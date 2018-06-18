哈囉各位。2019核心系列的預覽從今天開始，所以我要放鬆一點並談論核心系列為何回歸，以及它們和舊核心系列的相似和不同之處。我甚至還有兩張一新一舊的預覽牌，而我也會在專欄結束之前秀給你們看。

四核心，以及20年前

四年前，R&D決定移除核心系列。我寫了篇叫做「化繭成蝶」的文章，其中就談論了「核心系列的問題」。我解釋到它有個身份上的問題。核心系列到底是設計給誰的呢？它是個給初學者的介紹、還是個給更進階的玩家取得更多重印牌張，和無法輕易與最近這些世界搭配的牌張的方法呢？這些年來，我們試圖讓答案是兩者皆是，而這對我們造成了許多問題。

然後我們在去年改變心意，決定將核心系列帶回。如同我在專欄「化繭為蝶2.0」中解釋的，我們要到移除核心系列之後才會發現我們在特定的某些事物上有多依賴它們：放入特定世界的重印牌、製作能在機制上支援標準中主題的牌張或是建立遲早會有關連的事物、避免玩家過度疲勞（因為他們不一定要玩核心系列），以及將新玩家拉進遊戲。

訣竅就是將核心系列以多做我們想要它做的事、以及少做我們不想要它做的事的方式回歸。我今天會探討核心系列的每個重大需求，並談論我們是如何根據這些需求處理這些新的核心系列。

需求#1：核心系列必須是給新玩家的介紹型補充包產品

當我們移除核心系列時，我們的思考過程是，我們會特地為遊戲設計完美的引入型產品。補充包產品一直都很麻煩，因為我們無法完全控制玩家會以什麼樣的順序看到牌張，而這也會讓控制體驗更困難。我們的解決方式就是停止給予初學者隨機化的補充包產品。這樣，我們就能更好控制體驗。不過我們忘了一件事－隨機化正是讓魔法風雲會這麼特別和有趣的東西之一。

魔法風雲會是個交換式紙牌遊戲，而這最重要的一點就是打開補充包時不知道會開到什麼的刺激感。將這個從初學者體驗中抽走就等於奪走這遊戲最讓人感到興奮的一部分。有趣的是，我們發現初學者超愛補充包這個體驗，愛到當我們從引入型體驗中移除補充包時，玩家就不會遵照我們設定好的路徑（這是我們的專用術語，用來說明專門設計給玩家的特定、照順序來的產品，目的是為了讓他們能慢慢學會這個遊戲），然後會開始打開他們能接觸到的任何補充包，而這會讓他們的體驗更艱困。

這訊息既大聲又明顯：補充包是這遊戲的本質部份之一。我們必須要確保它們是初學者在早期能觸碰到的體驗過程。沒錯，這會造成一些困難，因為這表示我們必須要放棄一些「玩家會以什麼順序看到東西」的操控，但反過來我們能有更精彩的體驗，而如同我多次的解釋一樣（這裡就是個好例子），新玩家能感受到樂趣絕對比立即理解所有東西要來得重要。

為了解決身份問題，R&D做了以下的決定。核心系列的主要任務就是要做為新玩家的導入型體驗。這並不是說我們不能為有經驗的玩家做些事情（你們待會會看到，我們的確有做），但這要以不能犧牲新玩家做為前提。這個原理導致了我們是如何製作新核心系列的第一個巨大差別。

為了理解這個改變，讓我先來跟你們說明初學者的產品路徑：

歡迎套牌 -> 鵬洛客套牌 -> Deck Builder's Toolkit -> 核心系列

歡迎套牌是我們會發給店家的免費30張牌套牌，讓他們給新玩家體驗這個產品。歡迎套牌通常是單色，並且會在單一的套牌中減少需要學習的概念。每副歡迎套牌都有一張稀有牌（幾乎都是生物），目的是為了讓玩家能看到更大、更具有風味、更強力的牌。歡迎套牌是設計來做為一個好的「玩家第一眼看到」的東西。

鵬洛客套牌會和每個產品一起搭配販賣。它們會以某個特定的鵬洛客做為主題，並且利用相關系列的機制要素所組成的預組套牌。它們比歡迎套牌更複雜一點，但還是比一般的標準套牌單純。和核心系列有關連的鵬洛客套牌會讓第一次接觸的玩家更容易上手。我們的想法是，在玩家看到了歡迎套牌之後，他們第一次購買的產品就會是可以打開即玩的預組鵬洛客套牌。

Deck Builder's Toolkit是設計讓新玩家可以在不花太多錢的情況下獲得大量牌張的產品。這盒裡面大都是圍繞各種主題的普通和非普通牌張，用來鼓勵玩家構組自己的第一副套牌。一旦他們熟悉了預組的鵬洛客套牌之後，這就讓他們可以輕易地構組第一副套牌。（註：本產品未發行中文版）

而現在就輪到核心系列了。這應該是新玩家第一個接觸的補充包產品。核心系列通常會有較單純的主題，並且也會為常青效應提供提醒敘述，讓它們和我們的普通擴充系列相比更好理解。

在過去，歡迎套牌、鵬洛客套牌，和Deck Builder's Toolkits是在核心系列的設計完成之後才會開始製作的，因此只能使用少少的牌張來滿足需求。對於新的核心系列，我們決定採用另一種方法。如果核心系列是給初學者的，那相關的產品就不應該是事後產生的想法。它們應該和核心系列的設計環環相扣。

所以，為了2019核心系列，Ethan Fleischer和他的團隊先從構組歡迎套牌和鵬洛客套牌開始。為了提供最佳化的體驗，他們可以自由地設計或重印他們所需要的牌張。團隊然後利用這些為了這兩個產品而設計的牌張做為建構2019核心系列的起點。另外，在建立這系列的主題時，他們也有想到Deck Builder's Toolkit，確保他們放進去的主題可以和該產品互動。

這聽起來可能不像是個大改變，但事實上超重大。初學者產品因為能使用牌張的緣故非常難製作。對於什麼對新玩家有效什麼無效，我們在這幾年學到了很多，所以當設計者需要使用未最佳化的牌張來教導時，這並不是個理想的狀況。為產品設計牌張除了能在機制上完美符合需求，他們也可以選擇這點子最優化的創意表現。這改變的成果讓我們覺得2019核心系列一系列的初學者產品是我們到目前為止做過最好的。

需求#2：核心系列要能填補空缺

每個擴充系列的目的就是要創造一個全新和不同的體驗。設計努力工作，就是為了確保每個系列都有個感覺獨特的機制身份。這表示我們對於要包含什麼以及不包含什麼都要非常謹慎。創意團隊努力工作讓每個系列都是個獨特的世界。每個世界都有它自己獨特的生物、文化、武器，和衣裝。除此之外，故事本身也是有額外需求的。在這些全部之上，每個系列也要注意別干擾到自己前後的系列。

這個意思是說一個系列中能和不能出現什麼是有許多限制的。第一眼看起來是個完美搭配的東西可能在細看之後就不適合了。這常常會為我們帶來麻煩，尤其是當我們想要在標準中為某些主題提供支援的時候。舉例來說，擺在卡拉德許毫無違和感的東西在阿芒凱或依夏蘭上可能就完全不適合。核心系列就是這個問題的答案，因為它分散的主題讓牌張可以存在於任何的時空上。需要卡拉德許的牌張？你可以在卡拉德許上推出一個系列，而它感覺就會是個完美的結合。

全新的核心系列就是採用了這個點子，然後更進一步。我們除了能支援不同的世界之外，我們還可以支援不同的主題。舉例來說，2019核心系列就是個用來放一堆設計給近代的牌張的完美場所。沒錯，它們必須要在不負面影響標準的情況下製作，但是核心系列的彈性讓我們可以推出非常具有風格和利基的設計。

我們同時也尋找機會為指揮官和爭鋒設計新牌張。這系列和過往的核心系列比起來有更多的傳奇生物，包括多色。這讓我們能為爭鋒增加一些新的顏色組合。

除此之外，對局設計團隊也利用這個機會來檢視標準，看看是否有任何主題需要更多的支援。如果特定主題在標準過於強大的話，他們也確保這裡會有一些玩家可以使用的答案。

而這些呢，當然又要回到身份問題上了。需求#1和#2看起來是要給非常不同的受眾的。我們要如何在不犧牲任何一邊的情況下滿足兩邊的需求呢？首先，如同我上面所說的，在有衝突的情況下需求#1會取代需求#2。更重要的是，我們發現需求#1在較低的稀有度中比較重要。舉例來說，仔細遵從新世界秩序對於初學者產品是非常重要的，但這只是專注在普通牌上而已。這讓我們理解，如果我們將需求#1放在普通和非普通牌，那我們就可以將需求#2專注在稀有和秘稀上。

這也讓我們發現，核心系列的目的之一應該是要讓標準能有更單純的套牌。剛起步的玩家不太可能會贏得比賽，所以我們應該專注在能於FNM取得成功的有趣主題上，即那些不會全勝但可以贏一兩場比賽的套牌。由於我們能親自設計需要的牌張，我們就能確保機制和創意能更適合較新的玩家，使用較單純的機制和更能引起共鳴的風味。

說到選擇牌張並更搭配較舊的賽制，我這裡有今天的第一張預覽牌。

點擊來檢視一個大受歡迎的近代可用牌。 世間錘鍊是在第二次「You Make the Card」活動中由觀眾共同創造的。它第一次的出現是在五色曙光，然後於第十版重印，之後則是在卡拉德許中以逸品的型態出現。玩家一直要求非逸品的重印，所以2019核心系列就要來完成各位的心願了。



需求#3 – 核心系列應該和受眾介紹魔法風雲會的風味和機制

另外一個大改變是我們發現我們並沒有正確處理核心系列的創意。在過去，核心系列基本上是沒有風味的。它和故事完全無關、新牌張是也獨立設計的，和魔法風雲會這個大世界沒有任何關聯。為了這次核心系列的回歸，我們打算以不同的方式處理事情。

首先，我們尋找特定的方法讓它和故事有所關聯。對2019核心系列來說，我們做的決定是要利用這個系列回顧目前故事線的主要大壞蛋，即尼可波拉斯，的過去。它並沒有推進故事，但讓我們填入許多資訊，讓觀眾可以更了解尼可波拉斯是誰，以及他之前做了什麼事情。尼可波拉斯這些年來和許多魔法風雲會的故事都有關，而2019核心系列就是用來做為一個入門書，讓每個人都能更理解這遊戲中最大的壞蛋。

這個決定影響了我們要包含哪些傳奇角色、選擇哪些鵬洛客，以及製作哪些咒語。這些選擇全部都是為了要搭配一個更乾淨的主題。Ethan常常說2019核心系列是個2010核心系列（專注在高幻想共鳴）和魔法風雲會：起源（為故事中重要角色提供更多資訊）的綜合體。

既然我在談論傳奇生物，那我就來秀秀我今天的第二張預覽牌吧。雖然我要給你們看的是個極受歡迎的老角色，但牌張本身可是全新設計的。

點擊這裡檢視全新的派蒂墨司 我們無法在不和傳承（這是尼可波拉斯24年前第一次出現時的循環）的龍長老見面的情況下探討尼可波拉斯的過去。2019核心系列決定推出一些全新的三色指揮官，並重新設計了全部五個龍長老。



創意團隊也利用了2019核心系列來窺視這較大的魔法風雲會世界，並且給了一些在多重宇宙中發生的事情的提示。請務必在牌張都揭示之後好好看看它們吧。

你所知道的核心

就許多方面來說，這些新核心系列和過去的核心系列有許多相同點，但上述的三個大改變會導致我們認為更好的整體核心系列體驗，不管是剛接觸魔法風雲會的新玩家或是已經非常熟悉的老玩家都一樣。

如同以往，我很想聽聽你們關於今天的專欄或是2019核心系列的回饋。你們喜歡這個新核心系列以及我們做的改變嗎？不管好壞，請透過電子郵件 或是我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）讓我知道。

請在下週回來看我述說2019核心系列的個別牌張故事。

直到下次，希望不管你玩了多久，核心系列都是個能讓你期待的東西