上週，我開始跟大家講一些依尼翠：腥紅婚誓裡個別牌張的設計故事。一篇講不完，今天就讓我們繼續。

遊魂獵手卡婭

依尼翠最廣為人知的是四個主要的怪物類別：精靈、吸血鬼、狼人和殭屍。魔法風雲會裡有狼人鵬洛客也有吸血鬼鵬洛客，所以他們必然會出現。（雅琳出現在依尼翠：黯夜獵蹤，而索霖出現在依尼翠：腥紅婚誓—下面有更多關於他設計的細節）。雖然我們沒有殭屍鵬洛客，卻有一位與殭屍有著密切的關係—具有火花的死靈術士莉蓮娜。她藏身於斯翠海文，且過去兩次造訪依尼翠時都有出現，因此這次我們決定跳過她。

但精靈呢？和殭屍一樣，雖然我們沒有精靈的鵬洛客，也有一位和精靈有著密切的關係：鬼魂殺手卡婭（她殺鬼而不是鬼）。看似讓她第一次造訪依尼翠是再合理不過的了。有趣的是，當我們開始著手設計這個系列時，她並非其中的一員。這個鵬洛客的位置一開始是另一個角色：

秘法搶匪達夫黎（第一個版本）

{二}{黑}{黑}

傳奇鵬洛客～達夫黎

忠誠值～ 4

每當任一玩家棄掉一張咒語，你可以施放該牌，且你可以將魔法力視同任意顏色的魔法力來支付施放該咒語的費用。

+2：每位玩家棄一張牌。

-3：派出一個3/3黑色的惡魔衍生生物，且具有飛行異能與「除非防禦玩家沒有手牌，否則～牌名～不能進行攻擊。」

沒錯，一開始計畫要放進系列裡的是達夫黎凱恩，在布蘭登．山德森的小說「無名之子」裡出現的鵬洛客—作為三張鵬洛客牌的其中之一。

達夫黎第一次出現是在火花之戰裡的非普通鵬洛客牌。他住在依尼翠的凱錫革，感覺很適合放進依尼翠系列裡。就和在火花之戰裡一樣，達夫黎的牌是以棄牌為主題。我們給了達夫黎一個靜止式異能來獎勵讓對手棄牌並讓你可以施放對手的咒語。他的加號異能是與靜止式異能連結的棄牌，而減號異能則讓你派出3/3會飛的惡魔。派出的惡魔有個攻擊上的限制，以利和這張牌其他異能的棄牌主題連結。

秘法搶匪達夫黎（第二個版本）

{二}{黑}{黑}

傳奇鵬洛客～達夫黎

忠誠值～4

每當任一玩家棄掉一張非地的牌，你可以從其操控者的墳墓場施放該牌，且你可以將魔法力視同任意顏色的魔法力來支付施放該咒語的費用。

+1：每位玩家棄一張牌。

-2：你可以犧牲一個生物。當你如此做時，消滅目標生物。

下一個版本釐清了靜止式異能的部分，並解釋了被棄掉的牌會去哪裡。棄牌的異能被從+2縮小到+1來更好跟減號異能平衡，減號異能則從派出勝利條件被改為讓達夫黎能更好地對付生物威脅。雖然這讓牌有辦法更好地保護自己，我感覺這個新的減號異能反而沒有那麼深入這個設計。

鬼魂獵人卡婭（第三個版本）

{二}{黑}{黑}

傳奇鵬洛客～卡婭

忠誠值～5

+1：放逐至多兩張目標在任一墳墓場裡的牌。若至少有一個生物被以此法放逐，派出一個1/1白色具有飛行異能的精靈衍生生物。 若否，你獲得2點生命。

−3：選擇生物或結界。目標玩家放逐一個由其所操控的該類別永久物。

−8：目標對手的總生命值成為該玩家墳墓場中牌的數量。

就是在這個時候創意團隊了解到他們希望把卡婭加進故事裡。由於達夫黎並不是故事裡的角色（他出現在這裡的原因主要是因為他是依尼翠的居民），他被從系列踢掉以放進卡婭。由於這個位置是純黑且索霖—在當時—是一個白黑的鵬洛客牌，卡婭的設計便從純黑開始。她的加號異能讓她利用墳墓場裡的資源來派出精靈—一個在依尼翠系列裡反覆出現的主題，同時也給了她一個在需要時能獲得生命的方式。

第一個減號異能表現了她的殺手風味。依尼翠在主題上把精靈和結界結合在一起—這點也在這個版本裡體現，放逐則是用來表現這些生物無法回歸。到了和系列設計差不多時間的時候，我們開始嘗試讓黑色有一些去除結界的能力，所以這是符合純黑顏色派的。卡婭的大招試圖和另外兩個異能的墳墓場主題連結。利用加號異能，她可以慢慢地清空對手的墳墓場，為自己大招的獲勝做好準備。她一開始的忠誠值是5，所以大招將會需要至少四回合的時間。

鬼魂獵人卡婭（第四個版本）

{二}{白}{黑}

傳奇鵬洛客～卡婭

忠誠值～3

+1：在一個你操控的衍生生物上放置一個+1/+1指示物。你操控的生物獲得死觸直到回合結束。

-2：直到回合結束，如果某效應將在你的操控下派出一個或數個衍生物，則改為它派出兩倍數量的該類衍生物。

-6：放逐目標玩家墳墓場裡的所有牌。每以此法放逐一張牌，你便派出一個1/1白色具有飛行異能的精靈衍生生物。

這張牌經歷了兩個大改變。首先，我們決定把卡婭做成白黑而索霖做成純黑將更加合理。索霖過去曾有三次是全黑，但卡婭最接近的僅是一個白黑混血的鵬洛客。

其次，系列設計決定要把這張牌做得更戰場中心而非墳場中心。加號異能成了可以增加你生物的效果，減號異能則能幫助你透過其他牌派出更多衍生生物。大招變為一個能派出大量軍隊幫助你獲勝的方式。最終版本除了一些小調整外和這個版本大同小異：費用從{二}{白}{黑}變為{一}{白}{黑}，大招異能也從「目標玩家的墳墓場」改為「所有墳墓場」。

緋紅新娘奧莉薇亞

上週我跟大家介紹了這場婚禮當中新郎的設計。今天，我將向大家介紹新娘奧莉薇亞。首先，這是奧莉薇亞第三次以傳奇生物的姿態出現。

前兩次的表現方式都是黑紅，所以我們決定在她身上保留這些顏色。（我們有三張傳奇吸血鬼，分屬吸血鬼顏色中雙色色組的其中一個。）第一個版本長這樣：

新娘奧莉薇亞沃達連（第一個版本）

{三}{黑}{紅}

傳奇生物～吸血鬼

3/3

飛行

當～牌名～進戰場時，將目標生物從任一墳場在你的操控下移回戰場，直到～牌名～離開戰場為止。若該生物是吸血鬼，則它獲得敏捷。

奧莉薇亞前兩次的樣貌都是3/3飛兵，所以我們就從那裡開始。我們最後用了一個簡單能復生生物的「進戰場」效應（來捕捉她喚醒艾德嘉的故事焦點），且若那個生物是吸血鬼則能獲得紅利—奧莉薇亞顯然是吸血鬼的領袖。這個效應也被給予了一段期間—復生的生物只會和奧莉薇亞在場上一樣長的時間。從對局設計的角度來看，這代表對手不需要對付從墳墓場復生的生物，只要專注在奧莉薇亞上即可。如你所見，第一次的嘗試和最終版之間還有些落差。

新娘奧莉薇亞沃達連（第二個版本）

{三}{黑}{紅}

傳奇生物～吸血鬼

3/3

飛行，敏捷

當～牌名～進戰場時，將目標生物從你的墳墓場移回戰場，並在上面放置一個遲鈍指示物。若該生物為吸血鬼，則它獲得不滅直到回合結束。若該生物不是吸血鬼，則它獲得繫命直到回合結束。當～牌名～離開戰場時，放逐所有上面有遲鈍指示物的生物。

在下一個版本裡，奧莉薇亞獲得敏捷，並會在復生的生物上放置遲鈍指示物以作為標記，並依照該生物是否為吸血鬼給予不同的異能。此時，我想系列設計並不認為這張牌有足夠的魅力作為系列的門面，所以他們把復生從「進戰場」的效應改為攻擊時的觸發，如此一來奧莉薇亞將可以喚起許多死去的生物。指示物之後也被移除，這個位置被改為文字以提供對手需要的機會來擺脫所有復生的生物。不直接提及奧莉薇亞，而是「傳奇吸血鬼」來鼓勵你在套牌中放進其他吸血鬼—雖然顯然奧莉薇亞可以獨立運作。最終，她的費用從{三}{黑}{紅}被提高到{四}{黑}{紅}，也提高了一點防禦力。我想最後最終版本的表現是很好的。

盧諾溪堡 // 深淵之主寇瑟斯

翻面

雖然依尼翠：腥紅婚誓裡的所有吸血鬼都是白色、黑色或紅色，卻有一隻吸血鬼偷偷踏進了藍色的領地。就讓我們來看看盧諾溪堡是如何被設計出來的。這個位置一開始是這張：

達特柏德的殭屍（第一個版本）

{三}{藍}

結界

在你的維持開始時，你磨三張牌。每當有一張或以上的生物牌被從你的牌庫被放進墳墓場時，犧牲～牌名～並將那些生物牌中的其中一張在你的操控下移回戰場。

一開始，這張牌並不是盧諾溪堡，不是傳奇或生物，甚至不是一張多色牌。沒錯，這個位置一開始是一張藍色的結界。我想這應該是在洞察設計時所做的無用設計。

族長（第二個版本）

{一}{藍}{黑}

傳奇生物～殭屍/魔法師

3/3

每當～牌名～造成傷害時，磨等量的牌。每當有一張或以上的生物牌被從你的牌庫被放進墳墓場時，你可以犧牲～牌名～。若你此作，則將那些生物牌中的其中一張在你的操控下移回戰場。

這個位置最後和印出來的東西一樣是一個藍黑的傳奇生物。這時依然不是盧諾溪堡，但機制上把達特柏德的殭屍放到了生物上。其中一個差別在於現在這個觸發是造成傷害時（雖然很有趣地不是戰鬥傷害—可能是個失誤），且復生的條件變成非強制性的。

另外，族長並不是名字而是位置，會給予土地但不算是貴族。我想原本應該是族長[某某]，而他們忘了把名字放上去。

烏姆的盧德維（第三個版本）

{二}{藍}{黑}

傳奇生物～殭屍/魔法師

4/4

{四}，從你的墳墓場放逐一張瞬間或巫術牌：把目標生物牌從你的墳場移回戰場。它額外獲得殭屍類別，並具有「每當此生物對任一對手造成戰鬥傷害時，你可以複製所放逐的牌並施放該複製品，且不需支付其魔法力費用。」

這張牌下一個表現方式是盧德維，一名熱愛製作屍嵌的科學家。這張牌基本的風味是合併你墳墓場裡的兩隻牌—一張生物和一張瞬間/巫術—結合為單一的殭屍生物。殭屍獲得該生物的身體，而咒語則成為破壞者的異能（當生物造成戰鬥傷害時發生）。我認為這是一個很酷的設計。不幸的是，就在這張牌被做出來後不久，系列設計團隊便得知依尼翠：黯夜獵蹤裡將會有一張盧德維牌，既然這個角色本質上沒有任何改變以致需要另一張牌，這張牌便被改為另一個角色。

盧諾溪堡（第四個版本）

{二}{藍}{黑}

傳奇生物～殭屍/術士

2/3

飛行

每當～牌名～進戰場或進行攻擊時，抽一張牌，然後棄一張牌。在你的回合結束開始時，你可以從你的墳墓場放逐四張類別各不同的牌。若你如此做，則重置～牌名～並轉化。[雷海之神]

///

雷海之神（背面的第一個版本）

傳奇生物～長老/巨海獸

6/6

飛行

只要你支付6點或以上的魔法力來施放咒語，便可以從你的墳墓場施放咒語。[盧諾溪堡]

這張牌變成盧諾溪堡和一張轉化雙面牌（TDFC）。盧諾是一名吸血鬼/僧侶（我其實不確定為什麼這張牌被標示為殭屍/術士），之後會更正。這個版本每回合都可以掠奪（抽牌然後棄牌），且有一個小型的躁狂觸發，依據墳墓場裡是否有不同的牌張類別來讓牌轉化。最初的背面是巨海獸，但是長老/巨海獸而非巨海獸/驚懼獸。它讓你可以從墳墓場施放咒語，不過有個巨大的額外費用。

雷海之神 （背面的第二個版本）

傳奇生物～長老巨海獸

6/6

飛行

每當～牌名～攻擊任一對手時，你可以將一張巨海獸、海怪、章魚或巨蛇生物牌從你手上橫置放進戰場，且正進行攻擊該對手。[盧諾溪堡]

在最終版本之前背面還有第二個版本。這個版本一開始利用了巨海獸、海怪、章魚和巨蛇部族。最終版在體型上稍微縮了一點—從6/6改為3/5，並把異能改為複製攻擊者。它依然提到了巨海獸、海怪、章魚和巨蛇，不過只是讓它們升級而不再把效應限定在這些生物類別上。我想是因為對局測試顯示這樣太過狹窄。

正面的盧諾溪堡則經過了巨大的改變，基本上就是一張新牌了。他從{二}{藍}{黑}叫2/3變為{一}{藍}{黑}叫1/4，轉化的方式也完全不同。他同時獲得了可以把一張生物牌從墳墓場放到牌庫頂的「進戰場」效應。除了拿回一個有價值的生物外，也能幫助你完成轉化他的必要條件。

陰鬱的索霖

我們身處依尼翠，索霖的祖父艾德嘉馬可夫即將大婚，所以實在沒有不讓索霖出場的理由。我相信這是系列裡決定的前幾張鵬洛客，下面是他的進化過程：

索霖馬可夫（第一個版本）

{白}{黑}

傳奇鵬洛客～索霖

忠誠值～ 3

每當你犧牲一個血滴時，～牌名～獲得1點忠誠值。

+1：～牌名～對任意目標造成2點傷害。派出一個血滴衍生物。

0：派出一個2/2黑色具有飛行及繫命的吸血鬼衍生生物。

索霖的第一個版本嘗試了兩個東西：首先是讓他的費用只要兩點魔法力；第二是把他和血滴衍生物連結—後者透過靜止式異能完成。當時索霖只有兩個忠誠值異能，沒有任何一個是大招。加號異能幫助他獲得血滴並對對手造成傷害，零的異能則派出吸血鬼來保護他，也可作為勝利條件。同時，別忘了索霖最早的表現方式是白黑。如果之前有講到的，索霖和卡婭之後彼此會對調顏色。

血脈叛徒索霖（第二個版本）

{二}{白}{黑}

傳奇鵬洛客～索霖

忠誠值～3

每當你獲得生命時，派出一個血滴衍生物。

+1：每位對手派出一個2/2黑色具有飛行及繫命的吸血鬼衍生生物。

-2：～牌名～對任意目標造成2點傷害，你獲得2點生命。

-X：抽X張牌。你失去X點生命。

作為鵬洛客牌第一個版本最後有點無趣，基本上就是放在血滴套牌裡每回合派出吸血鬼。下個版本更換了靜止式異能，不再是用血滴換資源（忠誠值）而是用資源（生命）換血滴。派出吸血鬼的異能被改為加號異能，但不只是你而會給所有人吸血鬼。減號異能變成2點的吸吮：吸吮生物和/或玩家在索霖牌上是很常見的，因為那很好地呈現索霖是個吸血鬼這點。值得一提的是，吸血鬼衍生物上的繫命和減號異能都利用了加血觸發的靜止式異能，大招則給你一個可以利用那些生命來抽牌的方式。

血脈叛徒索霖（第三個版本）

{二}{白}{黑}

傳奇鵬洛客～索霖

忠誠值～4

+1：展示你的牌庫頂牌並將該牌置於你手上。你失去等同於其總魔法力費用的生命。

-2：派出一個2/2具有飛行及繫命的吸血鬼衍生生物。

-7：～牌名～對任意目標造成13點傷害。你獲得13點生命。

第三個表現方式和最終版很接近，除了大招不再是失去生命來抽牌—這個異能現在會在加號異能完成—這個效應最有名就是因為黑暗親信這張牌（Bob Maher贏得2004 魔法風雲會邀請賽的獎品）。派出吸血鬼衍生物的異能被從加號移到小減號，且大家一起派出吸血鬼感覺不太對。吸允接著被移到大招並作成13，為什麼？因為這裡是依尼翠。

最終版本進行了一些微調，最大的改變是這張牌從黑白變成純黑。所有的效應都是黑色可以完成的，這也讓卡婭可以被做成白黑。加號異能從強制變成自願，你現在可以檢視那張牌來決定是否要抽起來。最後，吸血鬼衍生物從2/2變成3/3。

腐蝕蝓怪陀襲力

陀襲力是這個系列裡我個人最喜歡的牌，所以我想大家會有興趣了解傳奇蛞蝓/驚懼獸到底是怎麼來的。如你將看到的，這經過了一些改變，首先：

無情惡魔（第一個版本）

{二}{黑}{黑}{黑}

生物～惡魔

6/6

飛行

你施放的生物咒語減少{二}來施放。

你操控的其他生物得-1/-1。

沒錯，陀襲力一開始是惡魔且也不是傳奇。通常在惡魔身上我們會看到的是有好處也有對應的代價。你獲得{二}{黑}{黑}{黑}叫6/6 飛行的惡魔，且讓所有生物咒語的費用都減少兩點魔法力。聽起來不錯，但付出的代價則是所有生物的健康。

深淵惡魔（第二個版本）

{三}{黑}{黑}

生物～惡魔

3/5

飛行

在每位玩家的維持開始時，該玩家犧牲一個生物或鵬洛客。若他如此做，則抽一張牌。

惡魔並沒有看起來那麼有趣，所以系列設計嘗試了一個新的惡魔設計。新版本把「對付惡魔」放到了所有玩家身上，讓他們每回合可以以生物或鵬洛客的代價抽一張牌。好吧，不能算是自願的。新的設計依然保留了飛行，但在魔法力費用和數值上有些調降，從{二}{黑}{黑}{黑}叫6/6變成{三}{黑}{黑}叫3/5.

黏液莫魯斯卡（第三個版本）

{二}{黑}{黑}

傳奇生物～蛞蝓/驚懼獸

4/3

在你的結束步驟開始時，你可以在目標生物上放置一個[蛞蝓]指示物。

生物身上每有一個[蛞蝓]指示物就得-1/-1。

每當一個上面有[蛞蝓]指示物的生物死去時，在～牌名～上放一個+1/+1指示物。

系列設計團隊最後終於醒悟，了解到魔法風雲會已經有了太多惡魔，實際上需要的應該是一隻傳奇蛞蝓/驚懼獸。這是第一個使用指示物的版本—指示物可以讓生物-1/-1，雖然效應一次只會在一隻生物上放指示物。因指示物而死去的生物則會讓莫魯斯卡（設計的名字）變得更大。

黏液莫魯斯卡（第四個版本）

{四}{黑}{黑}

傳奇生物～蛞蝓/驚懼獸

5/5

在你的回合結束步驟開始時，在每個不由你操控的生物上放置一個黏液指示物。

生物身上每有一個黏液指示物就得-1/-1。

每當一個上面有黏液指示物的生物死去時，派出一個1/1黑色的蛞蝓衍生生物。

下一個版本便和最終版十分接近。指示物從蛞蝓指示物變成黏液，且會放在所有不由你操控的生物上。我相信系列設計覺得放一個指示物不夠有價值，尤其這張牌還是秘稀。對手生物死去的獎勵從讓莫魯斯卡變得更大改為派出1/1黑色的蛞蝓衍生生物，這隻生物也從{二}{黑}{黑}叫4/3變成{四}{黑}{黑}叫5/5。

最終版做了一些微調。首先，為了讓陀襲力更讓人印象深刻，它從5/5變成了7/7，這使它的費用提高到{五}{黑}{黑}。其次，指示物獲得了正式的名字—黏菌指示物。第三，這張牌被加上了一個新的異能，能讓你把蛞蝓衍生物變成牌。起動費用被加上藍色來為指揮官提供生物需要的顏色特性，不過從顏色派的角度來看這張牌並不需要藍色。

散場時刻

這是今天我所有的時間，希望你們都喜歡個別牌張的設計故事。一如往常，我很想知道你們對這篇文章、任何我提到的牌或依尼翠：腥紅婚誓本身的想法。你可以寫email給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram和TikTok）與我聯絡。

下週回來和我一起首窺Unfinity—下一個Un-系列。

在那之前，希望你享受依尼翠：腥紅婚誓裡的各個慶典。