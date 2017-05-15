三週前是我寫製作魔法專欄的第800週（我是從2002年的1月開始寫的）。做為一個傳統，我每一百週都會寫篇專欄回顧前一百篇文章，並且給每篇文章評個一到五星的分數。這樣做有兩個原因：第一，這是我所有文章的記錄，讓想找特定專欄的讀者可以更輕易地找到。第二，它可以作為一個資源，讓想要開始閱讀製作魔法文章的新讀者能更清楚要從哪裡開始。

這是這系列的第八篇。下列為前七篇：

如同以往，這就是我的五星量表：

我所寫的最棒文章。精華中的精華。如果你們想讀讀我的舊文章，那就不能錯過這些。

儘管可能不是我最好的文章，但它們還是我寫得比較好的。

我基本水準的文章。沒特別精彩，但也不差。

最好的情況是看過即忘。最糟的情況則是失敗的實驗。

讀這個的原因是讓你可以說你讀過我所有的文章。不是我最好的表現。

我每次寫這種專欄時人們都會問為何低分的文章這麼少。第一，我在所有的「X00，繼續中」文章裡都保持了一致的評分基準。我在過去寫了和出版了不少較低分的文章，所以我不能移除較低的基準來重新調整量表。第二，如果我發現我寫的文章會掉在三星以下，那我就會重寫來確保它不會。就算是三星或四星的文章我也常常會重寫，因為我的目標就是要寫出五星的文章。第三，當你在做某件事情800週之後是會進步的。我認為我寫的文章在平均上有比十五年前要好很多。

說了這麼多，來看看專欄吧。

701週（2015年6月8日）－「常青雞蛋和火腿」

在這篇專欄裡，我會回到魔法風雲會的開頭並且追蹤常青機制（即我們在每個系列中都會使用的機制）在遊戲中的流動。我的職責之一是魔法風雲會的歷史學家，所以我會寫這類的文章，因為我認為回首過去並且追蹤遊戲的不同面向如何進化是很重要的。在這遊戲裡沒有比常青機制更基礎的東西了，所以這是個可以看看這遊戲在20多年來是如何被塑型的方式。

702週（2015年6月15日）－「教育委員會：韃契可汗」

玩家通常會問設計會議是怎樣的。這篇文章能透露一點，讓你們看看各個設計團隊使用的白板。我會讓你們看看每個白板的原貌，然後解說它到底是什麼意思，以及它是如何捕捉每個設計的當下。這是我稱為很脆的文章，因為它有許多可以檢視和思考的東西，所以對於想要知道東西是如何在設計中改變的人來說它是篇不錯的文章。我給這篇專欄一個副標讓我可以在以後使用同樣的格式（而我也打算這麼做），但要累積夠多的白板是要花很多年的。

703週（2015年6月22日）－「起源的物種，第一部」

這是魔法風雲會：起源的第一個預覽週，所以我介紹了設計團隊並且開始述說魔法風雲會：起源的設計故事。如果你們想知道一個關於惡人的核心系列是如何變成守護者故事的起點，請不要錯過。另外，我對於這篇文章的名稱也感到很驕傲。

704週（2015年6月29日）－「起源的物種，第二部」

魔法風雲會：起源述說的是會成為前五個守護者成員的鵬洛客起源故事。對於每個角色，我們都會先介紹他們的家鄉時空，然後看他們點燃火花造訪他們的第一個新時空。這十個世界（火花前和後）都必須要在這系列中捕捉到，所以我在設計故事的第二部裡解釋我們是如何將這十個世界分給十個顏色配對的。

705週（2015年7月6日）－「700，繼續中」

這是前一篇「X00，繼續中」的文章。如果你喜歡這篇，那你應該也會喜歡這系列的其他文章。

706週（2015年7月13日）－「重訪白色之道」

我在2003年寫了一系列的文章，裡面詳細地談論了五個顏色的原理。我在寫了這些原本的文章之後又學到了很多，所以我覺得該重訪它們來更新內容。如果你在乎顏色派以及每個顏色所代表的意義，那這篇文章和接下來的四篇都是必讀。第一篇是關於白色。

707週（2015年7月20日）－「重訪真實之藍」

第二篇是關於藍色。

708週（2015年7月27日）－「再訪滿盈之黑」

第三篇是關於黑色。

709週（2015年8月3日）－「重訪紅色之道」

第四篇是關於紅色。

710週（2015年8月10日）－「重訪綠色之道」

第五和最後一篇則是關於綠色。

711週（2015年8月17日）－「起源故事」

這是魔法風雲會：起源的個別牌張設計故事。個別牌張設計故事的專欄是我挑出特定的牌張（有時候會挑循環，不過這篇並沒有）然後解釋它們是如何設計的。

712週（2015年8月24日）－「 2015年設計咨文」

我每年8月都會寫篇專欄回顧前一年的設計並且首席設計的身份來批判哪些設計運作良好哪些不好。我的分析基本上非常生硬。如果你對魔法風雲會設計全貌是如何完成的感到興趣，那我這些「設計咨文」可以讓你理解很多。這篇「設計咨文」是關於韃契可汗環境。

713週（2015年8月31日）－「沃索和梅爾」

我常常會談到玩家心理學（提米/泰咪、強尼/珍妮，和史派克）。許多人以為沃索和梅爾也是玩家心理學，但是他們比較偏向美感的欣賞而不是心理上的動機。我在許多年前寫了一篇關於沃索和梅爾的文章（梅爾當時叫「梅爾文」，不過我將它縮寫來中性化），但是我在寫了原本的文章之後又學到了很多，所以我覺得是該重新檢視到底是什麼讓沃索和梅爾運作的了。

714週（2015年9月7日）－「準備再戰，第一部」

這是再戰贊迪卡預覽的第一週，所以我開始談論它漫長的設計故事。我在事後發覺我犯了許多錯誤（見下面的「設計咨文2016」），所以在知曉這資訊的情況下讀（或重讀）這篇預覽專欄會很有層次。

715週（2015年9月14日）－「準備再戰，第二部」

這是我再戰贊迪卡設計故事的第二部。

716週（2015年9月21日）－「再戰贊迪「卡」，第一部」

這是我再戰贊迪卡個別牌張設計故事的第一部。我在這篇專欄裡花了不少時間談論設計奧札奇的各種挑戰。

717週（2015年9月28日）－「再戰贊迪「卡」，第二部」

這是我再戰贊迪卡個別牌張設計故事的第二部。

718週（2015年10月5日）－「片刻猶疑」

這週是土地週（我們之前每兩週都會有主題週，但是後來就沒採用這個死板的行程，而是偶爾做個主題週而已）。我的問題是我們已經有過地主題的星期了，而我也已經寫了所有能寫的地主題基本文章了。我決定採取不同的方法，使用贊迪卡的故事和它的地主題來述說創意過程中猶疑的角色。這篇文章談的是我表現比較差的時候，說明事情並不是一直都很美好的。這篇文章獲得了很多正向回饋，因為它談的是我不常談的東西－失敗。

719週（2015年10月12日）－「戰鬥計畫」

這是贊迪卡對奧札奇週，所以我談論了我們是如何給兩邊設計了機制來加強他們的風味。這篇文章也談到我們是如何圍繞套牌原型做設計的。

720週（2015年10月19日）－「概念vs執行」

這篇文章是關於再戰贊迪卡的虛色機制，但我還有拿它來談談一個更大的設計問題：概念和執行的差別。光有好點子是不夠的，你需要的一個實際可以做出來的點子。這篇文章會敘述各種讓我們無法做出特定設計的問題。

721週（2015年10月26日）－「基旨」

這篇我不想解釋太多以免爆雷。我只能說它是個虛構的故事。這篇文章獲得許多不同的反應，但喜歡它的人真的很喜歡它。比如說，我的編輯Blake就說這篇是他成為我的編輯之後最愛的文章。

722週（2015年11月2日）－「指揮（官）與征服」

是時候開始預覽指揮官（2015版）了，所以我敘述了它的設計故事，尤其是我們是如何挑選主題的。

723週（2015年11月9日）－休刊

魔法風雲會線上版這週要使用官網，所以我沒有文章。

724週（2015年11月16日）－「知道什麼？」

我開始撰寫一個叫做「Mark郵袋問題」的大系列文章，其中我會和受眾要個由特定的問題詞開頭的問題。我之前已經寫過「如何」、「為何」，和「何時」問題的文章了。這篇專欄會回答由「什麼」開頭的問題。郵袋專欄很有趣，因為你可以知道觀眾想知道什麼。附帶一提，我很清楚這系列還沒有完結，因為我還沒寫「是誰」。

725週（2015年11月23日）－「空白頁面」

這專欄是根據關於創意過程的兩部「Drive to Work」播客（第一部和第二部）而寫的。在這專欄中，我會列出要如何從空白到完成品的基礎架構。如果你在創意過程中感到掙扎，那這篇文章的創意架構對你可能會有點幫助。

726週（2015年11月30日）－「團隊玩家」

我在這篇專欄中談論了團隊的重要性。探討了我們在魔法風雲會設計團隊裡的不同角色。我談論了團隊的優缺點。也談論了我們會進行的各種不同設計會議。讀者給了我很多關於這篇專欄的正面回饋，因為他們覺得這篇文章探討了很多團隊動力的東西。

727週（2015年12月7日）－「主題混合：你有聽過那個…」

在我的「主題混合」文章裡，會讓觀眾投票選一個魔法風雲會的主題和一個非魔法風雲會的主題，然後將兩者混合成一篇文章。我有一陣子沒寫「主題混合」的專欄了，所以我覺得是該時候寫一篇了。我的魔法風雲會主題是「未釋出的機制」而非魔法風雲會主題則是「都市傳說」。我很喜歡這篇文章的完成品。如果你們想看看其他的「主題混合」專欄，我在文章開始時會給出連結。

728週（2015年12月14日）－「嘖」（重刊）

官網會在12月休假兩週，所以我們會在這時刊登「最佳」的文章。這是我2015年的第一篇「最佳」文章。我在裡面談到我們在設計韃契可汗時製作的另一個系列，目的是為了測試變身的費用如果不是三點而是兩點會發生什麼事情。

729週（2015年12月21日）－「重新開始」（重刊）

這是我這年的第二篇「最佳」文章。「重新開始」和「主要論題」是我最愛的兩篇，但「主要論題」最近才重刊過，所以我選了「重新開始」。這也是個虛構的故事。我在裡面述說了一個故事，大意是說如果我坐時光機回到Richard Garfield出版魔法風雲會之前和他見面會發生什麼事情。這專欄就是如果我們重新開始魔法風雲會的話我會有做哪些不一樣的東西。

730週（2015年12月28日）－「莊嚴的誓約，第一部」

這是守護者誓約預覽的第一週（我們將一年的第一個系列提早，讓預覽可以在新年前開始）。在這專欄裡，我介紹了設計團隊並開始述說守護者誓約的設計故事，並且以釣人胃口的方式結尾。

731週（2016年1月4日）－「莊嚴的誓約，第二部」

在守護者誓約設計故事的第二部裡，我談到我們是如何將這系列更專注在守護者而不是奧札奇上，因為這團隊是在這系列中正式形成的。

732週（2016年1月11日）－「我工作的守護者，第一部」

這是我守護者誓約個別牌張設計故事的第一部。

733週（2016年1月18日）－「我工作的守護者，第二部」

而這就是我守護者誓約個別牌張設計故事的第二部。

734週（2016年1月25日）－「沒人看過同樣的瑪洛」

我工作的一部分是魔法風雲會的發言人。為了要這麼做，我必須要常常在社交媒體上露臉。這篇專欄會詳細說明這些，從我的專欄，到播客，一直到部落格上面的每日漫畫。如果你想要看看我在社交媒體上所做的一切（以及威世智的其他魔法風雲會員工），那這篇專欄裡面就有全部你想要的資訊。

735週（2016年2月1日）－「魔法五四三：守護者誓約，第一部」

「魔法五四三」是個郵件系列，其中我會讓玩家問我關於最新系列的各種問題，而這篇就是關於守護者誓約。郵件的格式讓我可以回應不同範圍的興趣和憂慮。這是兩部曲中的第一部。

736週（2016年2月8日）－「魔法五四三：守護者誓約，第二部」

而這就是第二部。

731週（2016年2月15日）－「基本要素：疑難排解」

我的「基本要素」專欄是個年度的系列，是寫給想要自己設計魔法風雲會系列的玩家看的。這篇特定的專欄會探討製作魔法風雲會系列常常會碰到的問題

738週（2016年2月22日）－「未敘述的故事」

我是個很喜歡一直述說同樣故事的人。（上面的「沒人看過同樣的瑪洛」裡可以看到我的多產量。）我這篇文章的目標是敘述一堆沒講過的魔法風雲會故事（我最後說了六個）。我後來發現我有說過其中的兩個，只是沒那麼詳細而已。不過，這裡還是有四個我沒講過的故事。

739週（2016年2月29日）－「風暴量尺：韃契可汗環境」

我在部落格上意外地創造了一個稱為風暴量尺的標準，它會衡量一個物項（通常是個機制）多有可能回到一個標準的系列。在這篇專欄之後，我就將風暴量尺介紹給「製作魔法」專欄的觀眾並且辨識了韃契可汗環境所有的機制都落在量尺上的哪裡。這篇文章，尤其是風暴量尺，非常地受歡迎而且也會啟發其他許多的「風暴量尺」文章（下述）。

740週（2016年3月7日）－「告訴我你想要什麼」

身為發言人並且和觀眾互動的副效果就是會常常接到玩家想要我們在以後做什麼東西的要求。這篇專欄概括了我最常收到的要求。回首這篇文章非常有趣，因為我列出的許多東西都已經發生了。

741週（2016年3月14日）－「追逐闇影，第一部"

這是依尼翠闇影預覽的第一週，所以我介紹了設計團隊並開始述說這系列的設計故事。我在這篇專欄中討論了在回到依尼翠這個非常受歡迎的時空對設計來說到底代表什麼。

742週（2016年3月21日）－「追逐闇影，第二部」

這是依尼翠闇影設計故事的第二部。

743週（2016年3月28日）－「深色闇影，第一部」

這是我依尼翠闇影個別牌張設計故事的第一部。

744週（2016年4月4日）－「深色闇影，第二部」

而這就是依尼翠闇影個別牌張設計故事的第二部。

745週（2016年4月11日）－「魔法五四三：依尼翠闇影，第一部」

這是我回答所有關於依尼翠闇影的粉絲問題的「魔法五四三」郵件專欄第一部。

746週（2016年4月18日）－「魔法五四三：依尼翠闇影，第二部」

而這就是「魔法五四三：依尼翠闇影」郵件專欄的第二部。

747週（2016年4月25日）－「推力與拉力」

這篇專欄探討了集換式紙牌遊戲對於遊戲進化和探索新設計空間的需求，以及它還得必須是玩家喜愛的同一個遊戲的需求的這兩個固有的張力。如果你對於魔法風雲會設計有興趣，那這篇文章包含了一個非常重要的主題。

748週（2016年5月2日）－「風暴量尺：拉尼卡和重訪拉尼卡」

這是我第二篇的「風暴量尺」文章。我在其中探討了拉尼卡和重訪拉尼卡環境的20個公會機制。哪些機制最有可能回歸呢？我在這篇文章裡讓你們知道。

749週（2016年5月9日）－「鹽分讓失敗變得更加美好」

在這篇專欄中，我談論了一些自己在這些年來設計魔法風雲會時所犯的較嚴重錯誤，以及我所學到的重要教訓。

750週（2016年5月16日）－「循序漸入佳境」

我在2014年的夏天寫了篇叫做「化繭成蝶」的文章，並在其中解釋了我們從原本的大/小/小/核心系列的一年一環境結構改變成目前的大/小/大/小系列的一年二環境結構。我在其中解釋了我們要大改入門產品線，而我則會在它完成之後寫篇文章。這篇專欄就是那篇文章。

751週（2016年5月23日）－「王牌賽制」

這是經典大師預覽週，所以我介紹了經典大師的設計團隊，稍微解釋了各賽制的歷史，以及談論了設計一個全部都是重印的產品和傳統的魔法風雲會設計有什麼不同。

752週（2016年5月30日）－「二十年、二十個教訓，第一部」

我在2016年的3月參加了遊戲創作者最大的會議Games Developers Conference，並且在其中給了一個關於設計的演講「二十年、二十個教訓」，談論了我在設計同一個遊戲的20年裡所學到的許多教訓。

這個演講結果非常好（它是這活動中評價最高的演講），所以我決定將它寫成專欄。結果這個60分鐘的內容我花了三篇文章的篇幅才寫完。這是第一部。

753週（2016年6月6日）－「二十年、二十個教訓，第二部」

這是第二部。

754週（2016年6月13日）－「二十年、二十個教訓，第三部」

而這是第三部。

755週（2016年6月20日）－「25個關於魔法風雲會的隨機小知識」

我在2009年根據一個撰寫關於自己的25個隨機小知識的社交媒體小遊戲而寫了篇文章。我採用了這個點子然後寫了25個關於這遊戲的隨機小知識（同時也包含了我發布在社交媒體上的25個關於我的隨機小知識）。這篇專欄是該文章的後續，裡面提到了25個更隨機的小知識。如果你喜歡魔法風雲會的問答，那你一定會喜歡這篇文章（除非你已經知道所有的事實了）。

756週（2016年6月27日）－「越過月亮，第一部」

這是異月傳奇預覽的第一週，所以我介紹了設計團隊並且開始述說這系列的設計故事。這第一篇文章談論的是融合這機制是哪來的，以及我詳述魔法風雲會以外的其他威世智遊戲的歷史。

757週（2016年7月4日）－「越過月亮，第二部」

對於異月傳奇設計故事的第二週，我談論了其他機制的創造，以及我們是如何展現依尼翠闇影和異月傳奇的差別。

758週（2016年7月11日）－「完美異月，第一部」

這是異月傳奇個別牌張設計故事的第一部。

759週（2016年7月18日）－「完美異月，第二部」

而這就是第二部。

760週（2016年7月25日）－「魔法五四三：異月傳奇，第一部」

這是異月傳奇「魔法五四三」郵件專欄的第一部。

761週（2016年8月1日）－「魔法五四三：異月傳奇，第二部」

這是第二部。

762週（2016年8月8日）－「魔法五四三：異月傳奇，第三部」

而這是第三部。我有許多故事要說。

761週（2016年8月15日）－「另一個詭局」

這是詭局：王權爭霸的預覽週，所以我介紹了設計團隊並且述說了這系列的設計，包含了主要機制是如何創造出來的。如果你對於依夏蘭的故事有興趣，請專心點。這篇專欄會開始一個我將在依夏蘭預覽述說它的設計時結束的故事。

764週（2016年8月22日）－「顏色議會」

多年來我負責監督顏色派來確保我們不會偏離太遠。這些年來我累積了更多的責任，而魔法風雲會也開始推出更多的系列以及新設計，所以是時候來找些幫手了。這篇專欄談論的是顏色議會的誕生，而他們的目標就是要保護顏色派。如果你在乎顏色派或純粹只是喜歡我們是如何關注在細節上的故事，那就讀讀這篇吧。

765週（2016年8月29日）－「設計咨文2016」

又到了另一篇「設計咨文」專欄的時候了，而這次則是再戰贊迪卡和依尼翠闇影環境。我對再戰贊迪卡環境的設計給予了非常苛刻的評價，讓有些玩家覺得我是否太嚴厲了點。你們可以讀讀這篇文章來看看是否贊同我的評定。

766週（2016年9月5日）－「卡拉德許的組成，第一部」

這是卡拉德許預覽的第一週，而我也好好利用了這篇文章來介紹設計團隊並且談論了這系列的設計。這篇文章敘述了我想要將能量放進系列裡的漫長歷史，以及能量在設計所碰到的挑戰。

767週（2016年9月12日）－「逸品重現」

這週我要從我的卡拉德許設計故事中打個岔，為世界介紹逸品重現。我在這篇文章裡解釋了創作它背後的理由。

768週（2016年9月19日）－「卡拉德許的組成，第二部」

在我第二個卡拉德許設計故事專欄中，我解釋載具和裝配是如何設計的。

769週（2016年9月26日）－「乙太龐克來也！第一部」

這是卡拉德許個別牌張設計故事專欄的第一部。

770週（2016年10月3日）－「乙太龐克來也！第二部」

而這就是第二部。

771週（2016年10月10日）－「魔法五四三：卡拉德許，第一部」

這是卡拉德許「魔法五四三」郵件專欄的第一部。

772週（2016年10月17日）－「魔法五四三：卡拉德許，第二部」

而這就是第二部。

773週（2016年10月24日）－「你好，拍檔」

是預覽指揮官（2016版）的時候了，所以我介紹了設計團隊並且述說了該系列的設計。我特別專注在它主要的機制搭檔上，讓我們終於可以做一個循環的四色指揮官套牌。

774週（2016年10月31日）－「魔法五四三：卡拉德許，第三部」

這是卡拉德許第三也是最後一篇的「魔法五四三」專欄。（因為指揮官2016版預覽的緣故所以我必須要跳過一週。）

775週（2016年11月7日）－「研發術語兩三事」

我在2005年寫了篇關於R&D術語的文章。由於已經過了十一年，所以我決定來寫篇補充專欄。如果你想學學我們在設計魔法風雲會時所使用的術語，那你應該很喜歡這篇專欄。

776週（2016年11月14日）－「派戰爭」

這是另一篇的顏色派專欄。我在其中談到五個顏色的五個衝突，以及它們是如何和彼此互聯的。對顏色派愛好者來說這也是一個必讀的專欄。

777週（2016年11月21日）－「風暴量尺：贊迪卡和再戰贊迪卡」

這是我第三篇「風暴量尺」文章，這次檢視的則是贊迪卡和再戰贊迪卡的機制。

778週（2016年11月28日）－「地窖與鐘擺」

這是這批裡面唯一低於三星的文章。我嘗試了比較古怪的做法來寫我們在魔法風雲會裡常用的隱喻是如何出現的，但文章的效果並沒有我預期那麼好－所以這就是失敗的寫作實驗的完美例子。

779週（2016年12月5日）－「主題混合：重大新聞」

這是另一篇「主題混合」專欄，這次則是混合了魔法風雲會主題「何時該違反規則」和非魔法風雲會主題「漫威電影宇宙」。我很喜歡完成的版本，但是我發現讀者需要對漫威電影宇宙有一定的知識，所以這是我第一個四星的「主題混合」。

780週（2016年12月12日）－「您需要什麼協助嗎？」

我喜歡不時寫些文章來賦予個性給遊戲的不同面向。這些都是古怪的文章，愛的人很愛、不愛的就真的很不愛。我在這篇文章裡介紹了常青生物關鍵字事務所。

781週（2016年12月19日）－「風暴量尺：韃契可汗」（重刊）

12月了，所以這就表示又是兩週的「年度最佳」文章時間了。首先上場的是我第一篇的風暴量尺文章。

782週（2016年12月26日）－「設計咨文2016」（重刊）

我第二篇「年度最佳」文章是今年的「設計咨文」專欄。

783週（2017年1月2日）－「反亂開發（和設計），第一部」

這是乙太之亂的預覽週，所以我和往常一樣介紹了設計團隊並且開始述說這系列的設計。

784週（2017年1月9日）－「反亂開發（和設計），第二部」

我然後在後續的專欄中完成了 乙太之亂的設計故事。

785週（2017年1月16日）－「乙太之路，第一部」

這是我第一篇的乙太之亂個別牌張設計故事。

787週（2017年1月23日）－「乙太之路，第二部」

這是我第二篇的乙太之亂個別牌張設計故事。

788週（2017年1月30日）－「乙太之路，第三部」

而這就是我第三篇的乙太之亂個別牌張設計故事。

789週（2017年2月6日）－「魔法五四三：乙太之亂，第一部」

這是乙太之亂的「魔法五四三」郵件系列的第一部。

790週（2017年2月13日）－「魔法五四三：乙太之亂，第二部」

而這就是第二部。

791週（2017年2月20日）－「基本要素：評估」

這篇是2017年的「基本要素」文章。在這個專欄哩，我談論了要如何適當地評估你的設計。

792週（2017年2月27日）－「雙色準備」

這是近代大師2017版的預覽，而我則是預覽了贊迪卡的找地地。為了解釋它們的來龍去脈，這篇文章是個探索我們這些年來所設計的各種雙色地的歷史專欄。順帶一提，我還是漏了驟霜的覆雪臨色雙色地。

793週（2017年3月6日）－「回首過去，第一部」

近代大師2017版是個全重印的系列，但這並不表示我就沒有個別牌張的設計故事可以說了。這是第一部。

794週（2017年3月13日）－「回首過去，第二部」

而這就是第二部。

795週（2017年3月20日）－「謝謝你當我的朋友」

為了補充我給對色衝突寫的文章（「派戰爭」），我寫了篇文章談論為何鄰色可以好好相處。這也是篇顏色派粉絲必讀的文章。

796週（2017年3月27日）－「風暴量尺：依尼翠和依尼翠闇影」

這是我第四個「風暴量尺」文章。這次我加入了依尼翠和依尼翠闇影環境的機制到風暴量尺裡。

797週（2017年4月3日）－「開始阿芒凱吧！第一部」

預覽阿芒凱的時候到了，所以我介紹了設計團隊並且開始述說這系列的設計故事。在這第一部中我談論了神和木乃伊。

798週（2017年4月10日）－「開始阿芒凱吧！第二部」

對於阿芒凱設計故事的第二部，我檢視了我們在設計中加入的其他埃及比喻。

799週（2017年4月17日）－「開始阿芒凱吧！第三部」

第三部我談論了我們是如何加入一些頂底的尼可波拉斯設計。

800週（2017年4月24日）－「阿芒凱來談談了，第一部」

我這批的最後一篇專欄是阿芒凱 個別牌張設計故事的前半部。

800並不夠

我每次都會被這些「X00，繼續中」文章出現的頻率嚇到。這感覺就是，「又兩年過去了？」以及「哇，我寫了真多文章」。

照慣例，我想要感謝讓這篇專欄能推出的所有幕後人員。在表面上可能只有我在每週出現，但幕後人員的工作，不管是編輯、圖像創作、連結編碼、確保我不離題等等，正是讓製作魔法專欄看起來這麼棒的原因。

我要問你們最喜歡我過去一百篇裡的哪一篇來結束今天的專欄。我寫了哪些是你們還想看到的？哪些專欄是你們最不喜歡的？是否有些東西我絕對不能再碰？我有給錯分數嗎？我想要知道。所以請務必寫電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）來讓我知道。

請在下週回來看我回答你們關於阿芒凱的問題。

直到下次，希望你們也能找到所愛的工作，並且有機會可以做上800週。