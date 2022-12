我在前兩週回答了你們所有關於異月傳奇的問題。我還沒結束-剩一篇。

@maro254 Why couldn't Hal and Alena get a card? Players have really waited for them. — ばにら (@SucreauxVanille) July 8, 2016

問:荷拉娜和阿雷娜為什麼沒有牌張?玩家可是等待很久了。

這是個技術性的答案,但是它很重要。牌張系列的設計和為網站所寫的短篇故事的時間線是不一樣的。整體的劇情是在牌張設計時一起創造的,但像是配角的許多細節卻會在故事寫好之後才會出現。荷拉娜和阿雷娜在創造系列時並不存在。Kimberly Kreines在寫出她的故事「銀月之下」時才創造出了她們。

所以她們為何不是牌呢?因為在Kimberly創造出她們的時候這系列已經完成很久了。同樣的事情也在原本的依尼翠中發生在基拉夫與基沙身上。他們是在風味敘述撰寫的時候創造出來的,但是那也同樣是在牌張都已經確定之後的事情了-牌張已經有插畫和規則敘述了。和基拉夫與基沙一樣,Hal和Alena也深受觀眾喜愛,所以我們會在以後找個機會為她們設計牌張。

多樣化對我們來說非常重要,所以我們一直在嘗試將它編織到故事裡面。我要強調的是,她們的缺席是因為時間線,而不是我們不想將她們做成牌張的關係。

@maro254 Is Unsubstantiate a special case, or is "return target spell to owner's hand" now acceptable at lower rarities complexity-wise? — Gavin (@Abalidoth) July 1, 2016

問:消解是特例,還是「將目標咒語移回擁有者手上」現在在複雜程度上已經可以出現在比較低的稀有度上了?

不,這是個特例。這不是個我認為會常常出現在低稀有度的異能。

@maro254 why 14 mythics instead of 13? — Marc Hagemann (@marc_hagemann) July 8, 2016

問:為何有14張秘稀而不是13個?

一個稀有度的牌張數量是印牌選擇的副產品,這對我們來說雖然很重要,但是對你們說卻是無聊的細節。我認為我們這次有十四張而不是十三張秘稀的原因是因為我們認為布瑟拉(呃,至少她的一半)和烏力奇這兩張雙面牌都具有秘稀的資格。

@maro254 Was it necessary to have all eldrazi Titans revealed in consecutive sets? Feels like the mystery is diluted by having all at once. — Paul Qi-En Lim (@LimFactor) July 1, 2016

問:需要將所有的奧札奇泰坦放在連續的系列中嗎?這樣好像謎題都被它們的一起出現而稀釋了?

自從魔法風雲會:起源,我們開始了敘述故事的新章。這新章的一部分就是要讓故事更具有連貫性。塞洛斯的故事和韃契可汗有什麼關聯?幾乎沒有。使用這個新模式時,我們企圖要讓我們的新環境更具有連貫性。要這麼做的方法之一是要有連貫性的角色(這也是我們為何組成了守護者的原因),然後另一個方法就是讓一個環境設法連接到下一個。在不久之後,你們就會看到某些東西出現在一個環境,然後會在幾個環境之後再度出現。

不過由於我們剛開始這種故事模式,所以我們想要非常大聲地說出這種連貫性是存在的。這就是我們為何選擇連續做兩個奧札奇的環境。我們想要讓玩家了解一個環境的後果會影響到未來的環境。由於這改變和以前的常態不同,所以我們需要以非常直接的方式開始。以後可能不會這麼直接或快速,但是我們想要改變玩家關於故事的想法。

它減少了謎題嗎?當然,但是更大的目標才是最重要的。

@maro254 Creature tokens (esp ones at low rarities) almost always have square stats, what pushed EMN's Eldrazi Horrors to be 3/2s? — Remy Vogler (@sixminuteslate) July 8, 2016

問:衍生生物(尤其是低稀有度的)通常都有同樣的攻防。是什麼讓異月的奧札奇驚懼獸變成3/2的?

我們想給奧札奇驚懼獸衍生物一點個性,一些相同攻防無法最做到的事情。1/1、2/2,和3/3衍生物太普遍了,因此感覺不到它們的獨特性。我們知道它們必須要大於1/1,因為我們喜歡奧札奇衍生物隨時間的演進而進化(0/1到1/1到3/2)。我認為我們選擇3/2是因為要讓它們有實質同時又不會太難處理。

@maro254 how long has the EMN story arc with the eldrazi being on Inistrad been in the works? — Michael Owen (@MtoAllpro) July 1, 2016

問:異月裡和奧札奇的故事花了多久時間準備?

我在線上宣稱伊莫庫出現在依尼翠是在決定回到贊迪卡之前引起了一點轟動。什麼?這怎麼可能?讓我來給你們看看時間線吧。前創意團隊成員,現在於龍與地下城工作的Adam Lee是在R&D於公司外開會時先提到回到依尼翠的點子的。他的想法是,我們第二次到依尼翠時可以使用更多的宇宙恐怖而不是哥德式恐怖,因為我們在第一次到訪時把比喻都用的差不多了。瘋魔和突變(因為宇宙恐怖和人們發瘋和變異有關)的來源會是伊莫庫。在那個點子中並沒有娜希莉或是索霖或是後來的故事。它講的主要是伊莫庫造成的宇宙恐怖。

快轉一兩年。我們正在企圖想出要去什麼世界,然後發現我們可以回去贊迪卡。我記得我們剛回到拉尼卡而且結果也不錯,所以我們正在尋找其他能重訪的世界。由於原本的贊迪卡比原本的依尼翠早了兩年推出,所以先回去那裡比較合理。我們將重訪拉尼卡的計畫放到行程的後面,但我不記得到底是什麼時候。它一開始並不是接在贊迪卡後面。然後,由於一些我不能說的原因,我們必須替換一些環境而依尼翠最後就變成直接連在贊迪卡後面。

當我開始再戰贊迪卡的設計時,我們還沒有確定要轉成兩個環境的模組,也沒有決定要改變我們說故事的方式。魔法風雲會:起源仍是個關於壞人的系列。我對於回到贊迪卡的三系列環境的第一個想法是讓每個奧札奇成為各系列的焦點。這是在再戰贊迪卡的故事成形之前的事情。(我們的過程已經改變很多了,所以我們現在會先想出故事,再來決定我們要去哪些世界。)

我知道伊莫庫最後會在依尼翠上出現,但是我假設這會發生在再戰贊迪卡的事件之後。同樣地,這些事情會怎麼發生的細節我們還沒想出來。在設計早期,所有的事情都改變了。我們變成了兩個環境的模組、我們改變了述說故事的方式、我們將故事的關聯處理提早。事情劇烈地改變(但是是往好的方向)。

而這就是我們在知道要回到贊迪卡之前就知道伊莫庫會出現在依尼翠的原因。

@maro254 why the decrease in hats? — Isaac Simon (@Icyhandofdeath) July 8, 2016

問:帽子為什麼減少了?

現在我們來到了依尼翠真正發生的改變。我的理論是伊莫庫討厭帽子。事實上,也許娜希莉也討厭帽子,並且將伊莫庫引誘到依尼翠,因為她們同樣憎恨帽子。也許瘋魔的特徵就是排斥帽子。畢竟帽子在你頭上長出觸手的時候也戴不太上去。也許帽子也異變成了人的一部分。我不知道確定的答案,但是我贊成它的確是依尼翠闇影環境真正的謎。

@maro254 does this mean the eldrazi threat is over since Emrakul is now imprisoned in the moon? — Sam (@TheTrickzter) July 8, 2016

問:在伊莫庫被禁錮之後,這是否表示奧札奇的威脅已經結束了?

奧札奇的威脅已經結束了。至少,現在是這樣。接下來的系列還會有許多威脅,但是它們會是奧札奇以外的威脅。我們接下來的幾年會有許多有趣的壞人出現-有些你們知道有些不知道。我很想知道你們在知道它們是誰之後的反應。

@maro254 Sigarda kept the same color identity as AVR, but Gisela and Bruna did not. Why did pre-Brisela lose Red and Blue? #MTGEMN — Bill Farmer (@Eridish) July 1, 2016

問:席嘉妲的顏色特性和艾維欣重臨相同,但是姬瑟拉和布魯娜卻沒有。布瑟拉的正面為何沒有了紅色和藍色?

這純粹是個機制上的理由。如果姬瑟拉保持紅白然後布魯娜保持白藍,那就表示如果你想玩一副布瑟拉的套牌的話你就必要打三色(藍紅白)。我們這系列的融合牌已經不多了,所以我們想要讓盡可能多的套牌使用它們。這表示必須要將它們限制在一個顏色。對於天使來說,這選擇很簡單-白色,也就是她們都有的顏色,也是天使主要的顏色。

@maro254 Neither you nor Tabak listed Skulk as a returning mechanic though it is in EMN. Is it considered evergreen now ? — Th. Mrst. (@t_morisset) July 8, 2016

問:你和Tabak都沒有將潛匿列為回歸的機制,雖然它的確是在異月傳奇裡。它現在是常青異能了嗎?

當我創造潛匿時,我是盡力想要找到一個可以同時覆蓋藍色和黑色的常青異能沒錯。我們一直在尋找有更多互動性的迴避異能,避免那些根據你的套牌而可能開啟或關閉的東西。(「我玩的是綠色,所以我想大概無法阻止那個生物了吧。」)

我們尋找常青異能的新哲學是我們不創造它們了。我們會設計符合系列的機制,然後如果一個機制展示出常青的可能性,我們就會在更多嘗試和看看它能支持什麼設計之後做出決定。靈技大概是這個新哲學的最佳例子。

那,潛匿發生了什麼事情呢?它最後有一些問題,影響了我們將它變成常青的意願。首先,在我們設計它的時候,我們發現它的設計空間比我們一開始想像的要來得小。再來,在我們不斷測試之後,我們發現它比我們一開始預期的要難以追蹤。基於這兩個原因,我們決定不將它做成常青異能。

所以我和Tabak為什麼沒將列出來?我們只是忘記了。它是這個環境最微小的機制,所以我們純粹是忘記了而已。

@maro254 Are 6 planeswalkers per block the new normal, or will it fluctuate as needed for storytelling? #MTGEMN — Eric Kangas (@ungroundedvolts) July 2, 2016

問:每個環境有六個鵬洛客是新的常規,還是它會依故事而改變?

不是,預設還是五個。我使用「預設」這兩個字的原因是因為有時候它不會是五個,但是當大勢底定之後,它還是會回到五個。你們會看到其他超過五個的環境嗎?很有可能,但這並不表示它會常常出現。

@maro254 why haven't we gotten any meaningful reprints from original Innistrad? — Eric Lowry (@KaaliaPlayer) July 1, 2016

問:我們為何沒有從原本的依尼翠得到任何有意義的重印牌呢?

這環境的確有一些重印牌,所以我猜你說「有意義」的意思是強力的。標準系列的強力重印有一些問題:它們會歪曲環境。如果你談的是原本依尼翠的重印,那這些就是上次我們在依尼翠時歪曲標準的牌張。想要重訪舊主題的一部分就是要和上次造訪的時候不太一樣。

開發的確有嘗試帶回像是攫取思緒和易形地窖等強力的重印牌,而我們每次都對結果不滿意。另外,開發在一個系列中就只能使用那麼多強度,所以帶回舊牌張就表示新牌張在整體上就不會太強力-而這通常也會讓新系列感覺更糟。

@maro254 why is liliana de 5th oath? Wasn't sorin better for this? He has fair motivations and liliana only wants revenge — Mr. Elegancia (@kmg141097) July 1, 2016

問:莉蓮娜為何是第五個誓約?索霖不是更適合這個位置嗎?他有比較公平的動機,而莉蓮娜只想要復仇。

莉蓮娜不是個會公開她動機的人,所以我們必須要等看看她選擇加入的理由。很明顯地,她和傑斯的關聯有點關係。我現在能說的是,故事團隊非常努力要寫出一個既酷又引人入勝的故事,而莉蓮娜也是因為非常棒的理由被挑選入團隊的。

@maro254 Is red tapping down lands like blue taps down creatures an experiment, or is this a new take on land destruction lite? — Wes Lowe (@Yewlas) July 8, 2016

問:紅色像藍色橫置生物一樣的橫置地牌是個實驗,還是這是炸地的新方向?

它兩者都是。紅色的炸地主題一直都是個問題,因為魔法風雲會在你的對手把你的地都炸掉之後不太好玩。因為如此,所以我們調弱了炸地咒語的強力等級。我們想出這個「橫置地牌下回合不能重置」的機制的確是為了嘗試炸地的新方向沒錯。它允許紅色能在不留下永久性的傷害時暫時地阻礙對手的魔法力源。這真的是個實驗,因為我們不確定這機制以後是否還是紅色的,但我們還是想嘗試看看並且聽聽玩家的反應。請讓我知道你們怎麼想。這是個你們以後想在紅色看到的東西嗎?

@maro254 Why did Innistrad switch from gothic horror to cosmic horror? I thought Wizards preferred single-beat worlds. — Avery (@dude_1818) July 1, 2016

問:依尼翠為何從哥德式恐怖變成宇宙恐怖了?我以為威世智喜歡的是單主題的世界?

一個基於恐怖類別的世界的確是個單主題的世界。如果我們太狹隘的話,我們就沒有具有足夠的深度的世界能重訪了。要記得的是,我們每次造訪都必須要專注在主題的某個副區域上面。第一次的到訪只是一個副區域,而不是該世界的全部。

@maro254 #MTGEMN why no Undying, Morbid, or Flashback? Pauper players are sad. — Sam Olliso (@Spo7677) July 1, 2016

問:為何沒有不息、喪心,或是返照呢?維他命C的玩家很傷心哪。

一個系列的空間就那麼多,而玩家都會想要新東西,所以我們能帶回的東西非常有限。我們決定只帶回轉化這個機制,因為它在所有的選擇中在依尼翠上最有象徵性。我們是有討論你談到的那三個,而這三個之中最有可能回來的是返照。

@maro254 Ulrich seems out of place in #mtgemn since there are no "regular" wwfs (so far). Why not in SOI? Last minute for a legendary wwf? — Božidar Soldatović (@BozoBritva) July 1, 2016

問:烏力奇在#mtgemn感覺有點格格不入,因為這裡沒有「正常」的狼人。為何沒出現在依尼翠闇影呢?是因為最後才緊急加入的嗎?

烏力奇原本要在依尼翠闇影中出現,但是我們發現他和雅琳珂德同時存在。由於沒有兩個秘稀的紅綠雙面狼人位置,所以有一個不能留下。不管我們選擇哪個,他們都不適合異月傳奇雙面牌的突變主題的模式,所以我們不是要做出特例就是要踢掉傳奇狼人(鵬洛客因為顏色平衡關係必須要存在)。我知道傳奇狼人對於許多玩家來說非常重要,所以我們選擇了雙面牌的特例。由於它是個秘稀,所以它不會是打開異月傳奇補充包的玩家會常常看到的東西。

這問題數量真是多。非常感謝花時間寫問題的每個人。如同以往,我很想聽聽你們對於今天專欄和異月傳奇的迴響。你們可以寄電子郵件給我或是透過我其他的社交媒體帳號(推特、Tumblr、Google+,以及Instagram)。

