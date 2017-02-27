歡迎來到近代大師2017版預覽週，這表示我可以秀一張預覽牌給你們看。這是第一天，加上我有幕後特權，所以我這張預覽挺酷的。你們都準備好了嗎？



由於我不在近代大師2017版的設計團隊上所以沒什麼好說的（而且你們可以到這裡看看首席設計Adam Prosak所寫的文章），所以我想就利用今天的專欄來談談我們這麼多年來所設計的雙色地吧。我會照設計的順序介紹它們，並且談談設計時的想法。我今天只會談論雙色地，即橫置只能產出兩種－只有兩種喔－顏色魔法力的地。同時我也只會談論地，所以不會有能產出雙色的神器。

原版雙色地－限量版（第一版/第一版增刷）

第一批雙色地是最有名的，因為玩家們都會以「雙色地」來稱呼它們。這些是Richard Garfield創造的，簡單來說就是基本地的各種組合。原本的雙色地是在限量版（第一版）中出現的（技術上只有出現九張，因為Volcanic Island不小心被遺漏了。這問題在第一版增刷中解決）。這些地除了算兩個種類並能產出對應的顏色之外沒有其他用處。Richard明白它們很強力，但是在假設人們花在魔法風雲會會和其他遊戲的錢差不多的情況下，他認為這些牌張的數量應該不會多到造成麻煩。這也是為何他將這些地放在稀有的關係。

鄰色痛地－冰雪時代

下一批的雙色地要在兩年後，也就是1995年夏季的冰雪時代才會登場。冰雪時代引進了兩種雙色地循環，不過兩者都是鄰色的。當時的決定是我們想要強調鄰色比較願意合作。（我們會在多年之後取消這個決定。）痛地都能在沒有副作用的情況下橫置產一點無色魔法力，並且可以產出兩種顏色之一－但如果你這麼做的話，這張牌會對你造成一點傷害。為何這是傷害而不是支付生命呢？因為以前傷害的預防和保護是很夯的。

這兩個雙色地循環都是因為我們認為原本的雙色地過於強力而產生的。R&D採取的原則是我們不要比基本地在各方面都更好的地。舉例來說，你幾乎沒有理由不使用原本的雙色地來取代基本地（唯一的例外就是剋非基本地的牌，而這些在當時幾乎沒有）。這表示你若從一個地獲得一種以上顏色的魔法力的話那就必須要有些副作用。痛地的處理方法就是讓你在取得有色魔法力時對你造成傷害。加入無色魔法力的選項是為了減輕副作用，這表示你只有在需要顏色的時候才會受到傷害。

痛地很成功，因此多年來都被定為核心系列的雙色地（除了第八版之外，從第五版到第十版都有出現）。

鄰色消耗地－冰雪時代

另一方面，消耗地就沒那麼受歡迎了。消耗地用的是另一種副作用。當你橫置它們產色時，該地牌在你的下個重置階段就不能重置，這表示你每兩個回合才能取得魔法力。消耗地的大問題就是沒有無色魔法力這個選項，也就是說即使你不需要有色魔法力也還是得承受地下回合不能重置的副作用。鄰色消耗地沒有重印過。

鄰色慢找地－海市蜃樓

海市蜃樓嘗試了另一種雙色地的處理方法。與其設計可以橫置產兩種不同顏色的地，我們製作了一個循環的鄰色相關地，讓你可以從牌庫中找出相關的兩種鄰色基本地之一並將它放進戰場。我們的想法是，這些地有可以橫置產兩色的潛能，但你只能鎖定其中一色。這些地要橫置進戰場，因為如果沒有負效果的話它們就會打破「比基本地更好」的規則。這副作用有點超過，所以這循環再也沒重印過（除了線上版的Vintage Masters之外）。不過，這循環正是今天預覽牌的啟發（同時也是這循環鄰色版的啟發）。

對色慢痛地－暴風雨

在做了三個鄰色雙色地循環之後，我們決定要在暴風雨做一個對色版的。這個循環給冰雪時代的鄰色痛地再加上另一個副作用：它們要橫置進戰場。這個額外的負向效果代表的是我們想要在機制上表達對色比鄰色更不好合作的方法。這些地雖然有人使用，但那是因為玩家沒有其他的選擇。這個橫置進戰場的副作用實在太苛刻了，所以除了一些線上專用的系列之外，這些慢痛地都沒有重印過。

修正的鄰色消耗地－暴風雨

暴風雨同時也是我們第一次嘗試要修正之前雙色地設計的時機。我在上面解釋消耗地由於不能橫置產無色導致它們幾乎無法使用，所以暴風雨的版本就加入了那個選項。這個修正非常有幫助，讓這循環終於有人使用了。它們之後會在神河群英錄以新名稱重印。（它們也在線上版的Tempest Remastered中重印。）

鄰色橫置地－大戰役

下一個雙色地循環要在三年後才會出現，而它也是我們設計中最具爭議的雙色地循環。我們剛剛雇用Randy Buehler到R&D工作，因為我們想要開發團隊裡有更多專業賽的專家。Randy認為我們的雙色地一直都不夠好，所以強力推行要製作橫置地。當時有不少反抗聲浪，因為許多R&D成員認為橫置進戰場不是個足夠的副作用。Randy成功地說服我們推出橫置地，而歷史除了證明Randy是正確的之外，也讓我們知道我們還有空間可以加點別的，因為這個副作用實際上真的是個很嚴重的副作用。這些鄰色橫置地在第八版中重印。

對色痛地－啟示錄

啟示錄是對色的擴充系列，所以很適合引進新的對色雙色地循環。在經歷了暴風雨慢痛地的巨大災難之後，我們決定直接做個原本冰雪時代鄰色痛地的對色版本，並且移除了橫置進戰場的副作用。和鄰色痛地一樣，這些對色痛地也重印了很多次（第九版、第十版、魔法風雲會2015，和魔法風雲會：起源）。

弱版鄰色濾色地－奧德賽

奧德賽嘗試了雙色地的新設計。這個循環會給你兩種顏色的魔法力，但是你得使用一點無色魔法力來取得它們。它會將你的魔法力濾成兩種顏色。這循環的副作用比較不明顯－也就是它們在第一回合是沒有用的，因為你需要另一個魔法力源才能起動它們獲得魔法力。從設計的觀點來看，我並不喜歡濾色，因為它需要更多的認知負荷來追蹤你所能取得的魔法力顏色。個別的牌張會在指揮官2016版中重印，但是這整個循環並沒有重印過。

敗壞地－絕境

這裡有一個好的猜謎問題：只有四張牌的雙色地循環是什麼？答案就是絕境的敗壞地。絕境是個「黑色系列」，其中顏色平衡集中在黑色，而白和綠兩色因為是黑色的敵人所以權重減少。如果你操控沼澤的話，這些地都可以橫置產出黑色和另一個顏色，然後不管你是否操控沼澤它都可以產出一點無色。由於它連結了一個顏色，所以這個循環只有四張牌，其中有兩張鄰色兩張對色。它是目前最古怪的雙色地循環之一。個別的牌張會在各種補充產品中重印，但是整個循環並沒有重印過。

天門石通道－神譴

我甚至不確定是否該包含這張牌，因為它很明顯不是個循環也不算是個雙色地。和絕境的「黑色系列」相比，神譴是個「白綠系列」，所以它包含了一張當它在墳場時會將你所有的地都變成白綠雙色地的牌。我是因為完整度的關係才提到它的，它也從來沒有重印過。

鄰色找地地－石破天驚

我們一直都很喜歡海市蜃樓處理雙色地的方向，但我們還是花了不少時間才想出要如何改善它們。答案就是將橫置進戰場的限制改為支付生命來起動異能。要注意的是，這循環是要你支付生命而不是對你造成傷害。我們非常後悔決定讓痛地造成傷害而不是支付生命，因為它讓模板更長，而且傷害防止是個我們沒有繼續再做的東西。我相信這也是第一個我們在命名時更小心的雙色地循環，因為我們很清楚我們有天可能會重印它們。這循環之後會非常受歡迎，並且在韃契可汗和再戰贊迪卡中的贊迪卡遠探中重印。

修正的鄰色消耗地－神河群英錄

這循環就是修正過後的暴風雨鄰色消耗地，只是換了名字而已。我們特別選了這些名字來搭配神河的世界，但在使用一點創意之後也是可以在其他世界中重印的。

電震地－拉尼卡/十會盟/紛爭

這是我設計中最喜歡的雙色地循環。這點子的由來是，我知道痛地和橫置地都偏弱，所以我製作了一組十張的循環讓你可以選擇其一。為了簡化模板和遊玩，我將痛地的選項改為一次性的支付生命，而不是每次橫置地產色時失去生命。另外，由於我發現在原本的雙色地之後就沒有任何具有基本地類別的雙色地循環，所以我也把它們也加進去了。結果就是一組非常強力和受歡迎的雙色地循環。它們在再訪拉尼卡環境以及贊迪卡遠探中重印。有趣的是，雖然它們的名字可以出現在任何世界裡，但重印它們的第一個世界卻還是拉尼卡。

「卡陸」雙色地－拉尼卡/十會盟/紛爭

這組十張的循環是因為我們想要給限制賽普通的雙色地循環而設計的。它們是根據憧憬的五張單色地循環而來。由於白色的叫做Karoo，所以這個雙色地循環的綽號就這樣流傳下來了。我們以公會命名這些地就是不打算在其他地方使用這個循環的意思。現在回首，這個普通循環並不好，因為它和奧德賽的弱版濾色地有類似的認知負荷問題。這些地在各種補充產品，尤其是因為單張構組限制而需要很多調色的指揮官中重印過。

鄰色儲存地—時間漩渦

這個雙色地循環探索了新的空間。每個地都有三種起動式異能。第一，它們能橫置產無色魔法力。第二，它們能將普通魔法力轉為儲存指示物。第三，它們能用一點普通魔法力將儲存指示物轉為兩種顏色的魔法力之一。時間漩渦環境有個時間的主題，所以儲存地是過去單色地循環（墮落王朝和瑪凱迪亞是影響最大的）的進化版。它們能隨著時間以放置指示物在自己身上的方式來增加魔法力。這些地有點繁瑣，所以除了補充產品之外都沒有重印過。

鄰色未來地－預知未來

這是我設計中讓我感到第二驕傲的雙色地循環，主要是因為它的高概念對我來說非常有娛樂性。這是個五張鄰色、來自未來（即可能的未來的牌張）的地牌，而每張都是來自於它們自己的循環。Nimbus Maze是個如果你操控另一種類的基本地就會給你有色魔法力的雙色地（比如說，你若操控海島的話就能獲得白色魔法力）。River of Tears 會根據你這回合有沒有使用地而給你兩種顏色之一。Graven Cairns會將兩種顏色之一過濾成兩點這兩種顏色的任何組合。Grove of the Burnwillows有給你對手生命的缺點。然後Horizon Canopy是個在產色時會讓你失去生命的雙色地，但你可以犧牲它來抽張牌。在這個循環裡，只有Graven Cairns得到了完整的循環（在闇影荒原和暮光），但我們常常會討論將其他牌做成循環的可能性。

部族地－洛溫/晨光

這也是一個古怪的循環。五個出現在洛溫中然後另外三個則是出現在晨光 裡（Primal Beyond可以橫置產五色，所以技術上它並不是雙色地，而Rustic Clachan甚至只能產一個顏色－但我還是包含了它們，因為它們很明顯是這個循環的）。除非你從手上展示特定的生物類別牌，否則這些雙色地都得橫置進戰場。洛溫環境有個部族的主題，而這些地剛好就和支援的八個部族對齊。這些和絕境以及神譴的地正是我們為何沒有等量的鄰色或對色雙色地的原因。這些地只有在補充產品中重印過。

鄰色濾色地－闇影荒原

結果預知未來的Graven Cairns是從一個非常接近的未來來的。闇影荒原包含了鄰色的循環。它們之後會在贊迪卡遠探中重印。

對色濾色地－暮光

而暮光則包含了對色的循環。它們也會在贊迪卡遠探中重印。

鄰色檢查地－魔法風雲會2010

魔法風雲會 2010是第一個有新牌張的核心系列（除了第一版/第一版增刷之外），其中則包含了一個全新的鄰色雙色地循環。除非你操控能產出該地牌兩種顏色之一的對應基本地類別，否則這些地都得橫置進戰場。這個地循環出現在從 魔法風雲會 2010到魔法風雲會 2013的所有核心系列中。

對色找地地—贊迪卡

然後我們終於談到今天的預覽牌了。我們已在石破天驚中做過了鄰色找地地，而現在終於輪到對色找地地了。和鄰色找地地一樣，這些地都非常受歡迎，也在贊迪卡遠探和近代大師2017版中重印過。

鄰色避難地—贊迪卡

我們想要非普通的雙色地循環。橫置地已被證實為有點弱，所以我們想要給它們一點好處，而獲得生命既簡單又實用。這循環在補充產品中常常重印，也在韃契可汗中以新名字回歸。

鄰色生物地—天地醒轉

這循環是從遠古遺產中極受歡迎的單色地循環（最有名的成員就是樹頂村落了）演變而來的，這些地可以橫置產一點特定的顏色，然後也有個起動式異能將該張地變成生物直到回合結束。天地醒轉的設計就是將該循環做成鄰色的雙色地版本。

鄰色快地－秘羅地創痕

通常，進戰場橫置的雙色地的問題就是它們不適合快攻型的套牌。這個循環試圖改善這個問題，讓這些地只要是你所使用的第一、第二，或第三個地的情況下就能站著進戰場。我們知道具有進戰場需要橫置這個限制的雙色地都會有些小正向效果，所以為何不將這個正向效果改為在特定情況下將這限制移除呢？這循環還沒有重印過。

對色檢查地－依尼翠

這就是魔法風雲會 2010出現的檢查地的對色版本。通常雙色地是由開發團隊決定的，而設計團隊只要照開發說的去做就好。我對於將對色檢查地放到這系列裡有點猶豫不決，因為依尼翠專注在鄰色的部族上，而這個稀有的雙色地循環有點不搭，但有時候你得為了大環境而不是自己的系列著想。這循環還沒有重印過。

公會門－再訪拉尼卡/兵臨古城

我們需要一個普通的雙色地循環，所以我們開始尋找可以給橫置地的各種小好處。在尋找多時之後，我們決定嘗試更富寄生性的東西。我們給它們「門」的副類別（公會門這點子是欉世界構組中來的）然後設計了一些在機制上在乎門的牌張。公會門都會在環境的最後一個系列巨龍迷城中重印。

占卜地－塞洛斯/天神創生/尼茲之旅

Erik Lauer想要製作具有占卜的雙色地一陣子了，所以當開發將占卜放進塞洛斯（這是當占卜成為常青異能之前的事）時，Erik發現他的機會終於來了。這循環的地基本上就是可以讓你占卜1的橫置地。這個十張的循環有點奇妙，因為它涵蓋了整個塞洛斯環境，其中五個出現在塞洛斯、三個在天神創生，然後兩個在尼茲之旅。我們給予了這個循環殿堂的創意設定來符合占卜的風味。這循環還沒重印過，不過在占卜常青化的現在，我認為它重印的機會挺高的。

鄰色和對色避難地－韃契可汗

這個十張的循環就是五張重新命名、帶有時空中性名字的贊迪卡避難地，以及第一次出現的對色避難地。這循環在補充產品中重印了很多次。這循環同時也在龍命殊途中重印過。

鄰色再戰地－再戰贊迪卡

這個鄰色的雙色地循環和快地基本上相反。除非你操控兩個或以上的基本地，否則這個循環會橫置進戰場。這個基本地的條件是為了讓玩家不要在同一副套牌中使用太多這個循環而設定的。這循環也是第三組具有基本地類別的雙色地循環（連同原本的雙色地以及電震地）。這是為了讓它們能和韃契可汗環境重印的找地地能有良好的協力效應。

對色生物地－再戰贊迪卡/守護者誓約

為了回到贊迪卡，我們製作了對色的生物地來搭配於天地醒轉中第一次出現的鄰色生物地。這個五張牌的循環被分成兩組，其中兩張出現在再戰贊迪卡，然後三張出現在守護者誓約中。

單純鄰色橫置地－守護者誓約

我們決定入門級的產品需要雙色地的最單純版本，所以我們重製了沒有任何好處的橫置地，然後給了它們好聽簡單的名字，讓我們可以在任何設定中使用它們。我們將鄰色的版本放進了守護者誓約中。

單純對色橫置地－依尼翠闇影

而對色版本就被放進了依尼翠闇影。

鄰色展示地－依尼翠闇影

這是快地的另外一種處理方式。除非你從手上展示兩種相關的地之一，否則這個版本的地就要橫置進戰場。

對色快地－卡拉德許

卡拉德許引進了秘羅地創痕第一次出現的鄰色快地的對色版本。這也是個玩家多年來要求我們完成的循環。

雙色完成

而這些呢，我忠實的讀者們，就是我們目前為止所有的雙色地了。我希望你們喜歡這次的歷史之旅，並且也期待這次對色找地地於近代大師2017版的歸來。 如同以往，我很想聽聽你們關於今天專欄的回饋。你們喜歡歷史專欄嗎？想要看更多還是更少呢？你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）來讓我知道你們的想法。

請在下週回來聽我分享多年前（以及一些沒那麼多年前）的個別牌張故事。

直到下次，希望你也能和我一樣喜愛魔法風雲會的歷史。