我在每個系列都會寫一篇叫做「五四三」的系列文章，裡面會回答你們關於新系列的問題。既然異月傳奇已經推出，現在就該來看看你們有什麼問題了。

這個是我發布的推特：

我要寫另一篇「五四三」專欄。我需要關於#mtgemn的單推特問題。 — Mark Rosewater (@maro254) 2016年七月一日

我要寫另一篇「五四三」專欄。我需要關於 #異月傳奇 的單推特問題。

如同以往，我會盡量回答問題，但是我可能會因為以下原因無法回答你們的問題：

我有字數限制，所以也只能回答那麼多的問題。不過，我在部落格上面的答案會比較短，而這篇專欄的答案會比較長比較詳細。

有人會問到重複的問題，通常我只會回答第一個問這個問題的人。

有些問題我要嘛就是不知道答案，要嘛就是不認為有資格來適當地回答它們。

有些主題我有很多原因無法回答，也包括可能會透露之後系列的牌等等。

就這樣，讓我們來看問題吧：

@maro254融合在內部的觀感如何？ — Alex Ullman (@nerdtothecore) 2016年七月一日

問：融合在內部的觀感如何？

你知道，當我們做一些和平常不太一樣的事情時觀眾的反應都會很兩極嗎？有些觀眾對於我們肯探索極限、嘗試全新的事物感到非常興奮。有些則會非常憂慮和擔心，認為我們在不該胡搞瞎搞的地方亂搞。內部的反應通常也是非常地相似。

有些內部的人在看到融合時非常熱情地回應。他們等不及我們趕快把它印出來。其他人則不是，認為它不是魔法風雲會應該做出來的東西，並且遊說我們別這麼做。融合在內部和外部的反應一樣兩極。事實上， 異月傳奇的首席開發Sam Stoddard所述說的一個故事是，他開發團隊的一些隊員完全沒碰融合牌，因為他們很確信融合牌最後會被砍掉。Sam最後必須要告訴他們趕快處理融合牌，因為這些牌不會被砍掉。

身為首席設計，我工作的一大部分就是要知道什麼時候要探索極限，以及什麼時候不能。我要確保我們一直都在探查新風險（「魔法風雲會最大的風險就是不冒險」），但是也要確保我們是聰明地在這麼做，因為這個選擇會加強設計，而不只是因為它們不一樣。

通常當我們有個像是融合如此兩極的東西時，我們會努力確保能解決那些不想做的人的擔憂。對他們來說，哪些要素是有問題的？通常懷疑的人會提出最好的批評，因為他們不會被新點子的光環左右。

@maro254為何沒有提勃？ — Archie Owen (@Owen_AC) 2016年七月一日

問：為何沒有提勃？

短版的答案是因為沒有空間。我們已經將這環境的鵬洛客數量從原本的五個推到六個了。傑斯必須要出現－他是主角。娜希莉是敵人。索霖、莉蓮娜，和多美代都在故事中扮演著重要的角色。這樣就只剩一個位置了。為了顏色的平衡它必須要是綠色的，紅綠則是最好。

雖然提勃在我們第一次碰到他的時候是紅色的，但我認為他應該是黑紅才對。不過他絕對不是紅綠就是了，所以他的顏色不對。從風味來說，他跟故事毫無關係。我們試圖想要述說一個謎題。提勃放不進來，而娜希莉已經是我們想要的惡人了。

另外，提勃是個鵬洛客。雖然讓鵬洛客出現在自己的家鄉時空很棒，但是將他們丟到其他時空也不錯。這樣可以加強這些人擁有出現在其他時空的能力。

那，我們還會再見到提勃嗎？我認為會的。他是個有趣的角色，而且雖然他的鵬洛客牌張非常弱，但他還是異常地受歡迎。他的缺席是我在依尼翠闇影環境中最常被問到的問題之一。

故事團隊正盡力使用我們名單上的所有鵬洛客，但是他們還是要確保使用的鵬洛客有理由，並且和故事有關。如同我上述設計不會為了想使用一個機制而使用，故事團隊也不會為了想包含一個角色而在系列中包含他們。

我可以和廣大的提勃粉絲（這可能比你們想中的要多很多）說，故事團隊的確是有將提勃列入他們的角色名單之中。

@maro254只有三組融合牌是因為要打「安全牌」嗎？ — Time Elemental (@Time__Elemental) 2016年七月一日

問：只有三組融合牌是因為要打「安全牌」嗎？

融合牌使用的是一個非常有價值的資源：雙面牌。我們想要讓出卡機率和依尼翠闇影保持相同，所以這表示我們只能使用限定數量的雙面牌。另外要記得的是，每組融合牌會用掉兩張雙面牌的位置。設計嘗試了許多低稀有度的融合牌來看看我們是否能將它變成異月傳奇限制賽的主要要素。

在最後，我們決定這個機制比較適合在構築賽中發揮，在限制賽中要常常出現太困難了。我們還是留下了一組低稀有度的融合牌，讓它在限制賽中還是會偶爾出現，但這只是個特例而不是保證。

另外一個重大因素就是我們要估計需要多少才能達成我們想要的酷炫效果。這個機制的牌張運作都很類似，所以設計空間並不多。只出現一些會讓想看魔法風雲會探索新區域的玩家感到興奮，而且的確會在失敗的時候降低我們的風險。

最後，我們知道機制是個可以重複使用的資源。如果融合牌大受歡迎，那我們在以後就可以做更多－所以在異月傳奇中只放一點並不是問題。

@maro254為何將多美代從純藍的角色改為班特色的角色？ — Jeskai Angel (@JeskaiAngel) 2016年七月一日

問：為何將多美代從純藍的角色改為班特色的角色？

如同我在上週解釋的，將她從純藍改為班特（白藍綠）的原因不是因為故事或是角色的關係，而是開發的因素。我們限制自己在每個環境只能推出五個鵬洛客的原因是因為這樣開發才有足夠的自由來推他們。多美代作為鵬洛客牌張，原本甚至不在這環境裡，即使她的角色在故事中有出現。只是她的角色剛好和其他有鵬洛客牌張的人相比之後比較不重要。（然後，雅琳珂德的存在是因為我們需要一個紅綠鵬洛客來平衡顏色，所以這位置絕不可能是多美代的。）

我們真的很想要一個多美代的鵬洛客牌，所以我們問了個「我們要怎麼做才能得到她」的問題。答案就是這張牌需要夠狹隘，讓我們在推她的時候不會影響到標準的鵬洛客平衡。將她設為三色能最好地達成這個目的。那她為何是三色呢？因為這是我們唯一能讓她獲得鵬洛客牌張的方法。一旦選擇是三色鵬洛客牌或是沒有鵬洛客牌的時候，故事團隊就開始思考哪三個顏色在風味上最合理，因為他們覺得如果多美代有自己牌的話故事會更好交待。

更大的問題是魔法風雲會畢竟還是個遊戲。沒錯，我們的故事和風味對我們來說非常重要，我們也花許多時間微調機制來更佳地符合風味，但它們身為遊戲中的牌還是會給我們不少限制。我身為要寫出我們為何會做這些幕後決定的文章的人，就是要幫助你們了解我們為何會那樣做。

這也會導致這答案的簡短版本：我們這麼做，因為這樣才能讓我們製作出最好的遊戲。

問：化生的設計是某種生物版獻祭嗎？

化生是由一個老機制啟發的，但有趣的是該機制並不是獻祭。原本的啟發是忍術，由神河叛將譜由來的忍者機制。這點子的由來是要創造一個可以在戰鬥中嚇到對手的機制。將它綁在戰鬥中的運作並不好，所以開發團隊（這機制是在開發中創造的）嘗試了不同的調整，而最後的結果反而和獻祭類似。

@maro254我們會在以後的系列或環境中看到增效嗎？它的設計空間很多，感覺只留在依尼翠上不是個好主意。 — Just Dan / Fluz (@JustDanFenton) 2016年七月一日

問：我們會在以後的系列或環境中看到增效嗎？它的設計空間很多，感覺只留在依尼翠上不是個好主意。

多功能的設計（尤其是有三種功能的）並沒有想像中那麼好做。效果就只有這麼多，而每次都用掉三個的話很快就沒有了。增效正是那種我們在每個系列中都不能做太多的機制。話雖如此，但是它也是個我們能不時重做的東西，因為在重做的時候可以混搭各種不同的效果。我們會再做增效嗎？這要看這機制表現如何。如果歷史經驗正確的話，它的表現應該會不錯，因為玩家蠻喜歡多功能的東西。

@maro254你們可以印有正常牌背的雙面牌代牌/衍生物的兩面嗎？ — Ralf Haring (@ralfharing) 2016年七月一日

問：你們可以印有正常牌背的雙面牌代牌/衍生物的兩面嗎？

問題是融合的生物和衍生物有功能上的不同。舉例來說，如果你回手一個融合生物，那兩部份都會回到擁有者的手上。如果你回手一個衍生物，那它就會消失，不會出現在任何人的手牌裡。這表示你說的牌在技術上並不能是個衍生物，所以它的定位會很奇特。我不是規則經理，所以我不知道是否有能折衷的方法，但是我的猜測是這個問題比大多數人想像的都要複雜。我們還是有給變身和顯化做覆蓋牌，所以我想這大概也是可能做到的。

問：伊莫庫為何能影響吸血鬼而不會影響殭屍呢？

雖然吸血鬼在大多世界中都是不死系的，但我認為他們在依尼翠上並不是。他們成為吸血鬼的過程不一樣。這也是索霖為何同時是個吸血鬼也能保有鵬洛客火花的原因之一。

問：為何「奧札奇狼人」和正常狼人的翻面機制不同？

我們決定將異月傳奇中除了烏力奇之外的雙面牌用來展現伊莫庫的變異而不是黑暗轉化。我們還是想要狼人，這樣玩家才能有更多狼人能放進他們的狼人套牌裡。所以我們的問題就來了。我們要如何設計奧札奇狼人呢？

我們採用的方法是將異月傳奇中雙面牌的前面設定為之前雙面牌轉化完畢的狀態。這表示前面會是個狼人。除此之外，目前的狼人機制（沒施放咒語轉化，施放兩個咒語轉回來）代表的是因為滿月出現而產生的自然轉化。這些牌展現的不是這個轉化，所以我們不想使用那個機制。

我們需要解決的問題是，我們想要這些奧札奇狼人能和其他的狼人搭配。我們也需要一個不同的轉化。如果這些生物在逐漸瘋狂的時候會不自覺地轉化呢？這表示異月傳奇的狼人們（除了烏力奇之外）都可以支付魔法力來轉化。這和之前的狼人可以良好搭配，因為在不施放咒語的情況下讓你的魔法力有事情可以做可以幫助你轉化你的正常狼人。我們在測試之後發現這兩種狼人搭配良好。而這也就是為何轉化的觸發不同的原因。

問：所以以後就是一直都奧札奇了嗎？

不是的。守護者會持續下去，但是他們會碰到不同的威脅。我不會肯定地說奧札奇永遠不會再出現，但是在近期這群鵬洛客會碰到不同的敵人，有些是你們見過的，有些則不是。

@maro254你們有在#mtgemn（或是SOI）中考慮賈路嗎？ — Jonas Sckazinski (@sckazinski) 2016年七月一日

問：你們有在 #異月傳奇 (或是依尼翠闇影)中考慮賈路嗎？

就我所知沒有。這故事已經有許多鵬洛客了，導致我們不需要加入賈路的故事。沒錯，依尼翠是賈路被詛咒的地方，所以我可以想像我們在依尼翠上設計另一個以賈路為主角的系列，但這故事和我們想在依尼翠闇影環境中想要敘述的並不一樣。

問：為何花了這麼久才做出傳奇狼人？

事情是這樣的。當我們設計依尼翠環境時，我們有討論傳奇狼人，但是我們並不喜歡他運作的邏輯。舉例來說，你可以先施放人類面，轉化它，然後再施放另一個人類面。然後當第二個人類轉化時，他們其中之一就會死。所以我們選擇不做傳奇狼人。

當依尼翠推出時，玩家表示他們非常想要一個傳奇狼人。問題是，當你們看到依尼翠的時候，黑影籠罩已經完成了。我們已經沒有機會把傳奇狼人加進去了。然後在艾維欣重臨裡，所有的狼人都變成了衛狼，所以我們就錯過了。

狼人幾乎都是雙面牌的產物，而我們也沒在造訪依尼翠之後的其他世界裡放入狼人。這表示最早能設計傳奇狼人的時間點是依尼翠闇影環境。烏力奇原本要出現在第一個系列中，但是我們並不想要兩個秘稀紅綠狼人，所以我們將烏力奇推到異月傳奇，這樣雅琳珂德才能在依尼翠闇影中出現。所以雖然花了不少時間，我們還是在最快、最有可能的時間點推出了傳奇狼人。

問：伊莫庫的攻防是根據依尼翠的13主題更改的嗎？因為其他兩者沒有變動。

當我們重訪一個角色時，我們的目標是要確保新牌張和舊牌類似。它不需要是個同樣的東西。我們只想要這兩張牌都感覺像是在呈現同一個生物。因為如此，我們不認為他們需要相同的攻防。只要感覺類似就可以了。沒錯，因為我們在依尼翠上，所以我們將伊莫庫做成13/13。同樣地，她也是因為同樣的原因而被設定成十三點魔法力。（如果你不知道，魔法風雲會從來沒有總魔法力費用為13的生物。）

我們是分開處理每個奧札奇泰坦的，所以我想我們並沒有看到你說的模式。如果我們有看到的話，我們可能會微調鎢拉莫或是寇基雷，讓玩家別產生伊莫庫可能會以相同大小歸來的預期。

問：你認為捐贈是個錯誤。為何無害獻物不是個錯誤呢？

這裡有兩個問題。首先，魔法風雲會是個共同合作的成果，這表示關於這遊戲的決定不是一個人做的。是的，我認為Donate是個錯誤，我也對於無害獻物的出現感到很緊張，但這並不是我的決定。我不是系列的首席設計。我也不是首席開發。有許多人非常努力地將異月傳奇做成一個很棒的系列，而他們大多數都決定想要看到無害獻物。

再來，我認為它最大的問題是開發上的。像是無害獻物的牌讓你可以更濫用負效果。我們設計的有負效果的牌張會和你獲得了什麼做平衡。無害獻物可以讓你將負效果變成對對手的攻擊。這在理論上是可以被濫用的，但是開發也很清楚這一點，並且測試了無害獻物來確保它不會造成任何問題。Donate並沒有經過類似的測試。沒錯，無害獻物有可能很危險，但是其他牌也是，所以我選擇相信開發團隊認為它是安全的說法。

問題好多

我今天的時間就這麼多了，但是我問題太多了所以還沒回答完。（那個「第一部」可能透露了這點。）如同以往，我很想聽聽你們對於今天專欄和異月傳奇的迴響。你們可以寄電子郵件給我或是透過我其他的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）來聯絡我並告訴我你們的想法。

請在下週回來看看異月傳奇「五四三」第二部。

直到下次，希望你們能玩更多的異月傳奇並且產生更多的問題。