我在上週開始分享魔戒:中土世界傳奇(LTR)的個別卡牌設計故事。今天的專欄是三部裡的第二篇,而我則會繼續述說這些故事。

Elven Chorus

我很喜歡追蹤一個重複登場機制的根源,然後看它是如何隨著時間進化的。Elven Chorus有個有趣的設計系譜,所以我決定選它做為我的歷史回顧。它是個我們現在常用的異能,但之前可不是這樣。

很久以前,這個異能只是個單張牌設計,即如果你們當時問我們的話,我們會回答我們只會做這麼一次。為了解釋這張牌的設計,我想要先談談像它這種牌的歷史。我也應該說明我會將「從牌庫頂施放」以及「放逐牌庫頂牌,然後你可以施放它們」分開。它們在本質上很類似,但我這裡要探索的是「預知將來」的變異版(你可以檢視牌庫頂牌並且施放特定的類別)。我很明白哪些算哪些不算有點主觀,所以我會盡力做出最佳的判斷。

我們的故事要從石破天驚開始。我們想要捕捉故事中的一個要素。這系列的反派意悉多能讓他夢想的任何東西成真。我們才在神譴中做了祈願,所以不能使用從遊戲外拿牌這個機制。 我們要如何才能捕捉這個施放某個不存在東西的感覺呢?我們於是想到完美的答案。如果你能施放你的牌庫頂牌呢?我們做的牌叫做預知將來。

預知將來就是一個創造出一張牌可以開發一整個全新未使用設計空間的最好例子,雖然我們當時並不知道這件事。你們可以看到在創造出預知將來以及它變成重複登場的機制之間隔了非常久的時間。

在這種效應第二次出現時,它不算是張新牌,而比較像是致敬原本的預知將來。我們在時間漩渦環境中做了數個代表強力非生物牌(通常是我們無法重印的,那些在受重印規則列表裡面的牌)的賢者循環,只是將它們的效應放到生物上。這環境的第三個系列有個以 結界為根據的賢者循環。由於這系列的名字就叫做預知將來而預知將來是個非常受歡迎的結界,所以我們幾乎想都沒想就把它放到系列裡了。要注意的是這已經是原版推出的五年後了。

又經過了四年,不過我們終於再度探索了這個設計空間了。從牌庫頂施放東西非常有趣,而我們也覺得有其他的設計可以做。我們發現,要設計許多具有這機制的關鍵就是得減少能施放的卡牌種類,所以之後使用這空間而設計的牌上面都有能施放的種類限制。

要記得的是,這已經是原本設計的九年之後了。來自圍攻秘羅地的激電獸甚至沒使用這機制(你可以檢視你的牌庫頂牌並且施放特定的卡牌類別)的框架,但由於這是我們在預知將來之後第一次使用它然後它也是個賢者,所以我也將它列在這裡。

激電獸是個變異版,也使這機制第一次出現在紅色裡。它是個觸發效應,讓你一回合只能施放一張牌、它會幫你支付魔法力費用,但你們可以看到我們嘗試設計另一張讓你可以重複從牌庫頂施放卡牌的設計。激電獸也是第一次這個效應出現在生物上。

魔法風雲會2012的賈路的獸群是第一張重複預知將來公式的牌。這是該異能第一次出現在綠色,限制則是只能施放生物牌,不過這限制會是這機制裡出現過最多次的類別。

接下來的則是艾維欣重臨的後代之路。和激電獸一樣,它不是我們最後使用的架構,基本上就是個綠色的激電獸,只是它在乎的是生物而不是瞬間和巫術,然後是個結界而不是生物。我決定將它在這裡列出來,因為它顯示了R&D正在嘗試找出執行這機制的最好方法。

激電獸和後代之路走一個方向而預知將來和賈路的獸群則是另一個方向。預知將來這條路獲勝了,所以從現在開始我只會列出走上預知將來道路的卡牌。你可以檢視牌庫頂牌,它可能得展示,然後如果是某種類別的話就可以施放它。

伊捷守護者梅列克是第一張能這麼做的多色(藍紅兩色)牌,讓你可以施放瞬間和巫術。他也是第一張具有額外異能的牌,會在你從牌庫頂施放適當咒語時觸發。

阿芒凱的司獸維齊爾是另一張讓你能從牌庫頂施放生物的卡牌。這是第一張不能讓你免費施放的牌,但讓你可以更簡單地施放這些咒語(讓你可以使用任何顏色的魔法力來支付費用)。

多明納里亞的預見力場和預知將來很類似,甚至一樣是個結界,但限制是你只能從牌庫頂施放瞬間和巫術。這張牌創新的地方是它讓你可以擺脫牌庫頂的牌,讓你能更快找到能施放的指定類別。

烽會拉尼卡的實驗性狂亂是自預知將來之後第一張讓你可以從牌庫頂施放任何卡牌的牌,但它的限制是你不能從手上使用卡牌。它也是第一張讓你能直接消滅它的牌。火花之戰的波拉斯尊殿是這異能第一次出現在黑色裡。它也讓你能施放任何咒語,但是和實驗性狂亂一樣也有個負面作用(你會失去等同於咒語魔法力值的生命)。核心系列2020的神秘熔爐則是第一個具有這異能的神器,同時也是第一張將神器做為指定類別的卡牌。

指揮官(2019版)的Elsha of the Infinite是第一張具有這異能的三色牌,同時也是白色的第一張。它限制你只能施放非生物咒語,但卻加上了一個額外的異能:你可以將這些咒語視同具有閃現異能來施放。依克黎:巨獸時空的護獸薇薇安是第一個具有這個異能的鵬洛客,以及第三張讓你可以使用此方式施放生物的牌。

有趣的是,在我們設計一個機制時,當我們做的數量夠多時,我們會開始給它設計副主題。核心系列2021的張揚嗅探客是第一個限定生物類別(在這裡則是鬼怪)的牌。這主題之後會大受歡迎。它也能根據你的牌頂牌賦予這生物一個異能。凱德海姆的境域行者則是讓你挑選你想要從牌庫頂施放的生物類別。

龍與地下城:被遺忘國度戰記(AFR)的職業:遊俠更鞏固了綠色這個從牌庫頂施放生物的異能是這機制的主要分支。同樣來自AFR的公會首領札那瑟是第一張讓你能施放對手牌庫頂牌的牌。來自AFR指揮官套牌的燃望者蓋莉婭是第一張讓你能施放靈氣和武具的牌。這也是第一次在同一個產品線裡有兩張以上具有這個異能的牌。

依尼翠:黯夜獵蹤的暮秋卜算師是第一個只讓你能使用地,同時也是另一個在符合特定條件時讓你能施放生物牌的綠色牌。依尼翠:腥紅婚誓的墓地燃燈靈讓你能放逐卡牌,然後讓你可以從你的牌庫頂施放具有相同類別的卡牌。它是這群組裡第一張會創造出差異性的牌,你能從牌庫頂施放的牌在每場對局都有可能不同。神河:霓朝紀的實界晶片則是第一個讓你能使用地和施放咒語的牌。

新卡佩納:喧囂黑街的織契魔馮柯斯帕拉讓你能施放任何咒語,不過加上了一個額外的費用(從你的生物上移除一個指示物)。指揮官傳奇:爭戰柏德之門的銳麟歌手蔻麗莎讓你能施放龍,而另一個相關、具有冒險團主題的指揮官套牌裡的娜麗亞德阿尼斯讓你能施放僧侶、浪客、戰士,和魔法師。來自多明納里亞:眾志成城指揮官套牌的Emperor Mihail II則是讓你能施放人魚。

Unfinity的Lila, Hospitality Hostess則是第一個使用此空間的Un-牌。它讓你能施放普通牌(正常的魔法風雲會規則不讓我們在機制上在乎稀有度)。通常當一個機制在出現Un-變異版時就表示它有一定的受歡迎程度了。兄弟之戰的One with the Multiverse則是第一個讓你能使用地以及施放任何咒語(並且讓你可以每回合免費施放一張)的牌。速戰2022的Isu the Abominable讓你可以使用覆雪地以及施放雪境咒語,同時也是第一次在類別中提到超類別。邪軍壓境的Errant and Giada讓你能施放具有閃現或飛行的咒語。邪軍壓境:終戰迴響尾聲的Sigarda, Font of Blessings讓你施放天使和人類。

講了這麼多終於要提到Elven Chorus了。這張牌是要捕捉妖精歌唱。和大部分無疆新宇宙的設計(或是任何的頂底設計)一樣,設計者會尋找是否有已經存在的機制能捕捉到我們像要的感覺。限定生物的預知將來已經是綠色的常客機制了,在這裡感覺也很適合。這裡唯一的微調就是讓你的生物可以橫置產魔法力,因為這感覺就很像妖精(多虧了魔法風雲會裡妖精能產出魔法力的悠久歷史),同時也和這個需要魔法力才能有效使用的異能良好配合。

Frodo, Sauron's Bane

佛羅多是魔戒的主角,所以他毫無疑問會獲得一張牌。最後他得到了兩張牌(而這只是主系列而已)。我今天想談的是他的稀有牌。它經歷了許多改變,也展示了要頂底設計一個大受歡迎的角色是非常棘手的。

Frodo, the Storyteller(第一版)

{一}{白}

傳奇生物~哈比人

2/2

當這張牌進戰場時,它成為你的持戒人(它是個傳奇並且獲得守護 {二}。)

在你的結束步驟開始時,若你沒操控一個持戒人,你可以放逐這張牌。若你如此做,從你的牌庫搜尋一個傳紀牌,展示該牌,將它放進戰場,然後洗牌。

這個欄位的第一個版本是在系列設計的早期做出來的。在洞察設計時,我們只為每個角色製作了一個版本,但系列設計決定他們想為比較受歡迎的角色製作多個版本(下週詳述)。這個欄位是第二張佛羅多。他們最後將原來的版本移到非普通(雖然它也經過了許多改變)然後這個版本則變為稀有。

這是當戒指誘惑你這個機制被稱為持戒人,並且像是個狀態(把它變成傳奇以及給予守護 {二})的時候。由於他們要做第二個版本,所以他們發現必須得想個方法來讓這兩張牌有所不同。最簡單的方法就是 做出在故事中不同時間點的版本,這樣你就可以展示角色是如何隨著時間改變了。這張牌的第一個版本代表的是故事尾聲的佛羅多,述說著他的冒險。

這張牌很小({一}{白}叫2/2),因為佛羅多很小。他的「進戰場」觸發和成為持戒人有關,因為這就是他這角色的重點。第二個異能想要捕捉的想法是:在成為了持戒人之後,他就會有許多偉大的故事可以講。我們會使用傳紀在機制上來展現故事,所以你可以用佛羅多換一個故事(即傳紀)。這裡要提的另一點是他是被放逐而不是犧牲,用來暗示他並沒有死。

Frodo, the Storyteller(第二版)

{一}{白}

傳奇生物~哈比人

2/2

當這張牌進戰場時,它成為你的持戒人(它是個傳奇並且獲得守護 {二}。)

在你的維持開始時,若你沒操控持戒人或是傳紀,你可以從你的墳場拿一個傳紀牌回手上。

第一個版本的笑話是,「哪來這麼弱的說書人只能說一個故事」。讓你用佛羅多換一個傳紀感覺有點嚴苛,所以這個版本使用另一種方法,讓你可以靠佛羅多把傳紀撿回來,但效果很慢,畢竟一次只會述說一個故事。

Frodo, the Storyteller(第三版)

{一}{白}

傳奇生物~哈比人

1/3

當這張牌進戰場時,以牌面向下的方式放逐你牌庫頂的X張牌,其中X為你操控的傳奇生物。於這些牌持

這個傳紀的版本最後感覺有點太偏門了。如果你在輪抽中開到稀有的佛羅多,我們想要你能使用他,但最後一個真的太窄了。在這個時間點時,系列設計已經為這系列加入了「在乎傳奇」的主題,所以他們嘗試把它結合到佛羅多的設計裡。他為何是個很棒的說書人呢?因為他見過許多有趣的角色。這個效應是我們想給白色做衝動抽牌,不過每回合只能抽一張。這機制和紅色相比在時間上會拉的比較長,因為這是我們給白色抽牌的嘗試之一,即分散給許多回合。

Frodo, Sauron's Bane(第四版)

{二}{白}

傳奇生物~半身人

2/2

這張牌不能被力量等於或大於3的生物阻擋。

當這張牌對一個玩家造成戰鬥傷害時,你可以讓這張牌不再當你的持戒人。當你如此做時,放逐該玩家操控的目標非地永久物。

只會抽牌感覺不夠佛羅多,而且它也沒提到至尊魔戒(這對佛羅多來說很奇怪),所以他們採用另一個方向。與其展示故事尾聲的佛羅多,他們決定往前一點回到末日火山的時候。這個破壞者異能(當一個生物對對手造成戰鬥傷害時會產出一個效應)代表著他摧毀魔戒。你會在打到對手的時候獲得消滅某個東西的獎勵。這個不能被較大生物阻擋的迴避異能則是要展示他身為哈比人的大小。

Frodo, Sauron's Bane(第五版)

{一}{白}

傳奇生物~半身人

1/2

當這張牌進戰場時,目標你操控的生物成為持戒人。(它變成傳奇然後不能被力量大於它的生物阻擋。)

在每次戰鬥開始時,如果由你操控的某個生物具有先攻異能,則你的持戒人獲得先攻異能直到回合結束。且飛行、連擊、死觸、敏捷、辟邪、不滅、繫命、威懾、延勢、踐踏與警戒亦比照辦理。

最後這個版本不會給佛羅多魔戒,你得透過其他的卡牌獲得它。這版本回到之前佛羅多「進戰場」取得魔戒的效應。要注意的是這裡魔戒的效應從守護{二}變成潛匿。這個版本會根據你其他的生物有什麼常青關鍵字而獎勵你的持戒人。這個列表也是改過很多次,但最後還是用上了除了守護和守軍之外的全部常青關鍵字(守護沒用是因為有辟邪,而守軍則是個負面異能)。

Frodo, Sauron's Bane(第六版)

{白}

傳奇生物~半身人

1/1

當這張牌進戰場時,取得魔戒。(加上它的下個異能,然後你操控的一個生物成為你的傳奇持戒人。)

你的持戒人獲得「你每操控一個其他的傳奇生物,此生物便獲得+0/+1,並依照其防禦力來分配戰鬥傷害,而不是依照力量。」

最後這個版本是張不錯的魔法風雲會牌但不是張好的佛羅多。它和魔戒有關(這點很棒),但你的持戒人因為佛羅多以及另一個飛行生物的存在而獲得飛行對這個角色來說感覺就很不合理。這個版本會給持戒人一個特定的異能,即以防禦力來造成傷害(以及額外的+0/+1強化)。

Frodo, Unlikely Savior(第七版)

{白}

傳奇生物~半身人/平民

1/1

{白}:這張牌成為基礎力量與防禦力為2/3的半身人斥侯。.

{白}{白}{白}:如果這張牌是個斥侯,則它成為「當這張牌攻擊時,取得魔戒」的半身人浪客。

只要這張牌是個浪客然後你這盤對局已取得魔戒四次,則你的生命總數不會改變。

同樣地,這個效應感覺跟佛羅多就沒什麼關係。另外,它會鼓勵你將魔戒放到你最大的生物上,而這感覺也有點怪。系列設計決定嘗試一個完全不同的方法,一個多年前由我們做出來,大受歡迎設計所啟發的版本。

這個天才的設計是由Brian Tinsman創造的,目的是為了做出一個隨時間升級的生物的頂底設計。Figure of Destiny大受喜愛,也成為許多卡牌的跳板,同時也啟發了AFR的升級和職業機制。

如果佛羅多這張牌展現的是佛羅多隨著時間改變呢?和Figure of Destiny一樣,他們利用生物類別來解鎖其它的起動異能。佛羅多會從1/1平民開始,然後升級成2/3斥侯,然後變成浪客並撿起魔戒。最後的升級不會透過魔法力而是透過魔戒完成。系列設計想要一個讓人感到興奮的最後異能(因為你得完成很多事情),所以他們想到的是「你的生命總數不會改變」。

Frodo, Unlikely Hero (第八版)

{白}

傳奇生物~半身人/平民

1/2

只要你這盤遊戲取得魔戒四次或更多次,則你不會因生命為0或更少而輸掉這盤遊戲。

{白}:這張牌成為基礎力量和防禦力2/3,具繫命的半身人斥侯。

{白}{白}{白}:如果這張牌是個斥侯,則它成為「每當你獲得生命時,取得魔戒」的半身人浪客。

這個版本給第一次升級加上了繫命,而第二個異能的魔戒觸發則是由攻擊改為獲得生命。這讓你可以攻擊—通常是為了繫命—但也讓套牌能用其他的方法建構。最後一個異能被移到(我想應該是樣板的關係)卡牌上面,並且從「不會失去生命」改為「不會因生命為0或更少而輸掉這盤遊戲」。

Frodo, Unlikely Hero (第九版)

{白}

傳奇生物~半身人/平民

1/2

{白}:這張牌成為基礎力量和防禦力2/3,具繫命的半身人斥侯。

{黑}{黑}{黑}:如果這張牌是個斥侯,則它成為半身人浪客。每當你獲得生命時,如果這張牌是個浪客,則取得魔戒。然後每個對手失去等量的生命。

版本七和八的最後異能比較讓人感到沮喪而不是感到有趣。碰到這情況的對手會感到非常絕望。他們通常沒辦法贏,但佛羅多的操控者還是得完成所有的步驟來結束對局。這個版本讓我們發現我們在述說故事這方面沒有有效利用升級。你要如何展現佛羅多被魔戒誘惑呢?將起動費用從白色改為黑色。完成的版本會更進一步,讓施放費用為白、第一個起動費用為白黑混血,然後最後一個起動費用為黑。

這個版本的最後一個異能變成了失去生命,這通常能讓你贏得對局但感覺就不夠刺激。如果你已經做這麼多事情了,那你就會想要一個讓人興奮的結束。系列設計團隊在最後決定把它改為額外的獲勝手段。如果你能完全升級佛羅多,然後用魔戒誘惑他,然後又讓他「完成擺脫魔戒的任務」的話,那你就能贏得對局。這感覺夠盛大了吧。

而這就是佛羅多如何從述說故事變成贏得對局的過程。

聽起來真不錯

而這就是第二部了。如同以往,我很想聽聽你們對於今天的專欄、我談到的任何卡牌,或是魔戒:中土世界傳奇的任何想法。你們可以寫email給我或,是透過我的社交媒體帳號(Twitter、Tumblr、Instagram,或是TikTok)與我聯絡。

請在下週回來看第三部。

直到下次,希望你也能在遊玩魔戒:中土世界傳奇時創造自己的遠征隊。