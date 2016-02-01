一直以來我在製作魔法都有一個讀者專欄，有時我會讓玩家問問題，大多會是關於最新系列的設計，也是我所負責的東西。這讓我可以回答那些你們最有興趣知道的東西，並讓我有機會解釋—尤其是小細節—那些或許沒有機會在之前的專欄解釋的東西。

我在Tumblr上也有個叫Blogatog的部落格，一直以來在做同樣的事，但我逐漸發現這應該是要針對每一個主要系列所做的事，那為什麼不用一個專欄或是一年二到四次的機會來確實談談這些大家好奇的東西？因此，我決定要給這個專欄一個名字，讓你們看到標題的時候就知道這是什麼。選定的名字是「魔法五四三」，就如同這個專欄會讓我解釋很多在我其他文章裡並沒有談論過，但關於特定系列設計的東西。

介紹完後就讓我們開始吧。這是我之前所貼出的推特：

我開始了另一個讀者專欄，想要有關守護者誓約的簡短問題 — Mark Rosewater (@maro254) 2016年1月8日

一如往常，我會試著盡可能地回答問題，但如果沒回答到你的問題那有幾個可能的原因：

我有字數限制，所以也只能回答那麼多的問題。在部落格中我提過會盡量給予簡單的答案，但既然這是我的專欄，我傾向提供一個長一點、多一點細節的答案。

有人或許會問到重複的問題，通常我只會回答第一個問這個問題的人。

有些問題我要嘛就是不知道答案，要嘛就是不認為我有資格來適當地回答他們。

有些主題我有很多原因無法回答，這也包括可能會透露之後系列的牌等。

進入問題模式！

由於不是我的領域，我沒有辦法給你故事上的答案，但我可以給你設計上的答案。一個系列要有聚焦的主題才可以表現出色，守護者誓約一半是寇基雷一半是伊莫庫的話將會變成一個難以理解的系列。每個角色都會有自己的主題機制，而討論哪個機制要分配給哪個巨頭會弄亂整體機制所帶來的訊息。是的，這代表三個奧札奇巨頭跟環境裡兩個系列並沒有配合的很完美，但設計也並非總是那麼乾淨俐落。同時，我們剛把鵬洛客放在一隊來解決多重宇宙間的問題，保有一些未解決的東西或許是有利於故事講述的。

@maro254為什麼沒有傑斯的鵬洛客？ — Joe Polson (@JoeP_Crowley) 2016年1月8日

問題來了，從開發的原因來看，我們並不想做出太多的鵬洛客牌。每一張鵬洛客都應該是吸引人且可以被使用的，但如果做太多張就無法達到這個目的。鵬洛客一個環境預設的張數是五張，這樣一年就有十張的空間（要提的是之前是五張在一個三個系列的環境裡而剩下五張在核心系列裡）。再戰贊迪卡環境有出場的鵬洛客有以下幾個：

基定

妮莎

歐尼希茲

奇奧拉

傑斯

烏金

茜卓

七個角色但只有五張鵬洛客牌，這讓我們只有兩個選項：在故事裡少放一點鵬洛客或開先例讓故事中有出場的角色不一定會有一張鵬洛客牌。前者會產生很多問題：會不會因為限制了每段故事裡的鵬洛客數量而限制了故事小組的發展空間？尤其這會讓現在已經是一個隊伍的鵬洛客們更難當作主要角色。另外更大的缺點在於失去了加入其他鵬洛客的能力，我們希望可以使用到所有的鵬洛客並讓大家喜歡的角色都可以不時出現。如果必須要維持角色跟卡片間一對一的關係，將會少很多的發揮空間。

這代表我們必須要選擇後者：並非所有出現在故事裡的角色都會有一張鵬洛客牌。是的，這會需要一些時間來適應，但我相信這會帶出一個更豐富更引人入勝的故事。同時，並不是傑斯不會再獲得另一張鵬洛客牌，他是守護者的一部份，你將會再見到他，在未來的某個時候他將會再得到一張鵬洛客牌（希望那時標準賽會準備好面對挑戰）。

@maro254為什麼 Inquisition of Kozilek沒有重印？（我認為）是風味的原因嗎？ — Nightingale (@calamity5) 2016年1月8日

最初的計劃裡是要把Inquisition of Kozilek放進系列裡的。事實上，它確實在設計檔案裡面，但接著很快就碰到了問題。所有奧札奇相關的咒語都是無色的（不管是真無色還是虛色）；這也是在Ghostfire上碰到問題的原因，它是一張無色的咒語但風味卻不是奧札奇。所以我們找了創意小組試圖找出解決的方法。如果這張牌代表的是那些自己不是奧札奇的奧札奇支持者們呢？我們可以用兩行背景敘述來傳達這件事嗎？

當還在試著找到答案的時候，我們得知那已經不重要了。開發小組試著在標準賽裡嘗試了Inquisition of Kozilek而造成了問題。所以即使可以解決創意上的問題，開發上的問題依然無法克服，這就是為什麼這張牌沒有在守護者誓約裡面重印的原因。

@maro254你們有考慮過在守護者誓約裡面放像Glorious Anthem那樣效應但是會同時對玩家跟隊友產生影響的牌嗎？ — Cure Space Marine (@NetbrianT) 2016年1月8日

在我們決定了要用的主題是「團隊合作」後，自然有想過要如何讓這個系列變得更適合玩家來幫助別人。如同以往的情況，設計小組會從盡量把極限往外推開始，這對規劃出設計的空間來講很重要。哪些事是我們該做的？

所以是的，早期的設計確實將關鍵字「隊友」放在更多牌上做了嘗試，我們做了廣域性的結界來幫助你和你的隊友，有一些甚至被提交到了開發小組那邊。然而在當越多人測試過後，我們發現了問題—一個我稱為 「多餘認知偏差」的東西。

為了解釋這件事，先想像我做了一隻白板生物（這只是設計所以創意小組並沒有看過他）：

Bear on Steroids

1綠

生物 – 熊

3/4

如果我向大家展示這張牌，或許會得到一些不錯的回應。過去只有一張跟這個相同費用及攻防的牌（入門版的Plant Elemental）但那張牌要求你犧牲一個樹林。現在想像我稍微修改了一下：

Geeky Bear on Steroids

1綠

生物 – 熊

如果你操控至少十個神器，這張牌獲得踐踏。

3/4

這次，如果我向大家展示這張牌，獲得的正面回應將會比之前少很多。大家會把重點放在那個十個神器的條件，然後許多人得到這張牌沒有適合的套牌的結論。

但重點來了：玩家會喜歡沒有額外那個異能的版本，但Geeky Bear on Steroids在強度上不管從任何面向比起普通版的都是「絕對勝出」，它包含了有條件的加分。在大部份的時候跟普通版的一模一樣，而在很少數的狀況裡則會表現得更好。

我的點在於玩家是如何認識一張牌取決於他們是怎麼去解讀牌上的東西。牌上「隊友」的關鍵字會讓玩家改為從他們是否會去參加一個有隊友的賽事為出發點來評估一張牌。

最後，我們決定保留一部分需要隊友的東西（例如齊力機制），但捨棄了其他相廣域性結界之類的東西

其中一項設計小組做得很隱晦的事在於找到方式來讓牌更適合有隊友的賽制，但卻不把「隊友」這兩個字放在牌上。選用最一般的方法是做出比一般更多可以選定目標的效應，讓你可以用這些正面的效果來幫助你的隊友。

@maro254為什麼呼喚守護者不是格利極其中的一個顏色？那樣不是更好。 — Rodrigo A. Pinheiro (@Xp_Potions) 2016年1月8日

Ian Duke，守護者誓約的首席開發者在開發中有一天來找我說他們想做一張鵬洛客的導師牌。由於過往並沒有出現過這樣的功能，他好奇哪個顏色最符合這個功能的感覺。所以我檢視了一遍所有的顏色：

白色—白色現在可以找神器（通常是武具）、結界、小生物跟平原。他明顯是跟團隊合作最有關係的顏色。有機會。

藍色—藍色現在可以找神器、瞬間和巫術。藍色會預先規劃但較少是以團隊面向，這看來不是一個好選擇。

黑色¬—黑色這個顏色可以找任何牌。同樣地，我們也不常有可以找特定類別牌張的黑色牌（最大的例外就是找沼澤）。同時背景敘述也可能要加入壓迫的元素，但這並不符合守護者誓約裡牌的風味。

紅色—紅色這個顏色最不做計畫，所以被放進紅色裡的導師牌也只有找非常紅色面向的東西（龍或鬼怪，但即便如此我們也不常如此做）。紅色這個顏色有很強的同盟聯繫，所以我可以找到適合的敘述，但哲學上還是怪怪的。

綠色—現在的綠色可以找地跟生物。關於是否要把這個異能放進綠色時有一些爭論，因為綠色重點的在於生物間相互的連結性。既然妮莎在故事裡是把整個隊伍聚在一起情感上的接著劑，綠色看起來也不是最好的選擇。

所以我推薦了白色，也就是Ian把這張牌放進去的顏色。

@maro254Hedron crab去哪了？ — Buzzard (M Sullivan) (@LegendofWelda) 2016年1月8日

Hedron Crab之前有在再戰贊迪卡的設計裡。它是一個具有地落異能的熱門生物，所以感覺是很適合的重印牌。我在再戰贊迪卡的遊戲測試中使用它感覺也不錯，但不幸的是最後他在開發上碰到了些問題而因為構築的理由被移除了。

@maro254請告訴我森林擁護人在遊戲測試中的名字是地主。 — Allen Smith (@Ars_Ignis) 2016年1月8日

確實。第一張給地生物+1/+1的牌是奧德賽裡純綠卡馬爾在設計中的版本，而他當時的名字是Kamahl, land lord。從那時候開始，只要我們要做可以增加地攻防值的生物時，他的名字裡就會有「地主」。

在設計小組開始時，我們對待無色魔法力咒語的方式就像對待神器一樣，也就是確保效應不會比有色同費用的效應還要強。當設計檔案被送到開發小組後，小組花了很多時間來思考無色魔法力應該和不應該被允許去做的事情。

Ian某天跑來找我，因為他想到一個跟現在設計小組處理無色魔法力不同的處理方式。Ian解釋我們需要考慮一般費用（就是可以用任何魔法力不管有色或無色來支付的費用）跟無色魔法力費用的不同。一般魔法力不需要任何條件，不管你操控什麼地你永遠都可以支付那些費用。

另一方面，無色魔法力需要專門產無色魔法力的地，基本地無法 （當然荒野除外）且只有部分非基本地才能產生這類的魔法力。因此Ian認為我們應該考慮給無色魔法力多一點空間，代表我們可以讓他跟單色咒語有相同等級的能力。

要讓費用裡的無色魔法力在一個系列出現，需要很多的支持去完成，所以即使我們可以再一次使用它，也會需要相當程度的努力而無法僅止於點到為止。這代表它不會經常被使用，也讓我們可以去塑造出一個符合系列設定跟奧札奇需要的顏色派。異能多帶有侵略性，讓你可以用不同方式去干擾你的對手。

@maro254攝食發生了什麼事？ — Jorge Pinto (@pintacso) 2016年1月8日

攝食是跟鎢拉莫連結的機制，再戰贊迪卡是鎢拉莫的系列，所以就是該機制出現的地方。守護者誓約是寇基雷的系列，他的主要機制是在費用裡的無色魔法力，所以無色魔法力出現在誓約裡。要指出的是奧札奇群體依然很熱愛放逐，所以即使守護者誓約裡沒有任何噬體，依然有更多牌可以完成這件事。舉例來說，這會在當你把兩個系列放在一起輪抽的時候噬體能更有作用。

@maro254如果你可以回到過去並重做回到贊迪卡，你會改變巨頭們出場的順序嗎？ — Kenny Hall (@KDogLegendary) 2016年1月8日

我們現在已經完成了整個環境，所以說什麼都是事後諸葛，但就機制上來說是的。如果我們可以對調兩個巨頭出場的順序，很多事情可以變得更有趣。但記得魔法風雲會的設計是一個持續進行的過程，也就是當我們在遊戲測試守護者誓約的機制時，很多再戰贊迪卡的元素已經無法改變，包括鎢拉莫會是贊迪卡裡唯一的巨頭（我們之後認識的寇基雷是在贊迪卡裡面的）。

但如果可以忽略製作魔法風雲會系列的事實並彈指就能改變，我會說從無色魔法力和虛色的密切合作開始環境的話，可以更深入奧札奇的無色主題裡。這個系列也會把放逐介紹為奧札奇功能的一部份，然後把攝食跟噬體作為放在第二個系列裡的東西。

如同之前所解釋的，費用裡的無色魔法力需要一個系列裡很多的支援來運作，而混血魔法力則不需要。魔法風雲會已經在各個系列裡都因為基本地而產出了很多有色魔法力，所以這代表無色魔法力比起混血魔法力來說，更像一個冰雪/非瑞克西亞魔法力。

我會強調即使{無}（無色魔法力的新符號）只會在這裡，這個符號卻會在更多系列裡出現，因為通常都至少有一些牌會產生無色魔法力。

@maro254為什麼回來的機制（虛色跟孽裔）那麼少？ — Jaya, Task Mage (@JayaTaskMage) 2016年1月8日

這看來很適合當今天的最後一個問題。讓我們從回來的機制開始說起，這些數量比你列出來的還要多：地落出現在兩張牌上，一張紅色的非普通牌（怒火具象）跟一張綠色的非普通牌（洞察具象）。這些牌一開始是一個循環，但最後只選擇做了這兩個最著重在地落上的顏色。我們很喜歡這個設計，所以確保他們被放進了系列裡。

同樣的，白色跟藍色也有本質上帶有醒轉機制的非普通的生物（白色的復甦之牆跟藍色的氣旋君父）。理論上這個機制只會出現在瞬間跟巫術上，所以他被用規則敘述的方式表現出來。

不過你提出的點是有根據的，在兩個系列間產生了很多的改變。至於為什麼會有這些改變？共有以下三個原因：

這是贊迪卡的第五個延伸系列—唯一其他有這麼多延伸系列的時空只有多明納里亞、秘羅地跟拉尼卡。多明納里亞在本質上移到時空中一個新的部分後，功能上已變得更像另一個時空。這個大陸在風味上是北歐、是非洲、且很大一部分在幾個很特別的部族等等。秘羅地在第二次的時候遭到外在力量攻擊並轉變為一個不同的時空。拉尼卡有公會跟雙色的多色特性，這兩個特性都有足夠的深度。贊迪卡在處理上有比較緊密的設計空間，因此我們想要確保這個世界並不會太過重複，而改變了比平常更多的事情。造成的結果就是，很多贊迪卡的機制例如地落跟地的進戰場效應都變得難有作為。於是我們決定改用新的東西而非那些玩家喜歡機制的不良版本。 第一次第二系列用兩包補充包進行輪抽—玩家一直在要求可以用兩包第二系列的補充包進行輪抽。伴隨著在雙環境思維裡所提到的改變，這看來是適當做出替換的時機。當然還有一些其他的後果，我會在下週提到，但這個問題最重要的答案就是我們想要確保兩系列環境可以在輪抽中感覺有足夠的不同。一個幫助可以確保這件事的方法就是有在數量上有更多的新機制。 我們試圖用奧札奇的巨頭們來當系列的主題—給每個系列個性的部分方式就是把每個系列跟一個不同的巨頭綁在一起。為了做到這件事，我們把一些機制分別連到巨頭上，然後限制這些機制只能在巨頭的系列裡出現。

這是為什麼守護者誓約跟之前的第二系列比起來有那麼大轉變的原因。

讀者的戲法

這是我今天的內容。幸運的是，我還有很多的好問題，所以下週還會有第二部來回答更多你們對於守護者誓約的問題。謝謝所有提供問題的讀者，我很想知道你們對於…的反饋。你喜歡今天的專欄嗎？當下個系列這個專欄再出現的時候，有什麼地方你希望改變的嗎？請將電子郵件寄到這裡或者是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+、以及Instagram和我聯絡。

下週讓我們來看看第二部。

在那之前，希望我的答案會讓你下次在玩守護者誓約時有些新的想法。