我在上週開始述說依夏蘭的個別牌張設計故事。由於我還沒結束，所以今天就要來完成它。

津加理喚師和歐特佩克獵師

加速 動詞. 使用產魔法力的神器和 / 或給予額外地牌的咒語來增加能使用的魔法力，用來施放巨大的生物或是昂貴的咒語，通常比預料中還要早。

雖然我們也有些比較小的恐龍，但身為一個部族它們的費用還是比其他的部族要高。這對會自然加速的綠色來說並不是問題，因為綠色通常有更昂貴的生物要施放。這裡的關鍵就是要找出能幫助白和紅色的方法。在嘗試了一堆方法之後，開發團隊決定使用恐龍減費。我們有稍微討論一下，因為白和紅這兩個顏色平常是沒有這種東西的（紅色的魔法力加速都是一次性的，而白色則是幾乎完全沒有），但測試顯示他們的其他方法都沒這麼有效。在經過另一陣討論之後，我們最後決定如果它夠狹隘（即只給恐龍使用的話）就沒有問題。

波濤護衛柯帕拉

我們在創造這個系列時有討論要盡量讓每個部族都能有自己的特色。做一些基本的東西讓所有部族具有類似的功能是個很容易落入的陷阱。柯帕拉是個在不同空間運作的部族牌的良好例子。他是人魚的領袖之一，而他的工作不是要讓人魚更好，而是要保護它們。當他在戰場上時，你的人魚套牌會變更強，但並不是因為它們攻擊更強，而是更具防禦性、更難解決。我喜歡人魚的難以處理，而不是它們的過度強力。

軍團登陸/首砦艾唐托

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這是白色的雙面牌地循環。

與四個部族當中的一個有所連結－這張牌和吸血鬼有關。

一個具有風味且有著有趣探索主題的條件－你要如何找出正在尋找的大陸呢？人力。只要組成夠多人數的搜索隊，那你遲早可以找到它。這張牌很明顯利用的是白色傳統的以量取勝策略，也就是使用許多小生物攻擊。

一個讓人興奮且具風味的地－這張地是由同盟的一張地所啟發的：

Kjeldoran Outpost是早期魔法風雲會非常強力和受歡迎的地。唯一的調整就是1/1白色生物具有繫命（而且也是吸血鬼），所以起動費用要多一點。

一個能透過風味及對局在兩面之間產生主題上的連結－這兩面都會派出1/1具有繫命的白色吸血鬼，讓這張牌可以放進在乎吸血鬼、生物、衍生物、獲得生命，或是任何以量取勝策略的套牌中。

原初護身符/原初湧泉

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這張牌是如何達成條件的？

與四個部族當中的一個有所連結－這張牌和人魚有關。

一個具有風味且有著有趣探索主題的條件－在設計的一大段過程中，人魚和非生物咒語是綁在一起的。舉例來說，如同我在預覽週所解釋的，靈技是個只有人魚使用的異能。這個神器是該早期主題的遺物。從風味上來說，這裡的點子是這神器有些特色讓你能找出它原本是從哪來的。

一張有趣並充滿風味的地牌－這是另一個原創的地牌設計。你要如何讓一個地在主題上連結瞬間和巫術呢？讓它產出的魔法力能複製它們如何？

一個能透過風味及對局在兩面之間產生主題上的連結－這張牌的兩面都強烈鼓勵你使用一個充滿瞬間和巫術的套牌。你要完成的條件就是地牌給予你的獎勵。

探尋阿茲坎特/沉沒廢墟阿茲坎特

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這是循環的藍色牌。

與四個部族當中的一個有所連結－這張牌和人魚有關。

一個具有風味且有著有趣探索主題的條件－你要如何找到失落的大陸呢？一直找。這張牌提供的條件是該牌遲早能達成的，但會鼓勵你放進能加速這個過程的套牌中。

一張有趣並充滿風味的地牌－這是另一個原創的設計。它能幫你從牌庫中找出非生物、非地牌的牌張。

一個能透過風味及對局在兩面之間產生主題上的連結 －這兩張牌比較有主題上的連結而非機制上的連結。這兩張牌都讓你們搜尋牌庫，所以希望你們也能圍繞這點。

耀日翔翼龍

現在我們就要來面對依夏蘭最大的爭議了－會飛的恐龍！翼龍和恐龍處於同個時期、會飛，長的也像恐龍，但從科學觀點的技術面來說，它們並不是恐龍。根據維基百科，「恐龍」這個詞只限定從蜥龍目和鳥龍目 (進化的恐龍，這包含鳥類）這兩群最後的共通祖先傳下來的[蜥形綱]，而目前的科學共識是該群組並不包含翼龍。

我們喜歡將恐龍放進白色的一點是這能讓我們能使用一系列的飛行恐龍。從遊戲面來說，迴避很重要而紅色和綠色在傳統上幾乎都是不會飛的（紅色的龍和鳳凰是例外）。我們很早就知道，設計飛行恐龍並將它們標為恐龍在科學上是不正確的。

我們有兩個問題：

讓飛行的「恐龍」變成恐龍以外的東西會傷害到遊玩。部族遊玩會圍繞著你套牌中都使用同樣種族這一點，所以拿走這生物類別會限制該部族的選項。 許多人都認為翼龍是恐龍。在維基百科的文章說明它們不是恐龍之前，它聲稱「異龍通常被流行媒體和大眾稱為『飛行恐龍s。』」這表示如果我們將它們設定為恐龍以外的東西，那我們就會收到許多抱怨，因為大多數人都認為它們是恐龍。

所以我們進退兩難。將它們稱為恐龍，那我們就會收到科學不正確的抱怨。不將它們稱為恐龍，那我們就會激怒更大群的受眾並且傷害遊玩。

我們最後的選擇可以從塞洛斯的牌張裂船巨海獸看出一二。巨海獸並不是從希臘神話來的，但是由於它們出現在超世紀封神榜這部電影中（「放出巨海獸！」），許多人們認為它們是。

最後，我們決定偏向更好的遊玩和大眾的知覺，明白科學粉絲會提出抱怨。我催眠自己的方法是，也許依夏蘭的科學和地球的相比就是有一些微小的不同。

而這也是我們為何有飛行恐龍的原因。

滅絕星落

我長期的讀者和聽眾都知道我不喜歡紅色的直擊傷害過高，因為這就會變成「消滅目標生物」，而那是黑色的勢力範圍（在這個例子中也是「消滅目標鵬洛客」，同時也是黑色的範圍）。所以這張牌是想怎樣？

首先，它的風味十足。我們在尋找酷炫的頂底恐龍設計，而會消滅所有恐龍的隕石感覺就挺棒的。我接下來的問題是這張牌是歪曲（做出這顏色通常不會做的事情，但並不會抵銷它的內建弱點）或是斷裂（做出這顏色通常不會做的事情，並且弱化由顏色派創出的分隔）。

我們還是會讓紅色造成大量的傷害，不過前提則是紅色得付出代價。舉例來說，紅色有在本質上能殺掉任何生物或玩家的X費咒語，而這張牌也要七點才能施放，所以這並不是遊戲前期就能做出的事情。另外殺生物和鵬洛客也不是紅色的弱點，不是它原本就不能做的事情，所以我們認為它是個歪曲而不是斷裂。

奇術羅盤/歐拉茲卡尖塔

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與四個部族當中的一個有所連結 －這張牌和任何陣營都沒有關聯，而是和傑斯有關，圖中傑斯手握羅盤，風味敘述也是他說的。（這張牌是故事焦點之一。）

一個具有風味且有著有趣探索主題的條件－羅盤很適當地會幫你找出地牌。你需要完成的條件則是擁有夠多的地牌，而這也是遲早會達成，然後可以加速完成的條件。

一張有趣並充滿風味的地牌－這張地是由闇黑的地所啟發的：

我得誠實說一聲，我並不喜歡Maze of Ith，但在中後期使用它絕對要比第一回合好很多。

一個能透過風味及對局在兩面之間產生主題上的連結 －這張牌很努力傳達一個故事焦點，所以它在機制上和其他張相比並沒有那麼有關。不過優點是，獲得地牌和阻止生物都是大多數套牌能使用的共通效應。

雷霆之聲提莎娜

我們在依夏蘭並沒有使用混血魔法力，但我相信如果有的話，這張牌就會使用藍綠的混血魔法力。它有三個異能。第一個是R&D稱為「瑪洛異能」的異能，第一次是在海市蜃樓的牌張瑪洛上出現：攻防和你的手牌數量相等。（變形版本可能會在乎其他玩家的手牌或是全部玩家的手牌數量。）

第二個異能，沒有手牌上限，則是第一次出現在第一版的梁博士圖書館上。它最常出現在神器上，不過也在藍、黑，和綠色的牌張上出現過。第三個異能則是抽牌，但卻是和生物有關的抽牌－這藍綠兩色都會。

這三個異能完美地組合在一起，創造出一個有趣的藍綠傳奇生物給你們的人魚套牌使用。

藏寶圖/藏寶海灣

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與四個部族當中的一個有所連結 －這張牌和海盜有關。

一個具有風味且有著有趣探索主題的條件－藏寶圖是我們給雙面牌最早的點子之一。我們正嘗試海盜比喻，所以我們知道要在哪裡放個藏寶圖。這張牌的條件大多只需要時間和魔法力就可以完成。

一張有趣並充滿風味的地牌 －這張地也是個原創設計。它原本是個叫做金銀島的頂底設計。我們將它改為藏寶海灣，因為我們擔憂名稱裡的「島」會傳達它橫置產藍色魔法力這訊息。這也是唯一在轉化時會有觸發效應的雙面牌。

一個能透過風味及對局在兩面之間產生主題上的連結 －前面會幫你調整套牌而後面則會幫你抽起來。這張牌是設計要放在一副能透過其他方法獲得珍寶的套牌裡的，通常會是副海盜主題的套牌。

凡絲轟擊炮陣/噴火堡壘

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與四個部族當中的一個有所連結 －這張牌和海盜有關。

一個具有風味且有著有趣探索主題的條件－另一種找尋失落大陸的方法：嘗試各種不同的東西。這張牌將紅色的衝動抽牌和在同個回合中施放三個咒語綁在一起。

一張有趣並充滿風味的地牌 －這張地是由贊迪卡的地所啟發的：

瓦拉庫也要達成自己的條件，不過效果是相同的。

一個能透過風味及對局在兩面之間產生主題上的連結 －這兩張牌的關聯點是前面會鼓勵你使用低費、俱侵略性的套牌，而後面則會給你一個終結者。所以儘管它們在機制上沒有任何關聯，但它們和常見的紅色策略還是有協同效應的。

瑪甘屠夫沃娜

沃娜的目標很簡單。她是個你可以圍繞構組白黑吸血鬼的核心傳奇生物。為了這麼做，我們決定強調一件事。吸血鬼很擅長獲得生命。沃娜則需要擅長花費生命。沒錯，她是個具有繫命和警戒的4/4，所以她也可以為你取得生命，但她特殊的地方是她可以讓你以強力的方式使用多餘的生命。

沒有單一個顏色能「消滅目標永久物」。兩種雙色的組合能使用它：黑綠和白黑。如果你能用沃娜消滅擋在你前面的任何牌張呢？嗯，幾乎任何牌張？我們決定讓她不能消滅地，因為我們想要讓玩家有資源能使用他們的牌張。唯一剩下要知道的就是消滅非地永久物的費用應該是多少。在測試了一會之後，我們決定是7點生命。

尋寶客瓦絲卡

這個設計的目標很簡單：海盜瓦絲卡。好，這到底是什麼意思呢？這表示我們得挑選感覺像瓦絲卡同時又像海盜的異能。原本的會派出黑色的殺手衍生生物。海盜感覺挺像黑色殺手的。所以她的第一個異能，也是唯一的正值忠誠異能，會派出具有威懾的2/2黑色海盜。我們選擇這個是因為海盜衍生生物已經出現在這系列裡了。

接下來，瓦絲卡喜歡消滅東西。她原本的鵬洛客牌可以消滅任何非地的永久物。我們能微調這點嗎？好吧，如果她能在殺掉任何神器、生物，或是結界的同時偷竊它呢？這是透過派出珍寶衍生物來表達的。最後的忠誠異能則是她的蛇髮女妖凝視。如果她的大絕能用在對手上呢？我們不喜歡直接贏得遊戲，所以她只會將對手降到1點生命。

而這就是海盜瓦絲卡。

逼上跳板

在第一版中，Richard Garfield設計了這張牌：

Terror是個用來表達鵬洛客將恐懼做為武器的頂底咒語。你直接將一個生物嚇死了。Richard在牌上使用了「非黑色」和「非神器」純粹是為了風味理由。其他的黑色生物不會這麼簡單就被嚇到，而神器生物因為通常沒有情感也不會。由於Terror是唯一的生物消滅咒語（即牌面上寫著「消滅目標生物」），R&D將這張牌視為先例，因此好一陣子「非黑色」和「非神器」都留在我們的生物去除咒語上。我們後來停用了「非神器」，但「非黑色」還是待了很久。

我們最後終於開了個R&D會議來討論這個主題。黑色為何不能殺黑色生物呢？它在Terror很合理，但是看起來卻很奇怪，因為以原理來說黑色對殺掉生物是沒有任何問題的，而這也包含黑色生物。另外，這個「非黑色」也拉低了黑色去除生物能力的品質，但黑色卻應該是做這件事情最拿手的顏色。我們在會議中有提到黑色擁有一些條件式的殺牌通常能讓遊玩更有趣，所以我們決定放掉「非黑色」，但可以為了微調遊玩追加一些條件，尤其是在限制在中。

快轉大概十年。我在依夏蘭早期設計時的擔憂之一是我認為我們設計的頂底海盜和恐龍牌張不夠多。我這些年來學到的事情之一是，如果我想要我的設計團隊做什麼的話，那給個例子會是個很好的幫助，所以我就開始設計頂底的海盜牌張了。有什麼海盜的比喻不錯呢？「逼上跳板」如何？沒有東西比這更海盜了。好，那逼上跳板能做什麼呢？這是個海盜用來殺人的技巧，所以當個去除咒語很合理，但「消滅目標生物」感覺風味不太夠。我是否能加個什麼條件來增加風味呢？我就是這時候想起我們的部族之一，即人魚，是活在水裡的。很明顯將它們逼上跳板不會有任何作用。我將「非人魚」加到異能上就得到想要的結果了：簡單又極具風味的頂底咒語。

逼上跳板隔天就被加入檔案裡，並啟發了不少其他的頂底海盜咒語。開發團隊測試了各種費用，但規則敘述在設計和開發中都沒動過。

將牌張收好

而這就完結了我今天的故事。我希望你們喜歡。如同以往，我很想聽聽你們關於今天專欄和我談到的牌張的回饋。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，和Instagram。）將回饋傳達給我。

請在下週回來看我回答你們關於依夏蘭的問題。

直到下次，希望你們也能找到能和你們心靈互通的部族。