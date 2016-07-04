歡迎來到異月傳奇的第二個預覽週。我在上週談到了新的融合牌（那些由兩張不同的牌所變身而成的雙面牌－如果你們不知道我在說什麼，請回去看看上週的文章）。融合牌張的創造歷史非常悠久，所以我用了一整篇專欄（除了介紹設計團隊之外）來談論融合是如何誕生的。異月傳奇裡面發生了很多事情，所以今天我要來談談這系列裡面其他的酷東西。我甚至有一張新的預覽牌，而它也是許多玩家盼望許久的東西。（不，並不是傳奇狼人，這我們上週就預覽過了。）由於我有很多要講，就讓我們開始吧。

去月亮後歸來

要理解我們在異月傳奇的設計和開發中做了什麼決定（我必須說明，我今天要談論的兩個新機制都是在開發時創造出來的），我們要先退一步來看看這個系列要負責什麼東西。

在依尼翠闇影中，我們的主角傑斯為了尋找索霖而出現在依尼翠上。他很快就發現依尼翠有哪裡不對勁－許多居民被一個看不到的東西所影響而漸漸瘋狂－而開始解決這個謎題。在多美代的札記，以及多美代本人的幫助之下，傑斯認為這個瘋狂的原因是天使艾維欣所造成的。傑斯和多美代無法打倒艾維欣，但是索霖在最後關頭出現，並且在非常遺憾的情況之下將他的天使造物歸虛了。不過，艾維欣並不是問題－她事實上是保護依尼翠的唯一事物。而在她消失之後，真正險惡的東西就要來到此時空了。

這個險惡的東西正是伊莫庫，是由娜希麗引導到依尼翠來報復索霖和他的家鄉時空的。異月傳奇必須要表現伊莫庫最終到來時所帶來的影響。這有點麻煩，因為在上個環境的再戰贊迪卡中我們已經盡全力創作了一堆奧札奇，而我們想做點不一樣的。

為了要這麼做，我們有些規則要遵守：

限制無色奧札奇牌張的數量－伊莫庫很明顯會是無色的，而我們也可以再塞個幾張，但是我們不想要這個系列無色生物的出卡機率過高。依尼翠的重點是哥德式恐怖，而我們並不想要伊莫庫的影響蓋過它。 不能有虛色牌－虛色是為了讓奧札奇在贊迪卡這個時空上有壓倒性的感覺而產生的副產品，而贊迪卡人為了奪回自己的時空也必須要拼盡全力。如果我們的目標不是要重複再戰贊迪卡的感覺，那這就表示我們不能使用同樣的工具。因此不能使用虛色牌來作為答案。 別讓無色魔法力影響太大－就像我們不想使用虛色一樣，我們也不想要這系列有太多無色/一般魔法力費用。異月傳奇這系列需要幾乎正常的顏色數量。 展現變異的依尼翠，而不只是奧札奇而已－伊莫庫的影響並不是她創造了一堆新的奧札奇，而是她將依尼翠的生物變異了。這系列必須要展現這點。

解決異月傳奇設計謎題的方式就是想出要如何在遵循上述規則的情況下做什麼。我們第一個檢視的地方就是雙面牌。它們有兩個優勢。第一，它們在風味上就內建轉化，所以可以良好地表現變異這件事。第二，它們是依尼翠的獨特產物（好吧，魔法風雲會：起源裡面有五個，但是兩個贊迪卡環境可是一個都沒有）。

我們一直稱呼這個在依尼翠上的雙面牌主題為「黑暗轉化。」正面（通常）會顯示一個較善良的生物，然後背面會顯示它較黑暗的一面，因為它已經轉化了。我們可以用來表示伊莫庫的存在所帶來的恐怖的方式之一，就是將雙面牌的正面從「怪物」開始，然後將轉化後的背面改為變異的版本。看吧，事情已經糟到連善良的正面都變成怪物了。

Turn Over

這表示正面會是我們在依尼翠上看過的東西（所以有色神器跟地牌會是唯二的例外），而背面則會是無色的。在變異之後，該生物就會開始獲得奧札奇的特徵，而我們也會用無色的奧札奇邊框來加強這概念。這同時也合乎規則一，因為這表示你套牌中大多數的牌（假設你都是正面朝上）都會是有色的。

這樣做當然會導致我們更改牌上面的符號。之前正面的太陽和背面的新月已經被變更為正面的滿月和背面的奧札奇符號。只有一張牌保留了舊的太陽/月亮符號，即傳奇狼人展爪的烏力奇，不過這個故事會出現在我的個別牌張文章裡面。（是個好故事。）

我們大部分的雙面設計都很直接。在正面展示一個依尼翠的東西，然後在背面展示已變異、奧札奇化的版本。狼人比較麻煩一點。在依尼翠、黑影籠罩，和依尼翠闇影中，狼人的運作方法都完全一樣，也就是一種狀況將它們從太陽面變為月亮面，然後用另一種狀況將它們變回來。

我們決定將所有狼人以狼人型態出現，然後將它們轉化為奧札奇版本的狼人。之前使用過的轉化觸發在這裡都不太適合，所以我們選擇給予它們起動式的魔法力費用來轉化它們。這樣做的另外一個優勢就是可以和其他的狼人做良好搭配，因為這樣就可以讓你在使用魔法力的時候同時也讓你的非異月傳奇狼人也轉化到狼人面。我們選擇讓所有的狼人以及其他雙面變異轉化為單向。一旦伊莫庫將你轉化，你就回不去了。

Turn Over

一個新機制的化生

雙面牌讓我們獲得了一些無色牌，同時又讓我們無色永久物的出卡機率降低。我們創造了一張伊莫庫牌又嘗試了一些其他的無色奧札奇。不過在最後只有伊莫庫和其他一個真正無色的奧札奇，恆久禍害，還留在系列中。

我們也決定可以使用衍生物來「放」無色生物。這讓我們可以增加戰場上的無色生物，同時又不會讓你的手牌充滿無色牌。奧札奇再起的0/1後裔和再戰贊迪卡環境的1/1孽裔在依尼翠闇影的環境中都不好運作。這次的重點並不是要加速施放咒語。在嘗試了各種組合之後，開發決定將衍生物定為3/2的無色生物。我們稱呼它為奧札奇驚懼獸，用來表示各種變異的東西。

我們很明顯還缺少什麼。如果伊莫庫的存在是這系列的重頭戲，那我們就必須要有一個能反映它的機制。但是規則二和三給了這個機制非常多的限制。這些牌張必須要有個奧札奇的外貌，同時又不能阻礙到顏色派。我們不想要每個顏色都能使用具有這個機制的牌張。而解決這個問題的啟發呢，則是忍者。

從技術面來說，是神河叛將譜裡面的忍術機制。我為了想要表現忍者的偷偷摸摸而設計了忍術這個機制。他們是變裝的大師，所以在攻擊的時候你通常都不知道發生什麼事了。異月傳奇的首席開發Sam Stoddard是個忍術的大粉絲，他想到忍術可能會是這個問題的答案。這個新機制叫做「化生」。

他做的第一個改變就是給這個異能增加一個犧牲費用。（相比之下，忍術會將生物移回手上。）這樣該機制就多了一點異形破胸而出的感覺，也就是變異的生物是從原本的生物裡面爆出來的。化生的運作方式原本跟忍術一樣（即只能作用在攻擊生物上），但我們發現這樣限制太大了。我們將它改成任何可以施放該生物的時間都可以啟動這個異能。

有色的起動式費用就是解決「不得有虛色」問題的答案。每個具有化生的生物都是無色的，但是如果用犧牲和有色魔法力就能減少一點總魔法力來施放。這讓這些牌能在任何套牌中使用，但是在適當的顏色中表現會更好。化生這異能只出現在藍、黑，和綠色中。

該開始增強效果了

雖然伊莫庫的影響在異月傳奇中很巨大，但它並不是這系列唯一要傳達的東西。守護者出現要拯救世界，卻發現他們的能力不足。他們需要幫忙，而這就表示需要找一個讓人意外的夥伴：莉蓮娜。剛好唯一不會受到伊莫庫影響的生物（呃，死物？）是殭屍，而哪個死靈術士剛好又待在這個時空上呢？

這個系列需要一個機制來反映這個為了打倒伊莫庫而結成的奇異同盟。有趣的是，這機制也是受到我多年前設計的機制的影響而誕生的，這次則是原本的秘羅地環境。

我說的是打包（我在兩週前談到，在夢中想出來的機制）。Sam拿打包跟護符和指命混合。你通常能使用三個選項（一部分只有兩個）之一，但你可以多付魔法力來獲得第二個、以及第三個選項。

增效一開始只在白色和黑色中出現。增效的費用是對立的顏色，但是我們後來發現這樣做太狹隘了。開發團隊將增效費用改為該顏色本來就付的出來的東西（有時候有色魔法力、有時候一般魔法力），然後將這機制放到三個顏色中，即白、黑，和新加入的紅色。增效也給這個系列一個消耗多餘魔法力的要素，同時也給標準賽制一個可以使用的新工具。

回來看更多

我談論了新的機制但還沒提到舊的（嗯，至少對依尼翠闇影環境來說）。讓我們回頭來看看吧。

雙面牌

我在上週和上面講了很多這個。雙面牌從日/月符號的「黑暗轉化」變為滿月/奧札奇符號的「暗黑變異」。三對雙面牌會轉化為融合牌。

探查

在故事中已經結束收集線索的部份，而新系列也需要清出一些空間來放新機制，所以探查就被移除了。

瘋魔

瘋魔沒有改變很多。它還是待在同樣的顏色（黑色和紅色）中，而且還是和吸血鬼息息相關。設計和開發大部分只是用這機制做了一些新牌而已。

躁狂

在依尼翠闇影中，設計和開發盡量避免力量 / 防禦的變更，因為這感覺太接近雙面牌在做的事情了。在雙面牌被移到新空間之後，我們就決定躁狂可以移到它們的老地方，所以大部分的躁狂牌都讓生物在瘋狂之後變大。這同時也連結到變異的主題上。

部族

五個部族（人類、精靈、吸血鬼、狼人，和殭屍）都還在，而且都在同樣的臨色組合中。狼人如上所述是在機制上改變最多的。我們努力確保各種部族都有機會可以在構築賽中出現。

顏色配對

除了一種組合之外，輪抽中的十種雙色組合大致上都沒改變。在依尼翠闇影中，藍綠的重點是探查。在異月傳奇中，藍綠被改為和化生機制互動。

從你的座位上預覽

在結束並且完結我的專欄前我還有一件事要做。我有張預覽牌要秀給你們看！這是我親自挑選的，因為它是個玩家吵了我非常長一段時間的東西。自從指揮官賽制開始受歡迎之後，玩家會寫信跟我說他們想組哪些特定生物的套牌，但是該生物類別並沒有指揮官。我收到最多的要求是傳奇熊，但是今天的預覽是要求第二多的：

所以它是什麼呢？先猜猜看吧。

放棄了嗎？

是的，我們終於做了一隻傳奇蜘蛛。我很訝異我們竟然花了這麼久才做出來。我們給了它一個黑色的起動費用來讓它的顏色特徵為黑綠，因為這通常是玩家要求的組合。（在蜘蛛套牌中不可能沒放Spider Spawning吧？）這張牌會生出蜘蛛衍生物也具有蜘蛛類別，所以對那些愛好蜘蛛指揮官的玩家，不客氣。

The Setting Moon

而這兩篇專欄，就是異月傳奇背後的設計故事。這系列有非常多需要處理的東西，而我也對設計和開發團隊的成果感到非常驕傲。希望你們很快就可以玩到它。如同以往，我很想聽聽你們關於這個系列或/和今天專欄的感想。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，或是Instagram）。

請在下週回來看看異月傳奇個別牌張的設計故事。

直到下次，希望你也能化生和增效。