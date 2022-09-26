歡迎來到第二週的Unfinity預覽。我在上週談到了系列裡兩個主要機制的誕生。這週我則要說說其餘的所有東西，以及系列裡其他較大的機制主題。另外，我也要秀一些預覽牌。所以綁好安全帶，我們又要來談更多的Unfinity設計了。

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在乎插畫

在Un-系列裡，我喜歡使用其他魔法風雲會系列不能使用的機制空間，而其中之一就是在乎插畫。永恆賽制有兩個原因在機制上不能在乎插畫。第一，有同樣英文名稱的卡牌的每個版本在機制上必須完全相同。會在乎卡牌之間差異的東西（插畫、畫家、擴充符號、稀有度、浮水印等等）不能是遊戲在機制上在乎的東西。Un-系列使用的則是「Un-黃金守則」：當在乎卡牌的特質時，你只要檢視正在使用中的實際卡牌。第二，插畫是非常客觀的，而永恆魔法風雲會的規則並不喜歡模稜兩可的東西。所有的東西只有是與不是這兩種。思考插畫是什麼有時候可是很模糊的。

不管如何，如果你進行的是比較休閒的對局，那這就是個可以試試的有趣主題。Unfinity有個貼紙主題，所以我們也想要插畫貼紙，因為它們真的非常有趣。所以想要這些貼紙能偶爾有些機制重要性也是很正常的。

我們於是列了一張巨大的清單，上面填滿了偶爾會出現在魔法風雲會插畫上的所有東西，然後設計了一些在機制上在乎這些東西的牌。我們在測試後發現在乎插畫比我們想像中還要來得客觀。舉例來說，在一場對局中我的對手有一張在乎插畫中「藍色物件」的牌，而我和對手則對於某個特定的東西是否是藍色（我認為是紫色）有了不同的意見。我們發現顏色並沒有你想像中那麼定義分明。一人認為是藍色的顏色在另一人眼中可能是紫色，而每個人對於顏色的認知可能都會有些差異。

所以我們檢視了清單並劃掉了那些可能太客觀的東西。事實上，在測試時我們只發現一個所有玩家都認同的東西：帽子。Unstable已經在這張牌上使用過這個設計空間了：Goblin Haberdasher。

我們想要一個顏色配對能有個在乎插畫的主題，所以我們決定專注在帽子上。這表示Unfinity白黑的原型就是「在乎帽子」。在系列設計時，設計負責人能要求插畫經裡做一些更動來讓插畫能和機制對齊，而我則是將所有的插畫「預算」用在給白色生物添加帽子上（黑色沒有問題）。

從個別卡牌來說，普通稀有度使用了一些在乎插畫的主題。有張牌在乎你的生物有多高。有張牌在乎插畫貼紙看來有多重。不過，大部分的在乎插畫卡牌（除了在乎帽子之外）的稀有度都比較高。我們甚至有個在乎「以某個特定物件為主題來建構套牌」的傳奇生物。

擲骰子

擲骰子是在第一個Un-系列，即Unglued中引進魔法風雲會的。它會在Unstable回歸，然後於龍與地下城：被遺忘國度戰記帶進永恆魔法風雲會賽制。我得說明Unfinity的設計是在被遺忘國度戰記之前開始的，所以這系列在我們知道擲骰子已經不是Un-專有的機制之前，遊戲中就已經充滿各種擲骰子了。事實上，就是擲骰子這件事導致我們決定讓半個系列以上的牌能在永恆賽制中使用。

讓Un-的擲骰子和永恆賽制卡牌不同的關鍵就是Un-系列願意讓結果造成更大的差異性，而我們也願意做更多骰子機制的實驗。

下面列出的就是我們在Unfinity所嘗試的不同玩意兒：

重擲 – 當你擲骰子時，有時候結果會不盡人意，所以有些效應能讓你重擲來看看你是否能擲出更好的數字。

擲額外的骰子 – 有些效應讓你能在擲骰子時額外多擲一顆，然後讓你選擇想要的結果。

調整結果 – 這些效應讓你能給結果加一或減一。沒錯，你能因此得到0或7。

擲骰子觸發 – 當你擲出特定的數字時會觸發的效應。

擲骰子來看是否會獲得效應 – 有些效應只有在擲出特定的數字時才會發生。最大的例子就是強迫你每回合都要擲六面骰的景點，來看你會去參觀哪一個。我今天第一張預覽牌就是個景點。

點擊這裡來看Bumper Cars Bumper Cars是個有六種版本的普通景點。每個版本的不同點就是亮起的數字。6號一定會亮、而 1號則永遠不亮。每個版本的風味敘述也都不同。

儲存結果 – 有些效應會讓你在擲骰子後將那些骰子放在卡牌上來表示擲出了哪些結果。有時候這是用來定義該永久物受到的影響、有時候會告訴你其他效應會在什麼時候以及如何發生，有時候則是讓你為其他目的使用這些結果。

骰子門檻 – 有些效應會在你於一回合中擲特定數量的骰子時觸發（通常是三個）。

不同結果 – 不同的骰子結果有時候會影響卡牌的異能（以效應來說，而不只是數值上的更動）。

擲骰子，然後只有一些結果會產出效應 – 這是我們為Unfinity新發現的新設計空間。與其需要在乎骰子結果來使用的圖表或量尺效應，有些卡牌會要你擲個骰子然後只有在你擲出特定數字時才會有機制上的結果。這讓我們能調整這效應能多大，同時也讓玩家能沒擲中（有時候是好事、有時候則不好）。這效應通常是追加在咒語基本的效應之上。

額外結果 – 有些骰子結果會導致需要擲骰子效應的額外效果。

Unfinity和過去擲骰子系列最大的不同點是，我們過去都有個擲越高越好的主題。由於Unfinity使用的是不同種類的擲骰子效應，所以擲出什麼結果要看情況而定。還是有不少牌會獎勵你擲出6，但還是有許多牌讓你想要多出6以外的結果。

環境影響

Un-系列喜歡使用不同類別的差異性。我們有些牌會在乎現在的時間或是外面是否天黑了。

Unfinity使用的設計空間稍微不同。我們設計了一個循環的牌，而它們在乎的則是你在座位上能看到多少某個特定的物件。這表示特定卡牌的效應會依據你在哪裡使用它們而改變。也許這張牌在你的卡店效應驚人，但在家裡就不一樣了。

在乎名稱

另一個貼紙能互動，但普通永恆魔法風雲會賽制不能在機制上在乎的東西就是名稱（除了在乎如果某張牌是否有個特定名稱之外）。這是個許多Un-系列都使用過的成熟空間。

最大的問題不是我們要在乎名稱，而是要如何在乎它們，因此我們花了不少時間來探索不同的方式。

以下是我們最後採用的方式：

從某個字母開始 – 這些效應會依據卡牌名稱的第一個字母和卡牌互動。這和貼紙有良好的互動，因為在橡實對局中，你可以將名稱貼紙貼在名稱的前面來更改第一個字母。有些變化版會在乎名稱是否會以一個字母以上開頭。

字母攻擊 – 這是一個關鍵字異能（在兩張牌上）。如果賦予這異能的生物名稱在字母上排在對戰生物之前就能給予其先攻。從技術上來說，這算是上個類別的子類別，但因為它有自己的關鍵字然後會比較兩個不同的名稱，所以我給了它自己的章節。

頭韻 – 這是在乎名稱第一個字母的分支，在乎的是同名的名稱中複數個（小寫）單字是否都以同一個字母開頭。

符合其他牌（第一個字母） – 這是在乎第一個字母的另一個分支，在乎的是戰場上的複數個永久物是否都以同一個字母開頭。貼紙讓你增加字來提高重疊率。

包含某個字母 – 這些效應不在乎字母在字的哪裡，只要該字有這個字母就好。有些效應在乎的是名稱裡的任何字，其他的則是在乎第一個字。

符合其他牌（包含字母） – 這些效應在乎戰場上的複數個永久物是否都有同一個字母，但不需要是第一個字母。

在乎獨特母音 – 這些效應會檢視名稱來看裡面有多少個獨特母音（包含Y）。舉例來說，Animate Object有四個獨特母音（A、E、I，和O）。它每個母音只會計算一次。這系列有個「填空」循環的卡牌，會在乎牌上的貼紙中有哪些獨特母音。

在乎名稱中字的數量 – 這些效應會檢視名稱中字的數量，然後將它做為門檻（它必須有多少字才能獲得強化）或是根據名稱中字的數量來創造一個量化的效應。名稱貼紙很適合這個異能，因為它們能讓名稱變得更長。

這裡要說明的是我們在機制上在乎的是名稱的那種特質。我們如何在乎會依牌而異。一張牌可能會根據它是哪個字母開頭而消滅物件，而另一張牌可能則會有反特定開頭字母的保護。

外部協助

為了找出新的差異性， Unstable引進了一個無名的機制，我們則稱它為「外部協助」。

外部協助會要求你找一個不在你對局中的人，然後讓他們能為某張牌給予機制上的影響。Unstable大部分是要你問他們一個問題或是執行某個單一任務，但在Unfinity中我們決定擴充外部協助。

下列是我們能使用它的方法：

要求某人做個客觀決定 – Unstable讓玩家做對局的決定，但我們想要更進一步。與其讓它們做個單獨的對局決定，我們要讓他們做個和對局某個面向有關的客觀意見。一個好例子就是Rock Star，其中你會問一個外部人士哪張牌名最像個搖滾樂團。我們的想法是這問題所有人都能回答，即使他們從來沒聽過魔法風雲會也可以。

問某人給某樣東西評分 – 與其問一個開放式的問題，你會問一個人給某個東西給出1到5分的評價。

和某人玩個遊戲 – 有許多小遊戲（多半和景點有關）會要你找個外部人士來做同夥進行，通常是根據你獲得的任務來做猜測。

要某人的簽名 – 一張牌會要盡量多人的簽名。

選擇一個你需要看到但不能互動的某人 – Unfinity是第一次讓外部人士在不知情的情況下幫助你。

Unstable最大的重點之一就是和外部人士的互動非常有趣，因此Unfinity非常努力想出新穎和不同的方式來這樣做。我希望這能產出各種有趣的互動以及酷炫的故事。

在乎身體靈巧

Un-系列最酷的點之一就是它讓我們可以做一些永恆魔法風雲會賽制沒有辦法使用的卡牌。其中一個類別就是在對局中加入身體靈巧這個要素。

Unfinity用下列的方式使用這個設計空間：

投擲或掉落卡牌 – 這些效應要求你用一或多張牌打到其他牌（通常是戰場上的牌）來產生某種效應（同樣通常發生在被打到的牌上）。你可能也要從特定的高度讓牌落下來看它會如何碰觸桌面而不是另一張牌。

碰觸卡牌 – 這些效應要求你碰觸一張牌，或是牌待在你身體上來產出效應或是讓效應持續。

平衡 – 這些效應要求你在不掉落的情況下平衡一些卡牌—其中之一就是我今天的預覽牌。

點擊這裡來看Form of the Approach of the Second Sun 這張牌是洞察設計前期由George Fan設計的，並且一直都留在檔案裡直到推出。過去從沒有過讓你抽牌就能贏得對局。

這系列裡沒太多靈巧牌，但對於喜歡這些效應的粉絲來說它們可以提供一些有趣的對局時刻。

使用科技

另一個Unfinity使用的空間就是在機制上在乎玩家所擁有的科技產品。以下是一些例子：

使用你的電話 – 系列中的一些牌讓你可以使用你的電話來和對局互動。

使用網際網路 – 一張牌的起動費用需要你使用網際網路，另一張則需要網路來顯示卡牌是如何運作的。前者剛好就是我的預覽牌之一。

點擊這裡來看Urza's Fun House 當你前往AskUrza.com時，你會看到一個叫做「下載（Download）」的按鈕。（你們可以印出來，這樣就不用在對局中使用網路了。）

和社交媒體互動 – 一張牌需要你在社交媒體上發文，然後會在機制上在乎它獲得的回應。

進化遊戲的一部分就是要與時俱進，所以讓一些牌能和科技互動是很有趣的。

在乎機器人

對大部分的系列來說，我們都喜歡做一個生物類別的主題。對Unfinity來說這就是機器人，一個這系列引進的全新生物類別。大部分的機器人都是小丑機器人，但有三個機器人不是小丑，然後有一個小丑不是機器人。機器人主題是白紅原型（所有的機器人都是白、紅，或無色的神器），然後會給你各種工具來幫助你的機器人大軍攻擊。

在乎貼紙

如果在機制上不重要的話，我們就不想做貼紙了，所以團隊探索了各種方法來凸顯它們的重要性：

在乎異能和力量/防禦力 – 我們這裡什麼都不用做。這兩個在機制上本來就很重要。

在乎插畫 – 如同我上面解釋的，遊戲會在乎一些出現在貼紙上的物件（像是帽子），所以有時候在卡牌上貼貼紙會改變它在機制上的功用。

在乎名稱 – 一樣如同我上面談到的，許多卡牌在乎名稱的特質，所以將名稱貼紙貼在卡牌上有時候在機制上是很重要的。也有些卡牌在乎名稱貼紙上特定的特質（像是有多少個母音）。

貼紙門檻 – 有些卡牌如果貼上貼紙會獲得機制上的強化。

指定貼貼紙的牌 – 這些效應只能指定貼上貼紙的牌，有時候甚至只能指定貼上特定貼紙種類的牌。

貼貼紙觸發 – 有些卡牌會在你貼貼紙時觸發，如果是特定種類貼紙的話則會獲得強化。

貼貼紙獲得異能 – 有些卡牌能獲得其他卡牌上貼紙的異能。

在乎貼紙數量 – 有些卡牌在乎上面有多少貼紙，並且會在貼上新貼紙時變得更強力。

自貼貼紙的卡牌 – 有些卡牌會要你將貼紙貼在該卡牌上，或是該卡牌派出的衍生物上。

在乎貼紙大小 – 有些卡牌在乎的不是貼紙數量而是貼紙的大小。

插畫貼紙的客觀特質 – 插畫貼紙可能會影響插畫中的物件。

貼紙評審 – 有張牌甚至在乎你在貼上貼紙時有多工整。

如同你們會看到的，Unfinity有許多讓貼紙和你的卡牌互動的方式，讓你在選擇要貼的貼紙和被貼的卡牌時有更多選擇。

你的穿著

另一個出現在一些卡牌上的小主題在乎的是你的穿著，分別是下列這三種：

帽子 – 就如同有些卡牌會在乎你的生物是否有帽子，有些卡牌也會在乎你這個玩家是否有戴帽子。

你穿著的顏色 – 一張牌在乎你穿著的顏色（上半身）。理想中你的衣服要有全部五個（主要的） 魔法風雲會顏色。

魔法風雲會服飾 – 一張牌會在你穿著魔法風雲會服飾時給予獎勵。

對於想要全心投入的玩家，這些牌可能會影響你在遊玩Unfinity時的穿著。

「機飛狗跳不可思議！」

這就是Unfinity其餘比較大的主題了（還有很多我沒談到的個別設計空間）。我希望對於這系列你們和我一樣興奮。如果你們對於今天的專欄、我所談到的任何面向、或是Unfinity本身有任何想法，你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok來讓我知道。

請在下週回來看我分享Unfinity的個別卡牌設計故事。

直到下次，希望你們也能以最喜歡的方式遊玩魔法風雲會。