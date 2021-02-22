我在許多年前寫下了Making Magic的第100週並想出了一個點子。如果我回頭檢視我之前寫的每篇專欄並且給它們評分呢？那篇文章是「100，繼續中」。它的評價還不錯，所以我現在每一百週都會寫一篇新的。今天是我的第1,000週，所以又是回顧的時間了。

這樣做有兩個原因：第一，這是個我所有文章的記錄，讓想找特定專欄的讀者可以更輕易地找到。第二，它可以作為一個資源，讓想要開始閱讀Making Magic文章的新讀者能更清楚要從哪裡開始。

這是這系列的第十篇。下列為前九篇：

如同以往，這就是我的五星量表：

我所寫的最棒文章。精華中的精華。如果你們想讀讀我的舊文章，那就不能錯過這些。

儘管可能不是我最好的文章，但它們還是我寫得比較好的。

我基本水準的文章。沒特別精彩，但也不差。

最好的情況是看過即忘。最糟的情況則是失敗的實驗。

讀這個的原因是讓你可以說你讀過我所有的文章。不是我最好的表現。

我每次寫這種專欄時人們都會問為何低分的文章這麼少。第一，我在所有的「N百，繼續中」文章裡都保持了一致的評分基準。我在過去寫了和出版了不少較低分的文章，所以我不能移除較低的基準來重新調整量表。第二，如果我發現我寫的文章會掉在三星以下，那我就會重寫來確保它不會。就算是三星或四星的文章我也常常會重寫，因為我的目標就是要寫出五星的文章。第三，我已經寫了1,000週了（超過十九年）。我認為我寫的文章在平均上有比2002年前要好很多。

說了這麼多，來看看專欄吧。

901週（2019年四月8日） – "開始火花之戰，第二部"

這是火花之戰預覽的第二週。我介紹了洞察設計團隊，並且述說了一個我們試圖多次帶回（但是失敗）的增殖機制，然後在最後的火花之戰時終於成功將它帶回的故事。

902週（2019年四月15日）– "開始火花之戰，第三部"

這是火花之戰預覽的第三週。我解釋囤兵這機制是如何設計的，並且談到一個沒有做出來，叫做衝突的瘋狂機制。

903週（2019年四月22日）– "戰爭遊戲"

這是火花之戰個別卡牌設計故事的第一部。我談論了數張卡牌，但是在這三個專欄中我談到了系列中全部的36個鵬洛客。

904週（2019年四月29日）– "更多戰爭遊戲"

這是火花之戰個別卡牌設計故事的第二部。在這個專欄裡，我談到更多的鵬洛客，以及系列中的神循環。

905週（2019年五月6日）– "還有更多戰爭遊戲"

這是火花之戰個別卡牌設計故事的第三部。在這個專欄裡，我談到甚至更多的鵬洛客以及系列裡的載具。

906週（2019年五月13日）– "魔法五四三：火花之戰"

這是我火花之戰的郵袋專欄。我回答了粉絲的許多問題，包括最多的「賈路在哪裡？」

907週（2019年五月20日）– "近代的敏感度"

這是近代新篇預覽的第一週。我在其中談到這系列是如何產生的。（這牽扯到R&D的駭客松。）我同時也介紹了洞察設計團隊。

908週（2019年五月27日）– "近代生活"

我談到更多近代新篇的設計，主要是談論這系列的各個主題是怎麼來的。（化形和裂片妖和忍者。唉呦我的媽呀！）

909週（2019年六月3日）– "900，繼續中"

這是我上一篇的「__________，繼續中」文章。如果你不知道我前一百篇的文章內容的話，你們可以在這篇文章之後去看看。它有點延期，因為我要寫些火花之戰和近代新篇的文章。

910週（2019年六月10日）– "近代時代"

這是我 近代新篇的個別卡牌設計故事。我在其中談到一個花了21年才完成的循環。

911週（2019年六月17日）– "核心要點"

這是我2020核心系列的第一個預覽專欄。我解釋這系列是如何設計的、談論這系列的各種輪抽原型，並解釋這系列為什麼會有三個茜卓。

912週（2019年六月24日）– "不只是核心那麼簡單"

這是我第二個2020核心系列文章。我詳談了這系列全部的循環，並討論為何要創造它們。

913週（2019年七月1日）– "我能說哪些核心？第一部"

這是2020核心系列個別卡牌設計故事的第一部。我在其中談到三個茜卓鵬洛客是如何創造的。

914週（2019年七月8日）– "我能說哪些核心？第二部"

這是2020核心系列個別卡牌設計故事的第二部。我談到這系列裡數張卡牌的設計，包括在2020核心系列中獲得第三個顏色的歐納斯。

915週（2019年七月15日）– "限制與預設"

我在這篇文章裡談到做為設計者的你何時以及為何可以打破自己設下的規矩。簡單來說這裡分為理解限制、一個不能打破的規矩、一個預設，以及一個可以做為新內容的起始點而破壞的規矩。

916週（2019年七月21日）– "補充包添趣計畫"

R&D不時會對我們如何做事情做些大更動。當這發生時，我會寫篇文章詳細說明發生的改變，而這就是這樣的文章。我們為魔法風雲會引進了各種東西，而最大的就是補充包添趣計畫（特殊外框和插畫）和聚珍補充包，而我則是想要讓你們知道你們接下來會看到什麼酷炫玩意兒。回頭審視我們是如何介紹現在每個系列都會出現的東西實在是很有趣。對於那些對日期感到困惑的人，這篇文章在週日刊登是因為它和介紹新產品的即時宣告是同時進行的。

917週（2019年七月29日）– "顏色繽紛的回覆歸來"

「顏色繽紛的回覆」是個我不時會推出的專欄，其中我會讓玩家提出問題給五個顏色，然後再讓這些顏色回答這些問題。這是第二篇的「顏色繽紛的回覆」專欄。我上一篇是在2018年的七月寫的。「顏色繽紛的回覆」專欄讓玩家可以更清楚每個顏色的定義，而且比大多數的Making Magic文章詼諧不少。

918週（2019年八月5日）– "變身還需要我多說嗎？"

這是我指揮官（2019版）的預覽專欄。它讓我能詳細述說變身這個機制的由來。

919週（2019年八月12日）– "如同美好昔日般的主題"

我在這篇專欄裡談到一個我和我太太都喜歡的嗜好—舉辦派對。我解釋要如何給派對一個主題，然後將這些經驗應用到遊戲設計上。這篇文章能讓你們一窺我的私生活，因為你們能看到一些我們曾經舉辦過的派對。

920週（2019年八月19日）– "多樣性對遊戲設計有多重要"

我在這個專欄中擷取了GDC演講（「二十年、二十個教訓」— 錄影在這，而專欄則是分為第一部、第二部，以及第三部）並且演示差異性會如何更好地幫助你應用它們。如果你從來沒想過這個主題，那我建議你們來看看這篇專欄。

921週（2019年八月26日）– "設計咨文2019"

我每年都會寫篇叫做「設計咨文」的文章來檢視前一年的內容。這是我2019的版本，其中檢視了烽會拉尼卡、效忠拉尼卡、火花之戰、近代新篇，和2020核心系列.

922週（2019年九月2日）– "耐心"

我在這篇文章中檢視了花了不少時間才成型的設計，從花了六年的卡牌，到花了十六年並獲得系列主題的中毒機制。

923週（2019年九月9日）– "閃亮艾卓"

這是艾卓王權預覽的第一週，而我則是在專欄中介紹洞察設計團隊並且談論這系列推出的漫漫長路。我認為這也是我預覽牌最多（不算十張牌循環）的預覽專欄，總共有八張。

924週（2019年九月16日）– "在艾卓歌唱"

我在第一週談論艾卓王權的童話故事主題。第二週則是談論卡美洛啟發的主題。

925週（2019年九月23日）– "檢驗艾卓，第一部"

這是艾卓王權個別卡牌設計故事的第一部。由於這是個頂底系列，所以許多後來推出的卡牌都是在洞察設計裡創造的，因此這專欄的故事會比較私人一點。我還是秀了一些卡牌的原本型態。

926週（2019年九月30日）– "檢驗艾卓，第二部"

這是艾卓王權個別卡牌設計故事的第二部。我在其中述說仙靈教母、黃金鵝、金髮姑娘、薑餅人，以及小木偶是如何進入系列裡的。

927週（2019年十月7日）– "檢驗艾卓，第三部"

這是艾卓王權個別卡牌設計故事的第三部。這篇專欄檢視了吹笛手、七個矮人、邪惡的繼母、可惡的大野狼，以及小美人魚是如何進入系列裡的。

928週（2019年十月14日）– "魔法五四三：艾卓王權"

這是艾卓王權郵袋專欄的第一部。我談到頂底童話故事設計和其他的頂底設計有什麼不同。

929週（2019年十月21日）– "更多魔法五四三：艾卓王權"

這是艾卓王權郵袋專欄的第二部。我在其中談到如果回歸的話還有多少頂底的東西可以使用。

930週（2019年十月28日）– "波拉斯故事線，第一部"

這是談論尼可波拉斯故事線，以及和它搭配的三年系列（卡拉德許到火花之戰）的故事第一部。這個兩部的故事解釋我們是如何計畫較大的故事線的。

931週（2019年十一月4日）– "波拉斯故事線，第二部"

而這則是該故事的第二部。我在其中述說哪兩個系列在探索設計時互換位置了。

932週（2019年十一月11日）– "艾卓王權洞察設計報告，第一部"

這是我交接給系列設計的實際艾卓王權報告。在這篇文章裡，我做了些筆記解釋這內容的大背景。如果你們喜歡沉浸在幕後材料裡，那你們就一定要看看這篇。

933週（2019年十一月25日）– "艾卓王權洞察設計報告，第二部"

這是交接報告的第二部。你們可以在其中看到我們在洞察設計時為每個比喻設計的頂底卡牌。（大部分都印出來了，不過還是有些沒有。）

934週（2019年十一月25日）– "空白頁面的新篇章"

我寫了篇文章探討設計者在面對全新的空白狀態時要怎麼做才好。我忘記我四年前就寫過這個主題了（「A Blank Page」），但我發現我當時是以非常不同的方法處理這個主題，所以我還是刊登了這篇文章。如果你們發現全新的空白狀態讓人害怕的話，這個專欄有些非常實用的建議能幫助你。

935週（2019年十二月2日） – "更多瑪洛對瑪洛"

我喜歡不時地採訪我自己。我會問一些蠻困難的問題，包括解釋顏色派的缺點、我工作最困難的部分，以及我認為魔法風雲會未來設計中最有潛能的地方在哪裡。

936週（2019年十二月9日） – "更多更多瑪洛對瑪洛"

我在採訪的第二部也沒有鬆懈。我在其中問到我是否該從首席退位、我要如何面對網路上的各種難聽言論、我為何在處理魔法風雲會的設計時非常固執，但其他時候又非常有彈性，以及我要如何加進第六個顏色。

937週（2019年十二月26日） – "變異性，第一部"

我對這篇專欄感到非常驕傲（949週的第二部也是），其中探討了變異性在遊戲設計裡的重要性，以及使用它的正確方式。我對這兩篇的間隔時間感到有點不好意思。我原本預計這篇文章會是冬季假期前的最後兩篇之一，但是我算錯了導致第二部沒能刊登。當我回來之後，我必須要寫塞洛斯：冥途求生和Unsanctioned的文章，而第二部則花了十一（！）週才終於刊登了。如果你讀了第一部，我不建議你們等十一週再來讀第二部。

938週（2019年十二月23日） – 假期週

這是我的冬季假期，所以這週沒有新專欄。

939週（2020年一月2日） – "一窺冥途之門，第一部"

這是塞洛斯：冥途求生預覽的第一週。我介紹了設計團隊並且談論了這系列的設計，包括沒能進入系列的冥河機制。這篇文章沒有出現在我平常的星期一而是星期四是因為塞洛斯：冥途求生的預覽是星期一開始的。

940週（2020年一月6日） – "一窺冥途之門，第二部"

這是塞洛斯：冥途求生預覽的第二週。我談到我們是如何決定要將那些原版塞洛斯環境的機制帶回的。

941週（2020年一月13日） – "踏入冥途"

這是塞洛斯：冥途求生個別卡牌設計故事的第一部。我談到了樹張卡牌的設計，包括破日死敵艾紫培。

942週（2020年一月20日） – "更多冥途"

這是塞洛斯：冥途求生個別卡牌設計故事的第二部。我在其中談到了勇行是如何在未註明的情況下回歸的。

943週（2020年一月27日） – "魔法五四三：塞洛斯冥途求生"

這是塞洛斯：冥途求生郵袋專欄的第一部。這裡有許多我們為何以及為何沒有在系列中包含特定東西的問題。

944週（2020年二月3日） – "更多魔法五四三：塞洛斯冥途求生"

這是塞洛斯：冥途求生郵袋專欄的第二部。我在其中談到阿基里斯是如何終於出現在塞洛斯的系列裡的。

945週（2020年二月10日） – "開箱，第一部"

這是製作Unsanctioned盒裝產品故事三部裡的第一部，包括其中十五張新卡牌的個別設計故事。在其中的卡牌哩，我們知道魔法風雲會是如何獲得它的第一個傳奇松鼠，以及第一個蚌眾反抗軍。

946週（2020年二月17日） – "開箱，第二部"

這是製作Unsanctioned盒裝產品故事三部裡的第二部。在這篇專欄裡，我們知曉了由嗶寶群所組成的鵬洛客的由來，以及第一張包含了三個世代的惡魔/野獸的插畫。

947週（2020年二月24日） – "開箱，第三部"

這是製作Unsanctioned盒裝產品故事三部裡的第三部。這篇專欄解釋銀框是如何獲得第一隻龍，以及第一個五色的指揮官。

948週（2020年三月2日） – "差異性，第二部"

還記得我多篇文章前寫到關於差異性的事情嗎？別擔心，我不會怪你們忘記的。我終於寫出了第二部，然後最悽慘的是我真的很喜歡這篇文章。我希望有更多人能在這篇專欄推出之後能兩篇一起讀看看。

949週（2020年三月9日） – "基本要素#12，第一部：限制賽（機制）"

我會在每年的第一季寫一個叫做「基本要素」的系列文章，目標族群則是想要設計自己系列的玩家。今年我則是將「基本要素」文章改為兩部分，談論要如何讓你的系列能在限制賽中運作。第一部探討的是要如何塑造你的機制，讓它們能幫助創造一個最棒的限制環境。

950週（2020年三月16日） – "基本要素#12，第二部：限制賽（主題）"

第二部則是討論要如何塑造你的主題來最大化你的限制賽環境。

951週（2020年三月23日） – "益智問答"

這個專欄是個30題的益智問答測驗，主題則是我帶領或偕同帶領的各個產品。注意：這很難。

952週（2020年三月30日） – "人類的歷史"

這遊戲最常見的生物類別就是人類。在這個專欄中，我探索了人類這個生物類別的歷史，而我在這個故事中也扮演了一個重要的角色。

953週（2020年四月6日） – "不只是依克黎而已"

這是依克黎：巨獸時空預覽的第一週。我介紹了洞察設計團隊並且解釋我們是如何設計一個專注在怪物的系列上的。我也詳細說明我們是如何想出合變這個機制的。

954週（2020年四月13日） – "依克黎裡的閃光"

這是依克黎預覽的第二週，所以我談到合變以外的所有機制（關鍵字指示物、行侶、循環、人類和非人類部族，以及三色主題）。

955週（2020年四月20日） – "看見依克黎，第一部"

這是依克黎個別卡牌設計故事的第一部。我在其中談到回到黑框的松鼠，以及在乎偶數或奇數的歷史。

956週（2020年四月27日） – "看見依克黎，第二部"

這是 依克黎個別卡牌設計故事的第二部。我談到了傳說和通牒的循環。

957週（2020年五月4日） – "依克黎洞察設計報告"

「艾卓王權洞察設計報告」文章非常成功，所以我決定再寫一篇，這次則是分享依克黎的洞察設計報告。同樣地，這份報告和我交接出去的是同一份，只是上面有些筆記來解釋那些不太清楚的地方。

958週（2020年五月11日） – "魔法五四三：依克黎"

這是依克黎郵袋專欄的第一部。我收到了許多問題，包括「人類為什麼不能合變？」以及「你會擔心行侶嗎？」

959週（2020年五月18日） – "更多魔法五四三：依克黎"

這是依克黎郵袋專欄的第二部。我回答了許多問題，包括這系列為何沒有絆魂，以及我是否認為這系列太複雜。

960週（2020年五月25日） – "偉大的實驗"

在這個專欄中，我談到了遊戲的複雜度，以及我們為了測試系列是否能處理更複雜的門檻而在依克黎所嘗試的實驗。

961週（2020年六月1日） – "我最愛的東西"

一個設計者需要理解他自己的偏好，所以我用這篇文章來探索我喜歡的各種魔法風雲會東西（以及檢是我在這些類別中製作的東西）。

962週（2020年六月8日） – "我還需要說更多核心嗎？"

這是2021核心系列第一週的預覽，所以我會談論這系列的設計以及Jumpstart是如何創造的。

963週（2020年六月15日） – "等等，核心系列來了"

這是2021核心系列第二週的預覽。我解釋獵犬是如何成為狗的，以及是什麼讓我們設計一個新的祭祠循環。

964週（2020年六月22日） – "我的重印牌有天會再見"

這是我談論2021核心系列中各張重印卡牌的個別卡牌設計文章。

965週（2020年六月29日） – "魔法五四三：2021核心系列"

這是我2021核心系列的郵袋專欄。我在其中解釋阿拉伯之夜的Oubliette和鵬洛客泰菲力有什麼關聯。

966週（2020年七月6日） – "魔法風雲會的未來"

我在這篇文章裡探討全新魔法風雲會設計空間最有可能在哪裡。如果你們想知道魔法風雲會的未來會有什麼，那這專欄就是最大的線索了。

967週（2020年七月13日） – "Connect the Dots" [REPEAT]

我必須要在接下來的一週寫兩篇專欄（一篇會跟在我的San Diego Comic-Con線上會議之後），所以我重登了之前我最喜愛的專欄之一。「Connect the Dots」包含了我對於最喜愛的主題 – 創意 – 的想法。

968週（2020年七月20日） – "加倍發牌"

這是Double Masters的第一個預覽週，所以我解釋大師系列為何歸來（我們之前曾說明它會離開一陣子）並且談論系列的加倍主題是如何出現的。

969週（2020年七月25日） – "系列補充包"

魔法風雲會導進了一個全新產品，所以我當然要寫一整篇專欄解釋它是什麼。這專欄是跟在我2020 San Diego Comic-Con線上會議，即我正式介紹系列補充包之後的（同時也秀了一些贊迪卡再起的插畫）。這也是它為何是在週六刊登的。

970週（2020年七月27日） – "兩倍速"

這是另一篇 Double Masters的文章。我分享了一些系列重印牌的個別卡牌設計故事。

971週（2020年八月3日） – "回到預知未來，第一部"

我們在2007推出了一個叫做預示未來的系列，其中包含了魔法風雲會各種可能未來的牌張。這裡的想法是，這些卡牌會在之後的某個系列中才會出現在遊戲裡。這篇文章是三部的第一篇，檢視了所有未來卡牌並且探討回歸的卡牌是如何做到的，以及預測還沒回歸的那些卡牌回歸的可能性。

972週（2020年八月10日） – "回到預知未來，第二部"

這是回顧預示未來之中未來卡牌的第二部。我在這裡談到鬼火這張牌啟發了多少之後的創意要素。

973週（2020年八月17日） – "設計咨文2020"

這是2020的設計咨文專欄，檢視了艾卓王權、塞洛斯：冥途求生、依克黎：巨獸時空、2021核心系列，和Jumpstart。

974週（2020年八月24日） – "回到預知未來，第三部"

在穿插了2020的設計咨文之後，我寫出了未來系列第三、同時也是最後一篇的專欄。這裡有許多故事，包括預示未來是如何成為獻力和機巧機制的前身系列。

975週（2020年九月1日） – "贊迪卡再起接受挑戰，第一部"

這是贊迪卡再起預覽的第一週，所以我介紹了洞察設計團隊並且述說了冒險團這個機制是如何設計的故事。我的文章這週是星期二刊登的，因為這是贊迪卡再起預覽開始的時間。

976週（2020年九月7日） – "贊迪卡再起接受挑戰，第二部"

這是贊迪卡再起預覽的第二週。我談到模式雙面牌是如何設計的，以及我們是如何決定要使用哪些之前贊迪卡環境的機制。

977週（2020年九月14日） – "贊迪卡再起之星"

這是贊迪卡再起個別卡牌設計故事的第一部分。我在這裡談到通路是如何做成的，以及黑色為何比較擅於清除結界了。

978週（2020年九月21日） – "更多贊迪卡再起之星"

這是贊迪卡再起個別卡牌設計故事的第二部分。我談到了蓮花眼鏡蛇的回歸以及瞬貼武具是如何出現的。

979週（2020年九月28日） – "贊迪卡再起洞察設計報告"

我開始分享我創造的所有洞察設計報告，而我帶領了贊迪卡再起，所以這又是另一篇具有解是筆記的正式文章。

980週（2020年十月5日） – "魔法五四三：贊迪卡再起"

這是我的贊迪卡再起的郵袋專欄。我解釋伙伴怎麼了，以及贊迪卡是否還有任何剩下的設計空間。

981週（2020年十月12日） – "原版贊迪卡設計報告，第一部"

洞察設計報告文章挺受歡迎的，所以我決定回到過去並秀一個原版贊迪卡的設計交接報告（這是在洞察設計成立之前的事）。我把它拆成兩個部分（就像我對艾卓王權的設計報告一樣）。

982週（2020年十月19日） – "原版贊迪卡設計報告，第二部"

這是第二部。展示老文件的有趣點之一就是你可以看看一些東西是如何隨著時間演化的。

983週（2020年十月26日） – "你的願望就是我的指揮官傳奇，第一部"

這是指揮官傳奇第一週的預覽。我述說這系列是如何發生，以及製作一個能輪抽的指揮官產品會碰到的挑戰。這專欄是透過洞察設計的觀點述說的，所以我就讓洞察設計的帶領Gavin來介紹他的團隊。我在之後會讓團隊帶領來介紹他們的團隊成員。

984週（2020年十一月2日） – "你的願望就是我的指揮官傳奇，第二部"

這是指揮官傳奇第二週的預覽，我在其中述說了指揮官傳奇的系列設計。另外這系列的設計帶領Jules Robins也介紹了他的系列設計團隊。另一個會在之後加入的改變就是我會在介紹洞察設計團隊時也介紹系列設計團隊。很久以前有個開發專欄會介紹設計後期的人們，但這在現在不常出現了，所以我現在會在Making Magic中介紹系列設計團隊。

985週（2020年十一月9日） – "真是些厲害的角色"

我分享了一些在指揮官傳奇中獲得了傳奇生物或是鵬洛客卡的角色。

986週（2020年十一月16日） – "休閒對局"

我在這專欄中探討了「休閒對局」是什麼意思（我談到它事實上有三個不同的意思）以及我們會如何為它做設計。

987週（2020年十一月23日） – "機智問答 – 傳奇生物"

這是另一個益智問答專欄，這次則是要致敬指揮官傳奇的傳奇生物。和我其他的問答專欄一樣，它們挺難的（不過至少還是多選題）。

988週（2020年十一月30日） – "魔法五四三：指揮官傳奇"

這是我的指揮官傳奇郵袋專欄。我回答的問題有：「我們是如何選擇哪些有卡牌的角色會獲得新設計呢？」和「阿士諾和基克斯在哪？」

989週（2020年十二月7日） – "風暴量尺：塞洛斯和塞洛斯：冥途求生"

風暴量尺是個我在部落格上開始的東西，我會在其中給機制回歸標準系列的機會評個分數。1分表示非常有可能，而10分則是幾乎不可能。我在這專欄中檢視了塞洛斯（塞洛斯、天神創生、尼茲之旅，和塞洛斯：冥途求生）系列的所有機制。

990週（2020年十二月14日） – 假期週

基於各種因素，2020的冬季假期比平常要來得久一點。

991週（2020年十二月21日） – 假期週

992週（2020年十二月28日） – 假期週

993週（2020年一月4日） – 假期週

994週（2020年一月11日） – "閒晃北歐，第一部"

這是凱德海姆的第一個預覽週。我談到我們是如何想出由北歐神話和史實上的維京人所啟發的頂底世界裡需要什麼。我談到神是如何成為模式雙面牌，以及我們是如何建構十個境域的。

995週（2020年一月18日） – "閒晃北歐，第二部"

這是凱德海姆的第二個預覽週。我讓Ethan Fleischer介紹他的洞察設計團隊以及Dave Humpherys介紹他的系列設計團隊。我也談到我們是如何創造預示和炫威機制，以及雪境和化形是如何出現在系列裡的。

996週（2020年一月25日） – "凱德海姆故事時間，第一部"

這是個別卡牌設計故事的第一部。我解釋我們是如何將奧丁和赫爾（赫拉）變成卡牌，包括展現它們的早期卡牌設計。

997週（2020年二月1日） – "凱德海姆故事時間，第二部"

這是個別卡牌設計故事的第二部。我解釋索爾和洛基是如何成為系列中的卡牌的。

998週（2020年二月8日） – "魔法五四三：凱德海姆"

這是凱德海姆郵袋專欄的第一部。我回答了許多問題，包括「傳紀和模式雙面牌還有多少設計空間？」和「為什麼神有十二個而不是十或十五個？」

999週（2020年二月15日） – "更多魔法五四三：凱德海姆"

這是凱德海姆郵袋專欄的第二部分。我回答到的問題有，「雪境一直都是這系列的一部分嗎？」和「非瑞克西亞現在為什麼是生物類別了？」

1000週（2020年二月22日） – "1000，繼續中"

而我們就以今天的專欄做結尾了。你正在看，所以希望你知道發生了什麼事。

千言萬語

而這就是又一百週的製作 魔法。我希望你們在回顧（或者是第一次看到這些東西）時獲得的樂趣和我一樣多。我在這要感謝我所有的編輯和其他負責讓這個專欄每週不間斷的其他人們。

如同以往，我很想聽聽你們對於這個專欄或是我在今天談到的文章的任何想法。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram，和TikTok）來讓我知道。

請在下週回來看Time Spiral Remastered的預覽。

直到下次，希望你們也能花一千週做你們喜愛的事情。