警告：這篇文章裡包含了不少的故事。如果你不想被爆雷，請在看過 Greg Weisman 的小說火花之戰：拉尼卡後再回來看這篇文章。

前兩週我們分享了一些 火花之戰 卡牌的設計故事，今天我將用最後的一些故事總結。讓我們開始吧。

卡婭的誓約

卡婭在故事的一開始或許是反派，但最後卻成了英雄。在故事的最後，她同意加入守護者，同時也代表了她將獲得一張誓約牌。和其他的誓約牌一樣，由一個 進戰場 效應支撐了牌大部分的費用。以卡婭來說，她的誓約會吸任一個目標 3 點，接著如果一個你所操控的鵬洛客曾被攻擊，誓約會吸進行攻擊的對手 2 點。這在主題上把兩個異能連結在一起，並鼓勵你使用鵬洛客—這在限制賽中非常容易—讓你或許會不只是為了這張鵬洛客的「進戰場」效應而把它放進正編 。

忿恨歐尼希茲

這張牌最早的版本會讓目標生物-2/-2，讓他可以消滅小型或受到傷害的生物。系列設計調整了這張牌，讓他消滅任何生物，但加上了會讓其操控者抽牌的副作用。這使你得以有代價地擺脫對手的生物，或是犧牲自己的生物來換牌。觸發式的異能讓你對對手造成傷害，利用與忠誠值異能連結的方式使這張牌的連結變得更強。如果我沒記錯的話，這張牌在設計的很早期就是歐尼希茲了。

拉尼卡載具

在開始設計 火花之戰的時候，我問了這個問題：「拉尼卡上有沒有什麼東西是我們一直想製作牌張，但卻很難帶入公會架構的？」答案是肯定的，而我收到的第一個東西就是載具。拉尼卡上顯然有載具，但如果我們嘗試在一個公會系列裡面製作載具，那就得做一個循環，但並非每一個公會都必然有一個載具。火花之戰 讓我們可以不需要擔心任何公會間的平衡，製作我們想要的載具。

另外，在卡拉德許 環境之後，R&D 決定了對於有色神器使用更加開放的方針。火花之戰是第一個你可以看到我們這麼處理的系列。因此，所有三個神器都是有色的。

幻日二號是一張曾在故事中被提到過的波洛斯載具。我們知道那是一艘很大的飛船，所以顯然它得要有飛行；它是純白，所以要讓它擁有白色的異能—我們最後選擇了先攻和警戒。由於幻日二號由天使所操控，它會在每當你用它攻擊時派出兩隻天使。且由於它是一艘巨大的船，我們把它做成搭載4（這也可以輕易地讓一隻天使搭載它）。

靜航潛水艦是一艘偷偷摸摸的純藍潛水艇（我猜是底密爾製作的），所以給它「好奇」感覺恰到好處。但由於當你對鵬洛客造成傷害時也可以抽一張牌，所以並非嚴格的好奇。這也是眾多為了完成我們想要在系列裡加進更多鵬洛客相關目標的諸多調整之一。

米捷戰車則是伊捷的產品，它有踐踏和類似靈技的異能，可以在不被搭載的情況下變為生物。系列設計曾探索過要製作更多載具，但最終只有三張表現最好，也就只製作了這些。

普世歡騰

這故事有個開心的結尾。過去我們曾在展示事物有好的結局時跌過一跤，所以這次我們仿效電影，展示了整個拉尼卡都在慶祝的場景，來強調好人在那天獲得了勝利。這張牌的設計是製作一個正面效果的大雜燴，讓你自行選擇各式各樣的組合。

拘禁地境

在故事完結時，波拉斯被剝除了火花並被關在冥想境域裡（烏金看守著它）。 我們需要一張牌來代表這件事，所以從系列中選了遺忘輪牌來完成這個目標。確保它可以監禁鵬洛客好符合故事的脈動。

召雷拉爾

由於拉爾在故事末段扮演了重要的角色，我們一直計畫要把他做成稀有牌（而戴克或莎希莉則成為非普通的藍紅混血鵬洛客）。由於鵬洛客的數量比平常多，我們也為每個鵬洛客在意的東西尋找利基空間，而瞬間及巫術放在拉爾身上極其合理。我相信觸發式異能是和 -2 的忠誠異能一起製作的，而 +2 的異能則是最後一個。我們想讓他來幫你手上得到瞬間和巫術，而由於較傾向紅色，我們把占卜做成了加號的忠誠異能。

非凡神器師莎希莉

因為莎希莉是一名在非神器主題系列中的神器主題鵬洛客，她的設計有點微妙。我們喜歡她的 -2 異能，那很符合她的角色，但同時需要戰場上有兩個不同的神器，而由於火花之戰中神器的出現率不高，所以在限制賽中並不容易做到。解決方式是給她一個派出神器生物的觸發式異能，連結了她和家鄉時空卡拉德許（讓神器生物是自動機）並讓你能更常利用她的 -2異能。然而這也導致我們得把派出1/1振翼機從多溫身上改掉。

暴君抗爭人撒姆特

或許第一眼看到時不這麼認為，但這張鵬洛客可能在 R&D 引起了比系列中其他鵬洛客還要多的討論。這張牌從 -1 的異能開始，那時只是給生物 +2/+1（我們讓攻擊力的提升比防禦力來得高以帶來紅色的感覺）。決定了這張牌將會是撒姆特後，因為無比的速度正是她的特質，敏捷被加進了忠誠異能。系列設計接著決定他們想要所有非普通的鵬洛客都有一個持續性或觸發式的異能。而與這張牌配合起來最好的就是讓你所有的生物獲得敏捷。問題在於雖然紅色是敏捷的主要顏色，綠色在當時卻是第三色，而第三色的一個特點就是我們傾向不要賦予該異能。

黑紅的混血鵬洛客可以賦予敏捷的異能嗎？那是安戈斯，而敏捷也沒有像賦予威嚇一般合理。接著問題被送進了顏色議會。我們能不能為這張牌開個特例？議會表示同意，但同一時間，我們開始討論把綠色從敏捷的第三色改到第二色。顏色議會進行了諸多討論，接著問題被帶進了Cardcrafter會議（R&D 每週一次的會議，讓設計師談論遊戲中較為脆弱的細節）。最後大家決定正式做出這個改變，也讓撒姆特不再是一張問題牌。

破箝薩坎

在早期，我們檢視了讓薩坎成為一個混血的鵬洛客是否合理，他曾是除了白色外的所有顏色，但最後很清楚地他在系列裡擔任純紅的鵬洛客有最好的表現。我認為他在前期就被移到了稀有，因為想要成為龍的中心（這是他的特色），在非普通上我們很難完成這件事。-3的忠誠異能最早出現—當然他會派出龍；第二個是觸發式異能，因為那在風味上與 -3 的異能有很好的連結；想出他 +1 的異能是最困難的，因為我們希望那是個 +1，但又很有想看到跟龍連結。我們常讓薩坎做的一件事就是變成一隻龍，如果做個小調整讓他把你所有的鵬洛客都變成龍呢？他永遠可以用在自己身上，但這也讓他有鵬洛客的協同—我們一直想在這有著強力鵬洛客主題的系列中嘗試加上的東西。

復仇血領索霖

卡婭是非普通的白黑混血鵬洛客，且由於她是一名刺客，我們希望她有消滅的異能，也代表我們需要用另一個方向來設計索霖。由於他是稀有牌，將會有一個持續性/觸發式的異能、一個忠誠值的加號異能以及一個減號的大絕。我相信大絕是最先出來的，白色和黑色都可以把牌從墳墓場移回來，而讓他們變成吸血鬼回來符合索霖吸血鬼的風味。至於他的加號異能，我們喜歡讓它較為次要但是是 +2 的想法，好能盡快開大把大生物帶回來。在考慮過一些不同的因素後，我們決定讓他對玩家或鵬洛客造成 1 點傷害。我們嘗試了怎麼樣可以讓他跟鵬洛客有更多互動，而我們知道其中一個白黑鵬洛客會做的事就是賦予兩色中都有的繫命異能。由於索霖的吸血鬼風味，他看來是個比卡婭更好的選擇。

火花替身

過去幾年玩家一直希望有一個可以複製鵬洛客的東西。在大部分系列中那並不合理，但到火花之戰 終於出現了機會，所以我們就做了一張。這張牌最早的版本只會複製鵬洛客，但那有些狹窄所以我們把他延伸到複製生物和鵬洛客上。

寰錄多美代

我們真的很希望多美代可以出現在火花之戰裡，但我們希望波拉斯是唯一一個三色的鵬洛客，代表多美代得要被刪減到兩色。她的基底是藍色，所以那得是其中之一。白藍的位置已經被填滿，因為我們也需要多溫和泰菲力在這個系列裡，於是只剩下了綠藍。我們最後把奇奧拉做成非普通的混血鵬洛客，這代表多美代必須要是稀有。另外，我們也考慮過把她做成純藍讓她出現在非普通牌中，但最後我們還是喜歡她是兩色。

多美代的特色在於她是一名使用故事魔法的研究者。由於基底是藍色，我們可以讓她的 +1 異能和牌庫互動並有抽牌的潛力。我們最後把她的 -3 異能做成可以從墳墓場中獲得牌，同時可以和她 +1的異能互動並為牌增加一點綠色的風味。她的持續性異能到了最後才出現，我們把她做成不常見的防禦型異能，但在有影響時將會很有用，這傳達了一些她保護的本性。

理時泰菲力

泰菲力屬於守護者的一員，所以他將會獲得一張稀有牌（多溫則會補上非普通白藍混血鵬洛客的空缺）。泰菲力的攻擊招數是操縱時間。我相信他的持續性異能和 +1 異能是一起設計的—利用時間來減緩對手咒語的速度，並同時加速你的咒語，讓他們的瞬間使用起來像巫術，而你的巫術使用起來像瞬間。而 -3忠誠的大絕，我們決定要給他一個他不需要建構的減號忠誠異能。你可以使用泰菲力，接著馬上使用那個異能且不需要犧牲自己。回手加上抽牌幫助這張牌在控制套牌中有不錯的表現，那正是白藍想要做的事。我另外想提這張牌實際上更傾向藍色而非白色，但我們喜歡整體使用起來的感覺也希望泰菲力是一張白藍。

盾法師泰佑

泰佑是被設計來填補非普通純白鵬洛客空缺的。我們希望阿耶尼是綠白；多溫是白藍；艾紫培正被困在塞洛斯的地底；基定在故事中扮演著重要的角色所以是秘稀；華特莉是綠白；卡婭是白黑；娜希麗是紅白；索霖是白黑；多美代不可能是純白；泰菲力是白藍；而凡瑟已經死了。（阿密娜圖和艾斯翠都是包含白色的三色牌，但沒有一張適合放在這裡，且也不會和他們活著的時間軸交會。也就是說需要製作一個全新的角色，所以我們就在機制上製作了一張我們喜歡的非普通純白鵬洛客。

這個鵬洛客會派出0/3牆並賦予你辟邪。我們給了他盾法師的風味，盾法師大多數的魔法都是防禦型的。白色有強力的保護風味，而我們也從未製作過完美符合那個空間的鵬洛客。接著這個角色藉由一個背景故事而成型—當時 火花之戰 小說作者的Greg Weisman正在尋找一個POV的角色（「視點角色點」—此指介紹所有東西的角色，讓讀者們能更快掌握狀況）而他認為泰佑很好地符合他的需求 。Greg問我們是否可以把這個角色做得年輕一些，而創意團隊同意了這個改變。

放浪煽動者提勃

在所有鵬洛客中，我最常收到要求希望能回來的就是提勃。身為一名不強到有名的兩費鵬洛客，他有些成為了 魔法風雲會 社群中的一個梗。茜卓是守護者的一員所以是稀有牌；薩坎也因為他的異能而需要是稀有，但我們並不想要任何顏色中有超過兩個單色的稀有鵬洛客，這把提勃推到了非普通。我們曾考慮過把他放進黑紅混血的缺，因為這個角色挺黑紅的，但最後決定在那裡放進安戈斯，所以提勃得以留在純紅。一開始他有個派出惡魔—一個只有在他的家時空伊尼翠上才有的衍生物—的 -2 異能，當系列設計要加上一個持續異能時，他們在風味上為角色選擇了一個平常沒什麼影響力但當有的時候會很重要的東西—防止獲得生命。希望所有提勃的支持者會喜歡。

狼友托西密

火花之戰 讓我們有機會可以做一些從未做過的傳奇生物，更讓我們可以有機會再見到過去曾有牌張的舊角色。在拉尼卡公會城裡，托西密是個會加大綠色及白色生物且召集他的狼沃亞的瑟雷尼亞妖精鬥士，新的托西密則較為專一。他有一個狼群為主題的機制，每個你所使用的狼都可以讓你獲得生命並與戰場上的其他東西互鬥，並帶著一個進化版的新沃亞以保證你在施放托西密時都能至少互鬥一次。

休論烏金

烏金和卡恩一樣不好設計，由於無色的特性使得每一副套牌都能使用，你得小心他的異能有多基本。我相信烏金的設計是從持續性異能開始的。在意施放無色的牌符合角色的設定，並幫助讓這張牌足夠利基而非每副套牌都能使用。下一個應該是 -3 的忠誠異能。為了延續了持續性異能的主題，我們把它做成了反多色的形式，這同樣是一個在正確情況下會很強力的狹窄異能，設計這個的原因是讓你可以在施放他後馬上開大。+1 被設計為有用但符合烏金風味的異能，使用牌庫頂的牌作為衍生生物讓我們能放進一點額外的牌張優勢，因為精靈死去後你將會得到那張牌。這個異能很好地向韃契 環境和顯化異能致敬，而那兩個異能也和烏金有所連結。

荒野鬥士薇薇安

我們知道薇薇安會是純綠，而其他純綠的鵬洛客將會有雅琳、姜暘谷和妮莎。妮莎曾是守護者的一員，所以我們希望她是稀有牌；綠色非普通的設計適合雅琳和暘谷，所以最後我們把薇薇安放在了稀有。這代表會有個持續性或觸發式的異能、一個加號和一個減號的忠誠異能。薇薇安是一個生物中心的鵬洛客，所以我們從 -2 的異能讓她得到更多生物牌開始，異能的費用不高也讓她可以使用不只一次（而在有增殖時能用更多次）。

下一個應該是持續性異能。薇薇安的角色有個能從被消滅的家時空召喚精靈生物的弓，所以產生了她可以在（幾乎）任何時候施放生物的想法。加號異能是最後一個加上去的。在有這麼多不同鵬洛客的情況下， 其中一個挑戰是要如何平分誰將會獲得哪個常青的異能。我們想讓她給予延勢因為那與她的弓手特性相符，但只有延勢並不夠，所以最後又讓她能給予警戒。阿耶尼也會給予警戒，但這兩張牌的感覺有足夠的差距。

薇薇安的方舟神弓

薇薇安的弓讓她能發射特別的箭來從被消滅的家時空召喚精靈生物。我們認為這個東西很酷，所以做了一張神器來代表它。它是綠色且與薇薇安連結，這張牌讓你能用弓來把生物帶到戰場上。有越多魔法力就有更多生物的選擇，不只是因為你可以看更多牌，也有更高總魔法力的範圍可以選擇。我相信這個異能一開始並不要求你棄一張牌，但在對局測試中我們發現這帶來太大的牌張優勢，所以加上了棄牌的費用。

群落顯貴瓦絲卡

黑綠鵬洛客只有兩個選擇，而瓦絲卡已經是故事的一部分，負責著葛加理，顯然是黑綠混血鵬洛客位置的好選擇。（賈路屬於下個故事的一部分，所以我們最後並沒有把他放進火花之戰裡。）瓦絲卡從 -2 的忠誠異能開始，一開始只是派出有死觸異能的 1/1 黑色刺客衍生物。系列設計覺問了果把那個異能升級為對鵬洛客死觸將會很酷，且也符合了希望在系列中加進更多與鵬洛客相關東西的要求。我知道系列設計花了一些時間試著為瓦絲卡找到一個持續性/觸發式的異能。有段時間她會給予你所有的生物死觸，但那和刺客表現的並不好，且給所有生物死觸並無法帶來最有趣的對局。最後，他們給了她讓所有死觸生物獲得「斯立茲」的異能，同樣地在對鵬洛客造成傷害時也能運作以加進與鵬洛客相關的相關性。

飄萍

和泰佑一樣， 飄萍所在的是另一個我們沒有人選的純白非普通鵬洛客位置。這是另一張我們先做了機制上的設計再接著讓創意團隊為它設計一個角色。這張牌先有持續性異能，系列設計接著為其加上了他們認為這個系列需要的 -2 忠誠異能。這兩個異能有著個很古怪的配合，所以創意團隊有趣地想出了一個有著這兩個異能的神秘鵬洛客。我不想談論太多關於飄萍的事，因為她（是的，飄萍是名女性）的神秘正是其魅力所在。

終戰之戰

呼！在經過了三個星期之後，我們終於講完了所有火花之戰卡牌的設計故事，希望你們喜歡。一如往常，我很想知道你們的反饋—不管是今天的專欄、任何談論的牌或是火花之戰 這個系列。你可以寫email給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumblr和Instagram）與我聯繫。

下週回來和我一起打開我的信箱。

在那之前，願你和很多鵬洛客一起度過美好的時光。