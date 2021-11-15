每個系列我都會帶大家一起回顧一些牌並告訴大家它們的設計故事，這兩週的主角將會是依尼翠：腥紅婚誓。

非請莫入

這張牌沒有經過太多的改變，不過其中有幾次改變還滿有趣的。

死亡蔓延（第一個版本）

{三}{白}{白}

巫術

多重增幅{一}{白}（你施放此咒語時可以任意次數地額外支付{一}{白}。）～牌名～每增幅過一次，目標生物獲得不滅直到回合結束。消滅所有生物。

沒錯，這張牌一開始是具有多重增幅的咒語。負責這個系列設計前幾個月的Erik Lauer在把檔案交給Adam Prosak前，把多重增幅作為系列裡一個讓你使用額外魔法力的方式。Adam之後移除了多重增幅—那放在依尼翠上有點奇怪—並用貫通取代。最早版本的設計十分可愛，只要有足夠的魔法力，你可以保護盡可能多的生物並消滅其他。

死亡蔓延（第二個版本）

{三}{黑}{黑}

巫術

多重增幅{一}{黑} (（你施放此咒語時可以任意次數地額外支付{一}{黑}。）X個目標生物獲得不滅直到回合結束，X等同時此咒語增幅的次數。消滅所有生物。

這張牌接著被改為黑色，因為最後感覺它作為大量生物去除咒語來說平衡不太夠（考慮到白色的效應傾向對所有生物一視同仁）。

必須要犧牲（第三個版本）

{三}{白}{白}

巫術

選擇一個數字。每個玩家各犧牲等量的生物。

隨著多重增幅離開依尼翠：腥紅婚誓，系列設計團隊把大量生物去除的咒語移回了白色。設計上我們用了一個很聰明的方式來感覺雖然對所有人一視同仁，但實際上仍是對你自己有好處的—正是一個白色去除咒語應該要有的感覺。這個版本和最終版本之間的不同只有把選擇數字縮減到0-13之間。系列設計希望在系列裡加進更多十三的元素，而這在完成這點的同時功能幾乎沒有任何改變。

很快地回答兩個與這張牌有關的問題：其一，當它說「0到13之間」時，這代表你可以選擇0到13之間的任何數字，所以0和13也包括在內。其二，雖然白色一般來說不會製作強迫犧牲的效應，但這張牌的樣板十分簡潔，使我們可以允許白色這樣的偏移。

盛裝茜卓

一個挑戰是利用茜卓的異能（每個鵬洛客都有自己的能力組，而我們試著選擇能符合的效應）來設計一張茜卓鵬洛客的同時，還要避開過去所有的版本—到了依尼翠：腥紅婚誓時共有十六張。

暗夜之火茜卓（第一個版本）

{二}{紅}{紅}

傳奇鵬洛客 — 茜卓

忠誠值– 4

+1：棄至多兩張牌，接著抽等量的牌。

-2：～牌名～對目標生物造成3點傷害。如果本回合中該生物將死去，則改為將它放逐。

-7：加十三點{紅}。放逐你牌庫頂的十三張牌。本回合中，你可以使用這些牌。

第一個版本我們拿了一般會放在茜卓減號異能上的異能—棄牌然後抽牌—放在加號忠誠值異能上。減號異能則是茜卓另一個主要異能—直接傷害，這次我們使用了R&D稱為「分解」的異能（第一次出現是限量版：第一版的Disintegrate）來阻止她殺掉的生物回來或被作為墳墓場裡的資源使用—這在依尼翠系列裡特別有用。她的大招是超級衝動抽牌，同時還會給你可以用來施放咒語的魔法力。

暗夜之火茜卓（第二個版本）

{二}{紅}{紅}

傳奇鵬洛客 — 茜卓

忠誠值– 4

+1：加{紅}。放逐你的牌庫頂牌。本回合中，你可以使用這些牌。

−2：～牌名～對目標生物造成3點傷害。如果本回合中該生物將死去，則改為將它放逐。

−8：加十三點{紅}。放逐你牌庫頂的十三張牌。本回合中，你可以使用這些牌。

在下一個版本裡，他們嘗試微調了加號忠誠值異能，把它改為大招的縮小版本。

適裝茜卓（第三個版本）

{一}{紅}{紅}

傳奇鵬洛客 — 茜卓

忠誠值– 3

+1：加{紅}。對目標玩家或鵬洛客造成1點傷害。

+1：放逐你的牌庫頂牌。如果它是紅色，則本回合中，你可以施放它。

-7：你獲得具有以下異能的徽記～「每當你使用紅色牌時，對目標玩家或鵬洛客造成等同於其費用的傷害。」接著展示你牌庫頂的五張牌。本回合中，你可以使用以此法被展示的紅色咒語。

系列設計團隊在下一次修正的時候花了很多工夫。首先，他們放棄了小型的減號異能，接著拿了兩個原本的加號異能並把它們混合成兩個新的加號異能。

隨著小型減號異能被拿掉，第一個加號異能保留了產生魔法力的異能，並加上了一些直接傷害（有哪個烈焰術士不會造成直接傷害的呢？）。

第二個加號異能利用了衝動抽牌並加上了紅色的限制，以幫助縮減能在構築賽賽制中所使用的牌。大招讓她感覺更像茜卓，並和第二個異能連結。最終版與這個版本沒有太大的差別，唯一微調的是大招可以瞄任何目標而不僅只是玩家或鵬洛客。大部分的微調都是對局設計團隊完成的。

惡魔交易

當我回頭檢視我們在這張牌上做了哪些改動後，意外發現一開始的表現方式和最終版是相同的，但在系列設計確定惡魔交易之前出現了一些有趣的設計，我想那值得一看。

死亡啟發（第一個版本）

{黑}{黑}

結界

閃現

多重增幅～支付2點生命 當～牌名～進戰場時，～牌名～每增幅一次就放逐你的牌庫頂牌。在你的維持開始時，放逐你的牌庫頂牌。在你的回合裡，你可以使用將一張被～牌名～所放逐的牌視為手牌使用。在你的回合結束開始時，若你本回合未使用被～牌名～所放逐的牌，你輸掉這盤遊戲。

這張牌的位置一開始是一張具有多重增幅「與惡魔交易」的結界（一些可以讓你馬上獲得利益，但也同時帶有一個很糟情況的威脅）。這張牌有點Necropotence的感覺，因為它讓你可以支付生命來抽額外的牌，不過有個很嚴重的副作用。

先人復甦（第二個版本）

{一}{黑}

結界

～牌名～進戰場時上面有一個[名稱]指示物。在你的回合結束步驟，你可以從你的墳墓場把一張目標總魔法力費用等於～牌名～上[名稱]指示物數量的生物移回戰場。若你如此做，在～牌名～上放置一個[名稱]指示物。

這張牌在多重增幅離開系列之後被做了修正。新牌依然是一張結界，但這次是一張能作為主題的挖墳牌。如果你可以適當地把魔法力值連起來，這張牌將能幫你完成每回合挖一隻生物的美夢。

化身吸血鬼（第三個版本）

{三}{黑}{黑}{黑}

結界

當～牌名～進戰場時，派出等同於你生命值數量的血滴衍生物。每當一個未由你操控的生物死去時，派出一個血滴衍生物。如果你將失去生命，犧牲等量的血滴衍生物。若你無法如此做，則輸掉此盤遊戲。

接下來，系列設計嘗試把它做成化身________牌。

第一張化身________牌是劫運降臨裡的Form of the Dragon。這個咒語會代表你—玩家—變成龍。這張牌十分受歡迎，因此我們接著在Unhinged裡設計了 Form of the Squirrel，並在稍晚的決勝依夏蘭裡設計了化身恐龍。依尼翠：腥紅婚誓是一個吸血鬼系列，我們何不試著製作一張化身吸血鬼呢？第一個嘗試會把你的生命值轉變為血滴衍生物。除去生物可以獲得更多血滴衍生物，但受到傷害你將會失去血滴衍生物。

化身吸血鬼（第四個版本）

{二}{黑}{黑}{黑}

結界

在你的維持開始時，犧牲一個血滴衍生物。若你無法如此做，則輸掉此盤遊戲。在你的結束步驟開始時，～牌名～對任一目標造成3點傷害且你獲得3點生命。

在經過對局測試以後，他們決定要使用一個新的版本。這個版本與原版化身為龍更為相近，讓你可以「餵食」一個目標以獲得3點生命，也透過你必須要有血滴衍生物才能獲下去這點保留了與血滴的連結。和第一個版本不同，這張牌並未讓你以任何方式去派出血滴，所以你必須要把它放進一副其他牌可以派出血滴衍生物的套牌裡。

化身吸血鬼（第五個版本）

{一}{黑}{黑}{黑}

結界

在你的結束步驟開始時，你可以犧牲一個血滴。若你如此做，在每個你所操控的吸血鬼上放置一個+1/+1指示物並抽一張牌。若你未如此做，則轉化～牌名～。

更多的對局測試帶來了更多的更動，這個版本更加吸血鬼部族。它讓你使用血滴來加強你的吸血鬼，不過我已經找不到背面是什麼了。我想應該是副作用，因為這張牌看似希望你持續餵他血滴。最後，系列設計對任何化身吸血鬼都設計都不滿意，便用惡魔交易做了替換。

遭魅新郎艾德嘉 // 艾德嘉馬可夫之棺

翻面

接著我們來看系列裡的新郎—艾德嘉馬可夫，他是索霖的祖父也是依尼翠上第一隻吸血鬼。

他最後一次出現是白黑紅，但依尼翠：腥紅婚誓裡只有雙色的金牌，所以我們決定把他做成黑白，因為他的新娘奧莉薇亞將會是黑紅。（這個系列還有另一隻紅白的傳奇吸血鬼：受詛血咒的歐吉克。）

艾德嘉馬可夫（第一個版本）

{三}{白}{黑}

傳奇生物～吸血鬼

4/4

你所操控的其他生物獲得+2/+2並具有繫命。當～牌名～死去時，將其移回戰場且已轉化。

[馬可夫之棺]

///

馬可夫之棺

傳奇神器

橫置三個你操控的生物：在～牌名～上放置一個[已復生]指示物。從～牌名～上移除3個[已復生]指示物，轉化～牌名～。

[艾德嘉馬可夫]

設計從一個被保留到最後的基本概念開始。艾德嘉是一張雙面牌，正面是能幫助你生物的傳奇生物，而當他死去時會翻面並變成自己的棺材，讓你有可以把艾德嘉帶回來的方式。

最早的版本費用比較高，會加大你所有的生物並提供繫命的關鍵字異能。在第一個版本裡，背面除了把艾德嘉帶回來外沒有別的用途。所需要的資源是橫置生物，把這張牌推往鋪場策略的方向—很可能是衍生物。

吸血鬼艾德嘉馬可夫（第二個版本）

{一}{白}{黑}

傳奇生物～吸血鬼

3/3

當～牌名～進戰場或攻擊時，目標你操控的生物獲得繫命及死觸直到回合結束。當～牌名～死去時，將其移回戰場且已轉化。

[馬可夫之棺]

///

馬可夫之棺

傳奇神器

橫置三個你操控且未橫置的生物：在～牌名～上放置一個甦醒指示物。從～牌名～上移除三個甦醒指示物：轉化～牌名～。

[吸血鬼艾德嘉馬可夫]

第二個版本費用比較低、體型比較小，且無法加大你的其他生物，但改為會給予生物兩個異能。這個版本也需要馬可夫進行攻擊，我想這會增加他死去的次數使你將需要使用另外一面。背面的內容依然是一樣的，不過指示物的名稱有所修改。

新郎艾德嘉馬可夫（第三個版本）

{二}{白}{黑}

4/4

由你操控的其他生物得+1/+0。如果它們是吸血鬼，則改為得+2/+0。每當艾德嘉馬可夫死去時，將其在你的操控下移回戰場且已轉化。

[馬可夫之棺]

///

馬可夫之棺

傳奇神器

橫置兩個你操控的生物：在～牌名～上放置一個甦醒指示物。 {白}{黑}，從～牌名～上移除所有甦醒指示物：轉化～牌名～。只能於～牌名～上有兩個或以上甦醒指示物時起動此異能。

[新郎艾德嘉馬可夫]

下一個版本想成為一張可以幫助吸血鬼的牌。不管怎麼說，艾德嘉都算是吸血鬼之王，上一張牌也利用了吸血鬼部族，所以我們感覺應該要滿足玩家對艾德嘉牌的期待。這張牌依然會幫助你的所有生物，只是對吸血鬼的幫助要更大一點。背面從橫置三個生物改為橫置兩個生物來放指示物，並增加了要轉化回正面的起動費用。

新郎艾德嘉馬可夫（第四個版本）

{二}{白}{黑}

4/4

由你操控的其他生物得+0/+1。由你操控的其他吸血鬼得+1/+0。當艾德嘉馬可夫死去時，將其在其操控者的操控下移回戰場且已轉化。

[艾德嘉之棺]

///

艾德嘉之棺

傳奇神器

在你的維持開始時，派出一個1/1，白黑雙色，具繫命異能的吸血鬼衍生生物。接著你可以犧牲三個你操控的吸血鬼，若你如此做，則轉化～牌名～。

[新郎艾德嘉馬可夫]

吸血鬼+2/+0最後有些太強，所以我們把基本的異能從+1/+0改為+0/+1。系列設計團隊決定牌的背面要有一些除了把艾德嘉帶回來以外的功能，所以讓它可以派出具繫命異能的1/1吸血鬼衍生物。轉化費用需要犧牲三個吸血鬼，這和之前版本「需要三個回合來把艾德嘉帶回來」的概念相符。

最終版和這個版本沒有太大的出入，但在兩個關鍵的地方做了改變。首先，正面不再能加大你的所有生物，改為只能給所有的吸血鬼+1/+1。其二，背面不再需要犧牲吸血鬼，而是改為每回合派出衍生物時放指示物—最後成了血脈指示物。這讓背面感覺更像是加分。

全能噬蛙葛諾克

依尼翠：腥紅婚誓有一張傳奇蛙，這到底是怎麼發生的？讓我們一起來看看。

裘比（第一個版本）

{二}{綠}{藍}

傳奇生物～人類/魔法師

2/4

{橫置}：加{綠}{藍}。

每當你施放一個非生物咒語時，抽兩張牌。除非你支付增幅，否則不能施放非生物咒語。

在一開始，這個位置是一張綠藍的傳奇生物。最早的表現方式與多重增幅的主題連結。那是一張可以繞著構築的稀有牌，鼓勵你盡可能使用多重增幅（在範圍更大的賽制中也包括增幅）的咒語。

千年蛙（第二個版本）

{二}{綠}{藍}

傳奇生物～蛙

3/3

閃現

當～牌名～進戰場時，你可以將目標生物從你的墳墓場移回手上。

在我們把系列移交給Adam之後，他做了兩個大膽的決定。其一，他決定移除多重增幅的咒語；其二，他決定這個位置將會是一張傳奇蛙。最早版本的蛙有閃現（這屬於兩個顏色都有的異能）以及可以在「進戰場」時拿回一張牌的異能。這個版本有些平淡，且在純綠就可以完成，所以系列設計做了另一個嘗試：

潟湖蛙（第三個版本）

{二}{綠}{藍}

傳奇生物～蛙

3/3

每當～牌名～對任一玩家造成傷害時，磨等量的牌。每張一張永久物牌被從你的牌庫放進你的墳墓場時，將其放逐。你可以使用被～牌名～放逐的牌。

這一次，團隊嘗試了要製作一張可以當作建構主題的有趣指揮官。他們提供了一個可以類似從你的牌庫獲得牌之後使用的方式。印行的版本大部分依照最後的一個表現方式進行，但有兩個主要的改變：

其一，磨牌的觸發從破壞者觸發（造成戰鬥傷害時的觸發）改為攻擊觸發，並特別提到了蛙來讓這張牌可以使用蛙部族。由於葛諾克是蛙，這個異能在它是你整副套牌裡唯一一張蛙時也可以使用。

其二，它使用了指示物的技巧來分辨哪些牌是被葛諾克所磨掉的，也是遊戲第一次出現蛙聲指示物。

荷拉娜與阿雷娜伴侶

荷拉娜與阿雷娜第一次出現是在最初依尼翠環境裡牌的背景敘述上。基於我們完成背景敘述的時間表，設計都會在那些為了背景敘述而創造的角色被創造出來之前完成，所以她們並未出現在系列裡的牌上。我們之後在指揮官傳奇裡把這兩個角色分別作為具有搭檔異能的生物牌。

隨著回到依尼翠，我們想是時候給她們一張合在一起的牌了。

荷拉與阿雷娜（第一個版本）

{二}{紅}{綠}

傳奇生物～人類

3/4

每當另一個生物在你的操控下進戰場時，加等同於其力量的{無色}。此異能每回合只會觸發一次。

{X}，{橫置}：～牌名～對目標生物或鵬洛客造成X點傷害。

最早的版本會產生魔法力並對生物及鵬洛客造成傷害。魔法力異能最後有些太強，且感覺和我們所知角色的戰鬥技巧不太相符。可重複使用的直接傷害似乎也有些過強。

凱錫革斥侯荷拉與阿雷娜（第二個版本）

{三}{紅}{綠}

傳奇生物～人類/斥侯

2/2

延勢

在你的回合戰鬥開始時，在你操控的目標生物上放X個+1/+1指示物，X為～牌名～的力量。該生物獲得敏捷異能直到回合結束。

下一個版本給了她們延勢和能永久加大生物的方式。一開始的想法是讓她們可以加大自己，但對局測試顯示如此一來你就只會這麼做，所以系列設計便把目標改為其他生物。這張牌的費用之後被調低了一點，並獲得了先攻以及額外的防禦力來幫助她在戰鬥中有更好的表現，也更能滿足角色的風味。

「未雨綢繆」

時間到！這是所有今天我可以跟大家介紹依尼翠：腥紅婚誓牌的時間。一如往常，我很想知道你們對這篇文章、任何談到的牌或依尼翠：腥紅婚誓系列整體的看法。你可以寫email給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram和TikTok）與我聯絡。

下週回來聽我講更多依尼翠：腥紅婚誓裡個別牌張的設計故事。

在那之前，希望你都有能一起玩魔法風雲會的夥伴。