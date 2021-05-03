我每個系列都會寫一兩篇郵件專欄來回答你們對於該系列的問題。我今天要回答你們關於斯翠海文：魔法學校的問題。這是我的推特貼文：

如同以往，我會盡量回答問題，但是我可能會因為以下原因無法回答你們的問題：

我有字數限制，所以也只能回答那麼多的問題。不過，我在部落格上面的答案會比較短，而這篇專欄的答案會比較長比較詳細。

有人會問到重複的問題，通常我只會回答第一個問這個問題的人。

有些問題我要嘛就是不知道答案，要嘛就是不認為有資格來適當地回答它們。

有些主題我有很多原因無法回答，也包括可能會透露之後系列的牌等。

說了這些之後，讓我們來看看問題吧：

問：你們有考慮讓多美代出現在斯翠海文裡嗎（就像飄萍出現在依克黎一樣）？她感覺很搭。

我們對於鵬洛客的客串演出會額外謹慎，因為該角色如果出現然後又沒有獲得卡牌的話那他們的粉絲就會不開心。漂萍有個特徵（她被迫要一直時空跳躍）所以她偶爾出現是很合理的。

至於多美代為什麼不能出現在這系列中並獲得一張鵬洛客卡牌的原因則是，我們必須要為每個系列的鵬洛客平衡顏色，而斯翠海文已經有兩個在故事中不可或缺的藍色鵬洛客了（克蜜娜和威爾）。

問：陣營很明顯是個多色系列的成功且受歡迎的處理方式，但你們要如何讓韃契、拉尼卡、斯翠海文等系列不吃掉對方的設計空間呢？

製作新陣營系列的秘密就是要確保這些陣營有個完整的身分，然後也有個能搭配它們的世界。由於拉尼卡是第一個「現代的」陣營系列，我們大可以挑選這些顏色最著名的效果給所有的雙色組合。沒錯，它們都是公會，但並沒有更大的架構將它們連結在一起。

拉尼卡之後的陣營系列都必須要創造一個更大的結構來允許陣營。舉例來說，斯翠海文的陣營在乎的是瞬間和巫術，以及一個學校的主題來給予它們一個獨特的風味。這表示陣營的標準漸漸提高，因此需要一個更輕巧的處理方式。顏色本體做為主題的日子已經不在了。

問：斯翠海文看起來似乎包含了「幾乎」所有魔風的生物類別，甚至也包含了一些全新的擬人動物種族。我好奇的是，鬼怪在哪呢？

空間就只有這麼多，所以我們決定讓斯翠海文使用一些其他的紅色生類別，像是矮人、半獸人，和魔神等等。另外，衡鑑有個精靈的部族要素，所以一些紅白卡牌必須要是精靈。

我知道沒有鬼怪會讓鬼怪的粉絲不開心，但這讓我們能使其他生物類別的粉絲開心。我們發現在系列之間混入不同的生物類別能讓整體的魔法風雲會社群感到更滿意，因為每個人都能在某些時候得到他們喜愛的東西。

問：害蟲和分靈為什麼沒出現在吉祥物的卡牌上？

這問題是關於苑像展示這張牌。

有兩個主要的原因。第一，這會讓這張牌費用更大，而魔法力值為7的牌已經夠難使用了。第二，這裡有些空間的問題，而害蟲和分靈兩個則是需要使用最多的字—害蟲有一整條的規則敘述、分靈則是需要你定義它們多大（它們會獲得多少+1/+1指示物），然後所有的分靈卡牌都牽扯到不同的變數。

問：如果斯翠海文有五個鄰色學院，那他們為研讀什麼科系呢？

當你在設計什麼東西時，你必須要決定是否要留些空間給未來的設計。如果留，那你有些空間就完全不能碰，這樣之後的設計團隊才能使用它們。如果不留，那你就不用擔心保留未來的設計空間了。斯翠海文的設計是屬於後者。

我們沒有製作鄰色大學的計畫。我們使用了非常多的頂底材料來定義這五個學院，所以我想要創造另一個和斯翠海文感覺完全不同的學校會非常困難，甚至是不可能的。

不過，我們還是給外面的世界留了不少線索，所以重返阿凱維沃可能就不會是只有斯翠海文而已了。到時候會有鄰色嗎？我的直覺是沒有。並不是所有的雙色陣營系列都得有全部的十個組合。舉例來說，阿拉若的斷片只是弧形組合、而韃契的部族就只是楔型的組合。

問：PV的牌為什麼不是他自己設計的呢？他只獲得了一堆選項而已。

在非常非常多年前，我試圖要想出一個The Duelist（一個之前威世智推出，關於魔法風雲會的雜誌）可以贊助的酷炫比賽。我們沒有太多預算，所以我們必須要找出創意的解決方法。魔法風雲會沒有全明星賽，所以我想到的點子是The Duelist邀請賽，即之後的魔法風雲會邀請賽。一個只有少數量高調玩家的比賽從經費上來看就是比較好執行。同樣地，我必須要想出一個讓人想要、但又不昂貴的獎勵，所以我決定讓優勝者能設計他們自己的卡牌。這很獨特、很酷炫，以及最重要的是，它基本上是免費的。

邀請賽進行了十一年，也創造了十一張牌。我們推出的第一張牌（Avalanche Rider—Darwin Kastle贏得第二次的邀請賽而設計了這張牌。贏得第一次邀請賽的Ollie Rade會在之後獲得他自己的牌）使用了Darwin的圖像（因為我是遠古遺產的牌張概念）。標準因此而產生，而將優勝者的圖像放到卡牌上就變成慣例了。

邀請賽不再舉辦了，而和它一起消失的則是邀請賽優勝者的牌。玩家常常會說他們想念它，所以我們決定在數年前將它們帶回（不過會做點微調）。玩家最喜歡的一點就是這張牌上會有某個玩家的圖像。至於是誰設計的對玩家來說似乎就沒那麼重要了。事實上，許多邀請優勝牌都是我設計的，而不是該玩家。我都會和該玩家合作來創造出一個他們喜歡同時又符合他們風格的牌，但我們發現讓設計者來設計會得到更棒的結果。

新的世界冠軍卡牌也是一樣的。我們會和該玩家合作來創造出一張他們滿意的牌，但設計方面還是我們處理。

問：使用對色組合而不是鄰色做為學院配對的理由是？

不算包含全部十種雙色組合的拉尼卡系列的話，鄰色和對色的系列列表如下：

注重鄰色組合的系列有：

傳承 (1994)

冰雪時代 (1995)

大戰役 (2000)

時空轉移(2001)

闇影荒原 (2008)

韃契龍王 (2015)

Unstable (2017)

注重對色組合的系列有：

啟示錄 (2001)

暮光(2008)

鄰色組合的數量是對色的三倍多。除此之外，自2008（十三年前）之後就沒有對色系列了，而傳統的多色對色系列更是自2001（二十年前）就沒有出現過了。簡單來說，是時間了。

問：重返時能展現更多學校之外的人們和地點嗎？

雖然斯翠海文主要是注重在大學上，創意團隊還是有保留一些阿凱維沃其他地區的線索，讓我們能更了解這個時空。這同時也讓我們在重返時能展現更多斯翠海文以外的世界。

問：在設計時，你們認為「溫習」比「抽一張牌」好、差，還是相當？

由於這不是我的專業，所以我詢問了斯翠海文的系列設計帶領Yoni Skolnik。他是這樣說的：

「普遍來說，比較差。許多溫習牌上面如果是寫『抽一張牌』的話我們就不會推出它們了。抽牌一直都很棒，而要使用溫習則需要你在輪抽和構築套牌時思考更多。不過，在你支付了套牌構築的費用之後，你會發現溫習在很多情況下都會比抽一張牌更強力。」

問：永久物//咒語的模式雙面牌看起來有很大的潛能，但這系列中的數量似乎不多。這是因為艾卓的歷險機制在標準中也使用了類似的空間嗎？

當斯翠海文在複數年的系列計畫中獲得欄位時，我們原本的計畫是要讓它著重在模式雙面牌上的，而這些卡牌大部分都會是正面永久物、背面瞬間或巫術的型態。

多年之後，艾卓王權加入了歷險，同時也強迫我們重新考慮斯翠海文要如何運作。斯翠海文不能如我原先計畫過度依靠模式雙面牌讓我決定將模式雙面牌延伸到三個系列裡。我的確是知道斯翠海文團隊想要讓永久物/咒語的模式雙面牌和歷險咒語有所區別。

問：你們有考慮使用像是達雷迪或是多美代等其他的鵬洛客做為學院的教授或是訪客嗎？我等不及要玩這系列了。

我們很早就知道這系列繪有個純黑的鵬洛客，所以原本這欄位是要給達夫黎的，但在我們想到這是莉蓮娜偽裝並躲藏的地點之後，我們很快就修正了。除此之外，我們並沒有考慮其他的鵬洛客教授，因為我們已經有莉蓮娜和克蜜娜了。

問：在設計學院時你們有多著重在顏色派上呢？

這些顏色使用的都是自己的異能。我們是可以彎曲一點規則，但顏色不能做的東西還是一樣不能做。說是這麼說，每個顏色還是能使用很多不同的異能，所以我們還是能做些調整。

挑選學院能做什麼的最大影響並不是顏色派（我們當然還是得待在裡面），而是要捕捉學院的頂底風味，同時又要遠離同樣雙色的公會。

問：斯翠海文有比魔法師更多的類別，這些「法師」職業是如何挑選的呢？

自艾卓王權之後，魔法風雲會就有五種施法型的生物類別：僧侶、德魯伊、祭師、邪術師，和魔法師。

在洞察設計時，我們討論是否要依學院來分生物類別，但卻沒有太好的搭配。白黑的僧侶和藍紅的魔法師很合理，但其他就尷尬了。靡華很適合德魯伊，但這樣黑色學院就沒有邪術師的位置了。如果靡華是邪術師的話，那衡鑑就得是祭師，這裡紅色沒問題但白色就不適合，然後量析的綠色使用德魯伊沒問題，但藍色就一樣尷尬了。

創意團隊在最後決定依顏色來分類五種生物類別。白色有僧侶、藍色有魔法師、黑色有邪術師、紅色有祭師，然後綠色則是有德魯伊。這表示每個學院都有兩種會施法的生物類別：銀毫有僧侶和邪術師、粹麗有魔法師和祭師、靡華有邪術師和德魯伊、衡鑑有祭師和僧侶，然後量析則是有德魯伊和魔法師。

問：看起來指揮官以酷炫大點數的效應以及更高密度的傳奇生物影響著標準系列的原理和設計。這是未來的趨勢嗎？

你們會發現我不再稱呼非補充系列為「標準系列」，而是改將它們稱為「主要」系列。這個改變的是因為R&D改變了如何看待主要系列的原理。他們不再只專注在標準（和限制）上，而是會著重在所有玩家喜愛的賽制上。

由於資料顯示指揮官是目前最多人玩的賽制（不算「在餐桌上使用我擁有的牌」這種賽制），我們想要確保每個主要系列都有些卡牌能給它使用。所以沒錯，我想你可以說這是未來的趨勢，不過各種要素的數量會依據每個系列的需求而更動。

下課

我今天能回答問題的時間就這多麼了。謝謝有丟問題進來的各位。如果你們喜歡問我問題的話，我每天都會在我的部落格Blogatog上做這種事情。如同以往，我很想聽聽你們對於我的答案或是斯翠海文的感想。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）來聯絡我。

Join me n請在下週回來看我回答更多你們關於斯翠海文的問題。

直到下次，希望你們能持續問問題。