我在上週開始述說近代新篇2的個別卡牌設計故事。我想說的故事塞不進一篇文章裡，所以今天就是第二部。

卡爾札之完化體

我們能在像是近代新篇2這種系列中做的酷炫事情之一就是重返許久不見的世界，並且展示那裡的近況。我們上次看到新非瑞克西亞時，非瑞克西亞人侵略了秘羅地並且取得了決定性的勝利，但還是有些地方沒被它們征服。如果我們做張牌來顯示非瑞克西亞人對秘羅地的持續征服呢？

要這麼做的方法之一就是使用活化武器機制。它是個圍攻秘羅地的機制，展現的是非瑞克西亞人是如何腐化秘羅地人的裝備。拿一個具有指標性的秘羅地武具然後將它活化武器應該很有趣。但是要選擇哪個呢？

為了回答這個問題，我想要回到設計原版秘羅地的時候。武具第一次是出現在秘羅地，而我們正在尋找能使用它的酷炫方式。另外，我開始嘗試思考大於一個系列的架構。我們是否可以利用一整個環境而不是單一個系列呢？我想到了個點子。

在海市蜃樓中有三個生物（Breathstealer、Feral Shadow，和Urborg Panther），如果你將三個都放到戰場上時可以犧牲它們然後從牌庫中找一個叫做Spirit of the Night的生物並放到戰場上。我是這些卡牌的大粉絲，也在尋找一個能做出類似東西的地方。

如果我們做類似的東西，只是讓這些牌不是全部出現在同一個系列，而是在同一個環境呢？

Sword of Kaldra出現在第一個系列的秘羅地，而它感覺也是另一個武具。它的確是比較強力的武具之一，所以它很酷，但我們沒有給出更多的提示。

Shield of Kaldra出現在第二個系列的玄鐵，並在Sword of Kaldra和Helm of Kaldra這兩張牌上丟出了卡爾札這個名字，後者則是一張還不存在的牌。它沒有告訴你們如果你有三個的話會如何，但它有提示到它們之間有某種關係。

當Helm of Kaldra在第三個系列的五色曙光出現時，你們終於可以看到全貌了。將它們都放到戰場上時，它們就會派出一個4/4的傳奇衍生生物，然後加上劍和盾之後會變成具有先攻、踐踏、不滅、敏捷，以及「當這個生物對生物造成傷害時，放逐該生物。」的9/9生物。

如果我們想要展現非瑞克西亞的壓倒性勝利，那使用武具來展現卡爾札的完化如何？當你施放它的時候，你會獲得一個幾乎等同於三個卡爾札武具在場的生物，只是它是個可以從0/0病菌移到你想要的生物上的武具。我們最後完成的卡牌既讓人興奮又極具風味。

渡橋賢者

賢者是從時間漩渦開始出現的循環。我們基於保留名單的緣故而不能重印一些神器，所以我們將它們改為生物。我們的想法是，他們是具有和原本咒語同樣魔法值以及完全相同規則敘述的單色生物。他們身為生物的脆弱性讓我們可以使用和原版強力神器同樣的費用。

然後在下個系列的時空混沌中我們又做了一個賢者的循環，這次則是依據過去的強力地牌。

然後在下一個系列的預知將來中，我們又做了一個賢者的循環，這次則是依據過去強力的結界。

下一個循環不是出現在一個系列，而是分散到五個不同的指揮官主題產品裡。這次的主題則是過去強力的巫術。

我提到這麼多的原因是我知道玩家預期下一個賢者系列會是瞬間，因為這是我們還沒做的循環（技術上來說還有鵬洛客，但這卡牌類別很難做成這種架構）。渡橋賢者原本不是賢者，它只是個異能類似預知將來的Bridge from Below生物（大致上）。

是這樣的，在預知將來時，我們製作了一堆「未來轉移」的牌，這個意思是它們是來自於魔法風雲會的各種可能未來。我們設計它們來使用還沒有開發的設計空間。它們很難設計，所以當預知將來的開發帶領 Mike Turian有個未來轉移的卡牌欄位時，他就會來找我填補這些洞。

Bridge from Below和Narcomoeba是在開發即將結束前的一小時裡設計的。當時Mike要求我設計一張藍和黑的未來轉移牌。Bridge from Below是使用只會在墳場裡作用的卡牌這個點子。魔法風雲會之前曾在神譴裡的化身上使用過這個空間，而我覺得探索更多這個空間應該很有趣。

近代新篇2設計團隊裡的某人（我不知道是誰）認為將Bridge from Below的效應做到戰場上的生物，而不是墳場裡的結界應該很有趣。他們並不是在設計賢者。事實上，當後來討論是否要稱它為賢者時我們討論了非常久，因為它和之前的賢者不同的是規則敘述和原版的牌並不一樣。最後，他們決定夠接近了所以還是叫他賢者。

我還是要強調兩點：第一，這並不代表有新的賢者循環，以及第二：我們以後還是有可能做一個瞬間的賢者循環。

獨臂鐵人

在近代新篇的駭客松時，我設計了一個五張的普通「嬰兒」生物循環。它們都是一個著名魔法風雲會生物的迷你版。這循環裡的牌只有一張留在近代新篇，即設計名稱為嬰兒撒拉的牌。（Ethan是在洞察設計時想到塞哥維亞的人。）

在我設計了循環之後，Allison Steele（Allison在原版的近代新篇駭客松團隊以及兩個近代新篇系列的洞察設計團隊裡）創造了獨臂鐵人做為這循環的神器第六張。獨臂鐵人是致敬來自古文明之戰的三臂鐵人。我們之前曾在晴空號做過Serrated Biskelion做為致敬。

獨臂鐵人有放進近代新篇的洞察設計檔案裡，但並沒有推出。在製作近代新篇2的設計時，Allison決定回顧沒放進近代新篇的卡牌並找到了獨臂鐵人。她將它放進檔案裡，而這次它就留下來了。

信念復甦、註定背叛、瀆神導師、瞥示明日，和蓋亞的意志

時間漩渦環境將時間的主題和懷舊混合。在橫跨主題這點，沒有比時間漩渦的延緩稀有循環更好的例子了。

它們全部都沒有魔法力費用。施放它們的唯一方法就是延緩（即支付更低的費用然後在未來的幾個回合後施放）。這麼做的好處是，我們可以拿過去的強力咒語並讓你們以同樣的費用施放它們。

舉例來說，先人的預示即是致敬第一版的Ancestral Recall（這張牌同時也是Power Nine之一。這九張牌在各個賽制中不是禁牌就是限用牌）。和Ancestral Recall一樣，你也可以使用一點藍抽三張牌。沒錯，你得等四個回合，但即使過程這麼麻煩，這張牌還是既讓人興奮又懷舊。

近代新篇也有一張類似的牌壞滅足跡，但它沒有致敬任何東西，所以它缺乏原版時間漩渦循環的酷炫感。Aaron和他的系列團隊認為製作一個新免費延緩循環應該很有趣。

信念復甦 – 這張牌是致敬天命之戰的Replenish。我很喜歡那些將所有生物牌從墳場移回戰場的黑色咒語，所以我覺得使用不同的卡牌類別應該也很有趣。這張牌後來變得非常強力並且啟發了不少套牌。和原版的時間漩渦循環不同，這些設計並沒有全部符合原版的魔法力費用。舉例來說，Replenish的費用是3W，但信念復甦的延緩費用只要1W。

註定背叛 – 這張牌是致敬瑪凱迪亞的Bribery。我製作它是因為我想要嘗試不同的藍色偷竊咒語，而這感覺更宏偉。我不是從你的戰場偷東西，而是從你的牌庫偷。和信念復甦一樣，這張牌的延緩費用也比原版的魔法力費用3UU低。

瀆神導師 – 這張牌是致敬第一版的邪魔導師。我記得這是Richard嘗試的頂底設計，即使用黑魔法來取得想要的東西的感覺。這張牌的起動費用和原版的相同。雖然我們還是持續在做Demonic Tutor的變異版，但它們無法使用1B的費用，所以這張牌讓我們能這麼做很棒。

瞥示明日 – 這張牌是致敬拉尼卡的歪曲世相。和時間漩渦的循環不同，由某張牌啟發並不代表功能會相似。舉例來說，歪曲世相會影響所有的玩家，而瞥示明日只會影響你。不過這讓它的費用可以低很多就是了（RR和歪曲世相的5RRR）。

蓋亞的意志 – 這張牌是裡面最奇怪的，因為綠色在過去沒有太多強力的咒語（不過它現在有迎頭趕上）。這張牌是致敬克撒傳的Yawgmoth's Will。有趣的是，在克撒傳的設計時，我和Mike Elliott都設計了這個同樣的效應，只是他將它放進黑色而我則是放進綠色。Mike是系列的設計帶領，所以他將他的版本放進檔案裡。

Aaron和我討論過這效應在黑綠兩色中的比重相同（顏色議會也有辯論這主要應該是個綠色異能），所以當Aaron找不到他喜歡的綠色效應時，他決定顏色轉移這個異能。這也是這循環和原版的時間漩渦循環不同的地方。和其他循環中的牌一樣，這張牌的費用比原版的要來得低（G和約格莫夫意志的2B）。

幽寂、銳敏、悲慟、怒火，和堅忍

這循環是由Erik Lauer創造的。有趣的是，這個組合是兩個不同的機制組合而成的，一個有名一個沒有。

這個無名的機制第一次是出現在同盟。設計團隊（東岸測試團：Skaff Elias、Jim Lin、Dave Petty，和Chris Page）創造了一個棄掉一張同色牌做為施放費用的循環（一些牌還需要支付生命）。

這個循環於系列推出前在威世智造成很大的爭議，甚至導致公司的一部分（客服）寫了封信給當時的公司老闆Peter Adkison說這些牌不應該推出。這些牌後來還是推出了然後非常地受歡迎，其中Force of Will也成為遊戲中最具指標性的咒語之一。這種棄牌做為施放費用的咒語也會在各個系列中出現（瑪凱迪亞、預言、神河叛將譜、驟霜，和近代新篇）。

呼魂原本是出現在瞬間和巫術上的機制，然後如果你支付額外費用的話就會變成生物。我製作它們是因為我喜歡這個能將咒語增幅變成生物的想法。不過規則無法處理待在戰場上的瞬間和巫術，所以被改成若沒有支付呼魂費用時會在回合結束時犧牲自己的生物身上。它們全部都有個進戰場的效應來模擬咒語。

Erik的點子很簡單。製作感覺像是棄牌做為費用的生物—這個意思是，如果棄掉適當顏色牌而不是支付魔法力的話生物就能留下來。為了符合近代新篇的風格，這些牌模擬的都是過去的咒語。我得提到它們都有個常青關鍵字讓你決定保留的生物更有吸引力。

幽寂

這張牌是致敬第一版的化劍為犁。由於原版的咒語是瞬間，所以這個咒語有閃現。

銳敏

這張牌就不太算是個致敬了。最接近的大概是神河群英錄的Hinder，但Hinder能指定任何咒語，而銳敏只能影響生物和鵬洛客咒語。這生物有閃現，因為反擊咒語必須是反應性的。

悲慟

這張牌是致敬憧憬的Coercion。當時我們還沒將「非地」這條件加到低費的棄牌咒語上，所以從技術上來看這張牌比較像是決勝依夏蘭的黑暗探尋，但Coercion很明顯是這類別咒語的祖先。

怒火

這張牌是致敬入門版的Forked Lightning，不過這效應比較具指標性的還是克撒傳的弧狀閃電（它會造成3點傷害而不是4點）。不過這張牌也不完全是這些效應，因為它不能打玩家。

堅忍

這張牌是致敬晴空號的蓋亞的祝福。不過它是個微調的版本，因為它會影響目標玩家墳場裡所有的牌（而不是只有三張），然後是個瞬間而不是巫術（因為這生物有閃現）。

克撒傳

這張漂亮的牌也是由Allison Steele設計的。Allison在第一個近代新篇中設計了圍攻秘羅地這張牌，所以我想她大概覺得設計另一張和魔法風雲會擴充系列同名的牌這點子非常好玩。不過與其選擇像是暴風雨或是天羅城塞這種簡單的，她決定挑戰難度比較高的東西。

我認為她選擇克撒傳是因為另一個設計Ryan Printz指出這兩者都是現有的副類別。克撒傳可以是個克撒傳（紀）。不過這兩個東西都會大大限制設計。

首先，如果要是傳紀的話，那它就必須要是個結界，因為傳紀是個結界的副類別。克撒傳也想要述說一個故事，所以「結界— 傳紀」感覺是正確的。麻煩的事情是這張牌也得是個地，因為「克薩的」是個地的副類別。

對於不清楚克撒的這個副類別的人，先讓我來解釋一下吧。在古文明之戰，即魔法風雲會的第二個擴充系列中有個三張一組的地，它們是Urza's Mine、Urza's Power Plant，和Urza's Tower（俗稱家具組）。每個都能橫置產一點無色魔法力，但如果你戰場上同時操控這三個，那它們就能產出七點而不是三點。這些地的原版沒有任何的副類別，只會提到這些牌的名字。

我們在第八版加入了副類別，而規則敘述則是更改為提到副類別而不是名字。每張牌都會獲得一個符合名字的副類別。由於這些牌名字裡都有克撒的這三個字，所以克撒的被定義成自己的副類別，讓它能在這三張牌上使用。

「克撒的」這個副類別聽起來就很蠢，進而導致社群創造的無數個笑話。所以這張牌除了能做些有趣的事情之外，它也使用了一些社群的迷因空間。

將地和結界合併也是一個玩家常常提出的要求。自從星彩普及之後我們就常常收到結界地的要求。秘羅地引進了神器地，但直到現在之前都沒有結界地。

這張牌做為傳紀定義了它的基本架構，但是異能要做到兩件事：第一，它們感覺應該出現在地上，以及第二，大致捕捉克撒傳的故事。

Allison的第一個嘗試長這樣：

克撒傳

結界地

（在此傳紀進戰場時及於你抽牌步驟後，加一個學問指示物。到III後犧牲之。）

I – T：加C。

II – T：加CC。

III – T：加CCC。

第一個版本模仿了家具地的規則敘述，但在捕捉故事的風味上有點薄弱。

下一個版本的第二個異能則是能派出一個組裝工人（另一張著名的古文明之戰卡牌米斯拉的工廠上的生物類別）。

他們最後的版本會派出組構體來致敬克撒創造卡恩。這個版本也會鼓勵你在充滿許多神器的套牌中使用這張牌，因為克撒也是一個神器師。

第三個異能代表的是克撒的發明。第一版讓你能從牌庫中找出一個能橫置產無色的地，但這感覺不太對，畢竟克撒是個神器師。下一個版本讓你能找出一個費用為無的神器。最後則是改為零或一。我對於這個最後的版本感到很滿意。

到此為止

而這就是我所有的近代新篇2故事了。如同以往，我希望你們喜歡這些故事，也很想聽聽你們的想法，不管是對於這篇文章、我談到的任何卡牌，或是近代新篇2本身。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）來聯絡我。

請在下週回來看我的郵袋專欄，其中我會回答你們關於近代新篇2的問題。

直到下次，希望你們也能透過這系列創造一些自己的故事。