上週我開始告訴你們卡拉德許的設計故事。我會在下一週繼續那個故事，不過我這週要打個岔來談談卡拉德許即將要導進魔法風雲會的另一個精彩的東西。我會解釋那是什麼、談論它如何以及為何出現，然後展示一些挺酷的牌。希望這有引起你們的好奇心。

「真的是個逸品」

我們從卡拉德許開始要加入一個叫做逸品重現的新特色，這會持續一陣子。每個環境都會有自己的重現名稱（舉例來說，卡拉德許環境的逸品重現會叫做卡拉德許發明），但我們還是會稱呼它們為逸品重現。基本上，我們就是把贊迪卡遠探運用在每個系列中。事情是這樣的：

逸品重現的稀有度會比秘稀還要高。舉例來說，在卡拉德許中，你在大約144個補充包中才會開到一張卡拉德許發明牌。（從技術上來說，卡拉德許補充包說這比例是1:2,160。）這大概比開到一張閃秘稀要來得頻繁一點。這個比例在未來的系列中可能會更改。

逸品重現除了一個例外之外都是現有牌張的重印。該系列都會有一些牌被包含在逸品重現中（像是再戰贊迪卡的稀有雙色地也包含在贊迪卡遠探中），但是它們除了在逸品重現中出現之外，在系列中通常也會以傳統的外框以及原本的稀有度存在。卡拉德許發明有一個五張秘稀的循環會出現在卡拉德許系列中。在逸品重現裡出現的牌張也可以在其他地方出現。（我說的是牌張本身，而不是這個特定的創意 / 外框的處理。）

逸品重現不論在表現或是牌張選擇上都會在主題上契合這個環境的世界。舉例來說，所有的卡拉德許發明牌張都會以卡拉德許上的神器展現。邊框同樣地會經過特殊處理，讓它能和環境的主題契合。我會在文末秀一些卡拉德許發明的牌張，這樣你們就有機會可以看看我在說什麼了。邊框的處理只會獨家在它所出現的逸品重現中。

逸品重現牌張的數量可能會變動，但是大致上來說我們預估每次的逸品重現大約會有50張牌在整個環境裡。舉例來說，卡拉德許發明在卡拉德許中會有30張牌，然後在乙太之亂裡會有24張。環境的大小系列會有不同的逸品牌張。

所有的逸品重現牌張都只會有英文版本，但是它們也會在非英文的產品中出現。

每個逸品重現的擴充符號都會是環境獨有的，但又會和該環境的系列符號不太一樣。舉例來說，卡拉德許和乙太之亂的逸品重現牌張會有同一個獨特的擴充符號—而不會使用卡拉德許或是乙太之亂的符號。

所有的逸品牌張只會以閃卡版本出現。

逸品牌張雖然有計畫會在魔法風雲會線上版推出，但它們無法兌換而且也不算在該系列的一部分裡面。我們會用一個特別的方式分發它們，但是還不能告訴你們這方法是什麼。請留意我們這個月下旬的聲明。

逸品牌張不會在魔法對決中出現。

逸品牌張可以在開到它們的任何限制賽制中，以及任何該牌張合法的構築賽制中使用。

如何以及為何

在解釋了我們做了什麼之後，就該來談談逸品重現是如何成型，以及我們為何選擇要這麼做了。簡短的答案是，在魔法風雲會成長時，我們面對了許多挑戰，而我們發現許多挑戰都隨著贊迪卡遠探的出現而解決了。我先來談談面對的挑戰。

挑戰#1：讓標準觸手可及

標準是最多人玩的構築賽制。它被設計為一個玩家想要玩構築魔法風雲會的進入點。透過市場調查和社交媒體，我們發現許多想玩標準的玩家認為它已經超出他們的能力之外了。我必須要找出解決方法。

挑戰#2：讓玩家能取得較舊的牌張

雖然標準備受喜愛，但許多玩家卻比較喜歡含有舊牌的較大賽制。玩家一直都有困難取得較舊、較強力的牌張。（一個賽制的強力等級會在有更多牌張可以使用時提高，所以越舊的賽制強力等級越高。）要讓這些牌張更容易取得的解決方法就是重印它們。

然而，當我們實驗將這些較舊的牌張放進標準時，我們發現這些強力牌張會歪曲標準，讓這個賽制不健康，所以我們開始尋找其他的方式來釋出這些牌。我們嘗試將它們放進像是指揮官和Duel Decks等非隨機的擴充系列裡，但是它也歪曲了這些產品的銷售狀況。我們在大師系列和像是詭局系列等擴充的補充包系列中重印一些，但是我們發現對於重印的要求還是很高，所以我們必須要找出額外釋出它們的地方。

挑戰#3：提供套牌構築的替代方案

一個我們透過社交媒體互動的原因是想要更了解玩家在乎的是什麼。一個一直出現的點就是玩家想要更多能「現」他們套牌的方式。魔法風雲會一直都有個很強烈的自我識別要素（「這是我的套牌」），而贊迪卡遠探給了玩家另一種展現他們是誰的方式。

從遠探開始

這些挑戰全部都很細微而且有很多交織的要素在裡面，但是我們很清楚這是我們必須要解決的問題。這導致了贊迪卡遠探的出現。我們當時在處理再戰贊迪卡然後發現了我們少了什麼。贊迪卡原本被定義為一個充滿了冒險和寶藏的世界。我們有方法可以將這個想法融合到系列中嗎？我們嘗試了額外獎勵單（最後是在時間漩渦環境中出現，裡面舊牌和新牌混合）的概念，但是還是覺得哪裡不夠。

在我們精鍊這個「冒險和寶藏」的想法時，這個概念開始變得有點模糊。是否有方法可以創造什麼贊迪卡獨有、又讓人興奮的東西呢？嗯，它是個圍繞著地這個機制主題的時空。如果我們的副系列是一組讓人興奮的酷炫地牌呢？許多玩家都期待著我們在再戰贊迪卡中重印對色找地地（因為它們是在原本的贊迪卡中第一次出現），但是它們在標準會和韃契可汗的臨色找地地造成太多麻煩。贊迪卡遠探讓我們可以將它們放進補充包裡，即使它們在技術上並不屬於這個系列。我們然後想到將它們做成全圖地，然後創造一個特殊的新牌框來確保它們的獨特性。

我們很樂觀地相信玩家會喜歡 贊迪卡遠探，但是玩家的反應比我們想像的還要正向。在我們觀看的時候，我們開始發現了一些事情。

第一，社交媒體上充滿了人們開到贊迪卡遠探的各種故事和照片。我們很愛看到這些，以及能成為社群興奮的一部分。

第二，我們發現人們不只喜歡打開贊迪卡遠探，玩家也很享受使用它們。這是個讓你的對手在你使用一張牌時正坐以及注意的方法。「那是個贊迪卡遠探嗎？」「是的，一點都沒錯。」我們創造了一種玩家喜歡的「酷炫」。嗯，看起來是挑戰#3的解決方式。

第三，全部贊迪卡遠探（除了再戰贊迪卡的稀有雙色地之外）都是玩家想要的重印牌張。我們已經嘗試將較舊、較強力的重印牌放進標準系列裡，但是它們對標準的影響非常巨大。贊迪卡遠探在不產生這個問題的同時將這些重印牌放進標準系列的補充包裡面。它並不是個完整的解決方式，但至少有往正確的方向前進。它同時也讓我們的主力系列能幫更多忙。嗯，看起來是挑戰#2的解決方式。

第四，我們發現贊迪卡遠探驅使更多玩家進入再戰贊迪卡環境，這導致了更多非遠探牌張的入手方法。 贊迪卡遠探讓標準更平易近人。嗯，看起來是挑戰#1的解決方式。

所以當我們後退一步分析贊迪卡遠探做了什麼的時候，我們發現它讓標準更平易近人、它讓玩家更容易取得舊牌，以及提供套牌構築的替代方案。它並不是所有挑戰的完整解答，但是它對這些挑戰都有幫助。當然，這就導致我們問自己這個，「這是否是個我們應該更常推出的東西呢？」的問題。

我們開了很多場會，也討論了許多將贊迪卡遠探變成持續狀態的各種分歧。我們談論了各種優缺點、利益害處，以及我們能想到的任何東西。最後我們決定它適合裡的，所以逸品重現就誕生了。

我們在前進時決定要做一些事情：

我們想要每個逸品重現都感覺像是來自該系列的東西。 有些像是卡拉德許的系列會有一個明顯的主題，但是其他的並非如此。這是一個進行中的工程，不過我們還是在尋找合乎環境主題的平衡。這表示有些合乎機制主題的並不會合乎創意的主題。舉例來說，梅澤的十手是個非常棒的神器，但是它在卡拉德許出現一點都不合乎風味的道理，所以不會出現在卡拉德許發明中。

有些像是卡拉德許的系列會有一個明顯的主題，但是其他的並非如此。這是一個進行中的工程，不過我們還是在尋找合乎環境主題的平衡。這表示有些合乎機制主題的並不會合乎創意的主題。舉例來說，梅澤的十手是個非常棒的神器，但是它在卡拉德許出現一點都不合乎風味的道理，所以不會出現在卡拉德許發明中。 我們想要逸品重現看起來很炫。 贊迪卡遠探利用了全圖地，但這並不是在大多數系列中都能使用的方法。我們想要這個新系列將酷炫的邊框處理推往極限。美術團隊探索所有包含閃卡的面向，來讓逸品重現在看的時候就覺得很酷。

贊迪卡遠探利用了全圖地，但這並不是在大多數系列中都能使用的方法。我們想要這個新系列將酷炫的邊框處理推往極限。美術團隊探索所有包含閃卡的面向，來讓逸品重現在看的時候就覺得很酷。 我們想要逸品重現是可選擇的。 出現在逸品重現中的牌應該會在其他地方有個更容易取得的版本。魔法風雲會系列即使在你忽視了逸品重現時也應該一樣有趣。它只是個追加的價值而已。

出現在逸品重現中的牌應該會在其他地方有個更容易取得的版本。魔法風雲會系列即使在你忽視了逸品重現時也應該一樣有趣。它只是個追加的價值而已。 我們想要逸品重現能讓不同的族群開心。 最大的挑戰之一是牌張選擇。舉例來說，卡拉德許發明全部都是神器。我們選擇了哪些有一部份是取決於哪些可能會在卡拉德許上出現，但同時也是找出特定族群可能會喜歡的東西。並不是每張牌都適合各種玩家。我們混合了選擇來確保每個人都會喜歡其中一些，畢竟只有很少人會喜歡全部。

最大的挑戰之一是牌張選擇。舉例來說，卡拉德許發明全部都是神器。我們選擇了哪些有一部份是取決於哪些可能會在卡拉德許上出現，但同時也是找出特定族群可能會喜歡的東西。並不是每張牌都適合各種玩家。我們混合了選擇來確保每個人都會喜歡其中一些，畢竟只有很少人會喜歡全部。 我們想要逸品重現能讓人感到興奮。許多其他的集換式紙牌遊戲都有比魔法風雲會更高的稀有度，而我們一直都在避免這些，因為我們不想讓稀有度阻礙遊戲。牌張應該要是容易取得的。逸品重現讓我們可以加入一個更高的稀有度，但由於牌張在其他的地方也可以取得，所以並不會犧牲魔法風雲會身為一個遊戲的品質。

這就是我們推出逸品重現的理由。現在只剩一件事情了－給你們看看它們長什麼樣子。

我們的運作方式是這樣的。我們將今天封為逸品週一，因為在今天結束之前，你們會看到在卡拉德許補充包中出現的所有卡拉德許發明牌張。（你們會在之後看到出現在乙太之亂中出現的牌張。）我現在要秀四張給你們看。其他的會在今天稍晚一點公佈。（請在太平洋時間2 p.m.時回來查看。）

在這裡我有個小小的聲明：逸品重現：卡拉德許發明有一個讓它們無法重現在電腦螢幕上的印製過程，所以雖然我要秀給你們看的東西可能很酷，但實品看起來會更炫。要記得的是這個銅色在實際牌張上都是金屬色。

說的這麼多，讓我們來看看卡拉德許發明牌張吧。

點選這裡來看！



而這個呢，我忠實的讀者們，就是逸品重現的大概以及卡拉德許發明的全貌。我希望你們在看到時跟我們在做它們時感到一樣興奮。我一直都想要回饋，但是今天尤其多，因為我宣佈了一個很大的東西。請寫個電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，以及Instagram）來讓我知道你們對於逸品重現和卡拉德許發明的想法。

請在下週回來繼續觀看設計卡拉德許故事的第二部。