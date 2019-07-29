我去年寫了一篇名為「顏色繽紛的回覆」的專欄。在這個專欄中，你們可以直接提出要讓五個顏色回答的問題。由於它大受歡迎，所以我允諾會再做一次。現在是時候了。以下是我發的推特：

從這裡開始我會將這專欄交給白、藍、黑、紅，和綠色了。

問：（所有顏色）你們會養什麼樣的寵物呢？

小型且馴化過的小型生物吧。應該是貓或狗之類的。

我想要一隻魚。

我想要一個猛禽，可以訓練來攻擊的生物。

我想要一隻卡甫。

我不相信這個寵物的概念。

問：藍色，你最喜愛的食物是什麼？

食物只是一個達成目的的手段。為了達成終極的完美，你需要理解各種食物會對你生理和心理所造成的影響，然後排出時間表來最大化它們的影響。我設計了許多表格來監控我的卡路里和營養攝取。特定的食物在選擇上會比其他的好，但我不會稱呼它們為我的「最愛」，因為這就表示我對它們有情感上的連結，而這在最佳化我的食物攝取時只會造成不必要的困擾而已。 所以技術上來說，我沒有「最喜愛」的食物。

問：嘿紅色啊，你的魔法和跳舞或音樂有關聯嗎？

有的喔。我非常喜愛跳舞和音樂。我基本上是個藝術的粉絲。我熱愛那些讓你可以擁抱自己的熱情的活動，而跳舞和音樂正好可以讓你這麼做。不過這裡有個問題。我會設計像是古怪的曼波這種有趣的卡牌，而R&D則會問我還有沒有別的。所以我會提出積極的探戈然後他們就會回「還有沒有別的？」準備倫巴？不要。騷莎？不好。熱烈的狐步？不行。瘋狂的梅倫格？駁回。「我們喜歡瘋狂這部份，但你可以把後面的改成揮拳嗎？」也許在遙遠的某一天能如我所願吧。

問：嗨綠色！我認為你是最不被理解的顏色。我很想聽聽你解釋身為綠色有多美好！

讓我使用隱喻吧。假設你是大拼圖裡的一小片。你身上只有一些灑到的顏色，讓人看不出來你描述的是什麼。然後你一個人又被踢到沙發底下，不知道自己存在的意義為何。這是個孤單、可憐的人生。然後有一天，有一隻手出現把你撿起來了。找到你的人非常地興奮，因為他花了數個月的時間試圖拼出這個25,000片的拼圖，而你就是最後那個失蹤的一片。當他把你放進拼圖裡時，你突然就知道你身上的顏色有什麼意義了。你是漂亮的圖案的一部分，而這圖案也因為有你而完整。你不是一個單一、獨立的個體。你是一個既大又漂亮的拼圖的一部分。 這也是我試圖讓人們理解的事情。別把自己當作是一個單獨、孤立的拼圖，而是要把自己當作完整圖案的重要一部分。當你理解到自己的角色、以及知道這拼圖沒有你是不完整的時候，你才會感到快樂—而我就是要這樣。讓人們理解他們自身的美，以及他們在整體中扮演的角色。有什麼比這個更美好呢？

問：這個問題是給所有顏色的：「愛是什麼？」

它是讓你理解整體重於個體的連結。

我認為它是互惠的關係，其中所有相關的當事人都能透過這個互動獲利。

這是個能讓其他人違背自我利益的工具。

這是生命中最偉大的體驗之一。

它會和其他所有生命做連結，讓你領悟到你們在本質上是連結在一起的。/p>

問：我正在減肥但是我的同事卻帶了些餅乾。我不應該吃它們，但它們看起來實在很可口。我應該吃餅乾嗎？然後如果吃的話要吃多少呢？

我只會吃一塊來展現我對同事慷慨行為的感謝。

維持減肥。別被餅乾誘惑了。

你同事的這招厲害。先假裝沒興趣然後趁他們不注意的時候偷一些。

你當然要吃餅乾。如果好吃的話盡量吃多一點。

減肥？我絕對不允許你這麼做。如果你餓的話就吃。如果不餓就別吃。

問：嘿紅色啊，你身為唯一不能有效處理結界的顏色感覺如何呢？

你知道當一個玩家的生命低於0的時候他的結界也會消失，沒錯吧？

問：黑色現在為什麼有這麼多繫命啊？

你先思考一下繫命是什麼。你的生物造成傷害然後你獲得等量的生命。這感覺幾乎就像是你從其他的生物身上吸取了生命。如果我是能從其他東西身上吸取生命的顏色有多好啊。等等，我就是啊。這裡的問題不是為什麼我有這麼多繫命，而是為什麼白色也有？這是什麼意思？事實上，我認為你們應該集合起來聯絡R&D並堅持繫命從白色中移除。

問：綠色：你對於自然和諧的欣賞有延伸到藍黑兩色在顏色派中的位置嗎？

我就是這點和其他的顏色不同。如果我能彈指讓我的敵對色消失，我還是不會這麼做。其他人可不一定。我知道藍黑兩色也有需要扮演的角色。我的工作就是要抑制他們、確保他們不會做出在本質上傷害世界的行為。某方面來說，他們也會讓我保持警戒、是驅動我的動力，並且讓我的所作所為有意義。

問：嘿紅色啊，你為什麼這麼喜歡只灌大力量呢？你常常會談到自我照顧，但在灌大力量的同時不灌防禦不是會和這理念衝突嗎？

自我照顧？我認為你似乎把我和另一個顏色搞混了。我只在乎好好過生活和把握今朝、在乎情感上的滿足。我不是那個「要穿戴所有適當鎧甲」的那個顏色。那是白色。好好過生活的一部分就是要擁抱現在、並且別讓未來拖累你。是啊，你可能會受點傷，但這就是好好過生活的意義啊—踏出舒適圈、冒險犯難、偶爾受點小傷。我會辯論說，如果你從來沒傷過自己的話，那你的生命並不完整。

問：任意或全部的顏色：你們對於高中最好的記憶是什麼？

被選為學生會長。

成為學校報紙的主編輯。

擊倒藍色成為致告別辭的畢業生代表。

成為州冠軍。

我在家裡讀書。

問：黑色，你為什麼不更關心你的形象呢？每個人都認為你很壞並充滿惡意，但我知道這不是惡意，而是只想成為老大而已。

你必須要在某個時間點做出選擇。你是要優先處理人們對你的觀感、還是要優先處理自己的欲望呢？我的優勢就是我願意在機會出現時努力追求它們。要這麼做就需要讓人無法透過同儕壓力或是社會習俗控制我。缺點是，這會讓其他人醜化我。而優點是我有能力做想做的事。我認為這是個很公平的交易。我真的是我對手描述我的樣子嗎？當然不是，但他們公平地描述我也沒有什麼好處。我很清楚這點。讓它們將我描述成某種怪物吧。這也會變成一個讓我能取得我想要的事物的工具之一。

問：嘿紅色啊，誰最會親親呢？

簡單的答案是每個顏色都很有自己的風格。白色非常的溫柔、藍色非常有技術性、黑色非常大膽，然後綠色非常有野性。這得看你現在比較想要哪種。

問：嘿白色啊，你都把放逐的東西放哪去了？

我和地方的店家簽了一個不錯的合約。這個長期合約讓我可以在必要的時候獲得更多的放逐空間。

我可以借用一些來放逐東西嗎？

你可以租你自己的空間。

對啊，但我大部分的空間都是暫時的，要取得自己的空間太不划算了。

反正你不能用我的。我上次借你的時候你把滾燙的岩漿弄的到處都是。

喔那個派對超棒的。

你不應該在我的放逐空間裡開派對的。

你是因為我沒有邀請你而不開心嗎？

我很在乎自我保護所以不會參加你的派對，但是沒錯，我的確是不太開心。

問：所有的顏色都應該回答：你們會怎樣稱呼一個2費的2/2呢？

熊。

殭屍。

士兵。

鬼怪。

唉唉

問：對黑色來說，你認為什麼會讓你變得英勇？

我才不會上當。「英勇」是另一個白色企圖讓人做出違背自我利益的決定的概念。我只會關心我在乎的人。如果他們需要幫忙，然後幫助他們能助我達成我的長期計畫，那我還是會幫他們的，即使幫助他們感覺和我的短期計畫有衝突。如果我要誇獎別人的話，我會稱讚他們為「實際」而不是「英勇」。

問：藍色：水魔法最狡詐的部份是什麼？

這裡似乎有個企圖將顏色凝結為膚淺刻板印象的欲望。我可不是只有狡詐而已。知識很狡詐嗎？完美很狡詐嗎？希望我回答這些問題能讓其他人知道我們顏色還有許多不同的面向。

真的。每個人都認為我是一個不會控制衝動、並且喜歡生氣地開打的顏色。

你的確是不太會控制衝動。

是啊，但我有時候也會衝動地去跳舞或吃東西或是登山或是在跳傘時做雙向飛碟射擊。

你可不只是憤怒的爆發而已。

一點都沒錯。你也不是只會坐在那邊什麼都不做。

這叫做思考。

你可以在行動的時候思考。我認為高空彈跳真的能讓大腦活動起來。

那你記得弄傷自己的次數嗎？

多到我記不起來。

一點都沒錯。

至少我有些故事能說。

我有故事能說啊。

那些故事不有趣。

我們已經徹底離題了。

我知道啊，這不是超棒的嗎！

問：黑色：關於莉蓮娜在火花之戰的行為：一方面來說，反叛波拉斯和自我保護是互相違背的。另一方面，這表示她再也不會讓波拉斯欺壓了。你怎麼想呢？這是個黑色的決定嗎？

這是個非常黑色的決定。莉蓮娜為了阻止波拉斯的控制而做出了必要的行為。這正是黑色的關鍵—以自己的條件過活。做出強迫自己面對恐懼（莉蓮娜很怕死）的決定非常的黑色。沒錯，自我保護很重要，但它並不是唯一重要的東西。

問：親愛的白色，你為什麼要這麼正經呢？

我並不是一直都很正經。我可是有輕鬆的一面。

你才沒有。

你在說什麼？我偶爾會開開玩笑啊。

那些才不是玩笑。

它們是。它們是公式喜劇，這從技術上來說是個笑話。

好我更正一下。它們不是好笑的笑話。

我認為它們很好笑。

一點都沒錯。

我不常常舉行所有東西都被砸爛的派對並不表示我一直都很正經。

你會以字母排列你的麥片盒。

你常常會取笑這件事。

而這些笑話很好笑。

我認為我們對於「正經」的定義不太一樣。

你需要定義它這件事可能就是個徵兆。

問：給黑色：你之前會以支付代價的方式比其他的顏色更常破壞顏色派，是什麼改變了呢？（我還是你的）

問：每個顏色在街上碰到一隻貓的時候會怎麼做呢？

我會找出貓的主人並將貓交還給他。

誰說貓有主人？也許它是隻野貓啊。

如果沒有主人的話我也不會硬找一個，但我會查查。

是怎樣的貓？

是怎樣的貓又有什麼關係？

知道是怎麼樣的貓可能會給你它目前窘境的額外資訊。等等，你為什麼會在乎？

這貓可能有價值。

所以你會把貓留下？

除非歸還它有夠大的懸賞。

我會摸摸它。

我想我會研究它吧。找出它是哪來的應該會是個有趣的挑戰。

所以你能將它還給它的主人？

如果我能找出他們是誰的話，我想應該會吧。不過挑戰才是重點就是了。

比貓的健全還重要？

我說了我會歸還它啊。

如果有人養它的話。為什麼每個人都假設動物是人養的啊？

理論上你也可以吃掉它。貓吃起來是什麼味道呢？

你認真的嗎？

當然不是，我只是喜歡看你那根爆出來的青筋。

問：白色，你認為你比黑色強大嗎？

我知道我比黑色強大。黑色沒有道德的信念。

我不認為他們問的是自欺欺人。

這是什麼意思？

你到底要多笨才會相信道德會有信念啊。不過這不是重點。他們問的並不是這個。

那是什麼？

你比我更強嗎？

我可以打贏你嗎？

他們問的就是這個。

我可以打贏你。公平的一戰。

公平的一戰？所以你贏不了。公平的一戰並不存在。

你要作弊才能贏嗎？

這個作弊的概念就是你企圖阻礙別人的方法。打架是沒有規則的。

它可以有。

只有你笨到同意這些規則的情況下才有。你知道，像是道德這種東西。

你承認你只有作弊的情況下才能贏我。

你只有在標籤我的所作所為是「作弊」的情況下才能贏我。

沒有道德的勝利是沒有意義的。

你在引用背景敘述嗎？

這並不表示它不是真的。

它出現在一張白色的卡牌上。它當然不是真的。

好吧，你只有在作弊的時候才能贏我。

謝謝。

我剛剛不是在稱讚你。

我不在乎。

問：嗨紅色，你覺得近來炸地的現狀如何？

我老實跟你說吧。我很懷念炸地光榮的年代。沒有比炸地看起來更壯觀的景象了。不管是內爆還是爆炸、土壤到處飛—這根本就是昇華的混沌。我每次想起來的時候都會微笑。所以沒錯，我很想念它。R&D還是會讓我炸很多東西，所以我感覺還可以。不過有時候我還是會夢到以前光輝的年代。轟！

問：給白色：一直被認為是不被看好的那方是什麼感覺呢？

我不認為我是不被看好的那方。

真的嗎？

是什麼讓我變成不被看好的那方？

藍色，麻煩定義一下不被看好的那方。

「一個在戰鬥或比賽中獲勝希望渺茫的競爭者。」

又來？為什麼沒有人認為我能打贏啊？

你的生物挺小的。

你的也不大啊。

是啊，但我還有閃電擊和火球。和龍。

我有天使。

我不認為你是不被看好的那方。

謝謝你，綠色。我很高興有人相信我。

小隻的都是鬥志旺盛呢。

從統計上來說，大隻的生物通常都會贏得戰鬥。

去和一大堆松鼠這麼說吧。

一群。是一群松鼠，不是一堆。

一群什麼？

我不是不被看好的那方。

你就繼續催眠自己吧。

到底是誰挑出這些問題的？

色彩繽紛

我今天時間就這麼多了。謝謝每個丟問題進來的人。和去年一樣，寫這篇專欄非常好玩。我希望你們都喜歡它。如同以往，我很想聽聽你們關於這篇專欄的想法。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr，或是Instagram）聯絡我。

請在下週回來看我預覽指揮官（2019版）。

直到下次，希望你們也能獲得多采多姿的答案。