上週，我們開始分享依克黎：巨獸時空裡個別牌張的設計故事。上週還沒講完，這週我還有更多要告訴你們的。

明師循環

在決定創造一個怪獸時空時一開始就知道的，是想要創造怪獸和世界裡一些人類的聯繫。怪獸與人類的同盟是在怪獸電影中一個很重要的比喻，也被我們用來作為時空的原始素材。最大的問題在於要如何捕捉當中的感覺？是的，對我們來說製作大怪獸很容易—魔法風雲會已經很擅長這點—但要創造一段在怪獸和渺小人類間的關係將格外微妙。

明師循環的出現正是為了試圖捕捉這個風味。我們問自己的問題是人類要如何幫助怪獸？這系列裡有關鍵字指示物的元素，如果人類可以提供怪獸關鍵字指示物呢？在對局設計的版本裡我們把他們為「訓練者」，因為他們可以幫助怪獸學習新東西—這也是另一個怪獸電影的比喻。為了強調這個風味，明師全部都是人類，且只能在非人類上放指示物。我相信這是我們在系列裡第一次使用「非人類」。

下一步是創造一個明師和怪獸間的連結。我們製作了一個能為帶有適當關鍵字的目標生物冠上第二個異能的方式（也就是明師給那隻生物的關鍵字）。明師的異能可以用在任何有該關鍵字的生物上，但進戰場效應可以至少保證有一個目標。原始的版本裡循環裡每個生物的異能都是不一樣的，除了綠色的—如果我沒記錯的話，綠色的異能就是放上 +1/+1 指示物。

系列設計保留了循環但做了兩個改變。其一，他們不再讓每個生物有不同的效應，而全部都使用 +1/+1 指示物。這是最有效率的異能，且把他們全部統一能讓整個循環感覺更一致。其二，他們把異能從影響「目標生物」改為影響所有你具有該異能的生物。這在讓整個循環更強的同時，並更加鼓勵了關鍵字指示物（及使用天生帶有那些異能的生物）。

紫銅軍黜人盧卡

盧卡是故事裡的主要角色，也是系列裡新的鵬洛客。盧卡是一名持絆人，代表他是其中一個可以和怪獸連結的人類。雖然我們曾製作過很多能跟大生物互動的綠色鵬洛客，卻從來沒有做過紅色的。這是盧卡在設計上的指導原則，最大的問題是要如何讓他用感覺紅色的方式和大生物連結？

我相信大絕招設計起來是最簡單的。紅色感覺會做什麼？直擊傷害。我們要怎麼把那和大生物連結？依照他們的攻擊力。這是一個 R&D 稱為「咬」（對應的是會雙向造成傷害的互鬥）。我們已經把咬的異能移到了綠色，且紅色有許多方式可以造成直接傷害，而綠色確實可以使用一個專注在綠色的版本。話雖如此，紅色依然得到了這個異能，所以一個讓所有你的生物咬對手的大絕招感覺挺適合盧卡的。

下一個是中間的異能。多年以前，我們決定要把「型態轉變」的異能從藍色移到紅色（那指的是把戰場上的一隻生物變成從牌庫頂來的另一隻生物）。想法是讓你會知道結果的生物變身保留在藍色裡，而紅色將會得到結果是隨機時的異能—考慮到紅色混亂的那一面。為了利用大生物的主題，盧卡中間的異能是型態轉變的異能，只是在費用是往上，代表當你使用異能的時候，新的生物會比你放逐的那個擁有更高的魔法力費用。這鼓勵了你在一副有大生物的套牌裡使用盧卡。

最有爭議的是盧卡的第一個異能。我們想要一些是紅色但能利用生物主題的東西，這個異能最早的版本是一個一般的「衝動抽牌」效應，讓你放逐牌庫頂牌並在該回合可以使用—只是限定只在生物牌上。問題在於那個版本鼓勵你使用低費的生物，因為你不希望錯過可以施放他們的時機。一個會讓你使用大生物的版本需要這個效應有更長的期間。

這讓系列設計團隊帶著現在這個只要盧卡一直在戰場上，生物就可以被施放的版本找上了顏色議會。這經過了很多的討論，但最後決定是我們願意嘗試往外推一點。關鍵在於我們想要一些壓力來鼓勵你儘早使用這些牌，而實際上當盧卡離場後你也不再能使用它們也看似滿足這個條件，所以我們決定試試看。我不知道我們是否會製作更多像這樣的牌，這很大一部分將取決時這次實驗的結果。

傳說循環

如我在預覽文章中所說的，依克黎是一個帶有閂色內容的怪獸系列，而非一個有怪獸內容的閂色系列。這代表我們想要把閂色主題以某個方式很好地整合，並和系列其他部分有很好的互動。傳說循環在執行這個概念上是一個很好的例子。每個傳說都被設計為可以單色使用，但使用閂色將會有一個很棒的升級。這個系列的挑戰是找到兩個級別的效應，你希望基礎效應足夠好到讓玩家願意使用，而升級版本也夠吸引人來鼓勵混色。我們透過幾個方法完成了這件事。

斯達茲傳說在三色版本中讓你有更多掌控權，而依盧那傳說則反過來給你第二個異能—一個和第一個異能非常協同的異能。涅司羅傳說在三色的版本裡移除了目標的限制給你更多選擇。瓦卓克傳說在升級版本裡提供了目標生物一個額外的效應。布洛寇傳說則是改變了會受到咒語影響的東西。每張牌都以不同的方式處理了升級，但個個都用了一個讓咒語感覺被加強的方式。由於這發生在系列設計的時候，我並未參加這個循環的設計，但我對用不同的工具完成這件事感到很驚豔。

古道娜爾施

娜爾施是最後一個正式進到這個系列的鵬洛客（薇薇安和盧卡在故事裡扮演很重要的角色）．而過程是這樣的：這個系列有一個小的閂色主題，而閂色的鵬洛客非常少（在這裡「非常少」我指的是只有一個—重獲新生的薩坎是綠色、藍色和紅色），我們決定要製作一個閂色鵬洛客。由於我們已經有了重獲新生的薩坎，使得這張鵬洛客必須要是其他的一個閂色：紅白黑、白黑綠、藍紅白或黑綠藍。技巧是找到一個角色已經存在於其中兩個顏色中，但放入第三個顏色也不會感覺不合理。

就以紅白黑舉例來說，紅白的鵬洛客有哪些？阿耶尼、華特莉和娜希麗都在紅白出現過，但只有娜希麗現在依然是紅白。我們可以把她加上黑色嗎？或許。哪些是白黑的鵬洛客？卡婭和索霖。如果把這兩個其中一個加上紅色是否合理？可能不行。哪些是黑白的鵬洛客？ 安戈斯、達雷迪和薩坎都有黑紅的鵬洛客牌，有人認為歐尼希茲和提勃本質上也算是黑紅的角色，有哪一個可以加上白色嗎？安戈斯或許可以，但我們有很大的疑慮。在探索完選項之後，我們把娜希麗和安戈斯列為可能 。

我們為白黑綠做了同樣的事，並認為凱利斯、賈路、索霖和瓦絲卡是有機會的。藍黑白裡有機會的有娜爾施、拉爾、莎希莉和雙胞胎（蘿婉和威爾）。黑綠藍裡有安梭苛、奇奧拉、妮莎和甌柯。如果你開始把現在在標準賽裡的角色拿掉（不算入火花之戰），這移除了安梭苛、凱利斯、賈路、卡婭、甌柯、拉爾、索霖、瓦絲卡、蘿婉和威爾。如此一來留下的有安戈斯、奇奧拉、娜希麗、娜爾施、妮莎和莎希莉。大多數要加上第三個顏色都有些勉強—除了一個以外。或許娜爾施在之前的鵬洛客牌上是白藍或著純藍，但她的傳奇生物是藍紅白。在檢視了全部的選項之後，顯然娜爾施是我們最好的選擇。

剩下的就只有我們要為她製作一個很酷的的藍紅白鵬洛客版本。娜爾施一直都有在意「非生物咒語」的主題，那成了我們的起點。她的第一個異能被設計為幫助你施放非生物咒語。藍色和紅色都有一點創造魔法力的東西（通常藍色是無色而紅色是暫時性的），而白色提供了加血。第一個異能在顏色派上有一點超出，但把它推往咒語的這個方向（藍色和紅色專門的領域）有些幫助。第二個異能利用了她對知識的渴求以及軍事的專業，結合了藍色的掠奪及紅色的直擊傷害。她的大絕招結合了施放非生物咒語和直傷。這張牌比起白色跟偏向紅藍，但由於藍紅白是一個非常咒語導向的閂色，這張牌讓三個顏色感覺有整體性。如我常說的，製作三色牌有些微妙，因為要加上所有三個顏色的元素並不容易，所以我們很努力地嘗試去確保整體我們想要三個顏色合在一起的感覺。我認為娜爾施的表現很不錯。

歐佐晶岩

在 1998 年的時候，我做了這張牌：

一開始是為了一個標準賽系列設計的，但我被告知把指示物從一個類別轉為另一個類別並非黑框牌的規則能很好處理的東西。在幾年之後原版的秘羅地裡，我製作了這張牌：

藉由把一個指示物依照你所選擇的目標轉換成兩種指示物當中的一種，我們解決了之前碰到的問題。現在會重新提到這一點，是因為歐佐晶岩一開始就是因為Aaron Forsythe 告訴 Dave Humpherys 這個系列裡應該要有一張Giant Fan 而來的。Aaron 了解到有很多不同種類的指示物是依克黎裡一個很獨特的特性，如果能讓你移動那些指示物一定會很有趣。

我相信這張牌經過了幾次的來回改動，從起動式異能改成了兩個觸發式的異能。現在的版本確保了你的關鍵字指示物絕不會被浪費。如果一個生物死去時帶有它們，你可以保留並移到其他地方。和 Giant Fan比起來，好處在於你不需要為這個異能支付魔法力，缺點則是靈活性稍微低一些。

通牒循環

如在設計文章中所解釋的，我們在洞察設計裡製作了一個存在於弧色（一個顏色和它的兩個鄰色）但不存在於閂色（一個顏色和它的兩個對色）的循環清單。這個循環是當中分數最高的，閂色中玩家最需要 的就是第一次出現在阿拉若斷片當中的通牒。

為了要製作新的通牒，你得先要回顧並檢視舊的通牒。通牒的定義有哪些？基本上有三點：

它的費用必須要是 MMNNNOO ，N 是中間的顏色而 M 和 O 是另外兩個顏色。 它必須要是巫術。 它必須要是一個大型且很華麗的效應。

在這之外基本上沒有規範，除了效應得要大概地感覺在這三個顏色當中合理。因為我們想要一個單一效應而非多個小型效應的組合（除了一張牌之外），而並沒有方式能去捕捉每個顏色的感覺。整體需要感覺像是所有顏色的結合。我很誠實地說這很微妙，而這也是為什麼通牒那麼難設計的原因。

毀壞通牒的基底是牌色，那三個顏色是大規模毀滅的顏色。哪個是我們所能想到最頂級的大規模毀滅效應？如果是消滅你對手所有的東西呢？這三個顏色感覺可以做到，且感覺起來挺華麗的。我們最後沒有讓它消滅對手的地牌，以讓他們保留些許能反擊的夢想。

創生通牒的基底是藍色，單純抽牌感覺並不夠帥氣。要怎麼能把抽牌變得更有趣？如果可以把所有你抽到的永久物都放進戰場呢？這是綠色和紅色可以做到的（即使紅色通常只是暫時的），且帶來了額外的吸引力。剩下為一個問題就是幾張牌。我相信五這個數字是在對局測試了不同數字後決定的。

神秘通牒的基底是黑色，它包含了三個會復活的顏色。（黑色能讓任何東西復活，白色通常是讓較小的東西復活，而綠色則是會自己回來的生物。）我認為第一個版本是讓所有的生物復活，但那是我們曾經做過的效應，且就算是七點魔法力依然很強。有什麼方法可以調整讓它感覺更加獨特？如果把每個名字的生物各帶一隻回來呢？這將會在各個賽制裡鼓勵一些很有趣的套牌，且在指揮官裡更加強大—因為這限制已經是指揮官的預設條件了。

啟迪通牒的基底是紅色，這一張我們稍微偷了一點懶。所有其他的通牒都是單一的大型效應，啟迪通牒有三個效應，分別屬於三個顏色。5 點傷害是紅色，5 點生命是白色，而五張牌是藍色。我認為他們嘗試了一堆不同的效應，而這個效應的表現最好。

突發通牒的基底是綠色，它有三個最專注在牌庫上的效應。（黑色能找出任何東西，藍色能找咒語而白色找出生物。）我想從牌庫裡免費施放任意兩個咒語有些過強，所以它們加上了你選擇三張的小遊戲（我想「單色」的限制是為了對局的原因存在，像是我們並不想要你施放兩個通牒）並讓一個對手選擇三個效應中的其中兩個。這張牌要求你選擇三張不同名的牌，所以你不能找三張同樣的效應，因為這樣對手就將無法參與。

我們最後得到了五張很華麗的牌，所以我希望大家對閂色通牒超過十年的等待是值得的。

護獸薇薇安

薇薇安是故事裡另一個主要的角色，顯然她也需要在系列裡有一張鵬洛客牌。關於她的設計我們有這些目標：

她一直專注於生物上，我們希望這繼續下去。理想的情況裡，她應該要跟系列裡的生物有良好的配合。 盧卡同樣也有一個生物主題，我們想要保持她和盧卡間的不同。 在前期，我們嘗試不要把鵬洛客跟系列裡的機制主題有太緊密的結合，但後來採取了截然不同的方向。系列裡這些獨特的機制能讓我們設計出一個其他地方無法設計的鵬洛客嗎？由於鵬洛客的設計空間已經很狹窄，所以如果可以那我們就應該這麼做。

從火花之戰開始，鵬洛客能有靜止式及觸發式的異能，而薇薇安則得到了兩個靜止式的異能。首先，她可以從牌庫頂施放生物。這利用了她的生物主題並幫助獲得牌張優勢。第二，為了讓她完成這個目的，你可以隨時檢視你的牌庫頂牌。她最下面的能力（因為在進戰場後就馬上可以使用，那並非真正是一個大絕招，）也讓她獲得牌張優勢—不過同樣是藉由生物的方式。因為搜尋生物十分強力，魔法力費用需要比之前小，這也讓她和盧卡有所區別—盧卡是更大—並解決了一些對局設計上的顧慮。

中間的異能利用了系列裡的關鍵字指示物。很多鵬洛客都可以派出衍生生物，但薇薇安得到了一個不常見的靈活性。確實她隨時都可以派出3/3 野獸（薇薇安很喜歡野獸），但她可以決定每個衍生生物要擁有三個裡面的哪一個關鍵字異能。在此要回答一個我很確定會被問的問題：有，我們有探索過死觸，因為那包含在純綠可以派出關鍵字衍生生物的子集合當中，但最後被證明有些過強，所以被從選項當中拿掉。我相信死觸後來被延勢所取代，也是最後一個出現在關鍵字指示物上的關鍵字（它在洞察設計時就不存在）。

依克黎的獅虎

這是今天所有我所要告訴你們關於依克黎的故事，希望你們喜歡。一如往常，我很想知道你們對於今天的專欄、任何我所提到的牌，或是依克黎整體的反饋。你們可以寫email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram 和 抖音）與我聯繫。

下週回來我們一起來看依克黎：巨獸時空 的洞察設計文件。

在那之前，願你有屬於自己的怪獸故事。