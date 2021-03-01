歡迎來到時間漩渦重製版預覽！我會詳細和你們說這產品是如何成形的故事，並且秀一些這系列的牌給你們看。希望這聽起來很有趣。

重製可能性

我們的故事得回到2014。Magic Online有個它必須要解決的問題。玩家通常會更快速地處理完數位的內容，因為數位對局能更輕易地玩到。所以Magic Online要創造一些額外的內容。這個想法有很限制，不過最大的問題就是它不能創造任何新卡牌。這些新內容必須要來自於原本就寫好的卡牌。他們要如何才能這麼做呢？

他們想到的解決方法就是將一個老環境的三個系列（當時三系列環境才是標準型態）濃縮成一個大系列。這個大系列需要做到以下這幾點：

它會捕捉該環境的精隨。 它會是個有趣的限制賽體驗。 它會讓玩家取得想要的卡牌。

在多次的尋找之下，他們決定要使用暴風雨環境（即暴風雨、天羅城塞，和出瑞斯記）。我雖然沒在該產品的設計團隊裡，但他們還是有來找我談談，因為我是暴風雨（我第一次帶領設計）的設計帶領，同時也是天羅城塞和出瑞斯記設計團隊的成員。Tempest Remastered於2015在Magic Online上推出。多年之後，Magic: The Gathering Arena也碰到類似的問題，所以選擇在2020年製作並推出Amonkhet Remastered和Kaladesh Remastered。

Gavin Verhey在幾年前被指派負責為桌上型遊戲想出補充產品的新點子。其中一個想法就是他常常從玩家那邊聽到的回饋。我們為什麼不完整重印舊輪抽環境，讓玩家能重新輪抽那些環境呢？Gavin正在思考要如何讓這件事情發生。

同一個時間，我們也開始了另一個叫做「獨木舟」的計畫，而在這計畫中一堆設計者（包含我在內）會在兩個月中的每週裡都開一次會來給未來的設計做些腦力激盪。這個計畫其中之一的想法就是「重做一個系列」。我想這點子的推力就是我們覺得某個系列沒發揮它的潛力，所以打算利用我們現在的工具給它第二次機會。

Gavin最後將這兩個點子合而為一（重訪舊系列，但以某種方式更新它），而他這時才發現他要做的正是Tempest Remastered曾經做過的事。在篩選一個環境所有的卡牌，並且將其濃縮成一個可以輪抽的系列，我們就可以重訪舊輪抽的亮點，同時又能利用最新的技術來重整它。（我要聲明這是在Amonkhet Remastered和Kaladesh Remastered之前就訂好的—只是不同的時間線導致這兩個產品搶在時間漩渦重製版之前推出。）是時候給桌上型魔法風雲會一個Remastered系列了。

不過現在還有一個問題：他們要使用哪個環境呢？理想的情況下Gavin會想要一個三系列的環境，因為這樣設計者就能有最多的空間來建構新東西了。你們要知道，Remastered系列是不能創造新卡牌的，所以他們只能使用該環境原本就有的牌。他們通常也不能加入原本不是該環境的牌，但你們待會會發現時間漩渦重製版的設計團隊找到一個解決這問題的漏洞。Gavin想出了五個人選（我不能告訴你們其他四個是什麼，因為如果時間漩渦重製版成功的話它們就有可能是接下來的Remastered產品了）並開始詢問地窖裡各位的意見了。為了讓你們理解這個過程，以下這個是Gavin和我說的他和產品構組 Mark Heggen的對話。

Gavin：我這裡還有一個。

Mark Heggen：好吧，不過這很難贏過上一個—我可是給了它10/10滿分。

Gavin：你覺得時間漩渦環境如何？

Mark Heggen：我給它一百萬/10的超級無敵滿分。我不知道這是否正確或合理，但我超愛的，然後將它們放到同一個地方聽起來就超棒的。

在Gavin詢問的五個環境裡，時間漩渦環境遙遙領先其他的環境。這個輪抽環境非常受老玩家的歡迎。它是我們設計過最複雜的標準輪抽環境。近代新篇顯示複雜輪抽環境的補充產品也是有人愛的。（要記得這整個點子原本就是時間漩渦 2。）系列的密度也能給設計者更多的精製選擇。最後，它裡面有很多在多個賽制中被使用的卡牌，而我們也知道玩家會很高興看到它們的重印。我們決定了。這系列會是時間漩渦重製版。

也該是時間了

這系列的代號是「杯子蛋糕計畫」（我想是因為它是一個非常讓人頹廢的產品），而Ben Hayes則被指派為設計帶領。他的設計團隊是、Reggie Valk、Megan Smith、JC Tao，和Chris Mooney。他們要做的第一件事就是將三系列的環境濃縮為一個單一大系列。扣掉基本地和時間轉移的重印牌之後，這環境有626張牌。（時空混沌和預示未來的時間轉移牌有算進去，因為它們都是這環境的新設計。）時間漩渦有281張牌（121張普通、80張非普通，和80張稀有）。 時空混沌有165張牌（60張普通、55張非普通，和50張稀有）。預示未來有180張牌（60張普通、60張非普通，和60張稀有）。秘稀這個稀有度要到兩年後的阿拉若斷片才會出現。

這些全都要被精簡為大約一個普通大系列的數量，這表示一半以上的卡牌都得被移除。（時間漩渦重製版最後有289張牌。）設計團隊做的第一件事情就是移除所有沒意義的牌。時間漩渦是十五年前推出的，所以使用了很多較舊的設計技術。這表示有許多牌不管是在限制還是構組賽裡都沒什麼用。根據Ben的說法，這第一次的過濾刪掉了比他們想像中還要多的牌。

在移除那些沒有意義的卡牌之後，接下來的任務就是要記錄每個顏色的限制主題是什麼。團隊於是檢視了所有的主題並思考哪些是支援最多哪些是最有趣的。普遍來說，團隊很清楚要處理哪些主題。不符合任何主題的卡牌就成為被移除的人選。普通和非普通的卡牌除非特別有指標性，否則也會被移除。稀有則會看情況決定，因為它們對限制賽的影響比較小，所以是否被移除要看它們在構組賽的需求和影響。

下一個要處理的大任務則是裂片妖。時間漩渦環境推出了43個新的裂片妖。它們通常會以循環的方式出現在五個顏色裡。在早期的測試中，設計團隊保留了所有的裂片妖，不過這造成了一些問題。首先，時間漩渦環境的裂片妖都是在所有的裂片妖都是對稱的時候設計的，這表示每個裂片妖都會強化戰場上的所有裂片妖（不只有你操控的）。這給限制環境加上了不必要的複雜度，並且讓裂片妖套牌無意間強化了使用單張裂片妖的玩家。第二，裂片妖的數量和每個顏色的存在感讓對局感覺太相似了。第三，它們的數量將不少酷炫的東西擠出系列了。解決方法就是大大縮減它們（系列中有25個），然後將裂片妖限制在能在限制賽中導致最棒對局的顏色裡。這組合就是白紅綠三色（還有些多色具有藍黑兩色的裂片妖）。

下一個任務就是要看哪些卡牌在原版的時間漩渦環境中造成限制賽的問題。這裡基本的想法是不要太過於精製這系列。時間漩渦環境有趣的部分之一就是你能在限制賽中取得的瘋狂卡牌。不過有張卡牌需要處理。如果你曾輪抽過整套的時間漩渦環境，那你就知道我在說哪張牌。

Sprout Swarm是個預示未來的普通瞬間。它是我們混搭牌（將沒出現在同一個環境中的非常青異能放在一起）的其中一張。召集和購回感覺就是能很好地搭配（因為購回是個能用召集支付的額外費用），所以我將它們放在同一張卡牌上。它在我設計時感覺可愛又無害。這張牌之後會在輪抽中造成極大的問題，因為它在動起來之後幾乎無法阻止。（一旦你派出足夠的腐生物衍生生物之後，它們就可以不使用魔法力產出更多生物了。）

設計團隊嘗試將這張牌移到非普通，但它還是造成了不少問題。他們於是將它移到稀有，然後它還是在造成問題。他們考慮移到秘稀，但發現這問題太難解決了，所以乾脆將它從系列中移除了。

設計團隊還做了兩個決定。第一，他們決定將給所有的卡牌使用目前的牌框。時空混沌和預示未來的時間轉移卡牌都有自己的外框（我下面會解釋），但是這些外框在原版的系列之外就沒什麼意義了。這表示有些卡牌會第一次以新牌框的姿態出現。（沒錯，下一節會談到舊牌框。）

另一個決定則是關於顏色派。時間漩渦環境以亂搞顏色派而聞名。舉例來說，時間漩渦有不少卡牌使用的是現在已不在原本該色裡的異能了。時空混沌有個另類實境的主題，其中顏色派是以不同的方式處理的。預示未來透露了顏色派的可能未來，其中很多都沒有出現。設計團隊討論是否要包含這些卡牌。他們在最後決定這個瘋狂的顏色派也是原版時間漩渦環境的樂趣之一所以保留了下來。（我得聲明由於它們都是重印牌，所以所有環境能使用的卡牌都沒有變，對顏色派也沒有造成更多的傷害。）

之後還有更多的測試和微調，但他們最後整理出來的289張卡牌系列就是你們之後能玩到的系列。如果你們沒有玩過原版的時間漩渦環境，那你們就有福了。有玩過的玩家也有福了，因為我們使用了現代的設計技術來讓它變得更好。

等等，還有喔。

額外的獎勵

原版的時間漩渦環境還有一個特色。它是我們第一次使用獎勵印單（即一張會放進補充包裡的額外牌印單，通常一張來增加對局的差異性）的系列。在這個環境裡我們稱呼它為時間轉移單。它是這樣運作的：

在時間漩渦裡有個 121張牌的時間轉移單，其中都是以原版魔法風雲會外框印製的舊重印牌。魔法風雲會的外框在第八版經歷了第一次改變，而每張出現在時間漩渦獎勵單上的牌都是在這個改變之前推出的。每個補充包裡都能開到一張獎勵單的牌，而這些卡牌的系列符號都是紫色的（而不是黑、銀，或金色）。

在時空混沌裡則是有個45張牌的時間轉移單，其中的卡牌都是顏色轉移到新顏色的重印牌。時空混沌的風味是它是個另類實境的現在，其中顏色派則是以不同的方式分配（不過還是遵從顏色的本質）。時間轉移的卡牌代表的是從這個另類實境的「重印牌」。由於它們是全新的卡牌，所以它們的出現率比時間漩渦的時間轉移牌要來得高。每個補充包都有三張普通的時間轉移牌和一張非普通或稀有的時間轉移牌。它們的新牌框則是由第八版的卡牌外框微調得來的。

在預示未來則是有個81張牌的時間轉移單，而這些卡牌都是預印牌（即來自魔法風雲會可能未來的牌，展示了目前還沒看過的機制、主題，和創意要素）。其中的一些卡牌都在未來的系列中「初次」出現了。（你們可以在這些文章中讀到更多關於未來轉移的卡牌，以及哪些會再度出現—第一部、第二部，和第三部。）未來轉移牌和普通牌被混在一起放進補充包裡，所以你可以在一個補充包裡開五到十張未來牌。這些卡牌有個未來牌框。

設計團隊知道他們想要一個時間轉移單，因為這對該環境來說非常具有指標性。不過最大的問題是，我們要選哪些牌呢？重印之前的時間轉移單感覺就不對，所以他們決定更大膽一點。如果這些時間轉移牌是來自未來，但不是我們的未來（像是預示未來的時間轉移單），而是時間漩渦環境的未來呢？已經經過了十五年了，我們可以重印很多牌。

為了加入一點額外的刺激感並且使用原版時間轉移卡牌的外框風味，我們決定將時間轉移的卡牌外框都改為原本的魔法風雲會外框，就和時間漩渦的時間轉移單一樣。由於這些卡牌都是出現在2006到2020之間，所以它們將會是第一次以舊牌框的姿態出現。

設計團隊最大的挑戰就是要想出哪些卡牌要出現在時間轉移印單上。和時間漩渦一樣，他們決定做一整張印單，這表示他們要選出121張不同的牌。他們在挑選卡牌時有這些條件：

它是從時間漩渦環境的未來來的嗎？

每張卡牌都必須是從時間漩渦環境的未來挑選出來的。

它目前有在哪個賽制中被使用嗎？

設計團隊檢視了玩家最多的賽制（指揮官、近代、先驅等等）並挑出玩家明顯想要擁有的卡牌。

它是個受歡迎的指揮官嗎？

設計團隊優先選擇了受歡迎的指揮官。

它適合限制賽的主題嗎？

每個補充包都有表示這些卡牌也會出現在限制賽裡。當挑選時間轉移的卡牌時，設計團隊要思考這些卡牌會和每個顏色在限制賽裡的互動。這優先度比較低，但是卻可以幫助他們縮小卡池。

Ben和我說他們在某個時間點有有將近兩倍多的時間轉移人選。他們嘗試了多種不同的組合。設計團隊開會的主要會議室裡面有掛了一張時間漩渦 的獎勵印單，而Ben和他的團隊也會常常檢視它來尋求靈感。他們討論的一點就是選擇幽默（但不強）的卡牌。舉例來說，時間漩渦有個1/2的白板生物Squire。他們在最後決定這不是他們想要做的東西。這121個欄位已經有太多的競爭者了。我們得讓每個欄位都能讓玩家感到興奮。最後，這些時間轉移卡牌在每個補充包裡都會有一張，而且也有可能會是閃卡。

重返黑色

在我今天結束之前，我還是有三張預覽牌要給你們看，而三張都是純黑的。第一張是來自時間漩渦。它是個生物去除咒語，條件則是要使用非常多的黑。它是個普通牌，在限制以及構組賽中都有出現。你們猜的到嗎？你們猜的到嗎？

點擊下面的連結來看看你是否猜對了（或者你只是想看看卡牌也行）。

點擊來看預覽牌

我們下一張預覽牌在某一天侵入了魔法風雲會的官方網站，做為將時空混沌介紹給全世界知道的方法。它是個非常受歡迎而且常常被使用的牌，而且也是另一個非常受歡迎而且常常被使用的牌的另類實境版本。

點擊下面的連結來看看你是否猜對了。

點擊來看預覽牌

最後，我們有張時間漩渦環境未來的時間轉移牌，不過並不是太未來。它是個稀有，而且是個大受歡迎的洛溫掉牌咒語。

點擊下面的連結來看看你是否猜對了。

點擊來看預覽牌

我希望你們可以在不久後的將來將這些卡牌塞到黑色的套牌裡。

沒時間了

而今天就要在這裡畫下句點了。我希望你們喜歡這個時間漩渦重製版是如何成型的故事。如同以往，我很想聽聽你們對於今天的專欄或是時間漩渦重製版的想法。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram，和TikTok）來聯絡我。

請在下週回來看我分享一些你們可能不知道的原版時間漩渦環境的設計細節。

直到下次，希望你們也能在魔法風雲會的過去、現在，和「未來」找到樂趣。