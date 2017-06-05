「深淵」（所有玩家/對手每回合必須犧牲一個生物。）

主要：黑色

有時黑色就是喜歡把對方慢慢凌虐致死。

變身地（目標地成為N/N生物直到回合結束。）

主要：綠色

次要：紅色

第三順位：白色、藍色與黑色

綠色做為一個與地牌和生物聯繫最深的顏色，自然也是最有可能將地牌轉變為生物的顏色－通常會讓它們仍同時保持是地牌。當我們製作這個的時候，我們時常會給予地牌敏捷來避免需要擔心是否這是你本回合才下的那一張地（因為那將會有召喚失調）。留意，這是一個對地牌來說的特殊例外，因為綠色並不常會給生物敏捷。紅色也有使用一些這個異能來製作它的一次性進攻傷害卡片。雖說所有的顏色都在這裡摻上了一腳，但是十分少見，並且通常只會涉及到變身自己的基本地類別。

消滅神器

主要：紅色與綠色

次要：白色

紅色與綠色通常都會有一張消滅神器的普通卡，而綠色的通常都是一個同時能夠消滅神器或結界的咒語。(詳見 消滅結界。)白色的消滅神器通常會做在非普通卡上。

類逐令僧侶效應（當這張卡片進戰場時，放逐目標生物/永久物，直到這張卡離開戰場為止。）

主要：白色

次要：藍色與綠色

這是白色最高效的解牌之一，特別是在限制賽。這通常會丟在生物上，但有時也可以打擊其它的永久物。擁有此效應的一定是個永久物，通常是一個生物或結界。我們曾經在藍色和綠色的觸發式進場異能中使用這個效應，具有它「吃掉」某個生物的風味。

基本地計數（產生與你所操控的某特定類別基本地數量相等的效應）

主要：黑色、紅色與綠色

次要：藍色

第三順位：白色

所有的顏色都可以使用它，但我們傾向放在黑色、紅色和綠色。

阻擋額外的生物（此生物可以額外多阻擋N個生物。）

主要：白色與綠色

這個能力以前是專屬白色的，但我們把它加到了綠色，因為我們感覺綠色基於遊戲玩法上的理由會需要它。當我們在綠色做了更多，很有可能我們就會開始減少它在白色的數量。

「彈回」（將目標生物/永久物移回其擁有者手上。）

主要：藍色

次要：白色與綠色

藍色可以彈回任何類別的永久物，雖然已經有好一陣子我們不太常能彈回地牌了。它也經常會做成透過進場效應來彈回一隻生物。（研發人員指的是"Man-o'-War"，基於這是擁有本效應的第一張牌。）白色只能彈回自己的永久物來保護它們（並常常可以來點酷炫的組合技什麼的）。綠色把生物彈回作為施放更大的生物之額外費用，形式上常常會是一個維持費用。

「彈回」到牌庫（將目標生物/永久物置於其擁有者的牌庫頂或其下若干張。）

主要：藍色

次要：白色

藍色將此做為一個超級反召喚，而白色做起來的風味則比較像是拖延戰術。

帶回本回合進入墳墓場的生物/永久物

主要：白色

白色，慈悲的顏色，正是那個會把東西在它毀滅的當回合救回之顏色。

不能被攻擊（生物不能對你進行攻擊）

主要：白色

次要：綠色

我們不常做這個，但這個效應不能被攻擊的效果要不就是一回合限定，不然就是需要某個指定的永久物在戰場上。

不能被阻擋

主要：藍色

我們嘗試著想要給予這個異能一個關鍵字但發現其中有著如此多的變化而作罷。取而代之的我們把「不可阻擋」改為「不能被阻擋」來避免玩家認為那是一個關鍵字。（這一點偶爾會很重要。）藍色同時有著持有此異能的生物以及會給予此異能的咒語和結界。

不能被反擊

主要：紅色與綠色

次要：藍色

紅色傾向擁有不能被反擊的咒語而綠色則傾向擁有不能被反擊的生物。當我們把「不能被反擊」少見地製作在藍色上面的時候，它通常會是一張更加控制取向的牌。

不能進行阻擋

主要：黑色

次要：紅色

過去有一段很長的時間我們利用讓黑色生物擁有「不能進行阻擋」而紅色生物擁有「必須進行攻擊」的副作用來區分黑色與紅色。時間證明了「不能進行阻擋」的副作用在遊玩體驗上更佳，因此我們已經開始讓紅色不時會得到它。

抽牌

主要：藍色

次要：黑色與綠色

第三順位：白色與紅色

Bl )藍色是抽牌的天生好手。擁有的最多而且完全無限制。黑色在抽牌時必須支付一些其它的費用，大多數的時候是生命，但有時也會犧牲永久物。綠色的抽牌通常與生物有關，但偶爾也會與地牌連結。白色在抽牌上只有一個非常窄的空間，它的焦點在於必須使用一個特定的策略（比如說擁有一副充滿武具的套牌）。所有的顏色都能抽牌（有讓你抽一張牌的咒語）。紅色不會獲得任何牌張優勢，除了兩個例外—衝動抽牌與輪轉。（詳見衝動抽牌與輪轉）

濾牌（檢視你牌庫頂的N張牌，將其中N張置入你手上，其餘以任意順序放入你的牌庫底。）

主要：藍色

次要：綠色

藍色是資訊的顏色，所以它喜歡有能力去選擇它確實會抽上些什麼。有時濾牌和抽棄看起來有些類似，使用時你抽一個數量的牌然後棄掉另一個接近的數字。當綠色使用它時，通常會限制只能將特定範圍類別的永久物拿入手中。。

從墳墓場中施放咒語

主要：黑色

次要：紅色

黑色是最重視墳墓場的顏色。我們已經讓紅色也在這個領域稍有發揮，特別是在那些能夠給予墳墓場中的瞬間與巫術牌返照的系列。

改變地牌（目標地變為你所指定類別的基本地。）

主要：藍色

我們近期沒有做什麼改變地牌，但如果我們需要它，這個異能仍舊會做在藍色的結界裡面。它給了藍色一個方式來在多色環境之中連結其它的顏色。

改變顏色（目標/此生物在回合結束前成為你所選擇的顏色（們）。）

主要：藍色

次要：綠色

第三順位：白色與黑色

藍色可以改變任何生物的顏色，包括它本身的顏色。綠色在生物上擁有這個異能可以改變他們自己，風味上通常做為一個類變色龍效應。白色和黑色曾經極為稀有地擁有這個異能來把東西變成它們自己的顏色。隨著我們減少了關於顏色的異能數量，這個異能近期並不太常拿出來使用。

複製永久物，永久性的

主要：藍色

藍色擁有一些永久物能夠選擇一個目標複製，然後在整場遊戲中都維持為該狀態（或直到該永久物選擇一個新的複製目標）。

複製永久物，暫時性的

主要：紅色

次要：藍色

紅色有永久物（或是能夠產生此效應的咒語）可以暫時性地變成另一隻生物，通常到回合結束為止。藍色卡片在這邊會變身，但不讓操控者明確地選擇變成什麼。（例如，可能會複製目前最後一隻進場的生物。）

反擊咒語

主要：藍色

第三順位：白色

反擊咒語是少數幾個在單一顏色之中幾乎是全面地被使用的異能之一。白色也在這個異能參上一腳，透過抽稅與拖延的方式。

反擊目標起動式/觸發式異能

主要：藍色

次要：綠色

有段時間這是一個綠色的效應，但我們已經把它移動到較常出現於藍色。

消滅單一生物

消滅目標生物

主要：黑色

黑色是消滅生物的王者，並且是一個無論狀況如何都可以殺的顏色。

消滅目標進行攻擊或阻擋的生物

主要：白色

白色傾向於使用下列四種方式中的一種來消滅生物：白色的殺可以在戰鬥中施放，它有時只能殺到攻擊者或阻擋者，或說白色比較常放逐生物而不是消滅它。

消滅目標本回合對你或你所操控的生物造成過傷害的生物。

主要：白色

白色某種程度上來說也樂意消滅那些透過某些方式傷害過白色的東西。

消滅目標已橫置的生物

主要：白色

次要：黑色

白色也可以消滅已橫置的生物，在風味上和上面的很接近，也是採用消滅曾經傷害過自己的生物。

消滅目標力量等於或大於4的生物

主要：白色

身為小生物的王者，白色永遠都會消滅大生物。

消滅目標具飛行異能的生物

主要：綠色

綠色只被允許消滅兩種類別的生物—飛行生物（因為它是反飛行的顏色）以及神器生物（詳見消滅神器）

消滅生物，很多的生物

消滅所有生物

主要：白色

次要：黑色

白色是最常見到會做掃場的顏色，幾乎每個系列都會有一張那樣的稀有或秘稀卡。黑色的掃場頻率就沒有那麼高。而紅色也有一個類似的效應可以對所有的生物造成大量傷害（詳見直接傷害）

消滅一位玩家所操控的所有生物

主要：黑色

白色信仰均衡與平等，所以只有黑色會殺光單一一個玩家的生物。

消滅所有力量等於或大於4的生物

主要：白色

殺掉大生物是白色的工作於是它可以和掃場結合。這個數字最常是4，但偶爾也會被微幅調高或調低。

生物灌大

+N/+N (在生物上)

主要：黑色

次要：綠色

對於黑色來說這最常在陰影生物上看到，並且通常需要黑色魔法力。綠色可以不限次數的起動灌大，但通常起動費用會足夠高，使得複數次起動只有在遊戲大後期才會發生。

+N/+N (在生物上, 一次性的)

主要：綠色

這就是我們所說的蘿特瓦拉異能。它試圖要模擬一個內建的變巨術，幾乎總是由綠色獨佔。

+N/+N (在咒語上)

主要：白色與綠色

次要：黑色

這個最常見的應用就是在類變巨術的效應，通常是+3/+3但它可以有小幅的變動。白色的灌大通常是+2/+2或更小，但很常會附加一個其它的異能。白色的一個例外是如果目標限制在阻擋者上，它有可能獲得更大的增益。黑色偶爾也會得到比較小的增益，病通常也會加上一個額外的異能。這三個顏色中都預設瞬間咒語會擁有這個異能。

+N/+N (在靈氣上)

主要：白色與綠色

次要：藍色、黑色與紅色

在靈氣上.所有的顏色都有能夠賦予+N/+N的靈氣。藍色通常不會超過+1/+1。白色、黑色與紅色傾向最大到+2/+2。綠色則是那個固定能夠提供+3/+3或更高增益的顏色。

+N/+0 (在生物上)

主要：紅色

次要：白色與綠色

這作為一個可以重複起動的異能，被我們稱之為「炎息。」它最常在紅色生物上見到。白色傾向於獲得一次性的強化，通常為+1/+0。綠色不打算在戰鬥中存活的時候才會得到+N/+0。

+N/+0 (在咒語上)

主要：黑色與紅色

次要：白色

黑色與紅色是兩個傾向於用咒語灌大力量而不會同時灌大防禦力的顏色。白色在戰鬥詭計中也偶爾會如此做，但通常只會是+1/+0。

+N/+0 (在靈氣上)

主要：紅色

次要：白色與黑色

第三順位：藍色與綠色

紅色最常擁有只灌大力量的靈氣（包括「炎息」靈氣）。白色和黑色偶爾也會有，白色傾向不大於+2/+0。藍色與綠色出現它的狀況十分罕見，以藍色來說，與白色類似，會限制在+2/+0或更低。

+N/-N (在生物上)

主要：藍色

次要：黑色與紅色

藍色傾向大多把它使用在元素以及變形獸上，具有變形的風味。黑色和紅色偶爾使用它來玩玩它們魯莽的一面。

+N/-N (在咒語上)

主要：黑色

由於它多半被當作是殺牌在使用，此異能主要是以黑色為主。

+N/-N (在靈氣上)

主要：黑色

次要：紅色

第三順位：藍色

它們傾向於表現出「賭個運氣」的風味，但同時也可作為生物去除。黑色最多可以-3防禦力，而紅色偏向停在-2。藍色久久也會出一個「讓我成為變形獸」風味的靈氣，

-N/+N (在生物上)

主要：藍色

第三順位：白色

這個也是在藍色中的元素和變形獸上使用，通常會和+N/+0出現在相同的牌上。白色，在很稀有的情況下，會有一個防守性地運用它的起動式異能。

-N/-N (在生物上)

主要：黑色

這個效應幾乎完全只用在生物對生物，並且幾乎完全只有做在黑色。

-N/-N (在咒語上)

主要：黑色

第三順位：白色、藍色、紅色與綠色

黑色是唯一會在咒語上使用-N/-N的顏色。其他顏色確實也會放-1/-1指示物在生物上，通常是在有-1/-1指示物的系列中改以該方式來製造傷害。

-N/-N (在靈氣上)

主要：黑色

這是一個黑色專屬的領域，幾乎完全只用在對手的生物上。這個異能偶爾會與正向異能搭配，使其成為一張你也會用在自己的生物上的卡片。

-N/+N (在咒語上)

主要：白色

我們幾乎從來沒有製作此類型的咒語，不過一旦要做肯定會在白色。

-N/+N (在靈氣上)

主要：白色

這也是另一個我們幾乎從來沒有做過的領域。

-N/-0 (在生物上)

主要：藍色

沒有任何理由來讓你在自己的生物上用這個。如果我們會讓你降低生物的力量，那麼我們也會同時讓你提升它的防禦力。我們確實偶爾會做一個生物讓你可以對對手的一個目標生物來起動這個異能。這表現出的是一些咒語中會看到的「縮小」風味。

-N/-0 (在咒語上)

主要：藍色

次要：黑色

在藍色它是在縮小一個目標。在黑色它通常是某種形式的折磨手段。

-N/-0 (在靈氣上)

主要：藍色

次要：黑色

我們傾向用和製作咒語類似的方式來處理靈氣

+0/+N (在生物上)

主要：白色

白色曾經擁有，但我們如今已經放棄它了，因為它傾向於只是去塞爆整個盤面。

+0/+N (在咒語上)

主要：白色

同樣的，白色曾經時常這樣做，但近期如果我們要提高防禦力，我們也會同時提高一些力量。

+0/+N (在靈氣上)

主要：白色

次要：藍色

這也並不常做，但如果用上了的話它會在兩個最具防守性的顏色上。

灌大你的所有生物，一次性的

+N/+N在你的所有生物上

主要：白色

次要：綠色

白色是最有可能灌大整隊生物的顏色，最常見的是+1/+1，但偶爾也會提升到+2/+2。綠色的團隊灌大從+3/+3起跳並且常常附加踐踏。

+N/+0在你的所有生物上

主要：紅色

只增加力量的全隊灌大最常做在紅色，通常針對進攻生物。

+0/+N在你的所有生物上

主要：白色

我們再也不太做這類的咒語了，但它們是屬於白色。

生物攻防變動，在對手的所有生物上，一次性的

-N/-N在對手的所有生物上

主要：黑色

這是黑色殺掉生物常見的方式。有時這個效應會影響到所有的生物，而不僅僅是對手。

-N/-0 在對手的所有生物上

主要：藍色

正如藍色可以「縮小」單個生物，當然他們也可以「縮小」整隊的生物。

-0/-N在對手的所有生物上

主要：黑色

這不是個我們會常做的效應。

灌大你的所有生物，持續性的

+N/+N在你的所有生物上

主要：白色

次要：綠色

第三順位：藍色、黑色與紅色

這個類別主要出現在永久物上，最常見的是生物或結界，而它賦予全隊一個數值上的增益。這個異能最常在白色見到並且只會+1/+1。綠色的增益常常會更大一點。所有顏色在製作種族領主時都可以使用這個異能（會給予一或多個特定的種族類別+1/+1增益的生物）。此時這個數值增益常會伴隨著其它的異能。

+N/+0在你的所有生物上

主要：紅色

第三順位：黑色

當紅色在灌大永久物時，通常只針對力量。它也經常只在攻擊時才能灌大。

+0/+N在你的所有生物上

主要：白色

我們不常做這種風格的效應，因為有把盤面搞亂的傾向，但如果我們做了它就會是白色。

生物攻防變動，在對手的所有生物上，持續性的

-N/-N在對手的所有生物上

主要：黑色

黑色偶爾會降低對手生物的力量和防禦力，通常只會-1/-1。

「球狀生物」（此生物進戰場時上面有X個+1/+1指示物）

主要：綠色

這是一個施放費用中有X的生物，藉此來決定他有多大。

「好奇」（每當此生物向對手造成戰鬥傷害時，抽一張牌）

主要：藍色

次要：綠色

它起初是專屬藍色的異能，但我們把它加進了綠色，因為它可以和綠色與生物相關的抽牌手段搭配。

防止傷害（防止接下來將對目標生物/玩家所造成的N點傷害。）

主要：白色

我們不太再做這類的異能了，但如果要做它一定會是白色。

傷害移轉（防止接下來將對目標生物/玩家所造成的N點傷害。如果以此法防止傷害，則這張卡片對目標生物/玩家造成等量的傷害。）

主要：白色

這是另一個我們明顯減少製作的效應，它也是血統純正的白色。

「威嚇」（此生物不能被力量2或以下的生物阻擋。）

主要：綠色

這是一個我們在綠色中嘗試少量製作的異能。我不能確定它是否有一天會成為常青狀態，但有這個可能性。

死觸

主要：黑色

次要：綠色

這個異能有一段時間在黑色和綠色都是主要，但我們發現黑色對它的需求更高，也有更多充滿風味的方法來創造性地表現它。

守軍

主要：白色

次要：藍色、黑色、紅色與綠色

基本上誰都可以有守軍，但它屬於白色哲學，因為它是最具防守性的顏色。

「惡魔的交易」永久物（給予你力量但要付出代價的卡片。）

主要：黑色

黑色是「付出任何代價得到力量，」的顏色，所以它擁有那些一開始幫助你，但最後有可能會傷害你的永久物（通常）。這些通常是生物或結界，但偶爾也會以其它的形式出現。

直接傷害，單一目標

對目標生物和/或玩家造成N點傷害

主要：紅色

次要：黑色

紅色是直接傷害的王者，並且有著多種形式，包括最直接的版本。黑色會直接傷害生物或玩家並且得到生命。（詳見吸取生命）黑色有時也會對玩家造成傷害作為懲罰。黑色習慣上大多用失去生命的方式傷害玩家，但隨著我們一直嘗試著要給予黑色更多解決鵬洛客的方式，我們已經把它轉移成更常是製造傷害。

對目標本回合受過傷害的生物造成N點傷害

主要：紅色

次要：黑色

黑色和紅色是獵食弱者的顏色。

犧牲一個生物，對目標生物/玩家造成等同於所犧牲生物之力量/防禦力的傷害

主要：紅色

次要：黑色

在紅色中，這個的風味在於把生物丟出去。在黑色中，它更常被視作一種儀式中的祭品。

對一個生物/玩家造成N點傷害，其中N為你/對手的手牌數量

主要：紅色

我們傾向在那些紅色具有更多咒語基礎之主題的系列中製作這個。

對目標進行攻擊或阻擋的生物造成N點傷害

主要：白色

白色的直接傷害只會出現在戰鬥中。

對具飛行異能的生物造成N點傷害

主要：綠色

第三順位：紅色

作為兩種反飛行的顏色，紅色和綠色可以對飛行生物造成傷害。綠色顯然比紅色更常做這件事，因為任何紅色對於生物的直接傷害本來就可以攻擊飛行生物。

直接傷害，複數目標

主要：紅色

次要：白色

紅色會對全部或一個特定部份的生物造成傷害，有時是小傷害（1或2點傷害，殺掉小生物），有時造成可以殺掉大多數生物的大量傷害。紅色在此領域的傷害最常是攻擊所有生物，包括自己的。白色偶爾也會對複數生物、或是所有的攻擊或防守者造成傷害。

棄牌

主要：黑色

這是少數只會在一個顏色中出現的主要異能其中之一。最接近的第二種顏色是藍色，它偶爾能夠讓對手把目標牌濾掉。

連擊

主要：白色與紅色

白色和紅色同時也是先攻的主要顏色。黑色雖在先攻中屬於第三順位，但並沒有得到連擊。

「吸取生命」（對一個生物/玩家造成傷害並獲得與該傷害相等的生命。）

主要：黑色

第三順位：白色

其他顏色會造成傷害或得到生命，但黑色是能夠把這兩件事同時一次完成的顏色。（好吧，就技術上來說，紅色和白色一起的時候也能做到。）黑色也有觸發式或起動式的異能可以反覆地吸玩家的血，通常是1點。白色在歐佐夫系列（又名拉尼卡系列）中有在這一塊參上一腳。

消滅結界

主要：白色與綠色

白色和綠色通常會有一張消滅結界的普通卡，而綠色的通常會是一個神器或結界都能夠破壞的咒語。（詳見消滅結界）

「咒術師」異能（每當你施放結界時，抽一張牌）

主要：白色

次要：綠色

這個異能從第一版中的Verduran Enchantress開始，一張綠色牌。它待在綠色許多年，但在我們實驗一些偏門套牌主題中的白色抽牌時被拉往白色。此異能仍然會在綠色中做上一些。

將牌從墳墓場中放逐

主要：黑色

次要：白色

此效應用於擺脫墳墓場中的某些牌，它們可能存在著一個效應，或是可做為起動費用。在黑色中最常見，但白色偶爾在需要它的系列中也會製作。

額外進攻（重置所有這回合進攻過的生物。在此行動階段之後，額外多出一個戰鬥階段，以及接於其後之一個額外的行動階段。）

主要：紅色

第三順位：白色

進攻兩次一直屬於紅色的領域。本質上來說，白色偶爾會擁有這個也是合理的。