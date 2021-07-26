上週，我開始分享龍與地下城：被遺忘國度戰記裡一些傳奇牌張早期的設計，這週還有更多。

末日毀滅獸

末日毀滅獸是一隻 50 英尺高 70 英尺長且重達數百噸的巨型生物。它原生在主物質位面上，且是怪物圖鑑裡其中一隻最險惡的生物。

末日毀滅獸（版本 #1)

{十}{綠}{綠}{綠}

傳奇生物～恐龍

17/17

～牌名～減少{X}來施放，X為由你操控的永久物間最高的等級。（一張牌的費用若為{十}{綠}{綠}{綠}即為等級 13。）

不滅

末日毀滅獸的第一個版本是 17/17，因為魔法風雲會裡有一個遊戲是我們會持續把生物做得比我們所做的最後一個「最大的生物」再 +1/+1。魔法風雲會的第一個「最大的生物」是限量版（第一版）裡的 Force of Nature（8/8），再來是古文明之戰裡的 Colossus of Sardia（9/9），然後闇黑裡的 Leviathan（10/10），冰雪時代裡的 Polar Kraken（11/11），海市蜃樓裡的Phyrexian Dreadnought（12/12），萬馬千軍裡的 Krosan Cloudscraper (13/13)，再訪拉尼卡裡的世脊亞龍（15/15）和最後一個是烽會拉尼卡裡的無畏龐巨亞龍（16/16）。（是的，我們曾在Unglued 和驟霜裡做過B.F.M. （99/99）和瑪莉雷基的衍生物 （20/20）。)

它有一個減少費用的條件可以靠著戰場上你所擁有的其他高費生物而盡快出場。如我上週所提到的，設計團隊當時正在實驗用「等級」來作為代替「魔法力值」的單詞（實際上替代的是「總魔法力費用」，它在斯翠海文：魔法學校發售時被「魔法力值」所替代）。帶有不滅是因為大家都知道末日毀滅獸不可能被殺掉。

末日毀滅獸（版本 #2)

{十}{綠}{綠}

傳奇生物～恐龍

14/14

～牌名～減少{X}來施放，X為由你操控的永久物間最高的等級。（一張牌的費用若為{十} {綠}{綠}即為等級 12。）

不滅

～牌名～不能被等級 2 或以下的生物阻擋。

17/17 的版本最後顯示有點太難進到戰場，所以他們同時調降了魔法力費用及體型，也給了它一個R&D 暱稱為「畏怯」異能（不能被力量 2 或以下的生物阻擋）的調整版—這個版本不在意力量，它和牌的其他部分一樣在意「等級」（魔法力值）。

末日毀滅獸（版本 #3)

{十}{綠}{綠}

傳奇生物～恐龍

15/20

～牌名～ 減少{X}來施放，X為由你操控的生物中防禦力最大者的數值。 咒語甲{十}（由你對手所施放的咒語以此生物為目標時需額外支付{十}）

下一個版本修改了減少費用的部分，從魔法力值改為在意防禦力，並把不滅換成了守護10。（咒語甲是守護在前期設計的一個名字）。這些改變讓我們可以把數值從 14/14 改為15/20 而不需要更動魔法力費用。

末日毀滅獸（版本 #4)

{六}{綠}{綠}{綠}

傳奇生物～恐龍

10/10

護甲{十}（當此生物成為由對手操控之咒語或異能的目標時，除非該玩家支付{二}，否則反擊之。）

若你施放～牌名～則它具有敏捷。

每當～牌名～攻擊時，它對防禦玩家所操控的目標生物或鵬洛客造成等同於其力量的傷害。

下一個版本保留了守護 10（雖然設計上的名字從咒語甲改成了護甲），但其他全部都被改掉。現在當你施放它時會獲得敏捷（施放的文字是為了避免當它被以「欺騙」的方式放進戰場時不會太強；有許多方式可以不透過施放就把生物放進戰場，挖墳是我們最大的威脅），以及一個在攻擊時會觸發的效應讓它對生物或鵬洛客造成傷害。魔法力費用從 {十}{綠}{綠} 改成 {六{綠}{綠}{綠}，而數值從 15/20 降為 10/10。把體型調小主要是因為在攻擊時能殺掉生物的異能實在很強。

最後的版本同樣把守護10調成只有末日毀滅獸被施放的話才有，而咬的異能（造成等同於攻擊力的傷害）被改成互鬥，這代表末日毀滅獸將不再能對鵬洛客造成傷害。

提亞瑪特

提亞瑪特是 D&D 裡最有名的一隻龍。在 D&D 裡共有五個不同顏色的龍（有趣的是，那同樣也是魔法風雲會的五個顏色—系列裡有一個非普通的循環），而提亞瑪特有五個頭，分屬一個顏色。

在威世智辦公室裡，R&D 工作地點三樓的廚房有一幅巨型的提亞瑪特壁畫，所以當我還在辦公室的時，通常每天都會見到提亞瑪特。當我們決定要製作一個 D&D 系列時，所有知道會製作的牌裡面，提亞瑪特高居榜首。這張牌第一次的嘗試是長這樣的：

提亞瑪特（版本 #1)

{二}{白}{藍}{黑}{紅}{綠}

傳奇生物～龍/神

10/10

飛行

當～牌名～進戰場時，從你的牌庫中搜尋至多五張名稱各不相同的龍牌，展示這些牌，將它們置於你手上。（然後洗牌。）

我這兩週很多的故事都是關於牌張是如何經歷多次的修正，提亞瑪特的情況則有些不同。第一次的嘗試非常接近最終的版本。除了最後是 7/7 而非 10/10，然後沒有限制獲得另一張提亞瑪特以外，那正好就是我們發行的版本，就連魔法力費用都沒有更動。有趣的是，雖然第一個版本已經十分接近，團隊仍嘗試了一個稍微不同的版本：

龍后提亞瑪特（版本 #2)

{二}{白}{藍}{黑}{紅}{綠}

傳奇生物～龍/神

6/6

飛行

當～牌名～進戰場時，從你的牌庫中搜尋至多五張名稱各不相同的龍牌，且其名稱都不能是～牌名～， 展示這些牌，將它們置於你手上。然後洗牌。

由你操控的其他龍得 +1/+1。

這個版本是6/6 且只要 {二}{白}{藍}{黑}{紅}{綠}，並可以增大你所操控的其他龍。我想那應該是被加進去利用她作為龍領袖的風味。最後，他們決定不需要她來增大你的龍群—因為龍已經夠大了，並專注在讓她在一副龍套牌裡幫你搜尋很多的龍。對局測試顯示她可以是 7/7，這很酷因為那將會和她的魔法力值一致。

我提出這個故事的原因，是因為我想強調有時候設計會在很短的時間內成型，而不需要經過五次以上的反覆實驗。一開始的設計師對角色有了很好的掌握，那基本上就成了最後的結果。

怪物通沃洛

沃洛是一名人類冒險家，說故事的能力廣為人知。他為世界上多個地方所製作的指南—包括他曾見過許多的怪獸—都在多本 D&D 的書上出現過。由於沃洛是個人氣角色，我們希望幫他找到一個有趣的設計。

沃洛（版本 #1)

{藍}{白}

傳奇生物～人類

1/2

每當～牌名～ 被阻擋時，你可以重置它並將它移出戰鬥。每當～牌名～ 對任一玩家造成戰鬥傷害時， 抽一張牌。

我想第一個版本是試圖去利用沃洛總會讓自己陷入麻煩，但有竅門每每可以化險為夷的風味。抽牌代表了他在冒險過程中永遠都在學習新知識。由於總是處理很多資訊，他顯然應該是藍色，但我不知道第一個版本有白色的原因是什麼。

尊貴識古家沃洛（版本 #2)

{綠}{藍}

傳奇生物～人類/魔法師

2/2

於～牌名～進戰場時，選擇三個生物牌的名稱。

你所施放具其中一個所選名稱的咒語減少{一}來施放。

對手所施放具其中一個所選名稱的咒語增加{一}來施放。

{綠}{藍}，{橫置}：橫置或重置目標具有其中一個所選名稱的生物。

設計團隊很快了解到讓沃洛如此特別的原因，並不是因為他總能存活下來，而是他對怪獸的了解。有什麼很酷的方式是怪獸的知識可以幫助讓這張牌變得更強力的呢？

你—玩家—對生物了解得越多，這張牌的表現就能更好。第一個嘗試是讓你在沃洛進戰場時選擇三張生物牌的名稱，接著給你施放時的紅利並於對手施放時懲罰他。這產生了兩種結果：其一，它改變了它們的魔法力費用。這讓你的咒語費用變得更低，而對手的費用變得更高；其二，它給了你一個可以跟他們互動的方式—重置你的生物並橫置對手的生物。整體來說是一組不錯的小異能。

這個時候沃洛也從白藍變成藍綠，坦白說這也應該是他一開始所在的位置。綠色和藍色在捕捉想要了解世界上的生物這點上有很好的表現。他同時也從 1/2 變成 2/2。

怪物通沃洛（版本 #3)

{一}{綠}{藍}

傳奇生物～人類/魔法師

3/3

警戒

於～牌名～進戰場時，選擇三個生物牌的名稱。

～牌名～不能被具其中一個所選名稱的生物阻擋。

你所施放具其中一個所選名稱的咒語減少{一}來施放。

下一個版本稍為簡化了一些。你依然要選擇三張牌的名稱，但它影響東西的方式少了一些數字。所選名稱的生物依然會有較低的費用，但現在到了對手身上變成那些生物不能阻擋你。這利用了沃洛對生物知識的風味，讓你可以避開不被他們抓到。沃洛同時獲得了警戒，魔法力費用也從 {綠}{藍} 改為{一}{綠}{藍} 而體型也從 2/2 變為 3/3。

怪物通沃洛（版本 #4)

{三}{綠}{藍}

傳奇生物～人類/魔法師

3/4

於～牌名～進戰場時，選擇三個不同的生物類別。

你所施放正好為其中一個類別的咒語減少{一}來施放。

{三}{綠}{藍}：從你的牌庫頂十張牌搜尋至多三張正好具有其中一個所選類別的生物牌，展示這些牌，將它們置於你手上。其餘則以隨機順序置於你的牌庫底。

下一個表現方式保留了「選擇三個生物」的概念，但又一次改變了你能從上所獲得的紅利。咒語依然會減少 1 點費用，但關上了有多個生物類別的生物可以減少 2 點或 3 點費用的門。

另一個異能讓你可以從牌庫頂十張牌找出所選擇的生物。第二個異能也有著「正好是其中一個類別」的條件以封阻能動用的小手段。由於異能變得更強讓你能增加手牌，魔法力費用從{ㄧ}{綠}{藍} 改成{三}{綠}{藍}。這也讓他們能為沃洛多加一點防禦力。

有趣的是，這張牌發行的版本選擇了一個全新的方向。放棄了要選擇不同的生物名稱，改為獎勵你使用一副有著各式不同生物類別的套牌（像是一個反部族主題）。設計團隊認為這能讓沃洛成為一個很有趣能繞著構築的指揮官。而在效應的部分，設計團隊選擇了派出複製品的方式，因為這正是藍色和綠色都可以做的事。（綠色只能派出自己生物的複製品，而藍色可以複製任何人的。）他們同時微調了魔法力費用和數值（改成{二}{綠}{藍} 和 3/2）。最後的設計十分新奇，也很好地捕捉了沃洛的風味。

公會首領札那瑟

札那瑟是一隻眼魔，是一個稱為天空港地方札那瑟小偷公會的首領。他最廣為人知的應該是有一本 D&D 的書的書名裡有他的名字。

札那瑟的設計故事跟到目前為止我講的其他故事有一點不同，這個角色一開始是設計填上系列裡的另外一個位置。你瞧，當這個系列一開始被製作的時候，札那瑟是創造來填上一個藍色稀有牌的位置，而另一個角色—惡源（一個大家知道是底棲魔魚的生物）—則是藍黑的秘稀位置。札那瑟的設計故事和另一張牌的設計故事是相輔相成的：

惡源化型為諸多不同的生物，最後成了葛拉吉拉克斯。這是這兩個位置牌的第一個版本：

惡源（藍黑秘稀位置的版本 #1）

{二}{藍}{黑}

傳奇生物～底棲魔魚

2/5

於～牌名～進戰場時，選擇一位對手。

你可以隨時檢視該玩家的牌庫頂牌。

你可以使用該玩家的牌庫頂牌，且你可以將魔法力視同任意顏色的魔法力來支付施放它們的費用。

札那瑟（藍色稀有位置的版本 #1）

{二}{藍}{藍}

傳奇生物～眼魔

3/4

每當一個由你操控的永久物成為由對手操控之咒語或異能的目標時，你可以把該永久物移回其擁有者手上。

惡源是遠古、神秘且惡毒的生物，所以第一版本的設計是試圖透過掌握對手的方式去捕捉它對環境的神秘掌握。這個設計讓你使用另一個玩家的牌庫頂牌。那很酷、很有風味且感覺像是一張秘稀牌。

札那瑟的第一次嘗試利用了它的異能來操控及保護東西，所以讓你可以把任何所操控的永久物彈回手上，不管是回應對手試圖傷害它，或是自己瞄它以回應即將發生的壞事。

這是這兩張牌的第二次嘗試：

主腦（藍黑秘稀位置的版本 #2）

{三}{藍}{黑}

傳奇生物～長老/靈吸怪

4/5

在你的維持開始時，選擇一位對手。本回合，你可以檢視該玩家的牌庫頂牌。你可以使用該玩家的牌庫頂牌，且你可以將魔法力視同任意顏色的魔法力來支付施放它們的費用。

札那瑟（藍色稀有位置的版本 #2）

{一}{藍}{藍}

傳奇生物～眼魔

3/2

偏執準備 – 每當一個由你操控的生物被阻擋時，你可以把它移回其擁有者手上。

保護費 – 每當一個或數個由你操控的生物對任一玩家造成戰鬥傷害時，除非該玩家讓你獲得一個由他所操控的神器的操控權，否則抽一張牌。

藍黑秘稀位置的第二個版本在機制上保留了大部分的內容：它讓你使用對手套牌裡的咒語。唯一的改變是讓你在每個維持開始時選擇一個新的對手，而不需要被鎖定在當生物第一次進戰場時所選擇的單一對手。

比較大的改變是這張牌代表的東西。它不再代表惡源，現在是主腦，奪心魔的最後一個階段。它操控人們的心智，所以這個機制對主腦來說也很合理。為了捕捉它的體型，這個咒語從 {二}{藍}{黑} 2/5 被改為 {三}{藍}{黑} 4/5。

札那瑟經歷了幾次的改變。首先，從原本的成為目標改為被阻擋就讓你把生物移回其擁有者的手上；其次，它獲得一個會給你所有生物提供「好奇」異能（R&D 對當造成戰鬥傷害時抽牌這個效應的暱稱）的異能。兩個異能都有風味文字，而札那瑟被從 {二}{藍}{藍} 3/4 改為 {一}{藍}{藍} 3/2。

設計團隊大多很喜歡純藍稀有的設計，但持續探討著藍黑秘稀的位置。

接著：

主腦伊奧勒姆（藍黑秘稀位置的版本 #3）

{四}{藍}{黑}

傳奇生物～長老/驚懼獸

5/6

在你的維持開始時，選擇一位對手。直到回合結束，你可以檢視該玩家的牌庫頂牌，你可以使用該玩家的牌庫頂牌，且你可以將魔法力視同任意顏色的魔法力來支付施放它們的費用。

這個版本成為了特別的一名主腦且把魔法力費用和體型從 {三}{藍}{黑} 4/5 改為 {四}{藍}{黑} 5/6。模板稍微修改了一下但基本上都是相同的。

奧靈多爾城主腦（藍黑秘稀位置的版本 #4）

{四}{藍}{黑}

傳奇生物～長老/ 驚懼獸

5/6

在你的維持開始時，選擇一位對手。直到回合結束，該玩家不能施放咒語，你可以檢視該玩家的牌庫頂牌，你可以使用該玩家的牌庫頂牌，且你可以將魔法力視同任意顏色的魔法力來支付施放它們的費用。

下一個概念基本上就是設計的最終版本了。加上了被選定的對手當回合不能使用咒語，且讓你施放該對手的牌庫頂牌。加上這點的原因是因為當對手也有辦法可以從牌庫頂使用牌時會有規則上的問題。如此一來就很清楚札那瑟的操控者才是可以使用牌的人。這張牌也改成了另一個傳奇主腦。

在那個時候兩張牌都有個牌張概念和插畫描述：

設定：「斑馬」

顏色：藍色和黑色的生物

地點：奪心魔居住的地底

行動：我們見到一名奪心魔主腦（第 232 頁）在一個鹽池上漂浮，一些普通的奪心魔（第 230-231 頁）繞著池邊跪在地上，低著頭，正與它們的主腦領袖精神溝通著。主腦的其中一隻觸手放在其中一隻奪心魔的前額上。

焦點：主腦

感覺：令人毛骨悚然且不悅

設定:：「斑馬」

顏色：藍色生物

地點：札那瑟的地下巢穴裡，看起來像是精心打造的巨型地窖

行動：這是札那瑟，一隻眼魔也是活躍於深水城的領袖。引用的是之前特別對這隻眼魔的描述（參考第 227-229 頁對一般眼魔的介紹）。札那瑟盤旋在地上幾尺的空中，直徑大概有 8 英尺（2.5 公尺）。三個眼柄上掛著魔法環。請在插畫裡其他地方加上札那瑟的寵物金魚（一隻大概 3.5 尺 / 1 公尺長的錦鯉），但不要像引用的部分一樣明顯。或許我們也可以看到幾個人類下屬，正對領袖表忠心。

焦點：札那瑟，看起來很酷

感覺：一個精神病的領袖，輕易地就會被激怒而把你碎屍萬段 . . . 尤其是如果你玩弄了它的寵物魚。

當插畫回來後，設計團隊開始認為藍黑秘稀牌或許比純藍的更適合作為札那瑟 。不讓對手使用牌的異能感覺屬於眼魔反對魔法的範疇。同時，有一些人感覺札那瑟作為一個角色沒有任何黑色好像有點怪，所以決定要把這兩張牌調換。

對純藍的牌來說，設計團隊決定他們想要製作一隻靈吸怪，所以把原本的畫抽掉並重新發包了一幅插畫，那就是現在的葛拉吉拉克斯。

這就是為什麼札那瑟的設計故事可能比你了解到的還要再更複雜一點。

結束冒險

這是所有我今天有的時間，希望你們都喜歡這些傳奇牌張被設計出來的故事。一如往常，我很想知道你們對於今天的專欄、任何我談到的牌，或被遺忘國度戰記整體的看法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）和我聯絡。

下週回來，我將會回答你們關於被遺忘國度戰記的問題。

在下週之前，希望你們都和我們在設計這些牌時一樣有著相同的樂趣。