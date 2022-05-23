今天我將做一些和過去不一樣的事：我將在系列的預覽結束前先開始跟大家講個別牌張的設計故事。除了一張牌外剩下的都已經公開，而那張牌就會是我今天的預覽牌。我想讓大家在知道它最後的樣子前先看看演進的過程應該會很有趣，說了這麼多就讓我們開始吧。

歷時英雄明斯克與布布

我決定要從明斯克與布布開始今天的故事，你將會看到我這麼做的理由。先讓我們從這張牌的第一個版本開始：

英勇賈希拉（第 #1 個版本）

{一}{綠}

傳奇生物～ 人類／妖精／德魯伊

2/1

熟練（你可以從你的套牌中加入一個技藝並將其顏色加在這張指揮官上。）

{六}：此生物依照你的選擇成為具有辟邪異能的4/4 野獸、具有警戒異能的4/7 野獸，或具有踐踏異能的7/5 野獸。

//技藝 {一}{綠}// 此生物的起動式異能減少{X}來起動，X為由你操控的生物數量。

一開始，你會發現這個位置是純綠且不是鵬洛客，那是因為明斯克一開始並不是一張多色牌，也不是一名鵬洛客。事實上，這個位置一開始甚至不是明斯克。沒錯，賈希拉也在這個系列裡，等等你們會再看到她。這個版本的賈希拉利用了她可以型態轉變變成動物的異能。這個異能—或至少4/4的部分—將會被用在翠綠德魯伊哈爾欣上。

這張牌最有趣的部分是使用了一個從未得以進到系列的機制—熟練/技藝。技藝像是蠻化的徽記，一開出現在所有單色的傳奇生物上。你可以支付它們的費用來永久發動，在這盤遊戲接下來的時段裡提供你的指揮官那個異能–即便他離開了戰場再回來也一樣。除此之外，如果你的指揮官具有熟練異能，你可以選擇另一張牌的技藝並將其置於你的指揮官區。接著一旦你的指揮官在戰場上，就可以支付費用來永久發動。具有技藝的指揮官會把那個顏色加入你指揮官的顏色特性中，具有熟練異能的生物則可以使用身上的技藝。

這是洞察設計在選擇身世前曾經嘗試過的機制之一。如我上週所解釋的，指揮官輪抽系列需要有個方式讓玩家在前期抽到單色指揮官時可以擴展他們使用的顏色。如你下面所看到的，它在系列裡停留了一段時間，我們也嘗試了一些不同的版本。

英勇賈希拉（第 #2 個版本）

{一}{綠}

傳奇生物～ 人類／妖精／德魯伊

0/1

熟練（此指揮官於遊戲開始時有一個來自你套牌的技藝。）

守護{二}

～牌名～得+X/+0，X為由你操控的生物中力量最大者的數值。

下個版本依然是賈希拉，但他們在形態轉變成動物上嘗試了一個不同的執行方式。到了這個時間點，他們把技藝從單色傳奇生物移到了較低稀有度的單色非傳奇生物上以提高輪抽裡的出現率，這張牌也從非普通被移到了稀有。

英勇賈希拉（第 #3 個版本）

{一}{綠}

傳奇生物～ 人類／妖精／德魯伊

0/1

守護{二}

～牌名～得+X/+0，X為由你操控的生物中力量最大者的數值。

到了這裡，洞察設計團隊放棄了技藝。

英勇賈希拉（第 #4 個版本）

{一}{綠}

傳奇生物～ 人類／妖精／德魯伊

0/1

身世（於遊戲開始時，你可以加入一個身世並將其顏色加於此指揮官上。）

守護{二}

～牌名～得+X/+0，X為由你操控的生物中力量最大者的數值。.

這是身世最早的表現方式。

會說話的熊威爾遜 （第 #5 個版本）

{一}{綠}

傳奇生物～熊／戰士

2/2

故事（於這盤遊戲開始時，你可以為此指揮官增加一個身世及其顏色。支付其費用來在這盤遊戲中解鎖使用。）

{橫置}：檢視你的牌庫頂牌。如果該牌是地牌，你可以展示該牌並置於你手上。如果該牌是門牌，則改為將其放進戰場。每當你橫置一個門以產生魔法力時，加一點任意顏色的魔法力。

到了這個時間點，團隊決定要把這個位置從賈希拉改成威爾遜，也是這裡我們開始看到一些有些古怪的設計。雖然兩個角色都留在檔案裡，但賈希拉被移到了另外一個位置，因為她看似更適合那個位置所要探索的機制空間。雖然我一般會向大家展示在單一一個位置上一張牌的演進，今天的文章將會展示當其他牌更能執行這個角色、物件、目標或咒語的創意時，牌在不同位置間是如何轉變的。文章後段我們會再回來講賈希拉。

威爾遜是隻會說話的熊。雖然他對療傷藥水有著特別的喜愛，除了是隻熊之外他並沒有太多特別的地方。我的猜測是他們想要一個能幫助門牌的設計，並希望找到一個角色來搭配。威爾遜作為沒有背景的角色是他們所做的第一個嘗試。

故事是選擇身世早期的版本。和技藝一樣，有著類似「施放一次，就可以這盤遊戲剩下的時間裡套用到你的指揮官上」的特性。在我一張一張介紹的過程中，你會發現樣板和團隊的想法一同持續改變，然後最後編輯和規則經理會試著找到最好的表述方式。

能言善道的灰熊威爾遜 （第 #6 個版本）

{一}{綠}

傳奇生物～熊／戰士

2/2

故事（於這盤遊戲開始時，你可以為此指揮官增加一個身世及其顏色。支付其費用來在這盤遊戲中解鎖使用。）

這盤遊戲中你可以起動～牌名～身世異能的次數從一次改為兩次。

門的風味不太適合威爾遜，因為門是城市裡的東西，而威爾遜住在森林裡。下一個嘗試是把威爾遜做成可以獲得兩個身世的指揮官，背後的想法是他就只是一隻熊，但你可以讓他跟有趣的身世結合來構築出很酷的套牌。

明斯克 （第 #7 個版本）

{三}{綠}

傳奇生物～ 人類／野蠻人

3/3

故事（於這盤遊戲開始時，你可以為此指揮官增加一個身世及其顏色。支付其費用來在這盤遊戲中解鎖使用。）

每當～牌名～攻擊時，如果你未操控倉鼠，派出一個 1/1 紅色名稱為布布的倉鼠衍生生物，其為橫置且正在進行攻擊。

若你已經操控倉鼠，則在～牌名～上放X個+1/+1 指示物，X等同於其力量。

我相信是在這個時候他們決定可以把檔案裡的另一個位置改為威爾遜，這樣也可以把這個位置留給他們另一個很想加進來的角色—明斯克。明斯克曾出現在龍與地下城：被遺忘國度戰記 （AFR）裡，但他是和柏德之門有著特別連結的熱門角色，所以團隊決定要為他設計一張新的牌。

顯然，明斯克必須要有布布—他的倉鼠伙伴，所以最初的版本會派出衍生生物布布，並給你一個讓它變得更大的方式。如果你不知道，布布是一隻縮小版的巨型太空倉鼠，所以讓他越來越強也是風味的一部分。

明斯克 （第 #8 個版本）

{二}{綠}

傳奇鵬洛客～明斯克

起始忠誠值～[空白]

故事

+1 派出布布

-2 某個東西

-8 某個很酷的東西

到了這個時候設計團隊決定要把明斯克設計成鵬洛客。這有些爭議，不只因為在被遺忘國度戰記裡明斯克是傳奇生物，他也並非和其他的鵬洛客一樣是魔法風雲會玩家的心頭好。但因為他是和柏德之門有關角色中最受歡迎的一個，團隊覺得這是一個正確的選擇。在這裡提出這個版本的原因，是我想要點出有時候出現在檔案裡面的內容，並非因為你知道那會是什麼，而會只是希望團隊能藉此想想要如何完成。這個版本只提出了我們在這張牌的設計上想看到的大概架構。

英勇搭擋明斯克和布布 （第 #9 個版本）

{二}{綠}{綠}

傳奇鵬洛客～布布

起始忠誠值～4

故事（指揮官在遊戲開始時可以在指揮官區裡有一個背景故事。在此指揮官上加上其顏色特性。）

+1：派出傳奇衍生生物布布，其為1/1紅色，具踐踏與敏捷異能的倉鼠。如果你已經操控名為布布的生物，則改為在上面放兩個+1/+1 指示物。

-2：布布對目標生物及鵬洛客造成等同於其力量的傷害。.

-8：你獲得具有以下異能的徽記～「由你操控名為布布的生物基礎力量與防禦力為20/20。」

～牌名～可用作指揮官。

這是基於這張牌上的版本架構來填入異能的第一個嘗試。這張牌會派出布布，所以那成了+1的異能。+2變成布布對其他生物造成傷害的「咬」異能。-8的大招結合了-2的異能並讓布布成為它天生就是的巨型太空倉鼠。值得注意的是故事—身世的前身依然在這張牌上。明斯克是一張單色牌且可用作指揮官，而所有的單色指揮官都有故事的異能。最終，我的語感讓我想特別點出英勇拍檔（derring-duo）是利用了「英勇行為（derring-do）」，一個過去表現「展示英雄氣慨」的用法。還有就是他們選擇把布布作為鵬洛客而非明斯克，因為他是兩個裡面比較強的那一個。

英勇搭擋明斯克和布布 （第 #10 個版本）

{二}{綠}{綠}

傳奇鵬洛客～布布

起始忠誠值～4

故事（指揮官在遊戲開始時可以在指揮官區裡有一個背景故事。在此指揮官上加上其顏色特性。）

在每個維持開始時，如果你未操控名為布布的生物，派出布布，一個1/1紅色具踐踏與敏捷異能的倉鼠。

0：在布布上放一個+1/+1指示物，接著在～牌名～上放等同於布布力量的忠誠指示物。

-X：由你操控的生物基礎力量與防禦力成為X/X 直到回合結束。

～牌名～可以用作指揮官。

這是第一個讓你透過觸發式異能來持續派出新布布衍生生物的第一個版本。0的忠誠異能實質上是一個加號異能，會隨著布布的體型變大。這也會讓你以其他方法來以其他方式加大布布，以加速獲得忠誠值的能力。這張牌從三個忠誠異能減少到兩個，因為觸發式異能和「可以用作指揮官」的文字敘述分別佔掉了一個區域，而我們在鵬洛客上可以放最多的是四（這是牌框的限制）。

插畫敘述：

****鵬洛客 – 垂直比例***

設定：*五角形*

顏色：綠色傳奇鵬洛客

地點：柏德之門之城（第 63-67 頁，以及附件參考資料）

動作：展示明斯克和布布這對人類和倉鼠的搭檔（參考附件參考資料）。表現出明斯克的英雄姿態，一隻手平舉像是馴養獵鷹的人。在那隻手臂上休息的是布布，以後腿站立並警戒地看著觀看者的那個方向。明斯克和布布都迫不及待要開始與惡魔的戰鬥。讓我們更近點來看布布—明斯克可以比一般的鵬洛客牌再被多切掉一點，以提供布布更多聚光燈的焦點。

焦點：明斯克和布布

基調：一對善良的雙人組，迫切地要一同共赴危難！

這時我們委託了插畫的內容。我想今天跟大家展示講到所有牌的插畫敘述應該會很有趣。別忘了插畫總監會提供畫家很多的參考資料，因為這些角色包含一些特定的外觀。「五角形」是這個系列的系列代碼。

英勇搭擋明斯克和布布 （第 #11 個版本）

{三}{紅}{綠}

傳奇鵬洛客～布布

起始忠誠值～4

當～牌名～進到戰場時，如果你在你的維持開始時未操控倉鼠，則派出布布，其為1/1紅色，具踐踏與敏捷異能的倉鼠。

+2：在至多一個目標生物上放置一個+1/+1指示物。該生物獲得連擊直到回合結束。

0：你可以犧牲一個生物。當你如此做，～牌名～對任一目標造成X傷害，X等同於其力量。

-N：抽等同於由你操控的生物間最高力量張數的牌。～牌名～可以用作指揮官。

結果顯示把身世放在鵬洛客上會產生問題，因為所有的牌都會對照到生物，而許多異能放在鵬洛客身上都不合理。團隊透過把所有鵬洛客都做成多色的方式來解決這個問題，這代表我們得為明斯克加上紅色。這讓他們可以加進一個「投擲」生物的異能（犧牲一個生物來造成等同其力量傷害的暱稱），因為那正符合明斯克常見對把布布往敵人身上丟的動作（「布布，攻擊眼睛！」）。如果可以讓布布變得夠大，最後一個異能能對戰局帶來很大的影響。

英勇搭擋明斯克和布布 （第 #12 個版本）

{四}{紅}{綠}

傳奇鵬洛客～布布

起始忠誠值～5

當～牌名～進到戰場時，如果你在你的維持開始時未操控倉鼠，則派出布布，其為1/1紅色，具踐踏與敏捷異能的倉鼠。

+1：這張牌上每有一個忠誠指示物，就在至多一個目標生物上放置一個+1/+1指示物。

-3：你可以犧牲一個生物。當你如此做，～牌名～對任一目標造成X點傷害且你抽X張牌，X等於其力量。

～牌名～可以用作指揮官。

這是在付印前明斯克和布布的最後一個版本。你可以看到團隊在想要的異能上反覆徘徊（派出布布，把布布變得更大，投擲布布）試著想要找到最適當的執行方式。這張牌最終的版本鎖定了要在布布身上放置的指示物數量，降低了投擲的費用，並改變了這張牌的魔法力值和起始忠誠值。最後，他們把鵬洛客的副類別改回合明斯克，因為布布顯然應該是其派出的衍生生物。

樹林之友賈希拉

現在，讓我們來順道看看賈希拉以及他最後的樣子。

貪心的凱根（第 #1 個版本）

{四}{綠}

傳奇生物～矮人／戰士

4/4

熟練（在遊戲開始時，此指揮官有額外的技藝。增加技藝視為巫術。） 每當此生物攻擊時，重置由你操控的所有地。

//技藝 {三}{綠}// 每當你橫置一個地產生魔法力時，加{綠}。

今天故事的主題是沒有東西從頭到尾都是一樣的。這張牌從一個名為凱根的角色開始—他最後並未得以付印。這是另一個在前期使用了熟練/技藝的牌。你可以發現這張牌本身的異能和技藝間可以形成組合技。

貪心的凱根（第 #2 個版本）

{二}{綠}

傳奇生物～矮人／戰士

1/3

熟練（在遊戲開始時，此指揮官有額外的技藝。增加技藝視為巫術。）

每當一個地在你的操控下進到戰場時，派出一個珍寶衍生物。

如我們在上一張牌上所看到的，技藝的異能被從傳奇生物身上移除。這個設計嘗試了一個春之鼓動的變型，讓地可以產生額外的魔法力，不過僅只一次而非每回合一次。

貪心的凱根（第 #3 個版本）

{二}{綠}

傳奇生物～矮人／戰士

1/3

身世（於遊戲開始時，你可以為此指揮官增加一個身世及其顏色。）

每當一個地在你的操控下進到戰場時，磨一張牌。

每當你磨了一張地牌，將該牌移回你的手上。

下一個版本嘗試了另一種處理地落的方式，提供你未來的魔法力。我猜那是因為磨牌利用了其他的主題。

德魯伊豎琴手賈希拉（第 #4 個版本）

{二}{綠}

傳奇生物～人類／妖精／德魯伊

3/3

故事（於這盤遊戲開始時，你可以為此指揮官增加一個身世及其顏色。支付其費用來在這盤遊戲中解鎖使用。）

在你的維持開始時，磨一張牌。

每當～牌名～攻擊時，將目標地牌從你的墳墓場移回戰場。

在這裏賈希拉從原本的位置—後來變成明斯克—移到了她最後被印行的位置上。這個版本利用了德魯伊的天性，而非動物形態轉變的能力。你可以看到這張牌補上了凱根原本的類似機制空缺（這也是她被換位置而非在原本的位置上做修改最主要的原因）。

插畫敘述：

設定：*五角形*

顏色：與綠色魔法力相關的傳奇生物

地點：旅館及小酒館的服務櫃檯

動作：請展示固執的賈希拉，一位半黑半白的半妖精/德魯伊豎琴手。她正坐在櫃檯前，鏡頭下的她坐立難安，不經意地在摸到的地方讓粉紅色的鳶尾花從櫃檯的木頭縫隙間長出 . . . 另外請參考豎琴手的資料，第90頁斑馬世界指南裡半妖精的介紹，以及第138-140頁裡的德魯伊。如果可能的話，我們可以在她的服裝上看到半月的圖案，八角型的別針上有豎琴手的符號，以及豎琴手斗篷上獨特的細節，但請將豎琴手的外觀及顏色和德魯伊的參考資料結合，並有一些獨特的風格和裝飾來提供她獨特且傳奇的外表。

焦點：賈希拉

基調：強大且有愛心的英雄。

註記：與賈希拉的迷霧相連，插畫 ID #425936

如你在最後的插畫上所看到的，那和插畫敘述相差不遠。由於賈希拉還有出現在另外一張牌上，那張牌也在插畫敘述中被點名了出來。畫家Mila Pesic繪製了這兩幅作品。

樹林之友賈希拉 （第 #4 個版本）

{三}{綠}

傳奇生物～ 人類／妖精／德魯伊

3/5

在你的維持開始時，將目標地牌從你的墳墓場移回戰場。

選擇身世 <i>（如果你的其中一個指揮官具有這個異能，另一個是一個身世，你可以擁有兩個指揮官。）</i>

設計師持續調整賈希拉與地之間的互動。最終印行的版本從稀有被移到了非普通，但是一個你會想以她作為主題很棒的指揮官設計。

優雅灰熊威爾遜

接著，我們來看看威爾遜的設計最後變成什麼樣子。

自然之爪法爾東 （第 #1 個版本）

{二}{綠}

傳奇生物 - 人類/德魯伊

4/4

守軍

熟練（你可以從你的套牌中加入一個技藝並將其顏色加在這張指揮官上。）

//技藝 {四}{綠}// 每當一個生物在你的操控下進到戰場時，在至多一個目標地上放置四個+1/+1 指示物。它成為0/0生物且具有敏捷異能及「當此生物死去時，將其移回其擁有者手上。」

威爾遜的位置一開始也是另外一個角色，也具有熟練/技藝。由於那是一張非普通的生物牌，它並沒有基本的異能（除了技術上的守軍以外，那是一個副作用），但在你可以施放的時候有一個很強力的技藝。這個設計使用上更像是祈禱者（用來暱稱一個費用很低但異能起動費用很高的生物）。

自然之爪法爾東 （第 #2 個版本）

{四}{綠}

傳奇生物 - 人類/德魯伊

4/4

在你回合的戰鬥開始時，在至多一個你所操控的目標地上放置四個 +1/+1 指示物。它成為0/0元素生物且具有敏捷異能及「當此生物死去時，將其橫置移回戰場。」

熟練（你可以從你的套牌中加入一個技藝並將其顏色加在這張指揮官上。）

//技藝 {二}{綠}// 每個由你操控且其上有+1/+1指示物的生物均具有警戒與踐踏異能。

這張牌被移到了秘稀，而一開始的技藝效果被移到了生物上，並得到了一個新的技藝。它同時也失去了守軍。作為秘稀讓我們可以稍微增加一點這張牌的強度，因為它在限制賽中的影響被大幅減低。

自然之爪法爾東 （第 #3 個版本）

{二}{綠}

生物～人類/德魯伊

2/2

每當～牌名～攻擊時，則從你牌庫中搜尋一張基本地牌，將之橫置放進戰場，然後將你的牌庫洗牌。

熟練（你可以從你的套牌中加入一個技藝並將其顏色加在這張指揮官上。）

//技藝 {三}{綠}// 此生物的力量和防禦力各等同於由你操控的地數量。

下個版本保留了德魯伊的風味，但同時修改了基本能力和技藝效果。

自然之爪法爾東 （第 #4 個版本）

{二}{綠}

生物～人類/德魯伊

3/3

雙倍熟練（此指揮官在遊戲開始時有兩個額外技藝。增加技藝視為巫術。）

每當～牌名～攻擊時，若由你操控的地數量大於其力量，在上面放置一個+1/+1指示物。如果其力量大於由你操控的地數量，從你的牌庫中搜尋一張基本地牌，將之橫置放進戰場，然後洗牌。

到了這個時候的設計已經把技藝從傳奇生物上移除。這是我們前面看到可以有兩個身世設計的前身。

能言善道的灰熊威爾遜 （第 #5 個版本）

{三}{綠}

傳奇生物～熊／戰士

4/4

故事（於這盤遊戲開始時，你可以為此指揮官增加一個身世及其顏色。支付其費用來在這盤遊戲中解鎖使用。）

你可以將生物及結界咒語視同具有閃現異能地來施放。

～牌名～和其他你施放之生物及結界咒語不能被反擊。

這張牌被從秘稀移到稀有，也是威爾遜離開明斯克位置後的下一個去處。我不確定為什麼威爾遜會被設計為加強施放生物和結界，可能是因為他們希望讓威爾遜成為一個角色，而我們正持續尋找想找到正確的設計。

能言善道的灰熊威爾遜 （第 #6 個版本）

{一}{綠}

傳奇生物～熊／戰士

2/2

故事（這個指揮官在開始時可以在指揮官區裡有一個身世。將其顏色特性加在此指揮官上。）

～牌名～不能被多於一個生物阻擋。

每當～牌名～攻擊時，你可以讓目標生物本回合若能進行阻擋，則須如此作。

他們把下個版本做得更像是熊，讓異能和戰鬥有關。同時，他們決定熊應該要是2/2—魔法風雲會裡熊的經典力量/防禦力組合。

插畫敘述：:

***包括標準比例的擴圖樣板***

設定：*五角形*

顏色：與綠色魔法力相關的傳奇生物

地點：森林裡的樹叢

動作：請設計威爾遜，一隻非常友善、聰明且「能言善道」的灰棕熊。手握著瓶裝的綠色藥水，翹著指頭放在嘴邊彷彿品嚐著一杯精選的好茶。威爾遜應該要很一目瞭然地是一隻一般的灰熊（不是人型的熊），但有著非常優雅的品味。它沒有穿衣服。

焦點：威爾遜.

基調：「嗨你好啊！要喝點茶嗎？」

在這裡威爾遜的樣貌被描繪出來。你可以看到畫家永遠都會被告知這張牌會被印成什麼樣子以掌握他們插圖需要的比例。

能言善道的灰熊威爾遜 （第 #7 個版本）

{一}{綠}

傳奇生物～熊／戰士

2/2

故事（指揮官在遊戲開始時可以在指揮官區裡有一個背景故事。在此指揮官上加上其顏色特性。） 此咒語不能被反擊。踐踏，警戒，延勢，辟邪，敏捷。

最後，它們被從稀有移到了非普通，且又被簡化了一些。主要是只給它一堆生物異能。印製的版本失去了辟邪和敏捷但獲得了守護{二}。

今天的預覽牌

是時候告訴大家有關於今天預覽牌的故事了。

同儕指導（第 #1 個版本）

{一}{黑}

巫術

從你的牌庫搜尋一張魔法力值X或以下的牌，X為你超級冒險團中的生物數量。（超級冒險團由任意數量由你操控有著唯一一對生物類別的生物所組成。）

這個位置是黑色的，一開始是一張稀有的導師牌。在這張牌上你可以看到另一個並未留到最後的機制—超級冒險團。超級冒險團重複使用了贊迪卡再起裡的冒險團，但在D&D裡的職業有十二個而非四個，所以我們調整了這個異能來尋找種族和職業生物類別的唯一組合。超級冒險團將會計算每個在牌上有至少兩個唯一生物類別組合的生物。舉例來說：一個人魚／魔法師、兩個鬼怪／戰士、一個鬼怪／祭師和一個巨蛇將會被超級冒險團算到三（除了巨蛇和第二個鬼怪／戰士外全部都會計算進去）。

同儕指導（第 #2 個版本）

{黑}

巫術

從你的牌庫搜尋一張魔法力值X或以下的牌，X為由你操控有著唯一職業的生物數量。展示該牌，置於你手上，然後洗牌。

這張牌接著從黑色的稀有牌被改為黑色的秘稀牌，並留在那個位置直到付印。超級冒險團被移除，團隊在那個位置上嘗試了一些在意你有多少個唯一生物類別的效果。所以如果沿用上面那個例子：一個人魚／魔法師、兩個鬼怪／戰士、一個鬼怪／祭師和一個巨蛇，你將會有六個唯一的生物類別（鬼怪、人魚、巨蛇、祭師、戰士和魔法師）。

術士契約（第 #3 個版本）

{一}{黑}{黑}

結界

當～牌名～進到戰場時，你失去一半的生命，小數點後進位。將等量的血滴指示物放在～牌名～上。

我相信這是在系列設計一開始時的檔案內容。團隊並不想要黑色的導師，所以他們開始實驗不同的設計—你會發現他們並沒有完成。這張牌告訴你要如何獲得血滴指示物，卻沒有告訴你如何使用。我把這個放進來是為了告訴你們有時候一些位置會在團隊了解他們想做什麼的時候被放進設計的半成品。這張牌確實展現了他們有興趣在這個位置上填進術士契約的風味，而這點風味也到付印前一直被保留了下來。

邪術刃（第 #4 個版本）

{四}{黑}{黑}

神器～武具

你不因生命為0或更少而輸掉這盤遊戲。每當你獲得生命，改為抽等量的牌並在佩帶此武具的生物上放置等量的+1/+1 指示物。佩帶此武具的生物具有敏捷及繫命異能，並獲得「在你的結束步驟開始時，若此生物本回合並未攻擊，則你輸掉這盤遊戲。」

佩帶～支付4點生命。

邪術刀刃是一個很受歡迎的術士契約，所以團隊喜歡把它做成巫妖武具的想法，能給你力量但也要付出代價。這讓團隊納入了第一個異能，提供你一個「死而復生」的方式，並讓你在成為0點生命時不會死去。這張牌設定了一個你會輸掉的方式，迫使你要以某種方式行動（每回合都以佩帶此武具的生物攻擊）不然就會死。

插畫敘述：

*** 擴圖樣板***

設定：*五角形*

顏色：黑色神器

地點：不重要—你決定就好。

意圖：這是一把術士契約的刀刃，由惡魔提供術士的武器。

動作：設計一個術士契約的武器，看起來像是一把短彎刀。給它一個獨特且殘忍的設計。或許可以看起來像是在術士手中具象化的武器，從黑煙的漩渦中展現形體—可以隨時在空氣中被召喚出來。充滿惡意的紫色魔法符咒在彎刀的刀刃上發光。

焦點：契約武器

基調：惡魔主人所提供的殘忍禮物

註記：這幅插畫將會以兩個不同的比例印製：(1) 標準比例 (2) 擴圖比例（請參考附件樣板）。請讓插畫可以在裁切過後符合標準的比例，保留邊框延伸出去的地方，並能在以擴圖比例印製時有著能作為彩蛋的額外有趣內容。

這時我們委託了插畫。你會發現我向你展示了多個插畫敘述：這是各個內容被結合起來的架構（設定、顏色、意圖、動作、焦點、基調，和註記）。

邪術刃（第 #5 個版本）

{四}{黑}{黑}

神器～武具

只要～牌名～佩帶於生物上，你就不會因爲生命為0或更少而輸掉這盤遊戲。

若你將獲得生物，則改為將等量的+1/+1 指示物放置於佩帶此武具的生物上。每當佩帶此武具的生物死去時，你抽 X張牌並失去Ｘ點生物，X等同於其力量。

佩帶～支付4點生命.

不會因爲生命為0或更少而輸掉這盤遊戲的效果與生物佩帶武具連結。團隊希望佩帶此武具的生物能持續變大，讓玩家有一些可以用生物來抽牌的方式，這個概念讓你的生命並非只是一般的生命而是資源。倒數第二個版本在精神上和最終版本相近，但如你所看到的，在效果上還進行了一些改變。

點開來看契約武器 最終版本保留了在0點生命時活下來的條件，但修改了第二個部分。這張牌借用了[autocard]黑暗親信[/autocard]在你抽牌時會失去等同於其魔法力值生命的異能，還使用了魔法力值來決定這個生物這回合會變得多大。和[autocard]黑暗親信[/autocard]不同的是，這是一個攻擊觸發因為它希望你讓佩帶武具的生物深陷危險。最後，佩帶費用從支付生命被改為棄牌。這在在都鼓勵了你攻擊來獲得牌張，我很喜歡這張牌最後的版本。

「故事時間結束」

這是今天所有的時間。一如往常，我很想知道你們對於今天的文章、任何討論到的牌，或指揮官傳奇：爭戰柏德之門本身的想法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來還有更多指揮官傳奇：爭戰柏德之門個別牌張的設計故事在等你。

在那之前，希望你有強力的武器簽訂暗黑契約。我是說，如果你想的話。