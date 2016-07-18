我在上週開始了異月傳奇的個別牌張故事。一篇專欄無法塞下我要說的所有故事，所以我今天要繼續。讓我們開始吧。

最終救星莉蓮娜

異月傳奇裡發生許多事。最重要的一件事就是莉蓮娜終於可以扮演英雄了。伊莫庫正在對依尼翠的居民做可怕的事，但是卻有個例外－當你沒有心智的時候，要歪曲它是很困難的。是的，在依尼翠的所有生物中，唯有殭屍對伊莫庫的影響是完全免疫的。這表示能控制殭屍的能力是極有價值的。然後就是有這麼剛好的事，猜猜誰在依尼翠上？我們最喜愛的死靈術士，莉蓮娜。

設計莉蓮娜的關鍵就是要創出一張牌來展現她的死靈術士威能。我們先從她的大絕開始。回首魔法風雲會的歷史，哪張牌最能捕捉殭屍大群的強力呢？我的選擇是這張牌：

無盡亡者行列是個用來表現殭屍大群不斷成長的頂底設計。如果莉蓮娜的大絕是個無盡亡者行列但是又更強力呢？與其增加你操控殭屍數量的一半，現在我們讓你直接加倍殭屍的數量再加二（為了預防你可能一隻殭屍都沒有的情況）如何呢？

她的第一個異能可以用來保護自己，第二個則可以幫助她建立殭屍大軍，讓她在開大絕時已經做好充分準備。這張牌會讓你更傾向較控制型的殭屍套牌，因為關鍵就是你要撐到後期讓莉蓮娜可以開始產出大群的殭屍。

莉蓮娜的誓約

如同我在這篇文章的守護者誓約版本中提到的，誓約是用來展現新人加入守護者時機制的表現方法。這些誓約的結構簡單：它們會有一個進戰場異能，然後會有另一個靜止式的異能來獎勵操控鵬洛客。莉蓮娜的誓約的進戰場異能做的就是她最擅長的事情：殺掉生物。然後它的靜止式異能是她擅長的令一件事：產出殭屍。

內心寧靜－重印

設計一個系列有趣的一點就是找出可以重印的牌。但是這可不能是個普通的重印。最酷的重印是我們沒有印過太多次的牌。能找到一張能完美配合系列機制的古老牌張是非常棒的。我們可以在重印時更改名稱和牌張的概念，但是最成功的還是那些不但名稱沒變，而且還很適合新環境的牌張。

內心寧靜正是我在講的完美例子。這張牌只出現過兩次：在出瑞斯記的第一次出現，以及第九版。它在之前只是個古怪的加血牌，但是在異月傳奇中它是個白色的瘋魔和躁狂的起動器，讓你可以在將和墳墓場有關連的牌張丟進墳墓場的同時也有很棒的風味。想在依尼翠上保持理智？想要這樣就只能慢慢放棄心靈了。

史頓襄旅店主

這張牌在第一次看到時可能會覺得有點怪。發生什麼事情了？藍色通常才是阻止東西重置的顏色。要了解這張牌，我得將歷史拉長一點。在遊戲剛開始時，紅色擁有消滅地的能力。不過在多年之後，我們將炸地的強力度調低，因為玩家如果無法玩到什麼的話遊戲就不有趣了。

R&D一直問自己的問題是，是否有方法可以讓紅色在不炸地的情況之下干擾法力來源。是否有比「消滅目標地」效率更低的效果呢？「橫置目標地然後它不能重置」是我們對這個問題的目前解決方法。這讓紅色能干擾法力源，但只讓它干擾一回合。

這會成為紅色以後的趨勢嗎？可能吧。我們還在測試，看看它是否能達成我們的期待，以及強力度是否正確。這也就是史頓襄旅店主，以及它規則敘述的由來。

勘驗學者多美代

在艾維欣重臨中，我們和觀眾介紹了從神河來，專門研究月亮的月人科學家鵬洛客。她利用她的能力行走多個時空來學習跟月亮有關的各種知識。尤其是依尼翠，因為它有個由銀組成的月亮。當我們回到依尼翠時，玩家提到一個問題就是多美代後來怎樣了。她還在依尼翠嗎？還是跑去其他世界研究該世界的月亮了？觀眾開始喜愛多美代這個角色，所以創意團隊決定在故事中使用她。她對依尼翠月亮的研究正好和他們如何想要述說故事完美地結合。

但是我們有個小問題。鵬洛客的五個位置已經有四個被佔走了，而多美代也不滿足第五個位置的顏色需求（下面會詳述）。她沒有自己的鵬洛客牌在感覺上就是錯的。守護者就在附近，所以他們如果沒出現在一個世界的話，我們還是可以將他們塞到下個世界。多美代可不一樣。她只有在目前的故事中出現。如果我們在這裡不給她一張鵬洛客牌，那我們可能要多年以後才有機會。

創意團隊找到Erik Lauer（首席開發，以及最在乎鵬洛客平衡的人）並述說他們的請求。Erik解釋他給一個環境限制五個鵬洛客的理由是因為這樣標準賽制才能有適當數量的鵬洛客。但是可能還有其他的解決方法。一個鵬洛客越狹隘對標準的影響越小。我們能讓多美代變成一個三色的鵬洛客嗎？這會將她推往一個非常特定的套牌，這樣開發就能更好監督她，來確保她的影響可以被控制。

三色多美代總比沒有多美代要好，所以創意團隊開始工作了。她很明顯必須是藍色的。她是個科學家，所以這會將她推往析米克（藍綠）。另外，她在故事中扮演的是個想要了解這世界發生什麼事情然後拯救它的角色。我們可以說她有點白。好吧，這系列多美代就是班特（藍白綠）了。

設計三色鵬洛客的訣竅就是要確保她的異能跟三個顏色都有關。另外，雖然多美代現在也是綠和白色，但她的核心顏色還是藍的－所以它的感覺需要最強烈。她的第一個異能會給予我們R&D稱為「好奇」（造成戰鬥傷害時抽牌）的能力。好奇是藍和綠色的。第二個異能是我們稱為「寒霜」的能力。它會橫置一個生物，然後下回合不能重置。這異能主要會在藍色出現，不過白色偶爾也會（雖然白色只會橫置的部份。有趣的是，在神河－也就是多美代的故鄉－這個異能是在綠色的蛇上面出現的）。最後的異能主要是藍色的，不過也會在綠色和白色的特定牌張種類中出現。總而言之，這個多美代藍色的比重比綠或白要重（和這角色一樣），不過你們還是可以在異能中看到其他顏色的跡象。

護教軍異端莎利雅

莎利雅是另一個我們需要配合設計的傳奇生物。我們第一次碰到莎利雅（牌張）的時候是黑影籠罩。

她是個協助保護團隊免受外來影響（非生物咒語）的好士兵。新的莎利雅還是個士兵也還在保護，只是更堅韌了一點。現在她是個3/2先攻而不只是個2/1先攻了。新的莎莉雅還是會用自己的靜止式異能擾亂對手，只不過現在不會阻止非生物咒語，而是會擾亂對手的生物（和非基本地）。

莎莉雅的異能是由一張古老的牌所啟發的：傳承的Kismet。

這個效果會拖慢對手，讓你能更具侵略性。

浩劫之樹

重訪一個世界能做的有趣事情，就是能創造出讓人想起第一次到來時所見到的東西的新牌張。浩劫之樹正是這樣一張牌。它讓人想起的牌是這個：救贖之樹。

救贖之樹並不是在依尼翠的設計時創作，而是在開發時加進去的。該系列的領頭開發Erik Lauer想找一個新密稀然後想出了這張牌。他想要做一個詭異、有風味，又非常不一樣的東西。這張牌有13的防禦來配合該環境的數字十三主題。

這張牌非常受歡迎，所以在異月傳奇中我們決定重訪它，不過要帶些小改變。與其讓你的生命值總數和它的防禦互換，如果能讓它和對手的生命值總數互換呢？這張牌除了這點之外其他地方都一樣。它還是個四點叫的0/13，其中一點是有色魔法力，然後它有守軍。不過，綠色並不是用這種方式減少對手生命值的顏色。在檢查顏色派之後，選擇就很明顯了。紅色雖然可以直擊本體，但是減少生命的王者是黑色。所以救贖之樹就變成了浩劫之樹。

展爪烏力奇 / 服眾首領烏力奇

翻過來

每個系列都會有個，你的工作已經完成，無法改變任何東西的時間點。然後你就要等產品出來，並看看觀眾的反應。大多時候觀眾都會對於你所包含的東西感到興奮，不過每個系列都會有些觀眾期待，但是你沒想到的東西。在依尼翠 環境中，那個東西就是傳奇狼人。

我們有試圖想過創造一個傳奇狼人，但是我們也有一些問題要解決所以最終決定不做。這個決定在判斷上非常地錯誤。是這樣的，指揮官已經成為一個非常受歡迎的休閒賽制，而且玩家也非常想要新系列的傳奇生物能開發出新主題。依尼翠正是將狼人這個部族引入魔法風雲會的系列。指揮官玩家想要設計新的狼人套牌，但是雖然有不少紅綠指揮官可以選擇，狼人就是沒有指揮官。

如同往常，在我們「疏忽」了某件東西的時候，玩家會非常大聲地表達他們的不滿，所以我很清楚他們都想要一個傳奇狼人。有時候這些疏忽可以在其他的擴充系列或是補充產品中解決（如同我們對基沙和基拉夫，即依尼翠環境的另一個大疏忽的作法一樣），但是一個雙面紅綠傳奇狼人可不是個能輕易塞到其他地方的東西。我們唯一能放置它的地方就是位於依尼翠上面的某個環境系列。我在知道可以回到依尼翠時做的第一件事情就是暗暗記下「紅綠傳奇狼人。」

好，我們要重返依尼翠，傳奇狼人也在我的計畫之中。不可能出錯吧？我們在設計早期創造了烏力奇（第一版，因為牌張在過程中經過了不少修改）並將它放進檔案中，說明這是要給傳奇狼人的位置。在這麼做了之後，我們就將注意力放到別的地方去了。

我們需要注意的事情之一就是要確保標準中鵬洛客的顏色平衡。我們會盡量讓所有鵬洛客都有可能出現在構築賽中，所以讓他們平均分散到每個顏色中是很重要的。這非常重要，重要到創意團隊有個充滿計算的表格來讓他們追蹤哪些系列需要哪些顏色。

依尼翠闇影和所有環境一樣，以五個鵬洛客位置開始。故事中的主要角色是誰？傑斯是純藍、莉蓮娜是純黑、索霖是白黑，然後娜希莉是白紅。假設多色算一半，那我們得到的結果就是這樣：

白色：1

藍色：1

黑色：1.5

紅色：0.5

綠色：0

白藍黑都解決了，然後黑色稍微多了一點點。紅色有點低然後綠色非常低（即完全沒有）。由於我們的角色無法改變然後他們的顏色又鎖死了，所以這就表示最後一個鵬洛客必須要是紅綠色的。另外，我們上次在依尼翠的時候有個賈路的雙面鵬洛客。我們不常做雙面的鵬洛客（尤其是兩面都是鵬洛客），所以如果這個缺席的鵬洛客可以達成這個目標會很棒。

這些都導致我們前往原本依尼翠同樣的地方，也就是狼人鵬洛客。（在我們決定將賈路定為雙面鵬洛客之前，它的位置是個紅綠的狼人鵬洛客。）好，這聽起來挺酷的。創意團隊對於這個鵬洛客會是什麼有個很酷的提案，所以我們最後就得到了雅琳珂德。

事情進展得很不錯，只是我們現在有兩個秘稀紅綠雙面狼人了。這是個問題。我們可以將傳奇狼人移到異月傳奇嗎？當然。這傳奇狼人在哪個系列都行，它只要出現在這個環境中就好了。沒錯，觀眾會預期它在依尼翠闇影中出現，但是他們多等幾個月應該也沒問題。好，我們就將它移過去了。

快轉到數個月後。我們現在開始進行異月傳奇。如同我在第二篇預覽專欄中提到的，我們後來使用雙面牌來表現伊莫庫的暗黑變異。與其使用太陽和新月，我們改為使用滿月和奧札奇符號，因為這些雙面牌和依尼翠、黑影籠罩，以及依尼翠闇影裡的都不一樣。除了一個之外。

這個傳奇狼人必須要像是一個正常的狼人。它不能像這系列的其他狼人一樣，正面是個狼人，後面是個奧札奇。這在很多層級上都行不通。但是如果烏力奇沒那麼做的話，那它就會破壞異月傳奇中所有雙面牌的模式。所以有人提議我們移除它。

不行、不行、不行、不行、不行、不行。如果我只能保證這系列的一張牌，那它就會是個紅綠的傳奇狼人。原本的依尼翠環境深受大眾喜愛。它在許多不同的層級上成功了。我們「疏忽」的東西用一隻手都數的出來，而以壓倒性排名獲得第一的正是缺乏一個紅綠的傳奇狼人。我們不能再疏忽這點了。

我堅持己見。R&D的其他人也堅持己見。我們的工作就是要讓玩家開心。是的，我們擾亂了雙面牌的模式。是的，我們將不適合的牌塞到系列中，但是我不在乎。我們無法不印一個紅綠的傳奇狼人。我們花費了許多功夫，不過最後烏力奇還是留下來，並成為了特例。

再快轉到一年後。依尼翠闇影推出了。裡面沒有紅綠的傳奇狼人。這環境有兩個系列。我很確定玩家會等看看它是否會出現在第二個系列裡。當然沒有。我立刻就收到信件了。我們怎麼可以又沒印一個紅綠傳奇狼人呢？我沒有辦法告訴人們以後的系列會推出什麼，所以我只能裝傻。「你們想要一個紅綠傳奇狼人？為什麼沒人告訴我？」

信件還是如雪花般飛來。各式談論也在各個論壇上進行。有人撰寫這個主題的文章。有人錄製這個主題的播客。在每個我或是其他R&D人員於依尼翠闇影的訪談中，我們都會收到「傳奇狼人在哪？」的問題，而我們都必須要裝傻。

所以當我說「我很高興異月傳奇終於公開」的時候，我是真的、真的這麼認為的。請大家享受烏力奇，然後在發現我們這次又疏忽掉什麼東西之前，拜託先給我幾天的悠閒時間吧。

月亮漂移出視線

而這些就是我要述說的所有故事了。（至少，今天要述說的故事。）如同以往，我很想聽你們對於今天的專欄和異月傳奇的回饋。有任何你們想知道，但是我沒講的牌張故事嗎？這系列玩起來怎樣？你們喜歡什麼，想看到什麼在未來的改變？請透過我的電子郵件或是其他社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，以及Instagram）來讓我知道。

請在下週回來聽聽我回答你們關於異月傳奇的所有問題。

直到下次，希望你們能在玩之後想出一些問題。