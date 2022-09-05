上週，我開始跟大家講多明納里亞：眾志成城裡個別牌張設計故事。今天（還有下週）我將告訴你們更多。

覺醒夢魘布蕾德

布蕾德第一次出現是在奧德賽，她是為柯幫幹活的一名懼像法師。

她的牌十分受到歡迎，也持續在可以使用的賽制裡面被廣泛使用。之後她在時空混沌裡得到一張平行時空牌，描繪如果她沒有加入柯幫情況下的樣貌。

布蕾德在多明納里亞：眾志成城裡回歸，但有了很大的改變。這是她的第一個版本：

次元棲息者布蕾德（第 #1 個版本）

{二}{黑}{黑}

傳奇生物～人類／夢魘

3/3

在每位玩家的回合開始時，該玩家犧牲一個非地永久物或棄一張牌。如果所犧牲或棄掉的牌是史跡，該玩家失去2點生命且～牌名～的操控者獲得2點生命。

第一個版本的布蕾德跟她最初版本的牌十分接近。如上面所提到的，這張牌被廣泛地使用，所以我們為她的新牌設計了相似的感覺。這個版本額外增加了犧牲並與史跡連結—一個原本洞察設計團隊計畫要帶回來的機制。

次元棲息者布蕾德（第 #2 個版本）

{三}{黑}{黑}

傳奇生物～人類／夢魘

3/3

當～牌名～進戰場時，檢視每位玩家的手牌。於你操控～牌名～的時段內，你可以從每位玩家手中放逐一張生物牌。派出被以此法放逐牌張的複製品，但都是夢魘且具有「如果你未操控名稱為～牌名～的生物，則犧牲此生物。」

下一個版本開始走上了不同的路。這張牌利用了她作為懼像召喚者的想法，她可以從對手的手中「偷取」生物並把它們變成夢魘。由於這是一個很強力的效果，設計上也同時要求布蕾德必須要留在場上以讓對手有辦法可以回應威脅。

次元棲息者布蕾德（第 #3 個版本）

{二}{黑}{黑}

傳奇生物～人類／夢魘

2/2

在你的維持開始時，犧牲一個神器、生物或鵬洛客。接著派出等同於其總魔法力費用數量的魔力石衍生物（它們是具有「{橫置}：加{無色}。你不能支付此魔法力來施放咒語。」的神器。）

{X}{黑}，{橫置}，放逐～牌名～：你磨X張牌，接著將總魔法力費用小於或等於X 的至多一個神器、一個生物和一個鵬洛客從你的墳墓場移回戰場。

第三個版本又走上了另一個方向。它讓你把資源轉變為魔力石衍生物，並給你第二個異能來使用那些魔力石衍生物把特定永久物從墳墓場移回戰場。我想這是另一個表現懼像召喚所代表意義的方式。值得一提的是在這個時候，在檔案裡我們試著把魔力石衍生物作為「預先使用」兄弟之戰的內容在系列中大量使用。魔力石衍生物經歷了一連串的改變（到了兄弟之戰預覽時我會再跟大家介紹）。這個設計使用了一些早期的表現方式。

次元棲息者布蕾德（第 #4 個版本）

{二}{黑}{黑}

傳奇生物～人類／夢魘

2/2

在你的維持開始時，犧牲一個神器、生物或鵬洛客。派出等同於其魔法力值數量的魔力石衍生物。（它們是具有「{橫置}：加{無色}。你不能支付此魔法力來施放咒語。」的神器。)

聲威～{X}{黑}，棄掉另一張名稱為～牌名～的牌：將至多一個魔法力值為X或以下的神器從你的墳墓場移回戰場，然後對生物及鵬洛客執行同樣流程。

下一個版本加進了聲威，預知將來裡的關鍵字異能讓你可以棄掉額外的傳奇生物來產生效應。我不喜歡聲威被用在這張牌上的方式，因為這需要額外的數量來完成這張牌所想做到的核心目標。

次元棲息者布蕾德（第 #5 個版本）

{二}{黑}{黑}

傳奇生物～人類／夢魘

2/2

{橫置}，犧牲另一個生物：將目標魔法力值等於或小於1加上所犧牲生物魔法力值的目標生物牌從你的墳墓場移回戰場。該生物額外具有夢魘生物類別。只能於巫術時機起動此異能。

第五個版本微調了第一次出現是在傳承，一張名為Hell's Caretaker牌上的機制。它讓你犧牲生物來把生物從墳墓場移回戰場。和Hell's Caretaker不一樣的是，這個設計把被犧牲的生物和移回來生物的體型連結。它同時也因為風味的理由加上了夢魘的生物類別，但並沒有提供一個容易追蹤的方式。

次元棲息者布蕾德（第 #6 個版本）

{二}{黑}{黑}

傳奇生物～人類／夢魘

2/2

在你的維持開始時，犧牲一個神器或生物，然後選擇一項：

• 將目標魔法力值等於或小於1加上所犧牲永久物魔法力值的目標神器或生物牌從你的墳墓場移回戰場。

• 派出兩個魔力石。（它們是具有「{橫置}：加{無色}。你不能支付此魔法力來施放咒語。」的神器。）

下一個版本結合了之前幾個版本的元素，現在是一個模組的「進戰場」（ETB）效應。我喜歡把犧牲費用嵌入基本的效應裡。與早期的版本相比，這個版本也擴展了你可以犧牲的東西（現在是神器或生物) 。

犧牲所有（第 #7 個版本）

{三}{黑}{黑}{黑}

巫術

犧牲所有你操控的永久物。從你的牌庫頂展示等量的牌。把所有以此法展示的地牌放進戰場。施放任意數量以此法展示的咒語。將剩餘的牌放進你的墳墓場。

系列設計團隊接著嘗試了一些稍微極端的東西。如果我們表現布蕾德的方式不是傳奇生物，而是一個表現所有她所造成傷害的咒語呢？我想這個設計更偏向紅色而非黑色—大範圍永久物的型態轉變是我們會放在紅色上面的東西（紅色也需要稀有的古怪效應）。

嚮往懼像的布蕾德（第 #8 個版本）

{一}{黑}

傳奇生物～夢魘／魔法師

2/1

在你的維持開始時，展示你的牌庫頂牌，接著犧牲一個永久物。如果你展示了一張地牌且犧牲了一個地，則將該牌放進戰場。如果你展示了一張非地牌且犧牲了一個魔法力值等於或大於該牌的永久物，你可以施放該牌並不需要支付其魔法力費用。如果你並未以此法將任一張牌放進戰場或施放咒語，抽一張牌。

系列設計接著醒悟過來，並說「等等，玩家會非常想要另一張布蕾德的牌，」所以他們把設計改回了生物。這張牌和過去一樣，利用的更多是紅色的空間而非黑色。型態轉變更屬於紅色而非黑色的異能，但紅色往往能掌控的要比這張牌所做的來得更少。團隊接著決定他們想要把布蕾德的機制範圍更加外推，於是就得到了現在這個設計—你可以犧牲永久物並說服對手跟你做一樣的事。布蕾德的魔法力值和體型也同樣被提高。

下面是我們給畫家關於這張牌的插畫描述：

設定：多明納里亞

顏色：與用黑色魔法力的生物

地點：受附件參考資料及pgs.132–133所啟發的柯幫寺廟

動作：展示布蕾德（p375），柯幫的新領袖。她曾經是人類，但現在軀體完全由暗黑昏亂的夢魘能量所構成，從她的身體到雙手皆佈滿了尖叫的臉龐，而她像薰香般從內燃燒著。在這張插畫裡，她剛召喚了邪惡的奴僕，身體微微向後傾，瘋狂地咯咯笑著，身邊圍著了追隨者的屍體們，而頭顱皆以在祭典中爆裂，裊裊的白煙從他們的頸部（拜託不要有血）流出。追隨者的服裝是受 pg.139 所啟發。

焦點：布蕾德

情境：焦躁不安的邪惡

狂妄巨靈

下一張牌有個很有趣的故事，因為他經歷了許多的改變。

歷史書（第 #1 個版本）

{一}{藍}

神器

{二}，{橫置}：抽一張牌，然後棄一張牌。

{二}，{橫置}，橫置兩個你操控未橫置的史跡永久物：抽一張牌。

狂妄巨靈是一張稀有的生物，但一開始他在檔案裡是一個非普通的神器。基本上來說，他讓你可以掠奪（抽牌然後棄牌），或如果你有足夠史跡牌的話可以直接抽牌。和布蕾德一樣，這時還在系列很前期的洞察設計階段，當時史跡還在系列裡。

尋找答案（第 #2 個版本）

{三}{藍}{藍}

瞬間

裝飾～如果你操控一個與此咒語顏色不同的永久物，則改為抽四張牌。

這張牌的下個版本從神器被改為瞬間，也從使用史跡機制改為使用裝飾機制。這是我們曾在洞察設計中嘗試的內容，但從未被提交到系列設計（和史跡不同）。裝飾是獎勵你使用另一個顏色（基本上代表你有第二個顏色永久物）的異能。這張牌仍是一張抽牌的牌，雖然因為是一次性的所以一次可以抽較多張。

尋找答案（第 #3 個版本）

{三}{藍}{藍}

巫術

抽三張牌。篩選 3（{三}，從你的手上或墳墓場放逐此牌：占卜 2。如果這張牌是從你手中放逐，抽一張牌。）

第三個表現方式，第三個牌張類別，第三種提到的機制。這張牌依然是抽牌咒語但現在是張巫術。它使用了篩選，一個循環異能的微調讓你也可以從墳墓場使用。篩選是洞察設計提出作為圓滑機制的嘗試。

塔托娃的智慧（第 #4 個版本）

{二}{藍}

巫術

增幅{綠}（你施放此咒語時可以額外支付{綠}。）

抽兩張牌。如果～牌名～已增幅，你在本回合中可以額外使用一個地。

這張牌依然是巫術，但我們得以在這個位置上嘗試第四個機制—增幅。我相信這個版本是來自系列設計前期，Erik Lauer和他的夥伴們正嘗試何時以及要如何使用偏離顏色的增幅。這個設計感覺更像是普通牌而不是非普通牌（是的，在這時這張牌依然是放在非普通的位置）。

眠夢咒（第 #5 個版本）

{二}{藍}{藍}

巫術

橫置所有由目標玩家操控的生物。這些生物於該玩家的下一個重置步驟中不能重置。

再來，設計團隊嘗試了放進一張重印牌。眠夢咒是第一次出現在魔法風雲會 2010裡的頂底設計，也在之後的核心系列中多次重印。

小憩（第 #6 個版本）

{藍}

巫術

增幅{二}{藍}（你施放此咒語時可以額外支付{二}{藍}。）

目標對手所操控的生物於該玩家的下一個重置步驟中不能重置。如果～牌名～已增幅，橫置至多三個目標生物。

這個版本依然是個鎖死的巫術，但轉為有增幅的單色牌。它用了個有趣的方式來使用增幅—拿了兩個通常會放在一起的效應並把它們拆開，這樣如果你只需要其中一個時就可以以比較低的費用施放。

仙靈群（第 #7 個版本）

{三}{藍}

巫術

你的墳墓場裡每有一張瞬間和巫術牌，便派出一個1/1藍色，具有飛行異能的仙靈衍生生物。

第七個版本開始了一個截然不同的方向。它派出仙靈衍生生物，但視作為使用很多瞬間及巫術的紅利。這是第一次開始朝向生物咒語改變。順帶一提，在設計中我們會把製作衍生生物的牌在計算生物比例時視作生物。

仙靈群（第 #8 個版本）

{二}{藍}{藍}

巫術

增幅{白}（你施放此咒語時可以額外支付{白}。）

你的墳墓場裡每有一張瞬間和巫術牌，便派出一個1/1藍色，具有飛行異能的仙靈衍生生物。如果此咒語已增幅，則改為你的墳墓場裡每有一張瞬間和巫術牌，便派出一個2/2白色，具有警戒異能的騎士衍生生物。

下一個呈現方式加入了會製作第二種衍生生物的白色增幅。我想這是為了利用當時的白藍輪抽主題。

新阿基夫龍獸（第 #9 個版本）

{一}{藍}U

生物～龍獸

*/4

增幅{三}{白}（你施放此咒語時可以額外支付{三}{白}。）

飛行

～牌名～的力量等同於你墳墓場中瞬間及巫術牌的數量。

當～牌名～進戰場時，如果此咒語已增幅，改為你的墳墓場裡每有一張瞬間和巫術牌，便派出一個2/2白色，具有警戒異能的騎士衍生生物。

這張牌終於變成了生物生物。它跟上個版本並沒有太大的不同，除了會有一個有著會變動力量的生物，而非會變動數量的衍生生物（這個咒語的主體）。同樣的，你會發現這個咒語在創意上持續改變，因為還沒有人知道他們到底真正想幹嘛。我想從仙靈改成龍獸是因為 */4 實在不太像仙靈。

新阿基夫龍獸（第 #10 個版本）

{三}{藍}{藍}

生物 — 龍獸

*/4

增幅{紅}（你施放此咒語時可以額外支付{紅}。）

飛行

～牌名～的力量等同於你墳墓場中瞬間及巫術牌的數量。

當～牌名～進戰場時，如果它已增幅，抽任意數量的牌，然後棄等量的牌。

既然我們都嘗試過綠色和白色的增幅，那何不試試紅色？我想這是因為翻揀跟在意墳墓場裡的瞬間和巫術有很好的協同，且那也是一個出現在紅藍原型中的主題。

新阿基夫龍獸（第 #11 個版本）

{二}{藍}{藍}

生物 — 龍獸

*/4

飛行

～牌名～的力量等同於你墳墓場中瞬間及巫術牌的數量。

這個版本的牌被簡化，只保留了基本的版本而沒有增幅。

新阿基夫龍獸（第 #12 個版本）

{二}{藍}{藍}

生物 — 龍獸

*/4

飛行

～牌名～的力量等同於你墳墓場中瞬間及巫術牌的數量。

你施放的瞬間與巫術咒語減少{一}來施放。

系列設計團隊決定要透過加入第二個異能的方式來讓這張牌變得更好。他們著實很喜歡現在的表現，所以決定要提高到稀有並移除費用中的一點魔法力。我想從龍獸改為巨靈是因為提高到稀有的關係，因為巨靈比龍獸來得華麗一些。

這是這張牌的插畫描述：

設定：多明納里亞

顏色：使用藍色魔法力的生物

地點：在陶拉里亞高塔外，像104–108裡的一樣。

動作：專橫的巨靈漂浮在陶拉里亞高塔外，以傲慢的眼神看著我們。建議在設計中加上學院派的陶拉里亞風格長袍，像113裡那些一樣—除了一部分可能可以是煙、霧或魔法。

焦點：巨靈

情境：全知的生物（他知道）

Notes：巨靈可以參考257

烈火來使雅亞

接下來，該是時候來聊聊雅亞的設計。雅亞巴拉德第一次作為角色出現是在冰雪時代裡一張牌的背景敘述上，姓氏是大西雅圖地區裡一個城市的名字（只出現在背景敘述裡的角色往往不會有太多時間花在他們的名字上，尤其是在過去的時代）。她講的話有自己的風格和智慧，很快就成了玩家心頭好的角色—即使她沒有牌。雅亞最後在時間漩渦裡得到了自己的傳奇生物牌（特務巫師雅亞巴拉德）。她之後會在多明納里亞裡得到自己的第一張鵬洛客牌（雅亞巴拉德），而第二張則是在火花之戰（焰法明範雅亞）。

她在多明納里亞：眾志成城的故事裡扮演了一個很重要的角色，顯然她需要一張新牌。

外交使者雅亞（第 #1 個版本）

{三}{紅}{紅}

傳奇鵬洛客～雅亞

忠誠值～4

+1：～牌名～對任一目標造成2點傷害。裝飾～如果你操控一個與此咒語顏色不同的永久物，則改為造成3點傷害。

-2：瓶裝2張牌。加{紅}{紅}。

-8：對你所操控的永久物及你墳墓場裡牌的每個顏色而言，～牌名～對任一目標造成3點傷害。

雅亞的第一個版本利用了傳統紅色的雅亞空間。她造成直接傷害、可以衝動抽牌，還能造成更多直接傷害。這個設計中一個有些不同的地方，是她利用了希望在一副有其他顏色套牌中使用她的主題。她的+1異能使用了前面有提到過的裝飾機制，而大招隨著你有越多的顏色強度也會有所提高。

外交使者雅亞（第 #2 個版本）

{三}{紅}{紅}

傳奇鵬洛客～雅亞

忠誠值～4

+1：～牌名～ 對任一目標造成2點傷害。.

-3：放逐你的牌庫頂兩張牌。本回合中你可以從放逐區使用它們。你所操控的生物及你墳墓場裡的牌每有一個顏色，便加{紅}。

-8：對你所操控的生物及你墳墓場裡牌的每個顏色而言，～牌名～對任一目標造成3點傷害。

下一個版本在在意額外顏色上稍有縮手，並改為在意你操控的生物及墳墓場裡的生物。

外交使者雅亞（第 #3 個版本）

{三}{紅}

傳奇鵬洛客～雅亞

忠誠值～5

你可以隨時檢視你的牌庫頂牌。你可以從你的牌庫頂使用地牌及施放咒語。你不能從手中使用地牌或施放咒語。

+1：抽一張牌，然後隨機棄一張牌。

0：加{紅}。

-3：把你的牌庫頂牌放進墳墓場。～牌名～對目標生物或鵬洛客造成等同於其總魔法力費用數量的傷害。

下一個版本出現在系列設計時。我是怎麼知道的？因為雅亞從有三個異能變成四個異能。你瞧，當在分配插畫時，你得要知道這是一張三個異能的鵬洛客還是四個異能的鵬洛客，因為兩者間的插畫有一點不同。預設是三個異能，但基於我等下會告訴你們故事中的理由，我們想要在這個版本的雅亞上搞點大的，所以我們決定把它做成四點忠誠值的鵬洛客。我想雅亞是在第一波插畫委託的名單中，因為我們知道她將會在故事中出場，藝術總監問了系列設計—高機率當時是Erik—他們想要一個三或四個異能的雅亞，而Erik選了四個異能的版本。別忘了當我說到「異能」時，我指的是規則框的數量。其中一個或更多的異能可能會是靜止式異能或觸發式異能。

這個版本採取了一個很不同的方向。她的靜止式異能讓她可以擾亂牌庫頂，接著每個忠誠異能都會利用那個靜止式異能。她的 +1 異能讓你可以抽牌庫頂牌，雖然有著要隨機棄一張牌的風險（這我們已經不太常做了）。她的0 異能幫你獲得從牌庫頂施放咒語所需要的魔法力。-3 的異能設計了一個聰明的方式來產生與牌庫頂牌連結的直接傷害效應。

外交使者雅亞（第 #4 個版本）

{二}{紅}{紅}

傳奇鵬洛客～雅亞

忠誠值～4

每當你一個操控的生物攻擊時，它對任一目標造成1點傷害。

+1：派出一個1/1紅色僧侶衍生生物。

-1：放逐你的牌庫頂牌。你可以施放該牌。如果你未如此做，～牌名～對任一目標造成2點傷害。

-6：你獲得「你可以施放魔法力值小於或等於本回合中你進行攻擊生物數量的咒語，且不需支付其魔法力費用」的徽記。

下一個表現方式又是一個完全不同的方向。這個版本更著重在戰鬥，靜止式異能獎勵你攻擊，+1異能派出可以之後攻擊的衍生物。她的-6異能派出一個獎勵你攻擊的徽記。身為火焰法師，雅亞總是會有一些直接傷害的效應。我喜歡 -1 讓你可以選擇你想要牌還是傷害的效果。

外交使者雅亞（第 #5 個版本）

{二}{紅}{紅}

傳奇鵬洛客～雅亞

忠誠值～4

+1：派出一個1/1紅色具有靈技異能的僧侶衍生生物。

-1：放逐你的牌庫頂牌。你可以使用該牌。如果你未如此做，～牌名～對目標玩家或鵬洛客造成2點傷害。

-2：直到回合結束，你操控的每個生物獲得「當此生物攻擊時，它對任一目標造成1點傷害。」

-6：你獲得「你可以施放魔法力值小於或等於本回合中你進行攻擊生物數量的咒語，且不需支付其魔法力費用」的徽記。

接下來這個版本把靜止式異能轉成忠誠值異能，讓你需要有費用才能選擇使用。最終版本微調了很多異能，+1 是唯一一個不變的。-1 異能讓你衝動選擇兩張牌而非一張，-2異能把傷害放在單一生物上而非你全部的生物，且只能打生物。大招則完全被改掉。作為複製的支持者，我很喜歡這個改變。

這是雅亞的插畫描述：

***垂直鵬洛客比例***

設定：多明納里亞

顏色：使用紅色魔法力的傳奇生物

地點：在凱爾頓營地裡。背景是棕色的帳篷。

動作：展示雅亞巴拉德—傳奇烈焰術士及鵬洛客—正自信地微笑著。她的法杖散發著橙色火焰魔法的微光。在她身後，有一些魁武且看到的勇壯的凱爾頓戰士。或許衣著上有皮毛的特色，因為她在極寒的北方待了很長一段時間。

焦點：雅亞

情境：諷刺、全知、自信。註記：凱爾頓可以參考168–173，雅亞可以參考361。br /> 特別註記：之後所有鵬洛客的委託都會需要符合標準牌框及無邊框的設計。請確保插畫可以符合兩個樣板，確保所有相關的細節都能在標準樣板的牌框中間達到最佳化。

「故事時間結束」

這是今天我所擁有所有的時間，希望你們都喜歡這些故事。一如往常，我很想知道你們對於今天的專欄、任何提到的牌，或多明納里亞：眾志成城整體的想法。你可寫email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來我將帶著大家一起完結多明納里亞：眾志成城個別牌張的設計故事。

在那之前，希望你在體驗這個系列時也能完成屬於自己的故事。