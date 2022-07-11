我會在今天（以及接下來的兩個）專欄中述說一些魔法風雲會設計的有趣小故事。我挑選了26張牌並且把它們從A到Z排序，每張牌述說一個有趣的設計故事。我試圖挑選沒說過的故事，也確實有一些喜愛的故事沒在文章裡出現過（但可能在其他地方說過：我製作的東西這麼多，不重複實在很難）。希望你們也喜歡這些故事。

Abduction

Abduction

當我和Michael Ryan向魔法風雲會的品牌團隊提出晴空號傳說時，我們的計畫是從暴風雨開始，但他們非常地興奮，並問我們是否可以從晴空號開始（顯然當時不叫晴空號）。我們決定使用的想法就是述說故事的前情提要，大家會看到西賽被綁架，然後晴空號的船員集結來拯救他。

這系列已經進行蠻久了，但我們還沒給插畫定案，所以我與Michael和創意團隊（幾乎都是Pete Venters一人）合作來思考要如何用已經在系列裡的卡牌來述說這個前期的故事。最大的挑戰之一就是想出要如何顯示西賽被綁架。這個事件是整個晴空號傳說的開頭，所以我們知道這必須要出現。

看起來唯一扯得上邊的牌是個能抓走對手生物的藍色咒語。它有個不合理的奇怪墳場條件（這系列有個墳場主題），但我們找不到其他選擇，所以我們將牌名改為 Abduction 並且將西賽的圖放了上去。由於原本沒有要展示綁架這件事，我和Michael並沒有去想它到底是如何發生的，因此Pete Venters就讓畫家畫了從傳送門穿出的手，這樣就能在之後慢慢想到底是誰綁架了西賽。

Bake Into a Pie

納餅入爐

在設計艾卓王權時，我們和創意團隊合作來思考系列裡的童話部分不能使用哪些東西。舉例來說，我們決定這系列不會有會說話的動物，另一個就是不使用童謠。所以當我在一年後看到測試牌 納餅入爐 上的插畫和名字時（如果已經拿到插畫的話，我們就會把它印在測試牌上）非常地驚訝。以下是我和當時正在測試這張牌的測試團隊成員的對話：

我：這牌名是真的嗎？

他們：對喔。

我：能改嗎？

他們：應該是很難。插畫就是由名字來的。

我：我以為我們沒有要用童謠。

他們：我們沒有啊。

我：那，納餅入爐？

他們：怎麼了？

我：這名字哪來的？

他們：某個童話故事。

我：不，它是來自於「六便士之歌」，是個童謠。

他們：我不知道。

我：「唱首六便士之歌，黑麥滿布袋；二十四隻烏鴉，烤進一個派（Bake into a Pie）。」

他們：我知道這個。

我：這是從童謠來的。

他們：喔。

我們最後做了一堆研究，並發現格林童話中有許多故事裡的人都會被殺掉並被烤成食物，不過我不確定最後是不是被做成派就是，但我們決定它符合我們可以用的來源資料的主題，所以納餅入爐就留下來了。

Cease-Fire

Cease-Fire

Bill Rose在多年前的某一天把我拉到他的辦公室裡表示有求於我。創意團隊的最後一個成員剛遞出辭呈，代表沒有人能處理接下來的系列奧德賽（這很明顯是多年前的事）。我帶領了Un-版的所有創意工作、並且也為遠古遺產做了一堆創意工作，所以我是R&D中經驗最多的成員。我能帶領奧德賽的創意團隊嗎？我已經帶領它的設計，而且也樂於幫忙，所以我說沒問題。

總之，數個月後我在一個房間裡檢視系列的各個插畫。當時（我們現在已經不會這麼做了），我們會檢視插畫並決定我們是否要做些交換。基於某些原因，我們在奧德賽中交換了很多圖。舉例來說，這張圖（來自 Flame Burst ）：

原本提交的是這張圖：

這張則是給 Mystic Crusader 的圖。

Mystic Crusader

這張圖裡的火焰打到艾文原本是要用來示範火焰對它是無效的（因為它反紅），但太多人的解讀是艾文受到傷害了，所以我們決定將它挪到紅色的直擊傷害咒語上。我想我們將它倒過來（在和插畫家談過之後）是因為這樣才能將焦點放在傷害而不是生物上。

許多插畫的交換要等到我們有一個咒語和一張插畫之後才會做。插畫是這張：

卡牌則是這張：「目標玩家此回合不能施放生物咒語。抽一張牌。」

Bill看著我並說：「創意團隊做這個嗎？」我則是回答「可以吧，我想。」

我花了許多天思考這個謎題，直到有天突然靈光一閃。我可以將這張牌命名為 Cease-Fire 。使用火這個字能連結插畫裡的煙，而「停火」這詞則是停止對立的意思，這也能解釋卡牌的機制。而這就是 Cease-Fire 命名的由來。

Dead Ringers

Dead Ringers

我得承認這張牌是我設計的。嗯，事實上是我設計了變成這張牌的牌。這是個警世故事，說明好的原意如何能導致不好的結果。

讓我先來說這張牌一開始是什麼：

消滅兩個有共享顏色的目標生物。

很單純吧。如果牌A是紅色然後牌 B也是紅色的，那你兩個都能消滅。我設計的就是這樣，不過在開發時出現了一些問題。

第一，我們在當時不會讓黑色殺黑色生物，這奇怪的原因是來自於第一版的[autocard name="Terror"]驚駭（我在多年之後終於移除這個限制了）。這張牌能讓你殺兩個黑色生物，所以我們得加上「非黑」。第二，我們會在當時的黑色殺牌上加上不能重生這條敘述。第三，它讓你能殺一個紅色生物、以及一個帶紅的多色生物。這讓這咒語對到多色生物時非常強力，然後因為啟示錄是個多色系列，他們又做了點更動讓它不能這麼做。這想法很難用模板寫出來，所以最後出現的就是印在牌上的規則敘述。

當卡牌上市時每個人都問我這張牌是否是我設計的，但當我解釋上面那些細節時感覺根本沒人在聽，所以很多人都會在社交媒體上嘲笑我（我已經習慣了，但你知道的）。這就是一張小可愛牌讓我被一直嘲笑的由來。

Elephant Ambush

Elephant Ambush

在奧德賽設計時，我們製作了返照牌。綠色有閃現，所以我覺得能做一張派出衍生物的綠色瞬間應該很酷。我想要它是個3/3，因為感覺是個不錯的大小而且也表示它必須要是個大象（我們會盡量讓衍生物重複，這在我們將衍生物牌放進補充包之前是很重要的）。這就導致了我和另一個設計的以下對話：

他們：所以，這張牌是什麼？

我：它是個能派出3/3衍生物的返照瞬間。

他們：機制上我懂。在創意上呢？

我：它是個大象。

他們：它為什麼有閃現？

我：因為它撲向你。

他們：從哪裡？它是個大象。

我：我不知道。也許它躲在樹後面。

他們：大象躲在樹後面？

我：狡詐的咧。

他們：隨便你。

我在那天將這張牌改名為 Elephant Ambush 。然後我去找美術監督Dana Knutson詢問是否能讓插畫顯示一隻大象躲在樹後面。他說沒問題。於是一張經典的魔法風雲會卡牌就誕生了。

Flicker

Flicker

魔法風雲會的R&D在有段時間裡只有五個全職成員。我們製作了許多產品，有時候一個人就得設計一整個產品，天命之戰就是其中之一—天命之戰的設計團隊就是我。事情是這樣發生的。

這系列會有個傳統的開發團隊以及滿員的開發者（當時的五個全職—我們也都在開發團隊裡），所以我當時的想法是如果我設計了整個系列，那開發團隊在看到問題時也能解決它。我記得當時的設計負責人Joel Mick問我是否能一個人設計整個系列。我跟他說我可以。

我當時有個想法就是給每個顏色一個垂直的循環，即在機制上相關的普通、非普通，和稀有牌。（這在成品裡大多都被刪掉了。）

對白色來說，我決定微調並使用一些由在海市蜃樓中設計的牌，而那些牌則和躍離有關。我非常喜歡能自己躍離的牌。不過讓我很煩躁的一點就是，「進戰場」效應在躍回時不會觸發。這感覺就像我們似乎有個有趣的東西沒在用，所以我就想出了這個放逐某個永久物並立刻將它帶回的效應。這會觸發「進戰場」效應以及一些酷炫的互動。我叫這個異能為閃爍。所以，我設計了一個普通閃爍的瞬間、一個帶有閃爍進戰場效應的非普通生物，以及帶有閃爍啟動式異能的稀有生物。我很以這垂直循環為傲。

在開發時，其餘的開發團隊覺得這些牌並不怎麼樣，所以他們從系列中將這些牌移除了。我真的很喜歡這個效應，所以我盡全力想將它們留下來。好吧，如果不是垂直循環呢？如果只有兩張牌呢？一張牌？一張普通牌？一張非普通？一張稀有？如果是巫術而不是瞬間呢？儘管它是個稀有的巫術，我仍花了不少時間才將這個效應留在系列裡。我也設法將它命名為 Flicker 。閃爍效應最後大受玩家歡迎並且變成常青異能，並出現在大多數的系列裡，所以我很高興我有盡力將它們留下來。

Garbage Elemental

我們在推出Unstable和Unhinged時R&D並不是很清楚補充產品是如何運作的，所以他們就將這些視為小擴充系列。當它們賣的比小擴充系列還差的時候就被視為是失敗的產品，所以Un-系列就被永久封印了。

十年之後，馬克議會（Mark Purvis、Mark Globus，和我）決定我們要製作另一個Un-系列，但這過程仍不是很清楚。Mark Globus的想法之一就是傾向這系列的實驗本質。R&D想實驗一些東西，所以我們也許可以在第三個Un-系列做做看。這東西就是數位印刷。印刷科技這幾年有飛躍的進步，而R&D也很想看看這能讓我們做出什麼樣的設計。我們就是允諾要在這個新空間測試一些東西才能製作新的Un-系列的。

Unstable設計團隊花了許多時間檢視我們能用數位印刷做什麼。其中一個精采的想法就是我們可以用印刷讓每張牌變得獨特。

我們有許多設計，但最酷的就是所謂的 Garbage Elemental 。我們首先製作了一張巨大的生物異能列表，不管是否屬於關鍵字。接下來製作了一張巨大的攻防組合列表。然後用強度排名了兩張列表。最後，我們設計了一個演算法，讓它依據牌上所有東西的強度排名來創造魔法力費用。我們的想法是每張牌都會從異能列表和攻防組合中隨機挑選兩樣。這張牌接著會依據演算法獲得一個魔法力費用。這樣每張牌都會是獨一無二的（至少同樣版本不會重複太多次）。它叫做 Garbage Elemental 是因為它是各種想法組合而成的牌，而你絕不會知道你會獲得什麼東西。

雖然Unstable設計和開發花了七年，但真的能推出時，印刷的技術還是不夠進步，所以我們在開發中期還是從檔案中移除了這些直印卡牌。這些欄位變成了以不同版本出現的同圖異字牌。為了捕捉原本 Garbage Elemental 的感覺，我們設計了六個可以在舊模組下存在的版本，精挑細選為六個有趣的選擇。我們保留了名字，因為我們感覺就是該這麼做。在另一個世界線的 Garbage Elemental 會更加混亂。

Hornet Sting

黃蜂螫刺

顏色派現在是由顏色議會督導的，但之前的許多年都是我一個人的工作。我並不是顏色派正式的管理人。我只是R&D中最在乎它的人，所以就攬下了這個重責大任，確保我們不會創造出不該設計的牌。我在威世智的第一年是海市蜃樓開發團隊的一員。這系列有下面這張牌：

Unyaro Bee Sting

這是我和開發團隊的對話。「他們」代表的是團隊其他人。

我：我們不能印這個。這會破壞顏色派。

他們：怎麼破壞？

我：呃，綠色的弱點之一就是它要依賴生物來對付其他生物。如果綠色盤面上沒有生物，那它就不應該能處理戰場上的生物。

他們：好啊，但這是蜜蜂螫人。蜜蜂是綠色的而且它們也會螫人。

我：蜜蜂不應該在綠色裡，因為綠色不會飛也不會對生物造成直擊傷害。蜜蜂可以是白色的。

他們：我們喜歡這個風味。

我：我們不應該用風味來正當化顏色派的破壞。風味超有彈性，我們可以給任何東西風味。

他們：欸，我們喜歡它。

所以 Unyaro Bee Sting 就推出了。這些年來我們會設計其他綠色的蜜蜂風味牌，而它們也常常會延展或是破壞顏色派。我記得黃蜂螫刺是Aaron Forsythe設計的，而我也認為他在嘲弄我。我這次也企圖阻止它，但如同以往我就是無法阻止蜂蜜風味的卡牌出現在綠色裡。Aaron的說法是它是張弱牌所以沒有關係。[autocard name="Hornet Sting"]黃蜂螫刺最後還是出現在比賽中，因為它讓綠色套牌能處理討厭的一防生物。我們發現當你給一個顏色它通常不能做的東西時，它就算很弱還是能填補這顏色原本的弱點。

不管如何，當魔法風雲會2021推出時，我曾在線上哀嘆它的存在，因為顏色派的破壞會傷害我的靈魂。幾年之後我收到了一個包裹。有個粉絲收集了二十張閃的[autocard name="Hornet Sting"]黃蜂螫刺（因為二十點傷害就能殺死一個玩家）、框起來，然後寄了給我。這是我最喜愛的粉絲禮物之一，而我現在也還留著它。不管好壞，[autocard name="Hornet Sting"]黃蜂螫刺在我心中都會保有一席之地。

Isamaru, Hound of Konda

Isamaru, Hound of Konda

有些設計原本只是個你無意想到的酷點子，有些設計則是因為你在解決問題；有些設計是要捕捉卡牌的頂底風味。有些設計則是因為你想要證明什麼。勇丸就是這樣的牌。這故事是從神河群英錄的開發會議時開始的。在討論許久之後，我們決定這系列的主題將是傳奇永久物，尤其是傳奇生物。這就導致了所有的稀有生物（以及一些非普通生物）都變成了傳奇。（對 魔法風雲會 歷史的粉絲來說，我就是在這時說出「如果你的主題不在普通、那這就不是你的主題」這句話的。）

在某一天，我們正在討論傳奇生物的設計。有個開發就說「它們不能是白板（即沒有規則敘述）。」我就問「為什麼不行？」他們就說傳奇生物應該感覺很特別，而白板生物無法給人這個感覺。我不贊同這個想法。舉例來說，W叫2/2如何？我們從來沒做過這個，而我也認為玩家會覺得這很酷。我們將它加進檔案然後就這樣了。

有趣的是，這也導致了另一張牌的故事。一旦我們設計了勇丸，下個問題就是我們是否可以在秘稀也做同樣的事。這也花了許多年，但我終於想到要如何做了。你們知道是哪張嗎？

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下集待續

我今天時間就這麼多了。我希望你們喜歡這些故事。如同以往，我很想聽聽你們的想法。你們喜歡這類型的文章嗎？你們想看看不同類別的故事嗎？你們可以寫 email 給我或是透過我的社交媒體帳號（Twitter特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）讓我知道你們的想法。

請在下週回來看我繼續這系列。

直到下次，希望你們也可以使用這些牌創造自己的故事。