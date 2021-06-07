今天是我近代新篇2個別卡牌設計故事的第一篇專欄。近代新篇系列和大部分系列相比有份量更重的懷舊性，所以有很多可以談的。讓我們開始吧。

流漿先祖艾夫

我們在去年改變了複製的規則。如果你複製了一個永久物，那結果就是你會派出一個該永久物的複製品。這個改變讓我們能製作一些之前無法做的牌，而這張牌就是這樣的一個例子。

在劫運降臨時，Brian Tinsman想要創造一個鼓勵玩家在同一個回合中施放多個咒語的機制。這麼做的獎勵就是，你在該回合中每施放一個咒語都會讓這個機制的咒語複製一次。這機制叫做風暴，然後如果你熟悉魔法風雲會歷史的話，它非常、非常的強力（強力到我對於某個機制要回到標準賽制有多困難的量尺就是以它為名）。

Aaron和他的系列設計團隊決定圍繞風暴機制（紅綠）建立一個原型，而這就讓他們能做一個魔法風雲會從來沒做過的事—設計一個具有風暴的生物。（我得說預知將來的Storm Entity是個高貴的嘗試。）

所以將它第一做成傳奇生物、第二選擇會分裂的流漿感覺就是最正確的作法。在我們做這兩件事的時候，我們也乾脆讓它能強化流漿，這樣就能圍繞它建構套牌了。要讓這些能全部運作的關鍵就是要讓複製品不能是傳奇。

耶夫祭壇

我會直接回答你們在看到這張牌時想到的第一個問題：部族生物類別回來了嗎？技術上是的，但實際上沒有。因為這張牌有部族類別，所以它的確是回來了，不過這只是個特例，並不表示我們會常常這麼做。近代新篇2是個高複雜度、充滿懷舊的系列。如果有個地方讓我們能使用現在不再使用的東西，那就是這裡了。

耶夫祭壇具有部族生物類別是因為有個躁狂原型，而一個非普通的部族牌則能更好地幫助它。這張牌同時也很有Lhurgoyf的風味，所以在風味上給它「部族 — 拉高耶夫」很合理。另一個有趣的招式就是，如果你將它變成生物的話它會給自己踐踏。

我還是得強調，雖然這表示當正確的系列來臨時我們的確願意使用部族，但這不表示部族這個卡牌類別會回來。

阿司魔拉諾馬爾迪卡帶斯提納酷達卡和地底世界食譜

第一版有以下這張牌：

從機制上來說，這張牌沒太多人注意到。它是那種限制賽還沒什麼人玩的時期的限制賽好牌。不過，它的風味敘述卻被人注意到了。

一本廚師敘述要如何烹調幻想生物的食譜這個想法是個有趣的概念，但我想最惹人注目的還是廚師名字的長度吧。它很長，非常、非常地長。諷刺的是，讓玩家愛上這個角色的原因也是阻止我們這些年來設計她的原因。是這樣的，我們無法將她的名字和魔法力費用同時放在名稱欄裡。

給阿司魔拉諾馬爾迪卡帶斯提納酷達卡設計一張牌這個想法常常出現。我知道她曾出現在時間漩渦的檔案裡。她是個受粉絲喜愛的風味敘述角色，而魔法風雲會最喜歡設計懷舊的傳奇生物了。我們一直碰到的問題是她的名字。我們嘗試了各種解決方法。如果我們稱呼她為地底世界廚師或是阿司魔拉諾*（剩下的部分放在敘述框裡面）呢？這些看起來都不是正確的解決方式。

我印象中要製作她的想法是在第一個近代新篇中出現的，但我們還是無法想出要如何設計她。近代新篇2就找到解決方法了—別使用魔法力費用。魔法風雲會做過其他無法施放的牌（這系列甚至也有一整個這樣的循環），所以為什麼不在這裡使用這個技術呢？我們如何執行這個想法經過了多次的改版。這張牌最早的版本是這樣的：

阿司魔拉諾馬爾迪卡帶斯提納酷達卡

（沒有魔法力費用）

傳奇生物 — 人類魔法師

1，犧牲一個生物：派出一個食品衍生物。你可以在戰場或墳場裡起動這個異能。

將牌名從你的手牌或是指揮官區放進墳場：派出一個藍色的1/1嗶寶衍生生物。

0/2

這個版本沒有給玩家一個將她弄進戰場的直接方法（你得使用其他牌），但卻讓你們能將她弄進墳場，讓她的第一個異能在墳場也能運作。由於她是個廚師，所以她很明顯會派出食品衍生物。她的第二個異能會派出一個藍色的1/1嗶寶。我認為選擇嗶寶的原因是機飛版第二代的卡牌Sauté：它是規則敘述中有提到她的三張牌之一，而這張牌的插畫展現的也是她在烹調嗶寶。

這是她規則敘述的下個版本：

BR，棄掉牌名：它對任意目標造成2點傷害然後你失去2點生命。抽一張牌。

1，犧牲一個生物：派出一個食品衍生物。你可以在戰場或墳場裡起動這個異能。 （食品衍生物是個具有「2、橫置，犧牲這個神器：你獲得3點生命」的神器。）

這個異能給你們一個棄牌以獲得某種效應的方法，但現在卻有個魔法力的起動費用，並且會吸目標兩點而不是派出一個1/1嗶寶。它保留了犧牲異能，但卻排在後面，這樣你們就能先看到將它丟進墳場的方法，然後才會注意到它在墳場裡也能使用異能。

然後是這個：

瘋魔BR （如果你棄掉此牌，你可以支付其瘋魔費用施放而不是將它放進墳場。）

犧牲另一個生物：派出一個食品衍生物。

(b/r)，棄一張牌：將這張牌從你的墳場拿回手上。

這個版本增加了瘋魔，給了玩家一個能將它直接丟進戰場的方法。我們保留了犧牲生物獲得食品這異能，但移除了魔法力起動費用。

最後的異能是新的，讓你們能將這張牌從墳場拿回手上。我猜這個異能是設計給黑紅瘋魔套牌的，讓它在墳場時也能起動你的瘋魔牌。這個版本也將攻防從0/2改成3/3。

接下來是這個改變：

瘋魔{o(b/r)} （如果你棄掉此牌，將其棄到放逐區。當你如此作時，你可以支付其瘋魔費用施放而不是將它放進墳場。）

{oB}，棄一張牌：派出一個食品衍生物。

{oR}，棄醫張牌：將這張牌從墳場或指揮官區放到手上。

這個版本將瘋魔費用從黑紅雙色改成黑或紅的混血魔法力。設計團隊然後微調了後面的兩個異能來符合這兩個顏色。

犧牲生物獲得食品變成了棄牌費用，並多了一個黑色的魔法力起動費用。這讓地底世界廚師能在戰場上時起動瘋魔。新加的紅色起動費用擴展了異能，讓它也能從指揮官區運作。我們不常在指揮官產品之外提到指揮官區，但這張牌很明顯是設計成指揮官的，所以我想他們本來就要這麼做了吧。

這是倒數第二個版本：

只要你本回合中棄過牌，你便可以支付（b/r）來施放此咒語。

和地底世界食譜搭檔（當這個生物進戰場時，目標玩家可以從牌庫中找出食譜拿到手上，然後洗牌。）

犧牲兩個食品：消滅目標生物。

這個版本做了一些改變。第一，它將瘋魔改變成一個更普遍的異能，讓你能在棄過任何牌張之後都能施放，而不是只有這張而已。

第二，設計團隊決定他們想要給地底世界食譜一張牌，所以他們在機制上將它們做了連結。他們然後將棄牌生食品的異能移到地底世界食譜上。這讓這張牌不用再生食品了，因為地底世界食譜就能這麼做。地底世界食譜也獲得了一個從墳場中拿回生物牌的方法。

第三，這張牌移除了有色的起動費用。我們加入了第三個異能讓你可以將食品變成生物去除。完成的卡牌和這個版本很接近。它沒有實際使用搭檔機制，但卻讓玩家能做到類似的事情。我認為微調生物消滅效應是因為風味的原因。她會餵生物吃下能殺掉他們的食物。

而這就是阿司魔拉諾馬爾迪卡帶斯提納酷達卡是如何終於出現在卡牌上的過程。

松鼠將軍聒牙

我沒有設計松鼠將軍聒牙，但我設計了這張牌：

由於我很清楚知道設計一個松鼠指揮官有多難，我想我可以來談談主要的挑戰有哪些：

挑戰#1：松鼠不夠撐起一整副的指揮官套牌。

在近代新篇之前，松鼠的生物牌只有十張（六綠、兩黑、一白，以及一神器）。還有十五張會派出松鼠衍生物的非松鼠牌（十四綠和一神器）。這離100張的套牌還有個不小的差距。近代新篇2加入了三個新松鼠（兩綠和一黑綠）以及九個全新的松鼠衍生物製造機（五綠、兩黑、一黑綠，以及一藍），但就算加入這些還是不夠，至少沒有給你們要包含哪些松鼠牌的選擇。

挑戰#2：松鼠基本上是個1/1衍生生物的部族。

我認為松鼠有趣的點就是看到某個東西被一群可愛的小生物淹沒。這表示在大多數的情況之下，一個松鼠套牌就是要生一堆1/1衍生生物到戰場上。一個指揮官需要利用這點作為主要資源來幫你贏得對局。

挑戰#3：這套牌沒有太多解決生物的方法。

當你的策略是派出小生物時，你會碰到的問題之一就是你沒有太多解決大生物的方法。指揮官需要做的事情之一就是要確保松鼠套牌能解決生物，尤其是那些不會攻擊的。

有不少方法能解決第一個擔憂。Acornelia讓你除了能使用字面上提到松鼠的牌之外，她也讓你能包含插畫裡有松鼠的牌。不過，這是個機飛的答案，因為黑框卡牌不能在乎插畫裡有什麼。Earl of Squirrel將你所有的衍生物變成松鼠，所以它讓你能使用其他會製造衍生物的牌。 聒牙走的是Earl of Squirrel這條路。由於你在派出任何衍生物時也會派出松鼠衍生物，它讓你能使用製造衍生物的牌來輔助你的松鼠卡牌。

派出衍生物也有助於第二個挑戰。利用1/1衍生生物獲勝的關鍵就是派出對手無法解決的數量。聒牙的第二個異能和派出松鼠的卡牌就能做到這點，因為它讓你的衍生物製造機能生出更多衍生物。

第三個挑戰則是由聒牙最後的異能解決了。它讓你將松鼠變成可以去除生物的資源（或者是灌大你的攻擊者來結束遊戲，所以它對挑戰二也有幫助）。我們給第三個異能黑色的起動費用，這樣它就有個黑綠的顏色身分，同時也能強調近代新篇2的黑綠原型正是松鼠。

最後要提到的東西就是我跳過的第一個異能。如同我在部族生物類別提到的，近代新篇2會使用一些我們不再使用的異能。我們沒在使用森林行者了，但我們怎能不給松鼠王森林行者呢？

黯影剋星達肯

Dakkon Blackblade第一次是以傳奇生物的型態出現在傳承（魔法風雲會的第三個擴充系列）裡。傳承導入了傳奇永久物的概念，而這系列裡也有許多設計帶領Steve Conrad和他的設計團隊所使用過的角色扮演遊戲中的角色。Dakkon Blackblade的牌是這系列中最受歡迎的傳奇生物之一。（不過，當時的生物類別是傳奇而不是傳奇超類別。）

達肯之後會成為漫畫的主角以及出現在小說裡（The Book of Geyadrone Dihada）。他在這裡成為了鵬洛客，但當時鵬洛客並不是個卡牌類別，所以沒有方法能給他一張牌來代表該故事片段。

快轉到近代新篇2設計。這系列的洞察設計帶領Ethan Fleischer正在尋找有風味的過往鵬洛客（近代新篇有個撒拉鵬洛客），而將達肯烏鋒做成鵬洛客卡牌這想法真是太讓他興奮了。

第一次的嘗試是這個：

無影達肯

WUB

+1：檢視你牌庫頂的X張牌，其中X為你操控的地數量。將其中一張拿到手上然後將剩下的以隨機順序放到牌庫底。

-3：目標生物獲得-X/-X直到回合結束，其中X為你操控的地數量。

-8：派出X個白色的1/1士兵衍生生物，然後從你的牌庫中搜尋至多X個武具牌並將它們放進戰場結附在這些不同的衍生物上。X等於你操控的數量，然後洗牌。

忠誠 - 4

達肯必須要是白藍黑，因為這是他在傳承的傳奇生物上的顏色，而這角色在故事中並沒有改變顏色。最早的版本有三個根據你操控的地數量而量化的異能。這和他在傳承的卡牌相呼應，因為他的攻防和你操控的地數量相關。（根據地量化並不是個白藍黑的異能，但我們為了符合風味還是給過了。）

你們會注意到他的每個異能都代表著他的三個顏色之一。第一個是搜尋牌庫，藍色。第二個是給予-X/-X，黑色。第三個則是派出1/1衍生生物，主要是白色。

而這就要提到下一個版本了：

牌名進戰場時的忠誠指示物數量等同於你操控的地數量。

0：檢視你牌庫頂的三張牌。將其中一張拿到手上然後將剩餘的牌放進墳場。

−2：你可以將一張神器牌從手上或墳場放進戰場。

-5：放逐目標生物。

這設計最大的改變就是你操控的地數量會定義達肯的忠誠而不是異能。同樣地，我們選擇了代表他三個顏色、普遍有用的異能。第一個異能是搜尋牌庫，藍色。第二個異能是挖墳，黑色。第三個異能是放逐生物，白色。（第二和第三個異能是白黑兩色都能做的事。）我們也得小心選擇效應，這樣達肯在對局後期帶一堆忠誠值進戰場時才不會破壞平衡。我也應該提到第二個異能有強調達肯是個神器師（他可是打造了烏鋒）。

最後的版本除了一些微調之外和這版很接近。第一個異能正式定為刺探，因為這是近代新篇2，所以我們能在單張牌上提到非常青的異能。我們交換了第二和第三個異能，然後改變了忠誠費用。

翠玉復仇蛙

「深切」這個詞是從音樂來的，指的是只有最死忠的粉絲才會知道的歌曲。在魔法風雲會設計中，「深切」指的是我們認為大部分的受眾都不會知道的東西（但知道的人會非常非常的愛）。翠玉復仇蛙就是個深切的例子。對於那些不知道詳情的人，讓我來談談你們錯過了什麼吧。

我們的故事要從1995年，出現在冰雪時代的這張牌Chub Toad開始。

之前有個叫做Shawn Carnes的人，他在R&D工作了很多年。（Shawn沒事。他只是很久沒在威世智工作了。）在轉到R&D之前，Shawn負責的是客服部門。當我們設計冰雪時代時，設計團隊製作了一張牌來向Shawn致敬。Chub Toad展現的就是某人（應該就是Shawn）被一個巨大的蟾蜍（後來改成青蛙）吃掉的樣子。為了展現這生物膨起來，設計團隊讓它在戰鬥中獲得+2/+2。我們不時會使用這個異能給予生物在戰鬥中的獎勵攻防。因為這張牌是第一個具有這個異能的牌，所以我們將它稱為Chub Toad。

最後，Brian Tinsman決定利用Chub Toad的異能做一個機制。Brian正在為武士尋找一個單純的戰鬥異能，而Chub Toad的異能感覺就非常完美。我們將它命名為武士道。神河群英錄是我們第一個頂底環境，所以我們決定給關鍵字非常豐富、適合世界的名字來強化這個風味。

通常當我們將一個老異能給予正式的關鍵字時，我們也會將修正具有這個異能的老卡牌。問題是，Chub Toad是個巨大的青蛙，而給它武士道在風味上一點都不合理。我們有討論是否要不管風味還是給它武士道，也許它只是將青蛙武士這個身分隱藏得很好也說不一定。我們最後還是決定不給它修正，所以Chub Toad還是當不成武士。

翠玉復仇蛙就是來修正這個錯誤的。Chub Toad回來了，只是這次變成青蛙武士，讓它能取得它長久以來應得的武士道。這風味敘述致敬了原版的卡牌（也有個類似的童謠）。而這就是翠玉復仇蛙的深切由來。

我們的故事到此為止

我今天時間就這麼多了。我希望你們喜歡這些故事，也很想聽聽你們的任何想法，不管是對這篇文章、我談到的任何卡牌，或是近代新篇2本體。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）來聯絡我。

請在下週回來看更多關於近代新篇2的個別卡牌設計故事。

直到下次，希望你們在遊玩這系列時也能發現更多美好的回憶。