五年前，我開始寫一個叫做「Mark郵袋問題」的大系列文章，每一次我都會設定一個特定的問題詞，接著讓推特的跟隨者提供問題。我從如何 這個詞開始（「知道如何， 第一部 和 第二部」）。

接下來我做了為何（「為何？因為我們喜歡你」）。接著去年我做了何時（「說是何時」）。今天是系列文章的第四篇，而關鍵詞便是什麼。

這是我發的推特：

我正在寫今天的郵袋專欄，需要你們的幫忙。請寄給我一個以「什麼（What）」為開頭的問題。 －Mark Rosewater (@maro254) 2015年10月23日

我收到了很棒的回應，我會回答盡可能多的問題，但有幾個原因可能會讓你的問題沒有被回答到：

因為我的文章必須被翻譯成許多種語言，我學會了對編輯和譯者好一點，所以我有限制字數。要是問題太多，我就沒空間回答它們了。

其他人可能已經問了同樣的問題，我會儘量回答第一個問同樣問題的人。

我之所以開始以不同的詞開始這些郵袋專欄，是因為想試著產出不同風格的問題。有些人問了一些並不真的是「什麼」類的問題，而我會略過它們。

有些問題的答案我並不知道，或是超越我的領域之外，我不認為自己夠資格可以適當的回答它們。

有些話題我不能談，而和這些話題有關的問題就會被略過。

把這些講清楚之後，就讓我們來回答些問題吧！

什麼也沒有，我們每天都很努力地想要提升魔法風雲會。

在那些我個人設計的系列中，是闇影荒原。環境的話則是神河群英錄。

好問題，我有花一點自己的空閒時間在這件事上，如果有人不知道的話，我發誓要解決新發明－來自一張預知未來系列的時間轉移牌，叫做汽鞭上司－期限是在我退休前（而我還沒有要立即退休的計畫）。

我會說是加入第六種顏色，這個點子所要冒的風險實在太多了。

現在我們一年要去造訪兩個世界，而且有許多老玩家們非常喜歡多明納里亞。這讓我相信它有一天會回來的，但我們得先搞清楚很多事情－其中最重要的便是要如何處理一個九年多前的世界，使它能夠與其他世界所擁有的概觀相結合。

我最大的擔憂很久以來都是一樣的：持續創造新內容的需求，會導致複雜度失去控制，進而使得新玩家們不再想學這個遊戲，最終扼殺了它。

以下是我所能給的最佳建議。威世智有個徵人網頁，我們會在那裡發布所有的新職位。注意這個網頁，當某個符合你所擁有技能的職位出現時，就去申請。給你的小秘訣是，申請時要記得解釋為什麼我們會想雇用你，而不只是告訴我們你為什麼想在威世智工作而已。

我對再次看到循環相當有信心，它是個我們已經用過很多次的好機制，我認為它會循環回到這個遊戲的。雖然我現在並不是個開發師，但我不太覺得會再在可用於標準賽的系列中看到星幽滑移，它太強了－但這不代表我們不會對它做些小調整。

雙環境模範（每年有兩個環境，而不是一個）正在成為一件很棒的事，我唯一後悔的就是我們沒有在幾年前發現它。

我不能說，因為我正計劃要秀給你們看。

要是我能讓魔法風雲會重新開始的話，我會對卡牌類型、超類型、以及副類型有非常不同的建構方式。

當我在班特迷你團隊的時候，我對頌威的第一印象很差，但後來它成為我最喜歡的機制之一。

創意團隊一直都在為魔法風雲會發想新的反派，新的「大壞蛋」的出現是必然的。

我最愛的孩子是哪一個？

我最喜歡的是一個情感上的選擇：海市蜃樓的Maro。這張牌不只給了我一個綽號（雖然它是在我之後才被命名的），同時也讓我成為自己如此喜愛遊戲的一部分。Maro的靈感來自魔法風雲會邀請賽的獎品，讓玩家製作一張牌。我第二喜歡的牌依然是個情感上的選擇，就是機飛版的Look at Me, I'm the DCI，我不只為這張牌設計、命名、還有撰寫背景敘述，還為這張牌作畫（讓我成為魔法風雲會史上最糟的畫家）。從遊戲的觀點上，在我設計的牌中，我最喜歡的是來自原拉尼卡的Doubling Season。

最大的問題是，我們希望專業賽裡的所有玩家都有相同的起跑點，而世界上有很多地方是很難得到那些競爭級薪傳賽所需要的牌的。

理由有兩個，其中一個偏開發（強度），另一個則偏設計面。作為設計師，我要說的是後者，我們覺得在玩法上，當玩家們能抗拒選項的選擇權時會比較好（選擇權代表互動性的決定，抗拒選項，也就是那些讓人上癮的決定－你可以在我的雙篇專欄「決定啊，決定」的第一部和第二部讀到更多）。在一個可以免費犧牲生物的世界中，能做的選擇很少，你會在自己失去犧牲生物的能力之前，或是必要之時犧牲它。當魔法力加入進來，你就得權衡自己是要犧牲，或是要使用像是咒語或不同的啟動型異能了。這也代表你會有脆弱的時刻，你的對手可以試著夠過等待你（或刺激你）把魔法力運用在其他地方，來避開你的犧牲異能。在此提醒，這不代表我們永遠不會有免費的犧牲異能，但我們已經把它從預設的角色上移開了。

第一、也是最棒的信號便是當你的測試員正在笑，並且享受遊戲。

我只會這樣說：我現在正在製作的系列中（之後許多年），就有這個故事的存在。

我覺得我們已經錯過了做出這個轉換的時間點，最大的問題在於會有很多牌的文字和新規則有所關連，但這些牌卻不是遵照牌上的文字運作的。（例如，「把一張巫術置於你的手牌」在原本的功能上會有一個意義，但若是遵照牌面上的文字的話那又會是另一回事了。）

這很簡單：就是連體牌。在大戰役設計時，我把連體牌秀給Bill Rose（他領導這個系列）看，他喜歡它們，並且放進了系列中。Richard Garfield覺得它們很有趣，但公司其他每一個人（我指的就是其他每一個看過並考慮過的人）都不喜歡，而且覺得我們不應該做出它們。這個系列的領頭開發師Henry Stern在開發第一天就試著砍了它們（當時我在那個團隊並說服每個人在砍掉它們之前先玩玩看），品牌試著砍掉它們，組織賽事也是。在我們20年的威世智時光裡，Bill和我完成最偉大的成就之一便是把連體牌一直保到了正式印行。（你們可以在我的專欄「連體決定」中看到整個故事）

那是某個玩家長久以來一直要求我們做的東西，而我們覺得終於是時候了。

@maro254資深玩家對設計上最大的誤解是什麼？ －MTG Color Pie (@mtgcolorpie) 2015年10月23日

許多玩家不了解的是，我們對強度幾乎沒什麼可插手的地方，我們會嘗試做出很酷的機制和牌，但我們不去決定哪些機制或牌會被推動。

給我的回饋大多來自網路，我的Tumblr 我得到大部分回應的地方。我確實會去一些比賽，在那裡我可以和玩家面對面聊天，我也花很多時間在那些你們互相聊天的地方，看看你們在說些什麼。

我想它聰明地解決了一個我們一直擁有的問題。

我做過最強的機制是克撒傳環境的「免費」咒語機制，接著是原拉尼卡環境的發掘機制。兵臨古城的暗碼結果成為了大大的失望，黑影籠罩的命懸一刻和晨光的補強。

@maro254要是只有四個顏色的話會怎麼樣呢？ what if there were only 4 colors in the pie? －Andrew Luers (@Oceansandrew) 2015年10月23日

我覺得魔法風雲會會變差很多，但如果我必須回答這個假設的話，我猜我們會失去綠色，而自然的元素會加入其他四色之中。這會讓遊戲擁有兩個主要的衝突之處－白對黑，還有藍對紅這兩種我認為最容易理解的衝突。同時，我覺得綠色在機制上會是讓其他顏色最容易加以承接的。

@maro254你在特定的工作週中最期待的事情是什麼？（我想剛過去這週肯定有很多）？ －Michael Sean Ezekial (@Zekespeke) 2015年10月23日

我總是很期待要在我們第一次嘗試新機制時做設計測試。

It's not a question of if矮人會回來的，這是個何時的問題。事實上，我確定在目前的七年計劃中，矮人至少會在一個環境擔任顯要的角色。

機會相當大，我們發現有很穩固的多人粉絲，我們想確保能持續的製作屬於他們的產品。

對新玩家來說，我想你的意思是卡片類型，而不是關心生物類別的機制主題。之前的部族已經不會回來了，而未來的將會繼續出現在幾乎所有的魔法風雲會環境中。所以要說有什麼能把部族的卡片類別帶回來，不幸地，我不覺得有任何事情有這樣的力量。

為了那些不知道部族是什麼的玩家們，且讓我娓娓道來。在洛溫環境中，我們做了個部族主題，並且讓非生物牌也擁有生物類別，這樣我們就可以和它們進行互動。為了讓這樣的點子生效，當時的規則經理Mark Gottlieb製作了一個新的卡片類別，容許非生物牌也擁有生物副類別。

我們很快就發現自己有了問題，如果部族存在的話，我們會想要確定自己有附加東西，因為我們不想一張鬼怪主題的牌是鬼怪，而另一張卻不是。這需要我們把部族用在所有地方，而問題在於，在大部份的狀況下那並不重要。舉例來說，我們試著在依尼翠使用部族牌，而在95%的狀況下那並不重要－即便是在一個如此重視部族主題的系列。那代表我們正在很多牌上加字，但只為了很少的玩法進步，於是我們決定應該停止使用它。

我會說是奧德賽。我做了些自己很驕傲的東西，只是背後的理由是錯的。往好處想，那可能是我作為設計師學到最多的系列，讓我了解自己的角色並不是自娛或證明自己有能力而已，而是創造一個讓最多人能夠享受的產品。

我覺得是玩家心理分類的概念（提米/泰咪、強尼/珍妮、和史派克），讓研發團隊了解不同類型的玩家有不同的心理需要，我們在製作牌的時候得把這個想法牢記在心。以純設計觀點來說的話，我最喜歡的發明是連體牌和混血魔法力；從系列觀點來說的話，我最驕傲的系列是依尼翠和拉尼卡。

除了鵬洛客以外，有最多限制和最少設計空間的卡片類別是地。

要讓足夠數量的玩家大聲溝通說那是他們有興趣買的產品。無論是Unglued（機飛版）或Unhinged（機飛二版）都有銷售上的問題（我相信那是因為印太多了，但也有其他的抱怨），而得到第三個機飛系列的關鍵在於能夠說服高層，經濟上有足夠的粉絲想要它。

探索設計並不那麼重視解決問題，而是試著找出設計會有的問題所在。這件事的一大部份是了解環境想要的是什麼，找出這個焦點是最難的部分。

作為我設計的第一個系列、我協助創造的時空、以及做了很多建構世界的工作，我會選瑞斯。記得，瑞斯已經不存在了，它被覆蓋在多明納里亞上。

紅色是最難設計低稀有度牌的顏色，因為和藍色比起來，它擁有第二多的咒語，但其咒語類別卻少得多了。同時，像炸地與魔法力祭禮這些紅色會做的事，我們已經減少製作這類牌的頻率，特別是在普通牌上。藍色可能是設計高稀有度牌時最複雜的顏色，因為我們已經撤回了許多藍色在那個範圍會做的事－偷竊、複製等等。

@maro254魔法風雲會犯的最大錯誤是什麼 －jacob ingalls (@jacobingalls) 2015年10月23日

這是個棘手的問題，答案端看你從哪個角度來看。Fallen Empires與Homelands的過度發行都幾乎擊沉了這個遊戲。克撒傳環境與秘羅地都導致了許多玩家的離開。Homelands和預言的設計是魔法風雲會玩法上的重大低潮。我猜我會選Homelands，因為它多次出現在清單上。

「Willis，你在說什麼？」

這就是今天的所有內容了，感謝每個寄問題來的人，很抱歉我沒法用上全部，和往常一樣，我對大家的回饋很感興趣，你可以寄封email給我，或透過我的社交媒體帳號和我聊聊（推特、Tumblr、Google+、和Instagram）。

下週我會寫一篇被某個播客啟發的文章（我通常會用其他方式）。

直到那時，願你能保持好奇之心。