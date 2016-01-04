當 我們上次離開英勇的守護者誓約設計小隊時 ，我們發現再戰贊迪卡環境的第二個系列是以寇基雷為中心打造的。所有人都認為這個奧札奇泰坦已經離開了贊迪卡時空，然而它只是鑽到地底下，現在正要回來幫助它被困住的泰坦伙伴鎢拉莫。團隊想到用無色魔法力做為施放條件來表現寇基雷歪曲現實的能力。這讓我們創造出無色魔法力的新符號，以及新的基本地：荒野。

問題是，寇基雷只是故事的一部分。這同時也是一群鵬洛客為了對抗像是奧札奇這種威脅而集結成隊的系列。設計團隊為了在機制上表現故事裡的這個部份而陷入了困境，而他們在已經完成了設計的一半時才發現這件事。今天的故事就是談論團隊是如何完成這個任務的。

集結成隊

在隔次的會議中（也就是品牌團隊要求我們強調這個新超級團隊之後），Ethan帶著新目標回到了設計團隊。這系列還是會有寇基雷的東西，不過還會額外增加形成守護者的其他機制上的元素。我們腦力激盪了一會兒來思考這到底會是什麼：

牽扯到玩家合作的機制

獎勵組合的機制

加強東西的機制

允許生物彼此幫忙的機制

我們找到的共通點有兩個部份。首先，我們喜歡不管是玩家還是生物在結為群體時所創造的有益關係的這個點子。再來，我們認為結為團隊可以變強的方式來表現。我們是以這兩件事做為起點的。

民調潮湧

在設計和腦力激盪來想出新機制時最常用的方法就是先從那些比較「異想天開」的建議開始。照往常的路走只會讓你重新設計以前出現過的機制，但是從一個新地方開始可以讓你探索之前可能沒去過的地方。

因此，我們探索的第一個想法就是讓你幫助另一個玩家的機制。許多年前，機飛版是第一個讓玩家可以如此做的魔法風雲會系列，裡面有一個循環的五張牌會提到你對手以外的玩家。

魔法風雲會是個多人遊玩的遊戲，但是我們通常會以兩人遊戲的角度來撰寫黑邊框的牌。因此我們會避免將像是「隊友」等字彙放在文字敘述欄裡面。但是這個系列的重點是一個團隊的集結，所以我們也許可以稍微彎曲規則來加強這個主題。

而問題呢，當然就是我們不想要做出在雙人遊戲中之外沒有意義的黑邊框牌。那我們要如何設計牌張才能和隊友互動，然後又不讓它在傳統雙人對決中毫無用處呢？

這個問題的答案就是找出一個使隊友可以幫忙，但並不是真的需要他們的方法。什麼東西會符合這個敘述呢？在討論之後，我們發現咒語的施放是最符合這個條件的東西。它是個其他玩家會做，而且你也會做的事情。Ari提出了一張在乎本回合是否已經施放過咒語的牌。這個咒語可以是你施放的，或者是你的隊友施放的。有趣的是，這個機制－扣掉隊友的部份－我們許多年前在奧德賽的設計中也有討論過。（Ari並不知道這件事。我做的設計越多，就越可以觀察到兩組不同的人想到同樣的設計。）

最大的問題就是，這個咒語在之前已施放過其他咒語的話會受到什麼影響。我們嘗試了加強該咒語，比如說讓它的效果更巨大或者是加入第二種效果。在最後，我們決定能施放它比較重要。畢竟在一個雙人的對局中你還是必須要施放另一個咒語－所以魔法力還是有限的。這讓我們決定好處就是施放費用的減少。

潮湧還是有點爭議，因為我們在這異能的提醒敘述中放進了「隊友」這兩個字。設計團隊的態度是這樣的：為了讓各系列有各自的特色，我們會將它推往平常不會去的地方。我們當然不會在每個系列中都放進「隊友」這兩個字，但是在一個由團隊組成的系列中，我們認為這是個可以接受的作法。我們和開發團隊強調了這個機制即使拿掉隊友部份還是可以運作，這樣他們可以先做測試，然後如果發現這個「隊友」部份不好處理的話也可以輕易地將它移除。

另一個包含這個機制的副效果就是我們在決定推出守護者誓約這系列時，這個有趣的機制可以更推廣雙頭巨人賽制。我們不常有像是潮湧這樣可以呼叫隊友的機制，因此為了更偉大的遠景，我們建議組織賽事能支援一些雙頭巨人賽。因為如此，設計和開發團隊都以雙頭巨人賽制測試了這個系列，而這也是我們不常做的。

我很高興在塵埃底定時設計的直覺被認為是正確的，而隊友的要素也以潮湧這個機制的型態保留了下來。

感謝支援

我們下一個開始探索的地方就是生物彼此幫助的想法。由於守護者是鵬洛客的集合，我們也許可以找出一個方法來幫助鵬洛客。我們知道只幫助鵬洛客的牌無法在普通稀有度出現，而我們想要的機制卻必須能在普通牌中使用－這表示我們也想幫助生物。

由 Kieran Yanner 作畫

我們一開始的想法是玩家要如何才能幫助生物和鵬洛客。我們發現這幫助會分成幾種類型：

你可以讓生物和鵬洛客更容易出現在戰場上 你可以讓戰場上的生物和鵬洛客更強大 你可以保護生物和鵬洛客，讓你的對手更難清除他們

潮湧已經是個替代性費用的機制了，所以我們對第一個選項並不感興趣。我們同時也覺得第三個選項沒第二個來的直接，因為預防傷害並不是很明顯的幫助。新的問題是，我們要如何同時幫助生物和鵬洛客呢？鵬洛客是個比較複雜的問題，所以我們先從那邊開始。在戰場上的鵬洛客在乎的是忠誠，而幫助他們最直接的方法就是給予他們額外的忠誠。問題呢，就是生物並沒有忠誠。

我們於是退後一步，用更抽象的方式思考忠誠。鵬洛客的資源是由忠誠所表示的，而生物也有類似的+1/+1指示物。我們知道透過增殖機制可以將+1/+1指示物和忠誠以在乎指示物的方式綁在一起。由於我們對於這個幫助彼此的風味感興趣，也許這個機制可以增加指示物－給鵬洛客的忠誠指示物，以及給生物的+1/+1/指示物。

我們探索了許多不同的選項，但是在最後決定讓它變成一個關鍵字動作。這是個你可以做的動作、可以施放的咒語、一個「進戰場」效應，只要我們認為它在哪裡合情合理，那它就可以在那裡出現。由於我們想要創造出一個協力的感覺（支援原本叫做協力），我們喜歡這個如果你需要分配一個以上的指示物時就必須要將它們分配在複數個生物和鵬洛客上面的點子。這樣你就不會將它們都堆在同一個生物上，而是會加強你的整個隊伍。

這個機制從設計進入開發，而它在開發的大部份時間裡都沒有問題。不過，在後期時我們發現將忠誠指示物放在鵬洛客上面造成了不少開發上的問題。由於已經相當後期，我們已經沒有時間重新設計這個機制，所以很遺憾地，我們唯一的選項就是將這異能的給予忠誠部份移除。還好這變更對於限制賽（也就是這機制一開始的設計對象）的影響非常小。

中場插曲：現狀的更多改變

在我繼續故事之前，我必須先解釋守護者誓約設計團隊所碰到的另一個狀況。（如果我說得還不夠清楚的話，設計團隊碰到的問題比一般的小系列設計團隊還要多很多。）魔法風雲會目前已經22歲了，也因此有個進行的特定節奏。從魔法風雲會：起源之後，我們就試圖打破這個節奏來嘗試不同的東西。我們從之前的一年一個環境變成一年兩個環境。我們從一個環境三個系列變成兩個系列。核心系列不見了。我們加重故事的比例，並且創造出利用牌張來敘述和表達它的新方法。一旦做出這麼大的改變之後，做出其他的大改變也只是時間上的問題而已。

關於小系列，我們這幾年被要求最多次的是什麼你們知道嗎？想猜猜看嗎？答案就是玩家真的很想在系列推出後多多遊玩它。我們改變了售前賽玩家使用的包數，但是玩家還是想要更實在的東西。我們為什麼不能用小系列的兩包加大系列的一包輪抽？輪抽為什麼不能有更多新牌？

掠皮惡體 | Michael Komarck 作畫

我們多年來一直忽視了這個建議，因為我們相信較小的牌池會造成較不健全的輪抽經驗。但是在面臨了這麼多改變之後，我們最後還是決定來檢視一下這個假設。與其詢問「我們應該這樣做嗎？」我們問的是，「如果我們這麼做需要改變什麼？」守護者誓約的設計和開發團隊花了許多時間在這個問題上，然後提出了許多要如何正確做的建議。其中一個建議是增加系列的大小。另一個比較主動的建議則是確認較新的系列可以進化一些特定的系列元素。後者這個決定會在之後變得很重要。讓人高興的是，我想我們開竅了－從此以後，小系列的輪抽會變成小/小/大。

同伴齊力

設計團隊試圖要更主動地變更環境的元素。鎢拉莫風味的機制要變成寇基雷的機制，所以奧札奇方面會有個基礎上的改變。這表示設計團隊也要為贊迪卡這邊做出類似的改變。我們的計畫就是引進一個新的伙伴關鍵字異能。

設計團隊嘗試了許多不同的設計，但是最後決定使用的是我們稱為突破的玩意兒。突破這個機制是：「在戰鬥階段結束後，如果你的任何伙伴有對對手造成戰鬥傷害，觸發效果。」這機制的目的是要展示伙伴積極地想阻止奧札奇，所以變成了一個較注重戰鬥的機制。

這機制安全地進入了開發，但是他們認為它太強調全家上的戰鬥。再戰贊迪卡的伙伴也蠻有侵略性的，所以有人提議將新的伙伴機制帶往一個新的，不是只有侵略性的方向。如同以往，當開發需要一個新設計的時候，我們就會組成迷你團隊。這個團隊是由Ethan Fleischer帶領，目標則是找出可以將伙伴帶往新方向的機制。

這個團隊想出了許多不同的選項，但是開發最喜歡的則是齊力。齊力是個生物異能，要求你橫置該生物和另一個伙伴。這個機制是根據石破天驚裡面的設計而來，要求橫置特定數量的特定生物種類。

這機制的構想是，它代表伙伴互相合作，也因此在感覺上比較像是個組合而不只是全家上的快攻。另外，由於每種效果都可以不同，使這機制也可以支援各式各樣的策略。

有趣的是，這機制最大的癥結點就是選擇要如何表示它。原本的設計直接拷貝了石破天驚牌張上面的敘述：「橫置你操控的兩個伙伴。」我們的顧慮是許多玩家可能不了解是否可以在施放生物的回合使用齊力來橫置該生物。（你的確可以，不過只能給另一個不同的伙伴的齊力異能。召喚失調時雖然不能使用橫置符號，但是卻不影響橫置永久物做為費用。）編輯團隊和開發嘗試了各種不同的版本，最後才決定使用這個需要橫置其他一個伙伴的橫置異能。

創造誓約

這謎題的最後一個解答就是我對這系列的最大貢獻。在我們談論著一個團隊的形成時，我想起了小時候的一個漫畫：正義聯盟。正義聯盟是DC漫畫宇宙裡最大的超級英雄團隊，這麼多年來主要的超級英雄全部都參與過：超人、蝙蝠俠、神力女超人、閃電俠、以及綠燈戰警等等。我在長大的時候非常愛正義聯盟，花費了不少心力把早期的漫畫都讀過。

原本的團隊有七個成員，然後不時會增加一位新成員。當新成員加入時，漫畫通常會以他們立誓維持團隊的信條為結尾。我喜歡這種處理方式，然後想到讓我們的角色也來立個誓會是個不錯的畫面。從機制上來說，我認為我們可以做出一個循環的誓約牌來表示到底是誰加入了這個團隊。這在以後有其他鵬洛客加入守護者時也可以更好帶入。

問題是我們要如何用機制來表示誓約。我知道這些牌的名字要是「鵬洛客的誓約」，這表示他們會是結界，因為它們感覺就像是個永久物。我們給予每個誓約一個不錯的進戰場效應來確保它們值得放進套牌，然後再加上一個對你其他鵬洛客有益的靜止式異能。

在我們原來的版本中，我們讓這靜止式異能給你所有的鵬洛客一個全新的忠誠異能，但是開發指出這樣所有的鵬洛客會太相似，導致遊玩時的重複性太高。另外它們也很難平衡，而且如果我們以後還想設計更多誓約的話會嚴重限制我們的設計空間。最後，我們決定讓這個靜止式異能以不同的方式幫助鵬洛客。附帶一提，這循環並不是一個完整的循環，因為它只有四個顏色而已。黑色屬性的鵬洛客對於加入守護者並不感到興趣。（歐尼希茲是贊迪卡上的唯一人選，而他並不是個有團隊精神的人。）

開發最後做的改變是將誓約變成傳奇，原因是除了能將它們調整的更強力之外也不會有太多張留在戰場上。現在讓我們來看看基定的誓約：

今天就這樣了。如同以往，我很想聽聽你們對於我的專欄或是新系列的回饋。你們可以寄電子郵件給我或者是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，或Instagram和我聯絡）。

請在下週回來，聽我說說這系列個別牌張的故事吧。

直到下次，希望你可以找到能和你團隊合作的人。