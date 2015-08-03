我會在接下來的連續五週回顧自己在十三年前所寫，有關顏色哲學的一系列文章。一開始我們從白色開始 (「重訪白色之道」)，然後藍色 (「重訪藍色之道」)，再來是黑色 (「重訪黑色之道」)。今天，我們要來談談紅色。

我在每一個顏色專欄都會回答和上次一樣的六個問題，但會加上這十二年來的想法。以下便是這六個問題：

• 這顏色想要什麼？它的終極目標是什麼？

• 這顏色為了達成這些目標所使用的方法是什麼？

• 這顏色在乎的是什麼？這顏色代表的是什麼？

• 這顏色厭惡什麼？這顏色會被什麼驅動它往負面的方向走？

• 這顏色為何喜歡它的同盟並且憎恨它的敵人？

• 這顏色最大的優勢跟弱點各是什麼？

既然已經是第四週了，我希望你們已經知道我要如何進行了。

這顏色想要什麼？它的終極目標是什麼？

紅色想要的是自由。

在每個人似乎都全神貫注在生命意義上的時候，紅色並非如此，因為它早已知道答案是什麼。理由是，你的心會告訴你它需要什麼，而你只要仔細聆聽並依其指示行動就好。這一點也不神秘。你本來就會持續不斷的被自己的感覺牽引而走上正確的道路，只是其它的顏色忽略了這個訊息罷了。

暴烈衝動 | Daarken作畫

生命是一場每個人都必須要體驗的冒險。其中的關鍵就是擁抱你的感情並讓它們引導你：如果開心就笑，如果難過就哭，如果生氣就打東西發洩，如果害怕就逃開。聆聽你內心深處的聲音，你就會有機會體驗到生命所能帶給你的所有東西。

太多的人在生命中不斷地質疑自己所下的決定，但紅色從不如此：紅色只活在當下。紅色是主動的，它迎接所有出現面前的冒險；它知道當在臨終之時回顧過去，會看到自己的人生是充實且沒有遺憾的。這就是紅色想要的 — 可以在生命裡做它需要做的事情的能力。

這並不代表紅色是孤單的，或著說事實正好相反。人與人之間的關係佔了生命的很大一部分：紅色知道什麼是熱情、忠誠、友情跟慾望，所以當紅色跟他人結盟的時候，他們的聯盟將會強壯且強烈。不管是對愛人還是朋友，紅色一定會在你需要它們的時候出現。呃，除非生命因為某些原因將他們帶離一段時間 — 不過他們回來的時候，他們一定會為了你而出現。

對於局外人來說，紅色或許讓人感覺混亂，但這只是因為他們無法看透紅色的內心，他們沒辦法感覺到那種牽引著紅色的感情。要讓生活過得無比充實是需要奉獻與忍耐的，但紅色在這方面總是沒有問題。

這顏色為了達成這些目標所使用的方法是什麼？

紅色是行動的顏色。如果你想要某樣東西，你就必須要持續不停地朝著自己的目標前進。你沒有參加比賽的話根本就不會有機會可以跨越終點線。紅色總是把行動擺在第一順位且持續向前以確保事情如它所想的發展，因此總是可以達到自己的目標。

法師環塔惡霸 | Karl Kopinski作畫

很重要的一點是，紅色總是很習慣面對自己的感情。紅色總是聆聽內心給予的指示，因此它永遠知道下一步要怎麼走。紅色永遠不會沒有方向跟引導。當然這個方向會改變 — 有時來得比想像中更快，畢竟心是善變的 — 但紅色總是隨時準備好行動。

紅色有一些可以自由支配的工具。首先，在需要的時候它有資源可以讓自己變得具有破壞性。如果某些東西對紅色造成了麻煩，它就可以用多種不同的方法炸了它、燒了它、或消滅它。紅色並不怕把自己的手弄髒，面對「挑戰」，它也從不退讓。

速度也是紅色的夥伴。紅色的衝動總是讓它能不需要思考自己的行為就能立刻做出反應。當其他人在準備面對即將發生的事情之前，紅色就能快速且強力的展開反擊。

紅色也很擅長操控情緒。就像它可以強烈地感受到每一股衝動一樣，它可以煽動對方內心的情緒 — 這往往造成很強大的效果。

紅色可以是狡詐的。它總是可以利用自己淘氣的天性來去干擾別人的計畫。

紅色是毫不留情的。只要它在意什麼東西，在得到想要的東西之前決不罷休。

肆虐火光 | Aleksi Briclot作畫

紅色的專注和能量讓它成為最容易被驅策的顏色。一旦它知道想要什麼，它就會毫不猶豫展開行動。所以如果你被夾在紅色跟它想要的東西之間，你的處境將會非常危險。

這顏色在乎的是什麼？這顏色代表的是什麼？

這些是紅色的本質：

情緒—如果你要跟隨你的心，你就得隨時跟你的情緒 — 全部，而不是只有一部分 — 保持聯繫。魔法風雲會是一個戰鬥取向的遊戲，所以我們自然會更加著重在符合戰鬥定義的憤怒或攻擊性情緒上。不過紅色會被所有情緒左右。紅色會把自己的情緒發洩出來，從不抑制自己的情緒。紅色熱愛行動，而情緒永遠是最好的動機。

情緒起伏—紅色不只是注重情緒，他還會同時注重所有的情緒。這也代表紅色比其他的顏色更容易有情緒起伏。他可以在這一秒大笑，下一秒又嚎啕大哭。這些或許在其他人眼中是不專注且容易分心的行為，但紅色認為隨時跟自己的情緒保持聯繫是很重要的 — 如果這代表著情緒起伏，那情緒起伏對他來說就是正常的。

衝動—紅色並沒有思考的時間，思考對它來說太浪費時間了。它的競爭優勢就是速度，以及它可以在那一瞬間下決定的能力，而這個優勢就是來自於它可以倚賴自己的衝動來做出正確的決定。要知道直覺的反應永遠都比大腦的反應來得快。

逞性妄為 | Brad Rigney作畫

力量（用肌肉來解決問題）—如果要在用心靈或身體來解決問題之間做出選擇，紅色幾乎毫無疑問會選擇後者。紅色已經有太多用行動解決問題的經驗了。

暴力—紅色傾向直率的答案，而其中一種就是暴力。如果有人擋了你的路，那就打到他們倒下為止。這到目前為止「通常」可以解決問題，不過也已經夠了。

野蠻—有些顏色會畫一條線來界定可以做跟不能做的事，但是紅色的那條線卻很模糊。紅色也希望用友善的方式解決 — 但如果發現有其他更直接的方法，它也不會有任何遲疑。

毀滅—紅色喜歡容易記住的行動計畫。如果發生了問題，最簡單的解決方式就是：摧毀它。對紅色來說，毀滅是一種藝術，而這門藝術的專家身邊總是會少了很多讓他們煩躁的事物。

混亂—這其實是白色的詞而非紅色的。紅色只是希望事情可以照原本發展，但這事情既然跟人類有關，雜亂當然在所難免。然而這雜亂卻包含了紅色在世界上所看到的美。每個人的命運都是註定的，而不同人之間的生活將會相互碰撞，於是我們開始理解每個人在團體中的影響。從遠處觀察這些似乎毫無關聯，但如果你再深入一點你會發現那些不一致、那些差異、那些缺陷都將人類分出了更多了層級。

隨機性—生命沒有秩序，所以為什麼人們要假裝它有呢？如果想要找到幸福，一個方法就是認清並非所有事情的發生都有原因；紅色也已認清這件事，並將隨機性視為生命中不可或缺的一部分。

自發性—紅色理解生命中最美好的一件事，就是在你想要做某件事情的時候馬上就可以行動。為了讓這件事發生的頻率提高，紅色相信事情不需要提前計畫，因為時候到了自然就會有結果。

幽默—紅色喜歡大笑，所以它也是最常創造也最喜歡幽默的顏色。雖然其他四個顏色都有屬於各自的幽默，但沒有一個顏色的幽默像紅色的一樣那麼大膽、那麼豐富、或那麼有娛樂性。

惡作劇—紅色很享受做一些娛樂自己的事，而其中一項就是把其他人的事搞得很混亂。當其他人沒有辦法照著計劃走的時候真是太有趣了。

火元素與土元素—紅色很重視這些自然元素不穩定的一面（像閃電、火焰、地震、土石流等），也經常運用這些來造成直接的傷害。

打架（喧嘩）—紅色對於打架絕不退讓，不過這些打架方式卻漫無章法，毫無形式可言。

監軍鬼怪 | Matt Cavotta作畫

浪漫—紅色是情人也是鬥士。就像紅色對於打架不會退讓一樣，它同樣也不會害怕讓別人知道自己在想什麼。紅色對一段關係並不感到害怕，因為它知道透過跟他人緊密的結合，生命中最幸福的事即將會發生。

享樂主義—紅色相信要永遠跟著感覺走。在大多數的時間裡，做你想做的事也代表著你很享受做這些事。紅色並不會赧於滿足自己基本的需求。

野蠻—在大多數時候，沒有經過謹慎的思考就行動的副作用，就是使用的方式通常會比較原始。

這顏色厭惡什麼？這顏色會被什麼驅動它往負面的方向走？

紅色並不喜歡挫折或無聊。每當有人告訴紅色它不能做想做的事情的時候，它就會感到挫折。紅色的直覺反應就是不管直接做下去，但如果有人試圖阻止，它就會找出清除障礙物的方法。紅色喜歡看到自己成為一股無法阻擋的力量，在達到目標之前絕不停止。

蔑死者阿列莎 |Anastasia Ovchinnikova作畫

另一個紅色無法忍受的事就是什麼事情都沒發生。紅色是行動的顏色，所以任何沒有行動的事情都會讓它抓狂。紅色沒有耐心也沒有長期計畫，所以它最不希望的就是什麼都不做。對於紅色來說，寧願選擇悲慘的失敗也不要選擇單純等待而毫無作為。

這顏色為何喜歡它的同盟並且憎恨它的敵人？

紅色認為黑色也是一個不隨外界起舞，只跟隨內心聲音的顏色。黑色同樣重視能做自己想做的事的能力，也同樣了解毀滅的重要性。黑色的計畫跟陰謀有點超過紅色的容忍範圍，自私的程度也讓紅色感到不太舒服。不過整體來說，黑色是紅色可以認同的一個顏色。

綠色跟紅色一樣接受自己的直覺，也同樣可以不需要事先思考就行動。綠色擁有紅色所欣賞的野性的那一面，也同樣熱衷於「力量代表一切」這個紅色也同樣認同的理念。綠色或許比紅色所傾向的再有秩序一點，有時候也比紅色可以對付的來的再平靜一些；不過它絕對是一個紅色可以和平共處的顏色。

紅色認為白色的存在只是毫無必要的把事情變得複雜而已。白色對規則和律法的著迷讓它一直不斷設計一些制度來防止紅色做自己想做的事。更糟的是，白色有可以執行這些制度的工具。最可怕的是，白色有可以拘禁紅色的方式，以及合理化這個行為的其他組織。這一切都將導致對紅色的最糟結果：自由的完全喪失。

紅色認為藍色是一個危險的顏色，因為藍色總是試圖在消滅情感的重要性。如果藍色當權，那每個人都會變成沒有情緒的機器，且永遠不會知道真實且直接的感情是什麼。除此之外，藍色的任務似乎是要確保什麼都不會發生。藍色想要消滅紅色的生活方式，並且在過程中讓紅色無聊到死。

這顏色最大的優勢跟弱點各是什麼？

紅色的最大優勢就是知道自己想要什麼的能力。它有目標且思路清晰，同時也會為獲得想要的東西而付諸行動。其他人或許只會渴望某樣東西，但紅色卻會為了獲得它們而主動採取行動。這股力量給了紅色熱情與速度，也讓它通常可以藉此來擊倒對手。紅色的熱情會產生能量來讓它可以去做一些不可思議的事情。

薩坎之怒 | Chris Rahn作畫

紅色最大的弱點就是不願意去思考長程的事情。紅色非常的短視，總是想要現在就完成它們想要的事情，並鮮少考慮到自己的行動會帶來什麼副作用。紅色通常會把所有的雞蛋放在同一個籃子裡，所以如果計畫無法實踐，它很容易就會給自己帶來麻煩。除此之外，紅色並不是很會接受他人的意見，即使周圍的人都提出警告，它也只會相信自己所選擇的道路。

流行文化中的紅色角色

海倫娜 (黑色孤兒)

海倫娜是只行動不思考的複製人。你永遠不會知道她要做什麼，因為直到她自己在做之前她也不知道。

納克斯 (瘋狂麥斯：憤怒道)

在電影裡，由於納克斯只能為他即將到來的未來做計畫，他隨時都在做決定。納克斯很受自己的情緒所驅動，這也讓他在整部片中多次搖擺不定。

快銀 (復仇者聯盟2：奧創紀元)

皮特洛的力量就是他特快的速度，也讓他可以比一般人類更快做出直覺性的反應。即便他有能力可以在行動前先思考過，他卻從來沒有這樣做過。

所有的情緒 (腦筋急轉彎)

樂樂、憂憂、怒怒、驚驚、厭厭，每個角色都被單一情緒驅動著（因為他們本來就是情緒），帶著他們做出很多輕率的決定，也帶來了很多的插曲。

潘美寶 (神秘小鎮大冒險)

潘美寶總是會隨著情緒而一時興起。只要扭轉時空她就有機會在郡大賽中獲得一隻豬？沒問題！她總是持續受她最新或現在迷戀的事物所驅使，只是也通常對她周遭的人差點造成災難。

霹靂火 (驚奇 4 超人)

不管是比喻還是如字面所述，強尼都是一個怒火衝冠的人。他衝動、愛打架、且常常在他審慎思考前就動作。還有，他會用火將自己點燃。

荷馬．辛普森 (辛普森家庭)

荷馬總是被他的情緒所驅使，並且在身後留下很多的混亂。他就是沒有遠見的化身。

把城漆成紅色

以上就是紅色的哲學。和往常一樣，我很想聽聽你們的看法，你們可以透過我的電郵或社交媒體 (Twitter、Tumblr、Google+、或Instagram)聯絡我。

別忘了下週回來我的第五篇也是最後一篇顏色哲學的文章 — 綠色。

在那之前，希望你跟隨你的心享受冒險！