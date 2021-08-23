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一直以來，我都喜歡在完成一個系列後跟大家分享我寫的洞察設計報告。這些檔案的目的是要讓系列設計團隊了解系列的願景，以及介紹洞察設計團隊所想出的各式機制和主題。

這些是我曾向大家公開過的檔案：

在接下來的兩個系列（依尼翠：黯夜獵蹤和依尼翠：腥紅婚誓）裡，我們將要回到依尼翠，因此我想帶大家來看看當時原版依尼翠的設計報告應該會滿有趣的。

隨著預知未來文章的公開，開始前有幾點要先讓大家知道：

這些檔案完成的方式隨著時間有很大的改變，和之前公開的洞察設計報告會有一點不同（像是不會有範例牌）。如果我沒記錯的話，這份報告是在 2009 年秋天提交的。 當時 R&D 使用的仍是設計/開發的模型，所以你會看到更多關於系列整體的內容，較少我們在洞察設計中所做的事（當時大概是一年的時間，而現在則是四個月），系列的完成度也因此更高。 左側的所有東西都是實際交出去的報告，右側都是我的筆記，希望幫助大家了解更大範圍的背景。

「搖晃」設計報告

依尼翠環境使用了「搖晃」、「碰撞」和「滾動」的系列代碼。 我想大部分人都知道Richard 創造了魔法風雲會。Jenna Helland 加入創意團隊已經十五年，指導了許多的故事和世界的建構，這是第一個她作為創意負責人的系列。Graeme Hopkins 是第一屆尋找偉大設計師活動的第三名，也是 Magic the Gathering: Arena 團隊的一位工程師。Tom LaPille 在 R&D 的開發團隊中待了很長一段時間（工作內容包含了現在系列設計和對局設計的部分）。 我喜歡在報告裡把設計拆解成數個大家容易理解的大小，以幫助所有人更容易消化及記憶。

「搖晃」的設計團隊設定了一個簡單的目標：我們想要使用恐怖的感覺並把它帶進魔法風雲會裡。大部分的元素都已經存在，團隊並不需要發明太多東西。目標是使用這些元素，再加上一點新的東西來製作一個交織恐怖奇幻且風味豐富的頂底世界。我找的團隊除了我自己之外，還有Richard Garfield、Jenna Helland、Graeme Hopkins 和 Tom Lapille。

在經過了一些討論之後，我們決定要利用四個元素來打造這個系列：「怪物」的部族、墳墓場、「在意死去」及轉化。這四個部分將會成為設計的骨幹。

「怪物」的部族

我們選擇用來描述怪物的方式很可愛，那個的方法被我們稱為「選擇早餐麥片怪物」。我們認為一般的糖霜麥片—那得追溯到 1971 年，將能很好地表現大眾認知裡那些熱門的怪物，不過木乃伊顯然應該被保留到未來有天製作埃及主題的時候（它們基本上就是殭屍）。 在提交報告時務必要讓設計團隊了解你的優先順序。任何東西都會改變，你得要確保它們了解哪些是最重要的。生物類別的順序對於這個系列裡有哪些獨特的東西來說十分關鍵，有越多不尋常的東西，越能讓這個系列和其他的系列有所不同。

當我們開始討論玩家期待在一個恐怖系列裡看到什麼時，第一個答案就是怪物。雖然也討論了多種不同的怪物，最後留下來的四種就是吸血鬼、狼人、殭屍和鬼魂（或稱為精靈）。那次的討論中也同時點出了人類在恐怖故事裡的重要性—怪物得要有一些可以威脅的對象。除此之外，英雄將會是對抗怪物的傳統人類。這個系列需要一些殺手及怪物獵人。

有了五個部族的概念後，我們畫出了它們的空間，最後長得是這樣的：（順序依照我認為對整體設計的重要性排列，同時考慮了系列的感覺及銷售量。）

狼人

狼人的要點和報告提交時相同，但有些部分做了修改。首先如我所提到的，觸發最後被移到了下個回合的開始，這樣你就不能透過回應觸發施放咒語的方式來玩一些小手段。 其次—而這是最大的改變—狼人變成人類的觸發現在在乎是否有任一玩家使用了兩個咒語，而在原始的版本中只要所有玩家加在一起施放了兩個咒語就好—那會造成很奇怪的對局誘因，使用起來也不有趣。 第三，我們在之後加上了太陽和月亮的標示，幫助在視覺上傳達白天及夜晚。 要把狼人做成一個生物類別實際上在 R&D 裡費了很大的一番工夫。其中一派的人（也包括我）想要引進狼人，而另一派（主要是當時的創意總監 Brady Dommermuth）想要把那些牌做成人類/狼。Brady 的想法在當時的系統上比較容易被接受，也更容易和狼牌互動，但最後我成功說服了大部分的人，告訴他們狼人這個字有足夠的份量且值得被帶進遊戲當中。那需要我們把所有的狼人部族牌都做成在意「狼人與狼」。 另外值得一提的是在把狼人做成紅色時碰到了一些阻力，但我認為把每個支持的生物類別都放進兩個顏色裡是很重要的（這件事直至今日我們仍一直在做，而紅色是除了黑色外最合理的—任何的怪物被放進黑色都不奇怪。）最後這個臨色的組合裡包含了吸血鬼、狼人和殭屍。

狼人是綠色和紅色，一面為體型較小的人類，另一面則是較大的狼人的雙向牌。所有紅色及綠色的雙面牌都是狼人，所有的狼人都有同樣的兩個觸發：一個是人類變成狼人，ㄧ個是狼人變成人類。

人類變成狼人會在結束步驟開始時，如果該回合沒有任一玩家使用咒語就會觸發。這個觸發需要小心處理以確保玩家無法在「本回合沒有使用任何咒語」的觸發後塞進咒語。我們或許會考慮把觸發改到下個回合的開始。

狼人變成人類會在結束步驟開始時，如果全部玩家在該回合共使用兩個或以上的咒語就會觸發。這兩個觸發都能讓雙方玩家可以影響生物是否要轉化。觸發被設計得有些模糊以傳達時間過去的感覺。在對局測試中顯示玩家似乎會自動帶入這個機制並未強調的「月亮出來了」的感覺。

一個很重要的小地方，在於一部分的設計是額外加上狼人的生物類別。（現存三張狼人的其中兩張在發行時都是變獸人（Lycanthrope）而一張是奴僕/狼。這三張現在都是人類/狼，其中一張是人類/奴僕/狼。）我把狼人的重要性列在第一位是因為在所有製作的怪物當中，狼人從未在魔法風雲會裡被有效率地設計，而我認為那會是為這個系列加進最棒的「新」東西。另外，我相信雙面牌將會成為最重要的賣點，每隻狼人都會有。

如果我們打算把狼人作為重點銷售，我想確保使用的是這個名字，因為文字在系列重點的傳達上十分重要。會有一些舊牌要修改，它們在牌名裡都有狼人，其中兩張甚至不是它們寫在牌上的東西。

狼人套牌本身會有一些不安定的因子，但那是因為人類大軍不知道什麼時候會變為更可怕的狼人大軍。由於狼人套牌包括不使用咒語（不管是要把它們翻面或是不希望它們翻面），我們都希望確保紅色和綠色有一些額外可以使用魔法力的東西。

人類

大部分放在人類上的機制嘗試都留到了最後。「非白」的部分被改為「非人類」或直接寫出「吸血鬼、狼人或殭屍」。 下面是作為第一個在部族上在意人類系列背後的故事：當種族/職業的模型第一次被提出時，R&D裡大部分人都要求我們承諾不製作任何人類部族牌。隨著系列製作的進行，五個部族已經成為設計裡很重要的一部分，而我知道如果可以製作人類部族牌將會有很大的幫助，因此我去找了 R&D 的副總 Bill Rose。 我問他「你還記得在決定要做種族/職業的時候，我們承諾永遠不製作人類的部族牌嗎？」 Bill 說「是啊。」 「現在我有一個真正需要人類部族牌的系列，製作這些牌會帶來很大的麻煩嗎？」 Bill 回答「當時做決定的那些人裡，R&D 就只剩下我們兩個人。我說真的不在意，如果你想做就做吧。」 然後我就這麼做了。

人類的重點是白色，其次是綠色，但所有五個顏色裡都可以看到他們的身影。如果故事裡有什麼衝突，那肯定是人類對抗怪物。不過所有的怪物並非齊心一致，所以將不會像是 秘羅地創痕環境裡那樣的戰役，而更像是人類在一個對他們不利的環境裡，對抗周遭的一切來活下去。

人類種族最重要的特性就是團結一致，這會透過很多個別的人類牌來展示—他們可以幫助整個隊伍或是個別的人類。另一個人類的特性就是他們比怪物更會使用武器。我們這次沒有製作在佩帶時會更強的牌（過去幾年曾做過幾次），而是製作了一些更適合人類的武具牌。

另一個穿插在人類之間的主題只出現在白色裡。要表現出人類與怪物對抗的感覺，白色有一些可以影響非白色牌的牌張，且被設計為能對付幾個特定類別的怪物。

人類在這個清單上排行第二，那是因為雖然人類在魔法風雲會 整個歷史上到處都是，「搖晃」之前我們從未製作人類特有的部族牌。這個「在意人類」的主題在環境後段也會有所影響，因為理論上人類的數量在「滾動」裡將會有顯著的提升。

殭屍

大部分都殭屍都得以付印，不過其中有兩個改變。其一，雖然「隨機把牌張從墳墓場移回來」的主題被留了下來，它被壓縮並大部分被推到了綠色。我想黑色殭屍裡有這個主題的只有一張。 其二，我們把放逐生物牌的牌改成只能使用自己的墳墓場。這最後帶來了一個很奇怪的誘因，也沒能帶來有趣的對局。我很驕傲我們看待魔法風雲會 過去曾做過多次的事情，並給它一個我們從未做過樣式的方式。

殭屍是黑色及藍色，黑色的殭屍是黑魔法死靈學所帶回的死者，那類你會在活人生吃或任何末日殭屍設定裡會看到的東西。藍色的殭屍是魔法師用死屍做出來的人偶（像是科學怪人）。

黑色的殭屍使用了能從把殭屍從墳墓場帶回來的牌（必須是隨機以降低可預測性），或是緩慢地派出衍生生物來建構不死大軍。殭屍套牌想要有殭屍那種緩慢且蹣跚的感覺，慢慢地用殭屍壓倒對手來獲得勝利。

藍色的殭屍需要至少有一具屍體（從墳墓場放逐生物牌）。我們允許藍色的殭屍可以從任何墳墓場放逐牌，這樣在使用上有更好的表現，也更能利用「任何屍體都行」的風味。

雖然殭屍就算作為部族也不是魔法風雲會裡的新東西，但「搖晃」設定了一副殭屍套牌，重塑殭屍在經典恐怖故事中的樣貌。套牌整體的感覺就是那些我們感覺是新的東西。

吸血鬼

發生在吸血鬼上有趣的事，就是我在這裡寫的所有東西都實現了，但那多虧了Erik Lauer 和整個開發團隊的努力。由於黑色和紅色都有最棒的生物去除咒語，它們在限制賽中會更傾向控制而非快攻。Erik 為紅色吸血鬼加上了「造成戰鬥傷害時放 +1/+1 指示物」的主題，並調整了很多咒語及數值來把吸血鬼做成快攻的部族。 回顧當時，如果說系列裡我有哪個地方沒有處理好，那應該就是精靈。雖然所有其他部族都有一個很強的機制連結，精靈最後就只像是「一般白色和藍色會做的事」。並不是說放在精靈上不行，只是我希望能有更一致的計畫。我很高興看到精靈在之後的依尼翠系列裡有一個更好的機制特性。

吸血鬼是黑色及紅色。把它們放進紅色會讓吸血鬼變得更加衝動，所以我們決定要把快攻植入吸血鬼的部族當中。其他的怪物看似比較少直取要害，所以吸血鬼套牌就填上了這個空缺。我們透過讓吸血鬼獲得攻擊時的觸發及讓他們更能強攻的數值來做出這樣的感覺。

吸血鬼上的創新是把它們移到了紅色。基於這個原因，我們把最能加強吸血鬼的東西放在紅色的非普通牌裡，來創造一副全新的紅黑吸血鬼套牌。

鬼魂（精靈）

鬼魂出現在所有顏色中，但數量最多的是白色和藍色。鬼魂是五個部族中防禦性最高的，也大多具有飛行。勝利模式是在地面上纏住對手後用飛兵攻擊來取得勝利。

墳墓場

在部族之後，恐怖原型帶我們來到的下一個地方就是墳墓場。墳墓場和恐怖的感覺之間有著很長的歷史，且感覺是遊戲可以互動一個很有趣的面向。在了解到這一點之後，我告訴團隊我想要找到一個墳墓場的機制。我們嘗試了多種不同的墳墓場機制（也包括來自預知未來的掘穴），最後選擇了把返照放進系列裡。

Bill 曾說過要在每個環境裡放進一個舊機制，所以我們會一直尋找適合回歸的東西。返照在問卷調查中的表現一直都不錯，最後也非常適合。

返照在五個顏色中都會出現。由於製作衍生物的返照牌和殭屍之間有很好的互動，黑色（而不是綠色）獲得了最多有返照異能的製作衍生物咒語。

墳墓場的另一個主題是隨機的再生效應，通常是當牌把其他牌從墳墓場移回來時。我們製作了會隨機降低重複發生的效應。

大多數的內容都沒錯。Erik 確實在開發中加進了不同顏色的返照費用。如上面提到的，從墳墓場隨機使牌再生的主題被保留了下來卻有所縮減，最後只有五張（一張黑色、一張紅色、三張綠色）。「把墳墓場作為資源」大部分都被從紅色移除，成為藍色及黑色裡殭屍主題的內容。「從墳墓場把牌移回來」的主題最後被放到了黑色和綠色裡。

其他有幾個利用了墳墓場的主題：藍色有磨牌的子主題，可以把牌從一名玩家的牌庫弄到墳墓場。在這個系列裡通常的結果是磨自己；綠色有一個在意墳墓場生物牌的子主題，有會隨著墳墓場裡越多生物牌而變得更強的效應和永久物；紅色有一個把墳墓場裡的牌作為資源使用的子主題，這個主題不大，團隊希望把這些牌跟完全清空墳墓場的東西分開；黑色有一個把牌從墳墓場移回來的子主題，通常是移回手上或戰場。

「在意死去」

另一個在探索墳墓場時所發現的，是死亡在恐怖感覺中的重要性。我們希望東西死去會有影響，所以決定使用第二個在意死去的機制。這個關鍵字叫做臨終（Deathwatch），會在意東西是否死去。

顯然臨終變成了喪心。開發團隊最後在第二個機制上投入很少，主要還是放在第一個上。

臨終有兩個版本，第一個包含如果該回合有東西死去會變得更強的咒語（也包括生物），第二個包含了只有在有東西死去時才能使用起動式異能的永久物。太多第一版本的牌將會扭曲環境，讓玩家害怕阻擋，所以我們刪減了那個類別的臨終牌，也降低了出現率把它們移到更高的稀有度裡。

我們嘗試給每個使用的顏色都有一個不同的風味：

喪心最後主要出現在黑色及綠色，紅色裡只有一張，且沒有如上面強調的那般把效應分散到不同顏色當中。

白色：這個顏色沒有任何幫助設定人類對抗怪物感覺的臨終牌。

藍色：這個顏色有除非有東西死去否則無法使用的臨終咒語。

黑色：這個顏色有著如果有東西死去則會觸發「進戰場」效應的臨終永久物。

紅色：這個顏色有著如果有東西死去會有更強效果的臨終巫術和瞬間。

綠色：這個顏色有著如果有東西死去會在進場時帶有額外 +1/+1 指示物的臨終生物。

這個系列有一些死去時的觸發，它們出現在全部的顏色裡，也包括白色。

四個有臨終牌的顏色也同時有具有臨終起動式異能的永久物。

除了臨終之外，還有具有屠殺（Carnage）異能的永久物（會在生物死去時觸發的效應，不屬於異能或關鍵字）。和臨終一樣，「屠殺」只限定在非白色的牌上。

轉化

這個名詞之後被修正為雙面牌，因為就算是正常的魔法風雲會 牌也有兩側。

另一個帶來恐怖感覺的關鍵因素是轉化，看似無害的東西轉化成令人害怕的東西。要捕捉恐怖的元素，我們創造了雙面牌（譯者註：原文使用的是 Double-sided cards，和現在所使用的 Double-faced cards 有些不同，但指的是相同東西，下面在當時報告中所寫的 Double-sided cards 皆譯為雙面牌），那是來自決鬥大師裡一連串成功的設計。

我們計畫把依尼翠作為狼人鵬洛客首次登場的地方，但那個位置最後變成了賈路，以展示他被鎖鏈面紗詛咒的樣貌。 回顧當時文件有趣的點，在於那能提醒你想起已經忘記的東西。我其實已經不記得當我們在提交系列報告的時候，交出去的雙面牌機制不只是轉化雙面牌（TDFC），也還包括了模式雙面牌（MDFC）。下面有更多細節。

雙面牌的兩面分別代表了一個生物（「碰撞」計畫把雙面牌用來表示生物以外的東西—同時「搖晃」裡在秘稀的位置上也會有一張雙面鵬洛客 ，正面是狼人）。兩面都會有魔法力費用，也都可以被施放。被放進戰場的就會是施放的那一面。

「搖晃」裡所有的雙面牌都可以從 A 面（通常是比較小的那面）轉化成 B 面，其中一些—包括全部的狼人—則可以再從 B 面轉化回 A 面。除了狼人之外，沒有任何一張普通牌可以從 B 面轉化回 A 面。「轉化」是一個代表牌可以從一面翻到另外一面的關鍵字動作。

在設計大部分的時間裡，DFC 就只是 TDFC，但我們把它們轉成 TDFC 和 MDFC 的結合，以帶來更新的感覺並解決顏色定義的問題。 現在我將試著去挖掘我腦海深處的記憶，我想我們是在提交報告前不久修改了這個部分，然後又在進到開發後不久被改了回來。我想原因是因為這些牌太過複雜，也和神河 環境的倒轉牌感覺十分不同。我們最後找出了顏色標誌來解決「背面是什麼顏色」的問題。這也是我砍掉了 MDFC 的時候，下定決心有一天一定要把它帶回來。 在設計前期，我們的計畫是讓玩家可以在套牌裡放進一張特別找出雙面牌並放進戰場的單面牌。在製造端表示無法保證把兩張牌放在同一包裡之後，我們改成了現在的版本。 在這份報告裡寫的所有東西裡，TDFC 是到目前為止設計中最引人爭議的部分。有一部分的 R&D 堅決相信這些東西不應該出現在產品內。所幸，我老闆 Aaron Forsythe 了解它們對產品的價值，並支持我把它們留在系列裡。如果你們不知道的話，TDFC 在系列裡非常受到大家的歡迎。

雖然有很長一段時間裡我們都沒有在 B 面上放魔法力費用，最後選擇加上去是基於兩個主要的原因：首先，如果沒有魔法力費用，那這些牌在機制上就跟神河的倒轉牌沒什麼兩樣（雖然上面會有更多文字—且我們強烈相信它們會有一個截然不同的感覺，這能更好地捕捉二元性）。其次，B 面上沒有魔法力費用會讓我們必須在每張牌的規則中定義那張牌的顏色。

目前對於雙面牌該如何使用的的建議：玩家可以在使用不透明牌套的情況下直接使用它們。如果他們不想使用不透明的牌套，我們將會提供列表牌來作為雙面牌在戰場以外任何區域中的替代品。

我相信雙面牌將會是這個系列中很重要的賣點。設計團隊花了很多時間去找到讓所有的轉化盡可能為大家帶來共鳴的方式。每當我們製作一個有著廣為人知名字的比喻時，我使用那個名字（像是化身博士及海德先生）不只是為了名字，而是我希望所有人都可以知道我們在比喻的是什麼。

雜項

Erik 並沒有很了解除了白色外所有顏色都有詛咒這件事對我的重要性，所以也沒有在綠色於開發中被踢掉時補上替代品。這是一個很好的例子告訴我們如果你沒有強調，很多東西就可能被落掉。像在這裡我就只是輕描淡寫地提到我們曾經做過這件事，卻沒有指出我們有個明確目標的想法。 惡魔確實被留了下來，但最後只有三張。我已經不記得引用 Pitchfork 的笑話是什麼了。

這個系列裡有其他幾個重點不屬於上述的任何分類當中：

詛咒 – 這是一個結附於玩家的結界，能在被結附的玩家身上發生一些不好的事。詛咒出現在除了白色外的所有顏色當中，黑色和藍色裡的數量則是最多的。

惡魔 – 鬼怪在紅色裡被惡魔所取代。除了一個引用 Pitchfork （Brady 說這應該要消失才對）的笑話外，各個角度來說惡魔的生物類別都不是部族。惡魔有頑皮且具破壞性的特質，且只會出現在大多是如鬼怪般體型較小生物的紅色裡。

次要主題

為了在限制賽中提供一些深度並豐富系列的內容，每個顏色都有一個次要主題。

基本的本質留了下來，但非白色被改成了非人類或是明確訂出怪物的部族。 這個主題留了下來，我想Erik 提高了磨牌的數量。 這個主題被縮減了一些但依然留了下來。 這個主題大部分被移到了藍色和黑色的殭屍牌上，紅色裡只留下一張。 這個主題留了下來。

白色：與怪物戰鬥 – 白色的次要主題全部都是白色與其中東西之間的戰鬥，有些出現在以非白色東西為目標咒語和效應上。白色也有特別設計來處理各個不同怪獸部族戰略的牌。

藍色：磨牌 – 藍色的磨牌在系列裡大部分的時間都是用來磨自己，以獲得那些在意墳墓場裡牌張的優勢（包括但不限於返照和藍色的殭屍）。

黑色：重複利用墳墓場 – 黑色是最好把資源從墳墓場裡帶回來的顏色（綠色排行第二）。這和「在意死去」的主題有很好的配合。

紅色：把墳墓場作為資源 – 紅色有一些可以放逐墳墓場裡的牌來使用的咒語。這也和「在意死去」的主題有很好的配合。

綠色:墳墓場裡的生物牌 – 綠色有許多會隨著墳墓場裡有幾張生物牌而變強的牌張。這讓綠色能隨著時間越變越強，也能幫助「在意死去」的主題。

雙色組合

這些是玩家為什麼應該在限制賽裡使用十個雙色色組的原因：

基本上鄰色的部族原型在一些修正後保留了下來，而對色的原型則被很大程度改動。Erik 和他的團隊花了很多精力來製作很酷且能喚起大家記憶的對色原型。 在所有我設計過的系列當中，依尼翠可能是最棒的，所以回顧當時提交的檔案並回憶交出去的東西實在很有趣。這對於我們如何設計之後的頂底系列絕對有很大的影響。我想強調這比起一般洞察設計檔案中的內容改動較少的原因，是因為依尼翠的設計橫跨了一整年的時間，而現在的洞察設計只有四個月。非常感謝我的設計團隊，Erik 和他的開發團隊，以及其他所有威世智的人給了這個系列他們的全部，來完成這麼一個令人永生難忘的魔法風雲會系列。

白藍： 防禦型的精靈套牌

藍黑：緩慢且蹣跚的殭屍套牌

黑紅：吸血鬼的快攻套牌

紅綠：狼人的中程套牌

綠白：快速鋪場的人類套牌

白黑：人類與想要吃掉人類的怪物們

藍紅：磨牌 + 以墳墓場作為資源

黑綠：重複利用墳墓場

紅白：另一個快攻的選擇

綠藍：磨牌 + 在意墳墓場

我很滿意大家的努力，也感覺我們製作了一個比過往大型專業級延伸系列還要更多頂底共鳴的系列。

我希望你們喜歡今天和我一起回顧原版的依尼翠。我很想知道你們對於今天所提到任何東西的看法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來跟我一起期待依尼翠：黯夜獵蹤預覽週的開始，我們將會看到這次魔法風雲會是怎麼處理歌德恐怖世界的。

在那之前，希望你在回顧自己過去時能找到幸福。