我從上週開始分享了一些效忠拉尼卡的卡牌故事。我還沒說完，所以今天會繼續。

鬼怪集群

當我在第一版開始遊玩時，吸引到我目光的一張卡牌叫做疫病老鼠。

當我終於能設計自己的系列（暴風雨）時，我決定我要嘗試設計一個像是疫病老鼠的Lightning Bolt。我花了不少時間尋找方法，但最後還是給我找到了。與其和疫病老鼠一樣檢視戰場，這張偽閃電擊會檢視墳場的同名牌張，這樣你之後施放的卡牌就會變得更強力。這張卡牌最後的名稱是點燃。

點燃蠻受歡迎的，也出現在套牌裡蠻多次的，但下一張使用這個機制的卡牌才將它正式地引進構組賽制：來自宿敵，名為累積的知識的卡牌。

點燃加上抽牌非常強大。我於是受到啟發，並且於在乎墳場的系列奧德賽中設計了一個叫做爆發的點燃卡牌循環。

除了將這異能分散給所有顏色之外，奧德賽同時也使用了計算不同名卡牌的方式。

這個點燃異能之後則是出現在驟霜的兩張卡牌上，因為這系列有個墳場的副主題。

然後它出現在魔法風雲會：起源的一張卡牌，以及異月傳奇的兩張卡牌上。

這最新一批的卡牌從檢視所有的墳場改為你自己的。這和我們製作像是部族 領主的哲學一致，這樣玩家就不用擔心自己的卡牌可能會讓對手的卡牌變得更強大了。

而這就要提到鬼怪集群，即第一個點燃型的製造衍生物咒語了。它在紅色中也是非常適合，畢竟這顏色正是推出第一個疫病老鼠閃電擊的顏色。現在我們只需要製作一個，依據墳場其他同名卡牌數量而變大的1/1生物就可以完成這個循環了。

衛護計畫

這裡有另一個有趣的設計任務：創造一張鼓勵玩家做他們平常不會做的事情的卡牌，某個你認為會導致有趣對局的東西。衛護計畫正是這個設計目標的完美例子。通常玩家使用四張一組卡牌的原因是它們會是最適合套牌的卡牌。為何不最大化它們出現在你起手七張裡的機率呢？

不過使用四張一組的問題是，這樣變化性就會減少了，而如同我常常解釋的，變化性正是大多樂趣的來源。（舉例來說，這也是為何指揮官是個一張流的賽制。）我們是否有方法能賄賂玩家不使用四張一組呢？如果我們設計一張會獎勵你使用不同生物的卡牌呢？我們能提供什麼樣的獎勵呢？這必須是大多數套牌都能用的東西。抽牌如何？這蠻有用的。

我們要將它放進什麼顏色呢？我們第一個想到的是藍色，因為它是最會抽牌的顏色，但藍色的生物卻是最少的。這副套牌要充滿各種生物。綠色的抽牌只和生物有關。等等，這異能和生物有關，而綠色正好是最專注在生物上的顏色，所以這搭配再完美不過了。而這就是衛護計畫的由來。

水螅融合體

Ethan Fleischer有個關於設計的老生常談：別讓玩家算數學。雖然我們大致上都會遵從這點，但還是有個很大的例外：X費咒語。前數學教授Richard Garfield在第一版中設計了十三個費用中有X的咒語（而這還沒算上多虧了Oracle更新而獲得X費用的Drain Life）。X咒語很酷是因為它們能依據使用的魔法力而產出俱差異性的效應，但時間卻告訴我們這會讓玩家感到迷惑。事實上，遊戲支援團隊會追蹤玩家的問題，而當我們還常常將X費咒語放在普通牌時，他們最常被問的問題就是「這咒語要怎麼用？」（這也是我們不在普通牌推出太多X費咒語的原因。）

而為了讓事情更複雜，我們還設計了讓X能應用在一個以上的效應的X費咒語。舉例來說，水螅融合體就有一個使用不是一次、不是兩次，而是三次的X。它會決定你獲得多少生命、抽多少張牌，以及這生物能獲得多少+1/+1指示物。但是等等，這還要更複雜一點。三個效應中的兩個並不在乎X，而是X的一半然後捨去小數點之後的數量。

水螅融合體是張非常有趣的卡牌，同時也是個秘稀，所以它不太可能成為新手在這系列中的初體驗，因此這個複雜度比較有正當性。我只是覺得X費咒語竟然能變得這麼複雜很有趣而已。

歐佐夫僭位卡婭

卡婭是這系列第三個鵬洛客，而且和多密以及多溫一樣之前只有一種鵬洛客卡牌。卡婭有兩個賣點：第一，她是個刺客。第二，她擁有能穿透的能力（能穿過東西，好似該東西不存在一樣）。這異能讓她能觸摸和「殺掉」鬼魂。我們第一次碰到卡婭是在詭局：王權爭霸中，她被瑪切莎僱用去刺殺布萊戈國王，一個鬼魂。

卡婭原本的卡牌讓她可以閃爍自己或是其他的生物（放逐他們並且在下個維持開始時移回來；這是個讓她重新獲得忠誠的聰明方法，因為她沒有加忠誠的異能），同時吸玩家的血然後強制棄牌並抽牌。有趣的是，她原本的鵬洛客卡牌什麼都殺不掉。

對於新的卡婭，我們的目標是要讓她成為歐佐夫的領袖（同樣是透過波拉斯的陰謀）。她的+1異能展現的是她「殺掉鬼魂」的能力，因為她移除的是已經死去的生物。她的放逐異能可以處理一些墳場的互動，而獲取生命則是和歐佐夫的「在乎生命」副主題相呼應。

她的-1異能則是要展現她的刺客風味。基於對局設計的原因，這被限制在較小的東西上。這異能讓她非常善於殺掉衍生生物。

她的大絕（她的第一個大絕，因為原本的卡牌沒有）要做兩件事。第一，這是個吸血效應，讓她可以在主題上和她的第一張卡牌連結，同時展現歐佐夫的「在乎生命」副主題。第二，這可以將她的各個能力連結起來，因為她的+1和-1異能都會放逐。卡婭會「殺掉」東西，然後會根據殺掉多少東西而變得更加強大。

全面操弄

在兩張卡牌前，我談到X費的咒語會讓玩家感到困惑。你知道什麼會讓他們更困惑嗎？XX咒語。在魔法風雲會的歷史中的效忠拉尼卡之前，我們設計了22張魔法力費用為XX的卡牌，以及一張（星幽羊角）費用為XXX的卡牌。我們使用XX的原因（然後通常都只會在稀有和秘稀）是，這是我們唯一能設定巨大比例效應費用的方式。具有XX的卡牌通常挺強大的，而其中也有不少是經典的魔法風雲會卡牌，所以XX是個我們需要小心挑選使用時機的必要之惡。

鏡像行進

紅色是很多東西，而其中之一就是混亂。這從概念上來看很酷，但是從機制上呢，就有點難轉換到卡牌上了。玩家想要知道他們的卡牌能做什麼，所以當我們設計一張可能不會運作的卡牌時玩家通常不會太高興。舉例來說，我之前談到當我深入探討為何某些機飛版的丟骰子牌張不受歡迎時，我發現最不受喜歡的那些都是你無法控制會發生什麼的卡牌，而不是那些你知道會發生什麼，但卻不知道效應會多大的卡牌。

我們找到的解決方式就是，讓隨機發生足夠多次，這樣你總會有運氣好的時候。舉例來說，由於鏡像行進會在非衍生生物在你的操控下進戰場時觸發，所以你會有很多丟硬幣的機會，而機率告訴我們你大概會贏一半的次數。這張卡牌的費用就是假設你會贏50%的機率去制定的，而當你的勝率比它還要高的時候就會讓人非常開心。只有當它低於50%的時候你才會覺得運氣不好，而常常沒中的這種事更是不會太常發生。

執著訴願人

當我談到鬼怪集群時，我解釋了第一版的疫病老鼠是如何啟發了暴風雨的點燃。這並不是疫病老鼠所啟發的唯一魔法風雲會機制。當第一版推出時並沒有任何套牌的限制（除了套牌必須要有40張卡牌之外。60張的限制之後才會出現）。當時的想法是玩家可以在他們的套牌中放進任意想要的疫病老鼠數量。（而早期的確是有很多玩家這麼做。）一旦四張上限的規則被制定之後，疫病老鼠套牌就等於被宣佈死刑了，所以我們在五色曙光設計時製作了一個替代品。

無情鼠群的費用為1黑黑而不是2黑，但起始的身材卻是2/2而不是1/1（疫病老鼠有點偏弱）。這張牌在休閒玩家中還算受歡迎，所以我們在接下來的幾年裡又設計了一些。我不知道他們為何都是黑色的（應該有兩個是老鼠的關係？），但很多玩家相信能在套牌中放任意數量這異能是黑色的專利。它實際上並不是。任何顏色都能這麼做。這並不是我們需要給特定顏色限制的東西，因為這並不必要。

我在我的部落格上曾經提過很多次了，而你們的回答也通常是「那就做一個其他顏色的啊」。我們終於這麼做了。我喜歡執著訴願人是以非常藍色的方式這麼做的。我希望你們也能喜歡這個你們要求的非黑色、和老鼠類似的卡牌。

瘟疫精靈

我想要用趣味問答的方式談論瘟疫精靈。哪些常青關鍵字可以（有意義地）出現在黑邊魔法風雲會的瞬間和巫術上呢？

點擊這裡檢視答案 答案是死觸、閃現，和繫命。從技術上來說，你是可以給一個瞬間或巫術飛行的，但它不會有任何實際的功用。踐踏是另一個玩家認為可以放在瞬間和巫術上的常青關鍵字，但黑邊的規則無法支持它，所以這也是為什麼Super Duper Death Ray會在Unstable推出。 繫命曾被賦予在瞬間和巫術上兩次（靈火宗師和 詠火與頌日）。 閃現曾被賦予到巫術上兩次；因為賦予到瞬間上毫無意義（極音速巨龍和and 加快). 瘟疫精靈是第一次將死觸賦予給瞬間和巫術。

首席凡妮法

魔法風雲會的設計有許多時間和地點可以做創新，但我們有時候也是會參考過去的想法。有時候製作全新讓人興奮卡牌的方法就是複製玩家在過去曾經喜愛的東西。首席凡妮法就是一個完美的例子。

誕生莢是由設計團員Joe Huber於新非瑞克西亞設計時創造的。我們正在設計非瑞克西亞魔法力的卡牌，因此也想要製作各式各樣的卡牌。Joe想到了一個綠色神器（所有的非瑞克西亞魔法力卡牌都是有色的，因為非瑞克西亞魔法力在這系列裡都是有色的），但它也是個玩家願意在非綠色套牌中支付生命使用的東西。我不知道這張卡牌的啟發是什麼，但我猜應該是來自於古文明之戰，一個會給神器做類似效應的巫術Transmute Artifact。（Transmute Artifact正是啟發我設計克撒傳卡牌打造的由來。） 誕生莢後來成為了超強力的構組卡牌，出現在能使用它的幾乎所有賽制中。

所以當設計團隊試圖要想出析米克最新的領袖能做什麼的時候，我們就想到可以讓她變成一個會走路的誕生莢。它感覺非常的析米克，而我們也知道它是個很多玩家都喜愛的效應。在將它放進兩個顏色時，我們就可以把起動費用從兩點加橫置下調為橫置而已。

鎮場拉鐸司

拉鐸司是建立和運作拉鐸司宗派的惡魔。他出現在拉尼卡的所有系列中，所以創造新拉鐸司的關鍵就是要確保我們能捕捉拉鐸司的本質，同時又要讓這張卡牌能和效忠拉尼卡的公會版本做良好搭配。

原本的拉鐸司是個飛行踐踏的7/6生物。它具有能消滅戰場大部分東西的能力–包括你的卡牌。我們再返拉尼卡時的拉鐸司也是個會飛和踐踏的6/6。這個拉鐸司比較沒那麼具有毀滅性，但卻更鼓勵你向對手造成大量的傷害。這是為了讓該卡牌能和再訪拉尼卡版本的拉鐸司公會更好搭配而設計的。

拉鐸司的第三個版本也是從會踐踏的6/6飛兵開始的。（像是攻防和常青異能這類直通現在讓角色感覺相似這方面很有幫助。）我們決定要讓他更接近原本毀滅性的版本，而不是他喜愛傷痛的重返版本。和初版一樣，這張卡牌能消滅任何戰場上的非惡魔。不過，與其讓玩家控制什麼會被消滅，最新的版本使用了丟硬幣機制來讓這毀滅更隨機，以及在我的眼中，更拉鐸司。

析米克威權

析米克威權是我們R&D稱為另類獲勝法的卡牌。我們通常每個系列只會做一張這種卡牌，然後在一年之中只會做一到兩張。一個優秀的另類獲勝法卡牌可以啟發玩家圍繞著它構組套牌。這種卡牌通常是設計給強尼和珍妮的，因為它們需要創意性的套牌構組。

析米克威權是個蠻直接的另類獲勝法卡牌，因為它很清楚地告訴你它要的是什麼：+1/+1指示物。由於魔法風雲會（和析米克）有很多會這麼做的卡牌，所以在建構套牌時有不少選項。並不是所有的另類獲勝法卡牌都能幫你達成目標，但最好的那些通常都會。析米克威權的另一個優點就是即使無法靠另類的方法獲勝，它也還是能幫助你贏得對局。舉例來說，在輪抽時你可以為了這張卡牌的賦予+1/+1指示物異能抽它，然後在非常稀有的情況下達成它的另類獲勝條件。

泰莎卡洛夫

和拉鐸司一樣，泰莎也出現在每次的拉尼卡系列中。

她的第一個版本是某個循環的一部分，讓你能在做出兩個不同的顏色動作時獲得獎勵，而這些獎勵在重疊時則會產生協力效應。歐佐夫有個強烈的鬼魂主題，所以泰莎可以將你的黑色生物「變成」精靈，然後用這些精靈放逐你對手的生物。再返的時候，泰莎保留了她的精靈製造能力，但卻變成了一個類似絕不寬貸的效應，即能殺掉傷害你的生物的異能。這也良好地展現了精靈需要服從生者的這一點。這個版本的泰莎獲得了兩個新異能：警戒和反生物保護，讓她成為一個好攻擊者和防守者。

最新版本的泰莎的方向不太一樣，但卻是設計成能和之前自己的版本做良好搭配的。雖然之前的泰莎有死亡觸發，但是新的泰莎卻具有複製死亡觸發的異能。藍色和綠色通常是複製東西的顏色，但這個和死亡的連結卻很適合歐佐夫。她的第二個異能會加強衍生生物，而這也是她前兩個版本都能派出的東西。她的這兩個異能也和歐佐夫的關鍵字往生非常搭，因為它是個會派出衍生物的死亡觸發，所以與其死去然後變成一定數量的1/1飛兵，它們現在則會死去然後變成數量兩倍、同時又具有警戒和繫命的1/1飛兵。

離開城市

我今天時間就這麼多了。我希望你們喜歡這個效忠拉尼卡的卡牌故事。如果你們對於這篇專欄、我任何的故事，或是效忠拉尼卡這系列本身的想法，請寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram，或是Google+）聯絡我。

請在下次回來看我回答你們關於效忠拉尼卡的所有問題。

直到下次，希望你們能在避免成為波拉斯奴僕的情況下於拉尼卡獲得樂趣。