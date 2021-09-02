歡迎來到依尼翠：黯夜獵蹤牌張預覽的第一週。我將向你們介紹這個系列的設計故事，並展示一張很酷的新預覽牌（它是一隻狼人！）。這裡除了狼人比較多之外，其他全部一如往常，我想依尼翠裡的店家應該也都是照常營業才對。

狼在哪

故事要從 1994 年的夏天開始說起，一個名為 傳承的新系列正準備要上市。有新系列要上市就代表我得在牌店開門前一小時就開始排隊，因為聽說如果沒有在魔法風雲會系列上市第一天就入手，之後將更難取得。我找到了一家在 Westwood —那正是 UCLA 所在的城市—的牌店，他們訂購了很多的傳承，所以我就在那買到了我要的東西。我最後買了四盒，三盒當天就被開掉，剩下的一盒被我收在了衣櫃裡。開到的其中一張牌是這張：

Lesser Werewolf

我還記得看到牌名時那興奮的感覺。 Lesser Werewolf 是什麼？但接著我看到規則敘述欄裡所寫的—所以如果有足夠的魔法力，我可以用它來除掉阻擋者，或在進行阻擋時除掉攻擊者。但為什麼要暫時降低力量呢？這個設計想要傳遞的是變身的概念嗎？那感覺像是來了個直球卻揮了個空棒。我很失望，因為我真的很希望魔法風雲會裡能有一隻很酷的狼人。

快轉到 1995 年的前一年，當時的我正以自由工作者的身份為威世智裡七個不同的單位撰寫很多不同的東西（也包括 R&D 和決鬥者雜誌）。這時我收到了一封很有趣的 email，問我有沒有興趣發起一個外部玩家的對局測試小組？我需要召集四到八個人組成一個小組，並會收到之後即將發行系列的對局測試材料。我們需要做的就是玩它，為對局測試的過程做紀錄，然後把結果送回給 R&D。我說好，我願意來嘗試看看。

我從洛杉磯（那是我當時居住的地方）找了一些魔法風雲會的朋友組成了對局測試小組，收到的第一個系列是家鄉。對局測試用的牌是印成小張的紙版並切成大概和魔法風雲會牌張差不多的大小（雖然再短再方正一點），我們馬上打開盒子看看有哪些牌，第一眼看到牌裡包括這張：

Greater Werewolf

在看到牌名時我十分開心— Greater Werewolf ，那肯定要比 Lesser Werewolf 來得更好吧！我滿懷熱情地大喊，「它是狼人！」

接著我看了看牌，五點魔法力召喚 2/4 且會持續損害阻擋它的生物。「喔，這爛透了。」我說，然後翻遍了整個系列想找到另一張狼人，但什麼都沒有。到目前為止，魔法風雲會兩次對狼人的嘗試都失敗了。

快轉到 2000 年，那時的我已經成為了威世智裡 R&D 的一員，並加入了神譴的設計團隊。那是奧德賽環境的第三個系列，而我們正在嘗試用系列裡的其中一個機制—門檻，來做出一些不同的設計。當時正在進行的，是讓幾隻門檻生物在達成門檻條件後成為雙面刃。它們會變得更好，但也會有一些隨著變身而來的風險。最後我們印製了下面這張牌：

Treacherous Werewolf

這張牌並不是一張頂底設計的狼人，但我們利用了把人變為狼的咒語作為一些門檻牌的風味，而創意團隊認為這是個可能可以製作狼人的地方。比起前兩張狼人來說這張要好得太多（至少結合了變為狼人的感覺），但離完美的設計還差了一大截。

再快轉到 2009 年。在原版依尼翠前期設計的階段，我們決定要放進屬於怪獸的生物，包括吸血鬼、殭屍和狼人（精靈是之後才加進去的）。這時我迫不及待想要為各個怪獸找到屬於它們的頂底設計。

我在會議中拿出 Lesser Werewolf 、 Greater Werewolf 和 Treacherous Werewolf 。「他們都是魔法風雲會裡的狼人，但我們可以做得更好。事實上，我想這個系列成功的關鍵就在於是否可以找到一個完美執行狼人牌的方式。魔法風雲會已經成功做出了吸血鬼和殭屍，但從未成功做出狼人。這將會是我們這次要集中火力的目標。」

我寫了一些規則來定義狼人該做什麼（要有兩個狀態及轉化等）—你可以在我為狼人週時所寫的文章裡了解更多內容）。這時 Tom LaPille 建議我們使用決鬥大師（由威世智所製作的日本TCG）裡雙面牌的技巧。我們採納了他的意見，接下來的故事你們大概都聽過上百遍了。

今天故事的走向將有點不同。當時大家建議了各式不同的想法，其中也也除了雙面牌以外的東西。這次系列裡其中一個主要的機制（也是我今天的預覽牌）來自當時我所提出除了雙面牌之外，另一個能作為解決狼人問題的方法。

我把這個想法稱為白天/夜晚，它是這樣運作的：當你使用一個狼人，你會從遊戲外找出一張牌（沒錯，雖然龍與地下城：被遺忘國度戰記終於在地下城用上了這個技巧，我們已經考慮這個想法很久了。）這包括使用一側代表白天另一側代表夜晚的牌。兩側分別會有三個點。你會從白天那側的第一個點開始，接著每當任一玩家施放了一個咒語就會前進一格。第一、第二及第三個點時是白天，接著當進到第四、第五、第六個點時將會變成夜晚。第六個點結束後將會回到第一個點，而狼人也會依據是白天或夜晚來改變方向。

這個機制最後被從系列中移除，因為雖然它表現得不錯，但並沒有像雙面牌一樣讓人怦然心動。然而這啟發了我們想出放在依尼翠裡的「狼人機制」（會讓人類轉化為狼人及狼人轉化回人類的觸發效應），並應用到了之後所有的狼人上（除了在異月傳奇裡我們處理的方式有些不同外）。坦白說，我不認為我們會再次看到白天/夜晚的機制，不過過去的種種總是會在你已經忘記時再次出現。

好一場駭客松

又快轉到幾年之後，這次是 2018 年。在 2017 年時，R&D 開始一個稱為駭客松的活動，有一週的時間讓我們從日常的庶務中脫離，一起腦力激盪尋找未來產品的想法。近代新篇和 Jumpstart 都是在第一場駭客松裡誕生的。鑒於駭客松的成功，我申請進行一場駭客松來討論魔法風雲會未來的機制。駭客松得以順利舉辦，我也把大家的想法分成了六大類。

組別 #1：鵬洛客 – 這個組別探索了一些底頂設計的鵬洛客，試圖先找出很酷的機制，適合的角色可以留到之後再說。

組別 #2：故事脈動 – 這個組別檢視了接下來的故事脈動，看我們是否可以利用這些發動點來啟發新的設計。

組別 #3：重新檢驗過去的假設 – 這個組別會回顧過去並重新檢驗魔法風雲會過去做出的決定，了解如果我們做了不同的決定會發生什麼事。如果我們願意對過去的選擇提出質疑，或許可以迸出一些很酷的機制？

組別 #4：保留機制 – 這個組合檢視了所有曾嘗試但尚未使用的機制，看看是否有些很酷的機制被埋藏在過去的內容之中。

組別 #5：牌框 – 這個組別探索了如果我們願意更積極使用異畫牌框的話，是否有哪些東西是有潛力的。有沒有哪些機制過去或許無法實現，但把牌框設計作為資源的情況下就變為可能的呢？

組別 #6： 遊戲外元件 – 這個組別探索了需要有除了套牌以外的遊戲外元件才能進行的機制。

除了我自己之外，我還另外找了五個組長讓他們自己決定想要負責的組別。組別 #6 最後落到了我頭上，因為那是最「框架外思考」的組別，也沒有其他人知道該如何進行。在我自己的組裡我把想法又分成了幾個我有興趣探索的類別。

由於包括了一些之後才會看到的酷東西，今天我不想太深入討論這些子類別，但想聊聊其中一個分類—我把它稱為「外部牌張」。這個類別的想法是要如何把一張不屬於套牌內的牌帶進對局裡—它們不一定是傳統的魔法風雲會牌，也可以是一些能印在牌上的內容。地下城就屬於這個類別機制很好的例子。

為了激發大家的創意，我先向大家介紹了這個類別裡過去曾嘗試但從未做過的東西，其中一個正是原本依尼翠裡的白天/夜晚機制。許多成員受到這部分內容的啟發，讓我們決定在這上面花一些時間看是否可以設計出什麼東西來。

其中一個大發現是如果你有這個元件，就可以做出比轉化雙面牌更多的東西。那將會有很多可以開關的單向牌，或是依據白天或夜晚的狀態來改變功能。隨著更加深入，我們也更加喜歡這個機制，所以在最後的小組報告中（每個組別都會在週二魔法風雲會的會議中報告自己發現的東西—同時也需要寫下來），我提出了白天/夜晚有成為未來機制的潛力。

開始獵蹤

再快轉到大概一年之後，當時我正參加依尼翠：黯夜獵蹤第一場洞察設計的會議。我們討論到能為第三次造訪依尼翠做些什麼，而我說「我有個想法—那應該要存在依尼翠的世界才對。」並拿出了在駭客松時為這個機制所製作的套牌，向團隊演示它的使用方法。

Ethan Fleischer 是這個系列的洞察設計負責人，他告訴我們他喜歡在意白天/夜晚狀態的牌，也很喜歡基本的架構，但對倒轉的條件不是很確定。（雖然許多東西已經改變，機制依然保留了隨著咒語施放會移動的軌跡。）他建議我們嘗試一些其他的觸發並看看表現如何。

我們按照 Ethan 的話製作了一個很長的清單，列出了所有可以在意的觸發並測試了多個版本，也包括現在狼人已經在使用的觸發。那不只好記—「狼人機制」早已深植大部分的依尼翠系列當中，且能讓全部舊的狼人（同樣不包括異月傳奇）都和系列裡的這些狼人有類似的使用方式。在經過對局測試後，顯然那正是我們應該要使用的東西。

在有了白天/夜晚機制—後來被改為晝形/夜形—後，我們開始探索有哪些東西可以做。最後找出了四個主要的領域：

1. 它可以和狼人的其他轉化連在一起。

雖然大部分的晝形/夜形牌都是狼人，我們可以把其他在主題上相連的牌連結到晝形/夜形的循環上。舉例來說，這是第一次你將會看到其他牌張類別伴隨著狼人轉化的同時而改變。

2. 我們可以製作讓其他非轉化牌在意的東西。

晝形/夜形會產生一個其他牌可以在意的狀態，就算那些是不會轉化的牌也沒關係—像是依照白天或黑夜而有不同強度的牌。我們兩種設計都嘗試過，但系列設計認為把牌做成在夜晚比較強更符合風味。

3. 我們可以在意轉化本身。

另一個在對局測試中發現的有趣東西，是我們可以創造不特別在意是白天或晚上，而是在意兩者之間轉換時觸發的牌—這最終成為一個套牌原型。雖然製作一副要努力留在夜晚的套牌（那正是大部分狼人套牌使用的方式）十分有趣，但創造一副盡可能在兩者之間跳來跳去的套牌也不遜色。這個主題將會出現在白色、藍色及紅色裡。

4. 東西可以從夜形那面進場。

晝形/夜形也有另外一個有趣的特點，這個機制讓牌張在進戰場時可以察覺到自己的狀態，並依據那個狀態轉化。舉例來說，如果你使用了狼人套牌，而現在正是晚上，你的狼人將會以狼人那側進場。（雖然也會在晝形/夜形變換時同時轉化，那些沒有晝形/夜形的舊狼人將無法這麼做。這些牌將可以一起使用。）

雖然新加入了晝形/夜形的機制，我想強調並非所有的轉化雙面牌（TDFC）都跟這有連結。事實上，有一個完全不同的機制—我下週會再多做說明—是和 TDFC 連結的。造訪依尼翠很有趣的一部分，在於探索可以利用 TDFC 做些什麼。雖然狼人也同時歸隊，但仍有一些其他 TDFC 可以做的事。

在了解到晝形/夜形將會是這個系列的關鍵內容後，我們馬上決定要把狼人作為一個主題。如前面所講到的，吸血鬼、殭屍和精靈在其他世界都有更多出場的機會，所以依尼翠將是我們可以特別關照狼人的地方。除了設計比之前的依尼翠系列更多狼人，我們還可以讓它們存在於一般的紅色及綠色之外（這兩個顏色依然是狼人的主要顏色）。我們提供第三個顏色選項，但在原本的兩個顏色裡各放進一個亮點（例如有一張牌會轉化變為狼人）。狼人的第三個顏色很快就決定應該是黑色，所以你將會在系列裡看到三隻黑色的狼人。白色和藍色也各有一張牌正面是自己的顏色，但轉化後就變為紅色或綠色的狼人。

其中一張牌—白色的那張正是我今天的預覽牌。話不多說，就讓我向你們介紹護教蠻兵。

點開來看護教蠻兵 翻面

我們把紅色與白色重疊和不重疊的部分在背面分開。兩個顏色都有先攻，但白色的守護通常會要求支付魔法力，而紅色則是支付生命。如此一來就可以讓它有一個紅色的感覺，卻仍保有白色的魔法力費用。雖然今天你們不會看到藍色的狼人，我可以告訴你們轉化後它會變成綠色的狼人。

如果你擔心我們沒有給其他主要的生物類別（人類、精靈、吸血鬼和殭屍）好東西，那就多慮了。人類和精靈都有一個新的機制，殭屍會有一個新類別的殭屍衍生物，而吸血鬼則會有一個沒有名字的機制主題。（別忘了，吸血鬼將在腥紅婚誓裡獲得屬於自己的系列。）下週待我向大家一一道來。

又是月圓之夜

這是今天所有的內容。一如往常，我很想知道你們對於今天的內容、新的晝形/夜形機制，或是任何依尼翠：黯夜獵蹤的想法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來我們一起看看依尼翠：黯夜獵蹤裡那些不是狼人的東西。

在那之前，願你享受夜晚的嚎叫。