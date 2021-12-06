每個系列，我都會有一或兩篇郵箱專欄來回答大家關於系列的問題。這兩週，我將回答大家關於依尼翠：腥紅婚誓的問題。

這是我的推特：

It's time for me to write a mailbag column about #MTGVOW. Please keep your questions about Innistrad: Crimson Vow to a single tweet, one question per tweet. Thanks. #WotCStaff — Mark Rosewater (@maro254) November 19, 2021

如同以往，我會盡量回答問題，但是可能會因為以下原因無法回答：

我有字數限制，所以也只能回答那麼多的問題。

有人會問到重複的問題，通常我只會回答第一個問這個問題的人。

有些問題我要嘛就是不知道答案，要嘛就是不認為有資格來適當地回答它們。

有些主題我有很多原因無法回答，也包括可能會透露之後系列的牌等。

說了這些，讓我們開始回答問題吧：

問：為什麼沒有新版的莎利雅？

瑟班守護者莎利雅是展示魔法風雲會設計之間拉扯一個很好的例子來。這張牌第一次出現是在黑影籠罩，這代表在依尼翠：腥紅婚誓上市之前，它能在近代和永恆賽制（最主要的三個是指揮官、薪傳和特選）中使用，卻不能用在標準和先驅。這張牌有足夠的強度出現在競爭賽制的舞台上。

重印代表標準和先驅的玩家都將可以使用這張牌，這不是件小事。相較之下，近代和永恆賽制的玩家本來就可以使用瑟班守護者莎利雅，重印代表減少一個設計新牌的機會，也讓他們少了獲得新東西的可能。除此之外，沃索玩家也無法看到這個受歡迎角色新的樣子。

最難的在於我們只有一個位置，不管選擇哪個都會讓一些玩家開心一些玩家難過。沒有兩好的選項，我們只能個別牌張分別作評估。選擇重印的原因是因為可以讓標準和先驅玩家開心的依尼翠系列重印牌實在不多，他們將會樂於見到一張他們願意重印的牌被重印。

另外我們也還有很多機會可以設計新牌來讓另一邊的玩家開心，所以這次我們選擇重印了瑟班守護者莎利雅。

問：血滴衍生物有未來嗎？

基於兩個原因，我相信所有神器衍生物的資源（線索、珍寶、食品、血滴等）都會屬於落葉異能。其一，它們充滿風味且大眾，大部分的時空都存在這些東西；其二，它們在對局中所做的事是很簡單的，要找到協同並不困難。就讓我們用血滴來作為例子。

魔法風雲會是一個以生物為中心的戰鬥遊戲，永遠都有對付生物的咒語—這正是血滴會出現的基本方式。翻揀（棄牌抽牌）是個對局中很實用的異能—尤其是有墳墓場主題的系列，而那正是我們經常製作的東西。我是否有辦法想像一個有些血腥的機制能和翻揀搭配？當然可以。所以是的，我相信血滴衍生物會有屬於它的未來。

問：為什麼沒有普通牌的吸血鬼雙面牌？

我不認為我們刻意把它排除在外。系列設計團隊設計了一些轉化雙面牌（TDFC），大部分都是頂底設計，其中機制上感覺屬於普通牌的就成了普通牌。我不認為他們有特別擔心普通牌的TDFC吸血鬼，因為吸血鬼的出現率很高，且在高稀有度也有一些很酷的吸血鬼。

在設計一個系列時需要格外小心的，是不必每個決定都要有個主題。你會希望有足以產生影響的數量來凸顯主題，但不要太過以免整個系列感覺太過單一。

問：為什麼從未有過一個受黑湖妖潭啟發的依尼翠牌？那是除了木乃伊外唯一尚未出現過的經典怪物電影，且和木乃伊不同，它看似十分適合這個系列。

問：為什麼人魚從未出現在依尼翠上？它們不是航海類型恐怖文學裡面的基石嗎？

黑湖妖潭裡的怪物已經被頂底設計融入多個依尼翠的設計裡，我馬上能想到的就有三個—包括最初的 依尼翠，且我認為它們全部是人魚的生物類別。至於為什麼從未發行？有兩個答案：一個整體的答案和一個具體的答案。

整體的答案是依尼翠系列有一個主要的部族主題（人類、精靈、吸血鬼、狼人和殭屍），這吃掉了大部分的生物空間。我們有些可以放進單張特定類別的生物機會，但競爭這些位置的不同牌實在太多。

至於具體的答案則是依尼翠有一個「人類變成怪物」的基本主題，四種主要的怪物在轉化前全部都是人類。依尼翠系列也有其他的怪物，但傾向不要把它們做得和人一樣—我認為這正是為什麼黑湖妖潭還沒被做成一張牌的原因。未來我相信我們還會回到依尼翠，也會有更多的比喻出現，所以如果哪天它得以發行我也不會太意外。

問：在依尼翠：黯夜獵蹤裡針對狼人的剋制牌要比依尼翠：腥紅婚誓裡針對吸血鬼的更多，使得吸血鬼現在被認為比狼人強。你認為展示系列主題的最佳狀態在哪裡？

這有些超出了我的專業，於是我找對局設計團隊討論了一番。據我所瞭解到的，主要的原因在於晝形/夜形有些難以預測，所以他們放入了更多的安全閥以避免這最後變成問題。多年來平衡魔法風雲會系列的經驗告訴我們要對那些你不了解的東西保有解答是多麽重要。

對局設計團隊對吸血鬼利用的空間有較多的了解，所以對剋制牌的依賴也較少。這代表最佳狀態在於一個主題可能會帶來問題的可能性。不可預測的變異性越高，你就會希望放進更多解答。

問：為什麼這次系列裡非普通牌的指標傳奇比較少？它們還會回來嗎？它們最適合爭鋒和低強度的指揮官了。

問：限制賽有許多十分相似的設計—十個色組有些好用有些不然，以及用來點出主題的金色稀有和非普通牌。這已經是模板了，你們是否有計畫一些不同的東西？

這個主題總是在這篇專欄裡反覆出現。魔法風雲會玩家並非全部是都想要同樣東西的單一群體。有些人看重熟悉度，也有些人在意創新，我們要如何讓所有人都開心？首先，魔法風雲會系列有一個預設的樣板；也就是說如果沒有其他力量要求一些改變的話，系列就會長那樣。

就以我最喜歡用在魔法風雲會設計上的蓋房子比喻，如果你只看每個房子開始蓋的前幾個月，大家都會長很像。那只是為房子蓋地基最基本的方式，大部分房子都是這麼蓋的。接著，在某個時間點不同的房子之間會開始分散，所以最終成品之間會有很多不同。魔法風雲會的系列也是一樣。核心上來說它們之間並沒有那麼大的差異，因為魔法風雲會的系列希望感覺像是魔法風雲會的系列，但基本架構上的所有裝飾讓它們彼此之間感覺不同。

每個系列都會依照其需求來決定非普通的雙色指標牌是否會是傳奇生物。我們一直在嘗試找到在有足夠傳奇生物讓那些想要很多傳奇生物的玩家開心，和不要製作太多造成傳奇生物感覺不那麼特別之間找到平衡。

在更大的架構下，這也會有很大的差異。雖然非普通的指標不一定是傳統的金牌，預設確實是這樣。但我們想要一些東西能幫助傳達不同原型正在做的事，並鼓勵輪抽的玩家尋找一些特定的原型。

這是我們必經的道路。魔法風雲會的核心設計允許比讓玩家感覺良好更多的靈活度。舉例來說，我可以製作一個機制上只是魔法風雲會牌的系列，每張牌單以牌來說都能理解，但整體的遊戲體驗就不會感覺像是魔法風雲會。

繼續沿用我的比喻，任何人都可以蓋一棟房子但不使用任何傳統的裝飾，那雖然理論上仍是一個房子，但沒有房子的感覺。我們需要足夠的架構讓它感覺像是魔法風雲會，但也希望確保每個系列都有自己獨特的機制和創意特性，這樣就不會每個魔法風雲會系列都感覺相似。

這代表之後還會有更多有非普通指標傳奇生物的系列，也會有更多其他不同東西來填補那個空缺。我們很努力讓感覺熟悉和創新能兩者並存，但有些時候只能選擇其中一邊。

問：這個系列感覺輪抽鄰色比對色容易—你們是否打算讓 #MTGVOW 成為和依克黎：巨獸時空一樣，有個刻意減少支持一些原型以及增加支持另一些原型的子集？像是一個類公會系列？

說到預設，我們是這麼為輪抽建構魔法風雲會系列的。一般我們傾向有五個主要的策略分別放進五個不同的色組—通常預設是雙色，且大部分時間會是鄰色或對色。這些的主要策略十分明確，且幾乎都會利用系列的主要主題。主要主題會包含最大量的牌，通常也會內建一些變化以利經常輪抽的玩家可以嘗試那個系列的不同風味。那些往往也是最常被輪抽的主題。

接著會有五個次主題，通常放在沒有主要策略的色組裡—大多數時候是雙色，但也時也會是三色。這些主題通常有些難以捉摸且需要更多輪抽的經驗。整體的數量往往會比主要策略的牌來得少，但通常會有很高的協同，代表只要你能抽得越好就會越強。這些策略會和系列裡的大主題連結，不過不會那麼直觀。它們將會是第二常被輪抽的策略。

最後，我們還會有一些能作為主題的牌放在非普通或更高的稀有度。如果在前期就拿下它們，這些牌能給你一些更古怪的輪抽策略。這些輪抽策略最不常見，但能提供那些有經驗的輪抽玩家探索新天地。

依尼翠：腥紅婚誓裡的主要策略是五個鄰色色組，分別著重在和那個色組相連的怪物/人類的風味上。次要的策略是五個對色色組。所以沒錯，你的觀察是正確的。

問：在開發時你們是否考慮過讓瘋魔機制回歸這個環境？它和血滴衍生物間也有很好的協同。

瘋魔第一次出現是在奧德賽環境裡的絕境。那個環境有個棄牌的主題，而瘋魔讓你把通常屬於扣分的東西變成加分。我們接著在依尼翠闇影裡把瘋魔帶了回來，選擇放在紅黑讓它變成吸血鬼的東西。如果我們在依尼翠系列裡再把瘋魔帶回來，它就得要屬於吸血鬼，因為是那是我們過去所做的設定。

問題在於依尼翠：黯夜獵蹤和依尼翠：腥紅婚誓（也有人會說大部分過去的依尼翠系列也是）每個生物類別只分配到了一個機制，所以如果把瘋魔給了吸血鬼，那就會成為它們的機制。我們實在很想使用血滴衍生物，但不能兩個都用，所以我們最後選擇了血滴衍生物。

儘管如此，我們知道在更大範圍的賽制裡玩家可以使用依尼翠闇影環境裡有瘋魔異能的吸血鬼，所以將會有個地方可以讓玩家構築有血滴衍生物和瘋魔的吸血鬼套牌。

問：為什麼你們會選擇在依尼翠：腥紅婚誓裡放進那麽多的機制，而非把重心主要放在血滴衍生物上？

和過去在依尼翠設計上所做的一樣，我們希望分別給五個主要的生物類別（人類、精靈、吸血鬼、狼人和殭屍）一個機制上的定義。這個機制上的定義不一定永遠是關鍵字，不過在依尼翠：腥紅婚誓裡確實是如此。血滴主要被限制用在吸血鬼上（至少只有吸血鬼可以使用），所以並不是能大量想用在哪裡就用在哪裡的東西。

問：為什麼沒有再見到奧札奇？甚至是背景敘述、插畫或暗示來告訴我們癲狂劫後依尼翠是如何對付它們的。

問：你們是否考慮過把沃文森異獸做成殘存下來的奧札奇？它看起來不管是機制或風味上都像是與異月傳奇有所呼應。

為什麼沒有奧札奇？有兩個答案—一個偏向機制面，另一個則是創意面。從機制上來說，我們想要讓系列專注在這個系列自己的主題上。

依尼翠：黯夜獵蹤和依尼翠：腥紅婚誓各有三個主要的目標。其一，回歸到最初依尼翠的感覺，利用哥德恐怖和延續我們在依尼翠闇影環境裡開始涉入的宇宙性恐怖。第二，雖然每個系列都有依尼翠整體的感覺，我們想要把重點放在特定部族上（依尼翠：黯夜獵蹤裡的狼人和依尼翠：腥紅婚誓裡的吸血鬼）。第三，每個系列的主題都是一場活動（依尼翠：黯夜獵蹤裡的收成節和依尼翠：腥紅婚誓裡奧莉薇亞和艾德嘉的婚禮）。有一張奧札奇的牌會把焦點轉移到我們不想要的地方。

創意上來說，奧札奇只有三隻（至少我們所知道的）—伊莫庫、鎢拉莫和寇基雷。後兩隻已經死了，而伊莫庫被困在依尼翠的月亮裡。所有你在過去系列中曾看過的奧札奇牌都和這三隻奧札奇泰坦有關，都是它們的一部分。別忘了，奧札奇是原生於黑暗虛空的外星生物，不存在任何一個我們可以理解的方式。要讓奧札奇存在一個時空上，奧札奇得要在那個時空上是自由的，然現在那並不存在，因此也無法有單一一隻奧札奇。就算有人可以暗指伊莫庫是自由的，但那並不是我們想要的故事焦點。

如我在依尼翠：黯夜獵蹤的第二篇郵箱專欄裡所提到的，故事裡一個關鍵的部分在於白晝/黑夜的循環被月亮所打亂，而那正是因為伊莫庫的行為所直接造成的，所以依尼翠闇影環境的故事對發生在依尼翠：黯夜獵蹤和依尼翠：腥紅婚誓裡的事有很大的影響，就算看不到奧札奇也一樣。

問：過去曾有一個你們曾嘗試發行一張鏈鋸牌最後卻作罷的故事，為什麼這次卻可以了？

在最初依尼翠的設計裡，Richard Garfield製作了一張名為鏈鋸的牌。Richard是一位很棒的頂底設計師，他感覺一個恐怖系列應該需要一張鏈鋸。我知道創意團隊不會讓這個名字留下來，所以在設計檔案提交前把名字改成了旋轉刀片，那感覺更像是一個魔法風雲會神器的名字。這張牌最後得以發行，不過概念被改為一個更適合依尼翠設定的裝置—那張牌名為環鋸鋒刃。

環鋸鋒刃是一把由較小的彎刀構成的鋒刃，能在刺入生物體內時劃開。我想創意團隊認為那是最接近的類比。

我其實不確定是什麼改變了。魔法風雲會的玩家隨著時間變得越來越休閒，我認為我們也越來越願意向外拓寬創意的邊界，但我必須要承認第一次看到尖刺鏈鋸時我還滿驚訝的。

問：這是一個吸血鬼系列，但只有人類/吸血鬼。我們過去曾看過龍/吸血鬼，為什麼這個系列裡沒有更多非人類的吸血鬼？

在建構一個時空時很重要的一件事，是要有一個整體的感覺來捕捉時空的本質。如上面所提到的，依尼翠的感覺是「人類變成怪物」。哥德恐怖其中一個主要的主題，是利用恐怖的比喻來表現人性。

依尼翠的世界架構吸收了這個時空的宇宙觀，所以吸血鬼傳說只有散佈到人類身上。吸血鬼—以及吸血鬼傳說—也存在於其他時空，且將會符合那個時空的需要，所以我們還會有其他機會看到非人類的生物變成吸血鬼—只是不是在依尼翠上而已（除非這個時空未來碰到了一個巨大的變動）。

月色降臨

這是所有今天我有的時間，謝謝所有提供問題的大家。如果對我的任何答案或依尼翠：腥紅婚誓系列本身有任何想法，你可以寫email給我，或透過我的任何社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram和TikTok）與我聯絡。

下週回來看我回答更多關於依尼翠：腥紅婚誓的問題。

在那之前，願你保持好奇。