當一個新系列推出時，我會寫一兩篇專欄深入探討一些個別牌張的設計。這就表示我該來談談烽會拉尼卡的牌張了。

熱情巨犀獸

身為某個非常在乎顏色派的人（以及幫忙監督目前顏色議會的人），我會花很多時間在房間裡爭論某個顏色是否應該做某件事情。其中一個好例子就是綠色處理其他生物的能力。多年來，綠色對於其他生物的答案就是用更低廉的費用叫出更大的生物，然後偶爾強迫（或者是強烈地鼓勵）防守玩家阻擋它。

這並不是個夠好的答案，因為生物在一般對局（尤其是限制賽）中佔了威脅的很大比例，所以我們想出了互鬥這個機制。這讓綠色可以用自己的生物處理其他的生物，同時合乎主題又不會減緩綠色過度依賴它生物的這個弱點。

綠色還是需要一些幫助，所以我們開始讓綠色做「單方面互鬥」，讓它可以對另一個生物造成傷害但另一個生物卻不能還手。這異能原本是紅色的，但我們發現綠色比紅色更需要它，所以我們做了點調整，將它改成主要綠色次要紅色。

這還是不太夠，所以我們又討論了會「進戰場」並互鬥的生物。我常常使用的方針之一就是，如果使用無生物套牌的話，那綠色是不能處理其他生物的。進戰場互鬥的生物技術上並沒有破壞這個規矩，因為它們畢竟還是生物，但我們已經慢慢進入灰色地帶了。舉例來說，如果我們設計了一個帶有死觸和進戰場互鬥的1/1生物，那我們在本質上就是做了個謀殺，而我們也知道這是錯的。

我們這幾年慢慢地探索了這個空間。龍命殊途有個給予飛兵這個能力的結界。韃契龍王有個七費的4/5龍。異月傳奇有個4/3麋鹿。依夏蘭有個1/4人類弓箭手。決勝依夏蘭有個可以將這能力給予其他生物的生物。我認為我們已經到了一個覺得綠色就是可以這麼做的時間點了。

弧光鳳凰

製作同一個遊戲這麼久的挑戰之一就是許多簡單的空間已經使用過了。舉例來說，伊捷有個「在乎瞬間和巫術」的主題。之前兩個版本的伊捷也有。不過呢，這主題可不是只有伊捷有而已。它曾在許多擴充系列中的藍和紅色出現過。這個意思是我們設計了許多紅色「在乎瞬間和巫術」的牌張。當我們要設計新牌時，我們就要試圖找出沒使用過的空間。

要這麼做的訣竅就是詳細檢視我們在該顏色中使用的效應。讓我用紅色來舉例吧。就用單純的「施放瞬間或巫術時產生紅色的效應」好了。我們會列出能想到的所有紅色效應，並看看有哪些東西我們還沒和「瞬間和巫術」主題做過連結。如果挖的夠深的話，那我們通常能找到一些新的東西，但這個搜查在我們每次回到這主題時都會變得更加艱困。然後沒錯，解決方式之一就是重印過去成功達成你想要的效果的牌張。

弧光鳳凰的設計就是個設計者使用新空間的良好例子。鳳凰是紅色的。我們曾經將鳳凰和「在乎瞬間和巫術」的效應結合過嗎？詳查之後我們會發現，有的，我們做過。在魔法風雲會2012中，我們製作了茜卓的鳳凰。如果你用紅色的瞬間或巫術（或是鵬洛客）造成傷害，那你就可以將茜卓的鳳凰拿回手上。

這表示我們要嘗試用不同的方式設計新的鳳凰。飛行和從墳場回來是鳳凰的定義機制身份，所以我們必須要在該空間中做些什麼。茜卓的鳳凰會回到你手上，讓你必須要重新施放它。如果新的鳳凰能直接將它放回戰場上呢？接下來我們就要檢視觸發條件了。茜卓的鳳凰在乎的是造成傷害的瞬間和巫術。我們必須要不使用這個空間。如果它只在乎施放的瞬間或巫術呢？

施放一個瞬間或巫術就回戰場有點太簡單了。由於再起－伊捷的公會機制－的關係，兩個也太容易，所以我們決定將需求設定成三個。最後，為了讓它有點不一樣，我們將它做成3R叫3/2而不是1RR叫2/2。

正義模範歐瑞梨

歐瑞梨回來了，而我們也想給波洛斯的戰鬥天使一張酷炫的新牌張。她是個天使，所以需要會飛。身為一個領導者，我們喜歡她擁有訓導這個異能，因為很明顯地，在波洛斯公會裡人們會期望領袖帶領他人。飛行和訓導已經蠻搭的了，但做為一個秘稀（以及受歡迎的傳奇角色），它還需要更多。現在的問題是，我們能想出一個機制的方法來更加強她是如何幫助她的人民，同時又和這張牌搭配良好嗎？

如果她能加強她想要的生物呢？由於她是波洛斯，所以這應該是戰鬥開始時的事，畢竟他們和戰鬥息息相關。加強力量看起來是最有用的。我們又給了她兩個異能，讓她能給予特定顏色的生物各一種關鍵字－即波洛斯的兩個顏色。第一眼看來這可能有點尷尬，因為訓導需要更大的力量，這表示加強另一個生物會阻止歐瑞梨訓導它。但是別忘了，她可以將這異能用在自己身上，讓她能訓導更多生物。另外，由於她是紅白兩色，所以她也會獲得踐踏和警戒。

信標電擊

在設計時，通常那些巨大酷炫的效應會吸引所有人的注意，但設計的一大部份卻是在關注較小的細節之上。信標電擊正是一個良好的例子。基本上，這張牌造成的傷害會等同於你這場對局所施放過的瞬間和巫術數量。通常計算的方式就是查看你的墳場，因為那是你在施放咒語之後它們會去的地方。問題是，伊捷的機制是只會出現在瞬間和巫術上的再起，而再起則會在從墳場施放過後被放逐。如果我們使用的是平常的模板，那它就會阻礙再起牌張的使用（至少不會鼓勵玩家使用再起這個異能）。為了解決這點，我們給這個效應加上一個簡單的延伸。與其只計算墳場的瞬間和巫術，它也會檢視你的放逐區。這樣即使你已經從墳場使用過再起牌它們也還是會被計算在內。系列中另一張會檢視墳場裡瞬間和巫術的牌（爆響龍獸）也同樣使用了這個技術。

翰力恩澤

在拉尼卡中，我們設計了一張叫做Seeds of Strength的牌。

這張牌使用了一個我們之前沒用過的模板技術：它重複了同樣的異能多次。會這樣做是因為我們想要的功能性（你可以將+1/+1效應分配給任意數量的生物，包括在同一個生物上多次）要以字不太多的方式讓受眾清楚理解是很困難的。這個模板是個解決這問題的新方式。由於這模板挺受歡迎的，所以我們之後也用了許多次。

翰力恩澤是張和Seeds of Strength小致敬的牌。你們可能會問，和一張白綠牌致敬的牌為什麼不是白綠的呢？答案是這不在白綠的顏色派裡面。為了分別白色和綠色（兩個有最多重疊機制的顏色）我們決定給白色+2/+2以及更小的強化，然後給予綠色+2/+2或更大的加強。這表示+3/+3是個綠色的效應，所以三次+3/+3是綠色的。

會盟堂哨衛

我們在設計時喜歡做的事是創造一些鼓勵你逆道而行，即不照系列設定的方向走的牌張。這些牌張能創造有趣的輪抽體驗，鼓勵你首抽這張牌然後設法讓它能運作。它也讓你可以構築不同主題的有趣套牌。會盟堂哨衛正是這類牌張的良好例子。

通常烽會拉尼卡會鼓勵你輪抽或構築二到三色的套牌。會盟堂哨衛則是會強力地讓你考慮使用五色的可能性。它的方式比較不明顯，因為不管你用幾色都可以使用這張牌，但只有你湊齊五色的時候才能使用最後一個異能。你於是就可以重新施放這張牌以獲得它最大的尺寸。我也很喜歡第二個異能會將這張牌放進墳場，讓你可以持續使用第三個異能。

成仁拼博

乍看之下，你們可能會認為我們不會將「你輸去這盤遊戲」這些字放在牌張上。畢竟有誰會想施放一個會讓你輸去遊戲的牌呢？答案是你必須要讓這獎勵夠吸引人。

第一張「你輸去這盤遊戲」的牌張是出現在第一版。Lich是個「和惡魔訂契約、缺點輸掉遊戲」的牌。輸掉遊戲比較像是個威脅，而不是個承諾。你會獲得絕大的力量，但它也會附帶終極的風險－可能會讓你失去生命（即輸掉遊戲）。

第二張「你輸去這盤遊戲」的牌是冰雪時代的Amulet of Quoz。它會丟一枚硬幣，然後擲輸的玩家會輸掉這盤遊戲。對手可以額外賭注一張牌來阻止這個丟硬幣。牽扯到賭注的原因是，設計者不想要玩家在即將死亡時使用這張牌來凹得勝利。

一年後，海市蜃樓推出了兩張讓你可能會輸掉遊戲的牌。

Forbidden Crypt是另一個「和惡魔訂契約」的黑色牌。不過Final Fortune就比較不一樣了。之前的其他牌張只會讓你可能輸掉遊戲，但Final Fortune讓你一定會輸掉遊戲。如果你施放了它，那你就必須得在它讓你輸去之前贏得對局。Final Fortune會成為第一張受人矚目的輸掉遊戲牌。（Final Fortune會在入門版以Last Chance的姿態重製，以及在入門版三國志中以Warrior's Oath的樣貌推出。）

奧德賽會推出另一個「和惡魔訂契約」的牌，即Nefarious Lich。

下一張「你輸去這盤遊戲」的牌張為機飛版第二代的滑稽模仿牌Form of the Squirrel（取笑劫運降臨的Form of the Dragon）。這張牌會將你變成一個1/1的松鼠衍生物，所以衍生物被消滅就表示你輸掉遊戲了。這是第一張綠色的輸掉遊戲牌。

預知未來會帶來第一組「你輸掉這盤遊戲」的循環牌張－條約。它們都是施放時免費的咒語，但卻需要在下個回合支付費用。輸掉遊戲只是要確保你支付魔法力的方法而已。我們在設計時嘗試了各種缺點，但這卻只會導致玩家一直嘗試用各種方法不付費，所以我們使用輸掉遊戲來「鼓勵」你們要按時付費。

阿拉若斷片的Immortal Coil是第一個「你輸去這盤遊戲」的神器牌。這張牌和黑色的其他Lich牌張非常類似。

惡魔契約是第四次「You Make the Card」的結果。這張牌的設計比較像是黑色的「和惡魔訂契約」加上紅色的「即時獲利、下回輸去」牌張的綜合體。

阿芒凱的光榮就義是Final Fortune的變形。

多明納里亞的巫妖掌控為Richard Garfield所創造，是個設計更良好的 Lich。

而最後就是成仁拼博了。它是Final Fortune的另一個變形，只是這次加上了白色的要素，因為這張牌是多色的。波洛斯的策略是快攻，而這個咒語就是個終結者，讓你可以獲得額外一個回合向你的對手造成最後的幾點傷害。不滅的副效果確保你的所有生物都能在額外的回合再打一次。

很明顯地，有很多種方法可以在牌張上寫下「你輸掉這盤遊戲」。

栓制魁首

這是另一張在顏色議會中引起許多辯論的牌。白色在消滅力量大於或等於4生物這方面歷史悠久，但從來沒有殺防禦大於或等於4的牌。這是白色能做的嗎？贊同的辯論點是，白色可以去除大生物，那為什麼4/1是個「大生物」而3/4不是呢？這系列有個「在乎防禦」的迷你主題，而我們認為這張牌只是微調了一個常駐的白色效應而已。

反對的辯論點是，我們已經有個在乎生物多硬的紅色了，因為紅色的毀滅和直擊傷害有關。唉呀，但這就表示紅色擅長殺低防禦的生物而不是高防的（和黑色的-N/-N效應一樣）。什麼顏色擅長消滅高防禦的生物呢？不是藍或綠色，畢竟用咒語去除生物不是他們的專長。

在討論許久之後，我們決定目前沒人會這麼做，但最接近的是白色，因為白色有個「消滅大生物」的習慣。要注意的是這種效應在這系列中是很合理的，但卻不是個我預期我們會常做的東西就是了。

研謀 // 研藥

為了要繼續今天的這個顏色議會爭辯的主題，讓我們來談談研謀吧。這張牌的目的是要做一個低費的藍黑混血瞬間或巫術。藍黑混血的瞬間和巫術是最難做的，因為它們咒語的重疊最少。很明顯地藍色是可以操控其他生物的，畢竟它是這個異能的主要顏色。不過呢，黑色在竊取生物方面排名第三，然後頻率也是非常的低。

我們的問題是，烽會拉尼卡的系列設計團隊想要一個我們沒給藍黑混血做過多次的效應，所以這就表示我們必須要在某個地方凹一下。由於黑色在這效應牌名第三，然後整體來說這張牌就是竊取牌張的限制版本（只能抓小東西），所以議會就讓這張牌通過了。

寒意蔓延

雖然藍色和黑色會磨很多牌，但我們實際上並沒有做太多在磨牌時會觸發的牌張。（我會在下週談論這系列中備受注目的一張。）寒意蔓延是張磨掉時會給予你等同於施放時效果的牌。這是另一張在顏色議會中引起討論的牌，因為磨牌時是沒有顏色需求的，所以舉例來說，一副純藍的自磨套牌也可以吸血，即使這不是藍色可以做的事情也一樣 。我個人會想要看到一些顏色需求，但所有的版本都會在字已經很多的牌張上加太多字。最後，我們決定對於非黑色套牌來說，將它抽起來就是個最大的缺點了。

離開城市

而我今天時間就這麼多了。由於我還沒結束，所以我還有幾篇專欄可以敘述公會之城的牌張。如同以往，我很想聽聽你們關於今天的專欄或是烽會拉尼卡的回饋。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，或是Instagram）聯絡我。

請在下週回來聽我述說更多烽會拉尼卡的牌張。

直到下次，希望你們在探索城市時所獲得的樂趣和我們製造它時一樣多。