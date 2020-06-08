我們的故事要從多年前第一個R&D的駭客松開始。駭客松是我們在R&D裡會做的練習，在這為期一週的時間裡我們會將平常的工作責任放一旁並且徹底專注在一個任務上。第一個駭客松的目的是要找出更創新的產品（我們每年都會做一個，這些包含了Conspiracy、Planechase，和機飛系列）。駭客松的「贏家」會被選為2019的創新產品。這最後就變成了我和Ethan Fleischer提議的產品—也就是我們提出的時間漩渦2，一個比較複雜、設計給較有經驗玩家的補充產品。它後來變成了近代新篇。不過今天的故事和那個駭客松團隊並沒有關係。

今天的故事是關於另一個由Doug Beyer帶領的駭客松團隊，他們想要找出一個更適合新玩家的輪抽方法。限制賽一直都有個有趣的難題。事前無需準備套牌對於新手玩家來說是個好消息，因為這樣他們就不會被標準的巨大牌池嚇到了。但是另一方面，要面對從來沒看過的新卡牌，然後從這些卡牌中建構一副40張的套牌同樣也是非常嚇人的。Doug團隊的目標就是要找出一個方法來讓輪抽更快更輕鬆。

Doug的大膽想法是玩家只需要在輪抽中做少量選擇。這想法也是他提議要舉辦駭客松的原因。他的願景是這場輪抽你抽的不是一張牌而是一組有主題的卡牌。舉例來說，你拿的不是一個鬼怪，而是輪抽了一堆鬼怪。

我不常談到的一件事是人們常常會太注重在點子本身但在執行上卻不夠好。一個好點子很棒，但如果你找不到好的執行辦法的話它就一點用都沒有。這正是Doug的駭客松團隊面臨的挑戰。這點子很棒，但要如何執行可是個巨大的挑戰。「一堆牌」到底是什麼意思？它們要如何堆在一起？它們需要什麼樣的主題？你要如何生產這個東西然後將它放到補充包裡面？在一週的探索之後，Doug的團隊找到答案了，但它需要的是我們缺乏的印刷和包裝技術。在駭客松結束時，Doug的計畫就被歸類在「我們喜歡它，然後也許有一天會做出來」的盒子裡。

快轉到2021核心系列的洞察設計。Doug自從駭客松之後一直在思考他的計畫，而後來的決定是最好的處理方法就是將它和一個核心系列綁在一起。Jumpstart（這產品最後的名稱）會需要很多卡牌，其中許多會來自於伴隨的核心系列。同時，這系列的洞察設計帶領Aaron Forsythe則是對於能帶回一堆精彩有趣的卡牌而感到興奮。除了這些之外，這也會是第一個參與補充包添趣的核心系列，所以他們也想做些什麼有趣的事情來搭配核心系列的本質。Aaron和他的團隊必須要解決很多問題。

你知道的越多

讓我們從詳細探討洞察設計團隊有什麼開始吧。

它要照2020核心系列的模式走。

這代表一些東西。首先，這裡不會有任何非常青的關鍵字。之前的核心系列嘗試在每個系列中帶回一個關鍵字，但是在它重新回來之後我們就拿掉這個了。第二，它會有個輕量級的主題，通常會和該系列的代表人物有關。2020核心系列使用的是茜卓。2021核心系列需要挑選一個不同的鵬洛客。最後，這系列需要混合新卡牌和重印牌。新的卡牌可以是單純有風味的牌或是有連結機制主題的循環。重印牌可以是任何對局設計覺得可以在標準賽制中出現的卡牌。而這就是Aaron感興趣的地方了。

它必須要和Jumpstart做搭配。

這是設計最大的挑戰。它必須要和魔法風雲會從來沒做過的東西搭配。Doug和他的各個團隊已經解決很多問題了，但還是有很多問題，而這些問題要用2021核心系列這個工具來解決。這表示2021核心系列的設計團隊（洞察設計和系列設計）必須要以特定的方式組成他們的系列，這樣Jumpstart才有足夠的卡牌可以運作。

它必須要有補充包添趣要素。

雖然這只是個普通的核心系列，但在兩個核心系列之間發生了不少改變。艾卓王權導入了補充包添趣（你們可以在這裡閱讀更多），這是加入各個系列的各種異框和異畫卡牌。和其他系列一樣，2021核心系列也會有無邊的鵬洛客卡牌，這些鵬洛客卡牌的全新插圖會延伸到卡牌的邊緣，以及擴圖外框的卡牌，這些特定的稀有和秘稀的插圖會延伸到卡牌的外框。（無邊鵬洛客可以在輪抽補充包中開到，但擴圖卡牌只會出現在聚珍補充包裡。）它也會有我們稱為特色卡牌的東西，這些卡牌會有個專為該系列設計的特殊外框和插畫。舉例來說，艾卓王權有故事書卡牌。建構2021核心系列的一部分就是要找個好機會來展現特色卡牌。

Aaron以及之後的Adam Prosak（2021核心系列的系列設計帶領）必須要解決全部這些問題。讓我們來仔細看看他們是怎麼做到的吧。

我的重印會重見天日

Aaron開始思考要如何讓這個核心系列更突出。Aaron沒有大多主系列擁有的東西可以使用（一個世界和主題），但他發現沒有世界也是有優點的。舉例來說，重印牌很難重印的原因通常都是它們必須要符合該世界的創意以及機制主題。核心系列沒有這個問題。Aaron可以選擇重印他想要的任何卡牌。所以他就從這裡開始，思考他可以將哪些酷炫的重印牌放進系列裡。魔法風雲會的過去有什麼精彩的東西可以加入現在的標準呢？

Aaron和他的洞察設計團隊（Doug Beyer、Mark Heggen，和他本人）為了尋找優良人選而檢視了各個舊系列。他們在選擇時非常大膽。在挑選了任何一張卡牌之後他們就會去找對局設計討論如果帶回這張牌的話會對標準造成什麼影響。這個挑戰之後會由Adam和他的系列設計團隊（Sam Stoddard、Yoni Skolnik、Corey Bowen、Donald Smith Jr.、Andrew Brown，和Ari Nieh）接手。

兩個比較大膽的選擇，靈龍烏金和嚴酷導師，是由洞察設計提交出去的，但是系列設計也找到一堆酷炫的重印牌。（我這裡展示的只有那些已經透露的卡牌。這系列還有更多重印的好料。）

Aaron也很清楚明白核心系列的兩個重要功能。第一，這裡可以使用沒有任何包袱的酷炫頂底設計。所有2021核心系列的設計者都被要求要設計看起來讓人興奮的酷炫卡牌。第二，它讓R&D可以為更大的賽場趨勢設計必要的卡牌。之前的某個系列是否有個力推，但還是進不了標準的主題呢？一個核心系列可以設計一兩張卡牌來更強化這個主題，尤其是那些在贊迪卡再起推出之後會輪替出標準的主題，因為這樣在設計卡牌上就可以比較大膽一點。Aaron的洞察設計團隊以及之後Adam的系列設計團隊非常努力地達成了這兩個功能。

你說Jumpstart

為了理解Jumpstart在2021核心系列的需求，我得先解釋Jumpstart是什麼。每個Jumpstart補充包都有20張卡牌。這些卡牌通常只有一個顏色，會有適當和比例正確的基本地數量，然後會有個主題。它們會先包在透明包裝裡然後才封在補充包內，同時會有一張代表牌（不是魔法風雲會的卡牌）來辨識主題。這裡的想法是，你隨便抓兩個補充包然後將它們結合起來變成一副40張的套牌。另一種遊玩Jumpstart的好方法就是打開玩家數量兩倍的補充包，然後開始輪抽這些已經打開的補充包，這表示你可以看到每個組合的主題。（建議的輪抽方式為每個人輪抽一包，然後第一輪抽最後一包的玩家在第二輪第一個抽，並以相反的順序抽回去。）

這表示Jumpstart需要主題。很多主題。Jumpstart有121種不同的組合可以開，而這些組合都可能會有許多不同的設定。（我得說一聲，一些主題可能會以不同的卡牌組成出現在多個補充包裡。）Jumpstart的設計團隊花了很多時間思考可以使用那些主題，但他們需要和2021核心系列的設計團隊合作，因為他們要使用的許多卡牌都必須要來自於2021核心系列。

他們的進行過程是這樣的。Jumpstart設計團隊會和2021核心系列設計團隊說，「我們想要一個貓主題的組合。你們有多少貓，然後他們分別是什麼顏色的？」M21團隊會說「我們有綠色四隻、白色一隻、綠色一隻會派出貓衍生物的，和一個會影響貓的地。」Jumpstart團隊會檢視有哪些重印牌（他們也有設計一些新卡牌的權限）來看看是否能做出一個貓組合。如果不能的話，他們就會回頭找2021核心系列的系列設計團隊，說「我們缺兩隻貓。你們能在綠色中多加個幾隻嗎？」

要注意的是，這不是只發生在一個主題，而是同時發生在一堆主題裡。系列設計團隊每次做出變更時就得和Jumpstart團隊討論以確保他們沒有造成任何問題。最後，2021核心系列和Jumpstart有120張相同的卡牌。這些牌全部都有2021核心系列的系列符號，同時也能在標準賽中使用。

我找到框了

我們要如何處理特色卡牌也是2021核心系列的設計團隊（和美術團隊）需要解決的問題之一。最大的問題是我們要如何展示核心系列呢？核心系列的本質到底是什麼呢？有趣的是，當我們在解決這個問題時，另一個問題也浮現了。2019核心系列的代表人物是尼可波拉斯。2020核心系列是茜卓。誰要來代表2021核心系列呢？我們很明顯要一個鵬洛客，但是誰呢？

在多次的內部辯論之後，我們決定就是泰菲力了。他在尼可波拉斯的故事時加入了守護者，而我們則覺得該是他發光發熱的時候了。2021核心系列的系列設計團隊決定不要弄太多，所以和2020核心系列的三張茜卓不同的是，這次的泰菲力只會有一張鵬洛客卡牌。（不過對於收藏家來說這次有許多異畫版本。）他們然後檢視了泰菲力認識的人來挑出一些這系列的傳奇生物。舉例來說，一個和泰菲力非常親近的人也會在2021核心系列中第一次獲得傳奇生物的卡牌。

核心系列通常都會有一組單色的鵬洛客循環（至少在這類別出現之後），所以這表示泰菲力會是藍色的鵬洛客。（泰菲力這角色是白藍雙色，但他的底色是藍的，因為操控時間屬於藍色。）我們之後就開始討論剩下的鵬落客應該是誰。紅黑兩色很明顯，因為核心系列傾向使用比較著名的鵬洛客，所以就是茜卓和莉蓮娜了。綠色比較多選擇：我們有薇薇安、妮莎，和賈路。薇薇安才剛出現在依克黎、妮莎則是有排定的計畫，所以就只剩下賈路了。幸運的是，他才在艾卓王權擺脫詛咒所以變回了純綠。賈路回到核心系列的感覺很棒。

而這樣做呢，就只剩下白色了。我們有一些選項（阿耶尼、艾紫培等），但我們認為這是個導入新的白色鵬洛客的好時機。這人要能填上死去基定的位置。這個新的鵬洛客叫做巴席利柯特，而他剛好就是我今天預覽的一部分。附帶一提，如果你們想要更理解這個新的鵬洛客，我們有篇談論他是誰的文章，而該文章也會有他詳細的背景故事。你們可以到 這裡閱讀這篇文章。

由於鵬洛客在任何核心系列的都是很重要的存在，所以2021核心系列的系列設計團隊決定做點酷炫的處理。他們設計了一個縱向的循環。這個意思是，他們做了一個秘稀鵬洛客，和都能做兩件事的一個稀有咒語、一個非普通咒語，和一個普通咒語。第一，它們在主題上都會搭配鵬洛客，這表示它們都是這些鵬洛客會施放的咒語。第二，它們會在機制上做連結，所以你會想要將它們放在一起。我今天的預覽是巴席利柯特和他的縱向咒語循環。

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如同你們所見，巴席利使用了在他所有咒語中都會出現的+1/+1指示物主題。

通常當你解決一個問題的時候你就會順便解決另外一個。一旦鵬洛客的縱向循環出現了之後， 系列設計團隊和美術團隊發現他們可以將這些設定為特色卡牌。他們是這麼做的：對於五個單色的鵬洛客來說，他們設計了一個能捕捉這些角色的本質和他們的魔法的獨特牌框。然後他們將縱向循環的四張卡牌加上對應的基本地做成了一個特色版本。巴席利的外框長這樣：

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我們已經秀了一些其他鵬洛客的縱向循環了，但還是將它們放在一起來比較看看牌框的差別吧。

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你們會發現烏金也有特色牌框。由於他是個這系列的鵬洛客，他獲得一個特殊牌框也是合情合理的。不過，和其他五個鵬洛客不同的是，他不會獲得縱向的循環。

更多核心

我今天時間就這麼多了。我下週會帶更多2021核心系列的好料回來。我希望你們喜歡今天的文章。如同以往，我很想聽聽你們的想法，所以請寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、 Tumblr、Instagram，和TikTok）來連絡我。

請在下週回來看看更多的2021核心系列。

直到下次，希望你能找到更多我今天展示，然後你又想使用的卡牌。