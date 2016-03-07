我在上個月寫了一篇文章，談論我所使用的全部平台和社交媒體帳號。今天我要來談談那樣做的延伸。是這樣的，我花這麼多時間在社交媒體上的原因之一是我想要和你們溝通。如果我要使你們快樂的話，我就必須要知道你們想要什麼。因此我工作重要的一部分就是要蒐集資料。每當我提到這點的時候，人們通常都會問我同樣的問題：那玩家到底想要什麼呢？這就是今天專欄的主題：最常見的要求是什麼？

在稍微思考之後，我決定將這些要求分類。這表示我沒用偏好歸類它們，而是將類似的要求放在一起。不過，我今天談到的東西都是比較常見的要求就是了。

要求＃1：我希望你能製作一個環境…

玩家對於我們造訪的世界非常感興趣，而這也會導致許多未來環境應該在哪裡的建議。

…回到我非常喜歡的一個世界

從秘羅地創痕、再訪拉尼卡、再戰贊迪卡，和依尼翠闇影之中，你們可以很明顯地看到我們願意回到曾經造訪過的世界。因此，我會得到許多要求，要我們回到之前去過的地方。以下是我最常被問到的：

神河 －我不知道是因為極受歡迎的指揮官賽制（神河環境的所有稀有生物都是傳奇）還是受日本啟發的關係，但是很多人都想要回神河看看。

－我不知道是因為極受歡迎的指揮官賽制（神河環境的所有稀有生物都是傳奇）還是受日本啟發的關係，但是很多人都想要回神河看看。 多明納里亞 －這是魔法風雲會開始的世界，而我們也超過十年沒回去了。這是玩這遊戲非常久的玩家所提出的最常見要求。

－這是魔法風雲會開始的世界，而我們也超過十年沒回去了。這是玩這遊戲非常久的玩家所提出的最常見要求。 塞洛斯 －我從兩組人聽到回去塞洛斯的要求：喜愛希臘神話，並很想看魔法風雲會的版本的人，以及關心艾紫培，想看她到底怎麼了的粉絲。

－我從兩組人聽到回去塞洛斯的要求：喜愛希臘神話，並很想看魔法風雲會的版本的人，以及關心艾紫培，想看她到底怎麼了的粉絲。 韃契 －故事的結局提示了在薩坎改變了時間線之後部族並沒有徹底消失，因此許多部族的粉絲想回去看看故事的後續。

－故事的結局提示了在薩坎改變了時間線之後部族並沒有徹底消失，因此許多部族的粉絲想回去看看故事的後續。 洛溫/闇影荒原 －並非所有人都喜愛洛溫和它的闇影版本，但是喜歡的人真的是非常愛。

－並非所有人都喜愛洛溫和它的闇影版本，但是喜歡的人真的是非常愛。 拉尼卡 －這應該是這遊戲裡最受歡迎的時空之一了。是的，我們已經去過兩次了，但我還是會收到許多想去第三次的要求。

－這應該是這遊戲裡最受歡迎的時空之一了。是的，我們已經去過兩次了，但我還是會收到許多想去第三次的要求。 阿拉若 －我們之前才看過敵對三色。讓我們回去看看臨色三色吧。

－我們之前才看過敵對三色。讓我們回去看看臨色三色吧。 烏格薩－這是家鄉的背景世界。回這個世界的要求通常都會伴隨挑戰，要我們證明我們這次回去可以搞好它。

…我們前往了一個你們曾經透露過的世界，但這世界並沒有自己的環境

這些世界並不是新的，畢竟玩家看過它們，但也不完全是舊的，因為我們從來沒有著重在它們上過。以下是我最常被問到的：

卡拉德許 －茜卓的家鄉在魔法風雲會：起源中第一次出現而且立刻大受歡迎。許多玩家都很想看看魔法風雲會的蒸氣龐克時空會是怎樣的世界。

－茜卓的家鄉在魔法風雲會：起源中第一次出現而且立刻大受歡迎。許多玩家都很想看看魔法風雲會的蒸氣龐克時空會是怎樣的世界。 翡歐拉 －這個世界是在漫畫中第一次出現（和鵬洛客Dack Fayden），並且是詭局的背景世界。許多玩家都很喜愛這時空的密謀，期盼翡歐拉能成為一整個環境的背景。

－這個世界是在漫畫中第一次出現（和鵬洛客Dack Fayden），並且是詭局的背景世界。許多玩家都很喜愛這時空的密謀，期盼翡歐拉能成為一整個環境的背景。 山德拉 －這世界是在遙遠的1997年時MicroProse所發行的電腦遊戲裡出現的。它也因為擁有極大的幻想成份而成為核心系列中的定番，讓玩家很想看看一整個環境會是如何。

－這世界是在遙遠的1997年時MicroProse所發行的電腦遊戲裡出現的。它也因為擁有極大的幻想成份而成為核心系列中的定番，讓玩家很想看看一整個環境會是如何。 維林 －這世界一開始是在競逐時空出現的，然後在魔法風雲會：起源獲得更多關注，因為我們發現它是傑斯的家鄉。傑斯非常受歡迎，所以許多玩家都很想看看他是哪來的並想更了解那些神秘的法師環。

－這世界一開始是在競逐時空出現的，然後在魔法風雲會：起源獲得更多關注，因為我們發現它是傑斯的家鄉。傑斯非常受歡迎，所以許多玩家都很想看看他是哪來的並想更了解那些神秘的法師環。 莫甘達－這世界是在預知未來裡的未來牌中第一次出現的。這是個原始的世界，因此許多玩家也很想前往這個世界看看。

…我們前往了一個由現實世界來源啟發，但魔法風雲會卻還沒造訪過的世界

玩家是老東西的粉絲，但他們同時也喜歡新鮮事兒。以下這些是我最常被問到，和現實世界來源啟發有所連結的世界：

維京世界 －我們已經製作一個由希臘神話啟發的世界了。那一個由北歐神話啟發的世界又會如何呢？魔法風雲會在冰雪時代中有稍微提到這個啟發，但那是在1995年-20年前的事情了。魔法風雲會也展示了我們願意創造神，而北歐啟發的神明應該會很有趣。

－我們已經製作一個由希臘神話啟發的世界了。那一個由北歐神話啟發的世界又會如何呢？魔法風雲會在冰雪時代中有稍微提到這個啟發，但那是在1995年-20年前的事情了。魔法風雲會也展示了我們願意創造神，而北歐啟發的神明應該會很有趣。 埃及世界 －另一個可以取得豐富資源的則是埃及神話。魔法風雲會從來沒有做過類似的東西，而它在流行文化中也常常出現。

－另一個可以取得豐富資源的則是埃及神話。魔法風雲會從來沒有做過類似的東西，而它在流行文化中也常常出現。 印度世界 －知道印度神話的人相對少很多，但它也是非常獨特的。

－知道印度神話的人相對少很多，但它也是非常獨特的。 中美洲世界－魔法風雲會曾從歐洲和亞洲（甚至非洲）取材。那南美洲呢？

…我們前往了一個由說故事種類所啟發的世界

依尼翠將歌德恐怖轉變成為一個時空，而它也成為我們所創造的時空中極受歡迎的一個。以下是玩家最常詢問的種類：

海盜世界 －魔法風雲會有稍微碰觸海盜但是從來沒有徹底投入這類別過。如果我們創造一個像是神鬼奇航的環境又會如何呢？

－魔法風雲會有稍微碰觸海盜但是從來沒有徹底投入這類別過。如果我們創造一個像是神鬼奇航的環境又會如何呢？ 童話世界 －魔法風雲會的洛溫和依尼翠環境曾經掠過童話的邊境。那我們如果創造了一個充滿了經典童話的魔法風雲會世界，像是依尼翠對於歌德恐怖的系列呢？

－魔法風雲會的洛溫和依尼翠環境曾經掠過童話的邊境。那我們如果創造了一個充滿了經典童話的魔法風雲會世界，像是依尼翠對於歌德恐怖的系列呢？ 狂野西部世界 －玩家很想看看魔法風雲會會如何表現這個由西部類別所啟發的世界。

－玩家很想看看魔法風雲會會如何表現這個由西部類別所啟發的世界。 史前世界－恐龍、穴居人、原始花草，恐龍。玩家表示他們有興趣想看看魔馬風雲會會如何處理遠古的從前。

要求＃2：我希望你們可以帶回…

魔法風雲會的玩家對於之前的系列都有很美好的回憶。因此他們很多的要求都是希望我們可以帶回那些他們很喜歡的東西。

…一個特定的機制

我得到關於機制的要求很多，但這些是我最常被問到的：

雙面牌 －它們在依尼翠第一次出現時充滿爭議，但是玩家逐漸喜愛它們所以常常會要求讓它們回來。

－它們在依尼翠第一次出現時充滿爭議，但是玩家逐漸喜愛它們所以常常會要求讓它們回來。 連體牌 －和雙面牌一樣，連體牌非常的新穎，玩家也常常詢問下次什麼時候會再看到它們。

－和雙面牌一樣，連體牌非常的新穎，玩家也常常詢問下次什麼時候會再看到它們。 混色魔法力 －玩家常常詢問什麼時候會再看到混色魔法力。

－玩家常常詢問什麼時候會再看到混色魔法力。 二混魔法力 －這些是闇影荒原環境中費用為一點有色魔法力或是兩點無色魔法力的牌。我們在那之後就沒做過這個了，但是玩家還是會常常問起它們。

－這些是闇影荒原環境中費用為一點有色魔法力或是兩點無色魔法力的牌。我們在那之後就沒做過這個了，但是玩家還是會常常問起它們。 非瑞克西亞魔法力 －這是另一個常常會在對話中出現的魔法力機制。

－這是另一個常常會在對話中出現的魔法力機制。 返照 －玩家很喜歡施放他們的咒語兩次，尤其是在這個機制之下。

－玩家很喜歡施放他們的咒語兩次，尤其是在這個機制之下。 破墳 －破墳被視為是返照的變形，因此也有多要求。和返照不同的是，我們還沒有將破墳帶回來過。

－破墳被視為是返照的變形，因此也有多要求。和返照不同的是，我們還沒有將破墳帶回來過。 循環 －雖然比其他非長青的機制回來過更多次，但它還是個常見的要求。

－雖然比其他非長青的機制回來過更多次，但它還是個常見的要求。 增幅 －玩家喜歡這個付更多獲得更多的異能。

－玩家喜歡這個付更多獲得更多的異能。 風暴 －這問題出現的次數多到導致我上週提到的風暴量尺的出現 。

－這問題出現的次數多到導致我上週提到的風暴量尺的出現 。 發掘 －另一個玩家常常詢問，徹底破壞平衡、極受歡迎的機制。

－另一個玩家常常詢問，徹底破壞平衡、極受歡迎的機制。 武士道和忍術 －玩家喜愛這些機制，但發現這名字讓它們很難進入其他系列裡。還是有很多人要求我們將它們帶回來，即使是需要改變它們的名字的情況下。

－玩家喜愛這些機制，但發現這名字讓它們很難進入其他系列裡。還是有很多人要求我們將它們帶回來，即使是需要改變它們的名字的情況下。 通聯 －沒有人對通聯古咒感到興趣，但是很多玩家對於通聯瞬間這可能性感到興奮。

－沒有人對通聯古咒感到興趣，但是很多玩家對於通聯瞬間這可能性感到興奮。 侵染 －沒有比侵染更分裂的機制了。它是我最常被要求帶回來的機制，同時也是我最常被要求不要帶回來的機制。

－沒有比侵染更分裂的機制了。它是我最常被要求帶回來的機制，同時也是我最常被要求不要帶回來的機制。 增殖 －另一個從秘羅地創痕環境中出現的受歡迎機制則是增殖。有趣的是，最常和增殖一起出現的要求是將它放在侵染以外的環境帶回來。

－另一個從秘羅地創痕環境中出現的受歡迎機制則是增殖。有趣的是，最常和增殖一起出現的要求是將它放在侵染以外的環境帶回來。 化形 －看起來非常少玩家想要這些綠色膠質生物回來，但是很多玩家想要這個具有所有生物類別的機制功能。

－看起來非常少玩家想要這些綠色膠質生物回來，但是很多玩家想要這個具有所有生物類別的機制功能。 呼魂 －我不知道這要求有多少比例和Mulldrifter有關，但是呼魂是許多人常常詢問的機制之一。

－我不知道這要求有多少比例和Mulldrifter有關，但是呼魂是許多人常常詢問的機制之一。 馬術 －我覺得這個只是玩家在開我玩笑，但是馬術（入門版三國志中飛行的替代）是我部落格中常見的主題。

－我覺得這個只是玩家在開我玩笑，但是馬術（入門版三國志中飛行的替代）是我部落格中常見的主題。 機巧 －啊，Steamflogger Boss。我相信其他牌產生的問題都沒有這張多。對於那些不知道的人，這裡是簡單的版本：我們在預知未來中做了一張提到「組裝機巧」（在設計中稱為「建立紀念碑」）的未來牌。Aaron Forsythe然後在他的開發者專欄（他是Latest Developments多年前的作者）中說這只是個玩笑，說我們完全沒有任何想要組裝機巧的意圖。這當然就等於是發出挑戰，讓玩家堅持機巧總有一天會被組裝。由於我們也沒有要做的打算，因此機巧的規則使得要完成這件事非常具有挑戰性－但是我曾發誓說在我退休之前（還早還早）我會解開機巧這個謎題。

－啊，Steamflogger Boss。我相信其他牌產生的問題都沒有這張多。對於那些不知道的人，這裡是簡單的版本：我們在預知未來中做了一張提到「組裝機巧」（在設計中稱為「建立紀念碑」）的未來牌。Aaron Forsythe然後在他的開發者專欄（他是Latest Developments多年前的作者）中說這只是個玩笑，說我們完全沒有任何想要組裝機巧的意圖。這當然就等於是發出挑戰，讓玩家堅持機巧總有一天會被組裝。由於我們也沒有要做的打算，因此機巧的規則使得要完成這件事非常具有挑戰性－但是我曾發誓說在我退休之前（還早還早）我會解開機巧這個謎題。 聲威 －我認為這要求和傳奇生物（大多是因為指揮官賽制）極受歡迎有很大的關係。許多玩家想到大量的傳奇生物，因此他們喜歡一個只可以用在這些生物上的獨特機制。

－我認為這要求和傳奇生物（大多是因為指揮官賽制）極受歡迎有很大的關係。許多玩家想到大量的傳奇生物，因此他們喜歡一個只可以用在這些生物上的獨特機制。 其他除了掘穴之外所有的未來機制（抵受、靈氣轉換、論命、構工、狂熱、墳場風暴、劇毒，和易形）－預知 未來的未來機制提示了我們做過但卻不完全的機制。因此玩家常常會詢問它們。掘穴沒事，因為我們終於將它放到系列中了（韃契可汗和 龍命殊途）。

…特定的一張牌

有時候他們想要回歸的不是整個機制而只是一張牌而已。以下是我最常收到的要求：

Counterspell－閃電擊在魔法風雲會2010中重印，所以在那之後許多玩家都保持希望，希望魔法風雲會早期的定番之一可以回到標準裡。

Lightning Bolt－嘿，我們重印過它一次呢。

Storm Crow－這是個魔法風雲會的笑話。拿任何一個羅禮士的笑話，然後用Storm Crow替代羅禮士你就會懂了。由於它這莫名的大流行，人們常常要求我們重印它。

Force of Will－這要求通常會和一個解釋它在標準為何會無害的落落長解釋綁在一起。（附帶一提，不可能。）

Doubling Season－許多玩家喜愛衍生物。許多玩家喜愛指示物。許多玩家喜愛加倍（願主保佑他們）。這張牌常常被詢問。

…一個特定的主題

另一個極受歡迎的要求是玩家希望我們重返一個他們在第一次碰面時就很喜愛，或者是不完全的主題。以下是最常見的要求：

「在乎結界」的環境 －這是後者的例子。克撒傳環境裡有個被破壞平衡牌張奪去光彩的結界主題。塞洛斯環境的結界主題則是被頂底的希臘神話風味所掩蓋。有許多結界愛好者希望結界可以獨占聚光燈。

－這是後者的例子。克撒傳環境裡有個被破壞平衡牌張奪去光彩的結界主題。塞洛斯環境的結界主題則是被頂底的希臘神話風味所掩蓋。有許多結界愛好者希望結界可以獨占聚光燈。 部族環境 －石破天驚和洛溫兩者都非常著重在部族的主題上。不過近來最接近的環境則是依尼翠，而它的部族主題比我前述的兩個環境都來得要淺。這導致許多玩家要求我們做一個部族主題更強烈的環境。

－石破天驚和洛溫兩者都非常著重在部族的主題上。不過近來最接近的環境則是依尼翠，而它的部族主題比我前述的兩個環境都來得要淺。這導致許多玩家要求我們做一個部族主題更強烈的環境。 中毒 －另外的獲勝方式通常都蠻受歡迎的，而在其他較大賽制中大放光彩的中毒則是一個常見的要求。有趣的是，有些人想要中毒跟侵染一起回來，而有些人則不要它們一起回來。

－另外的獲勝方式通常都蠻受歡迎的，而在其他較大賽制中大放光彩的中毒則是一個常見的要求。有趣的是，有些人想要中毒跟侵染一起回來，而有些人則不要它們一起回來。 另外獲勝方式的環境 －另一群不一樣的玩家則想要遊戲專注在中毒以外的另外獲勝方式上。

－另一群不一樣的玩家則想要遊戲專注在中毒以外的另外獲勝方式上。 -1/-1指示物環境 －魔法風雲會通常使用的是+1/+1指示物，但是秘羅地創痕環境和闇影荒原環境則顯示+1/+1指示物可以用-1/-1指示物替代。由於玩家知道這是個選項，所以很多人會要求另一個-1/-1指示物的環境。

－魔法風雲會通常使用的是+1/+1指示物，但是秘羅地創痕環境和闇影荒原環境則顯示+1/+1指示物可以用-1/-1指示物替代。由於玩家知道這是個選項，所以很多人會要求另一個-1/-1指示物的環境。 重瞬間和巫術的環境。－將遊戲重心移往生物面雖然帶來很多粉絲，但是有些較年長的玩家則比較喜歡生物不太重要、法術至上的年代。我常常會獲得許多回歸重咒語的遊戲的要求。

要求＃3：你們可以做一個還不存在的東西嗎…

這最後一個要求會專注在魔法風雲會還沒有開始進行的東西。

…像是一個傳奇_____

一個常見的要求就是要我們做一個還沒有傳奇生物的生物類別。（不，Mistform Ultimus並不算。）以下是最常見的要求：

熊 －我不知道為何這麼多玩家想要一個傳奇熊，但他們就是想要。我在韃契可汗環境中最大的遺憾就是太晚才發現應該塞一個以熊為中心的主題進去。跟蘇拉克打架的那隻熊總該有個名字對吧？

－我不知道為何這麼多玩家想要一個傳奇熊，但他們就是想要。我在韃契可汗環境中最大的遺憾就是太晚才發現應該塞一個以熊為中心的主題進去。跟蘇拉克打架的那隻熊總該有個名字對吧？ 蜘蛛 －這是另一個常見的要求。如果你在幾年前問我魔法風雲會是否有個傳奇蜘蛛，我一定會猜有。但是我現在知道那個答案是錯的。

－這是另一個常見的要求。如果你在幾年前問我魔法風雲會是否有個傳奇蜘蛛，我一定會猜有。但是我現在知道那個答案是錯的。 狼人 －依尼翠的其他部族都有傳奇牌。不幸的是，狼人基於它們雙面的本質並沒有。玩家的要求也因此沒完沒了。

－依尼翠的其他部族都有傳奇牌。不幸的是，狼人基於它們雙面的本質並沒有。玩家的要求也因此沒完沒了。 紅藍神器師－這個要求則是因為受歡迎的紅藍神器套牌沒有一個好的指揮官可以用。

…完成一個未完成的循環

我常常會談到人們很喜歡完成樣式。下列的循環甚至不是以循環設計的，不過這不重要。這些是玩家最常要求我完成的：

…給沒有牌的角色做張牌

如果一個角色曾在魔法風雲會的故事或是風味敘述中出現過，那就至少會有兩個玩家希望我們可以為該角色做張牌。角色越重要，那我們對那角色就越不公平。玩家們常常詢問以下這些角色：

克撒 －在早期的魔法風雲會中克撒是唯一的主角。我們為何還沒做張牌給他？

－在早期的魔法風雲會中克撒是唯一的主角。我們為何還沒做張牌給他？ 約格莫夫 －約格莫夫就是克撒的超級死對頭。雖然非瑞克西亞人出現在很多牌張上，但是它們的舊老大還沒出現過。

－約格莫夫就是克撒的超級死對頭。雖然非瑞克西亞人出現在很多牌張上，但是它們的舊老大還沒出現過。 撒拉 -身為撒拉天使的創造者，撒拉出現在第一版以及在家鄉的故事中。玩家常常要求一張撒拉的卡。

-身為撒拉天使的創造者，撒拉出現在第一版以及在家鄉的故事中。玩家常常要求一張撒拉的卡。 夫畢佐 －誰知道在一張牌的圖和背景敘述中的一隻小小的人造人（兵臨古城裡的完全迷途 ）會成為魔法風雲會中最受喜愛的角色之一呢？玩家常常會詢問我們何時會將夫畢佐做成一張牌。有些人希望他是個傳奇生物，而其他人則希望他實際上是個鵬洛客。

－誰知道在一張牌的圖和背景敘述中的一隻小小的人造人（兵臨古城裡的完全迷途 ）會成為魔法風雲會中最受喜愛的角色之一呢？玩家常常會詢問我們何時會將夫畢佐做成一張牌。有些人希望他是個傳奇生物，而其他人則希望他實際上是個鵬洛客。 泰伽姆 －韃契龍王 中有之前時間線中的可汗循環，不過除了娜爾施是個鵬洛客之外其他四個都是傳奇生物。許多人都認為這是個不完全的循環，並在之後要求我們做個傳奇生物給泰伽姆，也就是在邏輯上最適合充當歐祝泰氏族的代表。

－韃契龍王 中有之前時間線中的可汗循環，不過除了娜爾施是個鵬洛客之外其他四個都是傳奇生物。許多人都認為這是個不完全的循環，並在之後要求我們做個傳奇生物給泰伽姆，也就是在邏輯上最適合充當歐祝泰氏族的代表。 鴉人 －這個角色在莉蓮娜於魔法風雲會：起源中的起源故事中出現之後許多玩家就要求我們給他做一張卡。

－這個角色在莉蓮娜於魔法風雲會：起源中的起源故事中出現之後許多玩家就要求我們給他做一張卡。 羽毛 －Pierakor az Vinrenn D'Rav，或者是更廣為人知的羽毛，是阿固寇斯，即拉尼卡小說中的主角的夥伴。她是個波洛斯的炎鬃天使，許多玩家也因為她沒有自己的牌張而感到沮喪。

－Pierakor az Vinrenn D'Rav，或者是更廣為人知的羽毛，是阿固寇斯，即拉尼卡小說中的主角的夥伴。她是個波洛斯的炎鬃天使，許多玩家也因為她沒有自己的牌張而感到沮喪。 阿瑞美提－阿瑞美提是隻大蛇，只有在奇奧拉的故事中提到。這也讓玩家想給他一張自己的傳奇蛇牌張。

你們要求了

我今天時間就這麼多了。我在臨走前給你們一個小想法。上述的許多東西絕對在我們目前的七年計畫中，所以你們就自行討論吧。

我希望我這些答案既帶來足夠的資訊同時也具有娛樂性。如同以往，我很想要透過我的電子郵件或是其他社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，以及Instagram）聽聽你們的回饋（今天很有趣－你們回饋的回饋）。你們喜歡今天的專欄，並且想在以後看到類似的東西嗎？

請在下週和我一同預覽依尼翠闇影。

直到下次，希望你們能繼續告訴我你們想要看到什麼。