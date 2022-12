五年前,我開始寫一個叫做「Mark郵袋問題」的大系列文章,每一次我都會設定一個特定的問題詞,接著讓推特的跟隨者提供問題。我從如何 這個詞開始(「知道如何, 第一部 和 第二部」)。

接下來我做了為何(「為何?因為我們喜歡你」)。接著去年我做了何時(「說是何時」)。今天是系列文章的第四篇,而關鍵詞便是什麼。

這是我發的推特:

我收到了很棒的回應,我會回答盡可能多的問題,但有幾個原因可能會讓你的問題沒有被回答到:

把這些講清楚之後,就讓我們來回答些問題吧!

什麼也沒有,我們每天都很努力地想要提升魔法風雲會。

在那些我個人設計的系列中,是闇影荒原。環境的話則是神河群英錄。

好問題,我有花一點自己的空閒時間在這件事上,如果有人不知道的話,我發誓要解決新發明-來自一張預知未來系列的時間轉移牌,叫做汽鞭上司-期限是在我退休前(而我還沒有要立即退休的計畫)。

我會說是加入第六種顏色,這個點子所要冒的風險實在太多了。

現在我們一年要去造訪兩個世界,而且有許多老玩家們非常喜歡多明納里亞。這讓我相信它有一天會回來的,但我們得先搞清楚很多事情-其中最重要的便是要如何處理一個九年多前的世界,使它能夠與其他世界所擁有的概觀相結合。

我最大的擔憂很久以來都是一樣的:持續創造新內容的需求,會導致複雜度失去控制,進而使得新玩家們不再想學這個遊戲,最終扼殺了它。

以下是我所能給的最佳建議。威世智有個徵人網頁,我們會在那裡發布所有的新職位。注意這個網頁,當某個符合你所擁有技能的職位出現時,就去申請。給你的小秘訣是,申請時要記得解釋為什麼我們會想雇用你,而不只是告訴我們你為什麼想在威世智工作而已。

我對再次看到循環相當有信心,它是個我們已經用過很多次的好機制,我認為它會循環回到這個遊戲的。雖然我現在並不是個開發師,但我不太覺得會再在可用於標準賽的系列中看到星幽滑移,它太強了-但這不代表我們不會對它做些小調整。

雙環境模範(每年有兩個環境,而不是一個)正在成為一件很棒的事,我唯一後悔的就是我們沒有在幾年前發現它。

我不能說,因為我正計劃要秀給你們看。

要是我能讓魔法風雲會重新開始的話,我會對卡牌類型、超類型、以及副類型有非常不同的建構方式。

當我在班特迷你團隊的時候,我對頌威的第一印象很差,但後來它成為我最喜歡的機制之一。

創意團隊一直都在為魔法風雲會發想新的反派,新的「大壞蛋」的出現是必然的。

我最愛的孩子是哪一個?

我最喜歡的是一個情感上的選擇:海市蜃樓的Maro。這張牌不只給了我一個綽號(雖然它是在我之後才被命名的),同時也讓我成為自己如此喜愛遊戲的一部分。Maro的靈感來自魔法風雲會邀請賽的獎品,讓玩家製作一張牌。我第二喜歡的牌依然是個情感上的選擇,就是機飛版的Look at Me, I'm the DCI,我不只為這張牌設計、命名、還有撰寫背景敘述,還為這張牌作畫(讓我成為魔法風雲會史上最糟的畫家)。從遊戲的觀點上,在我設計的牌中,我最喜歡的是來自原拉尼卡的Doubling Season。

最大的問題是,我們希望專業賽裡的所有玩家都有相同的起跑點,而世界上有很多地方是很難得到那些競爭級薪傳賽所需要的牌的。

理由有兩個,其中一個偏開發(強度),另一個則偏設計面。作為設計師,我要說的是後者,我們覺得在玩法上,當玩家們能抗拒選項的選擇權時會比較好(選擇權代表互動性的決定,抗拒選項,也就是那些讓人上癮的決定-你可以在我的雙篇專欄「決定啊,決定」的第一部和第二部讀到更多)。在一個可以免費犧牲生物的世界中,能做的選擇很少,你會在自己失去犧牲生物的能力之前,或是必要之時犧牲它。當魔法力加入進來,你就得權衡自己是要犧牲,或是要使用像是咒語或不同的啟動型異能了。這也代表你會有脆弱的時刻,你的對手可以試著夠過等待你(或刺激你)把魔法力運用在其他地方,來避開你的犧牲異能。在此提醒,這不代表我們永遠不會有免費的犧牲異能,但我們已經把它從預設的角色上移開了。

第一、也是最棒的信號便是當你的測試員正在笑,並且享受遊戲。

我只會這樣說:我現在正在製作的系列中(之後許多年),就有這個故事的存在。

我覺得我們已經錯過了做出這個轉換的時間點,最大的問題在於會有很多牌的文字和新規則有所關連,但這些牌卻不是遵照牌上的文字運作的。(例如,「把一張巫術置於你的手牌」在原本的功能上會有一個意義,但若是遵照牌面上的文字的話那又會是另一回事了。)

這很簡單:就是連體牌。在大戰役設計時,我把連體牌秀給Bill Rose(他領導這個系列)看,他喜歡它們,並且放進了系列中。Richard Garfield覺得它們很有趣,但公司其他每一個人(我指的就是其他每一個看過並考慮過的人)都不喜歡,而且覺得我們不應該做出它們。這個系列的領頭開發師Henry Stern在開發第一天就試著砍了它們(當時我在那個團隊並說服每個人在砍掉它們之前先玩玩看),品牌試著砍掉它們,組織賽事也是。在我們20年的威世智時光裡,Bill和我完成最偉大的成就之一便是把連體牌一直保到了正式印行。(你們可以在我的專欄「連體決定」中看到整個故事)

那是某個玩家長久以來一直要求我們做的東西,而我們覺得終於是時候了。

許多玩家不了解的是,我們對強度幾乎沒什麼可插手的地方,我們會嘗試做出很酷的機制和牌,但我們不去決定哪些機制或牌會被推動。

給我的回饋大多來自網路,我的Tumblr 我得到大部分回應的地方。我確實會去一些比賽,在那裡我可以和玩家面對面聊天,我也花很多時間在那些你們互相聊天的地方,看看你們在說些什麼。

我想它聰明地解決了一個我們一直擁有的問題。

我做過最強的機制是克撒傳環境的「免費」咒語機制,接著是原拉尼卡環境的發掘機制。兵臨古城的暗碼結果成為了大大的失望,黑影籠罩的命懸一刻和晨光的補強。

