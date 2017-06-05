機制化顏色派2017
今天，我要做些多年來玩家們一直要我做的事情。我打算列出顏色派與所有（好啦，是大部份－我肯定會忘掉一些）機制的連結。關於這件事我猶豫不決的地方在於，顏色派和這遊戲本身一樣是一直在變化的，我擔心一旦我把它寫下來，多年以後玩家看到它的時候可能會感到困惑。於是，以下就是我決定的做法。我將會把它做成一個每隔幾年就會固定連載的特輯，如此一來我就能更新它並且點出有哪些變化
在我開始前的幾個注意事項：
- 這個機制化顏色派代表了2017年6月5日當下，顏色派目前的狀況。我無法保證我今天所寫的永遠都是正確的。事實上，我必須做出一個完全相反的保證－這其中有一些必定會隨著時間而改變。打個比方，我現在像是正在替機制顏色派拍張快照，但它會繼續的成長，而且看起來不會一直都和這張照片一模一樣。
- 我正在製作未來的產品，於是當我在全心全意地討論現有卡片上的顏色派時，可能會洩漏出一點點未來的東西。
- 我在這邊寫的東西是個預設的中心點。不同的系列與環境將會把顏色派推往特定的方向，所以我所寫的並不一定總是會反映在最新印出來的卡上面。以靈技來說，是一個主要在藍色，而紅色次要的常青機制。有些系列中的機制和靈技不太合，所以我們可能會做比較少的靈技卡，或直接把它完全移出那個環境。而那將不會改變靈技在顏色派中的定位。
- 我們仍在持續地測試著顏色，所以我今天所說的其中一些東西我們最近正在測試，或許還會有些變動。
- 再次強調，我只是個普通人，而要寫的東西很多，我很確定我一定會有遺漏的地方。
那麼，就讓我們來談談顏色派吧。
開始之前，我們得先列出一些術語：
- 主要－這是一種（或多種）某個異能最常出現的顏色。這表示它有著最多的數量，並且通常具備該類效應所能夠被使用的最低稀有度。只要是我們每個系列都會使用的異能，主要顏色幾乎一定會在系列中具備該效應。它也往往最常會是推進該效應最高強度的顏色，如果那是一個我們想要推進強度的效應。主要所代表的意義範圍很廣，因為不同種類的效應在不同的等級中都存在。舉例來說，一張飛行中的次要卡片可能會遠比得到額外回合的主要卡片還要更常出現，因為我們所擁有的飛行卡片遠比得到額外回合的卡片要多太多了。
- 次要－這是一種（或多種）某個異能會以一個規律的程度出現的顏色，但並不像是主要那麼頻繁，而且也不會像是主要那樣總是出現在該種效應能被使用的最低稀有度。如果這個效應是某些我們經常製作的，次要顏色通常會在大多數的系列中得到該異能。有時候次要顏色會有些限制。舉例來說，紅色對於飛行來說是次要，但只會放在龍和鳳凰上面。
- 第三順位－這是一種（或多種）偶爾才會得到某異能的顏色。不會是每一個系列。對某些異能來說，我們可能好幾年都看不到第三順位顏色使用它。第三順位顏色通常會伴隨著規則，意味著它是一個使用該機制的群體中非常偏門的一部份。舉例來說，黑色是先攻的第三順位顏色並且主要會放在騎士身上，最常見的是和一隻鏡像的白騎士配成對。
雖然我們一定會有主要顏色，但並不總是會有次要與第三順位顏色。此外，也可以有超過一種的顏色可以做為主要、次要或是第三順位。那些會賦予別人某個異能的卡片通常都是該異能的主要顏色，偶爾是次要，而幾乎不可能是第三順位。當多色卡試圖著想要捕捉一個顏色的感覺，會使用主要與次要的異能但（幾乎）從不使用第三順位。舉例來說，白色是延勢的第三順位顏色。我們不會做一張白黑雙色卡，而讓那個生物因為白色的那一半而獲得延勢。
我想再次強調主要、次要與第三順位是相對於某個效應所使用的頻率。舉例來說 ，在某種顏色中屬於次要的東西，只要該異能本身出現的頻率較高，它就有可能會遠比同種顏色中屬於主要的其他異能還要更常出現。
- N－代表一個自然數（1或更大）。舉例來說，+N/+0代表了用一個不確定的數字來強化一個生物。當要用數字定義異能時，我們經常使用N來涵蓋所有的情況。如果N在一個機制之中出現不只一次（比如說+N/+N），N則可以代表不一樣的數字。
- 咒語－以今天討論內容的目的來說，當我提到「咒語」，我指的就是瞬間和巫術。
我現在要列出機制化顏色派，將每種顏色的主要、次要以及第三順位異能區分出來。為了讓它更容易查找，我會將每個列表拆分為自己的下拉式表單。只需要輕鬆地點擊標題就可以查看機制。之後，我會依照字母順序來瀏覽所有的異能。
白色－主要
- 類逐令僧侶效應（當這張卡片進戰場時，放逐目標生物/永久物，直到這張卡離開戰場為止。）
- 阻擋額外的生物（此生物可以額外多阻擋N個生物。）
- 帶回本回合進入墳墓場的生物/永久物
- 不能被攻擊（生物不能對你進行攻擊）
- 消滅目標進行攻擊或阻擋的生物
- 消滅目標本回合對你或你所操控的生物造成過傷害的生物。
- 消滅目標已橫置的生物
- 消滅目標力量等於或大於4的生物
- 消滅所有生物
- 消滅所有力量等於或大於4的生物
- +N/+N (在靈氣上)
- -N/+N (在咒語上)
- -N/+N (在靈氣上)
- +0/+N (在生物上)
- +0/+N (在咒語上)
- +0/+N (在靈氣上)
- +N/+N在你的所有生物上，一次性的
- +0/+N在你的所有生物上，一次性的
- +N/+N在你的所有生物上，持續性的
- +0/+N在你的所有生物上，持續性的
- 防止傷害（防止接下來將對目標生物/玩家所造成的N點傷害。）
- 傷害移轉（防止接下來將對目標生物/玩家所造成的N點傷害。如果以此法防止傷害，則這張卡片對目標生物/玩家造成等量的傷害。）
- 守軍
- 對目標進行攻擊或阻擋的生物造成N點傷害
- 連擊
- 消滅結界
- 「咒術師」異能（每當你施放結界時，抽一張牌）
- 將牌從墳墓場中放逐
- 先攻
- 「閃爍」（放逐目標生物/永久物，然後將該牌在你的操控下移回戰場—偶爾此生物/永久物會是在回合結束時回到戰場。）
- 飛行
- 結界友好
- 「氣態形體」（此生物無法造成或受到任何傷害。）
- 不可毀壞
- 獲得生命
- 繫命
- 「擾咒」（說出一個咒語的名字，只要這張牌還在場上，該咒語就不能使用。）
- 類和平主義效應（所結附的生物不能進行攻擊或阻擋。）
- 行動妨礙（所有對手本回合都不能施放咒語。）
- 保護
- 將結界從手牌中放入戰場
- 將鵬洛客從手牌中放入戰場
- 將目標結界從墳墓場中移回手上
- 規則設定
- 橫置生物
- 抽稅
- 製造指示物
- 結界「導師」（從你的牌庫中搜尋一張結界牌並將它置於你的手上。）
- 鵬洛客「導師」（從你的牌庫中搜尋一張鵬洛客牌並將它置於你的手上。）
- 警戒
- 「領主」（此生物的力量及防禦力各等同於你所操控的生物之數量。）
白色－次要
- 「彈回」（將目標生物/永久物移回其擁有者手上。）
- 「彈回」到牌庫（將目標生物/永久物置於其擁有者的牌庫頂或其下若干張。）
- +N/+N (在咒語上)
- +N/+0 (在生物上)
- +N/+0 (在咒語上)
- +N/+0 (在靈氣上)
- 直接傷害，複數目標
- 生物友好
- 地牌友好
- 增加指示物和/或衍生物增加指示物及/或衍生物
- 將神器從你手上放進戰場
- 「復生」（將一個目標生物從墳墓場移回戰場）
- 將目標神器牌從墳墓場移回手上
- 將目標生物牌從墳墓場移回手上
- 占卜
- 神器「導師」（從你的牌庫中搜尋一張神器牌並將它置於你的手上。）
- 生物「導師」（從你的牌庫中搜尋一張生物牌並將它置於你的手上。）<
- 重置生物
- 重置自身
白色－第三順位
- 變身地（目標地成為N/N生物直到回合結束。）
- 基本地計數（產生與你所操控的某特定類別基本地數量相等的效應）
- 抽牌抽牌
- 改變顏色（目標/此生物在回合結束前成為你所選擇的顏色（們）。）
- 反擊咒語反擊咒語
- -N/+N (在生物上)
- -N/-N (在咒語上)
- 「吸取生命」（對一個生物/玩家造成傷害並獲得與該傷害相等的生命。）
- 額外進攻（重置所有這回合進攻過的生物。在此行動階段之後，額外多出一個戰鬥階段，以及接於其後之一個額外的行動階段。）
- 閃現
- 「濃霧」（於本回合中，防止將造成的所有戰鬥傷害。）
- 炸地
- 「拉高耶夫」（此生物的力量與防禦力等同於 你/所有 墳墓場中牌的總數量。）
- 靈技
- 將生物從手中放入戰場
- 延勢
- 踐踏
- 地牌「導師」（從你的牌庫中搜尋一張地牌並將它置於你的手上。）
藍色－主要
- 「彈回」（將目標生物/永久物移回其擁有者手上。）
- 「彈回」到牌庫（將目標生物/永久物置於其擁有者的牌庫頂或其下若干張。）
- 不能被阻擋
- 抽牌
- 濾牌（檢視你牌庫頂的N張牌，將其中N張置入你手上，其餘以任意順序放入你的牌庫底。）
- 改變地牌（目標地變為你所指定類別的基本地。）
- 改變顏色（目標/此生物在回合結束前成為你所選擇的顏色（們）。）
-
- 複製永久物，永久性的
- 反擊咒語
- 反擊目標起動是/觸發式異能
- +N/-N (在生物上)
- -N/+N (在生物上)
- -N/-0 (在生物上)
- -N/-0 (在咒語上)
- -N/-0 (在靈氣上)
- -N/-0 在對手的所有生物上，一次性的
- 「好奇」（每當此生物向對手造成戰鬥傷害時，抽一張牌）
- 閃現
- 「閃爍」（放逐目標生物/永久物，然後將該牌在你的操控下移回戰場－偶爾此生物/永久物會是在回合結束時回到戰場。）
- 飛行
- 「凍結」生物（橫置目標生物。該生物在其操控者的下一個重置階段不能重置。）
- 神器友好
- 瞬間與巫術牌友好
- 辟邪
- 「虛影異能」（當此生物成為咒語或是異能的目標時，將它犧牲。）
- 增加指示物及/或衍生物
- 「封鎖」（被結附的生物不能重置。）
- 看對手的手牌看對手的手牌
- 「抽棄」（抽一張牌然後棄一張牌。）
- 「操縱時間」（直接結束回合。）
- 「瑪洛」異能（此生物的力量與防禦力各等同於你的手牌數量。）
- 「磨牌」（目標玩家將其牌庫頂的N張牌置入墳墓場。）
- 移動結界或指示物
- 施放牌庫頂的卡片
- 靈技
- 將神器從你手上放進戰場
- 將目標神器牌從墳墓場移回手上
- 將目標瞬間牌從墳墓場移回手上
- 占卜
- 複製咒語（複製目標瞬間或巫術咒語。你可以為該複製品選擇新的目標。）
- 咒語移轉（為目標咒語選擇一個新的目標。）
- 盜取永久物，永久性的
- 對調力量/防禦力
- 「時光漫步」（在此回合之後，進行一個額外的回合。）
- 「轉化」（目標生物成為基礎力量與防禦力N/N且為特定顏色/卡片類別。）
- 神器「導師」（從你的牌庫中搜尋一張神器牌並將它置於你的手上。）
- 瞬間或巫術「導師」（從你的牌庫中搜尋一張瞬間或巫術牌並將它置於你的手上。）
- 「旋動」（橫置或重置目標生物/永久物）
- 重置生物
- 重置自己
- 「輪轉」（所有玩家棄掉他們的手牌，然後抽N張牌。）
藍色－次要
- 基本地計數（產生與你所操控的某特定類別基本地數量相等的效應）
- 類逐令僧侶效應（當這張卡片進戰場時，放逐目標生物/永久物，直到這張卡離開戰場為止。）
- 不能被反擊
- 複製永久物，暫時性的
- +N/+N (在靈氣上)
- +0/+N (在靈氣上)
- 守軍
- 強制攻擊（目標生物本回合若能攻擊，則必須攻擊。）
- 地牌友好地牌友好
- 「氣態形體」（此生物無法造成或受到任何傷害。）
- 「變形」（放逐目標生物。他的操控者從牌庫頂開始展示牌，直到展示出一張生物牌為止。該玩家將該牌放進戰場。）
- 將生物從手中放進戰場
- 「填充」（將墳墓場中的牌放回牌庫。）
- 將目標巫術牌從墳墓場中移回手上
- 規則設定
- 橫置生物
- 產生衍生物
- 生物「導師」（從你的牌庫中搜尋一張生物牌並將它置於你的手上。）
藍色－第三順位
- 變身地（目標地成為N/N生物直到回合結束。）
- +N/+0 (在靈氣上)
- +N/-N (在靈氣上)
- -N/-N (在咒語上)
- +N/+N 在你的所有生物上，永久性的
- 不可毀壞
- 「拉高耶夫」（此生物的力量與防禦力等同於 你/所有 墳墓場中牌的總數量。）
- 保護
- 將結界從手牌中放入戰場
- 踐踏
- 地牌「導師」（從你的牌庫中搜尋一張地牌並將它置於你的手上。）
- 重置地牌
黑色－主要
- 「深淵」（所有玩家/對手每回合必須犧牲一個生物。）
- 基本地計數（產生與你所操控的某特定類別基本地數量相等的效應）
- 不能進行阻擋
- 從墳墓場中施放咒語
- 消滅目標生物
- 消滅一位玩家所操控的所有生物
- +N/+N (在生物上)
- +N/+0 (在咒語上)
- +N/-N (在咒語上)
- +N/-N (在靈氣上)
- -N/-N (在生物上)
- -N/-N (在咒語上)
- -N/-N (在靈氣上)
- -N/-N 在對手的所有生物上，一次性的
- -0/-N 在對手的所有生物上，一次性的
- -N/-N 在對手的所有生物上，持續性的
- 死觸
- 「惡魔的交易」永久物（給予你力量但要付出代價的卡片。）
- 棄牌
- 「吸取生命」（對一個生物/玩家造成傷害並獲得與該傷害相等的生命。）
- 將牌從墳墓場中放逐
- 「喀伯」異能（每當另一個生物死去時，在此生物上放置一個+1/+1指示物。）
- 失去生命
- 「腦葉切除」（選擇一個非地牌的名稱。從目標對手的墳墓場，手牌以及牌庫中搜尋所有具有該名稱的牌，並將它們放逐。）
- 威懾
- 「復生」（將一個目標生物從墳墓場移回戰場）
- 移除指示物
- 將目標生物牌從墳墓場移回手上
- 犧牲一個生物（目標/全部玩家犧牲一個生物）
- 「辛格式」異能（當一個本回合中曾受到此生物傷害的生物死去時，在此生物上放置一個+1/+1指示物。）
- 「幽靈」異能（每當此生物對一個任意玩家造成傷害時，該玩家棄一張牌。）
- 任意牌「導師」（從你的牌庫中搜尋一張牌並將它置於你的手上。）
- 「你不會輸」（在戰場上時能讓你不會輸掉遊戲的永久物，通常會給你另一個替代的輸法。）
黑色—次要
- 抽牌
- 消滅目標已橫置的生物
- 消滅所有生物
- +N/+N (在咒語上)
- +N/+N (在靈氣上)
- +N/+0 (在靈氣上)
- +N/-N (在生物上)
- -N/-0 (在咒語上)
- -N/-0 (在靈氣上)
- +N/+0 在你的所有生物上，持續性的
- 守軍
- 對目標生物和/或玩家造成N點傷害
- 對目標本回合受過傷害的生物造成N點傷害
- 犧牲一個生物，對目標生物/玩家造成等同於所犧牲生物之力量/防禦力的傷害
- 飛行
- 地牌友好
- 敏捷
- 不可毀壞
- 炸地
- 「拉高耶夫」（此生物的力量與防禦力等同於 你/所有 墳墓場中牌的總數量。）
- 獲得生命
- 繫命
- 看對手的手牌
- 產生魔法力，暫時性的
- 「磨牌」（目標玩家將其牌庫頂的N張牌置入墳墓場。）
- 「制裁者」異能（你的對手選擇一項：讓事件X發生或事件Y發生。）
- 規則設定
- 占卜
- 產生衍生物
- 生物「導師」（從你的牌庫中搜尋一張生物牌並將它置於你的手上。）
黑色—第三順位
- 變身地（目標地成為N/N生物直到回合結束。）
- 改變顏色（目標/此生物在回合結束前成為你所選擇的顏色（們）。）
- +N/+N 在你的所有生物上，持續性的
- 先攻
- 閃現
- 「閃爍」（放逐目標生物/永久物，然後將該牌在你的操控下移回戰場－偶爾此生物/永久物會是在回合結束時回到戰場。）
- 產生魔法力，永久性的
- 保護
- 將生物從手中放進戰場
- 盜取永久物，永久性的
- 踐踏
- 地牌「導師」（從你的牌庫中搜尋一張地牌並將它置於你的手上。）
紅色－主要
- 基本地計數（產生與你所操控的某特定類別基本地數量相等的效應）
- 不能被反擊
- 複製永久物，暫時性的
- +N/+0 (在生物上)
- +N/+0 (在咒語上)
- +N/+0 (在靈氣上)
- +N/+0 在你的所有生物上，一次性的
- +N/+0 在你的所有生物上，持續性的
- 對目標生物和/或玩家造成N點傷害
- 對目標本回合受過傷害的生物造成N點傷害
- 犧牲一個生物，對目標生物/玩家造成等同於所犧牲生物之力量/防禦力的傷害
- 對一個生物/玩家造成N點傷害，其中N為你/對手的手牌數量
- 直接傷害，複數目標
- 連擊
- 額外進攻（重置所有這回合進攻過的生物。在此行動階段之後，額外多出一個戰鬥階段，以及接於其後之一個額外的行動階段。）
- 先攻
- 強制攻擊（目標生物本回合若能攻擊，則必須攻擊。）
- 強制阻擋（目標生物本回合必須進行阻擋。）
- 「凍結」地牌（橫置目標地。它於其操控者的下一個重置階段不能重置。）
- 敏捷
- 「衝動抽牌」（放逐牌庫頂的N張牌，然後在回合結束前，你可以使用它們。）
- 炸地
- 產生魔法力，暫時性的
- 威懾
- 必須進行攻擊
- 「恐慌」（目標生物本回合不能進行阻擋。）
- 免費施放牌庫頂的牌
- 「變形」（放逐目標生物。他的操控者從牌庫頂開始展示牌，直到展示出一張生物牌為止。該玩家將該牌放進戰場。）
- 「制裁者」異能（你的對手選擇一項：讓事件X發生或事件Y發生。）
- 隨機消滅效應（在施放時無法得知結果為何的消滅。）
- 將目標巫術牌從墳墓場中移回手上
- 「翻揀」（棄一張牌，然後抽一張牌。）
- 犧牲一個神器（目標/所有玩家犧牲一個神器。）
- 犧牲一個永久物（目標/所有玩家犧牲一個永久物）
- 複製咒語（複製目標瞬間或巫術咒語。你可以為該複製品選擇新的目標。）
- 咒語移轉（為目標咒語選擇一個新的目標。）
- 盜取永久物，暫時性的
- 「輪轉」（所有玩家棄掉他們的手牌，然後抽N張牌。）
紅色－次要
- 變身地（目標地成為N/N生物直到回合結束。）
- 「彈回」（將目標生物/永久物移回其擁有者手上。）
- 不能進行阻擋
- 抽牌
- 從墳墓場中施放咒語
- +N/+N (在靈氣上)
- +N/-N (在生物上)
- +N/-N (在靈氣上)
- 守軍
- 對具飛行異能的生物造成N點傷害
- 互鬥
- 單向互鬥（目標生物對另一個目標生物造成等同於本身力量的傷害）
- 飛行
- 瞬間與巫術牌友好
- 地牌友好
- 「喀伯」異能（每當另一個生物死去時，在此生物上放置一個+1/+1指示物。）
- 「誘餌，」限制版（這隻生物只要能夠被阻擋，就必須被阻擋。）
- 靈技
- 將生物從手中放進戰場
- 延勢
- 「復生」（將一個目標生物從墳墓場移回戰場）
- 將目標瞬間牌從墳墓場移回手上
- 規則設定
- 占卜
- 對調力量/防禦力
- 產生衍生物
- 踐踏
- 生物「導師」（從你的牌庫中搜尋一張生物牌並將它置於你的手上。）
紅色－第三順位
- -N/-N (在咒語上)
- +N/+N 在你的所有生物上，持續性的
- 閃現
- 不可毀壞
- 「拉高耶夫」（此生物的力量與防禦力等同於 你/所有 墳墓場中牌的總數量。）
- 「操縱時間」（直接結束回合。）
- 保護
- 「時光漫步」（在此回合之後，進行一個額外的回合。）
- 地牌「導師」（從你的牌庫中搜尋一張地牌並將它置於你的手上。）
綠色－主要
- 變身地（目標地成為N/N生物直到回合結束。）
- 基本地計數（產生與你所操控的某特定類別基本地數量相等的效應）
- 阻擋額外的生物（此生物可以額外多阻擋N個生物。）阻
- 不能被反擊
- 消滅目標具飛行異能的生物
- +N/+N (在生物上, 一次性的)
- +N/+N (在咒語上)
- +N/+N (在靈氣上)
- 「球狀生物」（此生物進戰場時上面有X個+1/+1指示物）
- 「威嚇」（此生物不能被力量2或以下的生物阻擋。）
- 對具飛行異能的生物造成N點傷害
- 消滅結界
- 互鬥
- 單向互鬥（目標生物對另一個目標生物造成等同於本身力量的傷害）
- 「濃霧」（於本回合中，防止將造成的所有戰鬥傷害。）
- 生物友好
- 地牌友好
- 增加指示物和/或衍生物
- 「拉高耶夫」（此生物的力量與防禦力等同於 你/所有 墳墓場中牌的總數量。）
- 獲得生命
- 「誘餌」（所有能夠阻擋此生物之生物皆須阻擋之）
- 「誘餌，」限制版（這隻生物只要能夠被阻擋，就必須被阻擋。）
- 產生魔法力，永久性的
- 「瑪洛」異能（此生物的力量與防禦力各等同於你的手牌數量。）
- 將任何手牌放入戰場
- 將生物從手中放進戰場
- 將手中的地牌放入戰場
- 延勢
- 「填充」（將墳墓場中的牌放回牌庫。）
- 將目標墳墓場中的牌移回手上
- 將目標墳墓場中的地牌移回手上
- 「潛行」（此生物不能被一個以上的生物阻擋。）
- 「超級踐踏」（你可以讓此生物如同未受阻擋地分配戰鬥傷害。）
- 產生衍生物
- 踐踏
- 生物「導師」（從你的牌庫中搜尋一張生物牌並將它置於你的手上。）
- 地牌「導師」（從你的牌庫中搜尋一張地牌並將它置於你的手上。）
- 重置生物
- 重置地牌
綠色－次要
- 類逐令僧侶效應（當這張卡片進戰場時，放逐目標生物/永久物，直到這張卡離開戰場為止。）
- 不能被攻擊（生物不能對你進行攻擊）
- 抽牌
- 濾牌（檢視你牌庫頂的N張牌，將其中N張置入你手上，其餘以任意順序放入你的牌庫底。）
- 改變顏色（目標/此生物在回合結束前成為你所選擇的顏色（們）。）
- 反擊目標起動是/觸發式異能
- +N/+N (在生物上)
- +N/+0 (在生物上)
- +N/+N 在你的所有生物上，一次性
- +N/+N 在你的所有生物上，持續性的
- 「好奇」（每當此生物向對手造成戰鬥傷害時，抽一張牌）
- 死觸
- 守軍
- 「咒術師」異能（每當你施放結界時，抽一張牌）
- 閃現
- 強制阻擋（目標生物本回合必須進行阻擋。）
- 結界友好
- 辟邪
- 不可毀壞
- 炸地
- 以原費用從牌庫頂施放牌
- 將結界從手牌中放入戰場
- 「復生」（將一個目標生物從墳墓場移回戰場）
- 規則設定
- 占卜
- 警戒
- 「領主」（此生物的力量及防禦力各等同於你所操控的生物之數量。）
綠色－第三順位
- +N/+0 (在靈氣上)
- -N/-N (在咒語上)
- 飛行
- 敏捷
- 保護
現在我們在這裡依照字母順序列出所有異能。對於各異能可以出現在哪些顏色的限制上我採用了較寬鬆的定義，因此你可以看到顏色之間是如何共享異能的。
A–E
「深淵」（所有玩家/對手每回合必須犧牲一個生物。）
主要：黑色
有時黑色就是喜歡把對方慢慢凌虐致死。
變身地（目標地成為N/N生物直到回合結束。）
主要：綠色
次要：紅色
第三順位：白色、藍色與黑色
綠色做為一個與地牌和生物聯繫最深的顏色，自然也是最有可能將地牌轉變為生物的顏色－通常會讓它們仍同時保持是地牌。當我們製作這個的時候，我們時常會給予地牌敏捷來避免需要擔心是否這是你本回合才下的那一張地（因為那將會有召喚失調）。留意，這是一個對地牌來說的特殊例外，因為綠色並不常會給生物敏捷。紅色也有使用一些這個異能來製作它的一次性進攻傷害卡片。雖說所有的顏色都在這裡摻上了一腳，但是十分少見，並且通常只會涉及到變身自己的基本地類別。
消滅神器
主要：紅色與綠色
次要：白色
紅色與綠色通常都會有一張消滅神器的普通卡，而綠色的通常都是一個同時能夠消滅神器或結界的咒語。(詳見 消滅結界。)白色的消滅神器通常會做在非普通卡上。
類逐令僧侶效應（當這張卡片進戰場時，放逐目標生物/永久物，直到這張卡離開戰場為止。）
主要：白色
次要：藍色與綠色
這是白色最高效的解牌之一，特別是在限制賽。這通常會丟在生物上，但有時也可以打擊其它的永久物。擁有此效應的一定是個永久物，通常是一個生物或結界。我們曾經在藍色和綠色的觸發式進場異能中使用這個效應，具有它「吃掉」某個生物的風味。
基本地計數（產生與你所操控的某特定類別基本地數量相等的效應）
主要：黑色、紅色與綠色
次要：藍色
第三順位：白色
所有的顏色都可以使用它，但我們傾向放在黑色、紅色和綠色。
阻擋額外的生物（此生物可以額外多阻擋N個生物。）
主要：白色與綠色
這個能力以前是專屬白色的，但我們把它加到了綠色，因為我們感覺綠色基於遊戲玩法上的理由會需要它。當我們在綠色做了更多，很有可能我們就會開始減少它在白色的數量。
「彈回」（將目標生物/永久物移回其擁有者手上。）
主要：藍色
次要：白色與綠色
藍色可以彈回任何類別的永久物，雖然已經有好一陣子我們不太常能彈回地牌了。它也經常會做成透過進場效應來彈回一隻生物。（研發人員指的是"Man-o'-War"，基於這是擁有本效應的第一張牌。）白色只能彈回自己的永久物來保護它們（並常常可以來點酷炫的組合技什麼的）。綠色把生物彈回作為施放更大的生物之額外費用，形式上常常會是一個維持費用。
「彈回」到牌庫（將目標生物/永久物置於其擁有者的牌庫頂或其下若干張。）
主要：藍色
次要：白色
藍色將此做為一個超級反召喚，而白色做起來的風味則比較像是拖延戰術。
帶回本回合進入墳墓場的生物/永久物
主要：白色
白色，慈悲的顏色，正是那個會把東西在它毀滅的當回合救回之顏色。
不能被攻擊（生物不能對你進行攻擊）
主要：白色
次要：綠色
我們不常做這個，但這個效應不能被攻擊的效果要不就是一回合限定，不然就是需要某個指定的永久物在戰場上。
不能被阻擋
主要：藍色
我們嘗試著想要給予這個異能一個關鍵字但發現其中有著如此多的變化而作罷。取而代之的我們把「不可阻擋」改為「不能被阻擋」來避免玩家認為那是一個關鍵字。（這一點偶爾會很重要。）藍色同時有著持有此異能的生物以及會給予此異能的咒語和結界。
不能被反擊
主要：紅色與綠色
次要：藍色
紅色傾向擁有不能被反擊的咒語而綠色則傾向擁有不能被反擊的生物。當我們把「不能被反擊」少見地製作在藍色上面的時候，它通常會是一張更加控制取向的牌。
不能進行阻擋
主要：黑色
次要：紅色
過去有一段很長的時間我們利用讓黑色生物擁有「不能進行阻擋」而紅色生物擁有「必須進行攻擊」的副作用來區分黑色與紅色。時間證明了「不能進行阻擋」的副作用在遊玩體驗上更佳，因此我們已經開始讓紅色不時會得到它。
抽牌
主要：藍色
次要：黑色與綠色
第三順位：白色與紅色
Bl )藍色是抽牌的天生好手。擁有的最多而且完全無限制。黑色在抽牌時必須支付一些其它的費用，大多數的時候是生命，但有時也會犧牲永久物。綠色的抽牌通常與生物有關，但偶爾也會與地牌連結。白色在抽牌上只有一個非常窄的空間，它的焦點在於必須使用一個特定的策略（比如說擁有一副充滿武具的套牌）。所有的顏色都能抽牌（有讓你抽一張牌的咒語）。紅色不會獲得任何牌張優勢，除了兩個例外—衝動抽牌與輪轉。（詳見衝動抽牌與輪轉）
濾牌（檢視你牌庫頂的N張牌，將其中N張置入你手上，其餘以任意順序放入你的牌庫底。）
主要：藍色
次要：綠色
藍色是資訊的顏色，所以它喜歡有能力去選擇它確實會抽上些什麼。有時濾牌和抽棄看起來有些類似，使用時你抽一個數量的牌然後棄掉另一個接近的數字。當綠色使用它時，通常會限制只能將特定範圍類別的永久物拿入手中。。
從墳墓場中施放咒語
主要：黑色
次要：紅色
黑色是最重視墳墓場的顏色。我們已經讓紅色也在這個領域稍有發揮，特別是在那些能夠給予墳墓場中的瞬間與巫術牌返照的系列。
改變地牌（目標地變為你所指定類別的基本地。）
主要：藍色
我們近期沒有做什麼改變地牌，但如果我們需要它，這個異能仍舊會做在藍色的結界裡面。它給了藍色一個方式來在多色環境之中連結其它的顏色。
改變顏色（目標/此生物在回合結束前成為你所選擇的顏色（們）。）
主要：藍色
次要：綠色
第三順位：白色與黑色
藍色可以改變任何生物的顏色，包括它本身的顏色。綠色在生物上擁有這個異能可以改變他們自己，風味上通常做為一個類變色龍效應。白色和黑色曾經極為稀有地擁有這個異能來把東西變成它們自己的顏色。隨著我們減少了關於顏色的異能數量，這個異能近期並不太常拿出來使用。
複製永久物，永久性的
主要：藍色
藍色擁有一些永久物能夠選擇一個目標複製，然後在整場遊戲中都維持為該狀態（或直到該永久物選擇一個新的複製目標）。
複製永久物，暫時性的
主要：紅色
次要：藍色
紅色有永久物（或是能夠產生此效應的咒語）可以暫時性地變成另一隻生物，通常到回合結束為止。藍色卡片在這邊會變身，但不讓操控者明確地選擇變成什麼。（例如，可能會複製目前最後一隻進場的生物。）
反擊咒語
主要：藍色
第三順位：白色
反擊咒語是少數幾個在單一顏色之中幾乎是全面地被使用的異能之一。白色也在這個異能參上一腳，透過抽稅與拖延的方式。
反擊目標起動式/觸發式異能
主要：藍色
次要：綠色
有段時間這是一個綠色的效應，但我們已經把它移動到較常出現於藍色。
消滅單一生物
- 消滅目標生物
主要：黑色
黑色是消滅生物的王者，並且是一個無論狀況如何都可以殺的顏色。
- 消滅目標進行攻擊或阻擋的生物
主要：白色
白色傾向於使用下列四種方式中的一種來消滅生物：白色的殺可以在戰鬥中施放，它有時只能殺到攻擊者或阻擋者，或說白色比較常放逐生物而不是消滅它。
- 消滅目標本回合對你或你所操控的生物造成過傷害的生物。
主要：白色
白色某種程度上來說也樂意消滅那些透過某些方式傷害過白色的東西。
- 消滅目標已橫置的生物
主要：白色
次要：黑色
白色也可以消滅已橫置的生物，在風味上和上面的很接近，也是採用消滅曾經傷害過自己的生物。
- 消滅目標力量等於或大於4的生物
主要：白色
身為小生物的王者，白色永遠都會消滅大生物。
- 消滅目標具飛行異能的生物
主要：綠色
綠色只被允許消滅兩種類別的生物—飛行生物（因為它是反飛行的顏色）以及神器生物（詳見消滅神器）
消滅生物，很多的生物
- 消滅所有生物
主要：白色
次要：黑色
白色是最常見到會做掃場的顏色，幾乎每個系列都會有一張那樣的稀有或秘稀卡。黑色的掃場頻率就沒有那麼高。而紅色也有一個類似的效應可以對所有的生物造成大量傷害（詳見直接傷害）
- 消滅一位玩家所操控的所有生物
主要：黑色
白色信仰均衡與平等，所以只有黑色會殺光單一一個玩家的生物。
- 消滅所有力量等於或大於4的生物
主要：白色
殺掉大生物是白色的工作於是它可以和掃場結合。這個數字最常是4，但偶爾也會被微幅調高或調低。
生物灌大
- +N/+N (在生物上)
主要：黑色
次要：綠色
對於黑色來說這最常在陰影生物上看到，並且通常需要黑色魔法力。綠色可以不限次數的起動灌大，但通常起動費用會足夠高，使得複數次起動只有在遊戲大後期才會發生。
- +N/+N (在生物上, 一次性的)
主要：綠色
這就是我們所說的蘿特瓦拉異能。它試圖要模擬一個內建的變巨術，幾乎總是由綠色獨佔。
- +N/+N (在咒語上)
主要：白色與綠色
次要：黑色
這個最常見的應用就是在類變巨術的效應，通常是+3/+3但它可以有小幅的變動。白色的灌大通常是+2/+2或更小，但很常會附加一個其它的異能。白色的一個例外是如果目標限制在阻擋者上，它有可能獲得更大的增益。黑色偶爾也會得到比較小的增益，病通常也會加上一個額外的異能。這三個顏色中都預設瞬間咒語會擁有這個異能。
- +N/+N (在靈氣上)
主要：白色與綠色
次要：藍色、黑色與紅色
在靈氣上.所有的顏色都有能夠賦予+N/+N的靈氣。藍色通常不會超過+1/+1。白色、黑色與紅色傾向最大到+2/+2。綠色則是那個固定能夠提供+3/+3或更高增益的顏色。
- +N/+0 (在生物上)
主要：紅色
次要：白色與綠色
這作為一個可以重複起動的異能，被我們稱之為「炎息。」它最常在紅色生物上見到。白色傾向於獲得一次性的強化，通常為+1/+0。綠色不打算在戰鬥中存活的時候才會得到+N/+0。
- +N/+0 (在咒語上)
主要：黑色與紅色
次要：白色
黑色與紅色是兩個傾向於用咒語灌大力量而不會同時灌大防禦力的顏色。白色在戰鬥詭計中也偶爾會如此做，但通常只會是+1/+0。
- +N/+0 (在靈氣上)
主要：紅色
次要：白色與黑色
第三順位：藍色與綠色
紅色最常擁有只灌大力量的靈氣（包括「炎息」靈氣）。白色和黑色偶爾也會有，白色傾向不大於+2/+0。藍色與綠色出現它的狀況十分罕見，以藍色來說，與白色類似，會限制在+2/+0或更低。
- +N/-N (在生物上)
主要：藍色
次要：黑色與紅色
藍色傾向大多把它使用在元素以及變形獸上，具有變形的風味。黑色和紅色偶爾使用它來玩玩它們魯莽的一面。
- +N/-N (在咒語上)
主要：黑色
由於它多半被當作是殺牌在使用，此異能主要是以黑色為主。
- +N/-N (在靈氣上)
主要：黑色
次要：紅色
第三順位：藍色
它們傾向於表現出「賭個運氣」的風味，但同時也可作為生物去除。黑色最多可以-3防禦力，而紅色偏向停在-2。藍色久久也會出一個「讓我成為變形獸」風味的靈氣，
- -N/+N (在生物上)
主要：藍色
第三順位：白色
這個也是在藍色中的元素和變形獸上使用，通常會和+N/+0出現在相同的牌上。白色，在很稀有的情況下，會有一個防守性地運用它的起動式異能。
- -N/-N (在生物上)
主要：黑色
這個效應幾乎完全只用在生物對生物，並且幾乎完全只有做在黑色。
- -N/-N (在咒語上)
主要：黑色
第三順位：白色、藍色、紅色與綠色
黑色是唯一會在咒語上使用-N/-N的顏色。其他顏色確實也會放-1/-1指示物在生物上，通常是在有-1/-1指示物的系列中改以該方式來製造傷害。
- -N/-N (在靈氣上)
主要：黑色
這是一個黑色專屬的領域，幾乎完全只用在對手的生物上。這個異能偶爾會與正向異能搭配，使其成為一張你也會用在自己的生物上的卡片。
- -N/+N (在咒語上)
主要：白色
我們幾乎從來沒有製作此類型的咒語，不過一旦要做肯定會在白色。
- -N/+N (在靈氣上)
主要：白色
這也是另一個我們幾乎從來沒有做過的領域。
- -N/-0 (在生物上)
主要：藍色
沒有任何理由來讓你在自己的生物上用這個。如果我們會讓你降低生物的力量，那麼我們也會同時讓你提升它的防禦力。我們確實偶爾會做一個生物讓你可以對對手的一個目標生物來起動這個異能。這表現出的是一些咒語中會看到的「縮小」風味。
- -N/-0 (在咒語上)
主要：藍色
次要：黑色
在藍色它是在縮小一個目標。在黑色它通常是某種形式的折磨手段。
- -N/-0 (在靈氣上)
主要：藍色
次要：黑色
我們傾向用和製作咒語類似的方式來處理靈氣
- +0/+N (在生物上)
主要：白色
白色曾經擁有，但我們如今已經放棄它了，因為它傾向於只是去塞爆整個盤面。
- +0/+N (在咒語上)
主要：白色
同樣的，白色曾經時常這樣做，但近期如果我們要提高防禦力，我們也會同時提高一些力量。
- +0/+N (在靈氣上)
主要：白色
次要：藍色
這也並不常做，但如果用上了的話它會在兩個最具防守性的顏色上。
灌大你的所有生物，一次性的
- +N/+N在你的所有生物上
主要：白色
次要：綠色
白色是最有可能灌大整隊生物的顏色，最常見的是+1/+1，但偶爾也會提升到+2/+2。綠色的團隊灌大從+3/+3起跳並且常常附加踐踏。
- +N/+0在你的所有生物上
主要：紅色
只增加力量的全隊灌大最常做在紅色，通常針對進攻生物。
- +0/+N在你的所有生物上
主要：白色
我們再也不太做這類的咒語了，但它們是屬於白色。
生物攻防變動，在對手的所有生物上，一次性的
- -N/-N在對手的所有生物上
主要：黑色
這是黑色殺掉生物常見的方式。有時這個效應會影響到所有的生物，而不僅僅是對手。
- -N/-0 在對手的所有生物上
主要：藍色
正如藍色可以「縮小」單個生物，當然他們也可以「縮小」整隊的生物。
- -0/-N在對手的所有生物上
主要：黑色
這不是個我們會常做的效應。
灌大你的所有生物，持續性的
- +N/+N在你的所有生物上
主要：白色
次要：綠色
第三順位：藍色、黑色與紅色
這個類別主要出現在永久物上，最常見的是生物或結界，而它賦予全隊一個數值上的增益。這個異能最常在白色見到並且只會+1/+1。綠色的增益常常會更大一點。所有顏色在製作種族領主時都可以使用這個異能（會給予一或多個特定的種族類別+1/+1增益的生物）。此時這個數值增益常會伴隨著其它的異能。
- +N/+0在你的所有生物上
主要：紅色
第三順位：黑色
當紅色在灌大永久物時，通常只針對力量。它也經常只在攻擊時才能灌大。
- +0/+N在你的所有生物上
主要：白色
我們不常做這種風格的效應，因為有把盤面搞亂的傾向，但如果我們做了它就會是白色。
生物攻防變動，在對手的所有生物上，持續性的
- -N/-N在對手的所有生物上
主要：黑色
黑色偶爾會降低對手生物的力量和防禦力，通常只會-1/-1。
「球狀生物」（此生物進戰場時上面有X個+1/+1指示物）
主要：綠色
這是一個施放費用中有X的生物，藉此來決定他有多大。
「好奇」（每當此生物向對手造成戰鬥傷害時，抽一張牌）
主要：藍色
次要：綠色
它起初是專屬藍色的異能，但我們把它加進了綠色，因為它可以和綠色與生物相關的抽牌手段搭配。
防止傷害（防止接下來將對目標生物/玩家所造成的N點傷害。）
主要：白色
我們不太再做這類的異能了，但如果要做它一定會是白色。
傷害移轉（防止接下來將對目標生物/玩家所造成的N點傷害。如果以此法防止傷害，則這張卡片對目標生物/玩家造成等量的傷害。）
主要：白色
這是另一個我們明顯減少製作的效應，它也是血統純正的白色。
「威嚇」（此生物不能被力量2或以下的生物阻擋。）
主要：綠色
這是一個我們在綠色中嘗試少量製作的異能。我不能確定它是否有一天會成為常青狀態，但有這個可能性。
死觸
主要：黑色
次要：綠色
這個異能有一段時間在黑色和綠色都是主要，但我們發現黑色對它的需求更高，也有更多充滿風味的方法來創造性地表現它。
守軍
主要：白色
次要：藍色、黑色、紅色與綠色
基本上誰都可以有守軍，但它屬於白色哲學，因為它是最具防守性的顏色。
「惡魔的交易」永久物（給予你力量但要付出代價的卡片。）
主要：黑色
黑色是「付出任何代價得到力量，」的顏色，所以它擁有那些一開始幫助你，但最後有可能會傷害你的永久物（通常）。這些通常是生物或結界，但偶爾也會以其它的形式出現。
直接傷害，單一目標
- 對目標生物和/或玩家造成N點傷害
主要：紅色
次要：黑色
紅色是直接傷害的王者，並且有著多種形式，包括最直接的版本。黑色會直接傷害生物或玩家並且得到生命。（詳見吸取生命）黑色有時也會對玩家造成傷害作為懲罰。黑色習慣上大多用失去生命的方式傷害玩家，但隨著我們一直嘗試著要給予黑色更多解決鵬洛客的方式，我們已經把它轉移成更常是製造傷害。
- 對目標本回合受過傷害的生物造成N點傷害
主要：紅色
次要：黑色
黑色和紅色是獵食弱者的顏色。
- 犧牲一個生物，對目標生物/玩家造成等同於所犧牲生物之力量/防禦力的傷害
主要：紅色
次要：黑色
在紅色中，這個的風味在於把生物丟出去。在黑色中，它更常被視作一種儀式中的祭品。
- 對一個生物/玩家造成N點傷害，其中N為你/對手的手牌數量
主要：紅色
我們傾向在那些紅色具有更多咒語基礎之主題的系列中製作這個。
- 對目標進行攻擊或阻擋的生物造成N點傷害
主要：白色
白色的直接傷害只會出現在戰鬥中。
- 對具飛行異能的生物造成N點傷害
主要：綠色
第三順位：紅色
作為兩種反飛行的顏色，紅色和綠色可以對飛行生物造成傷害。綠色顯然比紅色更常做這件事，因為任何紅色對於生物的直接傷害本來就可以攻擊飛行生物。
直接傷害，複數目標
主要：紅色
次要：白色
紅色會對全部或一個特定部份的生物造成傷害，有時是小傷害（1或2點傷害，殺掉小生物），有時造成可以殺掉大多數生物的大量傷害。紅色在此領域的傷害最常是攻擊所有生物，包括自己的。白色偶爾也會對複數生物、或是所有的攻擊或防守者造成傷害。
棄牌
主要：黑色
這是少數只會在一個顏色中出現的主要異能其中之一。最接近的第二種顏色是藍色，它偶爾能夠讓對手把目標牌濾掉。
連擊
主要：白色與紅色
白色和紅色同時也是先攻的主要顏色。黑色雖在先攻中屬於第三順位，但並沒有得到連擊。
「吸取生命」（對一個生物/玩家造成傷害並獲得與該傷害相等的生命。）
主要：黑色
第三順位：白色
其他顏色會造成傷害或得到生命，但黑色是能夠把這兩件事同時一次完成的顏色。（好吧，就技術上來說，紅色和白色一起的時候也能做到。）黑色也有觸發式或起動式的異能可以反覆地吸玩家的血，通常是1點。白色在歐佐夫系列（又名拉尼卡系列）中有在這一塊參上一腳。
消滅結界
主要：白色與綠色
白色和綠色通常會有一張消滅結界的普通卡，而綠色的通常會是一個神器或結界都能夠破壞的咒語。（詳見消滅結界）
「咒術師」異能（每當你施放結界時，抽一張牌）
主要：白色
次要：綠色
這個異能從第一版中的Verduran Enchantress開始，一張綠色牌。它待在綠色許多年，但在我們實驗一些偏門套牌主題中的白色抽牌時被拉往白色。此異能仍然會在綠色中做上一些。
將牌從墳墓場中放逐
主要：黑色
次要：白色
此效應用於擺脫墳墓場中的某些牌，它們可能存在著一個效應，或是可做為起動費用。在黑色中最常見，但白色偶爾在需要它的系列中也會製作。
額外進攻（重置所有這回合進攻過的生物。在此行動階段之後，額外多出一個戰鬥階段，以及接於其後之一個額外的行動階段。）
主要：紅色
第三順位：白色
進攻兩次一直屬於紅色的領域。本質上來說，白色偶爾會擁有這個也是合理的。
F–L
互鬥
主要：綠色
次要：紅色
這是綠色之生物殺牌的主要形式。紅色偶爾也會使用它但數量明顯較少。
單向互鬥（目標生物對另一個目標生物造成等同於本身力量的傷害）
主要：綠色
次要：紅色
這在以前是專屬於紅色的能力，但我們意識到綠色更需要它，因為綠色的生物去除必須與生物連結，而紅色擁有很多其他的直接傷害咒語。於是紅色現在就較少做這件事了。
先攻
主要：白色與紅色
第三順位：黑色
白色和紅色是兩個會擁有訓練有素的戰士之顏色（白色有軍隊，而紅色的生物透過不斷地衝動戰鬥而成長。）黑色是第三順位，並且在近期幾乎完全只用在騎士上。
閃現
主要：藍色
次要：綠色
第三順位：白色、黑色與紅色
所有顏色都可以擁有閃現。藍色最常得到它，因為它反映了藍色後發回應的遊戲風格。綠色得到它作為本身其中一個類型的消滅生物手段。白色、黑色與紅色在功能上需要得到一個效應來運作的時候會擁有閃現，最常出現在回應進場的效應。
「閃爍」（放逐目標生物/永久物，然後將該牌在你的操控下移回戰場－偶爾此生物/永久物會是在回合結束時回到戰場。）
主要：白色與藍色
第三順位：黑色
此異能會同時在白色與藍色中出現。黑色偶爾會瞎搞一下這個效應，但它會把生物放進墳墓場而不是放逐區。
飛行
主要：白色與藍色
次要：黑色與紅色
第三順位：綠色
白色和藍色是兩個飛行的主要顏色。藍色擁有的飛行生物最多。白色則擁有最有效率的小飛兵。藍色更常能夠賦予飛行，雖說白色有時候也會有。紅色的飛行主要限於龍和鳳凰，偶爾也會例外地有一些弱小的飛兵。綠色的第三順位幾乎快要可以說是第四順位了，它真的非常少得到飛行。
「濃霧」（於本回合中，防止將造成的所有戰鬥傷害。）
主要：綠色
第三順位：白色
這個效應在多年以來曾經在五種顏色中的四種出現過。它最早是綠色的，花了許多年的時間跳來跳去，停在白色，然後終於還是被移回了綠色並且留了下來。
強制攻擊（目標生物本回合若能攻擊，則必須攻擊。）
主要：紅色
次要：藍色
我們並不常用到這個異能，但當我們要用時，我們會把它放在紅色和藍色。紅色的風味是在於情緒挑釁，而藍色則是心靈控制。
強制阻擋（目標生物本回合必須進行阻擋。）
主要：紅色
次要：綠色
我們並不常用到這個效應，但紅色和綠色是兩個可以強迫生物阻擋的顏色。
強迫犧牲
- 犧牲一個生物（目標/全部玩家犧牲一個生物）
主要：黑色
有時黑色殺掉你的生物，另一些時候他們讓你自己下手。
- 犧牲一個神器（目標/所有玩家犧牲一個神器）
主要：紅色
紅色可以強迫你犧牲神器。
- 犧牲一個永久物（目標/所有玩家犧牲一個永久物）
紅色也可以強迫你犧牲永久物。
「凍結」生物（橫置目標生物。該生物在其操控者的下一個重置階段不能重置。）
主要：藍色
這是一個研發人員近年來很喜歡的藍色異能。
「凍結」地牌（橫置目標地。它於其操控者的下一個重置階段不能重置。）
主要：紅色
我們一直在紅色中測試這個「微炸地。」
牌張類別友好
這可能與很廣範圍的事情相關，你可能幫助了那個牌張類別（減低它的施放費用；透過某種方式強化它；使用它來運作一個效應等等。）或是那種類別的牌張幫助了你。（你使用該牌張類別時會得到獎勵；有特定數量在戰場、手牌中或墳墓場時會得到異能；或是你可以犧牲他們來做為資源等等。）
- 神器友好
主要：藍色
藍色超愛神器。
- 生物友好
主要：綠色
次要：白色
綠色與白色是主要的生物顏色（它們有著最高的生物咒語比）所以他們最常因你有生物而高興。
- 結界友好
主要：白色
次要：綠色
白色與綠色同樣也是兩個最欣賞結界的顏色。
- 瞬間與巫術牌友好
主要：藍色
次要：紅色
生物的顏色喜歡生物，咒語的顏色喜歡瞬間和巫術。
- 地牌友好
主要：綠色
次要：白色、藍色、黑色與紅色
綠色是最喜歡地牌的顏色，但每個顏色都喜歡它自己的基本地類別。
「氣態形體」（此生物無法造成或受到任何傷害。）
主要：白色
次要：藍色
我們不會再製作這個效應了，但多年以前我們把它從藍色移到了白色（而在非常早之前它曾以濃霧的不同形式出現在綠色）。白色會賦予生物此異能，而藍色則傾向於直接在生物上擁有這個異能。
敏捷
主要：紅色
次要：黑色
第三順位：綠色
敏捷是個奇怪的例子。紅色是主要。黑色是次要，但大多是在限制賽的數量。綠色是第三順位但卻會在構組賽的開發中被使用。所以，並沒有很多有敏捷的綠色生物，但一旦出現了就往往會很強。會出現這樣的安排是因為設計人員與研發人員在各顏色中對敏捷有不同的需求；這是為了讓兩個團隊能夠皆大歡喜所做出的妥協。
辟邪
主要：藍色
次要：綠色
藍色同時擁有更多的辟邪生物以及更常賦予辟邪做為準反擊咒語。綠色傾向在更大且不具備迴避式異能的生物上得到辟邪。
「虛影異能」（當此生物生為咒語或是異能的目標時，將它犧牲。）
主要：藍色
這個異能的起源是用於黑色的精靈，並且以「隱匿，」被廣為人知，但後來被移到藍色並且與虛影連結。
「衝動抽牌」（放逐牌庫頂的N張牌，然後在回合結束前，你可以使用它們。）
主要：紅色
這是紅色的主要抽牌手段，表現出紅色想要現在就做的衝動天性。
增加指示物和/或衍生物
主要：藍色與綠色
次要：白色
這個效應可以為正在製造、或是已經在場上的指示物或衍生物製造更多的複製品。有時會是一比一，有時它就直接追加一到兩個。藍色和綠色最常見，但我們已經開始為了趣味讓白色也加入。
不可毀壞
主要：白色
次要：黑色與綠色
第三順位：藍色與紅色
白色，以及在較小的程度上、綠色，傾向會擁有天生具備不可毀壞的生物。黑色和綠色，時常會有在回合結束前賦予不可毀壞的起動式異能做為重生的替代品。白色有時會使用暫時性的不可毀壞，習慣上會以保護的形式。我們在做像是五色神祇循環這類東西的時候會允許所有的顏色都得到它。
「喀伯」異能（每當另一個生物死去時，在此生物上放置一個+1/+1指示物。）
主要：黑色
次要：紅色
此異能是依據第一個擁有此異能之生物的暱稱：阿拉伯之夜的Khabál Ghoul。由於黑色是死亡的顏色，長期以來這一直是個黑色異能，但我們已經開始偶爾把它做在紅色上。
炸地
主要：紅色
次要：黑色與綠色
第三順位：白色
這整個類別有些不均衡，因為在事實上我們比起過去已經大大減少了這類效應的製作。紅色仍然擁有最多的炸地效應，黑色和綠色緊追在後。白色只會在大量炸地時才會消滅地牌—這樣的東西雖然它仍在白色的顏色派中，但很顯然我們不太會去做。
「拉高耶夫」（此生物的力量與防禦力等同於 你/所有 墳墓場中牌的總數量。）
主要：綠色
次要：黑色
第三順位：白色、藍色與紅色
拉高耶夫效應一開始屬於綠色，而後來也黑色也擁有了它。在罕見的情況下，我們會拿其他的顏色在這裡玩玩看，可能會是一個五色循環或是與墳墓場中牌張素質的不同相關。另一個變化是有時我們只需要在施放時留意數量，然後+1/+1指示物數量就定下來了，而不是一個需要時時不斷確認的數值。
獲得生命
主要：白色與綠色
次要：黑色
白色和綠色是唯二兩個能讓玩家單純地補血的顏色。黑色可以獲得生命，但限於犧牲了一些東西、使用繫命或是同時會傷害另一個生物或玩家。（詳見吸取生命）白色有時會在其他生物進戰場時獲得生命，而黑色有時也會在其他生物死去時獲得生命。
失去生命
主要：黑色
黑色有時就直接讓玩家失去生命而沒有吸取效應。我們近期更常會做成吸取效應（或就做成直接傷害）因為做成傷害能讓黑色拿來做為鵬洛客的解牌。
繫命
主要：白色
次要：黑色
對於這個異能，白色和黑色有著天差地遠但同樣合理的風味，並且同樣幾乎在每一個系列都有使用它。
「封鎖」（被結附的生物不能重置。）
主要：藍色
這是在限制賽中藍色最主要的生物解牌。它過去幾乎綁定在靈氣上。此異能的暫時性版本請詳見凍結，同樣在藍色。
「腦葉切除」（選擇一個非地牌的名稱。從目標對手的墳墓場，手牌以及牌庫中搜尋所有具有該名稱的牌，並將它們放逐。）
主要：黑色
這個異能的起源是在暴風雨中一張叫做Lobotomy的藍黑色卡片，但後來變為僅僅黑色專屬。
看對手的手牌
主要：藍色
次要：黑色
藍色是可以直接簡單地做到這個效應的顏色。黑色只有在與棄牌結合時可以做到這個，同時還需要選擇棄掉什麼。我們已經縮編了這個效應，因為它傾向於拖慢遊戲進行的速度。這造成了一個有趣的影響，使此異能在黑色中比藍色更常出現，因為我們還是會做棄牌咒語。
「抽棄」（抽一張牌然後棄一張牌。）
主要：藍色
藍色是個喜歡挖掘自己的牌庫尋找答案的顏色。
「誘餌」（所有能夠阻擋此生物之生物皆須阻擋之）
主要：綠色
這個異能自從第一版開始就與魔法風雲會同在，但我們已經開始減少製作的頻率。它現在很少見，並且基於其對限制賽的衝擊而只會出現在較高稀有度的牌上面。
「誘餌，」限制版（這隻生物只要能夠被阻擋，就必須被阻擋。）
主要：綠色
次要：紅色
這是一個誘餌的弱化版本，某人必須阻擋你的生物，但並不是每個人都得這麼做。我們開始偶爾在紅色上面使用此異能。
M–R
產生魔法力，永久性的
主要：綠色
第三順位：黑色
除了是找地的顏色之外，綠色也是擁有可以產生魔法力的永久物之顏色，每個回合都可以產生魔法力來幫助它快速增加魔法力並施放大型咒語。這在黑色中並不常見，通常會需要一些額外費用。
產生魔法力，暫時性的
主要：紅色
次要：黑色
紅色是產生暫時性的爆發魔法力之最佳顏色，無論是一次性咒語，一次性觸發的永久物，或是需要犧牲它來使用的東西。黑色也可以得到魔法力但通常需要付出一些代價，最常會是要犧牲另外的東西。
「操縱時間」（直接結束回合。）
主要：藍色
第三順位：紅色
我們不常做這個異能，但要是做了就會放在藍色，並且具備操縱時間的風味。紅色曾經在一個「在下一個回合結束前輸掉比賽」的騎兵上做過一次。
「瑪洛」異能（此生物的力量與防禦力各等同於你的手牌數量。）
主要：藍色與綠色
藍色是知識的顏色，而綠色是智慧的顏色，所以它們是兩個會留意你「熟知。」多少的顏色。
「擾咒」（說出一個咒語的名字，只要這張牌還在場上，該咒語就不能使用。）
主要：白色
這個異能，以大戰役系列中的Meddling Mage而命名（Chris Pikula的邀請賽特卡），通常會在生物或結界上面並阻止一個特定的法術被施放。因為這是一個預判行動，所以它屬於白色。
威懾
主要：黑色與紅色
此異能起源於紅色時是個沒有名字的東西，但因為威嚇已經移除了，黑色又須要除了飛行之外的迴避式異能，因此它成為了一個關鍵字並被加到黑色之中。我們曾經做過一些討論是否要加第三種顏色到次要或是第三順位裡面。
「磨牌」（目標玩家將其牌庫頂的N張牌置入墳墓場。）
主要：藍色
次要：黑色
這個異能多年以來都只在藍色，但近期我們開始讓黑色也可以做得到。
移動結界或指示物
主要：藍色
藍色是能移動結附的東西之顏色。它還不能移動武具，或許有朝一日吧。
必須進行攻擊
主要：紅色
這對於紅色來說風味絕佳，但我們發現遊戲體驗上並不是那麼的好。所以我們一直減少在紅色中製作它的數量。
>類和平主義效應（所結附的生物不能進行攻擊或阻擋。）
主要：白色
這是限制賽中白色最強力的生物去除形式之一，經常會以靈氣的形式。它不常用在非生物上。有時候這個咒語也會防止該生物/永久物使用起動式異能。它有時也單獨阻止攻擊或阻擋的其中一邊。
「恐慌」（目標生物本回合不能進行阻擋。）
主要：紅色
此異能主要出現在咒語上，但偶爾也會是一個在較高稀有度牌上面的起動式異能。
施放牌庫頂的卡片，需要費用
主要：藍色
次要：綠色
這個效應通常會在一個永久物上，並使你的牌庫頂牌面朝上的進行遊戲。然後你可以施放你牌庫頂的牌。綠色在使用此效應時，通常會限制你只能施放一個限制範圍的永久物。
免費施放牌庫頂的牌
主要：紅色
這個異能以前在藍色，但基於它有一種混亂的感覺（你不知道將會發生什麼事），我們把它移到了紅色，而紅色也確實需要更多東西來施放。
「變形」（放逐目標生物。他的操控者從牌庫頂開始展示牌，直到展示出一張生物牌為止。該玩家將該牌放進戰場。）
主要：紅色
次要：藍色
長期以來，這個異能專屬於藍色。當我們在尋找更多空間來擴張紅色時，我們決定把變形派切割。藍色得到了可預期產出的轉化，而紅色得到的則否。這邊的想法在於藍色只會在可以知道會得到什麼時進行轉化，而紅色會願意承擔風險。紅色也會做巨大的混亂效應來一次改變許多事情。
行動妨礙（所有對手本回合都不能施放咒語。）
主要：白色
白色是主動預判的顏色，會在事情發生之前阻止它（相對於藍色的後發回應，在事情發生時才阻止）。
保護
主要：白色
第三順位：藍色、黑色、紅色與綠色
保護已經從常青狀態（意即在大多數系列中都出現）降至落葉狀態（在需要時我們會使用它），但它仍然不時就會出現。它主要是一個白色異能，但也可以出現在其他顏色，通常會是針對該顏色所討厭的某種東西（像是一個敵對色、或神器之於綠色等等。）之反剋效果
靈技
主要：藍色
次要：紅色
第三順位：白色
這個能力的起源是一個韃契可汗中的潔斯凱關鍵字。它填補了藍色跟紅色之間的空隙，所以它是我們關注的重點。白色目前還沒有在韃契可汗環境之外得到另一張靈技卡片，但我相信遲早會有的。
「制裁者」異能（你的對手選擇一項：讓事件X發生或事件Y發生。）
主要：紅色
次要：黑色
在紅色中，兩個異能的其中一個通常都是對進行選擇的對手造成傷害；而另一個選擇常會是一個紅色平常不會在顏色派中做的事。黑色不時也會擁有這個異能，但並不會像紅色那樣得到可以彎曲顏色派的效果。
將手牌放入戰場
- 將任何手牌放入戰場
主要：綠色
這不是個我們會常使用的效應，但當我們用到的時候會是綠色。
- 將神器從你手上放進戰場
主要：藍色
次要：白色
身為「神器友好」的顏色，藍色當然會做這件事。當牽涉到武具時白色也會擁有這個效應。
- 將生物從手中放進戰場
主要：綠色
次要：藍色與紅色
第三順位：白色與黑色
綠色最常做這個效應。藍色通常用轉化的風味來執行它，而會將操控者的其中一隻生物回手。當紅色做的時候，在回合結束時該生物常會被犧牲，或是回到手上。我們讓所有的顏色都在這個領域参上一腳，和屬於他們各自顏色的生物類別同樂。
- 將結界從手牌中放入戰場
主要：白色
次要：綠色
第三順位：藍色
這是另一個我們不太會去做的效應。白色以及意外有趣的藍色通常會綁死在靈氣上，而綠色能夠放入任何的結界。
- 將手中的地牌放入戰場
主要：綠色
綠色永遠都在這樣做。它仍然繼續做著，但已經不如以往那麼頻繁了。
- 將鵬洛客從手牌中放入戰場
主要：白色
我們還沒有真正製作這個效應。但我合理的猜測它會做在白色。
隨機消滅效應（在施放時無法得知結果為何的消滅。）
主要：紅色
紅色是混亂的顏色，所以我們不時會給它一些隨機消滅非結界永久物的效應（有時是個限定類別範圍）。
延勢
主要：綠色
次要：紅色
第三順位：白色
由於綠色幾乎沒有飛行，這是綠色對付其他玩家之飛行生物的工具之一。我們才剛剛決定要把次要放在紅色。白色的第三順位狀況主要來自於弓箭手。
「復生」（將一個目標生物從墳墓場移回戰場）
主要：黑色
次要：白色、紅色與綠色
黑色是是讓亡者死而復生的最佳選擇。他們對於能把什麼拉回來並沒有什麼真正的限制。白色則傾向於復活較小的生物，通常費用在2以下。它偶爾也會重生某一種通常同屬白色的特定生物類別（像是天使或人類）。紅色有鳳凰。綠色有些生物可以把自己從墳墓場中帶回來。黑色與白色有時候都可以一次重生一整群的生物。
移除指示物
主要：黑色
黑色是能夠擺脫指示物的顏色，但僅限於在戰場上的永久物而不是玩家。
「填充」（將墳墓場中的牌放回牌庫。）
主要：綠色
次要：藍色
這是一種把你的墳墓場洗回牌庫中的手段。綠色進行的時候大多有一種「生命循環」的風味，但藍色偶爾也會做，有時也會把你的手牌一起洗進去，然後再重新抽起你的手牌。
將墳墓場中的牌移回手上
- 將目標墳墓場中的任何牌移回手上
主要：綠色
這個能夠拿回任何牌的異能主要會做在綠色上，並且通常出現在非普通或是更高的稀有度。
- 將目標神器牌從墳墓場移回手上
主要：藍色
次要：白色
藍色對神器有著最好的共鳴，所以它是最容易能把它們拿回來的顏色，雖然白色也能做到。有時白色會單獨把武具拿回來，如果它是該系列中的一個主題的話。
將目標生物牌從墳墓場移回手上
主要：黑色
次要：白色
黑色可以拿回任何的生物，但僅限從你自己的墳墓場。（我們並不允許你把其他玩家的牌放進自己的手上。）黑色在做這件事的時候常會以一個進場效應的形式，其暱稱為「掘墓怪，」因為那是第一張做到這件事情的牌。白色則通常拿回較小費用的生物。
- 將目標結界牌從墳墓場移回手上
主要：白色
拿回結界主要是白色的工作。
- 將目標瞬間牌從墳墓場移回手上
主要：藍色
次要：紅色
由於藍色和紅色是咒語的顏色（它們有著最高的咒語生物比），它們會是兩個可以取回瞬間咒語的顏色。當有機會可以分開它們的時候，藍色傾向於取回瞬間而紅色則傾向取回巫術。
- 將目標墳墓場中的地牌移回手上
主要：綠色
即便綠色可以拿回任何的卡片，但當卡片類別被區分開時，綠色常常會取回地牌。
- 將目標巫術牌從墳墓場中移回手上
主要：紅色
次要：藍色
這與拿回瞬間牌的狀況類似，但主要與次要的顏色對調了。
規則設定
主要：白色
次要：藍色、黑色、紅色與綠色
這些牌會是永久物，主要會是生物和結界，它們會改變遊戲的一些基本規則。每一個顏色都有少許的牌能夠使用它，但白色的數量最多。
「翻揀」（棄一張牌，然後抽一張牌。）
主要：紅色
紅色有自己版本的「抽棄」（詳見抽棄）但他展現魯莽特色的點在於它會在抽牌之前先棄牌。
S–Z
占卜
主要：藍色
次要：白色、黑色、紅色與綠色
所有顏色都能夠使用占卜但藍色的數量最多。藍色一次能夠占卜的牌數也是最高的，而紅色則是最低。
「辛格氏」異能（當一個本回合中曾受到此生物傷害的生物死去時，在此生物上放置一個+1/+1指示物。）
主要：黑色
此異能出現在第一版的辛格氏吸血鬼上面並且不時在黑色中被使用。因為它在實戰上很少真的能得到讓生物獲得+1/+1指示物的結果，我們現在常常會做些它的變形版。
「幽靈」異能（每當此生物對一個任意玩家造成傷害時，該玩家棄一張牌。）
主要：黑色
此異能時常與幽靈的生物類別綁定。就如同「好奇」異能會做在代表抽牌的顏色一般，「幽靈」異能也會做在代表棄牌的顏色，黑色。
複製咒語（複製目標瞬間或巫術咒語。你可以為該複製品選擇新的目標。）
主要：藍色與紅色
這個異能通常只會在稀有牌上面。我們在該如何定調要讓藍色還是紅色來使用之間搖擺不定，最終決定讓它們兩者都可以做。
咒語移轉（為目標咒語選擇一個新的目標。）
主要：藍色與紅色
和複製咒語的例子中同樣的事情也在咒語移轉中發生，然後我們最終也採用一樣的解決方法—讓兩者都可以做。
「潛行」（此生物不能被一個以上的生物阻擋。）
主要：綠色
這通常會使用在3/3或更大的生物上
盜取永久物，永久性的
主要：藍色
第三順位：黑色
藍色是主要能夠得到其他玩家永久物的控制權之顏色。它能夠偷取任何類別的永久物但最常偷取生物。黑色並不常被允許能夠盜取東西。紅色也能盜取但只是暫時的。
盜取永久物，暫時性的
主要：紅色
紅色得到永久物的操控權，主要是生物，在那個回合中讓他們得到敏捷，然後在回合結束時把他們歸還。
「超級踐踏」（你可以讓此生物如同未受阻擋地分配戰鬥傷害。）
主要：綠色
我們不太常做這個異能，要是一旦做了，它會在綠色上面。
對調力量/防禦力
主要：藍色
次要：紅色
.這在藍色中最常見，但紅色有時也會有。有時這會在一些能夠對調自己的力量與防禦力的生物上。
橫置生物
主要：白色
次要：藍色
白色是橫置生物的主要顏色。藍色的橫置生物通常一定會同時給予他們重置的能力。（詳見旋動）唯一的例外是當它「凍結」生物的時候。（詳見凍結）
抽稅
主要：白色
抽稅牌能讓對手在進行一些平常不需要額外費用的行為時，強迫其必須支付額外費用。抽稅牌通常會是生物和結界，但偶爾也會做成一次性咒語。
「時光漫步」（在此回合之後，進行一個額外的回合。）
主要：藍色
第三順位：紅色
藍色是獲得額外回合的主要顏色。這通常會在秘稀牌中進行。紅色偶爾會有稀有牌持有附帶一些巨大懲罰的「Time Walk」－時常是在額外的回合結束時輸掉比賽。
產生衍生物
主要：白色與綠色
次要：藍色、黑色與紅色
所有的顏色都能製作衍生生物。白色和綠色，作為兩種主要的生物顏色而最常能做。白色傾向於製作較小的衍生生物，通常是1/1，而綠色傾向於製作較大的，從3/3起跳。因為較小的原因，白色常會一次性地製造多個衍生物。黑色最常做的是2/2殭屍。而紅色最常做的是1/1鬼怪。有時紅色的衍生生物會更大一些並且在回合結束時移出遊戲。
踐踏
主要：綠色
次要：紅色
第三順位：白色、藍色與黑色
綠色是踐踏的主色，但紅色的比例隨著時間不斷增加。任何顏色都可以得到踐踏，只要生物夠大並且有著較高的稀有度。
「轉化」（目標生物成為基礎力量與防禦力N/N且為特定顏色/卡片類別。）
主要：藍色
轉化可以是暫時性的，透過一個效果持續一回合的一次性咒語，或通常透過一個靈氣而更加永久性。它會將該生物原始的力量與防禦力覆蓋。此異能曾經在白色和藍色中都會出現，但我們現在決定把它集中在藍色。
「導師」（從你的牌庫中搜尋一張牌並將它置於你的手上。）
- 任意牌「導師」
主要：黑色
第一版有張牌 惡魔導師，奠定了黑色為能夠搜尋任何類別卡片之顏色的地位。我們在這幾年以來有過許多關於藍色在哲學上或許是更適合擁有此異能的顏色的討論，但目前為止還沒有做出任何調整。
- 神器「導師」
主要：藍色
次要：白色
藍色可以得到任何類別的神器。白色則往往偏重在特定的種類，像是武具和載具。
- 生物「導師」
主要：綠色
次要：白色、藍色、黑色與紅色
綠色是生物導師的主要顏色。有時它甚至會直接把它放入戰場。所有的顏色都能夠在屬於自己顏色的特定生物類別中使用導師異能。以紅色為例，它可以用導師找出龍。
- 結界「導師」
主要：白色
白色是會在牌庫中搜尋結界的顏色。
- 瞬間或巫術「導師」
主要：藍色
當進行導師的時候，兩種咒語類別通常被放在一起，而藍色會把它們找出來。
- 地牌「導師」
主要：綠色
第三順位：白色、藍色、黑色與紅色
綠色作為生物顏色之一，是最佳的生物導師。有時還會將它們直接放入戰場。其它的四個顏色偶爾也被允許搜尋他們各自的類別的基本地。
- 鵬洛客「導師」
主要：白色
目前只有一張牌可以做到這件是，而它是白色的。
- 牌庫頂上的N張牌「導師」
為了減少洗牌的次數，我們開始製作更多能夠替代的效應，你只會從牌庫頂的幾張卡片中進行「導師」，通常是四或五張。他們所能做的事就是其他列在這一節導師相關內容中，所有該顏色能做的那些事。
「旋動」（橫置或重置目標生物/永久物）
主要：藍色
這張卡片出現在第一版，藍色就擁有能夠橫置或重置永久物的異能。它最常見的是只能用在生物上。藍色並沒有特別傾向於只是橫置或重置，而是讓你在兩著之間能夠選擇。一個例外是「凍結」，它會橫置生物並且讓他們一個回合不能重置。（詳見凍結）
重置生物
主要：綠色與藍色
次要：白色
重置生物曾經是白色的領域，但我們將單一生物重置移到了綠色來給予它更多的生物解牌。白色仍然可以重置你的所有生物或是用咒語來重置單一生物，被定義為徹底的防禦。藍色的重置異能通常伴隨著同時可以橫置的異能（詳見上面的旋動）。
重置地牌
主要：綠色
第三順位：藍色
綠色，作為與地牌最合拍，並且能夠獲得法力的顏色，最常會重置地牌。藍色有時也可以做一點點。
重置自身
主要：藍色
次要：白色
這是一個擁有起動式異能（或有時是個觸發式異能）可以重置自己的生物。它最常在藍色中使用，但當我們想要模擬警戒的時候它偶爾會出現在白色，因為實際上的警戒是有時機問題的。，
警戒
主要：白色
次要：綠色
白色傾向於在力量等於或低於防禦力的生物上面放這個技能，並且力量很少高於3。綠色則傾向於在更大的生物上面得到這個異能以和白色做出區隔。
「領主」（此生物的力量及防禦力各等同於你所操控的生物之數量。）
主要：白色
次要：綠色
此異能最早是在紅色，第一版的凱爾頓軍閥。我們之後把它移到了綠色，因為它是生物的顏色。然後這個異能又被移到了白色，因為白色是軍隊的顏色而喜歡針對擁有許多小生物給予獎勵。我們仍然會在綠色上面做一點這個，但這陣子它主要都是在白色上面。
「輪轉」（所有玩家棄掉他們的手牌，然後抽N張牌。）
主要：藍色與紅色
它是否可以是一個紅色的異能這件事在研發端有過一次巨大的辯論。這顯然就是在指第一版中的Wheel of Fortune，但那是一個紅色應該並不擅長，一種非常純粹形式的牌張優勢。現在，它在顏色派的位置位於紅色（與藍色）。
「你不會輸」（在戰場上時能讓你不會輸掉遊戲的永久物，通常會給你另一個替代的輸法。）
主要：黑色
它的起源是第一版中的Lich並且持續被使用在一些很稀有的場合。
嗚哇！
老實說，在我剛開始時我並沒想到這個專題會有多大。我希望你們都喜歡這樣有些詳盡的瀏覽機制化顏色派。由於我預期玩家們會將這個系列作為資源來查詢，如果你看到任何東西遺漏了，或是你認為並不正確，請務必讓我知道以便我能修正它（或解釋那為何是正確的。）。你可以寄電郵給我或從我任何一個社群帳號聯繫我（推特, Tumblr, Google+, Instagram）
下週一起來看看那種我很確定你們都會一起討論的文章。
直到下次，希望你們都能和我一樣享受探索顏色派的樂趣。