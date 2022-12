我在上週開始了另一個「五四三」專欄,這次回答的問題則是關於異月傳奇。這週我會繼續回答問題。

@maro254 maybe there's another one coming, but did you consider werewolf legend that actually cared about other werewolves? — Adam Bush (@arbust0) July 1, 2016

問:也許還有另一隻,但是你們是否有考慮過一個在乎其他狼人的傳奇狼人呢?

這是這工作最麻煩的一點:當我們設計系列時,我們會漏掉東西。我們不會做出玩家想要,但是我們沒有正確預測到的東西。當這個情況發生時,你們會讓我們知道你們因為事情A或事情B並沒有發生而沮喪。我們會聽你們的回饋,然後設法在以後做這些事情。

困難的地方是,玩家想要的以及他們跟我們說的東西不一定一樣。舉例來說,在這個例子裡表達的強烈訊息是玩家想要一個傳奇狼人。為什麼呢?因為我們給依尼翠上其他的所有種族都做了一或數個傳奇生物,但偏偏就是沒有狼人。這就是一個未完成的表現。

我們很清楚地聽到了這個訊息,但是在我們回到依尼翠之前無計可施。我們不常做狼人也更少做雙面牌。如果我們想要做一個傳奇雙面狼人(這也是我們認為玩家想要的),那我們就得等。

當時間終於來臨時,我們知道我們需要一個傳奇狼人,但是我們必須要理解它必須要是什麼。這些是我們認為我們知道的事情:

它必須要是雙面 -我們認為狼人特別的地方就是他們有兩種不同的狀態,所以我們必須要確保我們的傳奇狼人有這個特質。

我們沒有想到的是,對於某些玩家來說,他們想要傳奇狼人的原因純粹是因為想玩狼人種族套牌而已。我們確保了這張牌在狼人套牌中能良好運作,但是我們想要更多,讓這張牌能更有彈性。除此之外,我們傾向不將「領主」(會增強其他特定種族的東西)做成傳奇,這樣玩家才能在套牌中放入四張,然後偶爾讓戰場上可以出現數個。

而這也是為何我們的傳奇狼人沒特別和狼人有關。讓問問題的玩家洩氣的是,他們知道為何想要這張牌-所以當我們沒有達到他們的期許時,他們會認為我們沒在聽。魔法風雲會有很多變動的部份而我們的注意力也會被拉往各處,但是我們真的有在聽,也試圖達成(我們認為的)你們的目標。對你們非常明顯的東西對我們來說不見得明顯。

@maro254 What made you go off the default planeswalker count up to 6 in SOI block? — Nitzan Popper (@PopperThingi) July 1, 2016

問:是什麼讓你們將依尼翠闇影預設的鵬洛客數量變成6個?

這答案就是多美代。她在故事中的角色足夠重要,讓我們認為玩家如果沒看到她的鵬洛客牌張的話會不高興,但是她的角色又沒重要到能取代其他在故事中更吃重的鵬洛客。

我們實際有花不少時間來看看是否能讓傑斯、索霖、娜希莉、莉蓮娜,以及多美代包含所有的顏色。我曾經想要說服所有人,說索霖如何可以是黑綠、多美代藍綠,然後莉蓮娜黑紅。但是在最後,我們還是沒有辦法能在滿足顏色平衡的同時讓角色和顏色相配。

每當我提到每個環境五個鵬洛客的規則時,我都會用「預設」這個字。這是因為魔法風雲會是個會打破自己規則的遊戲,所以我們也可以不時地變動一下。這基本上就是這次發生這件事的原因。五個有問題,所以我們設法做了六個。

@maro254 Where's Grave Scrabbler? We're in a future with 'if it's madness cost was paid' clauses. — Starch (@starch255) July 1, 2016

問:Grave Scrabbler在哪裡?我們現在已經處在一個「如果支付瘋魔費用」的未來了。

當我們設計新系列的時候,有些人都會回去看預知未來來看看是否有任何的未來牌張適合。我不知道到底是什麼讓Grave Scrabbler沒有進入系列。我猜它可能是個開發的選擇、可能對於標準過於強力,不過這只是我的猜測而已。我不知道是不是真的。

@maro254 did it bother you everyone figured out emrakul so soon. — Carmen Barrasso (@Carmenbarrasso) July 1, 2016

問:每個人這麼快都猜到是伊莫庫有讓你困擾嗎?

這是我們面對的問題:玩家參與故事的範圍有很多種。假設這個量表從1到10,其中1是完全不會去理解故事發生什麼事情的玩家,然後10則是從任何地方都要找到並且吸收故事資訊的玩家。

這麼多年來我們照顧的都是範圍的上半段。我們甚至會避免在牌張上給出太多資訊,這樣才不會透漏小說等的劇情。結果如何呢?只有非常渺小的一部分玩家知道故事的進展。我們最近做的一個大改變就是讓更不投入的玩家也能更理解故事,因為我們發現一旦他們理解知道,他們就會享受並且更在乎故事。

如果我們設計的謎題會讓範圍上半段的玩家感到訝異,那下半段的玩家可能就完全不會知道發生什麼事情了。所以我們現在嘗試的東西不太一樣。我們決定將範圍上半段的焦點放在細節裡。我們想要每個人都知道故事的基本。非常投入的玩家會知道為何、如何、誰,和哪裡這些細節。至於「什麼」這個故事的基本,就是我們想要每個人知道的東西。

依尼翠闇影是個關於一個世界的居民逐漸瘋狂的謎。是什麼造成的?對於那些比較不投入的玩家,我們想要他們知道答案是伊莫庫。對於那些非常投入的玩家,我們想要他們知道是娜希麗召喚伊莫庫、想要他們知道她如此做的動機,包括她和索霖的過去。

故事必須要有一些直接和間接的要素。我們想要直接的部份是基本劇情,這樣觀眾-全部的觀眾-都能知道。我們想要間接的部份是為何角色那麼做的原因,以及會造成這些原因的背景。

伊莫庫在依尼翠上出現是直接的部份。它是我們想要每個人都知道的部份。所以沒錯,這表示投入的玩家會更快發現這部份,但是要記得的是有越多投入故事的玩家越好,因為這樣我們才會有更多資源來做更大更酷的東西。

@maro254 Is there more freedom in small sets with the 2-set model? The designs in them have been more interesting overall. — Tim Aubel (@aubeltim) July 1, 2016

問:在雙系列模組的小系列中有會有更多自由嗎?它們的設計普遍都比較有趣。

因為以下這些原因所以比較自由:

機制必須不能過於強迫。這樣我們就會有更多能用的東西。

要冒險更容易,因為錯誤存在的時間會比較短。

更快速的交換步調強迫我們尋找更多空間來避免重複主題。

所以是的,我的確認為兩系列模組有創造出更多自由。雖說如此,我認為你這樣說是本末倒置。我認為我們擁有更多自由的原因是因為態度上的改變,讓我們甚至能考慮從原本的三系列環境改為雙系列環境。在魔法風雲會成長和進化的同時,設計和開發必須要跟上腳步,找出讓遊戲保持新鮮的全新和不同的方法,而這才是造成你現在所看到的結果的原因。

@maro254 Was reprinting Liliana of the Veil ever on the table? — 8minute time machine (@8MinTimeMachine) July 1, 2016

問:重印面紗的莉蓮娜有可能嗎?

我們有討論,但是重印它有些不利點。最大的問題是莉蓮娜在故事中扮演的重要角色是個死靈術士。重印這個角色破壞面的牌張並無法加強我們所要述說的故事。第二,這張牌會歪曲標準,而我也不認為開發者想要處理這個歪曲所會造成的後果。第三,莉蓮娜是這系列的封面人物(她是出現在市場行銷和盒裝上的人),而我們也傾向展示一個新東西而不是舊東西。

@maro254 With innistrad being so popular as a plane, were you concerned about bringing in Eldrazi and spoiling INN's long term reuse? — Old School 40k feed (@Warhammer39999) July 1, 2016

問:在依尼翠這麼受歡迎的一個時空上,你們是否會擔憂奧札奇的到來會影響它的長期重複使用性?

世界是會反彈的。大火可能會燒掉森林,但是新的森林會在原址長出來。在我們下次重訪世界的時候,我們通常會展現之前所發生的一些事情,但是該世界還是會回歸到它原本的樣子。是的,的確會有像是新非瑞克西亞的例外,但是我們構築世界的一部分是要讓玩家愛上我們會一直回歸的核心要素。如同我之前所說的,我認為我們回到贊迪卡時最大的問題是我們並沒有專注在它讓人喜愛的原因上(也就是一個冒險的世界)。

@maro254 is theirey'er a fear of walker over saturation? Will you ever do an entire "street level" card set? Does every set need to be epic? — Bane (@The_Empty_Set) July 1, 2016

問:你們會擔心鵬洛客過多的問題嗎?你們會做一個全是「平凡人」的系列嗎?每個系列都必須要是史詩級的嗎?

我相信你問的問題會在官方的Magic Story中的短故事中發生。你絕對會看到小事情發生時的親密時刻,但是以比喻來說,這些系列就是我們的暑假最強檔電影。復仇者3展現的不會是他們烤烤肉玩玩遊戲的一天。這並不是表示所有的威脅都會是具有時空摧毀性的,但是在規格上絕對會夠大。在我們述說的更大環境的故事中,角色的行為會放射到系列中的許多牌張上。我不認為我們會做一個「傑斯去買咖啡的世界」環境。

@maro254 why's Nahiri WR if she's so clearly mad and selfish as almost a pure R character? What White is left in her? — Alex Shade (@Alex_le_Sang) July 1, 2016

問:如果娜希麗和一個純紅的角色一樣瘋狂和自私的話為什麼會是白紅呢?她還有什麼白色的部份?

娜希莉並不是因為自我利益而行動的。她覺得自己的世界因為索霖的關係而陷入了巨大的危機。她的行為至少有一部份是她認為對多重宇宙的利益而做的。另外,她實現計畫的方法可是非常的白色。她細心地組織和計畫。她並不是做了第一件想到的事情,而是仔細想過需要做什麼。

@maro254 Do you think there's still plenty of design space left for new werewolves? — Dave Chalker (@DaveTheGame) July 1, 2016

問:你們認為還有許多空間可以設計新狼人嗎?

這要看你到底想要什麼。我們談論的是具有能反覆轉化的雙面牌「狼人機制」嗎?我們已經開發了不少這個的空間了。已經沒有太多既單純又優雅的設計空間了,尤其是在普通稀有度的牌張上。如果你問的是單面狼人以及他們會做的狼事,那空間還很多,因為我們這方面並沒有做很多。

@maro254 with greater focus on story and Planeswalkers, how difficult is it to decide which (of the MANY) 'walkers make it to print? — Mark Mc Govern (@markjmcgovern) July 1, 2016

問:在更注重故事和鵬洛客的現在,要決定印哪個鵬洛客有多困難呢?

我那些關於多美代的故事可以展現這個張力。我們試圖讓故事更以鵬洛客為中心,這表示我們故事中的鵬洛客數量會比我們的鵬洛客牌張位置要多。這表示在故事中出現不代表會有牌張。所以是的,這的確是造成了許多困難的決定。另外,顏色平衡的需求表示我們第一次推出的名單通常無法使用,讓我們必須要回去繼續調整。

@maro254 did meld always just use 2 cards, or were there designs that used more. was there a voltron-esque design — Celtic Spike (@Celtic_Spike) July 1, 2016

問:融合通常都只要用兩張牌,還是有使用更多的設計?是否有個聖戰士的設計呢?

如同我在我介紹融合的預覽文章中所解釋的,這機制最早的來源是機飛版中的B.F.M.。當我設計機飛版 2的時候,由於我知道B.F.M.是機飛版中最受歡迎的牌張,所以我又胡搞瞎搞了一陣,讓更多牌張可以連在一起。我實際上是有設計了一個由六張不同的牌所組成的聖戰士生物:身體、頭、以及兩手兩腳。它們可以單獨存在,但是如果身體存在於戰場上,那你就能將頭、手臂,跟腳連接上去。

我們在測試時發現這發生的機率非常低。我記得有一次我將頭和腳接到了身體上,不過也就只有這樣而已,所以我放棄了這個想法。當我們開始測試融合的時候,我們討論了是否要使用兩張以上的牌,而我也述說了我從機飛版2中得到的經驗。即使如此,我相信Ken還是有嘗試一下一個三張牌的融合生物。它的結果並不好,所以Ken也很快地放棄了。

@maro254 in retrospect, was Meld worth introducing in a set where it had to fight for space with Innistrad's transform cards? — Byron King (@DoneTheMath) July 8, 2016

問:回想起來,融合值得在一個需要和依尼翠的轉化牌搶位置的系列中出現嗎?

融合只能存在於一個有雙面牌的世界,所以不管我們在什麼世界中使用它,我們都會碰到這個問題。那我們為何不能做一個所有雙面牌都是融合牌的環境呢?我們嘗試了更多的融合牌,但是我們發現它們在限制賽中的表現並不好-這表示我們並不要太多的普通融合牌。

解決兩個,還剩一個

呼,你們的問題還真多。太多了,導致我還沒回答完,不過今天的數量已經足夠了。如同以往,我很想聽聽你們對於今天專欄和異月傳奇的迴響。你們可以寄電子郵件給我或是透過我其他的社交媒體帳號(推特、Tumblr、Google+,以及Instagram)。

請在下週回來看看第三和最後的「五四三」:異月傳奇專欄。

直到下次,希望你們能持續尋找答案。