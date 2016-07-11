我會給每個系列挑選一些牌，並且述說一些由個別或一群牌張所啟發的幕後故事。現在輪到異月傳奇的個別牌張故事了，所以我們就別浪費時間趕快開始吧。

漸逝之光布魯娜和破碎之刃姬瑟拉

一個很多人常常會問的問題是：要在設計的什麼時候我們才會知道有哪些傳奇生物？答案是不一定。有時候特定的角色會在探索世界的構築時就知道了，而設計會先預定一張牌給這個角色。有時候則是會發生在設計中期，讓我們可以無中生有將這張牌設計出來。其他時候，這資訊可能會在設計完成後出現，變成開發來設計這張牌。所以布魯娜和姬瑟拉到底是哪個？

答案是前者。兩個天使融合在一起是在和插畫家討論世界構築時就出現的點子。我不確定到底是負責故事的人先想到這個點子啟發插畫家，還是插畫家先畫出來然後啟發故事產生的，但是不管怎樣，異月傳奇的設計在開始的時候就知道我們要展現這個融合的天使。

印象中，我們一開始的設計是個正面為布魯娜和姬瑟拉並肩戰鬥，然後背面融合在一起的雙面牌。如同我在第一篇預覽文章中解釋的，Ken Nagle就是為了解決這個設計問題才想到融合牌這個點子的。

在我們知道要設計融合的時候，我們就必須要實際想出如何設計這兩個天使。我們知道布魯娜和姬瑟拉必須要有不同的異能（除了飛行之外－所有的天使都會飛），這樣才能將它們合併到融合牌上。白色生物的關鍵字是什麼呢？它的主要或次異能有連擊、先攻、飛行、繫命，和警戒。連擊有點太超過了，而他們都需要飛行，所以這就表示我們必須要分配先攻、繫命，和警戒。

這樣有三個異能。我們想要每個天使都有同樣的異能數量，所以這就表示我們還要一個。一個「進戰場」的觸發效果不錯，這樣我們就不需要將這個異能挪到布瑟拉上面，因為融合的牌並不會進戰場。另外，我們想要攻防能對齊，讓布瑟拉的攻防會是兩個天使合併的攻防。（有趣的是，在牌張的各種微調之後，我們不小心讓他們加總錯誤，不過我們在後期發現並修正了它。）

我們想到的是將進戰場觸發做成從墳場挖一個天使或人類回戰場上。它可能稍微扭曲了顏色派，因為白色通常只會挖小生物，但是這風味太棒了，所以我們就沒動它了（而人類通常都蠻小隻的）。我們決定布魯娜會比較大隻並且得到進戰場觸發。這表示她只會得到三個關鍵字異能之一。我們給她選擇了警戒，因為這異能和她的攻防比較搭。

姬瑟拉就比較小隻，並得到了先攻和繫命。要讓她的敘述保持簡短是很重要的，因為兩個天使之一必須要有個兩者都在戰場上就會進行融合的敘述。布瑟拉於是獲得了兩個天使的所有四個關鍵字以及她們的合併攻防。然後為了讓她更炫，我們又再給了她一個異能。我們原本給她的是反瞬間保護，讓她更難被殺（我們還是可以不時使用保護），但是後來將這個異能放到別的地方了（後述），所以我們將她的異能改成能主動防止小咒語的能力。

這是那種需要一直調整才能得到正確能力的設計，不過我很高興這張牌最後的結果。

黑暗救贖

莉蓮娜在這裡，正在用她的死靈術引起騷動。黑暗救贖的設計是用來展示莉蓮娜用她的殭屍大顯身手。這張牌的要點是我們想要它同時是個生物去除以及產出衍生生物的咒語。我們要如何合併這兩者呢？訣竅就是找出連結生物去除能產出幾個殭屍。我記得這張牌早期的設計是讓每個殭屍可以給目標生物-1/-1直到回合結束，不過這樣太強力了，讓它在遊戲後期施放時會徹底摧殘對方。我們找到的答案是移除殭屍衍生物和目標的連結。與其讓每個衍生物創造一個效果，這個咒語現在會產生一個-N/-N的效果，讓我們可以限制它到指定一個單一生物上。沒錯，獲得更多殭屍會更好（因為效果會更大），但是由於你只能指定一個生物，所以這效果基本上就是一個生物去除咒語。你還是能獲得許多殭屍，但是你最多就是只能殺一個生物。

絕望終局伊莫庫

許多人都非常好奇伊莫庫到底是如何出現在依尼翠上的。我說的不是故事，因為創意團隊在解釋這點上做的非常棒。我的意思是，我們是何時決定要讓伊莫庫出現在依尼翠上的？這答案要回到數年前。R&D舉辦了一場辦公室外的會議，讓任何有興趣的人可以花5分鐘談論任何他們想要的議題。Adam Lee當時在創意團隊裡（他現在轉到龍與地下城工作），而他則利用這5分鐘來談論依尼翠新方向的好點子。

Adam的點子不是注重在故事上，而是要如何創造一個更酷的世界。如果我們能將我們的哥德式恐怖世界推往一個新方向會如何呢？如果我們採用另一種不同的恐怖呢？Adam的想法是宇宙恐怖。如果某種外來的力量正在讓依尼翠的居民發瘋並且慢慢變異他們呢？他知道這個外來的力量如果是個已知角色的話效果會更好，而最明顯的人選就是伊莫庫了。大家都喜歡Adam的演說，也同意我們之後應該這麼做。

時間快轉一兩年。我們決定要返回贊迪卡，並且要在那裡進行奧札奇和贊迪卡人的戰爭。我們有三個系列和三個泰坦可以利用，所以主題的風味就非常明顯了。我們會先從鎢拉莫系列開始，然後寇基雷系列，然後用最大最勁的奧札奇大仔伊莫庫來作為完結。然後在設計中期時，我們從一個三系列的環境變成一個兩系列的環境。

我這時候已經開始建築一個鎢拉莫主題的環境了。我們這時候要怎麼辦呢？我們不能只有兩個泰坦啊。奧札奇就是要三個。如果我們只做兩個，那觀眾會持續問我們第三個在哪裡。也許這不是個錯誤，而是一個特色呢？如果伊莫庫離開的原因是因為她被引誘到其他的地方了呢？如果她的缺席是因為她要出現在下個環境中呢？我們已經在尋找讓故事更連續、更連接的方法。那就利用手上的資源來這麼做吧。

在這麼多炒作之下，我們知道新的伊莫庫必須要達成期望。我們的目標是要讓伊莫庫夠酷夠炫，同時又在機制上和這環境連結。我們想到的第一件事就是我們從來沒有做出一個總魔法力費用為13的生物。線上版的Momir Basic賽制很注重總魔法力費用，所以這個缺陷常常被提出。但是十三是個很大的數字，所以我們想要找個方式讓你們可以更簡單地施放她。

嗯，這環境已經有躁狂這個機制了，讓玩家必須要統計他們墳墓場中的牌張種類。如果我們用它來做為費用減少的方法呢？另外，如果要採用十三，為什麼不乾脆讓伊莫庫也變成個13/13呢？沒錯，她上次是個15/15，但這也夠接近了。原本的伊莫庫有飛行，所以保留這個異能很重要。原本的伊莫庫也有殲滅和反有色咒語保護。我們沒要把殲滅帶回來，所以我們將它改成踐踏。反有色咒語保護變成了反瞬間咒語保護。

由於這兩個都比之前的稍弱，所以我們決定加強施放觸發（所有的奧札奇泰坦都有個施放時就有的效果）。原本的伊莫庫會給你額外一回合。如果我們微調成給一個額外回合，只是不是給你的呢？伊莫庫正在讓這世界的居民瘋狂，那你的對手應該也逃不掉才對。我們決定使用馭靈械的「操控目標對手」異能。為了不讓它過於強力，我們給了對手在被你操控之後一個額外的回合。這樣在本質上你也是多了一個額外回合，只是你不是用它來幫助自己，而是傷害對手。

而這就是我們如何創造出第二個伊莫庫的緣由。

伐肯納裂肢兵

如果我問你哪張異月傳奇牌張在R&D引起最多的討論，你會選伐肯納裂肢兵嗎？事實上，這張牌的討論遠在異月傳奇之前就存在了。 限定版（第一版）中有張牌叫做灰棕熊。它是一個兩點叫，一點綠一點一般魔法力，的2/2白板生物。R&D後來決定白色也可以得到1白叫2/2的白板生物。這幾年來，綠色和白色是唯二可以這麼做的顏色。是的，其他顏色也有兩點叫的2/2生物，但它們通常都會有一些負面效果。

然後我們在依尼翠設計了一個1黑叫的 2/2白板 。這導致了非常多的討論。這是黑色可以得到的東西嗎？最後我們的決定是，沒錯，這是黑色可以擁有的。這也導致了討論延續到下一個顏色－紅色。紅色在低費用白板生物上的限制造成了許多問題。許多人都爭辯紅色可以獲得1紅叫的白板生物。這爭論已經進行了一陣子了，然後終於在異月傳奇中塵埃底定。我們得到的答案是紅色的確可以。由於我們這幾年來讓生物更強力，我們也提高了生物曲線，所以紅色也終於獲得了它的灰棕熊。

這當然會導致一個新問題，也是一個R&D會在接下來這幾年裡熱烈討論的問題－那麼藍色呢？

電流轟炸和清點庫存

我第一個當首席設計的系列是暴風雨。我在裡面設計了這張牌：

在設計時，這張牌叫做「疫病電擊」，因為它的設計就是要採用Plague Rats 的想法並應用在直擊咒語上。每張牌都會讓其他張更強力。我想到的訣竅是計算你已經施放了幾次（好吧，技術上來說是你的墳墓場，但是它們會出現在那裡應該都是因為你已經施放了這些咒語—計算墳墓場中的牌比想起你施放過幾次要來得簡單）然後給每張牌增加傷害。然後兩年後，我們設計了藍色版本的Kindle，叫做 Accumulated Knowledge：

我會在奧德賽中，以一個叫做爆發的牌張循環來重訪這個機制。不管怎樣，我是個Kindle科技的粉絲，所以當依尼翠闇影在尋找和原本依尼翠不同的搗亂墳墓場的方法時，我提議使用Kindle機制。我們嘗試了一下。由於還有許多其他的東西，加上它不適合這系列，所以我們就將它移除了。

不過，在異月傳奇的設計時，我們決定可以做一點點。所以我們決定回到起點，來微調將這個Kindle機制變成廣為人知的異能的兩張牌，即Kindle和 Accumulated Knowledge。電流轟炸和清點庫存很接近，不過做了點小小的微調。

首先，Kindle和Accumulated Knowledge會計算所有墳墓場中的牌。我們在以前就是這樣處理這種牌，就像是部族的牌張不只會影響你的所有生物，而是選擇的所有生物類別。我們在多年後發現，如果你的東西只會影響或是計算你其他的東西時遊戲會更好更容易解析。這表示第一個改變就是這兩張牌都只會計算你墳墓場中的牌張數量。

這兩張牌還有一點改變。電流轟炸和Kindle不同的地方是它只能打生物不能打玩家，所以魔法力就從原本的1紅改為紅。清點庫存在規則敘述（除了名稱之外）上則幾乎一樣，只是從瞬間變成了巫術。這麼做的原因是因為強力等級，因為Accumulated Knowledge強力到會在永恆賽制中出現。

基沙與基拉夫

依尼翠 環境大致上都給予了觀眾想要的所有東西，但並不是全部（我會在下週的展爪的烏力奇提到更多）。我們錯過的一個東西就是給會創出殭屍的姐弟基沙與基拉夫創造牌張。基沙是個死靈術士，基拉夫則是個縫補師（就像是莉蓮娜和弗蘭肯斯坦醫生的差別）。觀眾透過依尼翠的風味敘述知道了基沙與基拉夫這兩人，並快速地喜歡上他們。問題是風味敘述會在過程的非常後期才完成，讓後來（我們無法預測）發光發亮的角色無法得到自己的牌張。

我們後來在指揮官產品中印出了基沙與基拉夫的傳奇生物牌，於是風平浪靜。當然，直到我們回到依尼翠，因為我們要再做出他們的新版本。我們在依尼翠闇影中找不到空間將他們塞進去，因為那時候有更多在故事中更吃重的角色。我們將這對姐弟放進異月傳奇裡，但是由於東西實在太多又導致了新問題的產生－我們的空間不夠塞進他們兩人。

我們談論要移除哪個。觀眾看到基沙回歸或是基拉夫回歸時哪個會比較開心呢？最後，我們發現我們的答案根本就是錯的。為什麼只能選一個呢？所以我們將他們兩人都放到同一張牌上。這張牌會創出殭屍，而基沙與基拉夫都會做殭屍。它在風味上很適合，而能在同一張牌上看到他們兩人也蠻酷的。這也和我們上次看到他們的時候不太一樣。而這就是這對姐弟是如何出現在同一張牌上的緣由。

禁錮於月

我們每個系列都會有一些稱為「關鍵時刻」，也就是展現故事關鍵的牌張。在異月傳奇故事的最後，多美代會將伊莫庫禁錮在依尼翠的月亮裡（獄窖是月亮的一部分，所以它有良好的禁閉能力）。多美代主要是個藍色法師（我在之後介紹多美代的牌張時會提到更多），而這張牌就是展現她用她的魔法來禁錮伊莫庫，所以它必須要是張藍色的牌。但是這個效果在機制上並不藍。

我們談論了將東西鎖住的靈氣，但那看起來實在太平凡了。這事件非常巨大。我們需要一個更酷更炫的效果。好吧，在機制上，你到底要如何做才能表達將某個東西禁錮在月亮裡呢？藍色不會消滅東西，而且禁錮也不是消滅。我們可以放逐生物，但它並不是藍色在顏色派中的能力。藍色可以偷生物或是將生物回手，但是這些感覺都不對。

藍色可以轉化生物。有任何方法可以讓我們使用轉化嗎？如果我們能以讓生物做其他的事情來封印它呢？ 這也導致了下個問題，也就是要如何表達成為月亮的一部分。我們嘗試了各種不同的想法，但後來還是決定將它轉化為一個能產魔法力的東西。如果這生物失去了所有的異能並且只能橫置產一點無色魔法力呢？它是一個很大的顏色派扭曲，但並沒有碎裂顏色派。我們除了生物之外，還讓你能將它結附在地或鵬洛客上，讓它更有彈性。

而這也就是我們是如何得到這系列中最古怪的牌張的緣由。

驟死

我今天的時間就只有這麼多了。我希望你們喜歡這次異月傳奇設計的窺視。如同以往，我很想聽聽你們對於今天的專欄和異月傳奇的回饋。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，或是Instagram）聯絡我。

請在下週回來看第二部，聽聽我多年來一直想要述說的一個故事。

直到下次，希望你也能創造一些你自己的異月傳奇故事。