在許多套牌中也都有它的身影。支持者暱稱他為「蓋瑞」。好吧，既然要回到塞洛斯，我們問自己是否有什麼牌讓我們想要重印原版環境的。第一個答案便是「我們得要把蓋瑞帶回來。」我們與對局設計進行了一場短暫的討論，並決定要把他帶回來，但有一點點的改變。蓋瑞將會成為非普通而不是普通。他依然會是一張很強的牌，只是不會像以前一樣在限制賽中那麼常出現。

驟死

這是所有今天的內容，我希望你們喜歡我今天的故事。如果你們對於任何牌、這篇文章或是塞洛斯冥途求生有想法，歡迎寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumblr 和 Instagram）與我聯絡。

下週回來和我一起看更多故事。

在那之前，希望你可以創造屬於自己的塞洛斯冥途求生 的故事。