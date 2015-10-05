歡迎來到地牌週！為了表達我們對再戰贊迪卡及其強大地牌主題的敬意，這一週，我們要談的都和（幾乎）每個套牌都會有的一種卡片類型－地有所相關。以前曾經有過許多的地牌主題週：

我曾經聊過很多關於地牌與魔法力的事，所以我決定在地牌週，我要來走一個非常不同的方向。

製造魔法專欄已經超過七百篇了，一路走來，我曾經在其中展現過許多種情緒，但有一種是我認為自己不常展露出來的－同時也是在創意過程中佔有很大一部分的情緒－那就是懷疑。今天的專欄要講的就是那一段我幾乎完全陷入懷疑的時光，而贊迪卡系列很可能從未存在過。這週是地牌週，讓我們來探索「地牌很重要」這個主題是如何幾乎被棄之不用的。

我們會發現土地的

這個故事始於和我前老闆，Randy Buehler（其職位現在由Aaron Forsythe擔任）的一次會議，Randy的老闆Bill Rose，同時也是研發的副總裁給了他一個任務－搞清楚魔法風雲會的未來是什麼樣的。Randy創造出了他稱之為五年計劃的一個點子，我則提出了五個環境的大略想法，在Randy和我有了共識之後，他便把這個提案呈給了Bill。

當時的環境與主題相關連，所以我知道將要做另一個多色環境、一個神器環境、還有一個部族環境。但我知道，如果我們只會重訪那些曾經受歡迎的主題，將會導致自己失去製造新玩意的能力。魔法風雲會是個關於探索的遊戲，也就是說，我們必須勇於進入新的設計領域。

當時腦中最棒的點子一直讓我心癢難搔。地牌是這個遊戲的核心，每個套牌都要用它（好吧，幾乎每個套牌）。它卻是一個我們很少花設計時間在關注的主題，體內有一個聲音告訴我，那裡肯定有很多設計上的可能性。

Scute Mob | Zoltan Boros & Gabor Szikszai作畫

此時我心中出現了一段旁白：我是個非常講直覺的人，在我理智上了解為什麼要採取某些行動之前，我就會有種要做什麼的想法。這種直覺一直很有用，我也已經適應了它，我很習慣跟隨我的直覺、我的內心，而不需要任何具體的理由。我知道隨著事情進行，一切自然會變得明朗，而且最後的結果也會讓我滿意。在我的人生中，這樣的直覺一般來說都對我有利，所以我學會了完全地信任它。於是當我說內心感覺到什麼的時候，那代表我會完全服膺於內心的聲音。

Randy並未預見我的想法，但他信任我，於是同意了我的理論，也就是我們應該朝向那些我們還沒做過的事物，並且擁有他稱作「實驗性環境」的方向。五年計畫最後成為了六年計畫，最後一年被列為「實驗性設計環境」。

土地就在前方

六年計畫發表後，每個人都很喜歡自己看到的內容，好吧，除了最後一年以外。「『實驗性設計環境』，那是啥？」於是我開始解釋一個聚焦於地牌的環境，然後Randy總是會打斷我，接著解釋魔法風雲會之所以能達到今時今日的地位，正是因為其彈性以及不斷嘗試新事物。我是個預言師，而且擁有許多新點子，但關鍵在於讓我有機會去探索並發現全新的設計點。每個人都喜歡並且同意了Randy的看法。

一年一年過去，我常常被問到關於實驗性設計環境的事情，但每當我開始談論自己對以地為主的環境的想法時，大家就會出現一個表情，那是試圖保持有禮，但卻對你的推薦毫無興趣的表情。有時候，那樣的表情會變為話語，而且總是有著一樣的開場白，「還有其他的嗎？」

我對自己的眼光很有信心，而且我也得到了Randy的保證，讓我可以有機會以自己的方式設計那個實驗性設計環境，接著Randy離開，而Aaron接替了他的位置。多年來，Aaron和我一起完成了很多設計，看過我提出那些已被其他人棄之不理的點子（如原拉尼卡環境的4/3/3公會架構），也像Randy一樣信任我，不過，Aaron並未對我那地牌環境的想法完全買單。

終於，時間來到要開始設計這個環境的時候了，Bill把我拉進辦公室。Bill和我在同一個月（1995年十月）開始研發團隊的工作，放眼整個威世智公司，很少有人像Bill一樣地對我有信心，我們一起經歷過很多，比如說，就是Bill和我說服了公司的其他人，大戰役的連體牌是個好主意這件事情。（想知道這個故事，請到此閱讀。）正因如此，要Bill用「Mark，我不相信這個點子。」這句話當做會議的開場白是非常困難的。

「公司裡沒有其他人相信這個點子，研發裡沒有其他人有一樣的想法，品牌沒人對這點子有信心，完全沒人站在你這邊。但是，我相信你。你一次一次地證明了你能把沒人相信的點子變得有用，所以我們要這樣做，我會給你兩個月的時間來說服我那是個好點子，不過你不能只是嘴上說說，得實際展示給我看，我得要看到這個系列的大略樣貌才行。如果你能說服我，那麼我就會幫你去說服其他的人，但要是兩個月到了，我還沒被說服的話，這個系列就要做出改變。」

Bill給了我一個很公平的條件，我有兩個月的時間，要嘛搞定要嘛就此閉嘴。我基本上用了自己所有的內部政治資源，並把它們推在桌上，我全梭了，而這一切都是源自於我的內心。

Expedition Map | Franz Vohwinkel作畫

一次迫降

我召集了我的設計團隊（我、Doug Beyer、Ken Nagle、Graeme Hopkins、和Matt Place）。我們的任務從第一天開始就非常清楚：找出一些很棒的地牌機制。我沒有從草案開始，因為我已經有了幾個有趣的線索。

我急欲探索的點子之一便是一種既能當成咒語，又能當作地的牌。你想要咒語的時候，它可以，需要地的時候，一樣沒問題。很多年以前，Brian Tinsman創造了你可以支付魔法力並棄牌來找尋特定基本地的地循環咒語牌。在贊迪卡環境前的阿拉若斷片環境用上了地循環，甚至介紹了基本地循環，所以這個不予考慮。

好吧，讓我們從另一端切入問題。要是你有一張地，當你需要咒語的時候，它就能變成咒語的話如何呢？在些許的測試之後，答案似乎是一張擁有進戰場異能的地牌，但需要支付魔法力費用。例如，想想看一張橫置進戰場的海島，但如果你支付3藍的話，你就能抽兩張牌。它基本上是用來抽牌的，但在你需要的時候也能作為藍色魔法力的來源。這似乎很酷。

但在測試時，我們發現的是大家在構組套牌時把它們當作地，而在遊戲進行時把它們當作咒語。你會把一張用來抽牌的牌作為一張地牌放進你的套牌裡，但接著當你抽到它的時候，你又會被強力建議別使用它－特別是接近可以施放它的時候。設計團隊指出你必須把這些牌當作咒語，而不是當作地牌。除此之外，它需要你在需要地牌的時候使用這張地，並且忽視咒語的誘惑。好吧，你得調整使用它們的方式，接著它們就會變得有趣了。

不過在我內心深處，我知道有問題。很多會引導玩家錯誤使用的機制都是不好的設計，我們與較為休閒的玩家們在公司裡進行了測試，他們常常都會搞錯。但事情比這還要更糟，遊戲本身引導到這樣的境況是很糟糕的，因為新玩家每一場遊戲都卡地，我們做出了一個讓人們陷入遊戲中最糟狀況的機制－你不能做任何事，而且會無助地看著對手超越你，最後輸掉遊戲。

我們也把避免下地當作一種費用，要是有個咒語比平常要來得便宜，但要求你使用這個回合的下地權作為額外費用的話會如何呢？我們很快地發現，你想要比較便宜的咒語時，正是你真的需要使用地牌的時機，所以我們在測試時發生了類似的狀況：選擇使用這個機制的玩家在魔法力的發展上較為緩慢，也容易被擁有較多魔法力的玩家擊敗。正確的抉擇是別把這個機制加到你的套牌裡。

接著我們嘗試了增幅的變形，下地不會讓它的費用降低，但會增加其效果。我們認為在遊戲早期，你會為了較小的效果來施放這些牌，接著，當你沒有地牌要下的時候，你便能得到免費的升級效果。在測試時，我們發現玩家很貪心，即便他們真的需要更多的地牌，他們也會留著來升級咒語。

我們嘗試把機制放在地牌上，試了要計算地牌數量的機制，也試了要犧牲地的機制，我們花了設計的頭四個星期試了40種不同的地牌機制，而每一個都不成功。

Vines of Vastwood | Christopher Moeller作畫

落磐

我冒著很大的風險，領頭設計師是個微妙的工作，說服其他人跟著我走上未明的道路便是我的工作，因此擁有部門其他人（更別說其他部門了）的信任至關重要。我很確定這是個好想法，並且賭上了我的全部，但事情卻沒有成功。當我們試著每一個我看到有可能性的機制，我們都像是掉進兔子洞裡般地陷入麻煩。處理地牌是很微妙的工作，因為它可能會鼓勵玩家們去做那些最終會導致不良遊戲方式的事情，時間稍縱即逝，而我還沒找到要拿來證明給Bill看的東西，證明一個以地為焦點的環境是個好主意。

這個故事通往我今天想要說明的時刻，那並不是個公開的時刻，不是那種我的設計團隊會看到的，但卻是我在威世智的生涯中非常值得記住的時刻。我有天垂頭喪氣地回家，我記得自己問了我太太，我是不是做錯了？是不是我的內心錯了？我是不是在錯誤的地方賭上了一切？

我會提到這個，是因為我覺得自己太常掩蓋了這份工作困難的部分，直接跳到「然後它成功了」的那段。創意工作是很辛苦的；你要無中生有，要做出許多猜測，並且要盡力做好。事情不會總是成功，而且有時候計畫會改變。

這篇文章的出現是因為我之前和某個人聊創意過程的話題，然後他們說「這對你來說怎麼這麼容易？」我回覆道，這並不容易，接著他們說「你總是讓它聽起來很容易的樣子。」

為了試著創造大家對新系列的興奮感，以及訴說有趣的故事，我常常會放過那些比較醜惡的現實。贊迪卡是我最大的成功之一，但曾經有段時間，它看起來就像我最慘的挫敗。事情不會總是一帆風順，即便是最棒的那些系列，一路上也難免跌跌撞撞。我是個非常樂觀的人，而且一般來說，我相信只要足夠努力，我的設計團隊就會找到正確的答案，但我也會有自我懷疑的時刻。

我這麼說，是因為我覺得對每一個從事創意，而且可能會對自己特定的預視存疑的人來說，瞭解這樣的挑戰是不分國界是很重要的。如果你更深入的話，會發現每個藝術家都有自己的問題，每個人都會懷疑，每個人都有著許多看走眼，或者結果不如預期的時刻。創意的藝術在於凌亂的事物，而且有時候，會真的很辛苦。

我不只了解你們的痛苦；我也自己經歷過，在贊迪卡設計期間，某天我回到家，質疑起一切，我覺得自己就像失敗了一樣，那個時候，我同意自己犯了大錯，而且也許，只是也許，我們應該銷毀整個聚焦於地牌的主題。

Burst Lightning | Vance Kovacs作畫

土地嬉遊

在那天的靈魂探索之後，我得出了以下的結論。我一直很信任我的內心，我還有兩個星期的時間，也許到時候我會失敗，但原因絕不會是我沒有用盡每一分每一秒來嘗試的關係。要擔心失敗，就等我真的失敗了再說吧。我和我的團隊都相信這個點子，我們要讓它成功！

那一週我們想出了地落，我們還想出了利用不需要魔法力費用的效果來製作「咒語地」的方法。接下來的一週，我把所有在檔案中成功的東西放在一起，安排了一次與Bill的測試。Bill在測試最後說的話是「這是第一次，我了解你想要做的是什麼，我喜歡。」

那是條漫漫長路，第一次讓研發的每一個人認同，最後，還有整個公司，但它慢慢地成真了。Doug為這個時空的風味想出了探險世界的想法，一點一點地，那些虛無縹緲的元素，慢慢地凝結成了一個真實的系列。

地標

這就是贊迪卡是如何幾乎不會出現的故事了。

很快的過了幾年，我在Bill的辦公室，他告訴說他想要回贊迪卡，他看著我臉上的笑容說：「這次可能會簡單一點。」

希望今天的文章能夠展現我工作中不常見光的那一面，製作魔法風雲會的牌是我夢寐以求的工作，有很多的高峰，但不代表就沒有一些低潮。我能堅定地相信某個點子，就像我對贊迪卡的地主題做的一樣，同時我也仍然會有一些懷疑的時刻，讓我想把一切都丟到一邊。

下週回來，贊迪卡人要對上奧札奇。

直到那時，願你們從懷疑中找到一條屬於自己的明路。

糟了，Mark的額外素材

一般來說，我在每一篇預覽文章開始時都會介紹設計團隊，不知為何，再戰贊迪卡這次我沒做這件事，所以我要花一點時間來把我的團隊介紹給大家。

Mark Rosewater（領銜）

我帶領贊迪卡的設計，所以讓我來帶領再戰贊迪卡的設計似乎再恰當不過。因為我每週都在和大家聊了，所以這裏沒什麼好說的。

Ian Duke

Ian是團隊裡的開發代表，這是我第一次在同一個團隊中與Ian合作，要是他未來能再回到設計團隊的話，我會很高興的。Ian在工作上很好相處，他不只監督所有開發上的問題，同時也參與了讓這個系列更好的所有討論。

Dan Emmons

Dan是我設計團隊中唯一一個要終於設計師職位的人（並不是再戰贊迪卡設計團隊，而是設計魔法風雲會的設計師團隊），他從在威世智上班的第一天開始就告訴我，他要在我的團隊一直擔任設計師。很難過他選擇離開威世智，因為我希望能夠看著他在魔法風雲會設計師的職位上不斷不斷成長，很顯然，他對這個團隊幫助良多。

Ethan Fleischer

Ethan在設計團隊是因為他是守護者誓約的領頭設計師，也就是再戰贊迪卡環境的第二系列。他的設計功力不在話下，我對他在再戰贊迪卡的成果印象深刻，更讓我驚艷的則是他在守護者誓約的表現，但我們得等到守護者誓約的預覽週才會告訴大家這個故事。

Ari Levitch

Ari是創意代表，當我們回到這個世界的時候，我們有很多點子－但離我們上次到這裡已經很久了，所以許多事物都已經改變，Ari讓我們所有人跟上這個時代。如果你很喜歡設計的風味，那麼很大一部分要歸功於 Ari。和Ian一樣，這也是Ari第一次參與設計團隊，他表現得很棒。

Dave Guskin

Dave已經離開威世智去做其他遊戲相關的工作了，他是整個團隊中（事實上是整個研發部門）唯一能夠發出奧札奇聲的人，所以我們現在失去這個能力了。設計團隊裡，總是有被我們稱作「第五人」的成員，也就是某個我們覺得很有價值，但並不是來自設計、開發、或創意團隊的人。在他的威世智生涯中擔任過很多角色，運用過很多技術，我喜歡把這樣廣泛的技術放在再戰贊迪卡的設計團隊並好好運用，包括（但不限於）他的奧札奇聲音。