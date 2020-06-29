2021 核心系列信箱專欄的時刻又到了。和之前的每個系列一樣，我都會在推特上盡可能地回答大家的問題。

以下是我推特上的內容：

It's time for me to write a mailbag column about #mtgm21. Please keep your questions about 2021 核心系列 to a single tweet, one question per tweet. Thanks. #WotCStaff — Mark Rosewater (@maro254) June 12, 2020

如同以往，我會盡量回答問題，但是可能會因為以下原因無法回答：

我有字數限制，所以也只能回答那麼多的問題。

有人會問到重複的問題，通常我只會回答第一個問這個問題的人。

有些問題我要嘛就是不知道答案，要嘛就是不認為我有資格來適當地回答它們。

有些主題我有很多原因無法回答，也包括可能會透露之後系列的牌等。

接著就讓我們開始回答問題吧：

問：是什麼讓你們決定要把主題圍繞在泰菲力的生命和歷史上的？他是我最喜歡的角色之一，傑姆拉也是多明納里亞裡我最喜歡的部分，所以我很好奇：）

以下是一個鵬洛客會成為核心系列封面的條件：

他得要是一個我們認為適合作為遊戲入門的角色 – 核心系列是一個更專注在獲取新玩家的系列。這代表我們想要留下良好的第一印象，所以試著確保這個系列的封面是一個我們希望新玩家在接觸到這個遊戲時可以認識的鵬洛客。

他得要是受歡迎的角色 – 我們同樣希望鼓勵有經驗的玩家購買核心系列，所以如果有玩家喜歡的東西將會很有幫助。（是的，我了解泰菲力的其中一些牌讓大家對他有些失望，但在市場調查裡他的分數表現很不錯。且由於我們會預先規劃後面的事情，所以選擇泰菲力是在火花之戰發售之前的事。）

他得要是可以用單色牌來展現的角色– 因為我們想要每個顏色都有個化身，核心系列永遠都會有一個單色的鵬洛客循環，系列的封面將會是那個循環的其中一張。判斷鵬洛客是否可以是單色的技巧在於他們的核心是一個還是兩個顏色。舉例來說，泰菲力的第二個顏色是白色，但因為時間魔法是藍色的核心，他是一個基底色為藍色的角色。反面來說，莎希莉非常的紅藍，她的特性所連結的是顏色的組合而非當中任一個顏色。

最好是一個過去不曾擔任過核心系列封面的角色/strong>— 我們想要讓每個核心系列都有不同的感覺，使用一個過去未曾擔任核心系列封面的鵬洛客會有很大的幫助。是的，茜卓打破了這條規定，我會紀錄下來茜卓是破壞規定的人。

把這些全部考慮進去後，我們列出了一個清單，並從中選出了泰菲力。由於他有一段很長久的歷史，從中可以找出很多與他有連結的傳奇角色。（下面會談到更多。）

問：為什麼這次只有一張泰菲力？

在製作集換式卡牌遊戲時一個常常會碰到的問題，在於當你做過某件事後，大家都會假設那會繼續下去。2020 核心系列裡的三張茜卓並非刻意要作為核心系列封面鵬洛客的新嘗試，只是2020 核心系列團隊就那個產品所產生的很酷的想法。就像是即便2019 核心系列裡有雙面波拉斯，也不是後面的每個核心系列都有雙面鵬洛客是一樣的道理。我不認為我們曾經有過任何在2021 核心系列有三張泰菲力的計畫。

問：那些很酷的重印牌是怎麼來的？：）

我相信那是 Aaron Forsythe 放進洞察設計裡系列願景的。Aaron 了解到因為那些重印牌並不需要和世界相符，核心系列是最容易併入重印牌的時機。同時因為待在標準賽中的時間最短，每個輪替年最後一個系列的強度也將可以做最大膽的嘗試。

問：躍離回歸是因為風味上的原因，還是因為在現今的設計上不會造成玩家太多困擾？

我將說一句我想你們不會意料會聽到的話。我們正在實驗把躍離作為非常青機制。你說什麼？我再說一遍。我們正在實驗把東西躍離出去作為非常青的機制。什麼？讓我來解釋給你聽。

躍離一開始出現在海市蜃樓。那是一個永久物上的異能，基本上讓他們每隔一個回合會消失。帶有躍離的生物會在你回合開始的時候躍離進來或躍離出去。躍離和閃爍（放逐並移回一隻生物）有所不同，因為所有的指示物和靈氣（當時還沒有武具）在躍離出去時都會留在生物上。躍離同時也不會觸發「進戰場」和「離開戰場」的效應。他在本質上是一個負面的機制，讓我們可以製作費用較低的牌。但在我們開始把玩這個機制時，一些有趣的事情發生了—我們發現它可以有一個完全不一樣的功能。

躍離同樣可以像關鍵字動作一樣運作。你可以讓東西躍離，代表到擁有者的下個回合開始前都不會存在。這可以在攻擊上用於暫時放逐生物，或是在防守上用來保護自己的生物。讓東西躍離長遠下來將能為躍離帶來一個更有趣的運作方式。

海市蜃樓 來來去去，R&D 對於躍離並沒有想太多（除了啟發我設計了閃爍之外），但在多年之後，當時的規則經理 Mark Gottlieb 正試著去了解要如何讓 Oubliette 在規則上可以運作。

Oubliette 會放逐生物但保留它們身上的東西（像是指示物跟靈氣），但那並不是放逐在規則上運作的方式。當一張牌被放逐，它會失去所有的指示物跟靈氣。在經過了一段解決問題的過程之後， Gottlieb 找到了解決的方法—讓 Oubliette 把生物躍離。躍離的規則完全就是這張牌所需要的，且躍離也早已是規則的一部分。問題就這麼解決了。

雖然它解決了手邊的問題，Gottlieb 並不因此而滿足。他了解躍離的規則並不直觀—和放逐運作方式不同的偽放逐似乎有些靠不住。如果躍離的生物並未實際離開戰場呢？如果只是把它當做不存在而不需要真正的讓它離開呢？這能解釋為什麼東西不會掉下來，且為什麼「進戰場」和「離開戰場」的效應不會觸發。字面上看似非常清楚，異能也變得更加直覺。Gottlieb 開始著手改變躍離運作的方式。

多年之後，我們在指揮官（2017年版）中製作了 Teferi's Protection 這張牌。這是新版本的躍離第一次出現在某張牌上。

又過了幾年，我們當時正在設計 2021 核心系列。 泰菲力是系列的封面，所以我們想為他設計一張很酷的牌，其中一個異能會放逐對手的生物直到回合結束。泰菲力所擁有的是時間魔法，這代表他會時間轉移一隻生物。牌的大部分都沒有問題，但他會觸發進戰場和離開戰場的異能，這會讓這個異能變弱，因為將無法使用在一大部分的生物上。本質上，這也消滅了靈氣並敲掉了武具，而這著實不是這張牌想要的方式。團隊想到了躍離，因為那對角色在風味上有很大的加分，也同時解決了兩個問題。

一開始他們並不認為可以把躍離帶回來，因為那不是常青也不是非常青關鍵字，而我們通常不會在核心系列裡帶回舊的關鍵字。但有人提出新運作方式的躍離可能對現在的設計來說有很大的幫助。他完成了一些閃爍無法完成的工作，或許可以讓它成為一個非常青的效應。我們要怎麼樣來做出這個決定？我們可以在2021 核心系列中做實驗，來看看玩家有什麼反應。

這也就是為什麼—在花了這麼長的篇幅後—躍離（或更精確的說，躍離出去）回來了。

問：在這個系列中，你個人最喜歡的是哪張牌？

很多年以前，我製作了 Furnace of Rath 這張牌（暴風雨，我負責設計的第一個系列）。設計的時候我很興奮，我認為把你的傷害加倍已經超過了一張魔法風雲會牌可以做到的範疇。現在我了解到我想得還不夠遠，那三倍怎麼樣？

問：是什麼讓貓狗消弭了他們的歧異彼此結伴？ (@thebombisme1234)

我聽說他們會在下雨時同時出現（譯註：rains cats and dogs 指的是傾盆大雨），然後這件事就發生了。

問：凱雷威克失去了紅色魔法是有原因的嗎？在上次出現時他是我最喜歡的牌之一，我實在很想再一次在拉鐸司色中看到他。

在主題上，他屬於跟泰菲力連結的一個單色傳奇生物循環中的一部分。（這個循環包括了曼格拉、巴林、凱雷威克、蘇碧拉和裘蕾爾。)他的基底是黑色，所以我們覺得把他印成純黑沒什麼問題。這個版本的出現並不代表這個角色已經不屬於紅黑了。

問：為什麼傳奇生物那麼少？

讓我們來看看過去的幾個核心系列，並看看他們分別有多少傳奇生物。

限量版（第一版） 到 魔法風雲會2014 – 0

魔法風雲會2015 – 6

魔法風雲會：起源 – 10（其中五張是會翻面變成鵬洛客的牌）

2019 核心系列 – 10

2020 核心系列 – 12

2021 核心系列 – 10

好吧，比起去年確實少了兩張，但和其他兩年並列為核心系列裡傳奇生物數量第二多的，所以我並不會說「那麼少」。這系列裡還同時有一個罕見的傳奇結界循環，不過顯然它們並不能拿來作為指揮官。

問：在開發賈路的異能時，你們是怎麼在讓他作為注重生物的綠色鵬洛客的同時，又和薇薇安有所不同的？

持續製作新鵬洛客的其中一個挑戰，在於要確保不會過度消減到既有鵬洛客牌機制上的設計空間。薇薇安和賈路是這個問題一個很好的例子。我們要如何處理？首先，在意生物是很大的一個空間，尤其是在綠色裡，所以可以利用的空間比幾乎其他所有的機制空間都來得大。換句話說，綠色可以輕易地處理專注在生物上的兩個綠色鵬洛客。薇薇安與她的神弓大多數時間都是在找到適當的生物。這也是為什麼她通常會有直覺（檢視牌庫頂一定數量牌張）找生物的異能，那也是為什麼在依克黎裡的鵬洛客牌讓你為衍生物選擇三個關鍵字指示物當中的一個。另一方面，賈路會派出大隻且笨重的野獸，粉碎擋在路上的一切。總而言之，薇薇安利用了一些細微之處，而賈路並不知道「細微」這個字怎麼寫。這個差距雖然不大，但足以讓兩個鵬洛客之間很清楚地有不同的感覺。

問：我很喜歡靈技，但有點意外會在這裡看到它。為什麼你們會決定在這裡使用靈技，以及是否有任何計畫去找到另一個常青關鍵字作為替代呢？

當靈技從常青關鍵字的狀態中被降級時，我們並不會馬上把它踢掉，而是把它做成非常青，代表它可以在需要的系列當中被使用—這自然也包括核心系列。

問：Mark 你好，你才剛在火花之戰裡介紹了兩個新的白色鵬洛客，而艾紫培又從地底世界中逃了出來，阿耶尼也依然有白色的可能性。為什麼你們會在可以使用一個既有鵬洛客的情況下，選擇製作一個新的鵬洛客呢？

他們全部我們考慮都過，但我們有一個已經設計的新鵬洛客，且這裡感覺是讓他首次登場的好地方。在非核心的主要系列中，通常很難加入不屬於故事一部分的新鵬洛客。我們很喜歡艾紫培、泰佑和飄萍，我們會為他們找到其他機會的。

問：型態轉變現在只會是紅色了，還是藍色和紅色會是需求都可以使用？

分類是這樣的。如果你把一個生物變成另一個生物，且你不知道會得到什麼，那現在是紅色；如果你知道你正把這隻生物變成什麼，那就是藍色。Polymorph 的異能（名字是從海市蜃樓 裡的 Polymorph 而來）大多是前者，所以現在那是一個紅色的異能。

問：稀有的多頭龍去哪了？

我認為發生的事是這樣的。綠色稀有牌和秘稀牌的空間很緊繃（R&D 用此來指「可以放的牌比我們可以用的空間更多」），所以他們把多頭龍移到了非普通的位置。

問：我們已經看過了三倍魔法力，現在是三倍傷害，之後會有其他三倍的效應像是抽牌嗎？

如果有辦法的話我會這麼做的。

問：你們會藉由把磨牌這個異能做成像是常青的關鍵字來讓它更為實用嗎？

由於幾乎每個系列都會使用，磨牌本質上已經是個常青關鍵字。我們對這個異能所做的只是給它一個關鍵字動作（也就是給它一個名字）。不過依據歷史的脈絡來看，有一個關鍵字代表我們使用它的頻率將會增加。

問：為什麼你們決定讓這個系列沒有回歸的關鍵字？

自核心系列從2019 核心系列回歸以來，我們就停止了帶回關鍵字。不過這個系列裡依然有躍離和靈技。

問：我很喜歡生物的組合（作為一個熱切的松鼠玩家），但更多可愛的生物和一般的野獸這個方向是會持續，還是會回到主要是更為奇幻的生物類別像是殭屍、鬼怪、天使這類的？

鐘擺會搖晃，但鐘擺的中心是奇幻生物。2021 核心系列奇幻的貓跟狗並不代表你以後就不會看到很多鬼怪和殭屍了。

問：在塞洛斯之後，你們是否有考慮過製作4 點攻擊力的白色普通牌？我們從未見過任何一張，但我仍抱有希望。

我們已經移除了白色普通牌不能有 4 點攻擊力的限制。這並不代表每個系列都會有，只是那已經不再是限制以外的東西。（如果你不知道，直到非常近期前，R&D 都有一個白色在普通牌裡不可以有攻擊力 4 生物的內規。）

問：雖然我們在 M21 中看到了很酷的單色傳奇生物，沒有一個是作為指揮官會讓人感到興奮的。為什麼單色指揮官沒有得到令人興奮的設計，像是：免費可以重複使用的異能（穆杜塔和莫倫），免費施放（裘達和戈羅斯），免費抽牌等等？

由於傳奇生物在指揮官賽制中扮演了一個很重要的角色，我想大家誤解了以為傳奇生物都是為了指揮官所設計。有很多不玩指揮官的玩家同樣很喜歡傳奇生物，而我們需要為他們設計一些。

闔上布幕

這是所有今天我有的時間，我希望你們喜歡所有的問題和答案。謝謝所有問問題的人，如果沒有回答到你的問題我很抱歉。一如往常，我將會很感謝你們對這篇專欄或2021 核心系列所提出的反饋。你可以透過 email 寫信給我，或透過任何我的社群媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram 和抖音）讓我知道。

下週回來跟我一起聊聊魔法風雲會的未來。

在那之前，希望你在玩過2021 核心系列之後想出了一些新的問題。