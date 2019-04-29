警告：這文章裡有許多故事的劇透。如果你不想被劇透，請在讀過 Greg Weisman 撰寫的 War of the Spark: Ravnica 之後再來讀這篇文章。

我在上週開始說火花之戰的卡牌設計故事。我還有許多故事，所以讓我們繼續吧！

烏鋒基定

這是基定，所以我們得想個方法讓他加入戰場。與其給他一個起動式的忠誠異能，這次他獲得了一個只有在你的回合才會運作、且讓他能變成生物的靜止式異能。基定是唯一具有兩個靜止式異能的鵬洛客，讓他能在身為生物時絕對安全。他的正異能顯示他是個擅於團隊合作的人。他的大絕展現的是他處理壞蛋積極的一面。由於他是個秘稀，所以也可以使用四個「欄位」（莉蓮娜和尼可波拉斯也是）。他的名字主要是說他現在是烏鋒（從多明納里亞獲得的）的持有者。

基定的犧牲

在故事裡，莉蓮娜決定背叛波拉斯來幫助守護者和他們的同伴。她很清楚知道這麼做會死去。她沒料到的是，她並沒有死，因為基定做出了終極的犧牲，幫她擋下了全部的傷害。這是個很重要的故事時刻，所以我們想要讓它在牌上出現。最簡單的作法就是一個將所有傷害轉移到你所選擇的生物上的咒語—如果你選擇基定的話效果更佳。

得勝循環

這個非普通的瞬間和巫術循環是波拉斯在幻滅時刻中打敗守護者時的敗退循環的鏡像。在敗退循環裡，每張牌都會做些什麼，然後如果被影響的是某個特定的守護者成員的話，那它又會多做點什麼。得勝循環則剛好相反。你會做點什麼，然後如果你操控特定的守護者成員（或是前守護者成員的妮莎），那你就會得到額外的效應。雖然守護者成員的組成已經改變了，但這循環還是使用了同樣的五個角色，顯示他們打倒了波拉斯。

永生煞神（和衣哈格）

在幻滅時刻裡，波拉斯的僕從神殺掉了阿芒凱五神中的四個（除了哈佐蕾倖免於難）。不過看來波拉斯還沒結束：他把他們變成永生軍隊的一部分了。火花之戰的挑戰就是要設計近乎一整個循環的永生煞神。每個神都失去不滅，但保留了原本阿芒凱版本中就擁有的長青關鍵字。每個神都具有他們自己獨特的靜止或觸發式異能，而這些異能通常和他們的第一個版本有主題上的連結。最後，每個神都有個死亡條件，會在被消滅或放逐時將其置於擁有者牌庫頂數來第三張的位置。他們的攻防也類似，但刻法涅和芭圖的力量都經過調整了（我認為這是基於對局設計的關係）。這些神的目標就是要讓人感到熟悉但又不同，同時又有恫嚇力。

另一個挑戰就是填補循環，因為哈佐蕾並沒有死。這裡的解決方式是蠻野豬神衣哈格—一個古魯所崇拜的神。衣哈格在故事中有提到，所以他剛好就可以補上哈佐蕾的缺。他的設計和永生煞神很類似，甚至連牌庫頂數來第三張的死亡觸發都一樣。

烈陽之心華特莉

這個白綠非普通的混血鵬洛客原來的版本會給生物 +1/+1 指示物。最後那變成了阿耶尼，並且成了稀有。幸運的是，白綠兩色的重疊比其他的顏色組合都要來的多。在阿耶尼離開了位置之後，華特莉就變成最明顯的替代者了。在決定是華特莉之後，她的異能要和生物有關，因為華特莉的力量是生物型的。我認為這個靜止式的「以防禦力造成傷害而不是力量」異能是先出現的，而關鍵就是要找出一個和生物有關的混血異能。對局設計想要做獲得生命，因為這在白綠兩色之中很常見，但卻將它連結到生物的防禦力上，讓這兩個異能有主題上的連結。

跨時空信標

當你製作一個主題時會發生的其中一件事就是，有些玩家會想使用徹底發揮該主題的套牌。我們知道這對鵬洛客來說也是如此（有副套牌「Superfriends」就使用了大量的鵬洛客），所以我們設計了這張牌來幫你們建構套牌。使用一副具有大量鵬洛客的套牌的麻煩點就是調色，而跨時空信標就是設計來處理這個問題的。在故事中，這就是拉爾查雷克所製作，用來引誘許多鵬洛客到拉尼卡的道具。

博奧傑斯

在有這麼多鵬洛客的情況下，讓他們比平常更專精是很重要的。對傑斯來說，我們決定採用的就是他抽牌（即知識）的面向。他的大絕讓你可以抽七張牌，而他的+1異能則是將抽牌和磨牌（將牌庫頂的牌置入其擁有者的墳場）連結。他的靜止式異能創造了一個額外的獲勝方式，讓你可以將抽牌轉為勝利。這是首次出現在鵬洛客上的額外獲勝方式。他大絕後面附加了那一句，是因為我們認為抽光你的牌庫應該會讓你獲勝（但在技術上，這個靜止式異能不會讓你贏）。

燄法明範雅亞

設計雅亞困難的地方是要讓她和茜卓有所不同。我們後來給了茜卓「衝動抽牌」，這樣雅亞就能使用直擊傷害的異能了。當我們給了她這個靜止式異能時，我們就知道要將她往燒殺套牌的方向推，所以她會鼓勵和獎勵你使用許多紅燒咒語。我們有談論是否要讓雅亞的靜止式異能影響她自己的忠誠異能，但我們覺得這會造成太多混亂，因為這張牌看起來是造成一點傷害，但實際上卻會造成兩點傷害。我們最後決定讓這個靜止式異能影響「其他的紅色來源」。

塑野師姜暘谷

這個賦予 +1/+1 指示物的異能一開始是在阿耶尼上的，但當他被挪到稀有時，我們就將這個異能從白綠混血的鵬洛客身上轉移到非普通的純綠鵬洛客身上。我們是在知道這張牌會是姜暘谷（幻境奇譚的中國鵬洛客之一）之前就這麼做的。在加上了靜止式異能之後，我們將它和 +1/+1 指示物做連結，讓這兩個效果能有點協力效應。產出魔法力感覺也很綠，同時讓套牌也能使用更大的生物，而這也是個綠色的主題。

萬創卡恩

卡恩一直都很難設計，因為他是個只需要一般魔法力的鵬洛客。要成功設計他的訣竅就是給他一個很狹隘的異能，讓他只能在特定的情況中使用，這樣就不會每個玩家都把他塞進套牌裡了。我們後來採用的是活化神器，也就是傳奇生物和先鋒牌卡恩上面的異能。我們把他的大絕做成神器的祈願（即從遊戲外選擇一張牌放入手牌中），而他的靜止式異能則會阻礙對手的神器。

莫測導師克蜜娜

克蜜娜填補了另一個我們沒有角色的非普通鵬洛客欄位。有六個角色曾出現在純藍的鵬洛客卡牌上（傑斯、沐燕靈、多美代、泰菲力、泰茲瑞，和威爾肯理斯）。傑斯是稀有牌。多美代是藍綠的稀有牌、泰菲力是白藍的稀有牌，而泰茲瑞則是買一盒的贈卡。我們打算在其他地方使用沐燕靈和威爾肯理斯，所以這就空了一個新角色的位置出來了。我們在之後的故事中有個鵬洛客的有趣點子，所以這正好是個介紹她的好機會。我不想透露太多關於克蜜娜的事，但我會說她的異能是特地設計來和她這個角色搭配的。

亡者災禍卡婭

白黑的混血鵬洛客只有兩個選擇：索霖或卡婭。索霖做為傳統的雙色稀有牌比較合理，所以卡婭就變成了非普通的混血鵬洛客了。一旦我們知道卡婭是白黑的混血之後，我們設計的第一個異能就是 -3 的放逐異能。她畢竟是個刺客嘛。我們在洞察設計中的設計比較有野心，但系列設計和對局設計還是把她的費用調高做為平衡。雖然這個 -3 的忠誠異能很快就定案了，但我們卻花了不少時間尋找卡婭的靜止式異能。我們喜歡最後選上的這個，因為這展現了她能殺掉平常很難殺的東西的能力，而這剛好也是卡婭的專長。

巨怪喚師奇奧拉

有些牌是在我們知道會是哪個鵬洛客之前就設計好的，而有些則是知道之後。奇奧拉就是後者。我們一開始只是設計了一張普通的藍綠牌，但我們在發現她得是奇奧拉的時候，就完全變更了這張牌。（妮莎則是另一個可能的藍綠鵬洛客，不過她比較想要當一張純綠的稀有牌。）這兩個異能都搭配了奇奧拉和巨大海怪的相性。她的靜止式異能讓你能在使用巨大生物時抽一張牌，而她的 -1 忠誠異能則會重置它。這異能也能讓她獲得魔法力來施放這些巨大的海怪。這兩個異能都良好地使用了混血空間。藍綠兩色都有抽牌，但綠色通常都和生物有關。綠色在幾年前從白色那邊獲得了生物的重置，而藍色則是有 Twiddle 異能（「橫置或重置目標永久物」）。這最後的版本就是一個感覺非常「奇奧拉」的鵬洛客。

錫街頭目克崙可

克崙可是個廣受歡迎的角色，所以我們又給他設計了一張牌。我們的目標是設計出另一個能幫你產出大量鬼怪衍生物的傳奇生物，但是要用稍微不同的方式來這麼做。解決方式就是將他的異能做成攻擊觸發，這樣一來，克崙可就可以變得更大並派出更多的鬼怪。

震懼軍將莉蓮娜

莉蓮娜是火花之戰的重要角色之一，所以我們知道她會是張秘稀。這表示她會有四個欄位，其中之一會是個靜止/觸發式異能。她的 +1 忠誠異能很簡單明瞭：她是個屍術師，所以會創造殭屍。她的 -4 忠誠異能也是很直接—她會殺掉東西，不過在這個案例中她會要求包含你在內的所有玩家犧牲生物。其他的兩個異能則比較新穎。觸發異能讓她能以比較黑色的方式抽牌，也就是你的生物死去時。這有點扭曲了顏色派，因為它並不要求你犧牲生物，而是讓你能透過其他牌（或是她的 -4 異能）在殺掉你的生物時獲利。不過，她的大絕是最大的扭曲，因為這讓她可以消滅大量的永久物，其中包含了黑色通常不太擅長消滅的東西—神器和結界。對手還是能保留一個每種類別的永久物，讓她不見得能處理掉討厭的神器或結界。

殺戮女郎

殺戮女郎是另一個玩家多年來要求我們製作的角色。火花之戰做為一個身處拉尼卡又不需要專注在公會上的系列，讓我們終於可以將這些拉尼卡角色做成卡牌了。由於她的名字是殺戮女郎，她很明顯地會需要殺一些東西。東西死去時的死亡觸發讓她能殺更多東西，讓她能更名符其實。我們給她加上了威懾，因為她應該要讓人感到害怕。

忠誠旅伴默武

鵬洛客的規則之一就是他們不能帶其他的生物做時空跳躍。姜暘谷的能力之一就是他可以帶一個生物做時空跳躍，而這生物就是他忠誠的旅伴默武。由於暘谷終於要在標準系列中登場，所以我們可不能錯過將他的狗做成傳奇生物的機會。默武的設計就是要和暘谷有協力效應。當他在默武身上放 +1/+1 指示物時，它就會得到兩個指示物。默武則會在變大之後獲得踐踏和警戒來做搭配。

飛石暴娜希莉

我記得這是在知道鵬洛客是誰之前就設計的異能之一，不過在檢視所有的選項之後答案也是挺明顯的。三個曾經出現在白紅牌上的鵬洛客已經有兩個變成白綠的了（阿耶尼和華特莉）。紅色可以造成直擊傷害，而我們允許白色對攻擊或阻擋生物造成傷害。白色偶爾也能消滅或放逐橫置生物。這表示對橫置生物造成傷害是個白紅的重疊。靜止式異能是在系列設計知道這是娜希莉之後才出現的。紅白雙色感覺是個賦予先攻的好地方。R&D 現在偏向只有在你的回合才有先攻，讓它變成一個更具侵略性的機制。武具的配戴減費則是和娜希莉原本的純白鵬洛客卡牌上的武具主題相呼應。

揭帷娜爾施

我們在填補純藍的鵬洛客時碰到很多問題。不過純白就不一樣了。我們雙色的組合只有兩個欄位：一個非普通的混血位和一個稀有的傳統雙色位。非普通會是波拉斯的助手多溫，而稀有則是守護者成員之一的泰菲力。我們得到的答案就是將娜爾施變成這系列的純藍鵬洛客。這角色基本上是藍色的，所以我們感覺這樣做沒有問題。我們最後給了她一個過濾牌庫的異能，讓她能尋找非生物、非地的咒語，因為她的力量是源自於知識的。我們又給了她一個和牌庫有關的靜止式異能，但她並不會幫助你，而是會限制你的對手能做什麼（抽牌）。

龍尊尼可波拉斯

尼可波拉斯是主要的反派，所以獲得了一張秘稀。這表示他會有一個靜止/觸發式異能以及三個忠誠異能。由於尼可波拉斯的計畫就是要竊取其他鵬洛客的火花，所以我們很喜歡他這個「偷」其他鵬洛客異能的能力。這也會鼓勵你們使用波拉斯建構一副充滿大量鵬洛客的套牌，而這和故事中發生的事情也是非常類似。他的 +1 異能就是波拉斯典型的「你痛苦、我快樂」。他的 -3 異能則和故事中殺掉各個鵬洛客相呼應。他的大絕要非常酷炫，所以我們將它設計為第一個能贏得對局—或更精準地來說，讓對手輸去對局的異能。沒有傳奇生物/鵬洛客的條件則和他的 -3 異能非常搭。當我們在洞察設計設計這張牌時，我們給了他藍紅混血魔法力的費用，讓他能在更多套牌中出現，但他身為非普通混血鵬洛客循環之外的唯一一張混血牌可能會讓人感到奇怪，所以我們還是將他的費用改回傳統的三色。

撼世妮莎

雖然妮莎離開了守護者，但她還是在最終決戰的時候出現了。身為一個前守護者的成員，我們覺得她應該要有一張稀有牌。這些年來，妮莎的異能和地越來越有關連，所以我們喜歡這個她所有的異能都和地有關的點子。她的靜止式異能是個只算樹林的 Heartbeat of Spring，這能幫你加速使用更大的咒語。她的 +1 異能能活化地，將他們變成具有警戒和敏捷的 3/3 元素。（我們都會給活化地敏捷，這樣你就不需要記得哪些地是這回合進戰場的了。）她的大絕會讓她所有的地生物獲得不滅，並且讓你能從牌庫中找出任意數量的樹林。我喜歡這張牌是如何展現妮莎專注於她的自然力量來創造出自己的元素軍隊。

新生尼米捷

火花之戰擁有很多故事中的重大時刻。尼米捷就是在此時起死回生來幫助公會阻止波拉斯。這個版本的尼米捷是設計來給會使用全部十個雙色組合的五色套牌使用的。施放新尼米捷的夢想就是把牌庫頂的十張牌全部抽起來。這個設計的目標就是要製作一個強烈鼓勵你使用非常非常多金色卡牌的五色指揮官。

戰爭區域

我今天時間就這麼多了。如同以往，我很想聽聽你們關於這個專欄、我談到的任何卡牌，或是火花之戰本身的想法。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr，或是Instagram）聯絡我。

請在下週回來看我完成火花之戰的卡牌設計故事。

直到下次，希望你們能以自己喜好的方式重現火花之戰的故事。