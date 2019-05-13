我在每個系列推出時都會寫一個郵袋專欄。現在是時候回答各位關於火花之戰的各種問題了。

這是我的推特貼文：

如同以往，我會盡量回答問題，但是我可能會因為以下原因無法回答你們的問題：

如同傳統，我會先從被問最多的問題開始回答：



問：賈路在哪？

問：賈路在哪？

問：如果賈路是無上獵者（以故事來說），那他為什麼沒出現在這場戰爭中，來幫助波拉斯殺掉其他的鵬洛客？

問：賈路（獵殺鵬洛客的無上獵者）為什麼無法嗅出同一個時間出現在同一個地點的37個鵬洛客？

問：賈路在哪？！

問：賈路在這麼多鵬洛客大亂鬥的時候在哪？

賈路在哪？他為什麼沒出現在火花之戰中？這問題有兩個答案，一個是現實世界的、另一個是故事裡的。我先回答前者。賈路是個受歡迎的角色，而我們也有一個關於他的故事想說。魔法風雲會有許多鵬洛客，我們很努力地在平均曝光他們。這表示有些角色就是得等。我們想要述說的賈路故事和波拉斯章節沒有關聯。賈路曾在多明納里亞上出現了一下，但在嘗試了許久之後我們還是沒有辦法說出想要的賈路故事。如同我之前所說的，我們有個關於賈路的計畫，而你們也還會看到他。火花之戰只是剛好不適合而已。

以故事來說，波拉斯的計畫是要誘導儘量多的鵬洛客到拉尼卡，這樣他的震懼軍才能收割他們的火花（過程中會不小心殺掉他們，但波拉斯才不管那麼多）。賈路是個非常有效率的鵬洛客獵者。波拉斯可不想聚集一堆鵬洛客在同一個地方，然後在能收割火花之前就被賈路殺掉一半。這表示波拉斯在計畫誘導鵬洛客們來拉尼卡的同時，他也要花些精力確保賈路不會出現。

問：戴克在哪

另一個被問到很多次的鵬洛客則是戴克費登。和賈路不同的是，戴克費登是故事的一部分。他是火花之戰小說的十一個敘述者之一。那戴克為什麼沒以卡牌的形式出現在火花之戰裡呢？我會給你們答案，但還是得事先警告你們這答案不會讓人太滿意。這和我們平常不會特別提到的幕後問題有關。（就理想來說，我們想要你們覺得魔法風雲會是個無縫的產品。）

先從單純的事實開始吧。我們沒有辦法在撰寫故事的同時設計這系列。這兩者都需要多次改變，而你是沒有辦法讓兩個持續改變的東西保持同步的。其中之一必須先完成，這樣另外一個才能配合它。故事比卡牌設計更有彈性，所以先進行卡牌設計是很合理的。不過，故事的大綱還是會在設計前就先設定好，這樣設計才有個大概的目標。

這表示在開始火花之戰的設計前，我們是知道基本故事的—我們知道誰在打誰、戰爭的大綱，以及戰爭的結果。很多設計就是要確保這系列能透過卡牌傳達這些故事中的關鍵時刻。當作者Greg Weisman開始撰寫火花之戰的小說時，他也知道故事的大綱，並能使用出現在各張卡牌上的情境。雖然他也盡量使用了現有的各種要素，但這系列就是缺少了他需要的某個東西。

所以Greg和威世智進行了討論，並想出他在述說故事時需要什麼。很多東西都是盡量從系列中現有的東西中取材的，但某個故事需要一個鵬洛客，而系列裡的角色都不適合。在檢視了不在故事裡的許多鵬洛客之後，他發現戴克費登正是完美的人選。從故事的觀點來看，戴克沒有理由不能出現在拉尼卡上。事實上，戴克在洞察設計時也是張卡牌，但我們認為莎希莉比戴克更適合這個系列所以移除他了。（拉爾是稀有的藍紅鵬洛客，這樣就只剩下非普通的混血欄位了。）

在發現戴克於故事中的角色十分重要時，已經來不及變更卡牌了。莎希莉的卡牌變成戴克一點都不合理。它會派出1/1自動機（來自卡拉德許的特定生物）並且會將神器變成其他神器或是生物的複製品，而這些都是很莎希莉的能力。（相比來說，戴克只會偷神器。）限制已經平衡了，所以我們也不想只換掉一個非普通。另一個能放他的欄位就是拉爾查雷克的稀有欄位，但拉爾在故事中也很重要。其他的稀有雙色鵬洛客欄位都沒有重複，所以我們也無法將他塞到隨便某個地方。另外，彩繪玻璃的預告片可能已經開始了，這表示加入新角色也會造成額外的問題。（諷刺地是，預告片比較晚開始，並將戴克塞了進去。）簡單來說，戴克加入太晚了，讓我們無法將它放進系列裡。

我們很清楚這並不理想，所以我們也檢視了過程，來看看是否有方法能減少這種事情發生的機會，但事實就是，製作小說和集換式卡牌系列的時候會有許多一直更動的部份，有時候就是沒有辦法百分百對齊。而這就是為什麼戴克沒有出現在這系列裡的原因。

問：為什麼沒有包含所有活著的鵬洛客呢？

火花之戰有37個 鵬洛客（包括買一盒的泰茲瑞），但魔法風雲會的鵬洛客數量可不止這樣。他們為什麼沒有全部出現呢？這答案有很多面向。

理由#1 – 空間的問題

一個正常的系列平均會有三個鵬洛客，而他們全部都是秘稀。為了捕捉鵬洛客的戰爭風味，我們選擇將這個數字盡量拉高。這就需要我們將鵬洛客放到非普通和稀有了。這表示需要非普通的混血鵬洛客好讓限制賽運作。我們越和大量的鵬洛客卡牌互動，就越發現極限何在。為了鵬洛客的高密度，我們要顧慮生物比例、咒語比例，以及這系列必須有的其他東西，但空間就是那麼有限。

理由#2 – 顏色平衡的問題

新鵬洛客的設計主要是要符合他們出現系列的需求。鵬洛客格框（我們用來確保標準賽制顏色平衡的工具）可能會顯示我們需要一個白藍的鵬洛客。如果現有的白藍鵬洛客都不適合，那我們就得設計一個新的。這麼做的結果就是我們的鵬洛客在顏色上是不平均的。舉例來說，我們的紅色和綠色鵬洛客比白色和藍色要來得多。雖然火花之戰在顏色的平衡上沒有很完美，但它大致上還是有平衡，這也使得加入額外的鵬洛客非常困難。

理由#3 – 招牌咒語的問題。

每個鵬洛客在火花之戰中都有至少一個招牌咒語（通常是個他們會使用的咒語）。加入更多的鵬洛客就表示要加入更多的招牌咒語，而這些已經不太好設計了。簡單來說，鵬洛客角色的存在感在這系列裡可不只有他們本身的鵬洛客卡牌而已。

理由#4 – 故事的問題

並不是每個角色都適合出現在這個故事裡。有些角色會在之後的故事裡出現。有些角色因為故事的關係所以我們將他們和其他角色隔離。有些單純就是不適合火花之戰的故事。有些死掉了或是活在其他的時間點。我們有許多原因不想讓某些特定的角色出現在拉尼卡上。

所以整體來說，這些問題就是我們為什麼沒有那麼多空間的原因。

問：你們有哪些想做卻無法做的鵬洛客呢？

在洞察設計時，我們並沒有擔心哪些人出現在拉尼卡上是否合理，因為我們知道這在之後還會整理。所以我們就將我們喜愛的角色（除了那些死掉的之外）放進檔案裡。所以如果你有個真的很想要、但卻沒出現在這裡的鵬洛客，那他們很有可能在某段時間裡曾經待在這系列中，儘管時間可能不長。

問：你們是怎麼決定哪些鵬洛客要來拉尼卡的？

是基於顏色需求和故事需求的平衡而定的。非普通需要兩個單色和混血循環的十個雙色組合。除了這個機制的限制之外，剩下的都是由創意團隊和故事走向決定的。

問：對於那些沒出現在#mtgwar的鵬洛客來說，你們有給他們設定未來的計畫嗎？

某些特定的鵬洛客沒有出現在火花之戰的主要原因就是我們有為他們設定計畫。有些沒出現在火花之戰的鵬洛客會在之後幾年出現。

問：你們是如何在幕後決定哪些鵬洛客是否會在火花之戰中存活下來的呢？

誰存活下來基本上是由故事需求決定的。R&D唯一造成的小影響就是（而我不確定這是否真的有影響）大約一年前，我們計畫每個角色總共有多少設計空間的時候。這個意思是說，我們認為還能給某個鵬洛客設計多少卡牌。

問：我們以後會看到其他在這個系列中第一次出現的鵬洛客嗎？

我們的確有這樣的計畫。我們也會追蹤玩家對於火花之戰鵬洛客的想法。越受歡迎的鵬洛客就會越早重新出現在你們面前。

問：將鵬洛客改為傳奇的鵬洛客規則是在#mtgwar的何時移除的呢？

這個改變是在火花之戰 的洞察設計開始前就發生的（在內部，不是我告訴你們的時候），所以這對我們設計系列毫無影響。我們很清楚知道這改變已經發生了。

問：多重宇宙中曾經有這麼多個鵬洛客聚集在單一個時空上嗎？

我想這應該是個紀錄了。要記得的是，來這裡的鵬洛客可不止出現在卡牌上的37位（有許多是你們還不知道的）。這種鵬洛客的聚集並不常發生。

問：這系列為什麼沒有公會浮水印？另外，你們在設計時有考慮將鵬洛客以特定的方式和公會做連結嗎（比如說莎希莉和伊捷、阿耶尼和瑟雷尼亞等等）？

我們沒有使用浮水印，因為這並不是個公會系列。這系列並不全都和公會有關，所以將它設定為一個公會系列感覺就是錯誤的。事實上，這系列比較像所有的公會聚集在一起成為一個完整的拉尼卡，而公會浮水印剛好會違背我們想要創造的感覺。另外，有些卡牌展現了公會之間的合作，而這也會讓浮水印看起來很亂。

我們有考慮是否要使用波拉斯隊和守護者隊的浮水印（因為這系列就是圍繞著這兩個陣營建構的），但還有很多人是中立或意向不明的，而我們也認為不知道誰在哪一邊可以為這場戰爭增加更多混亂。

由於這並不是個公會系列，所以我們主動地避免公會循環的設計，因此這個將鵬洛客和公會連結的想法並不成立。一般來說，火花之戰只是剛好使用了拉尼卡這個空間，但它並不是個公會系列，所以我們限制了公會的使用。

問：是否所有只具有負忠誠異能的鵬洛客都在火花之戰中死去了？

沒有。一個失去所有忠誠指示物的鵬洛客並不代表這個鵬洛客死去，而是不再想幫助你了而已。通常來說，正忠誠異能代表的是對他們來說簡單又有趣的事情，所以他們喜歡這麼做然後留在你身邊。負忠誠的異能代表的是比較麻煩、需要花費精力的任務，而這就只會讓他們更想時空跳躍走而已。

問：你們是如何想出哪些鵬洛客被分配在哪些稀有度的呢？

主要的角色和反派必須是秘稀。守護者的其他人是稀有。其他鵬洛客的稀有度則根據他們的設計而定。如果它能做混血，那它就是非普通；如果它是個傳統的雙色金色卡牌，那它就得是稀有。顏色主宰了一些欄位（舉例來說，瓦絲卡是這系列唯一的黑綠鵬洛客所以必須是混血），而欄位的配置也是（有十張卡牌必須是單色的非普通牌），但大部分還是根據哪些鵬洛客適合哪個稀有度的設計來決定的。

問：Mark，非普通的鵬洛客有很明顯的循環和平衡，但#mtgwar的稀有和秘稀鵬洛客好像就沒有了。你們有努力平衡這些稀有度，還是這是不可能的任務？

在所有的系列中，我們會在非普通做顏色的平衡，因為顏色平衡是限制賽能運作的重要推手。至於稀有和秘稀我們大致上會做點顏色的平衡，但並不需要太精準，所以我們會讓其他的因素（像是火花之戰中鵬洛客的角色選擇）來主宰我們的決定。

問：我們能確認有誰在#mtgwar中死去了嗎？

可以的。三個有名字的鵬洛客（即曾經出現在卡牌上的）在火花之戰中死去了。為了避免透露劇情，你們必需要點擊下面才能知道誰死掉了。

點擊這裡來看誰死了。 基定尤拉、多密雷德，和戴克費登都在火花之戰中死去了。

問：威世智是何時決定這個波拉斯的故事會以巨大戰爭收場的呢？

當Doug在非常多年前提出波拉斯章節時，這個巨大的鵬洛客戰爭就是它的一部分——所以一開始就是這樣設定的。湊巧的是，我的第一個反應是「這聽起來像是個很酷的故事，但我不知道我要如何把它做成一個系列。」

問：囤兵為什麼只會生出殭屍衍生物呢？囤兵不能兩邊都用嗎？像是永生者囤兵殭屍軍隊，然後拉尼卡這邊囤兵士兵的軍隊？

這樣只會傳達這兩邊只是鏡像，而這並不是我們想要這次衝突被設定出來的樣子。另外，我們想要將囤兵限制給特定的顏色（藍黑紅），而將它和波拉斯的震懼軍連結剛好能讓我們這麼做。

問：#MTGWAR原本的計畫有包含有色神器嗎？

自從我們禁用了卡拉德許環境的一堆卡牌之後，發現需要重新審視我們是如何設計神器的。我們的選擇是別一直將它們推向構築賽，或是開始給它們有色魔法力。最後選擇了後者，因為神器既受歡迎又頗具風味。許多神器已經偏向特定的顏色了，所以在必要時採用有色魔法力感覺並不會犧牲太多。換句話說，我們在設計火花之戰之前就知道會有些有色神器了。

問：你們在系列設計（洞察、系列、對局設計）多久之後才決定要給每個鵬洛客一個靜止式異能？

洞察設計決定要在這系列中加入它們。當我們將檔案交給系列設計時，所有的稀有和秘稀都有個靜止或觸發異能。當時的非普通（為了降低複雜度）都只有一個異能，不管是負忠誠異能或是靜止/觸發異能。系列設計決定每個非普通都要有個靜止/觸發異能和一個負忠誠異能，因為這會讓他們感覺更像是個鵬洛客。他們決定非普通的鵬洛客比較複雜一點沒有關係，因為他們畢竟是這系列的主題。

問：我真的真的很喜歡這些稀有的鵬洛客設計。這些有希望在以後的系列中成為固定班底嗎？

這是個未來設計團隊可以使用的工具。我們的計畫還是會將鵬洛客的稀有度設定為秘稀，但如果設計團隊覺得稀有（或非普通）鵬洛客能在系列中運作良好的話，那他們還是能使用這個設計的。

問：這故事到目前為止很吸引人 . . . 你能確認這系列就是波拉斯章節的結局，然後下個系列會開始一個全新的故事嗎？#mtgwar

下一個系列是近代新篇。它和火花之戰非常地不同，但也應該會讓人感到一樣興奮。有個新員工第一天上班剛好就看到了近代新篇的投影片，而在看過之後他滿臉笑容地問我說，「你們到底是如何設計這系列的？」2020核心系列採用了玩家喜愛2019核心系列的部份，提昇了刺激度，並且加入了一些你們沒想到的東西。最後（以補充包產品來說），就是秋季的系列「弓術」（這是個代號），是我這十年來一直想要製作的系列。我每次想到它都會微笑。我相信你們在看到它之後也會這樣做。所以別害怕，我們沒有要停下來的意思。2019對於魔法風雲會來說將會是個精彩的一年。

戰爭通信

我今天時間就這麼多了。感謝每個丟問題過來的各位。如同以往，我很想聽聽你們關於這個專欄、我回答的任何答案，或是火花之戰本身的想法。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr，或是Instagram）聯絡我。

請在下週回來看我預覽近代新篇。

直到下次，希望你們能持續提出有趣的問題。